I 10 migliori riassuntori IA per documenti e articoli nel 2025

Come lavoratori della conoscenza, trascorriamo giorni e settimane leggendo e assimilando informazioni che ci aiutano a migliorare nel nostro lavoro. Tra la pila sempre crescente di rapporti di settore, ricerche sui clienti e le consuete email di lavoro e documenti procedurali, c'è sempre qualcosa di nuovo che richiede la nostra attenzione cognitiva.

La parte peggiore? L'elenco delle cose da leggere sembra non diminuire mai. Nonostante le dedichi così tanto tempo ogni giorno, ho ancora la sensazione di dover recuperare.

In questo post del blog parlerò di alcuni dei migliori generatori di riepilogo/riassunto basati sull'IA che io e il mio team abbiamo recentemente testato. Questi strumenti aiuteranno voi e me a recuperare il ritardo nella lettura più velocemente che mai e a chiudere finalmente quelle duecentotrentasette schede aperte.

Ci siamo!

Cosa dovresti cercare nei riassuntori IA?

Nel compilare questo elenco, ho testato più di una dozzina di strumenti di riepilogazione/riassunto basati sull'intelligenza artificiale. Molti di essi utilizzavano il motore GPT di OpenAI per fornire riepilogati/riassunti concisi. Tuttavia, ne ho trovati anche alcuni basati su modelli linguistici proprietari (LLM). Questi ultimi offrivano maggiori opzioni di personalizzazione, ma avevano anche prezzi più elevati.

Ecco cosa ho cercato quando ho testato queste app:

Modello linguistico : lo strumento ha utilizzato un modello linguistico personalizzato di grandi dimensioni (LLM) o ha sfruttato modelli esistenti come GPT? E se si tratta di quest'ultimo, a quale versione del motore GPT dovremmo abbonarci?

Personalizzazioni : posso modificare la lunghezza o formattare il riepilogo/riassunto? Posso fornire istruzioni speciali o richiedere informazioni specifiche?

Qualità del riepilogo/riassunto generato : ho valutato quanto bene ogni strumento abbia catturato l'essenza del documento originale. Hanno mantenuto la formulazione originale e catturato le frasi chiave, o hanno semplificato il linguaggio per una migliore leggibilità?

Costo : al di là del prezzo, ho approfondito la proposta "costo-valore" degli strumenti a pagamento. Le tariffe aggiuntive consentivano di usufruire di funzionalità utili o erano solo fronzoli?

Facilità d'uso: quanto erano intuitive e facili da usare le interfacce? Ciò includeva le opzioni di caricamento dei file, le estensioni Chrome e la navigazione dell'interfaccia utente.

Per i riassuntori IA che supportano più lingue, ho anche messo alla prova alcune di queste funzionalità, concentrandomi sulla loro accuratezza in francese e spagnolo (oltre che in inglese).

I migliori riassuntori di documenti basati sull'IA in sintesi: grafico comparativo

Strumento Funzionalità/funzione principali Ideale per Prezzi* ClickUp • Riassumi riunioni, chat, documenti e attività in tempo reale • Traduci i riassunti in diverse lingue • Genera riassunti su dispositivi mobili e come campi personalizzati • Genera automaticamente azioni da intraprendere dai riassunti Team di medie e grandi dimensioni che gestiscono il lavoro, la documentazione e gli aggiornamenti Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Ottieni il riassunto • Scegli la lunghezza del riepilogo/riassunto in percentuale • Riepilogare/riassumere da URL, PDF o testo incollato • Supporta oltre 33 lingue • Estrai parole chiave Individui o piccoli team che necessitano di riepiloghi/riassunti di testi rapidi e flessibili dal punto di vista linguistico Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 133 $/utente/mese Scribbr • Nessuna registrazione richiesta • Riepilogare/riassumere in diverse lunghezze • Controllo antiplagio • Scaricare il riassunto in formato .txt Studenti e ricercatori accademici che necessitano di riepiloghi/riassunti semplici e attenti alle citazioni Free Generatore di riepiloghi/riassunti • Riassunti con un solo clic • Output semplice, basato su elenchi • Interfaccia minimalista Individui, in particolare studenti o utenti non esperti di tecnologia Free Notta • Riassunti per capitolo delle trascrizioni • Supporto per modelli di riunione • Link condivisibili Team di medie dimensioni che riepilogano/riassumono riunioni, webinar o podcast Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Paraphraser. io • Riassumi fino a 15.000 parole • Supporto multilingue • Controllo grammaticale e antiplagio • Opzione di parafrasi Persone che gestiscono documenti lunghi, accademici o multilingue Piano gratuito disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Jasper • Riepiloghi/riassunti specifici per il pubblico • Estensione Chrome • Personalizzazione della voce del marchio • Oltre 25 lingue I team di marketing e contenuto aziendale hanno bisogno di riepiloghi/riassunti personalizzati e in linea con il marchio Prova gratuita di 7 giorni; piani a pagamento a partire da 49 $/postazione/mese; prezzi personalizzati per le aziende Writesonic • Generazione di riepilogo/riassunto di articoli per i social media • Riepilogare/riassumere e riscrittura di più blog • Supporto per oltre 25 lingue Professionisti del marketing e autori di contenuto in team di piccole e medie dimensioni Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese Gimme riepilogo/riassunto IA • Estensione Chrome • Riepiloghi/riassunti di articoli web con un solo clic • Nessuna registrazione o pubblicità Persone che necessitano di riepiloghi/riassunti leggeri durante la navigazione Free Copy. ai • Flussi di lavoro di riepilogo in blocco • Modelli per prompt di riepilogo • Generazione di meta ottimizzata per SEO Team di contenuto e ricerca che riepilogano/riassumono in blocco (team di piccole e grandi dimensioni) Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende

