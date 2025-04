I 18 principali software di automazione delle attività per il 2025 (definizioni ed esempi)

Oggi i software di automazione delle attività sono utilizzati quasi ovunque.

Ci sono robot nelle catene di montaggio per automatizzare la produzione.

I pagamenti delle bollette e i risponditori delle ferie sono automatizzati.

Anche le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale o software di automazione specializzati per aumentare la loro efficienza, come EVE, un robot automatizzato in WALL-E

L'automazione ci ha permesso di ridurre la quantità di attività manuali nel nostro flusso di lavoro, con il risultato di una maggiore produttività, una migliore coerenza, più tempo per concentrarsi sugli aspetti fondamentali dell'azienda e molto altro ancora.

Si può dire che la tecnologia dell'automazione ha cambiato per sempre il modo in cui viviamo e operiamo nella nostra vita quotidiana.

In questo articolo, scopriremo l'automazione delle attività e metteremo in evidenza i 18 migliori software per l'automazione delle attività oggi disponibili. Continuate a leggere per scoprire cosa offre ogni strumento e quale potrebbe essere quello perfetto per la vostra azienda. 💘

che l'esplorazione delle app abbia inizio!

Che cos'è l'automazione delle attività?

Automazione delle attività prevede l'utilizzo di uno strumento o di un software per ridurre o eliminare il lavoro manuale richiesto per svolgere attività semplici. L'obiettivo è quello di automatizzare le attività e rendere i processi più efficienti per aumentare la produttività umana.

Gli strumenti di automazione più adatti alle vostre esigenze dipendono dai processi o dalle attività che desiderate automatizzare.

Per aiutarvi a decidere, esploriamo alcuni dei migliori strumenti di automazione delle attività oggi disponibili.

Come scegliere un software di automazione?

Quando iniziate la ricerca del miglior software di automazione per la vostra azienda, vi consigliamo di tenere un elenco delle principali funzionalità/funzioni che cercate in uno strumento di automazione.

Di seguito sono elencate le funzionalità/funzione utili di un software di automazione da tenere in considerazione:

Integrazioni

Prezzi

Funzionalità email

Dipendenze

18 Migliori software per l'automazione delle attività

Ecco 18 popolari strumenti di automazione che dovrebbero essere presenti nel vostro radar:

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image18.png clickUp homepage /$$$img/

ClickUp è uno dei siti web di valutazione più alta software per l'automazione delle attività e strumenti di project management utilizzati da team produttivi di tutto il mondo.

Con ClickUp è possibile creare attività ricorrenti di promemoria per le riunioni, assegnare automaticamente attività, spostare stati, pubblicare commenti e altro ancora.

Vediamo cosa rende ClickUp il software di automazione delle attività numero 1 del nostro elenco.

Automazioni di ClickUp Le automazioni intelligenti di ClickUp non solo riduce il lavoro richiesto, ma aiuta anche ad automatizzare le attività per liberare risorse e destinarle a un uso creativo.

**Come funziona l'automazione in ClickUp?

Se si verifica un trigger e si riunisce una condizione, ClickUp esegue automaticamente una specifica azione.

Lo spiegheremo con un esempio di $$$a.

EVE, l'attività del valutatore di vegetazione extraterrestre:

se viene trovato un esemplare di vegetazione sulla Terra, inserirlo nella cavità toracica e disattivarlo

Con ClickUp è possibile automatizzare l'attività di EVE impostando i tre aspetti: Trigger .

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/wrike-1400x784.png homepage di Wrike /$$$img/

Con Wrike è possibile creare automazioni specifiche per i team per snellire i processi aziendali.

È possibile utilizzare la pubblicazione digitale e i calendari cancellati del team per mantenere chiare le date di scadenza e abbreviare i cicli di feedback.

Tuttavia, l'app mobile di Wrike non colpisce gli utenti.

Funzionalità/funzione chiave di Wrike

Dashboard e moduli di richiesta personalizzati

Correzione visiva di bozze e sistemi di approvazione automatizzatiStrumento basato sull'IA .

6. Salto di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/leapwork-1400x778.png homepage di leapwork /%img/

Se state cercando l'automazione dei processi robotici o dei test, potete provare LeapWork.

Si tratta di un'azienda di strumento senza codice con un'automazione del processo linguaggio che tutti possono comprendere e utilizzare in scala.

Tuttavia, il debug di flussi di lavoro complessi può essere complicato.

