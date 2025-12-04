I migliori modelli di flusso di lavoro n8n per automatizzare i tuoi processi

La maggior parte dei team non manca di strumenti, ma di flussi di lavoro che funzionino davvero insieme. Se il tuo team è sommerso da attività ripetitive e cambi di contesto, è ora di effettuare l’automazione del lavoro di routine. In questa guida scoprirai i migliori modelli di flusso di lavoro n8n per ottimizzare i tuoi sistemi e, se stai cercando un'alternativa più connessa e completa, abbiamo modelli di flusso di lavoro ClickUp che svolgono il lavoro senza dover ricorrere a strumenti aggiuntivi.

La maggior parte dei team non manca di strumenti, ma di flussi di lavoro che funzionino davvero insieme. Se il tuo team è sommerso da attività ripetitive e cambi di contesto, è ora di automatizzare il lavoro di routine.

In questa guida scoprirai i migliori modelli di flusso di lavoro n8n per ottimizzare i tuoi sistemi e, se stai cercando un'alternativa più connessa e completa, abbiamo modelli di flusso di lavoro ClickUp che svolgono il lavoro senza dover integrare diversi strumenti.

Scopriamo insieme i migliori modelli che possono aiutare il tuo team a risparmiare ore ogni settimana e a creare flussi di lavoro scalabili e senza stress.

Scopriamo insieme i migliori modelli che possono aiutare il tuo team a risparmiare ore ogni settimana e a creare flussi di lavoro scalabili e senza stress.

I migliori modelli di flusso di lavoro n8n in sintesi

Vuoi sapere come l'automazione del flusso di lavoro aiuta i team a risparmiare più di 5 ore alla settimana? Guarda questo video ⬇️

Cosa sono i modelli di flusso di lavoro n8n?

I modelli di flusso di lavoro n8n sono framework di automazione predefiniti che collegano le app ed eseguono logiche senza scrivere codice. Ogni modello funge da schema visivo in cui gli utenti possono definire trigger, azioni e condizioni per creare ed eseguire automaticamente flussi di lavoro in più passaggi.

Questi modelli offrono un'esperienza utente simile a quella dei software di automazione del flusso di lavoro, ma sono basati su un'interfaccia senza codice. Questo li rende ideali per scalare l'automazione tra i reparti, migliorare la visibilità dei processi e risparmiare tempo sulle attività ricorrenti.

Cosa rende efficace un modello di flusso di lavoro n8n?

Un modello n8n affidabile offre ai team una struttura riutilizzabile che risolve un problema reale con una configurazione minima.

Ecco cosa deve includere un buon modello:

Uno scopo chiaro : risponde a un caso d'uso specifico e quotidiano, in modo da capire immediatamente quando e dove utilizzarlo.

Configurazione semplice e configurazione minima : richiede solo pochi input come chiavi API, ID fogli di calcolo o campi modulo prima che siano pronti per l'esecuzione.

Flusso logico : garantisce che ogni passaggio del flusso di lavoro segua un percorso chiaro, che i nodi siano etichettati in modo chiaro e che le condizioni e i rami siano facili da seguire.

Gestione degli errori : anticipa i problemi, come dati mancanti, chiamate API non riuscite o timeout, e applica passaggi di ripiego per garantire il corretto funzionamento dei flussi di lavoro.

Scalabilità e prestazioni: gestisce carichi di lavoro sia piccoli che grandi con un filtraggio o un batching efficiente e non appesantisce il sistema con troppi nodi.

Modelli gratuiti di roadmap n8n

Di seguito trovi alcuni modelli di flusso di lavoro n8n che offrono framework di automazione delle attività già pronti, così puoi saltare la fase di configurazione e passare direttamente all'esecuzione.

1. Modello Weekly Coffee Chat (versione Mattermost)

tramite n8n

Il modello Weekly Coffee Chat raggruppa in modo casuale le persone di un canale Mattermost e invia loro inviti per una "chiacchierata virtuale davanti a un caffè". È una buona scelta quando si desidera promuovere la cultura di squadra in contesti remoti o ibridi, programmando incontri informali senza lavoro richiesto.

Perché ti piacerà questo modello:

Invia inviti di calendario a ciascun gruppo in modo che le persone possano riservarsi del tempo per chattare davanti a un caffè.

Integra i nuovi assunti con i membri esistenti del team come parte del processo di inserimento.

Organizza giornate periodiche di coinvolgimento del team e garantisci varietà casuale randomizzando i gruppi ogni volta.

