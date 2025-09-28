i 25 migliori software di gestione del flusso di lavoro nel 2025

Gestire il lavoro può sembrare come districare le cuffie: frustrante e senza fine, soprattutto quando le attività ricorrenti consumano tempo ed energie.

🧐 Lo sapevate? Il 67% dei dipendenti a livello globale ammette di dedicare troppo tempo alle attività ripetitive.

Ma ecco la buona notizia: i software di gestione del flusso di lavoro possono semplificare il tutto.

Questi strumenti ottimizzano i progetti, automatizzano le attività e riducono il lavoro richiesto. Che tu sia nuovo nel mondo dei software per il flusso di lavoro o alla ricerca di una soluzione più adatta alle tue esigenze, sei nel posto giusto.

Scopriamo insieme i 25 migliori software di gestione del flusso di lavoro per trasformare il modo in cui il tuo team lavora! 🔧

Che cos'è un software di gestione del flusso di lavoro?

Il software di gestione del flusso di lavoro è una soluzione digitale progettata per automatizzare, organizzare e ottimizzare i flussi di lavoro, garantendo che le attività siano completate in modo efficiente.

Dall'assegnazione delle attività e dal monitoraggio dello stato alla facilitazione dei feedback e delle approvazioni, gli strumenti di gestione del flusso di lavoro apportano chiarezza e collaborazione a ogni progetto.

Questi sistemi di gestione del flusso di lavoro sono estremamente versatili e possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi settore o dimensione del team.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzione come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane in connessione, in sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate il vostro tempo di produttività. 💫 Risultati reali: I team possono recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Vantaggi dell'utilizzo di un software di gestione del flusso di lavoro

I vantaggi dei software di gestione del flusso di lavoro superano di gran lunga gli svantaggi. Eccone alcuni:

aumento della produttività: *automazione delle attività ripetitive, eliminazione dei colli di bottiglia e liberazione di tempo prezioso da dedicare al pensiero strategico e all'innovazione

Migliore collaborazione: Crea un sistema di comunicazione e di lavoro semplice con un intervento manuale minimo

riduzione degli errori: *Automatizza tutti i processi manuali per ridurre al minimo gli errori umani

maggiore visibilità: *Ottieni informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti e identifica rapidamente le aree di miglioramento

🧐 Lo sapevate? Le aziende possono perdere fino a 1,3 milioni di dollari all'anno a causa di flussi di lavoro inefficienti che rallentano il lavoro dei dipendenti.

Quindi, non c'è motivo per cui non dovresti optare per un software di gestione del flusso di lavoro!

Cosa cercare in un software di gestione del flusso di lavoro?

Con tante opzioni software disponibili, la selezione del perfetto richiede un'attenta valutazione. Ecco alcuni fattori chiave da tenere a mente:

Funzionalità di automazione: Il software dovrebbe consentire di automatizzare i processi ripetitivi e l'assegnazione delle attività

🎥 Sei curioso di sapere cosa significa realmente "automazione del flusso di lavoro"? In questo video vedrai come gli strumenti di automazione trasformano le attività ripetitive in processi senza soluzione di continuità, consentendo ai team di smettere di microgestire i passaggi di consegne e lasciare che sia il software a gestire il flusso.

dashboard personalizzabili: *dovrebbero consentire di personalizzare le visualizzazioni per una migliore ottimizzazione del flusso di lavoro

interfaccia utente intuitiva: *Assicurati che anche gli utenti meno esperti di tecnologia possano utilizzare lo strumento con una formazione minima

Integrazioni: Verifica la compatibilità con i tuoi strumenti aziendali esistenti per una transizione senza sforzo

Analisi: Il software dovrebbe fornire accesso a report dettagliati e approfondimenti sullo stato di avanzamento dei progetti

Sicurezza: Dovrebbe dare priorità alla sicurezza dei dati e alla conformità

💡Suggerimento professionale: dai sempre la priorità alla scalabilità e scegli uno strumento in grado di crescere insieme alla tua azienda e adattarsi alle esigenze future.

In sintesi: i 25 migliori software per il flusso di lavoro per ottimizzare il tuo lavoro

Ecco una panoramica dei 25 strumenti:

I 25 migliori software di gestione del flusso di lavoro

Scegliete da questo elenco le migliori app di gestione del flusso di lavoro in base alle vostre esigenze.

1. ClickUp (ideale per creare flussi di lavoro personalizzabili e project management collaborativo)

Prova ClickUp gratis! Semplifica il lavoro di squadra e crea flussi di lavoro efficienti di qualsiasi tipo con ClickUp

ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre un software di automazione del flusso di lavoro senza codice per consolidare il tuo lavoro su più app in un'unica piattaforma collaborativa.

🧠 Curiosità: Il 94% delle aziende sta già digitalizzando i propri flussi di lavoro con sistemi di gestione.

✨ Automatizza i flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

ClickUp Automazioni trasforma i noiosi processi manuali in flussi di lavoro senza soluzione di continuità che funzionano in modo automatico.

Attiva promemoria e notifiche senza sforzo con Attiva promemoria e notifiche con ClickUp Automazioni

Impostando trigger e azioni personalizzati, i team possono eliminare ore di lavoro ripetitivo assicurandosi che nulla venga tralasciato. Da semplici modifiche di stato a flussi di lavoro complessi in più passaggi, ClickUp si adatta ai processi specifici del tuo team senza richiedere alcuna conoscenza di codice.

Ciò che distingue ClickUp è la sua flessibilità nella creazione di regole di automazione nell'intero spazio di lavoro. È possibile creare flussi di lavoro che assegnano automaticamente le attività, aggiornano i campi, inviano notifiche e creano nuove attività in base a trigger come date di scadenza o modifiche di stato, garantendo processi coerenti con meno lavoro manuale.

Funzionalità chiave per l'automazione del flusso di lavoro:

Assegna automaticamente le attività ai membri del team in base al carico di lavoro, alle competenze o ai turni di lavoro

Crea flussi di lavoro condizionali che trigger diverse azioni in base a criteri specifici

Imposta attività ricorrenti con modelli precompilati per processi standardizzati

Sposta le attività tra i progetti e aggiorna gli stati quando le condizioni sono soddisfatte

Invia notifiche personalizzate agli stakeholder quando vengono raggiunti le attività cardini

👀 Esplora ClickUp Views per gestire il lavoro a modo tuo

Dalle bacheche visive alla pianificazione basata su Sequenza, ClickUp offre diverse visualizzazioni per monitorare e gestire le attività:

Le oltre 15 visualizzazioni da visualizzare di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione completa per ogni team

Vista Elenco per un monitoraggio mirato delle attività

Vista Bacheca (Kanban) per la gestione visiva dello stato

Visualizzare il diagramma di Gantt per tempistiche e dipendenze

Visualizzare il calendario per una pianificazione immediata

Vista Tabella per il piano in stile foglio di calcolo

Vista Riquadro per la gestione del carico di lavoro del team

Passa a visualizzare una visualizzazione all'altra in qualsiasi momento per adattarla allo stile del tuo progetto.

🧠 Rimani al passo con ClickUp Brain

ClickUp Brain ti fornisce aggiornamenti di stato e reportistica sullo stato delle attività, dei documenti e delle persone grazie all'intelligenza artificiale. Con l'aiuto dell'IA, puoi risparmiare tempo e rimanere concentrato con meno riunioni, riepiloghi rapidi e attività automatizzate.

Utilizza ClickUp Brain per riepilogare il processo relativo ad attività, chat e note delle riunioni

mappa le tue idee con ClickUp mappe mentali

Flussi di lavoro complessi? Nessun problema. Con ClickUp mappe mentali, puoi scomporre grandi idee, creare un diagramma del flusso di lavoro e trasformarle istantaneamente in attività concrete.

