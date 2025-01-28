10 Migliori strumenti software per l'automazione del flusso di lavoro nel 2025

Volete recuperare più tempo nella vostra giornata? Ecco la ricetta collaudata per incrementare il vostro elenco di cose da fare senza esaurirvi: Lavorate in modo più intelligente, non più duro. 🧠

I software di automazione dei flussi di lavoro sono diventati l'arma segreta dei team aziendali per risparmiare innumerevoli ore ogni settimana. L'impostazione di flussi di lavoro predefiniti consente ai team di automatizzare le attività ripetitive. Dall'invio di email, al follow-up dei lead commerciali o all'assegnazione di attività ai subordinati, i flussi di lavoro snelliscono quei processi aziendali ridondanti ma necessari.

Per iniziare ad automatizzare le attività aziendali, è necessario il software giusto. Utilizzate i 10 migliori strumenti di automazione dei flussi di lavoro per far risparmiare ore preziose al vostro team. ⏱️

Che cos'è il software per l'automazione dei flussi di lavoro?

Il software di automazione dei flussi di lavoro crea automaticamente le azioni desiderate in base a trigger predefiniti. Questi trigger e queste azioni possono essere completati sulla stessa piattaforma, oppure l'automazione può collegare app non correlate attraverso una soluzione senza codice.

Ecco alcuni esempi esempi di automazione che le persone possono utilizzare per snellire la loro giornata lavorativa:

Ogni volta che un potenziale cliente compila un modulo online (trigger), si riceve un'email (azione)

Ogni volta che si riceve un messaggio Slack dal proprio capo (trigger), si riceve una notifica via testo (azione)

Ogni volta che vi viene assegnata una nuova attività su Asana (trigger), la data di scadenza viene copiata nel vostro calendario Gmail (azione)

Ogni volta che un nuovo cliente effettua un acquisto online su Shopify (trigger), viene aggiunto come client in Salesforce (azione)

Come scegliere la migliore piattaforma di automazione dei flussi di lavoro per la vostra azienda

Non tutti automazioni dei flussi di lavoro la piattaforma software più adatta per ogni team. Nel valutare le diverse soluzioni per la vostra azienda, considerate quanto segue:

**Mentre alcune piattaforme sono soluzioni senza codice che offrono interfacce facili da usare e da trascinare, altre potrebbero richiedere uno sviluppatore per essere impostate. Se non disponete di un team di sviluppo interno, sicuramente vorrete una soluzione a codice zero

**L'ideale è che la soluzione scelta sia in grado di connettere le app che già utilizzate. Cercate soluzioni che abbiano integrazioni per le vostre piattaforme di email, CRM, project management ed e-commerce

Da cosa dipende l'esperienza dell'utente? Gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro sono utili a tutti i membri del team, dagli specialisti IT agli addetti al marketing, agli assistenti esecutivi. Assicuratevi di selezionare una piattaforma con un'interfaccia facile da navigare che tutto il team possa capire

Gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro sono utili a tutti i membri del team, dagli specialisti IT agli addetti al marketing, agli assistenti esecutivi. Assicuratevi di selezionare una piattaforma con un'interfaccia facile da navigare che tutto il team possa capire **Le piattaforme variano in base al numero di app, funzionalità/funzione o postazioni utente. Impostate un budget, quindi calcolate quanti membri del team avranno bisogno di accedervi e quali app utilizzano quotidianamente

10 Migliori software di automazione dei flussi di lavoro nel 2024

Siete alla ricerca di un sistema intuitivo per i flussi di lavoro che possa automatizzare le attività quotidiane ? Queste 10 soluzioni aiutano a creare flussi di lavoro personalizzati per la vostra azienda.

1. ClickUp

Utilizzate le ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze e lasciate che il vostro team si concentri su ciò che più conta

ClickUp è la soluzione a codice zero per snellire qualsiasi processo ed eliminare il lavoro dalle vostre giornate. Indipendentemente dalle dimensioni del team, ClickUp è abbastanza potente da consolidare il lavoro di tutte le app in un'unica piattaforma collaborativa e automatizzare i processi aziendali. Questa soluzione all-in-one per il project management è dotata di centinaia di funzionalità/funzione flessibili, tra cui Automazioni di ClickUp e ClickUp AI per ottimizzare, pianificare, eseguire e monitorare flussi di lavoro di qualsiasi tipo.

Utilizzando le Automazioni, l'utente può scegliere tra gli oltre 100 flussi di lavoro preconfezionati di ClickUp o personalizzare le proprie azioni scegliendo tra oltre 50 azioni diverse. Che si tratti di assegnare automaticamente attività o commenti, modificare stati o attivare notifiche, ClickUp Automazioni è in grado di farlo.