Dovrete fare un "salto nel buio" per usare LeapWork.

Funzionalità/funzione chiave di LeapWork

Supporta applicazioni web e desktop costruite su qualsiasi piattaforma

Rappresentazione ipervisiva dei bug

Assistente avanzato del calendario per avere una panoramica delle attività

Gestione dei flussi di lavoro e degli assegnatari

Prezzi di LeapWork

I prezzi di LeapWork sono disponibili su richiesta.

Valutazioni dei clienti di LeapWork

G2 :4.4/5 (10+ recensioni)

:4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

7. ProcessMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/process-maker-1400x782.png homepage di processmaker /$$$img/

Potete utilizzare ProcessMaker come strumento di automazione dei processi aziendali per automatizzare attività ripetitive come moduli e processi basati sull'approvazione in tutti i reparti.

È possibile collegarsi a sistemi di terze parti tramite API e sfruttare l'automazione dei processi robotici per ottenere maggiori funzioni.

Tuttavia, è difficile aggiungere un nuovo processo automatizzato in ProcessMaker.

Funzionalità/funzione chiave di ProcessMaker

Modellatore di processi aziendali per trascinare e rilasciare attività e punti di decisione

Dashboard per monitorare i processi

Moduli e schermate di visualizzazione senza codice

Approvazione o rifiuto delle richieste direttamente dalla finestra In arrivo o da Slack

Prezzi di ProcessMaker

La versione premium standard di questa app costa 1.495 dollari al mese (con fatturazione annuale).

Valutazioni dei clienti su ProcessMaker

G2 :4.3/5 (240+ recensioni)

:4.3/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (170+ recensioni)

8. Pipefy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/pipefy-1400x783.png homepage di pipefy /$$$img/

Non è richiesta alcuna competenza in materia di codice per automatizzare il flusso di lavoro o il processo aziendale con Pipefy.

Semplificate la gestione delle richieste, implementate flussi di lavoro digitali e riducete gli errori automatizzando il lavoro manuale.

Funzionalità/funzione chiave di Pipefy

Integrazioni personalizzate, dalle app per chattare ai sistemi ERP

I portali di servizio centralizzano i documenti, le politiche e i moduli di richiesta

Automazioni per le email con modelli

Reportistica avanzata che filtra e combina le informazioni dei processi

Prezzi di Pipefy

Pipefy offre un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 22 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti Pipefy

G2 :4.6/5 (170+ recensioni)

:4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (260+ recensioni)

9. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/zapier-1400x785.png homepage di zapier /$$img/

Zapier lavora brillantemente come connettore di terze parti per oltre 750 app. Permette di integrare, automatizzare e innovare con pochi clic.

Tuttavia, l'intera operazione di integrazione può diventare piuttosto complicata. Potreste volerne fare a meno.

Funzionalità/funzione chiave di Zapier

Automazione di più attività con un unico trigger

Filtri per impostare le regole di base

Cronologia degli zap per tenere un registro delle automazioni in corso

Modelli di flusso di lavoro automatizzati

Prezzi di Zapier

Zapier ha un piano gratuito. Il piano a pagamento parte da 29,99 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Zapier

G2 :4,5/5 (740+ recensioni)

:4,5/5 (740+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

10. RoboTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/robotask-1400x826.png homepage di robotask /$$$img/

Poiché Windows non dispone di un registratore di macro, RoboTask è uno strumento di automazione desktop progettato specificamente per i PC Windows.

È dotato di un registratore di macro che consente di registrare le azioni del mouse e della tastiera per l'automazione delle attività.

Tuttavia, può essere necessario un po' di tempo per abituarsi alla sua interfaccia spaventosa e obsoleta.

allora, chi va per primo?

Funzionalità/funzione chiave di RoboTask

Esegue applicazioni e apre documenti automaticamente Gestisce i backup automatici

Invia lettere e file via email

Agisce come una sveglia

Prezzi di RoboTask

RoboTask costa 150 dollari per licenza.

Valutazioni dei clienti di RoboTask

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

11. Alfred

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/alfred-1400x794.png homepage alfred /$$$img/

Alfred è uno strumento di automazione del flusso di lavoro per utenti Mac. Può essere usato come tasto di scelta rapida per navigare nell'interfaccia con la tastiera o per automatizzare i flussi di lavoro.

Tuttavia, Alfred non offre un buon supporto comunitario per i plugin.