Visualizza progetti complessi, fai brainstorming di idee e crea connessioni tra attività con ClickUp mappe mentali

🧩 Collaborate visivamente con ClickUp lavagna online

Stanco delle riunioni con lavagne fisiche che nessuno ricorda? ClickUp Whiteboards ti consente di fare brainstorming in tempo reale, incorporare documenti e collegare direttamente le attività, in modo che le tue idee rimangano accessibili sempre e ovunque.

Dai vita alle tue idee con brainstorming interattivi, collaborazione in tempo reale e feedback con ClickUp Lavagna Online

📝 Non sai da dove iniziare? Utilizza i modelli di flusso di lavoro di ClickUp

Avvia qualsiasi processo con oltre 100 modelli di flusso di lavoro già pronti progettati per il marketing, l'ingegneria, le risorse umane, le operazioni e altro ancora. Puoi personalizzare ogni modello in base al tuo processo specifico, senza bisogno di crearne uno da zero.

Un esempio è il modello di diagramma di flusso di processo. Ti aiuta a visualizzare ogni passaggio, ottimizzare i punti decisionali e semplificare i passaggi di consegne tra i membri del team. È sufficientemente flessibile da adattarsi a qualsiasi settore o flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i flussi di lavoro utilizzando una gerarchia di aree di lavoro, spazi, cartelle, elenchi e attività

Scegli tra oltre 100 automazioni del flusso di lavoro predefinite per assegnare attività personalizzate, pubblicare commenti e altro ancora

Fai il monitoraggio dei progressi, monitora le prestazioni e identifica i colli di bottiglia con i dashboard di ClickUp

Crea automazioni completamente personalizzate con trigger, condizioni e azioni su misura per i tuoi processi

Imposta la logica condizionale in modo che le automazioni vengano eseguite solo quando vengono soddisfatti criteri specifici

Automatizza la creazione di attività ricorrenti ClickUp per flussi di lavoro continui

Utilizza ClickUp Forms per creare e inoltrare automaticamente le attività in base agli invii dei moduli

Monitora le attività di automazione con registri di controllo e cronologia delle automazioni per garantire la trasparenza

Dai priorità alla sicurezza con una crittografia avanzata, controlli di accesso e certificazione SOC 2

Integrazione con oltre 1.000 app come Slack, GitHub e Dropbox

Limiti di ClickUp

Grazie alle sue numerose funzionalità/funzione e alla possibilità di personalizzazione, alcuni utenti potrebbero avere bisogno di un periodo di apprendimento

La versione mobile non dispone (ancora!) di tutte le funzionalità/funzione della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

ClickUp eccelle per la sua versatilità e l'approccio all-in-one al project management. È diventata l'app più utilizzata dalla nostra organizzazione. Riunisce la gestione delle attività, la creazione di documenti, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi e gli strumenti di collaborazione in un'unica interfaccia unificata che garantisce facilità di implementazione. Le opzioni di personalizzazione sono eccezionali, dalle visualizzazioni e dagli stati personalizzati all'automazione e ai dashboard. È altamente scalabile, rendendola adatta sia a singoli individui che a piccoli team e grandi organizzazioni. L'interfaccia è elegante e funzionalità/funzioni come le attività ricorrenti, le integrazioni con diversi strumenti e la vista Tutto semplificano davvero la gestione del flusso di lavoro.

ClickUp eccelle per la sua versatilità e l'approccio all-in-one al project management. È diventata l'app più utilizzata dalla nostra organizzazione. Riunisce la gestione delle attività, la creazione di documenti, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi e gli strumenti di collaborazione in un'unica interfaccia unificata che garantisce facilità di implementazione. Le opzioni di personalizzazione sono eccezionali, dalle visualizzazioni e dagli stati personalizzati all'automazione e ai dashboard. È altamente scalabile, rendendola adatta sia a singoli individui che a piccoli team e grandi organizzazioni. L'interfaccia è elegante e funzionalità/funzioni come le attività ricorrenti, le integrazioni con diversi strumenti e la vista Tutto semplificano davvero la gestione del flusso di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: inizia automatizzando le attività a basso rischio e ad alta frequenza, come i promemoria giornalieri o l'assegnazione delle attività. Questo è il modo più semplice per creare fiducia nel tuo sistema di automazione.

2. Asana (ideale per visualizzare e rendere più chiari i flussi di lavoro)

tramite Asana

Asana è lo strumento indispensabile per i project manager. Le sue funzionalità/funzione aiutano i team a collaborare, organizzare e completare i progetti in modo efficiente.

Grazie al suo innovativo modello di dati grafico del lavoro e alle sue funzionalità versatili come l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dei progetti e la possibilità di visualizzare in modo personalizzabile, Asana garantisce che ogni progetto proceda senza intoppi dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Scegli tra diverse visualizzazioni (elenconi, calendari, diagrammi di Gantt e tabelloni Kanban) in base alle esigenze del tuo team

Automatizza le attività ripetitive e concentrati sulle iniziative strategiche con l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA , che ti fa risparmiare tempo

Mantieni una connessione facile con oltre 270 app come Google Workspace, Microsoft Teams e Slack

Limiti di Asana

Le attività possono essere assegnate a una sola persona alla volta

Asana IA non è disponibile per gli utenti gratis

Prezzi di Asana

Personale: Gratis per sempre

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Azienda+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana:

G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana

Leggi il commento di questo recensore G2 su Asana

È facile da usare, puoi utilizzare gli strumenti semplici o renderlo più complesso. Questi controlli esistono anche per ogni singolo progetto. Alcuni possono essere semplici, altri complessi. Adoro anche la dashboard, dove è possibile visualizzare più progetti del team contemporaneamente.

È facile da usare, puoi utilizzare strumenti semplici o renderlo più complesso. Questi controlli esistono anche per ogni singolo progetto. Alcuni possono essere semplici, altri complessi. Adoro anche la dashboard, dove è possibile visualizzare più progetti del team contemporaneamente.

🎉 Curiosità: il termine "flusso di lavoro" è stato utilizzato per la prima volta nel settore manifatturiero all'inizio del 1900 e ora aiuta i team di sviluppo software a distribuire più rapidamente i prodotti e i marketer a pianificare i lanci. Abbiamo fatto molta strada dai nastri trasportatori.

3. Monday (ideale per creare flussi di lavoro altamente personalizzabili)

Hai bisogno di un'area di lavoro potente che ottimizzi i flussi di lavoro del team e fornisca informazioni chiare sui progetti? monday.com è quello che fa per te.

Una delle sue funzionalità/funzioni più interessanti è la personalizzazione senza codice. Il tuo team può adattare i flussi di lavoro alle proprie esigenze specifiche senza ricorrere al codice.

Inoltre, monday.com offre potenti strumenti di gestione delle risorse e soluzioni specializzate come Monday CRM e Monday Dev, che lo rendono perfetto per tutti i tipi di aziende.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Monitora lo stato con diagrammi Gantt, gestione del carico di lavoro e approfondimenti in tempo reale

Ottimizza le attività ripetitive come l'assegnazione delle attività e i follow-up via email

Connettiti con oltre 200 app per semplificare diversi flussi di lavoro

limiti di monday.com

Una curva di apprendimento ripida per i principianti

Il design della piattaforma potrebbe sembrare disordinato ad alcuni utenti

prezzi di monday.com

*free Forever

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di monday.com:

G2: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su monday.com:

Utilizzo monday work management da diversi mesi ormai e ha rivoluzionato il lavoro del nostro team. La piattaforma è incredibilmente intuitiva e ci ha aiutato a semplificare i nostri flussi di lavoro in modi che non avremmo mai ritenuto possibili.

