Le 10 migliori alternative a WritingMate IA per una migliore creazione di contenuti

Una scrittura chiara è sinonimo di pensiero chiaro. Anche se la scrittura non è il tuo campo principale, essere coerente e grammaticalmente corretto è diventata un'aspettativa fondamentale nel mondo del lavoro moderno.

Con assistenti di scrittura basati sull'IA come WritingMate AI, diventa molto più facile esprimersi in modo chiaro.

Detto questo, gli utenti ritengono che

Il prodotto finale di WritingMate richiede una modifica sostanziale per soddisfare il tono e lo stile desiderati.

Il prodotto finale di WritingMate richiede una modifica sostanziale per soddisfare il tono e lo stile desiderati.

Ecco perché gli autori di contenuti, i marketer e le piccole imprese spesso esplorano opzioni più avanzate. In questo articolo analizzeremo le migliori alternative a WritingMate IA, ne confronteremo le funzionalità/funzioni e ti aiuteremo a trovare quella più adatta alle tue esigenze di scrittura.

🧠 Lo sapevi? La frase "il contenuto è re" non è stata coniata da un esperto di marketing. È stata coniata da Bill Gates nel 1996, quando scrisse un saggio in cui prevedeva che il vero valore di Internet sarebbe stato il contenuto. A distanza di quasi trent'anni, quella previsione sembra ancora una profezia che ha plasmato l'intera era digitale.

Le 10 migliori alternative a WritingMate in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a WritingMate per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base ad alcune funzionalità chiave, funzionalità aggiuntive, prezzi e valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* Valutazioni ClickUp Pianificazione dei contenuti basata sull'IA e collaborazione in team ClickUp Brain per schemi e bozze, BrainGPT per modelli LLM multipli e Talk to Text, documenti con co-scrittura in tempo reale. Piani gratuiti; personalizzazioni per le aziende G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Coerenza nella scrittura professionale tra i team Suggerimenti grammaticali e di tono, guida di stile e toni del marchio, snippet, condivisione delle conoscenze, dashboard di analisi, funziona su oltre 500.000 app. 15 $ al mese per utente G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion IA Produttività all-in-one all'interno di Notion Riassunti, traduzioni, miglioramenti del tono, brainstorming e generazione di bozze, compilazione automatica dei database. Gratis; a partire da 12 $ al mese per utente G2: 4,6/5 (7.000+) • Capterra: 4,7/5 (2.600+) Jasper IA Teams di marketing che necessitano di scalabilità e velocità Oltre 50 modelli di contenuti, Brand Voice, modalità Surfer SEO, Image Suite, Jasper Chat Gratis; a partire da 59 $ al mese per utente G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Creazione di contenuti con supporto SEO integrato Scrittura di testi lunghi, raggruppamento di parole chiave e argomenti, analisi delle lacune, ChatSonic, oltre 100 modelli, estensione Chrome Gratis; a partire da 49 $ al mese per utente G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex IA Piccoli team e autori indipendenti che desiderano un aiuto rapido Riscrivi e traduci, generazione di moduli brevi, personaggi, basi di conoscenza, oltre 500 modelli di prompt. Gratis; a partire da 6,99 $ al mese per utente G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Produttività delle email e delle riunioni Componi, rispondi, migliora per email, thread e riassunti degli allegati, solleciti di follow-up, etichette intelligenti e elementi TeamsMaestro. Gratis; a partire da 15 $ al mese per utente Capterra: 4,3/5 Koala IA Contenuti SEO di lunga durata su larga scala Articoli completi da una parola chiave, analisi SERP in tempo reale, collegamenti interni e schema, generatore di roundup Amazon, bulk + WordPress Gratis; a partire da 9 $ al mese per utente G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Scalare le creatività pubblicitarie del marchio con l'IA Oltre 30 formati pubblicitari tra immagini e video, remix IA, modelli personalizzati, personalizzazione del marchio, studio drag-and-drop Gratis; a partire da 185 $ al mese per utente Capterra: 4,7/5 Gioco di parole Contenuti SEO di lunga durata con un solo clic Articoli di oltre 5.000 parole con un solo clic, generatore di massa, pubblicazione su WordPress, FAQ ottimizzate per la SEO. Gratis; a partire da 99 $ al mese per utente G2: 4,7/5

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a WritingMate IA?

Potresti pensare che le funzionalità appariscenti ti garantiranno il miglior ritorno sull'investimento, ma spesso non è così. Anche se trovare lo strumento di IA perfetto che si adatti al tuo stile e alla tua voce è un processo che richiede un po' di tentativi ed errori, lo strumento ideale alleggerirà il peso dei piccoli dettagli, lasciando risplendere la tua voce.

Ecco come puoi identificare questi sistemi:

Suggerisce correzioni delicate per la grammatica e il flusso, in modo che il tuo messaggio risulti naturale.

Stimola le idee quando sei bloccato e ti aiuta a dare forma agli schemi in modo facile.

Adatta il tono per adattarsi alla condivisione dell'atmosfera che desideri

Funziona perfettamente ovunque tu scriva, che si tratti di email, appunti di lezione o blog.