✅ Ideale per: Team leader e reparti HR alla ricerca di uno strumento per potenziare la collaborazione organica

📚 Per saperne di più: I migliori modelli gratis di flusso di lavoro in Excel e ClickUp

2. Parser di fatture PDF basato su IA con Google Drive, Fogli Google e modello OpenAI

tramite n8n

Progettato per i team finanziari e le operazioni aziendali, il parser di fatture PDF basato su IA con Google Drive, Fogli Google e modello OpenAI monitora una cartella di Google Drive alla ricerca di nuovi PDF di fatture, applica l'estrazione OCR e IA (tramite GPT-4. 1 o GPT-4o-mini per l'estrazione strutturata), quindi esporta i dati strutturati in Fogli Google.

Questo modello ora supporta l'estrazione OCR+LLM aggiornata utilizzando i modelli Vision di OpenAI, che migliorano la precisione delle fatture dettagliate.

Perché ti piacerà questo modello:

Estrai i campi chiave delle fatture come numero di fattura, data di fatturazione, nome del fornitore, importo totale, dettagli dettagliati, imposte, ecc.

Registra i dati estratti in un foglio di Fogli Google per creare un database di fatture pulito e ricercabile.

Estendi il flusso di lavoro integrandolo con un software di contabilità e aggiungendo passaggi di approvazione, notifiche o rami di gestione degli errori.

✅ Ideale per: team di contabilità e amministratori di piccole imprese che desiderano automatizzare i flussi di lavoro di back-office.

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in sincronia e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera la tua produttività. 💫 Risultati reali: grazie a ClickUp, i team riescono a recuperare più di 5 ore alla settimana, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

3. Estrai i dati delle fatture da Google Drive a Sheets con Mistral OCR e Gemini

tramite n8n

Il modello Estrai i dati delle fatture da Google Drive a Sheets con Mistral Nemo OCR e Gemini monitora una cartella designata in Google Drive, nella quale inserisci i PDF o i file immagine delle fatture. Ogni volta che compare una nuova fattura, il flusso di lavoro utilizza Mistral OCR per estrarre il contenuto di testo dalla fattura. Quindi, Gemini IA analizza i valori e li aggiunge come nuova riga in un foglio dei Fogli Google.

Perché ti piacerà questo modello:

Elimina l'inserimento manuale delle voci relative alle fatture e riduci gli errori

Decidi quali colonne ti servono e il modello si adatterà ai tuoi flussi di lavoro.

Modifica il flusso, aggiungi convalide, notifiche, conversione di valuta, ecc. per una gestione complessa del flusso di lavoro

✅ Ideale per: liberi professionisti o agenzie che ricevono ed elaborano fatture

4. Documenta e esegui automaticamente il backup dei flussi di lavoro n8n

tramite n8n

Il modello per la documentazione e il backup automatico dei flussi di lavoro N8N funziona secondo una pianificazione. Per i flussi di lavoro nuovi e modificati di recente, crea un backup e lo archivia in un repository con controllo delle versioni come GitHub. Genera inoltre un riepilogo/riassunto insieme ai metadati e lo archivia in un database Notion.

Perché ti piacerà questo modello:

Configura una volta sola e lascia che si occupi sia del backup del flusso di lavoro che della documentazione.

Automatizza il controllo delle versioni per i flussi di lavoro senza esportazione manuale

Invia una notifica agli utenti/team quando un flusso di lavoro viene modificato

✅ Ideale per: utenti o team con molti flussi di lavoro n8n che desiderano mantenere un backup e una cronologia delle versioni.

📚 Per saperne di più: Esempi di flussi di lavoro e casi d'uso

5. Rapporti settimanali di reportistica sul flusso di lavoro con API n8n e invio tramite email

tramite n8n

Il rapporto settimanale di analisi del flusso di lavoro con API n8n e modello di consegna email ti indica quali flussi di lavoro falliscono più spesso o quali richiedono troppo tempo. Può essere configurato sia con Gmail che con Outlook per fornire agli stakeholder un rapporto settimanale chiaro nella loro casella di posta.

Perché ti piacerà questo modello:

Combina i dati di esecuzione di tutti i flussi di lavoro con i metadati per il contesto

Ottieni un report HTML delle statistiche di esecuzione, come il numero di esiti positivi, falliti, ecc.

Ricevi avvisi in tempo reale aggiungendo un flusso di lavoro parallelo che si attiva in caso di errori e invia una notifica.

✅ Ideale per: piccoli team che desiderano un modo semplice e senza codice per effettuare il monitoraggio di quali flussi di lavoro funzionano in modo affidabile e quali invece falliscono spesso.