Utilizzo monday work management da diversi mesi ormai e ha rivoluzionato il lavoro del nostro team. La piattaforma è incredibilmente intuitiva e ci ha aiutato a semplificare i nostri flussi di lavoro in modi che non avremmo mai ritenuto possibili.

4. ProofHub (ideale per il project management olistico e l'allineamento dei team)

tramite ProofHub

ProofHub è una piattaforma all-in-one che ti aiuta ad abbattere i silos, centralizzare la comunicazione e trasformare attività frammentate in storie di esito positivo ottimizzate.

Integrando strumenti di gestione delle attività, monitoraggio del tempo e collaborazione, ProofHub trasforma il caos dei progetti in un'esecuzione strategica.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Definisci le attività cardine per il monitoraggio dello stato e la valutazione delle prestazioni del progetto

Monitora le prestazioni del team con le funzionalità integrate di monitoraggio del tempo

Semplifica le approvazioni con flussi di lavoro personalizzati

Limiti di ProofHub

Funzionalità/funzione limitate per l'amministratore, come la gestione delle autorizzazioni, sono incluse nel piano Essential

Funziona solo online

Prezzi di ProofHub

14 giorni di versione di prova gratis

Essenziale: 50 $ al mese

Controllo totale: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProofHub

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ProofHub:

Ciò che mi piace di più di ProofHub è come semplifica la gestione dei vari aspetti del content marketing. Posso gestire tutto, dalla creazione dei contenuti alla collaborazione fino alla correzione di bozze, il tutto da un unico posto. Una volta definiti gli obiettivi della campagna, utilizzo la bacheca "discussione" per documentare il nostro piano e apportare modifiche in tempo reale. Mi piace molto la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati e gestire le attività utilizzando la visualizzazione "bacheca".

Ciò che mi piace di più di ProofHub è come semplifica la gestione dei vari aspetti del content marketing. Posso gestire tutto, dalla creazione dei contenuti alla collaborazione fino alla revisione, il tutto da un unico posto. Una volta definiti gli obiettivi della campagna, utilizzo la bacheca "discussione" per documentare il nostro piano e apportare modifiche in tempo reale. Mi piace molto la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati e gestire le attività utilizzando la visualizzazione "bacheca".

💡 Suggerimento professionale: se il tuo team è costantemente impegnato nel "follow-up", è segno che il tuo flusso di lavoro manca di visibilità. Utilizza le automazioni per avvisare le parti interessate quando un'attività è in attesa di loro.

5. ProcessMaker (ideale per semplificare flussi di lavoro complessi per le medie aziende)

tramite ProcessMaker

ProcessMaker elimina il mal di testa delle attività manuali automatizzando e semplificando i flussi di lavoro complessi.

Grazie al suo ambiente intuitivo low-code e all'interfaccia drag-and-drop, progettare flussi di lavoro, digitalizzare moduli e gestire attività diventa facile.

È l'ideale per le medie imprese, i responsabili IT, gli architetti aziendali e gli ingegneri software che desiderano automatizzare flussi di lavoro complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessMaker

Progetta flussi di lavoro e automatizza la creazione di moduli con strumenti intuitivi basati sull'intelligenza artificiale

Elimina i silos di dati con integrazioni come Salesforce, SAP e Microsoft Dynamics 365

Estrai, analizza ed elabora dati da vari tipi di documenti, come fatture, contratti o moduli, con l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP)

Limiti di ProcessMaker

Le personalizzazioni avanzate richiedono conoscenze di PHP o JavaScript

Gli strumenti per la creazione di moduli hanno opzioni di personalizzazione con limite

Prezzi di ProcessMaker

Demo disponibile su richiesta

Standard: 3.000 $ al mese

Professionale: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProcessMaker

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProofHub

Leggi il commento di questo recensore di G2 su ProcessMaker:

ProcessMaker è flessibile da usare. La piattaforma offre la possibilità di eseguire un test da fare per assicurarsi che il processo che si sta creando funzioni correttamente. È possibile eseguire tutti i processi che si desidera creare ed eseguire.

ProcessMaker è flessibile da usare. La piattaforma offre la possibilità di eseguire un test da fare per assicurarsi che il processo che si sta creando funzioni correttamente. È possibile eseguire tutti i processi che si desidera creare ed eseguire.

6. Smartsheet (ideale per creare flussi di lavoro scalabili e facilitare la collaborazione)

tramite Smartsheet

Se stai cercando un modo semplice per gestire i tuoi flussi di lavoro, Smartsheet è la soluzione che fa per te. Ti consente di organizzare i dati con visualizzazioni personalizzabili, automatizzare le attività ripetitive e creare documenti professionali utilizzando il suo strumento di generazione di documenti.

Grazie al suo design scalabile e all'interfaccia utente intuitiva, Smartsheet consente di ottimizzare i flussi di lavoro, collaborare e gestire le attività in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Organizza e visualizza le attività in formato griglia, grafico Gantt o Kanban per una maggiore chiarezza

Crea e gestisci documenti senza sforzo, integrandoli con DocuSign per i contratti

Importa ed esporta facilmente i dati tra Smartsheet e sistemi esterni per mantenere aggiornati i tuoi flussi di lavoro

Limiti di Smartsheet

Funzionalità/funzione limitate di monitoraggio del tempo per le attività

Le automazioni avanzate potrebbero richiedere più lavoro manuale del previsto

Prezzi di Smartsheet

30 giorni di versione di prova gratuita

Pro: 12 $ al mese per utente

aziendale: *24 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Smartsheet:

Smartsheet è facile da usare per i principianti e piuttosto semplice da configurare per creare griglie di base, reportistica e persino dashboard di alto livello. Sebbene alcuni aspetti possano diventare complicati se lo si desidera, non è necessario avere conoscenze di programmazione per far lavorare Smartsheet per te.

Smartsheet è facile da usare per i principianti e piuttosto semplice da configurare per creare griglie di base, reportistica e persino dashboard di alto livello. Sebbene alcuni aspetti possano diventare complicati se lo si desidera, non è necessario avere conoscenze di programmazione per utilizzare Smartsheet.

7. Wrike (ideale per la gestione di progetti complessi con più parti interessate)

tramite Wrike

Con una gestione centralizzata delle attività e robusti strumenti di collaborazione, Wrike è l'ideale per i team che gestiscono progetti complessi e interdipartimentali. Consente di creare cartelle, progetti, attività e sottoattività illimitate, con un facile monitoraggio delle responsabilità con una chiara visibilità degli assegnatari.

La funzionalità/funzione distintiva di Wrike, Work Intelligence, utilizza l'IA per semplificare le attività, prevedere i risultati e consentire un processo decisionale più intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Ottieni informazioni in tempo reale con dashboard personalizzabili che consentono al tuo team di concentrarsi sulle priorità

Automatizza le attività ripetitive e ottimizza i flussi di lavoro per una maggiore efficienza e decisioni basate sui dati con Work Intelligence IA

Limiti di Wrike

L'impostazione delle integrazioni può talvolta risultare complessa

Alcune funzionalità/funzioni desktop non sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di Wrike

14 giorni di versione di prova gratuita

Team: 10 $ al mese per utente

aziendale: *25 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Wrike:

Uno strumento di gestione dei progetti utile per tutte le esigenze del nostro team, dalla pianificazione e l'assegnazione delle risorse alla creazione di reportistica accurata. Lo utilizziamo ogni giorno e l'integrazione è stata semplicissima. Il supporto clienti è sempre disponibile

Uno strumento di gestione dei progetti utile per tutte le esigenze del nostro team, dalla pianificazione e l'assegnazione delle risorse alla creazione di reportistica accurata. Lo utilizziamo ogni giorno e l'integrazione è stata semplicissima. Il supporto clienti è sempre disponibile

🎉 Curiosità: in ClickUp è possibile combinare automazioni, modelli e commenti assegnati per creare cicli di attività ricorrente che ricordano, assegnano e documentano lo stato senza intervento umano.