E per tutto il resto? ClickUp AI vi copre. Come un copywriter virtuale, ClickUp AI è in grado di generare testi, riepiloghi, aggiornamenti delle attività, traduzioni e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante. ClickUp integra con oltre 1.000 altri app esterne come Twilio, Slack, Airtable e Dropbox, in modo che i team lavorino in modo più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Sfrutta oltre 100 flussi di lavoro predefiniti per non dover costruire da zero le Automazioni dei flussi di lavoro

Scegliete tra centinaia di integrazioni con app esterne per semplificare la vostra giornata lavorativa

Implementazione di flussi di lavoro per ogni reparto grazie alla soluzione senza codice

Selezione di oltre 50 azioni per creare flussi di lavoro personalizzati

Prevenzione degli errori del flusso di lavoro grazie all'impostazione di parametri specifici in base a condizioni precise

Limiti di ClickUp

L'enorme quantità di personalizzazioni potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. Zapier

via Zapier Zapier è uno strumento di automazione dei flussi di lavoro che connette oltre 6.500 app attraverso la sua soluzione a codice zero. Grazie all'editor drag-and-drop, è possibile creare flussi di lavoro automatizzati (chiamati zap) senza scrivere una sola riga di codice.

Non c'è più limite all'uso di strumenti con integrazioni integrate. È sufficiente utilizzare l'API di Zapier per impostare trigger e creare azioni in base a criteri predefiniti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Possibilità di scegliere tra oltre 6.500 app sulla piattaforma

Creazione di flussi di lavoro personalizzati attraverso regole "se/quando"

Creare zap in più passaggi per automatizzare più attività contemporaneamente

Utilizzare filtri per eseguire gli zap solo se vengono riunite determinate condizioni

Creare una pianificazione personalizzata in modo che gli zap vengano eseguiti solo al momento giusto

Limiti di Zapier

Sebbene offra una soluzione gratis, potrebbe essere necessario passare a un piano a pagamento per creare zap con app specifiche

La creazione di automazioni di processi in più passaggi può confondere i nuovi utenti

Prezzi di Zapier

Piano Free

Starter: $19.99/mese

$19.99/mese Professionale: $49/mese

$49/mese Teams: $69/mese

$69/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

3. Integrare

via Integrare Integrify è un'applicazione di gestione dei flussi di lavoro piattaforma che aiuta le aziende a funzionare in modo più efficiente. Utilizzate il costruttore di flussi di lavoro a basso codice per assegnare attività, collaborare ai processi, creare processi di approvazione o persino allegare documenti per varie automazioni.

Inoltre, è possibile creare reportistica personalizzata, creare moduli online o utilizzare le API di Integrify per integrarsi con altre piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di Integrify

Esecuzione di test dei processi automatizzati delle attività prima dell'implementazione

Utilizzare gli strumenti di previsione per prevedere le dipendenze delle automazioni

Copia ed esportazione dei processi per ricostruire le automazioni

Consentire agli utenti di allegare e commentare i documenti

Limiti di Integrify

La personalizzazione dell'interfaccia utente può richiedere una certa conoscenza dei CSS

L'utilizzo delle integrazioni richiede l'impiego di uno sviluppatore

Prezzi di Integrify

Prova gratis: Contattare per la versione di prova

Contattare per la versione di prova Integrify automazione: $875/mese

Valutazioni e recensioni di Integrify

G2: 4.4/5 (31 recensioni)

4.4/5 (31 recensioni) Capterra: 4.5/5 (23 recensioni)

4. Flokzu

via Flokzu Flokzu è un sito di strumento di miglioramento dei processi che consente ai team di automatizzare le attività in poche ore. Questo strumento di facile utilizzo consente di sviluppare facilmente moduli o flussi di lavoro personalizzati. Inoltre, la piattaforma si integra con centinaia di app, come Gmail, Dropbox, Trello e Asana, consentendovi di risparmiare tempo nella vostra giornata lavorativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flokzu

Utilizzate il costruttore drag-and-drop basato su cloud per progettare flussi di lavoro personalizzati

Ottenete statistiche facilmente digeribili per capire quali sono le attività più preziose per il vostro team

Sfruttare più tipi di campo per progettare i flussi di lavoro aziendali

Consentite agli utenti di allegare documenti o aggiungere commenti alle attività assegnate

Limiti di Flokzu

Non ci sono tante integrazioni come altre piattaforme

Altre piattaforme offrono condizioni più personalizzabili

Prezzi di Flokzu

Standard: $17/mese per utente

$17/mese per utente Premium: $22/mese per utente

$22/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Flokzu

G2: 4.9/5 (29 recensioni)

4.9/5 (29 recensioni) Capterra: 4.8/5 (71 recensioni)

5. Monday

via MondayMonday è un'attività aziendale gestione dei processi piattaforma. Progettate il vostro flusso di lavoro personalizzato o partite da un modello. Quindi, impostate avvisi per il team e costruite dashboard personalizzabili per gestire lo stato.