6. Qualificazione e instradamento automatizzati dei lead con GPT-4o-mini, Fogli Google e HighLevel CRM

tramite n8n

Con il modello Automated Lead Qualification & Routing con GPT-4o-mini, Fogli Google e HighLevel CRM in n8n, puoi selezionare e dare priorità ai lead in modo efficace. I lead vengono registrati, classificati in base alla priorità, inseriti nel CRM e assegnati automaticamente ai rappresentanti.

Perché ti piacerà questo modello:

Automatizza i processi manuali e ripetitivi e risparmia tempo man mano che il volume dei lead aumenta.

Utilizza una qualificazione basata sull'IA per garantire uno standard di punteggio uniforme (caldo/tiepido/freddo).

Configura i prompt IA e la logica di punteggio per adattare i criteri di qualificazione alla tua attività aziendale.

✅ Ideale per: piccole e medie imprese di dimensioni moderate che desiderano evitare la valutazione manuale dei lead.

💡 Suggerimento: dai nomi chiari ai nodi! Un flusso di lavoro è comprensibile solo quanto le sue etichette. Utilizza nomi chiari come "Controlla lo stato del CRM", "Filtra le fatture pagate" o "Pulisci l'input email" per semplificare la manutenzione e i passaggi di consegne.

7. Generatore automatico di proposte post-vendita basato sull'IA

tramite n8n

Dopo una chiamata commerciale, il flusso di lavoro Generatore automatico di proposte post-vendita basato su IA prende i tuoi appunti o la trascrizione della chiamata, li elabora tramite IA per delineare i requisiti chiave e genera una proposta personalizzata che puoi inviare al potenziale cliente. Invece di passare ore a scrivere e formattare una proposta, ottieni un documento pronto in pochi secondi.

Il modello accetta anche registrazioni di chiamate audio (trascritte con Whisper v3 o Gemini Audio) e può generare bozze di proposte come file DOCX.

Perché ti piacerà questo modello:

Mantieni una struttura coerente in tutte le proposte con sezioni dedicate al riepilogo del problema, all'analisi della soluzione, ecc.

Utilizza modelli di IA per generare una bozza di proposta personalizzata su misura per le richieste del client.

Modifica le sezioni generate dall'IA e il formato delle email in base ai tuoi servizi o al tuo settore.

✅ Ideale per: team commerciali di piccole e medie dimensioni che desiderano velocizzare la generazione di proposte e ridurre il lavoro richiesto per il copywriting manuale.

💡 Suggerimento professionale: imposta avvisi di errore Anche i flussi di lavoro più semplici possono fallire a causa di token scaduti, nomi di file modificati o dati mancanti. Aggiungi un passaggio di notifica che ti avvisa quando qualcosa non funziona, in modo che i problemi non si accumulino.

8. Suite di automazione dell'assistenza clienti multicanale

tramite n8n

La Suite di automazione dell'assistenza clienti multicanale di n8n raccoglie le tue richieste di assistenza da più canali in un unico flusso di lavoro di ticketing. I ticket possono essere contrassegnati e inoltrati al tuo helpdesk o CRM in modo che le conversazioni e i problemi vengano risolti tempestivamente.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la classificazione basata sull'IA per categorizzare i ticket: fatturazione, supporto tecnico, problemi relativi all'account, reclami, richieste di funzionalità/funzioni, ecc.

Inoltra i ticket urgenti, di alta priorità o sensibili al fattore tempo al team o all'agente di supporto giusto per una gestione più rapida.

Integrazione con Zendesk, HubSpot, Salesforce, ecc. per la registrazione, l'analisi e il monitoraggio a lungo termine.

✅ Ideale per: negozi di e-commerce o servizi SaaS che prevedono un volume moderato di supporto clienti giornaliero.

📚 Per saperne di più: Esempi di automazioni dei processi aziendali (con modelli)

Limitazioni di n8n

n8n è uno strumento flessibile per i team che desiderano creare operazioni scalabili o trigger automaticamente attività su più piattaforme.

Tuttavia, ecco dove n8n a volte non è all'altezza:

Configurazione complessa: la creazione del tuo primo flusso di lavoro richiede la configurazione manuale dei nodi e la conoscenza dell'API REST, limitando l'accessibilità per i principianti.

Curva di apprendimento ripida: n8n offre flessibilità, ma le impostazioni basate sulla logica e la gerarchia dei nodi possono sopraffare i nuovi utenti (soprattutto quelli senza un background tecnico), che potrebbero aver bisogno di tutorial.

Integrazioni limitate: nonostante supportino le principali app, servizi avanzati o strumenti di nicchia, spesso richiedono codice personalizzato o credenziali esterne.

Restrizioni cloud: la versione gratuita e quella self-hosted richiedono una configurazione aggiuntiva per il ridimensionamento o la condivisione dei flussi di lavoro tra team di grandi dimensioni.