8. Process Street (ideale per creare flussi di lavoro con efficienza basata sull'IA)

tramite Process Street

process Street è uno strumento semplice ma potente per la gestione dei flussi di lavoro ricorrenti. * Ti aiuta a creare liste di controllo dei processi, automatizzare le approvazioni e utilizzare la logica condizionale.

Con strumenti per l'assegnazione delle attività, le approvazioni e un feed delle attività condiviso, Process Street consente al tuo team di lavorare in modo coeso. Integra i tuoi strumenti preferiti per creare un'esperienza di flusso di lavoro fluida e coesa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Utilizza la logica condizionale per adattarti dinamicamente a condizioni specifiche, semplificando i processi complessi

Raccogli e gestisci i dati in modo efficiente con moduli che si integrano facilmente nei flussi di lavoro

Crea liste di controllo e procedura operativa standard personalizzate dalla libreria dei modelli e applicale a più aree di lavoro

Limiti di Process Street

Un approccio basato su lista di controllo potrebbe non funzionare per flussi di lavoro complessi

Mancanza del monitoraggio in tempo reale dello stato

Prezzi di Process Street

14 giorni di versione di prova gratis

Startup : prezzi personalizzati

Pro : Prezzi personalizzati

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Process Street

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Process Street

Leggi il commento di questo recensore di G2 su Process Street:

Offre un'esperienza davvero intuitiva per gli utenti finali e fornisce opzioni per vari tipi di processi da implementare nello strumento (ad esempio sondaggi, raccolta di dati e risorse, onboarding, ecc.). La possibilità di visualizzare lo stato e i dati sulle prestazioni del flusso è davvero ottima. Anche la possibilità di connettere Power Apps e altri strumenti è molto utile. Infine, anche il supporto clienti offerto dal team del supporto è davvero eccellente.

Offre un'esperienza davvero intuitiva per gli utenti finali e fornisce opzioni per vari tipi di processi da implementare nello strumento (ad esempio sondaggi, raccolta di dati e risorse, onboarding, ecc.). La possibilità di visualizzare lo stato e i dati sulle prestazioni del flusso è davvero ottima. Anche la possibilità di connessione a Power Apps e altri strumenti è molto utile. Infine, anche il servizio clienti offerto dal team del supporto è davvero eccellente.

9. Hive (ideale per comunicare e realizzare progetti in modo semplice)

tramite Hive

Immagina di avere chat integrate, videochiamate e calendari di condivisione: questo è Hive, che mantiene tutti sulla stessa pagina. Hive è più di un semplice strumento di gestione del flusso di lavoro. È un hub di comunicazione che riunisce il tuo team e porta a termine le attività.

La gestione delle attività, il monitoraggio dei progetti e le integrazioni semplificano i flussi di lavoro e migliorano la collaborazione in tempo reale. Il risultato? Comunicazione più fluida ed esecuzione più rapida. Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Crea, assegna e monitora facilmente le attività con funzionalità/funzione quali data di scadenza, livelli di priorità e dipendenze delle attività

Ottieni una panoramica in tempo reale dello stato del tuo team con dashboard personalizzabili

Connettiti con strumenti popolari come Google Workspace, Slack e Trello per centralizzare il tuo flusso di lavoro

Limiti di Hive

Funzionalità avanzate come l'assistente AI e i grafici Gantt sono disponibili solo nei piani a pagamento

Le molteplici opzioni di personalizzazione possono comportare tempi di configurazione più lunghi

Prezzi di Hive

*free Forever

Starter: 1,50 $ al mese per utente

Teams: 5 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4,6/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hive

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Hive:

Hive è la soluzione ideale per i team che desiderano uno strumento di project management collaborativo, flessibile e friendly per l'automazione, in grado di adattarsi alla crescita dell'azienda. È particolarmente apprezzato dai team remoti, dai reparti marketing e dai team interfunzionali che necessitano di una comunicazione chiara e di una visibilità delle attività.

Hive è la soluzione ideale per i team che desiderano uno strumento di project management collaborativo, flessibile e automatizzabile, in grado di adattarsi alla crescita dell'azienda. È particolarmente apprezzato dai team remoti, dai reparti marketing e dai team interfunzionali che necessitano di una comunicazione chiara e di una visibilità delle attività.

10. Zapier (ideale per la connessione di app e per l'automazione dei flussi di lavoro)

tramite Zapier

Zapier crea la connessione tra tutte le tue app preferite in un unico posto, consentendoti di automatizzare i flussi di lavoro, chiamati "Zaps", con pochi clic.

Automatizza tutto, dall'aggiunta di nuovi lead al tuo CRM al trigger delle notifiche Slack quando un'attività è in ritardo. Con oltre 7.000 app nel suo vasto ecosistema, Zapier si integra praticamente con tutti gli strumenti che utilizzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea Zaps con facilità utilizzando l'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Imposta trigger e azioni in modo visivo e ottieni l'automazione della maggior parte delle attività

Inizia subito con gli Zap predefiniti e sfrutta le funzionalità/funzione di IA per riepilogare/riassumere le conversazioni o estrarre informazioni dai dati

Limiti di Zapier

La creazione di automazioni complesse potrebbe richiedere un periodo di apprendimento per gli utenti nuovi

Le funzionalità avanzate richiedono una sottoscrizione a pagamento, che potrebbe non essere l'ideale per i team più piccoli

Prezzi di Zapier

*free Forever

Professional: 29,99 $ al mese

Team: 103,5 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Zapier:

*Da alcuni anni utilizzo Zapier per integrare altre applicazioni su WordPress. Ciò che apprezzo di Zapier è la sua facilità d'uso. In particolare, anche senza competenze di codice, l'impostazione degli "Zaps" (flussi di lavoro automatizzati) è intuitiva e semplice

Da alcuni anni utilizzo Zapier per integrare altre applicazioni su WordPress. Ciò che apprezzo di Zapier è la sua facilità d'uso. In particolare, anche senza competenze di codice, l'impostazione degli "Zaps" (flussi di lavoro automatizzati) è intuitiva e semplice

11. Kissflow (ideale per creare app aziendali personalizzate senza codice)

tramite Kissflow

E se il tuo team potesse trasformarsi in sviluppatori cittadini? Con Kissflow e il suo intuitivo generatore di app senza codice, è assolutamente possibile!

La sua funzione drag-and-drop consente a chiunque di creare applicazioni personalizzate e di automatizzare i processi che semplificano i processi aziendali. Elimina la necessità di codice complesso o di affidarsi alle risorse IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Crea applicazioni personalizzate su misura per le tue esigenze specifiche senza scrivere una sola riga di codice

Assegna attività a singoli individui, più persone o reparti con opzioni flessibili come il round-robin o scadenze fisse

Misurate l'efficacia dei flussi di lavoro con metriche integrate e reportistica predefinita per il monitoraggio dello stato

Limiti di Kissflow

Potrebbe essere costoso per le piccole aziende aziendali

Integrazione con altre piattaforme con limite

Prezzi di Kissflow

versione di prova gratis disponibile *

Base: 1.500 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4,3/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kissflow

Leggi il commento di questo recensore di G2 su Kissflow:

La cosa migliore di KissFlow è che ci permette di automatizzare tutti i moduli e i documenti. I miei dipendenti sono in grado di effettuare il monitoraggio e questo garantisce responsabilità e facilità d'uso. È stato molto facile da integrare e implementare.

