10 Migliori strumenti software per l'automazione del flusso di lavoro nel 2025

Volete recuperare più tempo nella vostra giornata? Ecco la ricetta collaudata per incrementare il vostro elenco di cose da fare senza esaurirvi: Lavorate in modo più intelligente, non più duro. 🧠
I software di automazione dei flussi di lavoro sono diventati l'arma segreta dei team aziendali per risparmiare innumerevoli ore ogni settimana. L'impostazione di flussi di lavoro predefiniti consente ai team di automatizzare le attività ripetitive. Dall'invio di email, al follow-up dei lead commerciali o all'assegnazione di attività ai subordinati, i flussi di lavoro snelliscono quei processi aziendali ridondanti ma necessari.
Per iniziare ad automatizzare le attività aziendali, è necessario il software giusto. Utilizzate i 10 migliori strumenti di automazione dei flussi di lavoro per far risparmiare ore preziose al vostro team. ⏱️
Che cos'è il software per l'automazione dei flussi di lavoro?
Il software di automazione dei flussi di lavoro crea automaticamente le azioni desiderate in base a trigger predefiniti. Questi trigger e queste azioni possono essere completati sulla stessa piattaforma, oppure l'automazione può collegare app non correlate attraverso una soluzione senza codice.
Ecco alcuni esempi esempi di automazione che le persone possono utilizzare per snellire la loro giornata lavorativa:
- Ogni volta che un potenziale cliente compila un modulo online (trigger), si riceve un'email (azione)
- Ogni volta che si riceve un messaggio Slack dal proprio capo (trigger), si riceve una notifica via testo (azione)
- Ogni volta che vi viene assegnata una nuova attività su Asana (trigger), la data di scadenza viene copiata nel vostro calendario Gmail (azione)
- Ogni volta che un nuovo cliente effettua un acquisto online su Shopify (trigger), viene aggiunto come client in Salesforce (azione)
Come scegliere la migliore piattaforma di automazione dei flussi di lavoro per la vostra azienda
Non tutti automazioni dei flussi di lavoro la piattaforma software più adatta per ogni team. Nel valutare le diverse soluzioni per la vostra azienda, considerate quanto segue:
- **Mentre alcune piattaforme sono soluzioni senza codice che offrono interfacce facili da usare e da trascinare, altre potrebbero richiedere uno sviluppatore per essere impostate. Se non disponete di un team di sviluppo interno, sicuramente vorrete una soluzione a codice zero
- **L'ideale è che la soluzione scelta sia in grado di connettere le app che già utilizzate. Cercate soluzioni che abbiano integrazioni per le vostre piattaforme di email, CRM, project management ed e-commerce
- Da cosa dipende l'esperienza dell'utente? Gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro sono utili a tutti i membri del team, dagli specialisti IT agli addetti al marketing, agli assistenti esecutivi. Assicuratevi di selezionare una piattaforma con un'interfaccia facile da navigare che tutto il team possa capire
- **Le piattaforme variano in base al numero di app, funzionalità/funzione o postazioni utente. Impostate un budget, quindi calcolate quanti membri del team avranno bisogno di accedervi e quali app utilizzano quotidianamente
10 Migliori software di automazione dei flussi di lavoro nel 2024
Siete alla ricerca di un sistema intuitivo per i flussi di lavoro che possa automatizzare le attività quotidiane ? Queste 10 soluzioni aiutano a creare flussi di lavoro personalizzati per la vostra azienda.
1. ClickUp
Utilizzate le ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze e lasciate che il vostro team si concentri su ciò che più conta
ClickUp è la soluzione a codice zero per snellire qualsiasi processo ed eliminare il lavoro dalle vostre giornate. Indipendentemente dalle dimensioni del team, ClickUp è abbastanza potente da consolidare il lavoro di tutte le app in un'unica piattaforma collaborativa e automatizzare i processi aziendali. Questa soluzione all-in-one per il project management è dotata di centinaia di funzionalità/funzione flessibili, tra cui Automazioni di ClickUp e ClickUp AI per ottimizzare, pianificare, eseguire e monitorare flussi di lavoro di qualsiasi tipo.
Utilizzando le Automazioni, l'utente può scegliere tra gli oltre 100 flussi di lavoro preconfezionati di ClickUp o personalizzare le proprie azioni scegliendo tra oltre 50 azioni diverse. Che si tratti di assegnare automaticamente attività o commenti, modificare stati o attivare notifiche, ClickUp Automazioni è in grado di farlo.