Aiuta a perfezionare la tua voce invece di sostituirla, in modo che la scrittura continui a rispecchiare il tuo stile.

💡 Suggerimento: non limitarti a testare uno strumento di IA su saggi o articoli lunghi. Provalo su piccole attività quotidiane, come redigere una risposta veloce, rifinire un testo o trovare un titolo. Capirai molto più rapidamente i suoi veri punti di forza e capirai se è davvero quello che fa per te.

Le 10 migliori alternative a WritingMate IA

Ecco 10 delle migliori alternative a WritingMate IA, ognuna con il proprio modo di rendere la scrittura più facile, chiara e un po' più divertente.

1. ClickUp (ideale per la pianificazione dei contenuti basata sull'intelligenza artificiale e la collaborazione in team)

WritingMate ti aiuta a scrivere con l'IA, ma una volta terminata la bozza, devi trasferirla manualmente nel tuo flusso di lavoro, copiando il testo negli strumenti di progetto, assegnando revisioni e effettuando il monitoraggio delle scadenze separatamente.

La maggior parte degli assistenti di scrittura basati sull'IA si limita alla generazione di contenuti. Non hanno una connessione con il luogo in cui si svolge effettivamente il tuo lavoro: gli elenchi di attività, i calendari e la collaborazione del team che trasformano le bozze in lavori pubblicati.

ClickUp risolve questo problema essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. L'IA integrata di ClickUp vive all'interno della tua area di lavoro, dove i contenuti vengono assegnati, revisionati, modificati e spediti.

Crea un modello riutilizzabile per convertire le discussioni future in attività concrete con ClickUp Brain

Nessuna dispersione di lavoro tra ricerca, scrittura, coordinamento ed esecuzione. Per gli autori e i marketer stanchi di destreggiarsi tra strumenti separati per la creazione e la gestione, ClickUp Brain batte gli assistenti di scrittura autonomi.

Scopriamo come ClickUp sia la soluzione ideale per tutti i tipi di team a livello globale.

Scrivi contenuti adatti al tuo tono e alla tua voce con ClickUp Brain

Ottieni ClickUp Brain gratis Trasforma un'idea approssimativa in una bozza chiara, quindi crea la bozza dell'attività con un solo clic grazie a ClickUp Brain.

Scrivere non significa solo usare le parole, ma trasformare le idee in risultati concreti. Che tu stia creando contenuti, report o campagne, ClickUp Brain ti aiuta a passare dal concetto alla realizzazione senza soluzione di continuità, comprendendo il contesto del tuo lavoro e mantenendo la creatività in connessione con l'azione.

Ecco come:

Passa dall'idea alla bozza in un attimo: descrivi ciò che stai scrivendo e ClickUp Brain genererà una prima bozza strutturata e in linea con il tuo marchio, su misura per i tuoi obiettivi e il tuo stile.

Scrivi in modo chiaro senza perdere il tuo tono: ottieni suggerimenti che migliorano il flusso, correggono frasi poco naturali e perfezionano il tuo messaggio, mantenendo intatto il tuo stile autentico.

Ricerca e scrittura in un unico posto: estrai fatti, note e riferimenti direttamente dai tuoi documenti e progetti con connessione.

Collabora e lavora senza sforzo: riepiloga i feedback, riscrivi le sezioni in base ai commenti e trasforma le bozze finite in attività o campagne, il tutto all'interno di ClickUp.

E proprio come WritingMate AI, Brain offre la potenza di più LLM in un'unica app. In questo modo puoi evitare la proliferazione dell'IA e avere accesso a Claude, Gemini, GPT-4o e altro ancora sotto lo stesso tetto.

📌 Esempio: inserisci un'idea di base in un documento. ClickUp AI la espande in una bozza, suggerisce titoli e crea un'attività per la prima bozza con una data di scadenza e un assegnatario.

Per ricerche più approfondite e contestualizzate, prova ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT fa un ulteriore passo avanti. Si tratta di un'app desktop AI completamente connessa che comprende il tuo ecosistema di lavoro, unifica i tuoi strumenti e ti aiuta a passare senza soluzione di continuità dalla scrittura all'esecuzione.

Riassumi la riunione, elenca le decisioni e crea attività di follow-up con i titolari utilizzando ClickUp BrainGPT

Immagina di scrivere un post per un blog o una campagna di marketing e di dover fare riferimento a ricerche, risorse passate o file di progettazione sparsi in diverse app.

Invece di passare da una scheda all'altra, BrainGPT ti consente di effettuare ricerche istantanee su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e persino sul web, riunendo tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. I tuoi testi saranno più informati, più accurati e molto meno frammentati.

Poi c'è Talk to Text, che offre una vera flessibilità al tuo flusso creativo. Che tu stia dettando l'idea di un paragrafo mentre vai al lavoro o facendo brainstorming ad alta voce sui titoli, BrainGPT cattura la tua voce e la trasforma in contenuti strutturati.