La cosa migliore di KissFlow è che ci permette di automatizzare tutti i moduli e i documenti. I miei dipendenti sono in grado di effettuare il monitoraggio dello stato e questo garantisce accountabilità e facilità d'uso. È stato molto facile da integrare e implementare.

12. Kintone (ideale per creare app personalizzate per uno spazio di lavoro digitale perfetto)

tramite Kintone

Dimentica i fogli di calcolo ingombranti e gli strumenti generici: con Kintone puoi creare applicazioni personalizzate su misura per le tue esigenze specifiche. Crea lo spazio di lavoro digitale perfetto per il tuo team senza bisogno di codice!

Dalla gestione dei ticket di supporto clienti al monitoraggio dell'inventario, dall'organizzazione dei processi HR alla gestione dei progetti, Kintone ti consente di creare gli strumenti di cui hai bisogno per lavorare in modo più intelligente, senza affaticarti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kintone

Progettate database, create flussi di lavoro e personalizzate le visualizzazioni in base alle esigenze del vostro team

Collabora con il tuo team tramite commenti in-app, @menzioni e notifiche in tempo reale

Ottieni informazioni preziose con grafici e tabelle personalizzabili che forniscono visualizzazioni in tempo reale dei tuoi dati

Limiti di Kintone

Limite a 50.000 record per app e 150 campi per modulo

Esplorare il software potrebbe richiedere tempo

Prezzi di Kintone

30 giorni di versione di prova gratis

Professional: 16 $ al mese per utente

Personalizzato: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kintone

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kintone

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Kintone:

Kintone è stata una piattaforma eccellente per la transizione del nostro team. Apprezziamo l'organizzazione ben strutturata delle app, la flessibilità di personalizzazione all'interno di ciascuna di esse e, soprattutto, l'eccellente servizio clienti che abbiamo ricevuto durante tutto il processo di configurazione. Il team del supporto ha reso la nostra esperienza di onboarding perfetta, rafforzando la nostra fiducia nella piattaforma.

Kintone è stata una piattaforma eccellente per la transizione del nostro team. Apprezziamo l'organizzazione ben strutturata delle app, la flessibilità di personalizzazione all'interno di ciascuna di esse e, soprattutto, l'eccezionale servizio clienti che abbiamo ricevuto durante tutto il processo di configurazione. Il team del supporto ha reso la nostra esperienza di onboarding perfetta, rafforzando la nostra fiducia nella piattaforma.

13. Qntrl (ideale per gestire flussi di lavoro complessi con visibilità e controllo completare)

tramite Qntrl

Qntrl ti aiuta a prendere il controllo dei tuoi processi aziendali, offrendo una piattaforma centralizzata per organizzare le attività, automatizzare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione.

Visualizza tutto con un'interfaccia drag-and-drop, automatizza i controlli di conformità e gestisci le richieste da un unico hub. La reportistica e le analisi ti aiutano a misurare le prestazioni e ottimizzare i flussi di lavoro in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Qntrl

Visualizza l'intero flusso di lavoro con visualizzare personalizzabili e aggiornamenti in tempo reale

Garantite il rispetto degli standard con controlli automatizzati dei processi e l'applicazione delle politiche

Abbattete le barriere comunicative integrando l'accesso ai dati, gli aggiornamenti e il feedback direttamente nei flussi di lavoro

Limiti di Qntrl

Opzioni di personalizzazione con limite

L'esperienza mobile potrebbe non essere sufficientemente soddisfacente

Prezzi di Qntrl

versione di prova gratis disponibile*

Standard: 20 $ al mese

azienda: *40 $ al mese

Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Qntrl

G2: 4,5/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qntrl

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Qntrl:

Possiamo creare script personalizzati basati su javascript. Sono disponibili diverse opzioni, come l'assegnazione a una persona specifica, l'assegnazione a qualsiasi ruolo o team o l'automazione con funzioni personalizzate.

Possiamo creare script personalizzati basati su javascript. Sono disponibili diverse opzioni, come l'assegnazione a una persona specifica, l'assegnazione a qualsiasi ruolo o team o l'automazione con funzioni personalizzate.

14. Airtable (ideale per flussi di lavoro collaborativi in stile foglio di calcolo)

tramite Airtable

Strumento molto popolare, Airtable combina la semplicità di un foglio di calcolo con la potenza di un database.

Airtable è molto più di una semplice piattaforma per fogli di calcolo: ti consente di creare un flusso di lavoro personalizzabile per la project management. Progetta flussi di lavoro su misura, gestisci i progetti, organizza i dati e collabora con il tuo team in tempo reale, tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Crea lo spazio di lavoro perfetto con la funzionalità/funzione Cobuilder di Airtable

Scegli tra lavagne Kanban, calendari e altro ancora per visualizzare i tuoi progetti nel modo più adatto al tuo team

Assegna attività, effettua condivisione dello stato del progetto e registra la cronologia delle attività per una collaborazione efficace

Limiti di Airtable

Potrebbe non essere sufficiente per analisi complesse dei dati e reportistica

Le funzionalità avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Airtable

*free Forever

Team: 24 $ al mese per utente

aziendale: *54 $ al mese per utente

scala dell'azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable

Leggi il commento di questo recensore di Capterra su Airtable:

Nel complesso, Airtable offre un ottimo equilibrio tra semplicità e potenza, rendendolo una scelta eccellente per la gestione dei progetti, l'organizzazione dei dati e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Il suo design intuitivo e le opzioni personalizzate lo rendono facile da usare sia per i singoli utenti che per i team.

Nel complesso, Airtable offre un ottimo equilibrio tra semplicità e potenza, rendendolo una scelta eccellente per la gestione dei progetti, l'organizzazione dei dati e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Il suo design intuitivo e le opzioni personalizzate lo rendono facile da usare sia per i singoli utenti che per i team.

🧐 Lo sapevate? I flussi di lavoro basati su autorizzazioni impediscono la condivisione accidentale di informazioni, poiché le attività di approvazione finanziaria non devono avere visibilità sull'intero team di progettazione.

15. Trello (ideale per la gestione visiva delle attività e la collaborazione)

tramite Trello

Riconosciuto come il promemoria digitale di riferimento per i team di tutto il mondo, Trello è un software di project management visiva.

Che tu stia pianificando una campagna di marketing o coordinando il lancio di un prodotto complesso, questo strumento di gestione del flusso di lavoro trasforma caotici elenchi da fare in schede Kanban ottimizzate che semplificano il monitoraggio delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Visualizza i flussi di lavoro con bacheche Kanban, elenchi e schede

Passa rapidamente a visualizzare la visualizzazione Sequenza, quella Calendario e il dashboard

Utilizza Butler, lo strumento di automazione di Trello, per automatizzare le attività ripetitive

Limiti di Trello

Funzionalità/funzione di project management con limite, come il monitoraggio del tempo e la reportistica

Le bacheche possono essere esportate solo in formato PDF con un'integrazione

Prezzi di Trello

*free Forever

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

*azienda: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello:

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello:

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Trello:

Ho apprezzato molto la sua facilità d'uso, tanto che anche i miei dipendenti meno esperti di tecnologia sono stati in grado di utilizzarlo senza che io dovessi intervenire per correggere i loro errori. È personalizzabile, quindi ho potuto utilizzarlo su qualsiasi progetto su cui stavamo lavorando e non solo su quelli specifici del settore.