Analisi minima: non è presente un dashboard integrato per l'analisi dei dati, il che rende più difficile misurare le prestazioni del flusso di lavoro senza un monitoraggio esterno.

Configurazione di sicurezza: gli utenti devono gestire manualmente la crittografia e le autorizzazioni di accesso, il che può comportare dei rischi se non configurato correttamente.

Modelli n8n alternativi

1. Modello di project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Consegna i progetti più rapidamente con un unico spazio di lavoro che collega attività, scadenze e team utilizzando il modello di project management di ClickUp.

Inizia a realizzare progetti complessi più rapidamente con struttura e chiarezza. Utilizza il modello di project management ClickUp che mantiene programmi e portfolio dall'idea all'esecuzione in un unico flusso di lavoro.

Organizzare il lavoro è facile con Spazi per diversi reparti o team, Cartelle per i progetti e Elenchi per le fasi o le attività cardine. I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di acquisire dettagli quali priorità, rischio, budget, titolare, data di scadenza, ecc. per ogni attività.

Per l'automazione del project management, avrai a disposizione trigger if/then, oltre 100 modelli predefiniti e la flessibilità di personalizzarli in base alle tue esigenze.

Le automazioni di ClickUp eliminano il lavoro manuale. Quando lo stato di un'attività cambia in "Completata", puoi spostarla automaticamente in un altro Elenco o avvisare le parti interessate. Oppure, quando una data di scadenza non viene rispettata, cambia la priorità in "Urgente" e avvisa l'assegnatario e il project manager.

Perché ti piacerà questo modello:

Attiva modifiche di stato, invia aggiornamenti automatici alla dirigenza o cerca e installa strumenti come n8n, Slack o Fogli Google per eliminare la reportistica ripetitiva.

Assegna chiaramente la titolarità tramite i campi Project Manager, Requester ed Executive Sponsor, in modo che tutti sappiano chi è responsabile della consegna e delle approvazioni.

Abbinalo a bacheche Agile, diagrammi di Gantt o piattaforme di automazione come n8n per effettuare la sincronizzazione delle attività, effettuare il monitoraggio dei risultati e attivare flussi di lavoro tra strumenti e team.

✅ Ideale per: Project manager, responsabili PMO e team interfunzionali che gestiscono iniziative multifase che richiedono visibilità in tempo reale.

📚 Per saperne di più: Modelli di mappa dei processi per ClickUp, Excel e Word

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain, un assistente basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto, aiuta a velocizzare i flussi di lavoro recuperando informazioni dal tuo spazio di lavoro. Esegue la scansione dei tuoi documenti per generare riepiloghi/riassunti, collega le attività alle tempistiche di consegna per aiutarti a stabilire le priorità e genera tutto, dalle righe dell'oggetto delle email alle didascalie accattivanti per i social media.

2. Modello di gestione delle attività ClickUp

Ottieni un modello gratis Semplifica il lavoro con il modello di gestione delle attività ClickUp assegnando attività, impostando priorità e effettuando il monitoraggio dello stato di ogni team.

Il modello di gestione delle attività di ClickUp offre un sistema chiaro e personalizzabile per pianificare, assegnare e effettuare il monitoraggio delle attività con facilità. Puoi passare tra le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp per vedere il lavoro da diverse prospettive, tra cui scadenze, titolarità e stato delle attività.

La vista Elenco per priorità ordina tutte le attività in base all'urgenza, da alta a bassa. La vista Elenco per reparto mostra le attività di ciascun reparto con i relativi assegnatari, le date di scadenza, gli stati, le priorità, i commenti, ecc. È inoltre disponibile una vista Calendario per vedere le sequenze mappate su una linea temporale giornaliera, settimanale o mensile.

Perché ti piacerà questo modello:

Imposta un modello di attività predefinito per tutte le attività di un progetto, in modo che le nuove attività abbiano automaticamente quella struttura.

Crea modelli di liste di controllo per i passaggi ripetitivi all'interno delle attività e applicali alle attività manualmente o tramite automazioni.

Aggiungi widget al dashboard (se non sono già stati configurati) per effettuare il monitoraggio delle metriche delle attività, come il numero totale di attività, le attività completate, le attività scadute o le attività per assegnatario.

✅ Ideale per: Project manager che necessitano di un hub centralizzato per pianificare e effettuare il monitoraggio dei risultati finali dei vari team.

3. Modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza chiaramente i flussi di lavoro utilizzando il modello di diagramma di flusso di processo ClickUp.