Cattura le tue idee creative in tempo reale con ClickUp Talk to Text, trasformando la tua voce in contenuti strutturati in testo.

Oltre a ciò, BrainGPT offre agli utenti l'accesso a più modelli di IA come Gemini, Claude e ChatGPT in un unico strumento. Ciò significa che non dovrai più destreggiarti tra schede o sottoscrizioni per gestire separatamente la scrittura, la ricerca e la pianificazione. Avrai a disposizione un unico ambiente pronto per l'uso aziendale che comprende su cosa stai lavorando e perché.

🎥 Puoi utilizzare l'IA integrata in ClickUp in diversi modi quando si tratta di marketing. Ecco una guida rapida:

Scrivi insieme agli altri in ClickUp Docs con modifiche in tempo reale, commenti gentili e azioni da intraprendere. Converti qualsiasi riga in un'attività con titolari e date e mantieni tutto collegato con il Hub documenti per una facile ricerca.

Scrivi l'articolo in collaborazione, tagga un editor e converti i suoi commenti in azioni con una data di scadenza con ClickUp Docs

Aggiungi semplici widget per aggiornare lo stato senza uscire dalla pagina e collega i documenti alle attività in modo che il tuo piano rimanga ordinato. Questo approccio combina la stesura e l'esecuzione, consentendo alle persone di comprendere rapidamente i passi successivi a colpo d'occhio. Riduce i passaggi avanti e indietro e mantiene ogni pagina in movimento verso la terminazione.

Trasforma le conversazioni in attività con ClickUp Chat

Trasforma un messaggio in un'attività, aggiungi una data di scadenza e mantieni la chat collegata per il contesto tramite ClickUp Chat

Fai brainstorming con i colleghi nella chat di ClickUp, condividi note veloci e allega la conversazione al lavoro. Con un solo clic, puoi convertire qualsiasi messaggio in un'attività e richiedere all'IA di riepilogare lunghe conversazioni per garantire che tutti siano informati delle proprie responsabilità.

Mantieni il contesto con l'attività e il documento in modo che nulla vada perso tra le app. Il flusso rimane leggero perché puoi creare, assegnare e seguire senza uscire dalla chat.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Scrivi in collaborazione in ClickUp Docs e converti i commenti in attività, in modo che le modifiche e le approvazioni procedano senza uscire dalla pagina.

Scrivi e correggi i tuoi testi con ClickUp Brain, quindi assegna il passaggio successivo dall'interno dello stesso documento o attività.

Trova brief e file precedenti con Enterprise Search & Ask e collegali al lavoro di oggi per un contesto immediato.

Prendi appunti durante le riunioni con ClickUp Brain Notetaker, che registra, trascrive e crea azioni da intraprendere direttamente come attività.

Limitazioni di ClickUp

Per i nuovi utenti può sembrare complicato, perché ci sono molte cose da configurare e imparare.

Alcuni utenti segnalano un caricamento lento o un ritardo nelle visualizzazioni di grandi dimensioni e nei dashboard.

Il cellulare va bene per controlli rapidi, ma i lavori più impegnativi sono più agevoli su un computer desktop.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Funzionalità come le automazioni, l'assistente di scrittura IA e il Calendario rinnovato consentono di risparmiare tempo. E la parte migliore? Si adatta alle nostre esigenze, sia che stiamo lanciando una nuova campagna o gestendo operazioni a lungo termine.

Funzionalità come le automazioni, l'assistente di scrittura IA e il Calendario rinnovato consentono di risparmiare tempo. E la parte migliore? Si adatta alle nostre esigenze, sia che stiamo lanciando una nuova campagna o gestendo operazioni a lungo termine.

📮 ClickUp Insight: Oltre il 50% degli intervistati digita quotidianamente su tre o più strumenti, combattendo contro la "proliferazione delle app" e i flussi di lavoro frammentati. Sebbene possa sembrare produttivo e impegnativo, il tuo contesto si sta semplicemente perdendo tra le varie app, per non parlare del dispendio di energia richiesto dalla digitazione. BrainGPT riunisce tutto: basta parlare una volta e i tuoi aggiornamenti, le tue attività e le tue note finiranno esattamente dove devono essere in ClickUp. Niente più attivazione/disattivazione di programmi, niente più caos: solo produttività centralizzata e senza interruzioni.

2. Grammarly Business (ideale per garantire la coerenza nella scrittura professionale tra i team)

tramite Grammarly Business

Pensa all'ultima volta che hai scritto un'email importante e ti sei fermato, chiedendoti se suonasse troppo formale o forse non abbastanza raffinata. Moltiplica quel momento per l'intero team e potrai renderti conto di come piccole incertezze nella scrittura si traducano in perdita di tempo e messaggi contraddittori.

Grammarly Business aiuta i team a evitare tutto questo. Interviene con discrezione, suggerendo il tono giusto, levigando le frasi più rozze e assicurandosi che la voce della tua azienda risplenda in ogni messaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly Business

Fornisci correzioni grammaticali, di tono e di stile in tempo reale che aiutano i team a comunicare in modo chiaro tramite email, documenti e chat.