E per tutto il resto? ClickUp AI vi copre. Come un copywriter virtuale, ClickUp AI è in grado di generare testi, riepiloghi, aggiornamenti delle attività, traduzioni e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante. ClickUp integra con oltre 1.000 altri app esterne come Twilio, Slack, Airtable e Dropbox, in modo che i team lavorino in modo più efficiente.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Sfrutta oltre 100 flussi di lavoro predefiniti per non dover costruire da zero le Automazioni dei flussi di lavoro
- Scegliete tra centinaia di integrazioni con app esterne per semplificare la vostra giornata lavorativa
- Implementazione di flussi di lavoro per ogni reparto grazie alla soluzione senza codice
- Selezione di oltre 50 azioni per creare flussi di lavoro personalizzati
- Prevenzione degli errori del flusso di lavoro grazie all'impostazione di parametri specifici in base a condizioni precise
Limiti di ClickUp
- L'enorme quantità di personalizzazioni potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per utente
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)
2. Zapier
via Zapier Zapier è uno strumento di automazione dei flussi di lavoro che connette oltre 6.500 app attraverso la sua soluzione a codice zero. Grazie all'editor drag-and-drop, è possibile creare flussi di lavoro automatizzati (chiamati zap) senza scrivere una sola riga di codice.
Non c'è più limite all'uso di strumenti con integrazioni integrate. È sufficiente utilizzare l'API di Zapier per impostare trigger e creare azioni in base a criteri predefiniti.
Le migliori funzionalità/funzione di Zapier
- Possibilità di scegliere tra oltre 6.500 app sulla piattaforma
- Creazione di flussi di lavoro personalizzati attraverso regole "se/quando"
- Creare zap in più passaggi per automatizzare più attività contemporaneamente
- Utilizzare filtri per eseguire gli zap solo se vengono riunite determinate condizioni
- Creare una pianificazione personalizzata in modo che gli zap vengano eseguiti solo al momento giusto
Limiti di Zapier
- Sebbene offra una soluzione gratis, potrebbe essere necessario passare a un piano a pagamento per creare zap con app specifiche
- La creazione di automazioni di processi in più passaggi può confondere i nuovi utenti
Prezzi di Zapier
- Piano Free
- Starter: $19.99/mese
- Professionale: $49/mese
- Teams: $69/mese
- Azienda: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni su Zapier
- G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)
3. Integrare
via Integrare Integrify è un'applicazione di gestione dei flussi di lavoro piattaforma che aiuta le aziende a funzionare in modo più efficiente. Utilizzate il costruttore di flussi di lavoro a basso codice per assegnare attività, collaborare ai processi, creare processi di approvazione o persino allegare documenti per varie automazioni.
Inoltre, è possibile creare reportistica personalizzata, creare moduli online o utilizzare le API di Integrify per integrarsi con altre piattaforme.
Le migliori funzionalità/funzione di Integrify
- Esecuzione di test dei processi automatizzati delle attività prima dell'implementazione
- Utilizzare gli strumenti di previsione per prevedere le dipendenze delle automazioni
- Copia ed esportazione dei processi per ricostruire le automazioni
- Consentire agli utenti di allegare e commentare i documenti
Limiti di Integrify
- La personalizzazione dell'interfaccia utente può richiedere una certa conoscenza dei CSS
- L'utilizzo delle integrazioni richiede l'impiego di uno sviluppatore
Prezzi di Integrify
- Prova gratis: Contattare per la versione di prova
- Integrify automazione: $875/mese
Valutazioni e recensioni di Integrify
- G2: 4.4/5 (31 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (23 recensioni)
4. Flokzu
via Flokzu Flokzu è un sito di strumento di miglioramento dei processi che consente ai team di automatizzare le attività in poche ore. Questo strumento di facile utilizzo consente di sviluppare facilmente moduli o flussi di lavoro personalizzati. Inoltre, la piattaforma si integra con centinaia di app, come Gmail, Dropbox, Trello e Asana, consentendovi di risparmiare tempo nella vostra giornata lavorativa.
Le migliori funzionalità/funzioni di Flokzu
- Utilizzate il costruttore drag-and-drop basato su cloud per progettare flussi di lavoro personalizzati
- Ottenete statistiche facilmente digeribili per capire quali sono le attività più preziose per il vostro team
- Sfruttare più tipi di campo per progettare i flussi di lavoro aziendali
- Consentite agli utenti di allegare documenti o aggiungere commenti alle attività assegnate
Limiti di Flokzu
- Non ci sono tante integrazioni come altre piattaforme
- Altre piattaforme offrono condizioni più personalizzabili
Prezzi di Flokzu
- Standard: $17/mese per utente
- Premium: $22/mese per utente
- Azienda: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni su Flokzu
- G2: 4.9/5 (29 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (71 recensioni)
5. Monday
via MondayMonday è un'attività aziendale gestione dei processi piattaforma. Progettate il vostro flusso di lavoro personalizzato o partite da un modello. Quindi, impostate avvisi per il team e costruite dashboard personalizzabili per gestire lo stato.