Il modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp trasforma operazioni complesse in immagini chiare e dettagliate. Questo modello è basato sulle lavagne online collaborative ClickUp, con la responsabilità di chi fa cosa in ogni fase. È un modello utile per processi strutturati e in più fasi come assunzioni, inserimento, passaggi di consegne o approvazioni a catena lunga.

Ogni forma nella lavagna online rappresenta attività, decisioni e flusso di processo con frecce che indicano la fase successiva. Ottieni una vista del diagramma di flusso già pronta, ma puoi trascinare gli elementi per riordinarli in base ai tuoi flussi di lavoro.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa i connettori, aggiungi note decisionali (come Sì/No) o duplica le forme man mano che il tuo processo si espande.

Crea flussi di lavoro ripetibili e verificabili per le assunzioni, le operazioni o le risorse umane.

Condividi o esporta istantaneamente le lavagne online per ottenere feedback o documentazione.

✅ Ideale per: team HR, reclutatori e responsabili operativi che necessitano di chiarezza visiva per mantenere i processi coerenti e trasparenti.

4. Modello di mappatura dei processi ClickUp

Ottieni un modello gratis Documenta, perfeziona e ottimizza i flussi di lavoro aziendali per una maggiore chiarezza e un impatto maggiore con il modello di mappatura dei processi ClickUp.

Il modello di mappatura dei processi ClickUp è un elenco di attività pronto all'uso con oltre 20 passaggi definiti come sottoattività per documentare e ottimizzare i processi tra i vari reparti.

Una volta deciso quale flusso di lavoro o processo desideri mappare, annota tutti i passaggi coinvolti in ClickUp Docs. Qui puoi collaborare in tempo reale con i membri del tuo team e decidere responsabilità e tempistiche. Converti le azioni da intraprendere in attività di ClickUp, imposta gli assegnatari, le priorità e le date di scadenza per semplificare il monitoraggio.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle responsabilità e della titolarità assegnando ruoli chiari e collegando le dipendenze in ClickUp per eliminare la confusione tra i reparti.

Identifica e risolvi più rapidamente le inefficienze utilizzando i campi relativi allo stato di avanzamento e al tasso di completamento.

Collega i dati tra i team collegando attività, documenti e progetti correlati per mantenere un'unica fonte di verità per ogni flusso di lavoro.

✅ Ideale per: Responsabili operativi e team leader che hanno bisogno di standardizzare i flussi di lavoro in configurazioni interfunzionali.

🚀 Vantaggio di ClickUp: l'automazione del flusso di lavoro funziona al meglio da uno spazio di lavoro unificato. ClickUp Brain MAX ti aiuta ad automatizzare i passaggi di routine, a riepilogare gli aggiornamenti e a spostare automaticamente le informazioni tra le app. Dal riassunto delle note delle riunioni alla conversione dei messaggi di chat in attività di ClickUp, è in grado di automatizzare i processi su tutte le piattaforme.

5. Modello di diagramma di flusso per le corsie di ClickUp

Ottieni un modello gratis Semplifica la collaborazione con il modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp definendo i ruoli, mappando le responsabilità e effettuando il monitoraggio visivo dello stato.

Per visualizzare i processi che coinvolgono più team, utilizza questa configurazione di lavagna interattiva nel modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp. Ogni corsia in questo diagramma di flusso rappresenta una persona o un team, mentre gli elementi del diagramma di flusso rappresentano attività, decisioni o passaggi.

A differenza dei diagrammi di flusso statici, questo è un modello completamente utilizzabile in cui ogni forma può trasformarsi in un'attività di ClickUp, con campi personalizzati e stati delle attività personalizzabili. Le corsie sono codificate con colori diversi a seconda dei team e possono essere riorganizzate verticalmente o orizzontalmente a seconda del layout preferito.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa le forme (Box, rombi decisionali, cerchi di inizio/fine) per rappresentare diversi tipi di passaggi (attività, decisione, inizio, fine).

Utilizza i punti decisionali (rombi) nei punti in cui il flusso di lavoro si ramifica (ad esempio, approvato vs. rifiutato, percorsi sì/no).

Assegna ogni attività al membro del team o al reparto appropriato e aggiungi osservatori, date di inizio, date di scadenza e priorità secondo necessità.

✅ Ideale per: team e sviluppatori che desiderano visualizzare, automatizzare e gestire flussi di lavoro interdipartimentali.

6. Modello di flusso di lavoro ClickUp Simple Mind Map

Ottieni un modello gratis Trasforma idee sparse in flussi di lavoro strutturati e collegati per un'esecuzione più rapida con il modello di flusso di lavoro Simple Mind Map di ClickUp.