Utilizza la guida di stile e i toni del marchio per mantenere ogni testo coerente con la voce della tua azienda.

Semplifica la collaborazione con Knowledge Share e Snippets, che consentono ai team di riutilizzare le frasi giuste senza doverle riscrivere da zero.

Integrazione con oltre 500.000 app e siti web, tra cui Documenti Google, Outlook, Slack, Salesforce e LinkedIn, per un supporto alla scrittura senza interruzioni.

Tieni traccia dello stato e identifica le aree di crescita attraverso il dashboard analitico del team con report chiari sulla qualità e l'efficienza della scrittura.

Limiti di Grammarly Business

Può diventare costoso per i team più grandi, poiché il prezzo per postazione aumenta in base al numero di utenti.

Suggerimenti occasionalmente imprecisi che richiedono una revisione umana

Le prestazioni possono rallentare con documenti di grandi dimensioni.

Alcuni utenti segnalano problemi di compatibilità con determinate piattaforme CMS come WordPress.

Prezzi di Grammarly Business

Business : 15 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly Business aziendale

G2 : 4,7/5 (oltre 11.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Grammarly Business

È estremamente utile per migliorare la scrittura di tutto il team, individuare gli errori e garantire che i nostri messaggi siano chiari e professionali.

È estremamente utile per migliorare la scrittura di tutto il team, individuare gli errori e garantire che i nostri messaggi siano chiari e professionali.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Grammarly

3. Notion IA (ideale per una produttività all-in-one all'interno dell'ecosistema Notion)

tramite Notion IA

Un utente di Reddit ha descritto come Notion AI abbia trasformato il modo in cui lavorava con un enorme database di luoghi di viaggio. Ogni volta che aggiungeva il nome di un nuovo posto, l'IA inseriva silenziosamente i dettagli: piatti preferiti, classifiche di Tripadvisor e persino piccoli segreti che solo la gente del posto poteva conoscere.

Notion IA è perfetto se già utilizzi Notion per organizzare il tuo mondo. Dà struttura ai progetti disordinati e alleggerisce il carico di informazioni che altrimenti potrebbero sopraffarti.

Tuttavia, molte persone sottolineano che, sebbene le sue funzionalità/funzioni siano potenti, il costo elevato può far riflettere, soprattutto se lo si utilizza solo per attività più semplici.

Le migliori funzionalità di Notion IA

Riassumi lunghi rapporti, articoli o catene di email in note brevi e chiare su cui puoi agire.

Traduci i documenti in più lingue per una collaborazione più fluida con i team globali.

Migliora la grammatica, l'ortografia e il tono direttamente all'interno dei documenti Notion senza interrompere il flusso di lavoro di creazione dei contenuti.

Genera bozze preliminari o idee con semplici prompt, trasformando una pagina bianca in un punto di partenza.

Compila automaticamente i database con riepiloghi/riassunti e approfondimenti, in modo che i progetti rimangano organizzati senza l'inserimento manuale dei dati.

Limiti di Notion IA

Funziona solo all'interno di Notion, quindi è necessario committere l'uso dell'ecosistema.

I piani a pagamento potrebbero risultare costosi per i team che necessitano solo di un uso limitato dell'IA.

A volte può fornire risultati generici che richiedono comunque una rifinitura manuale.

Prezzi di Notion IA

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Aziendale : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2 : 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Notion IA

L'assistente di scrittura IA mi aiuta a trasformare rapidamente le idee in testi raffinati, gli strumenti di gestione delle conoscenze mantengono tutto organizzato in un unico posto e la ricerca Enterprise mi consente di trovare esattamente ciò di cui ho bisogno in pochi secondi.

L'assistente di scrittura IA mi aiuta a trasformare rapidamente le idee in testi raffinati, gli strumenti di gestione delle conoscenze mantengono tutto organizzato in un unico posto e la ricerca Enterprise mi consente di trovare esattamente ciò di cui ho bisogno in pochi secondi.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Notion IA

4. Jasper IA (Ideale per i team di marketing che necessitano di scalabilità e velocità)

tramite Jasper IA

Jasper si è affermato come una delle prime piattaforme di scrittura basate sull'IA pensate appositamente per i professionisti del marketing. Anziché offrirti solo una tela bianca, è progettato per sembrare un motore di contenuti che continua a funzionare.

Molti utenti apprezzano il fatto che i suoi modelli e strumenti di branding eliminino le congetture, soprattutto quando sono in corso più campagne contemporaneamente. È possibile impostare profili di voce del marchio che mantengono un tono coerente nei post dei blog, nelle email e nei testi pubblicitari, in modo da non dover riscrivere ogni volta la stessa posizione.

E con la sua modalità SEO e l'integrazione dei brief dei contenuti, Jasper ti aiuta a scrivere tenendo conto dell'intento di ricerca fin dall'inizio, senza doverlo aggiungere a posteriori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Genera testi pubblicitari , blog e campagne email utilizzando oltre 50 modelli predefiniti che ti consentono di risparmiare tempo e ridurre il blocco creativo.