Inoltre, la piattaforma si integra con oltre 200 app e archivia i dati in una posizione centralizzata, il tutto senza utilizzare una sola riga di codice.
Le migliori funzionalità/funzioni di Monday
- Co-modifica dei documenti in tempo reale allegandoli ai processi
- Assegnazione di attività, scrittura di commenti e condivisionei documenti consegnati con i membri del team interno o con i client
- Integrazione della piattaforma con oltre 200 strumenti da aggiungere ai preferiti
- Eliminazione dei processi manuali grazie alla creazione di flussi di lavoro personalizzabili in pochi minuti
Limiti di Monday
- La configurazione iniziale della dashboard e il processo di onboarding possono richiedere molto tempo
- Alcune funzionalità/funzione di reportistica sono piuttosto rigide e poco personalizzate
Prezzi di Monday
- Free (fino a due utenti)
- Basic: $8/mese per utente
- Standard: $10/mese per utente
- Pro: $16/mese per utente
- Azienda: Prezzo personalizzato
Monday valutazioni e recensioni
- G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)
6. Flusso di baci
via KissflowFlusso di baci consente agli utenti di ottimizzare i processi di flusso di lavoro senza una sola riga di codice. La piattaforma intuitiva richiede solo pochi giorni per essere configurata e applica un semplice sistema a tre passaggi per costruire i flussi di lavoro.
La piattaforma consente alla leadership aziendale di assegnare attività, risolvere i colli di bottiglia prima che si verifichino e misurare l'efficienza dei flussi di lavoro con metriche integrate.
Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow
- Creazione di moduli e flussi di lavoro con un intuitivo sistema drag-and-drop
- Creare assegnazioni dinamiche per assegnare attività a una persona, a più persone o a interi reparti. Oppure, creare un round-robin per assegnare le attività in modo casuale
- Stabilire scadenze fisse per ogni attività
- Utilizzare la logica delle condizioni per evitare errori umani con i flussi di lavoro più complessi
Limiti di Kissflow
- Il modello di prezzo potrebbe non essere adatto alle aziende in scala o di piccole dimensioni
- Le numerose funzionalità del software richiedono una curva di apprendimento considerevole
Prezzi di Kissflow
- Basic: $1.500/mese
- Azienda: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni di Kissflow
- G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)
- Capterra: 3.9/5 (39 recensioni)
7. Autore di Zoho
via Zoho AutoreZoho Creator è una piattaforma all-in-one a basso codice che consente di creare le proprie app. Grazie a una piattaforma drag-and-drop, è possibile creare soluzioni personalizzate che risolvono praticamente qualsiasi esigenza aziendale.
Sfruttate le funzionalità/funzione di automazione del flusso di lavoro per rispondere alle interazioni dell'utente, programmare le azioni, instradare i processi di approvazione e persino elaborare gli ordini in base all'esito positivo di pagamenti e fatture.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Creator
- Integrazione con diversi gateway di pagamento per configurare i flussi di lavoro con i nuovi clienti online
- Impostazione di ritardi temporali tra i trigger e le azioni per creare un flusso di lavoro in base al vostro calendario
- Ricevere notifiche via SMS, email o cellulare in base a un numero di azioni diverse
- Creare e distribuire blueprint per mantenere in orario anche le attività manuali
Limiti di Zoho Creator
- È richiesta una certa conoscenza del codice di lavoro
- Se non volete costruire la vostra app, questa soluzione per l'automazione dei flussi di lavoro potrebbe essere eccessivamente complessa
Prezzi di Zoho Creator
- Standard: 8$/mese per utente
- Professionale: $20/mese per utente
- Enterprise: $25/mese per utente
- Flex: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Zoho Creator
- G2: 4.3/5 (150+ recensioni)
- Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)
8. Gestione del lavoro con Jira (Atlassian)
via JiraJira Work Management è una soluzione software per i team di project management che consente di coordinare, collaborare e, in definitiva, di ottenere più cose da fare in meno tempo. Le molteplici visualizzazioni (elenco, calendario, tabellone e sequenza) consentono ai colleghi di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori sia a livello generale che a livello di dettaglio.
Inoltre, le funzionalità/funzione di automazione consentono ai team di semplificare alcune attività e di creare bellissimi reportistici per condurre l'analisi del flusso di lavoro .