Fai brainstorming in modo più intelligente con questo modello di mappa mentale semplice di ClickUp che offre un modo visivo per collegare idee e progettare flussi di lavoro. È particolarmente adatto per la fase iniziale della pianificazione e delle sessioni di raccolta dei requisiti.

Questo modello ClickUp Mappa mentale è preconfigurato con viste e nodi/connettori, ma puoi trascinare i nodi per riorganizzare il layout e ristrutturare i rami in base alle tue esigenze. Qui la collaborazione funziona in tempo reale. I team possono modificare la mappa mentale, aggiungere idee, trasformare i nodi in attività, evidenziare le priorità e altro ancora.

Nella modalità Attività, i nodi rappresentano le attività e le attività secondarie effettive del tuo spazio di lavoro di ClickUp, consentendoti di visualizzare i processi esistenti. La modalità Vuoto ti permette di partire da zero e sperimentare liberamente prima di procedere con la creazione.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza ogni connessione tra idee, automazioni e risultati finali in un'unica mappa interattiva.

Promuovi la pianificazione dell'automazione con una logica condizionale che consente il flusso dei dati prima di creare integrazioni.

Invita i tuoi colleghi a mappare insieme le idee in tempo reale, aggiungere connessioni o modificare le priorità in tempo reale.

✅ Ideale per: Product manager e strateghi di marketing che hanno bisogno di organizzare idee complesse e testare la logica del flusso di lavoro.

7. Modello di flusso di lavoro per la progettazione grafica ClickUp

Ottieni un modello gratis Metti ordine nella creatività con il modello di flusso di lavoro per la progettazione grafica di ClickUp, che ti consente di gestire facilmente brief, revisioni e approvazioni.

Con il modello di flusso di lavoro per la progettazione grafica di ClickUp, il tuo team di progettazione avrà a disposizione uno spazio strutturato ma flessibile per organizzare i risultati finali e monitorarli nelle diverse fasi. Sono disponibili tre elenchi predefiniti: Nuove richieste, Richieste attive ed Elenco clienti. Raggruppa, ordina e filtra le attività come preferisci per gestire il lavoro in arrivo e quello in corso.

Nella vista Bacheca, le attività possono essere raggruppate per stato, assegnatario, priorità, tag o date di scadenza. La vista Gantt ti consente di visualizzare la pianificazione del progetto e le eventuali dipendenze su una sequenza visiva.

I campi personalizzati come Tipi di progetti, Canale e Formato richiesto ti consentono di acquisire ulteriori dettagli in modo accurato. Il campo Persone ti permette di aggiungere revisori e approvatori per chiarire chi è responsabile di quale attività.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza il modulo Richiesta di progettazione grafica per raccogliere le richieste di progettazione dai team interni o dai clienti.

Visualizza le date di consegna a colpo d'occhio nella Visualizzazione Calendario e effettua la sincronizzazione con Google Calendar per un migliore monitoraggio.

Allega i file pertinenti, come mockup, file sorgente, immagini di riferimento, brief dei clienti, ecc. , alle attività per un contesto completo.

✅ Ideale per: team di progettazione e reparti marketing che gestiscono grandi volumi di richieste di progettazione o deliverable per i clienti.

8. Modello di email marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Automatizza le campagne e effettua il monitoraggio delle metriche senza sforzo con il modello di flusso di lavoro per l'email marketing di ClickUp.

Il modello di email marketing di ClickUp funge da Centro di comando per tutte le tue campagne email. Usalo per creare campagne, pianificare email, eseguire analisi delle prestazioni e persino effettuare il monitoraggio dei carichi di lavoro.

Tutte le attività relative alla campagna che crei vengono visualizzate nell'Elenco campagne, dove puoi vedere ogni contenuto programmato per il rilascio insieme a dettagli quali il canale e il pubblico di destinazione. La vista Calendario contenuti mappa poi le tue campagne nel corso del mese, con schede attività codificate a colori che rendono facile monitorare i progressi a colpo d'occhio.

La tabella Monitoraggio dei risultati delle e-mail presenta un elenco di tutte le campagne inviate insieme alle metriche di coinvolgimento chiave per ciascun segmento. Pianificare le campagne future diventa più facile quando si ha una visione chiara delle prestazioni dei propri contenuti.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza i campi personalizzati per attributi quali segmento, link della campagna, clic totali, e-mail inviate, percentuale di clic e altro ancora.

Aggiungi campi formula per automatizzare i calcoli e confrontare i risultati, come i punteggi di coinvolgimento, il costo per conversione, le entrate per email, le rinunce, i lead generati, ecc.

Monitora la capacità e i progressi del tuo team con la vista Team Workload (Riquadro) e bilancia i carichi di lavoro in modo efficace.