Funzionalità/funzione chiave di Alfred

Cronologia degli appunti per individuare qualsiasi testo, immagine o file

Powerpack per creare un flusso di lavoro automatizzato

Profonda integrazione con macOS per impartire comandi di sistema

Buffer di file per selezionare e agire su più file contemporaneamente

Prezzi di Alfred

È possibile scaricare questo software per la gestione dei flussi di lavoro gratis. Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi dei piani a pagamento.

valutazioni dei clienti su #### Alfred

G2 :4.4/5 (20+ recensioni)

:4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: N/D

12. Flusso di baci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/kissflow-1400x787.png homepage di kissflow /$$img/

Kissflow è un'azienda gestione dei processi e strumento di automazione dei flussi di lavoro che consente di personalizzare qualsiasi processo.

Per l'automazione delle attività non sono necessarie conoscenze di codice.

Tuttavia, con Kissflow, potete dire addio alla facilità di migrazione.

Funzionalità/funzione chiave di Kissflow

Trascinamento di moduli per la creazione di app

Analisi in tempo reale per processi automatizzati

Gestione di processi e flussi di lavoro senza codice

Scalabile per gestire grandi volumi di dati e complessità

Prezzi di Kissflow

Kissflow parte da 12 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Kissflow

G2 :4.3/5 (470+ recensioni)

:4.3/5 (470+ recensioni) Capterra: 3.8 (10+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Kissflow _

!

13. Integrare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/integrify-1400x712.png homepage di integrify /$$$img/

Integrify è un software di automazione che vi permette di progettare le vostre app di processo con moduli, portali di servizio e reportistica.

Tuttavia, è difficile creare un flusso di lavoro o un processo aziendale complesso.

Funzionalità/funzione chiave di Integrify

Designer di moduli per creare moduli riutilizzabili

App gratuite e precostituite per i processi di lavoro

Notifiche, promemoria ed escalation personalizzate

Reportistica e dashboard personalizzati

Prezzi di Integrify

I prezzi di Integrify sono disponibili su richiesta.

Valutazioni dei clienti di Integrify

G2 :4.4/5 (30+ recensioni)

:4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

14. Flusso di gravità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/gravity-flow-1400x762.png flusso di gravità homepage /$$$img/

Gravity Flow è un plugin per WordPress che consente di creare flussi di lavoro personalizzati che aiutano ad automatizzare i processi basati su moduli e a ridurre gli errori umani. Ad esempio, è possibile utilizzarlo per automatizzare le richieste di ferie, i moduli di ammissione, ordini di acquisto ecc.

Tuttavia, poiché è costoso, potrebbe rendere più difficile la gravitazione verso il flusso di gravità.

funzionalità/funzione chiave di #### Gravity Flow

40+ passaggi pronti all'uso per progettare flussi di lavoro

Creazione di processi con trascinamento e rilascio

Reportistica dettagliata su ogni attività e sui relativi colli di bottiglia

Audit trail per un registro dettagliato delle attività e delle sequenze temporali

Prezzi di Gravity Flow

I piani tariffari di Gravity Flow partono da 99 dollari all'anno.

Valutazioni dei clienti su Gravity Flow

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/D

15. Flokzu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/flokzu-1400x791.png homepage flokzu /$$$img/

Flokzu è un software di gestione dei processi aziendali e di automazione dei flussi di lavoro.

Utilizzate la sua interfaccia drag-and-drop per combinare attività, impostare regole aziendali, scadenze, ecc.

Ma a questo strumento manca qualcosa che potrebbe essere utile nella gestione dei processi.

La funzione di trascinamento non funziona con i processi che hanno percorsi multipli di ramo in ramo.

Potete sperare in un esito positivo con fluke su Flokzu.

Funzionalità/funzione chiave di Flokzu

Timer e date di scadenza per far rispettare le scadenze

Reportistica personalizzata

Aggiornamenti automatici del database utilizzando le informazioni provenienti dalle API

Automazioni per le email

Prezzi di Flokzu

I piani tariffari di Flokzu partono da 15 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Flokzu

G2 : 4.9/5 (20+ recensioni)

: 4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: N/D

16. Nintex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/nintex-1400x801.png homepage di nintex /$$$img/

Nintex è uno strumento di automazione facile da usare per la gestione e l'ottimizzazione di qualsiasi processo aziendale.

Offre un connettore drag-and-drop integrato che facilita la visualizzazione di processi complessi.