Personalizza il tono di voce e lo stile con Jasper Brand Voice, in modo che tutti i contenuti rimangano coerenti con l'identità del tuo marchio.

Ottimizza gli articoli direttamente durante la scrittura grazie all'integrazione con Surfer SEO.

Crea immagini su larga scala con Jasper's IA Image Suite, che trasforma i prompt in grafica di alta qualità.

Usa Jasper Chat per conversazioni naturali che aiutano a raccogliere idee, effettuare modifiche o perfezionare bozze.

Limiti di Jasper IA

Il prezzo è considerato elevato rispetto ad altre alternative a WritingMate IA come ChatGPT o Copy.ai.

Alcuni utenti sostengono che i risultati possano sembrare generici e richiedere un'ulteriore modifica per garantire l'originalità.

Curva di apprendimento più ripida se non hai familiarità con le piattaforme di scrittura basate sull'IA.

Prezzi di Jasper IA

Versione di prova gratis per 7 giorni

Pro : 69 al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2 : 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Jasper IA

Jasper è uno strumento semplice e rivoluzionario che ci ha aiutato a semplificare il nostro processo di creazione dei contenuti. Fornisce costantemente bozze iniziali perfettamente in linea con il nostro tono di voce, consentendoci di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Jasper è uno strumento semplice e rivoluzionario che ci ha aiutato a semplificare il nostro processo di creazione dei contenuti. Fornisce costantemente bozze iniziali perfettamente in linea con il nostro tono di voce, consentendoci di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

📚Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Jasper IA

5. Writesonic (ideale per la creazione di contenuti con supporto SEO integrato)

tramite Writesonic

Sempre più marketer di contenuto si affidano all'IA. I sondaggi indicano che poco più della metà la utilizza per stimolare idee, ma solo un numero esiguo la utilizza per scrivere articoli completi. Ciò dimostra qualcosa di importante: la maggior parte delle persone desidera l'IA come guida, non come ghostwriter.

Writesonic funziona alla perfezione in questo spazio. Ti aiuta a raccogliere idee, creare schemi e perfezionare il tuo lavoro con approfondimenti SEO, lasciando comunque spazio alla tua voce. Per i liberi professionisti e le piccole imprese, può alleggerire il carico di lavoro legato alla pianificazione e alla stesura senza mai rubare la scena.

Le migliori funzionalità di Writesonic

Genera articoli di blog, testi pubblicitari e post sui social media con modelli di scrittura basati sull'IA che ti consentono di risparmiare ore di lavoro.

Ottimizza i contenuti con strumenti SEO integrati, tra cui ricerca di parole chiave , raggruppamento di argomenti e analisi delle lacune nei contenuti.

Usa ChatSonic, l'assistente di chat IA, per raccogliere idee, analizzare la concorrenza o perfezionare le bozze in tempo reale.

Accedi a oltre 100 modelli di contenuti che includono annunci, email, descrizioni di prodotti e script per più piattaforme.

Scrivi testo direttamente in app come LinkedIn o Gmail con l'estensione Writesonic per Chrome per risposte e post rapidi.

Limiti di Writesonic

Molte funzionalità avanzate, come l'ottimizzazione SEO e ChatSonic, sono disponibili solo con i piani a pagamento.

I crediti gratuiti hanno un limite, rendendo difficile testare appieno la piattaforma.

Alcuni risultati possono sembrare generici e richiedere una modifica umana per le sfumature.

Prezzi di Writesonic

Lite : 49 $ al mese

Standard : 99 $ al mese

Professionale : 249 $ al mese

Avanzato : 499 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Writesonic

Writesonic si distingue per la sua facilità d'uso e flessibilità nella generazione di contenuti di alta qualità in più formati. Apprezzo in particolare la varietà di modelli e la possibilità di perfezionare il tono e lo stile.

Writesonic si distingue per la sua facilità d'uso e flessibilità nella generazione di contenuti di alta qualità in più formati. Apprezzo in particolare la varietà di modelli e la possibilità di perfezionare il tono e lo stile.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Writesonic

6. TextCortex IA (ideale per piccoli team e autori indipendenti che desiderano un supporto rapido per i contenuti)

tramite TextCortex IA

A volte la sfida più grande è semplicemente quella di iniziare. Molti utenti trovano TextCortex utile perché aiuta a trasformare prompt approssimativi in testi utilizzabili. La sua estensione per browser funziona su piattaforme come Gmail, Documenti Google e social media, quindi puoi generare contenuti ovunque tu stia già lavorando senza dover cambiare scheda.

Ciò che distingue TextCortex è la sua funzionalità "Zeno Chat", che consente di avere conversazioni bidirezionali con l'IA per perfezionare i risultati, invece di ricominciare da capo con nuovi prompt.

Le migliori funzionalità/funzioni di TextCortex IA

Riscrivi e traduci documenti in più lingue

Genera contenuti brevi per blog, descrizioni di prodotti, email e didascalie.

Crea personaggi IA personalizzati che rispecchino il tuo tono e il tuo stile.