✅ Ideale per: team di marketing e responsabili della crescita alla ricerca di uno strumento per centralizzare la pianificazione delle campagne e misurarne i risultati.

🚀 ClickUp Brain in azione: per i team di marketing, ClickUp Brain esegue analisi del sentiment per scoprire cosa pensano i clienti di un marchio e dei suoi prodotti, delle sue campagne o dei suoi concorrenti. Le informazioni ottenute possono quindi essere utilizzate per individuare le aree che destano maggiori preoccupazioni e dare priorità ai miglioramenti.

9. Modello Kanban per lo sviluppo di software

Ottieni un modello gratis Aumenta l'efficienza del team di sviluppo e gestisci gli sprint in modo visivo con il modello di flusso di lavoro per lo sviluppo software Kanban di ClickUp.

Il modello ClickUp Kanban per lo sviluppo software offre ai team un modo strutturato per gestire i flussi di lavoro di sviluppo e migliorare la responsabilità.

Il modello include una serie di colonne predefinite che rappresentano le diverse fasi dello sviluppo software, come backlog, in corso, revisione, test, terminato, bloccato, ecc. Puoi modificare o estendere questi stati per adattarli al flusso di lavoro effettivo del tuo team.

Le attività, rappresentate come schede, possono indicare miglioramenti delle funzionalità, correzioni di bug, miglioramenti dei processi o elementi in arretrato. Puoi facilmente trascinare e rilasciare le schede per spostarle tra le varie fasi man mano che il lavoro procede.

Perché ti piacerà questo modello:

Condividi un sistema visivo chiaro per il monitoraggio dei progressi relativi a prodotto, controllo qualità e progettazione.

Monitora la durata ciclo e imposta i limiti di lavoro in corso (WIP) per identificare gli ostacoli prima che ritardino i rilasci.

Assegna priorità alle attività in base alle esigenze dello sprint e utilizza i filtri per visualizzare le attività in base alla priorità o alla data di scadenza.

✅ Ideale per: team di sviluppatori software alla ricerca di uno strumento per gestire il lavoro in modo visivo utilizzando una bacheca Kanban.

10. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni un modello gratis Centralizza il tuo calendario editoriale con il modello di gestione dei contenuti ClickUp.

Il modello di gestione dei contenuti ClickUp è un sistema pronto all'uso per gestire l'intera pipeline dei contenuti. All'interno di questo modello, hai a disposizione uno spazio di lavoro dinamico con elenchi dedicati per ogni canale, come sito web, blog, social e email.

Le richieste di contenuti iniziano nell'elenco Richieste in arrivo, dove puoi registrare idee, assegnare titolari e stimare il lavoro richiesto. Da lì, ogni elemento confluisce in bacheche specifiche per canale con fasi quali Concept, In fase di sviluppo, In fase di revisione e Pronto per la pubblicazione, consentendoti di standardizzare i flussi di lavoro dei contenuti su tutti i canali.

Lo spazio di lavoro collaborativo ti consente di lavorare in tempo reale con i tuoi scrittori, designer, editori e addetti al marketing. Puoi utilizzare attività secondarie o liste di controllo per contenuti che richiedono più passaggi e aggiungere allegati o link per risorse, brief, linee guida e kit di branding.

Perché ti piacerà questo modello:

Gestisci tutte le richieste di contenuti, lo stato e le approvazioni in un unico spazio di lavoro condiviso che si adatta al tuo volume di marketing.

Automatizza gli aggiornamenti di stato ripetitivi e monitora la spesa delle campagne o la cadenza di pubblicazione senza fogli di calcolo.

Collega obiettivi, budget e metriche di rendimento direttamente a ciascuna attività relativa ai contenuti per una maggiore visibilità e una migliore reportistica.

✅ Ideale per: team di marketing e contenuti che gestiscono calendari multicanale e flussi di lavoro creativi

11. Modello di richiesta e approvazione del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Lancia i prodotti più rapidamente con il modello di richiesta e approvazione dei progetti ClickUp.

Il modello di richiesta e approvazione dei progetti ClickUp aiuta a standardizzare le richieste all'interno della tua organizzazione, in modo che ogni nuovo progetto segua un processo di approvazione definito.

Gli indicatori di stato aiutano a monitorare il lavoro. Ogni nuova richiesta inizia con lo stato "In fase di revisione". Man mano che le parti interessate valutano e prendono decisioni, lo stato può essere modificato in "Approvato", "Rifiutato" o "In corso" a seconda del risultato. Una volta approvati, le attività del progetto possono essere assegnate ai membri del team appropriati ed è possibile utilizzare lo stesso spazio di lavoro per monitorare i progressi fino alla consegna.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la Vista Elenco per vedere tutte le richieste di progetto a colpo d'occhio e confrontare dettagli quali impatto, costo, stato, ecc.