Funzionalità/funzione chiave di Nintex

Automazione dei processi robotizzati per attività ripetitive

DocGen® per creare e condividere documenti all'interno di Salesforce o Office 365

Moduli online per l'acquisizione e l'invio di dati

Software K2 Cloud per progettare visivamente un flusso di lavoro automatizzato

Prezzi di Nintex

I prezzi di Nintex partono da 910 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Nintex

G2 : 4.2/5 (660+ recensioni)

: 4.2/5 (660+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

17. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/trello-1-1400x771.png homepage di Trello /$$$img/

Trello è un popolare strumento per il project management e la collaborazione che offre automazioni integrate per le attività di routine.

Questo software per l'automazione può essere ampliato con ulteriori funzionalità/funzioni man mano che il vostro lavoro di squadra cresce.

Tuttavia, questo strumento di automazione lavora solo se siete online.

preparatevi al silenzio radio

Funzionalità/funzione chiave di Trello

Comandi in linguaggio naturale per automatizzare qualsiasi cosa

Comandi per la data di scadenza per triggerare le azioni

Comandi del calendario per eseguire azioni a un'ora o a un giorno specifico

Pulsanti personalizzati per costruire i processi

Prezzi di Trello

Trello ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 6 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Trello

G2 :4,4/5 (11.870+ recensioni)

:4,4/5 (11.870+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (19.770+ recensioni)

dai un'occhiata a questi fantastici libri

{\an8}Heatref/ /blog?p=7130 alternative a Trello /%href/

.

18. Fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/make-workflow-example-1400x1166.png Strumento di automazione delle attività di Make /$$$img/ Realizzare (ex Integromat) è la piattaforma visuale leader che permette a chiunque di progettare, costruire e automatizzare qualsiasi cosa, dalle attività e i flussi di lavoro alle app e ai sistemi, senza bisogno di competenze di codice.

Make consente a singoli, team e aziende di tutti i settori verticali di creare potenti soluzioni personalizzate che scalano le loro aziende più velocemente che mai.

Funzionalità/funzioni chiave di Make

Scenari a più passaggi con logica di ramificazione

Set di strumenti di automazione (filtri, iteratori, aggregatori, router, gestori di errori)

più di 1.000 app e 6.000 endpoint disponibili

Possibilità di connessione a qualsiasi API con il suo modulo HTTP

Prezzi di Make

Make ha un piano Free Forever che offre 1.000 operazioni al mese. I piani a pagamento partono da 9 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Make

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (230+ recensioni)

Esempi di Automazioni di attività

Automazioni delle attività delle campagne di marketing

I team di marketing sono responsabili del lancio e del monitoraggio di campagne di sensibilizzazione su larga scala, incentrate sull'acquisizione degli utenti e sul loro coinvolgimento. Con più progetti e strategie che lavorano contemporaneamente, l'automazione del marketing e il monitoraggio delle attività rappresentano un enorme vantaggio per l'organizzazione e il management.

I team di marketing utilizzano spesso software di automazione per automatizzare le campagne, tra cui:

Flussi di email marketing e campagne drip Sottoscrizione enewsletter mensili Marketing sui social media

Programmazione di blog e contenuti

Automazioni delle attività di fatturazione

L'utilizzo di software di automazione può aiutarvi a rimanere organizzati se gestite le fatture per la vostra azienda.

Il software di automazione può inviare una promemoria automatica ogni volta che è necessario inviare le fatture via email.

Le Automazioni possono anche automatizzare il processo di fatturazione:

Programmare e inviare automaticamente le fatture ricorrenti

Monitoraggio dell'avvenuto pagamento delle fatture

Automazioni delle attività HR

I reparti HR si occupano di un gran numero di attività ricorrenti.

I team HR possono utilizzare software di automazione per automatizzare attività come:

Screening di potenziali candidati

Gestione dei benefit

Programmazione di appuntamenti

Attività amministrative

Quale strumento di automazione alimenterà il vostro lavoro?

Il strumenti automatizzati per il project management elencati in questa pagina offrono ottime funzionalità/funzione di automazione delle attività.

Tuttavia, ClickUp è il leader della flotta con 50+ flussi di lavoro automazioni e un piano Free Forever ricco di funzionalità

Con questo strumento è possibile automatizzare attività ricorrenti, impostare promemoria ricorrenti, creare stati personalizzati delle attività... le possibilità sono infinite.