Ho apprezzato molto la sua facilità d'uso, tanto che anche i miei dipendenti meno esperti di tecnologia sono stati in grado di utilizzarlo senza che io dovessi intervenire per correggere i loro errori. È personalizzabile, quindi ho potuto utilizzarlo su qualsiasi progetto su cui stavamo lavorando e non solo su quelli specifici del settore.

16. Nulab (Ideale per uno spazio di lavoro unificato dedicato all'innovazione e alla collaborazione)

tramite Nulab

Nulab offre potenti strumenti per la gestione del flusso di lavoro, come Backlog per la project management e Cacoo per la creazione di diagrammi del flusso di lavoro.

Questa piattaforma integrata offre tutto il necessario per pianificare, monitorare ed eseguire i progetti in modo efficiente, dalla gestione delle attività e il monitoraggio dei problemi alla comunicazione in tempo reale e alla collaborazione visiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nulab

Piano, monitoraggio e gestisci i progetti con strumenti come diagrammi Gantt, lavagne Kanban e grafici burndown

Collabora in tempo reale con funzionalità/funzione quali lavagne online, documenti di condivisione e strumenti di comunicazione integrati

Acquisisci, assegna e risolvi i problemi in modo efficiente con strumenti integrati che semplificano il processo di monitoraggio dei bug

Limiti di Nulab

Il piano Free consente solo fino a cinque integrazioni

Gestione dei file limitata a causa di un limite di dimensione di 10 MB

Prezzi Nulab

*free Forever

Starter: 35 $ al mese

Standard: 100 $ al mese

Premium: 175 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nulab:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Nulab

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 sullo strumento di gestione del flusso di lavoro di Nulab, Backlog:

La cosa migliore di questo software è il suo design semplice e intuitivo per i nuovi utenti: quando sono entrato in questa azienda ero alle prime armi, ma mi sono adattato facilmente perché era la prima volta che dovevo effettuare reportistica di bug tramite un software di bug tracking. Posso facilmente fare menzione dei bug e assegnarli. Posso anche indicare quali bug hanno la priorità più alta.

La cosa migliore di questo software è il suo design semplice e intuitivo per i nuovi utenti: quando sono entrato in questa azienda ero alle prime armi, ma mi sono adattato facilmente perché era la prima volta che dovevo effettuare la reportistica dei bug tramite un software di bug tracking. Posso facilmente fare una menzione dei bug e assegnarli. Posso anche indicare quali bug hanno la priorità più alta.

🧐 Lo sapevate? I flussi di lavoro aiutano a scoprire il lavoro invisibile, come follow-up, aggiornamenti o amministratore, in modo da poterlo eliminare o automatizzare invece di lasciare che occupi tutta la vostra giornata.

17. Cflow (ideale per trasformare i processi aziendali tradizionali in flussi di lavoro automatizzati)

tramite Cflow

Vuoi abbandonare la carta e semplificare i tuoi complessi processi aziendali? Cflow è una potente soluzione di gestione del flusso di lavoro senza codice che può fare proprio questo.

Utilizza l'automazione intelligente per trasformare il tuo lavoro e digitalizzare le operazioni in tutti i tuoi reparti. È un sistema di gestione del flusso di lavoro affidabile con oltre 1.000 integrazioni, come Zapier, e una sicurezza dei dati di prim'ordine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cflow

Crea moduli personalizzati senza competenze tecniche con un generatore di moduli drag-and-drop

Configura flussi di lavoro automatizzati complessi con logica condizionale per le approvazioni

Ottieni informazioni utili per ottimizzare i processi aziendali e identificare i colli di bottiglia nel flusso di lavoro

Limiti di Cflow

La libreria dei modelli include principalmente modelli di automazione dei processi aziendali, che potrebbero non soddisfare le esigenze di tutti

Funzionalità/funzione di project management con limite

Prezzi di Cflow

versione di prova gratis disponibile*

Joy: 22 $ al mese per utente

Bliss: 32 $ al mese per utente

Zen: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cflow:

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cflow

Leggi il commento di questo recensore di G2 su Cflow:

Lo uso da alcuni mesi e mi ha aiutato a organizzare il mio lavoro in modo efficiente. L'orientamento no-code e le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale rendono facile gestire più progetti e approvazioni. La funzionalità/funzione che mi ha colpito di più è la possibilità di creare modelli per ogni progetto e poi personalizzarli in base alle esigenze di ogni nuovo progetto. La lavagna Kanban è un altro vantaggio che ha reso project management standardizzato e sistematico. Lo stato di ogni progetto o attività può essere monitorato facilmente e gestito in modo efficace.

Lo uso da alcuni mesi e mi ha aiutato a organizzare il mio lavoro in modo efficiente. L'orientamento no-code e le soluzioni basate sull'IA rendono facile gestire più progetti e approvazioni. La funzionalità/funzione che mi ha colpito di più è la possibilità di creare modelli per ogni progetto e poi personalizzarli in base alle esigenze di ogni nuovo progetto. La lavagna Kanban è un altro vantaggio che ha reso il project management standardizzato e sistematico. Lo stato di ogni progetto o attività può essere monitorato facilmente e gestito in modo efficace.

18. Notion (ideale per creare una base di conoscenze centralizzata con uno spazio di lavoro personalizzabile)

tramite Notion

Dimentica il dover destreggiarti tra più app: Notion reinventa lo spazio di lavoro combinando la documentazione dei processi, project management e la collaborazione in team in un'unica potente piattaforma.

Organizza tutto in un unico posto, semplificando la gestione di attività, note e progetti. Grazie a modelli e database personalizzabili, puoi adattare Notion al tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Progetta aree di lavoro che si adattino perfettamente al flusso di lavoro del tuo team: organizza progetti, attività e documenti

Esprimiti con una varietà di tipi di contenuto: testo, immagini, tabelle e persino bacheche Kanban e calendari

Utilizza commenti, menzioni e documenti condivisi di condivisione per mantenere tutti sulla stessa pagina

Limiti di Notion

Alcuni utenti potrebbero trovare complessa l'interfaccia basata su pagine

Nessun accesso offline

Prezzi di Notion

*free Forever

In più: 12 $ al mese per utente

aziendale: *24 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion

Ecco cosa ha detto questo recensore di Capterra su Notion:

Nel complesso, lo adoro. Utilizzo Notion praticamente ogni giorno sia per il lavoro che per i progetti personali e, anche dopo mesi di utilizzo, non ho ancora riscontrato alcun problema. È un'applicazione fantastica e una tra le mie preferite.

Nel complesso, lo adoro. Utilizzo Notion praticamente ogni giorno sia per il lavoro che per i progetti personali e, anche dopo mesi di utilizzo, non ho ancora riscontrato alcun problema. È un'applicazione fantastica e una tra le mie preferite.

💡 Suggerimento professionale: puoi collegare le visualizzazioni Calendario e Kanban in strumenti come Notion, ClickUp o Trello, consentendoti di passare da una timeline all'altra e da uno stato all'altro senza perdere il contesto.

19. ProProfs Project (ideale per creare flussi di lavoro efficaci per le piccole aziende)

tramite ProProfs progetto

ProProfs Project si occupa della project management per team piccoli e in crescita. Si tratta di una soluzione conveniente con un piano Free per un massimo di cinque utenti, perfetta per le startup e le piccole imprese che stanno muovendo i primi passi.