Continuiamo la nostra recensione e vediamo come si sono comportati i vari strumenti di IA per riepilogare/riassumere!

I 10 migliori riassuntori di documenti basati sull'IA da utilizzare nel 2025

In questa sezione esploreremo i singoli riassuntori, mettendone in evidenza i punti di forza e di debolezza, in modo che possiate fare una scelta informata.

ClickUp: il miglior riassuntore di documenti basato sull'IA

Inizia con ClickUp Brain Riepilogare/riassumere gli appunti delle riunioni, cercare informazioni specifiche e automatizzare le attività manuali con ClickUp Brain.

ClickUp è una piattaforma di gestione del lavoro all-in-one che ti aiuta nella collaborazione sui documenti, nel project management e nelle comunicazioni interne da un'unica app.

E la parte migliore? Tutti questi strumenti sono strettamente integrati con ClickUp Brain. Si tratta dell'assistente AI più potente e sensibile al contesto del pianeta. Può aiutarti a fare tutto, dalla ricerca di informazioni e la scrittura di contenuto alla riepilogazione degli aggiornamenti dei progetti e alla traduzione di documenti.

Riepilogare/riassumere documenti lunghi o complessi

Tutto quello che devi fare è aggiungere il tuo contenuto a ClickUp Docs (il software di collaborazione documentale integrato) e chiedere all'IA di riepilogare/riassumere il testo. Puoi anche fornire prompt sul tono del riepilogo, sul livello di leggibilità e sul pubblico di destinazione per renderlo più contestualizzato.

💡 Suggerimento professionale: vuoi riepilogare/riassumere anche gli appunti delle riunioni? Prova AI Notetaker di ClickUp. Concedigli l'autorizzazione di partecipare automaticamente alle tue riunioni e guardalo mentre registra, trascrive e analizza la discussione per te. Dopo ogni chiamata, ricevi una panoramica della riunione, una trascrizione con l'etichetta dei relatori e gli elementi da intraprendere, il tutto documentato in modo ordinato direttamente nella tua finestra In Arrivo ClickUp. Registra, trascrivi e riepiloga/riassume le tue riunioni con ClickUp AI Notetaker

Creare elenchi di attività dalle informazioni estratte

Un altro modo per utilizzare ClickUp Brain è chiedergli di trovare alcune informazioni e poi creare un documento o un elenco di attività sulla base di esse. Esempio, potrei chiedere a ClickUp di fornirmi informazioni sul processo di inserimento nella mia azienda e poi creare un elenco di attività di inserimento all'interno di ClickUp a cui i nuovi assunti possano fare riferimento.

Converti i documenti in elenchi di attività in pochi secondi con ClickUp Brain

Riepilogare/riassumere i thread del progetto

Riepilogare/riassumere i thread dei progetti per ottenere un rapido aggiornamento sul loro stato con ClickUp Brain

ClickUp Projects fornisce anche un pulsante "riepilogare/riassumere" per tutte le attività di ClickUp e i thread di commenti. Tutto quello che devo fare è chiedere all'IA di riassumere tutti gli aggiornamenti del progetto. Questo mi aiuta a rimanere aggiornato senza dover scavare manualmente tra una cinquantina di messaggi.

Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità/funzione Ask AI in ClickUp per ricevere aggiornamenti sul lavoro e effettuare il monitoraggio dei progressi settimanali (o giornalieri) del proprio team.

Utilizza ClickUp Brain per riepilogare rapidamente gli aggiornamenti dei progetti, le domande e risposte relative allo spazio di lavoro, i rapporti standup e altro ancora.

Si tratta di una funzionalità/funzione molto utile, soprattutto per i manager.