Utilizza le basi di conoscenza per insegnare all'IA tutto ciò che riguarda il tuo marchio o il tuo settore.

Accedi a oltre 500 modelli di prompt per la generazione rapida di contenuti.

Limiti di TextCortex IA

Il piano Free limita la lunghezza dei risultati e le funzionalità

Mancano strumenti per titoli, schemi e supporto SEO.

Difficoltà nella generazione di articoli di lunga durata

Prezzi di TextCortex IA

Free

Premium : 6,99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TextCortex IA

G2 : 4,7/5 (oltre 830 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di TextCortex IA

Questo è uno strumento fantastico che mi aiuta a scrivere il mio romanzo. Mi dà ottimi feedback e mi rende entusiasta di scoprire cosa ne penseranno i miei lettori.

Questo è uno strumento fantastico che mi aiuta a scrivere il mio romanzo. Mi dà ottimi feedback e mi rende entusiasta di scoprire cosa ne penseranno i miei lettori.

📮 ClickUp Insight: circa 1 intervistato su 5 invia più di 50 messaggi istantanei al giorno. Sebbene ciò consenta di velocizzare le operazioni, può anche portare a un sovraccarico e alla perdita di dettagli. Con gli strumenti integrati di ClickUp, come Chat e Commenti assegnati, ogni conversazione rimane collegata all'attività corretta, rendendo la collaborazione più chiara e riducendo la frequenza dei follow-up.

7. MailMaestro (ideale per la produttività delle email e delle riunioni)

tramite MailMaestro

Se ti sei mai sentito oppresso da una casella di posta ingombra o da infinite note di riunione, MailMaestro promette un modo più leggero per andare avanti. Invece di digitare ogni risposta da zero, questo strumento di scrittura basato sull'IA redige silenziosamente e-mail raffinate per te, riepiloga lunghe conversazioni e trasforma persino le chiacchiere delle riunioni in elementi concreti.

Ciò che distingue MailMaestro è la sua capacità di funzionare proprio dove ti trovi già: all'interno di Outlook, Gmail e Teams. Puoi comporre nuove email, rispondere con bozze sensibili al contesto o migliorare il tuo testo con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di MailMaestro

Redigi email perfette in più lingue in un attimo con gli strumenti Compose, Reply e Improve.

Riassumi lunghe catene di email e allegati in conclusioni chiare.

Rileva e invia automaticamente follow-up, scadenze e promemoria.

Organizza la tua finestra In arrivo con etichette e filtri intelligenti per stabilire più rapidamente le priorità.

Trasforma le discussioni disordinate delle riunioni in passaggi concreti da intraprendere con TeamsMaestro.

Limiti di MailMaestro

A volte le bozze richiedono modifiche manuali per sembrare più personali.

Preoccupazioni relative alla privacy per chi è cauto nel fornire l'accesso alla propria email

Personalizzazione limitata dello stile di scrittura rispetto a strumenti più avanzati

Prezzi di MailMaestro

Free

MailMaestro: A partire da 12 $

TeamMaestro: A partire da 17 $

MaestroDuo: A partire da 25 $

Valutazioni e recensioni di MailMaestro

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di MailMaestro

Adoro il modo in cui MailMaestro semplifica la gestione delle email. L'IA mi aiuta a redigere rapidamente risposte personalizzate, facendomi risparmiare un sacco di tempo e mantenendo comunque un tono professionale.

Adoro il modo in cui MailMaestro semplifica la gestione delle email. L'IA mi aiuta a redigere rapidamente risposte personalizzate, facendomi risparmiare un sacco di tempo e mantenendo comunque un tono professionale.

📚 Leggi anche: Come utilizzare ChatGPT per la creazione di contenuti

8. Koala IA (ideale per contenuti SEO di lunga durata su larga scala)

tramite Koala IA

Scrittori e marketer discutono spesso di quanto tempo impiegano per compilare contenuti di lunga durata. Creare schemi, condurre ricerche di parole chiave e aggiungere link interni può essere un compito arduo prima ancora di iniziare a scrivere.

Koala IA adotta un approccio diverso. Non si limita a generare testo, ma crea articoli strutturati e ottimizzati per i motori di ricerca che spesso sembrano già pronti per la pubblicazione. Molti autori affermano che è il primo strumento che hanno utilizzato in cui il risultato finale sembra meno una bozza e più qualcosa che si può condividere con sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Koala IA

Genera articoli completi e ottimizzati per il SEO a partire da un singolo prompt per la parola chiave.

Automatizza i collegamenti interni e lo schema markup per rafforzare la SEO del sito.

Utilizza l'analisi SERP in tempo reale per allinearti con ciò che è attualmente in classifica.

Crea raccolte di prodotti affiliati con dati Amazon in tempo reale

Scala la strategia dei contenuti con la scrittura in blocco e l'integrazione con WordPress.

Limiti di Koala IA

La qualità continua a migliorare grazie alle modifiche umane e alla personalizzazione.

I modelli avanzati consumano rapidamente i crediti, aumentando i costi per gli utenti intensivi.