Puoi collaborare facilmente, effettuare il monitoraggio delle spese e generare reportistica approfondita sulle prestazioni dei progetti, l'allocazione delle risorse e la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProProfs Project

Assegna attività, imposta scadenze e monitora lo stato con attività secondarie e livelli di priorità, assicurando la responsabilità di tutti

Visualizza le sequenze e le dipendenze dei progetti con i grafici Gantt, assicurandoti che tutti siano sulla stessa pagina

Registra facilmente le ore fatturabili e genera fatture direttamente dal tempo monitorato, semplificando il processo di fatturazione

Limiti di ProProfs Project

Funzionalità/funzione avanzate con limite per progetti complessi

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di ProProfs Project

*free Forever

aziendale: *49,97 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProProfs Project:

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 75 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProProfs Project

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ProProfs Project:

ProProfs mi aiuta a ottimizzare il mio carico di lavoro senza intoppi. Grazie alla sua dashboard intuitiva, posso effettuare il monitoraggio per verificare se una risorsa è sovraccarica o sottoutilizzata. In questo modo, posso adeguare rapidamente i miei flussi di lavoro e gestire in modo efficiente il mio carico di lavoro quotidiano.

ProProfs mi aiuta a ottimizzare il mio carico di lavoro senza intoppi. Grazie alla sua dashboard intuitiva, posso effettuare il monitoraggio per verificare se una risorsa è sovraccarica o sottoutilizzata. In questo modo, posso adeguare rapidamente i miei flussi di lavoro e gestire in modo efficiente il mio carico di lavoro quotidiano.

20. Nintex (ideale per flussi di lavoro incentrati sull'automazione)

tramite Nintex

Nintex è particolarmente adatto alle medie e grandi aziende che desiderano gestire flussi di lavoro complessi. La sua attenzione all'automazione e all'ottimizzazione dei processi lo rende ideale per le aziende che operano nei settori delle risorse umane, della finanza e dell'assistenza clienti.

La piattaforma offre supporto a numerose applicazioni per una gestione efficiente del flusso di lavoro e dei documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nintex

Crea flussi di lavoro senza sforzo utilizzando un'interfaccia intuitiva drag-and-drop

Semplifica le approvazioni e garantisci la conformità con funzionalità/funzione quali firme digitali e flussi di lavoro documentali interattivi

Automazione basata sul cloud per l'integrazione dei dati e la gestione delle attività

Limiti di Nintex

Mancano funzionalità avanzate di gestione del flusso di lavoro e collaborazione

Potrebbe essere costoso per i team più piccoli

Prezzi Nintex

Demo disponibile su richiesta

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nintex:

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nintex

Leggi il commento di questo recensore di G2 su Nintex:

Nintex ha completamente rivoluzionato l'automazione dei nostri processi aziendali. La funzione di automazione del flusso di lavoro, potente e facile da usare, è davvero eccezionale. Ci ha fatto risparmiare innumerevoli ore di lavoro e ci ha permesso di automatizzare attività ripetitive come l'inserimento dei dati e il processo di approvazione. Inoltre, i moduli e le funzionalità delle app ci hanno aiutato a sviluppare moduli personalizzati che possono essere compilati e inviati da qualsiasi luogo, semplificando la raccolta delle informazioni sul campo.

Nintex ha completamente rivoluzionato l'automazione dei nostri processi aziendali. La funzione di automazione del flusso di lavoro, potente e facile da usare, è davvero eccezionale. Ci ha fatto risparmiare innumerevoli ore di lavoro e ci ha permesso di automatizzare attività ripetitive come l'inserimento delle voci e il processo di approvazione. Inoltre, i moduli e le funzionalità delle app ci hanno aiutato a sviluppare moduli personalizzati che possono essere compilati e inviati da qualsiasi luogo, semplificando la raccolta delle informazioni dai campi.

🎉 Curiosità: le liste di controllo sono lo strumento di flusso di lavoro più sottovalutato. Dalle sale operatorie alle missioni nello spazio, anche i lavori più complessi iniziano con elenchi semplici e ripetibili.

21. Pipefy (Il migliore per l'automazione senza codice)

tramite Pipefy

Dalla gestione delle attività HR come il reclutamento alla semplificazione delle operazioni di approvvigionamento e assistenza clienti, Pipefy soddisfa diverse esigenze aziendali.

Pipefy è una piattaforma no-code che offre strumenti per creare, automatizzare e gestire i flussi di lavoro senza fare affidamento sul supporto IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipefy

Progetta flussi di lavoro con strumenti drag-and-drop, logica condizionale e assegnazione automatizzata delle attività

Estendete la vostra connessione con oltre 300 applicazioni per garantire un flusso di dati senza intoppi

Implementa rapidamente i flussi di lavoro utilizzando modelli per la gestione dei processi aziendali

Limiti di Pipefy

Opzioni di personalizzazione con limite con il piano Free

La logica di condizione non può essere utilizzata sui PDF

Prezzi Pipefy

*free Forever

aziendale: *Prezzi personalizzati

azienda: *Prezzi personalizzati

Illimitato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pipefy:

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipefy

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Pipefy:

Pipefy mi aiuta a tenere sotto monitoraggio le cose da fare e a capire a che passaggio sono nei miei processi quotidiani. La cosa migliore è che mi capita molto raramente di dimenticare un'attività importante.

Pipefy mi aiuta a tenere sotto monitoraggio le cose da fare e a capire a che passaggio sono nei miei processi quotidiani. La cosa migliore è che mi capita molto raramente di dimenticare un'attività importante.

22. Miro (ideale per visualizzare e collaborare in modo efficiente sulle idee)

tramite Miro

Miro è un'innovativa piattaforma di collaborazione online che accelera il percorso dall'idea al risultato. È particolarmente adatta per i team di vari settori che cercano una piattaforma flessibile e intuitiva per facilitare la collaborazione e il project management.

La sua capacità di offrire supporto al brainstorming e al piano in tempo reale lo rende ideale per lo sviluppo di prodotti, le campagne di marketing e la progettazione dell'esperienza utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Utilizza Intelligent Canvas per combinare documenti, mappe mentali, diagrammi e altro ancora con un numero illimitato di membri, anche nella versione gratuita

Lavora senza sforzo grazie a funzionalità/funzioni quali co-modifica in tempo reale, videochiamate e commenti diretti

Genera prototipi, riepiloga le discussioni e ottieni preziose informazioni dal tuo lavoro collaborativo con l'IA

Limiti di Miro

L'app mobile potrebbe talvolta presentare alcune carenze in termini di funzione

Le tavole grandi rallentano i surfisti

Prezzi di Miro

*free Forever

Starter: 8 $ al mese per utente

aziendale: *16 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Azienda Guard: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Miro:

Utilizzo Miro per organizzare le informazioni relative a un progetto. Screenshot, link, diagrammi di flusso, dettagli competitivi, Sequenza: tutto viene inserito in una GIGANTESCA bacheca Miro dove posso trovare facilmente ciò di cui ho bisogno e garantire una condivisione efficiente con gli altri.

Utilizzo Miro per organizzare le informazioni relative a un progetto. Screenshot, link, diagrammi di flusso, dettagli competitivi, Sequenza: tutto viene inserito in una GIGANTESCA bacheca Miro dove posso trovare facilmente ciò di cui ho bisogno e garantire una condivisione efficiente con gli altri.

🧐 Lo sapevate? Gli strumenti di whiteboard come ClickUp Whiteboards o Miro non servono solo per il brainstorming: possono essere collegati ad attività e flussi di lavoro in tempo reale, rendendo l'ideazione parte integrante dell'esecuzione.

23. Next Matter (ideale per l'automazione di flussi di lavoro complessi per le aziende)

tramite Next Matter

Next Matter è un software di automazione del flusso di lavoro senza codice che semplifica le operazioni e potenzia la collaborazione per le medie e grandi aziende.