Inoltre, la piattaforma si integra con oltre 200 app e archivia i dati in una posizione centralizzata, il tutto senza utilizzare una sola riga di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Co-modifica dei documenti in tempo reale allegandoli ai processi

Assegnazione di attività, scrittura di commenti e condivisionei documenti consegnati con i membri del team interno o con i client

Integrazione della piattaforma con oltre 200 strumenti da aggiungere ai preferiti

Eliminazione dei processi manuali grazie alla creazione di flussi di lavoro personalizzabili in pochi minuti

Limiti di Monday

La configurazione iniziale della dashboard e il processo di onboarding possono richiedere molto tempo

Alcune funzionalità/funzione di reportistica sono piuttosto rigide e poco personalizzate

Prezzi di Monday

Free (fino a due utenti)

(fino a due utenti) Basic: $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Vedi il nostro confronto completo su_

**Monday vs Airtable_

.

6. Flusso di baci

via KissflowFlusso di baci consente agli utenti di ottimizzare i processi di flusso di lavoro senza una sola riga di codice. La piattaforma intuitiva richiede solo pochi giorni per essere configurata e applica un semplice sistema a tre passaggi per costruire i flussi di lavoro.

La piattaforma consente alla leadership aziendale di assegnare attività, risolvere i colli di bottiglia prima che si verifichino e misurare l'efficienza dei flussi di lavoro con metriche integrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Creazione di moduli e flussi di lavoro con un intuitivo sistema drag-and-drop

Creare assegnazioni dinamiche per assegnare attività a una persona, a più persone o a interi reparti. Oppure, creare un round-robin per assegnare le attività in modo casuale

Stabilire scadenze fisse per ogni attività

Utilizzare la logica delle condizioni per evitare errori umani con i flussi di lavoro più complessi

Limiti di Kissflow

Il modello di prezzo potrebbe non essere adatto alle aziende in scala o di piccole dimensioni

Le numerose funzionalità del software richiedono una curva di apprendimento considerevole

Prezzi di Kissflow

Basic: $1.500/mese

$1.500/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 3.9/5 (39 recensioni)

7. Autore di Zoho

via Zoho AutoreZoho Creator è una piattaforma all-in-one a basso codice che consente di creare le proprie app. Grazie a una piattaforma drag-and-drop, è possibile creare soluzioni personalizzate che risolvono praticamente qualsiasi esigenza aziendale.

Sfruttate le funzionalità/funzione di automazione del flusso di lavoro per rispondere alle interazioni dell'utente, programmare le azioni, instradare i processi di approvazione e persino elaborare gli ordini in base all'esito positivo di pagamenti e fatture.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Creator

Integrazione con diversi gateway di pagamento per configurare i flussi di lavoro con i nuovi clienti online

Impostazione di ritardi temporali tra i trigger e le azioni per creare un flusso di lavoro in base al vostro calendario

Ricevere notifiche via SMS, email o cellulare in base a un numero di azioni diverse

Creare e distribuire blueprint per mantenere in orario anche le attività manuali

Limiti di Zoho Creator

È richiesta una certa conoscenza del codice di lavoro

Se non volete costruire la vostra app, questa soluzione per l'automazione dei flussi di lavoro potrebbe essere eccessivamente complessa

Prezzi di Zoho Creator

Standard: 8$/mese per utente

8$/mese per utente Professionale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Enterprise: $25/mese per utente

$25/mese per utente Flex: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2: 4.3/5 (150+ recensioni)

4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

8. Gestione del lavoro con Jira (Atlassian)

via JiraJira Work Management è una soluzione software per i team di project management che consente di coordinare, collaborare e, in definitiva, di ottenere più cose da fare in meno tempo. Le molteplici visualizzazioni (elenco, calendario, tabellone e sequenza) consentono ai colleghi di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori sia a livello generale che a livello di dettaglio.