All'inizio l'interfaccia può sembrare complessa, con così tante impostazioni.

Prezzi di Koala IA

Essentials : 9 $ al mese

Professionale : 49 $ al mese

Boost : 99 $ al mese

Crescita : 179 $ al mese

Elite : 350 $ al mese

Avanzato : 500 $ al mese

Scala I : 750 $ al mese

Scala II : 1.250 $ al mese

Scala III: 2.000 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Koala IA

G2 : 5,0/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Koala IA

Il team di marketing ha trovato molto valore nell'utilizzo dei report sui contenuti di Koala, che forniscono un'idea dei contenuti che tendono ad aiutare i nostri potenziali clienti a percorrere il funnel di marketing.

Il team di marketing ha trovato molto valore nell'utilizzo dei report sui contenuti di Koala, che forniscono un'idea dei contenuti che tendono ad aiutare i nostri potenziali clienti a percorrere il funnel di marketing.

9. Evercopy (ideale per scalare le creatività pubblicitarie con l'IA)

tramite Evercopy

Il marketing basato sul marchio sta vivendo un momento di rinascita. Il 37,52% dei professionisti del marketing sta mettendo al primo posto l'esperienza dei clienti con il proprio marchio e quasi tre su dieci si stanno concentrando su contenuti fedeli ai propri valori.

Ciò significa che è necessario creare annunci pubblicitari che siano coerenti e creativi su larga scala. È qui che Evercopy dà il meglio di sé. Invece di affogare in infinite modifiche di design e risorse sparse, i team possono utilizzare il suo studio di contenuto basato sull'IA per generare banner, immagini di prodotti e annunci video che rimangono sempre in linea con il marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evercopy

Genera oltre 30 formati pubblicitari multimediali, tra cui banner, foto di prodotti e annunci video.

Riutilizza i contenuti creativi più performanti con remix IA personalizzati per le nuove campagne.

Mantieni una rigorosa coerenza del marchio con modelli personalizzati e opzioni di personalizzazione.

Modifica e perfeziona con strumenti drag-and-drop e regolazioni assistite dall'IA.

Accedi a una libreria integrata di temi e ispirazioni per una rapida direzione creativa.

Limiti di Evercopy

I prezzi possono essere elevati per i team più piccoli o gli autori che lavorano in proprio.

Alcune funzionalità avanzate sono più adatte agli utenti delle aziende.

Versione di prova gratis limitata rispetto alla concorrenza

Prezzi di Evercopy

Starter : 185 $ al mese

Pro : 710 $ al mese

Personalizzato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evercopy

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Evercopy

Da notare:

Mi piace quanto sia produttivo scrivere contenuti con l'IA e i risultati assolutamente potenti che genera. Dalle risposte lunghe a quelle brevi, copre tutto senza essere troppo meccanico. Mi piacciono anche le altre sue funzionalità, come l'esplorazione dei file e l'analisi dei dati in tempo reale.

Mi piace quanto sia alta la produttività di scrivere contenuti con l'IA e i risultati assolutamente potenti che genera. Dalle risposte lunghe a quelle brevi, copre tutto senza essere troppo meccanico. Mi piacciono anche le altre sue funzionalità, come l'esplorazione dei file e l'analisi dei dati in tempo reale.

👀 Curiosità: Shakespeare ha inventato oltre 1.700 parole ancora in uso oggi. Modificava le parole esistenti, trasformava i nomi in verbi e coniava nuove frasi per catturare emozioni e storie.

10. Wordplay (ideale per contenuti SEO lunghi con un solo clic)

tramite Wordplay

Nessuno parla abbastanza del tempo necessario per trasformare un'idea in un articolo lungo e ben rifinito. Wordplay è stato progettato proprio per affrontare questa sfida. Invece di produrre piccoli frammenti che richiedono comunque ore di lavoro per essere assemblati, Wordplay crea schemi di post per blog e articoli completi con un solo clic, con la SEO integrata nel suo DNA.

Molti utenti sottolineano come Wordplay sia diverso dagli altri strumenti di scrittura basati sull'IA perché è stato creato da professionisti SEO anziché essere adattato in un secondo momento con opzioni di scrittura di testi lunghi. Il risultato sono contenuti con un flusso più naturale, che richiedono meno modifiche e sono conformi agli standard di Google in materia di scrittura utile e accurata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wordplay

Genera articoli di oltre 5.000 parole con un solo clic

Crea bozze completate al 95% in pochi secondi.

Risparmia tempo con un generatore di articoli in blocco

Integrazione con WordPress per la pianificazione e la pubblicazione

Includi domande frequenti ottimizzate per gli snippet di ricerca e "Altre domande frequenti".

Limiti dei giochi di parole

Richiede un pagamento anticipato elevato con un contratto a vita.

Il risultato finale potrebbe comunque richiedere una verifica dei fatti e una rifinitura.

Prezzi di Wordplay

Starter : accesso illimitato a vita a 99 $.

Silver : accesso illimitato a vita a 399 $.

Gold : accesso illimitato a vita a 999 $.