Genera riepiloghi/riassunti automatici dei progressi del lavoro del tuo team con gli standup AI di ClickUp

Tutto quello che devi fare è aggiungere i colleghi di cui ti servono gli aggiornamenti sul lavoro, scegliere l'intervallo (settimanale, giornaliero o personalizzato) e decidere il formato in cui desideri che vengano presentati. Puoi ricevere tutti i loro aggiornamenti o chiedere a ClickUp Brain di fornirti un riepilogo/riassunto o un elenco puntato. Quest'ultima opzione può essere utile se hai molti aggiornamenti di lavoro da esaminare.

Automatizza la generazione di riepiloghi per le attività

Vuoi monitorare più progetti contemporaneamente? Puoi utilizzare l'opzione campi personalizzati con l'IA di ClickUp per aggiungere riassunti AI e aggiornamenti AI dei progetti come due colonne nelle tue attività e ottenere riassunti automatici senza dover aprire ogni volta i tuoi incarichi o progetti.

Genera riepiloghi in blocco dei tuoi progetti e delle tue attività rendendo i riepiloghi AI un campo personalizzato in ClickUp Tasks.

Tradurre (e riepilogare/riassumere) il contenuto

Comunicare con un team globale o con clienti che non parlano inglese può essere difficile a volte. Ho superato questo ostacolo aggiungendo i miei documenti in inglese e chiedendo a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere in una lingua diversa, che posso condividere con i miei clienti che non parlano inglese.

Crea riepiloghi/riassunti tradotti dei tuoi contenuti con ClickUp Brain e semplifica la comunicazione

💡 Suggerimento professionale: Brain MAX è la super app AI di ClickUp che offre ricerca unificata, automazione e conversione da voce a testo in tutto il flusso di lavoro, inclusi attività, documenti, riunioni, strumenti collegati e web. Consente di scegliere il modello ottimale (ChatGPT, Claude, Gemini, ecc.) per attività come riepilogare/riassumere, scrivere o ragionare. Puoi chiedere a Brain MAX di riepilogare/riassumere documenti, thread di attività o commenti e thread di notifiche in arrivo, tutti tratti dal tuo contesto di lavoro reale!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Riepiloga tutto: dai thread dei progetti agli appunti delle riunioni e ai messaggi di chat, genera un riepilogo/riassunto di tutti i contenuti direttamente all'interno di ClickUp.

Aggiungi un riquadro di riepilogo : fornisci ai tuoi colleghi una sintesi di ogni documento o pagina in ClickUp inserendo un blocco di riepilogo generato automaticamente.

Estrai gli elementi da intraprendere : lascia che ClickUp Brain esamini i tuoi documenti, le chat e le trascrizioni delle riunioni e crei un elenco di elementi da intraprendere o passaggi per te.

Traduci testo : genera rapidi riaggiornamenti di documenti in diverse lingue e mantieni i team globali sulla stessa pagina

Ricevi i riassunti sul cellulare: se utilizzi ClickUp sul tuo smartphone, puoi abilitare i riassunti automatici dei tuoi thread di commenti e dei messaggi nella finestra In arrivo.

Limiti di ClickUp

Non è possibile riepilogare/riassumere direttamente un file PDF (se non copiando e incollando tutto il contenuto)

Prezzi di ClickUp

Cliccare su valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 9500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

2. Get Digest: ideale per generare riepiloghi delle frasi chiave

via Get Digest

Il prossimo strumento che ho provato è stato Get Digest, un semplice riassuntore IA con un'interfaccia utente intuitiva e una potente funzione di riepilogo dei documenti.

Ciò che distingue questo strumento è la possibilità di scegliere tra varie modalità di riepilogo e di determinare la lunghezza del riepilogo/riassunto. La sezione "% della fonte" offre sei opzioni tra cui scegliere: 5, 15, 25, 35, 45 e 55. Più alto è il numero scelto, più lungo sarà il riepilogo/riassunto.

Consiglio questo strumento di riepilogare/riassumere se sapete quante informazioni vi servono da un testo scritto. Esempio, se volete solo le informazioni più importanti di un articolo, potete selezionare "5%". Se volete il succo dell'intero articolo, quasi la metà della lunghezza dell'articolo, scegliete invece "55".

Ma la sua capacità di riepilogare/riassumere gli articoli ha un limite: fornisce una serie di parole chiave e un riepilogo dei punti salienti. Non è possibile ottenere il riepilogo del documento in un unico paragrafo né richiedere punti salienti specifici.

Ottieni le migliori funzionalità/funzioni di Digest

Genera riepiloghi/riassunti incollando direttamente il testo, inserendo un URL o caricando documenti PDF.

Scarica i riiepiloghi/riassunti come file di testo

Ottieni riepiloghi/riassunti di testo in oltre 33 lingue

Determina il numero di parole chiave che puoi estrarre dal testo

Limiti di Get Digest

Ha un limite massimo di 7000 parole

I riassunti generati dagli URL erano meno affidabili e completi rispetto a quando incollavamo direttamente il testo dalla fonte o caricavamo un documento.