Ottieni una panoramica visiva di tutte le richieste, dall'invio all'approvazione fino all'esecuzione, nella vista Richieste di progetto .

Converti le richieste approvate in progetti completi: crea attività secondarie, imposta scadenze, aggiungi allegati, imposta dipendenze o priorità, ecc.

✅ Ideale per: Project manager che gestiscono idee di progetto o richieste di lavoro provenienti da più stakeholder o reparti

12. Modello di automazione email ClickUp

Ottieni un modello gratis Integra le funzionalità di email per migliorare il project management con il modello di automazione dell'email di ClickUp.

Il modello di automazione e-mail di ClickUp ti consente di inviare e-mail in base a condizioni o trigger predefiniti. Puoi scegliere tra oltre 100 modelli o impostare regole personalizzate in base ai tuoi flussi di lavoro.

I trigger possono essere passaggi di processo come la creazione di attività, modifiche di stato o valori di campi personalizzati come "Data di invio". Il contenuto delle e-mail può essere archiviato in ClickUp Docs e allegato alle attività, insieme ad altre risorse come immagini o kit di branding.

Se stai conducendo campagne email, puoi effettuare il monitoraggio delle metriche e visualizzarle sulle dashboard di ClickUp per analizzare le prestazioni e modificare le email o i flussi di lavoro futuri.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza tutte le prossime spedizioni ed evita sovrapposizioni con la Visualizzazione del Calendario .

Scrivi bozze di oggetti e testi di email in ClickUp Docs per collaborare con il tuo team e ottenere feedback immediati.

Valuta quali tipi di email funzionano meglio, ottimizza le righe dell'oggetto, migliora la segmentazione e regola la tua logica di automazione.

✅ Ideale per: Chiunque abbia bisogno di inviare email tempestive e coerenti senza lavoro manuale

💡 Suggerimento professionale: Documenta mentre crei Aggiungi brevi note all'interno dei tuoi flussi di lavoro per spiegare cosa fa ogni sezione. Il tuo io futuro, e i tuoi colleghi, ti ringrazieranno quando sarà il momento di risolvere problemi o effettuare aggiornamenti.

13. Modello di flusso di lavoro per la gestione del blog ClickUp

Ottieni un modello gratis Coordina scrittori, editori e scadenze in un unico posto con il modello di flusso di lavoro per la gestione del blog ClickUp creato per i team che si occupano di contenuti.

Il modello di flusso di lavoro per la gestione del blog ti offre un'area di lavoro centralizzata e automatizzata in cui ogni post passa dall'ideazione alla pubblicazione attraverso un flusso di lavoro chiaro.

Hai a disposizione un modulo di richiesta integrato che ti consente di raccogliere nuove idee per il blog in un formato strutturato. Ogni invio diventa una nuova attività. Una volta approvata, l'esecuzione può essere assegnata a scrittori e designer, insieme a dettagli quali titolo del blog, autore, data di scadenza, risorse necessarie, data di pubblicazione, canale, ecc.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa la Visualizzazione Calendario per effettuare le impostazioni delle date di pubblicazione e visualizzare i post in programma.

Passa alle visualizzazioni Sequenza e vista Gantt per vedere le dipendenze e le sovrapposizioni dei programmi di pubblicazione.

Sposta le attività tra le fasi del flusso di lavoro man mano che il lavoro procede dalla bozza alla revisione, alla progettazione, alla pianificazione e alla pubblicazione nella vista Bacheca.

✅ Ideale per: agenzie o team creativi interni che pubblicano blog per più marchi o flussi di contenuti

📚 Leggi anche: Esempi di potenti agenti IA che stanno trasformando i settori industriali

Risparmia tempo e cresci più rapidamente con ClickUp

Ogni flusso di lavoro è efficace solo quanto il sistema che lo supporta. I modelli di flusso di lavoro n8n rendono l'automazione accessibile ai team collegando gli strumenti ed eliminando le attività manuali.

Ma se vuoi trasformare i flussi di lavoro manuali in sistemi automatizzati, hai bisogno di ClickUp.

I modelli di flusso di lavoro di ClickUp offrono ai team un equilibrio tra controllo e slancio, aiutandoti a progettare sistemi che crescono con il lavoro invece di rallentarlo.

Iscriviti gratis a ClickUp e inizia a trovare configurazioni pronte all'uso per il marketing, l'ingegneria, le operazioni e altro ancora.