Platinum: accesso illimitato a vita a 2.800 $.

Valutazioni e recensioni di Wordplay

G2 : 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Wordplay

Adoro Wordplay: è facile da usare e i contenuti sono autentici! Posso creare una varietà di stili e iterazioni: mi fa letteralmente risparmiare il 90% del tempo che impiegavo per scrivere!!!

Adoro Wordplay: è facile da usare e i contenuti sono autentici! Posso creare una varietà di stili e iterazioni: mi fa letteralmente risparmiare il 90% del tempo che impiegavo per scrivere!!!

👀 Curiosità: il personaggio giocoso di Wendy su Twitter è nato per caso. Un community manager ha iniziato a rispondere con umorismo invece che con il rigido linguaggio aziendale. Quella "voce" ha avuto un tale successo da diventare un caso di studio virale su come un tono di voce coerente possa alimentare la crescita del marchio.

1. Copy. IA

Copy.ai è stato creato pensando ai professionisti del marketing. Include oltre 90 modelli pronti all'uso, che ti consentono di creare annunci pubblicitari, introduzioni per blog, descrizioni di prodotti o post per i social media senza dover partire da zero.

I team apprezzano in particolare la sua funzionalità "brand voice", che mantiene tutti i contenuti coerenti con lo stile aziendale, e i suoi strumenti di collaborazione che consentono a più utenti di lavorare insieme senza soluzione di continuità. Per le aziende che realizzano campagne frequenti, Copy. ai aiuta a ridurre il tempo dedicato alla stesura e al brainstorming.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni che vale la pena notare. I risultati possono a volte sembrare ripetitivi se ci si affida troppo ai modelli di scrittura dei contenuti, il che significa che sarà necessario perfezionare il testo per adattarlo al proprio tono. I team più grandi desiderano inoltre un'integrazione più profonda con gli strumenti di project management.

2. Rytr

Rytr è popolare tra i liberi professionisti e i piccoli team che desiderano uno strumento di scrittura basato sull'IA a un prezzo accessibile. Supporta più di 30 lingue e 20 toni, offrendoti flessibilità nella creazione di email, didascalie o bozze di blog.

Un controllo antiplagio integrato garantisce l'originalità e l'interfaccia è facile da imparare, rendendola accessibile anche se sei nuovo alla scrittura basata sull'IA.

D'altro canto, Rytr non eccelle nella generazione di contenuti di lunga durata rispetto agli strumenti di IA di fascia più alta. Sebbene sia utile per brevi frammenti e piccoli progetti, i risultati possono sembrare superficiali quando viene utilizzato per articoli completi. Anche i suoi strumenti di modifica sono più basilari rispetto a quelli della concorrenza.

📚 Leggi anche: Le 11 migliori alternative a Rytr IA per una creazione di contenuti più intelligente nel 2025

3. INK

INK combina la scrittura basata sull'IA con l'ottimizzazione SEO, rendendolo uno dei preferiti dai blogger e dai content marketer. La piattaforma ti aiuta a perfezionare la densità delle parole chiave, i meta-tag e la leggibilità durante la stesura del testo, in modo che i tuoi contenuti siano ottimizzati prima ancora di essere pubblicati.

È progettato per eliminare la necessità di destreggiarsi tra più strumenti, combinando la generazione IA con il punteggio SEO in un'unica dashboard.

Tuttavia, INK può sembrare inizialmente complesso a causa del numero di metriche SEO disponibili. Alcuni utenti ritengono inoltre che, sebbene la scrittura basata sull'IA sia solida, occasionalmente produca contenuti generici che richiedono una revisione per allinearsi con la voce del marchio.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la scrittura pubblicitaria per potenziare le tue campagne di marketing

Dalla prima bozza all'ultima bozza con ClickUp Brain

Scrivere non è mai stato solo mettere delle parole su una pagina. Tu lo sai, i tuoi lettori lo sanno, ma molti assistenti di scrittura basati sull'IA non lo sanno.

Le bozze multiple spesso portano alla perdita di contesto e dettagli. È proprio qui che ClickUp eccelle, offrendoti un unico spazio per pianificare, scrivere, effettuare modifiche e collaborare senza strumenti sparsi e schede infinite.

Mentre altre piattaforme possono gestire solo una parte del puzzle, ClickUp riunisce tutto insieme. Documenti, attività, calendari e IA convivono nello stesso spazio, così il processo di scrittura risulta meno faticoso e più naturale.

Quando confronti le alternative a WritingMate IA, non devi considerare solo le funzionalità/funzioni, ma anche l'accessibilità e il valore. Molti strumenti offrono ora app mobili per mantenere costante il flusso di scrittura ovunque ti trovi, ma la vera differenza spesso sta nei prezzi accessibili e nei modelli di prezzo migliori.

Con ClickUp, avrai la flessibilità di scrivere e gestire progetti senza spendere troppo, continuando a godere di funzionalità premium in un'unica piattaforma.

Se sei pronto a liberarti dallo stress della scrittura e concentrarti sul lavoro che conta di più, è ora di registrarti su ClickUp!