Le migliori funzionalità/funzione di Jira
- Modifiche a tappeto alle automazioni dei flussi di lavoro tramite modifiche in blocco
- Accesso a una libreria di modelli di flussi di lavoro per le risorse umane, il marketing, il commerciale e altri team per l'esecuzione automatica delle attività
- Ottenere più rapidamente l'approvazione dei processi grazie alla messaggistica automatica con le parti interessate
- Utilizzare la visualizzazione del calendario per ricreare automaticamente le attività mensili
Limiti di Jira
- Mancano personalizzazioni per alcuni report incorporati
- La configurazione iniziale del filedel software di gestione dei flussi di lavoro può risultare eccessiva e di difficile comprensione
Prezzi di Jira
- Free (fino a 10 utenti)
- Standard: $5/mese per utente (fino a 3.500 utenti)
- Premium: $10/mese per utente (fino a 3.500 utenti)
Valutazioni e recensioni su Jira
- G2: 4.3/5 (5.000+ recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)
9. Sui compiti
tramite OnTask OnTask è una piattaforma di gestione dei documenti guidata dall'IA. Consente di redigere documenti, firmare contratti legali, utilizzare modelli precostituiti, raccogliere e trasferire dati. Il team risparmierà tempo prezioso utilizzando il costruttore senza codice per automatizzare le attività quotidiane.
Le migliori funzionalità/funzione di OnTask
- Compilazione automatica di dati provenienti da più fonti per generare documenti più rapidamente
- Inoltro di dati da moduli online per la revisione e l'approvazione
- Monitoraggio automatico di firme sicure, legalmente vincolanti e conformi alla normativa HIPAA per qualsiasi documento
- Sfruttare la libreria di modelli per creare rapidamente flussi di lavoro per qualsiasi aspetto delle operazioni aziendali
Limiti di OnTask
- I flussi di lavoro più complessi richiedono una grande conoscenza, che potrebbe essere difficile per i nuovi utenti
- Può essere difficile modificare i messaggi SMS e le email predefinite
Prezzi di OnTask
- Personale: $9/mese per utente (1 utente)
- Business: $24/mese per utente (2 utenti)
- Business Pro: $99/mese per utente (3 utenti)
- Azienda: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni su OnTask
- G2: 4.6/5 (5 recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (63 recensioni)
10. Pipefy
via Pipefy Pipefy strumenti per il flusso di lavoro sono stati costruiti appositamente per i reparti acquisti, risorse umane e IT. La piattaforma guidata dall'IA facilita ai professionisti delle risorse umane l'assunzione, l'inserimento e l'uscita di nuovi dipendenti, mentre i responsabili degli acquisti possono ottenere preventivi, esaminare i fornitori e inviare nuovi fornitori per l'approvazione dei dirigenti.
Sfruttate i flussi di lavoro di automazione integrati, senza codice, o progettatene di vostri da zero.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipefy
- Automazioni end-to-end precostituite per i casi d'uso delle risorse umane, degli acquisti e dell'IT
- Progettare flussi di lavoro personalizzati utilizzando campi personalizzati
- Tracciamento delle attività in corso attraverso report personalizzati e dashboard
- Controllo di chi vede cosa (e quando) attraverso ruoli e livelli di autorizzazione personalizzati
Limiti di Pipefy
- Ci sono meno modelli precostituiti al di fuori dei dipartimenti HR, IT e acquisti
- A volte le email automatizzate finiscono nello spam piuttosto che nelle finestre In arrivo dei clienti
Prezzi di Pipefy
- Starter: $0/mese per utente
- Business: $25/mese per utente
- Azienda: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni di Pipefy
- G2: 4.6/5 (200+ recensioni)
- Capterra: 4.6 (300+ recensioni)
Scegliere il miglior software di automazione dei flussi di lavoro per la vostra azienda
L'automazione dei flussi di lavoro e delle attività ripetitive può far risparmiare innumerevoli ore alla settimana. Quando valutate gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro, cercate una soluzione che abbia un costruttore a basso o nullo codice, che si integri con la vostra azienda e che sia in grado di gestire i flussi di lavoro in modo efficiente gestione delle attività o app per il project management e si adatta al vostro budget.
Le Automazioni di ClickUp sono complete di oltre 100 flussi di lavoro precostituiti, 50 azioni tra cui scegliere e integrazioni integrate con i vostri strumenti preferiti. Per vedere come ClickUp può aiutarvi a risparmiare tempo ogni settimana, iscrivetevi oggi stesso . 💡