Consente di gestire in modo efficace le questioni legali e di creare flussi di lavoro complessi senza richiedere conoscenze approfondite di codice, garantendo l'eccellenza operativa in vari reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Next Matter

Integrazione con oltre 3.000 applicazioni per un facile scambio di dati e l'automazione dell'inserimento dei dati

Rimani al passo con le singole attività grazie a un accurato monitoraggio del tempo

Ottieni informazioni preziose sulle prestazioni operative grazie ad analisi complete

Limiti di Next Matter

Potrebbe essere costoso per i team più piccoli

I flussi di lavoro di grandi dimensioni potrebbero subire ritardi nel caricamento

Prezzi Next Matter

versione di prova gratis disponibile*

Starter: 625 $ di canone mensile per la piattaforma + 19 $ al mese per utente

Crescita: 2.950 $ di canone mensile per la piattaforma + 29 $ al mese per utente

Professional: 7.500 $ di canone mensile per la piattaforma + 49 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Next Matter:

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Next Matter

Leggi il commento di questo recensore di G2 su Next Matter:

Lo strumento è incredibilmente intuitivo per gli utenti. Il team ha svolto un ottimo lavoro durante il processo di onboarding, insegnandoci come utilizzarlo e rispondendo a tutte le nostre domande, quindi ora è molto facile creare nuovi flussi e processi per la nostra azienda. Penso che la parte formativa dell'onboarding sia stata davvero chiave per il nostro esito positivo e l'adozione della piattaforma.

Lo strumento è incredibilmente intuitivo per gli utenti. Il team ha svolto un ottimo lavoro durante il processo di onboarding, insegnandoci come utilizzarlo e rispondendo a tutte le nostre domande, quindi ora è molto facile creare nuovi flussi e processi per la nostra azienda. Penso che la parte di formazione dell'onboarding sia stata davvero chiave per il nostro esito positivo e l'adozione della piattaforma.

24. beSlick (Ideale per operazioni efficienti e conformi)

tramite beSlick

Precedentemente noto come Process Bliss, beSlick è una piattaforma di gestione del flusso di lavoro all-in-one progettata per aiutare i team a tenere sotto controllo le attività, migliorare la collaborazione e garantire la responsabilità.

Con oltre 3.000 integrazioni, si collega perfettamente alle tue app preferite. Il suo design utente intuitivo e l'app mobile consentono al tuo team di mantenere la produttività ovunque si trovi.

È un'ottima scelta per i settori della finanza, dell'edilizia e del project management.

le migliori funzionalità/funzioni di beSlick

Crea e personalizza i flussi di lavoro senza sforzo con un'interfaccia drag-and-drop

Assegna attività, imposta scadenze e mantieni tutti sotto monitoraggio con dashboard e report visivi

Rimani al passo con le attività critiche grazie a audit trail e strumenti che ti aiutano a partecipare a riunioni per soddisfare gli standard normativi

limiti di beSlick

La versione di prova gratis non offre tutte le funzionalità/funzioni

La configurazione richiede tempo

prezzi beSlick

14 giorni di versione di prova gratis

Versione a pagamento: 16 $ al mese per utente

valutazioni e recensioni di beSlick:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di beSlick

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su beSlick:

Modelli intuitivi e facili da configurazione, che garantiscono la connessione tra documentazione e l'effettiva esecuzione guidata e registrata dei processi standard. Facilità d'uso e minimo lavoro richiesto per configurare il processo, sia esso semplice, in condizione o composto da più passaggi. Supporto eccellente e rapido.

Modelli intuitivi e facili da configurare, che garantiscono la connessione tra la documentazione e l'effettiva esecuzione guidata e registrata dei processi standard. Facilità d'uso e minimo lavoro richiesto per configurare il processo, sia esso semplice, in condizione o composto da più passaggi. Supporto eccellente e rapido.

25. Bynder (Il migliore per la gestione completa delle risorse digitali)

via Bynder

Hai bisogno di uno strumento per gestire tutte le tue risorse digitali? Allora prova Bynder. Questa piattaforma DAM (Digital Asset Management) ti aiuta a organizzare i flussi di lavoro dei contenuti, garantire la coerenza del marchio e potenziare la collaborazione del team con funzionalità basate sull'IA.

Inoltre, le integrazioni con applicazioni come WordPress, Hootsuite e Vimeo garantiscono che l'intera area di lavoro rimanga in un unico luogo personalizzabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bynder

Organizza e trova tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto con la libreria centralizzata delle risorse

Crea, revisiona e approva i contenuti con facilità utilizzando flussi di lavoro personalizzabili

Utilizza l'IA per una gestione più intelligente delle risorse, inclusi tag automatici, ricerca migliorata e approfondimenti sulle prestazioni

Limiti di Bynder

File di grandi dimensioni o librerie di risorse potrebbero rallentare le prestazioni del software

Alcuni clienti ritengono che i flussi di lavoro di approvazione non siano adatti ai settori altamente regolamentati

Prezzi Bynder

Demo disponibile su richiesta

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bynder:

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bynder

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Bynder:

Nel corso degli anni ho utilizzato diversi sistemi DAM e Bynder è senza dubbio il più intuitivo, sia nella configurazione dell'amministratore che nell'esperienza utente complessiva. Questo contribuisce notevolmente all'adozione e a un esito positivo complessivo. Poiché Bynder è potente e ricco di funzionalità/funzione, il suo onboarding iniziale è progettato per fornire piccole porzioni di informazioni in modo gestibile. Ho apprezzato questo aspetto, perché ha aiutato il nostro team a essere più efficiente: non abbiamo dovuto dedicare tempo a riunioni per ridiscutere argomenti già trattati in passato.

Nel corso degli anni ho utilizzato diversi sistemi DAM e Bynder è senza dubbio il più intuitivo, sia nella configurazione dell'amministratore che nell'esperienza utente complessiva. Questo contribuisce notevolmente all'adozione e all'esito positivo complessivo. Poiché Bynder è potente e ricco di funzionalità/funzione, il suo onboarding iniziale è progettato per fornire piccole porzioni di informazioni in modo gestibile. Ho apprezzato questo aspetto, perché ha aiutato il nostro team a essere più efficiente: non abbiamo dovuto dedicare tempo a riunioni per ridiscutere argomenti già trattati in passato.

Menzioni speciali per i software di gestione del flusso di lavoro

camunda * è una potente piattaforma di automazione del flusso di lavoro che aiuta l'aziendale a semplificare i processi complessi grazie alle sue funzionalità/funzione open source altamente personalizzabili.

teamwork * è uno strumento di project management collaborativo che consente ai team di gestire in modo efficiente le attività, comunicare e effettuare il monitoraggio dello stato dei vari progetti.

toggl Track * è uno strumento di monitoraggio del tempo semplice ma efficace che consente ai team di monitorare le ore di lavoro, ottimizzare la produttività e migliorare le tempistiche dei progetti.

Goditi una gestione del flusso di lavoro senza interruzioni con ClickUp

La scelta della piattaforma di gestione del flusso di lavoro giusta determina l'intero stato e la produttività. Sebbene esistano varie opzioni, ClickUp è una soluzione completa e versatile che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Hai bisogno di solide funzionalità di gestione delle attività, monitoraggio e collaborazione? Ci pensiamo noi! Vuoi integrare l'IA avanzata nel tuo flusso di lavoro? Ci pensiamo noi!

ClickUp offre un'unica fonte di verità per tutto il tuo lavoro. Registrati oggi stesso per ottenere un account ClickUp gratis! ✅