Inoltre, le funzionalità/funzione di automazione consentono ai team di semplificare alcune attività e di creare bellissimi reportistici per condurre l'analisi del flusso di lavoro .

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Modifiche a tappeto alle automazioni dei flussi di lavoro tramite modifiche in blocco

Accesso a una libreria di modelli di flussi di lavoro per le risorse umane, il marketing, il commerciale e altri team per l'esecuzione automatica delle attività

Ottenere più rapidamente l'approvazione dei processi grazie alla messaggistica automatica con le parti interessate

Utilizzare la visualizzazione del calendario per ricreare automaticamente le attività mensili

Limiti di Jira

Mancano personalizzazioni per alcuni report incorporati

La configurazione iniziale del filedel software di gestione dei flussi di lavoro può risultare eccessiva e di difficile comprensione

Prezzi di Jira

Free (fino a 10 utenti)

(fino a 10 utenti) Standard: $5/mese per utente (fino a 3.500 utenti)

$5/mese per utente (fino a 3.500 utenti) Premium: $10/mese per utente (fino a 3.500 utenti)

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4.3/5 (5.000+ recensioni)

4.3/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

9. Sui compiti

tramite OnTask OnTask è una piattaforma di gestione dei documenti guidata dall'IA. Consente di redigere documenti, firmare contratti legali, utilizzare modelli precostituiti, raccogliere e trasferire dati. Il team risparmierà tempo prezioso utilizzando il costruttore senza codice per automatizzare le attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzione di OnTask

Compilazione automatica di dati provenienti da più fonti per generare documenti più rapidamente

Inoltro di dati da moduli online per la revisione e l'approvazione

Monitoraggio automatico di firme sicure, legalmente vincolanti e conformi alla normativa HIPAA per qualsiasi documento

Sfruttare la libreria di modelli per creare rapidamente flussi di lavoro per qualsiasi aspetto delle operazioni aziendali

Limiti di OnTask

I flussi di lavoro più complessi richiedono una grande conoscenza, che potrebbe essere difficile per i nuovi utenti

Può essere difficile modificare i messaggi SMS e le email predefinite

Prezzi di OnTask

Personale: $9/mese per utente (1 utente)

$9/mese per utente (1 utente) Business: $24/mese per utente (2 utenti)

$24/mese per utente (2 utenti) Business Pro: $99/mese per utente (3 utenti)

$99/mese per utente (3 utenti) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su OnTask

G2: 4.6/5 (5 recensioni)

4.6/5 (5 recensioni) Capterra: 4.7/5 (63 recensioni)

10. Pipefy

via Pipefy Pipefy strumenti per il flusso di lavoro sono stati costruiti appositamente per i reparti acquisti, risorse umane e IT. La piattaforma guidata dall'IA facilita ai professionisti delle risorse umane l'assunzione, l'inserimento e l'uscita di nuovi dipendenti, mentre i responsabili degli acquisti possono ottenere preventivi, esaminare i fornitori e inviare nuovi fornitori per l'approvazione dei dirigenti.

Sfruttate i flussi di lavoro di automazione integrati, senza codice, o progettatene di vostri da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipefy

Automazioni end-to-end precostituite per i casi d'uso delle risorse umane, degli acquisti e dell'IT

Progettare flussi di lavoro personalizzati utilizzando campi personalizzati

Tracciamento delle attività in corso attraverso report personalizzati e dashboard

Controllo di chi vede cosa (e quando) attraverso ruoli e livelli di autorizzazione personalizzati

Limiti di Pipefy

Ci sono meno modelli precostituiti al di fuori dei dipartimenti HR, IT e acquisti

A volte le email automatizzate finiscono nello spam piuttosto che nelle finestre In arrivo dei clienti

Prezzi di Pipefy

Starter: $0/mese per utente

$0/mese per utente Business: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6 (300+ recensioni)

Scegliere il miglior software di automazione dei flussi di lavoro per la vostra azienda

L'automazione dei flussi di lavoro e delle attività ripetitive può far risparmiare innumerevoli ore alla settimana. Quando valutate gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro, cercate una soluzione che abbia un costruttore a basso o nullo codice, che si integri con la vostra azienda e che sia in grado di gestire i flussi di lavoro in modo efficiente gestione delle attività o app per il project management e si adatta al vostro budget.

Le Automazioni di ClickUp sono complete di oltre 100 flussi di lavoro precostituiti, 50 azioni tra cui scegliere e integrazioni integrate con i vostri strumenti preferiti. Per vedere come ClickUp può aiutarvi a risparmiare tempo ogni settimana, iscrivetevi oggi stesso . 💡