Ottieni i prezzi di Digest

Free

Aziendale: a partire da 133 $ al mese per licenza

Ottieni valutazioni e recensioni su Digest

G2 : recensioni non disponibili

Capterra: recensioni non disponibili

3. Scribbr: il miglior riassuntore di testi gratis per la ricerca accademica

via Scribbr

Scribbr fornisce strumenti di scrittura basati sull'IA per studiosi e ricercatori, con funzionalità/funzione quali scrittura e modifica accademica, revisione in stile APA, citazioni e, naturalmente, riepilogare/riassumere.

La parte migliore è che non è necessario registrarsi per utilizzare questo strumento di riepilogo/riassunto. È anche possibile verificare che il riepilogo/riassunto generato sia privo di plagio. E anche questo è terminato gratis. Quindi, se sei uno studente alla ricerca di strumenti di riepilogo/riassunto economici, questa è una buona opzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribbr

Genera testi o riepiloghi/riassunti puntati del tuo testo

Fai in modo che il focus del tuo riepilogo/riassunto sia personalizzato scegliendo le parole chiave.

Scarica un file TXT dei tuoi riepiloghi/riassunti

Utilizza l'opzione Riepilogare/riassumere nuovamente per modificare la lunghezza del riepilogo/riassunto generato.

Limiti di Scribbr

Poiché il limite è di 600 parole, riepilogare/riassumere un articolo lungo può essere difficile.

Prezzi di Scribbr

Free

Valutazioni e recensioni di Scribbr

G2 : recensioni non disponibili

Capterra: recensioni non disponibili

4. Riepilogo/Riassunto Generator: ideale per studenti e persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia

Ho inserito come funzionalità/funzione Summary Generator, un riassuntore di documenti di base con un'interfaccia utente minimale (solo tre pulsanti), per studenti o persone non esperte di tecnologia che potrebbero sentirsi intimidite dagli strumenti più avanzati presenti in questo elenco.

Ecco come funziona: aggiungi un blocco di testo e ti viene fornita una versione più semplice e facilmente comprensibile, con elenchi inclusi. Puoi premere il pulsante "Copia" e incollare questo testo su un elaboratore di testi o un blocco note.

Poiché lo strumento ha funzionalità minime, non è possibile scaricare il riepilogo/riassunto come file di testo o richiedere evidenziazioni specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Summary Generator

Genera riepiloghi/riassunti concisi e di facile lettura in pochi secondi

Limiti del generatore di riepilogo/riassunto

Non è possibile generare riepiloghi/riassunti personalizzati

Gli annunci pubblicitari possono rendere l'esperienza leggermente confusa

Prezzi del generatore di riepilogo/riassunto

Free

Valutazioni e recensioni di Summary Generator

G2 : recensioni non disponibili

Capterra: recensioni non disponibili

5. Notta: il migliore per riepilogare/riassumere i verbali delle riunioni

Essendo Notta principalmente un'app per prendere appunti, è piuttosto brava ad analizzare le sfumature del dialogo. Questo la rende lo strumento perfetto per riepilogare/riassumere le trascrizioni di webinar e podcast.

Mi è piaciuto il modo in cui Notta crea capitoli per ogni riepilogo/riassunto di trascrizione: sembra di leggere un post di un blog o un libro, non solo una serie di punti elenco.

Puoi anche utilizzare Notta nei tuoi documenti di riepilogo delle riunioni per estrarre informazioni utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Genera riepiloghi/riassunti capitolo per capitolo di tutte le tue trascrizioni e crea documenti di processo

Utilizza modelli personalizzabili per diversi tipi di riunioni

Condivisione del testo riepilogato utilizzando un link

Limiti di Notta

Il generatore di riaggiornamenti è disponibile solo nel piano a pagamento.

Non è possibile riepilogare/riassumere direttamente i PDF o gli articoli web

Prezzi Notta

Free

Pro: 14,99 $/utente al mese

Aziendale: 27,99 $/utente al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2 : 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Non disponibile

6. Paraphraser. io: il miglior riassuntore gratis di testo lungo

Vuoi riepilogare/riassumere documenti di grandi dimensioni? Paraphraser. io è un'ottima opzione. Ho provato a riepilogare/riassumere un articolo scientifico di 15.000 parole e il risultato è stato ottimo.

Mostra anche dettagli come il numero di parole, caratteri, frasi e paragrafi del testo originale. Questo aiuta a confrontare il riepilogo/riassunto con l'originale. Tuttavia, non è possibile creare riepiloghi/riassunti personalizzati basati su elementi come il tono o le parole chiave.

Sebbene Paraphraser. io consenta anche di generare riepiloghi/riassunti sotto forma di elenchi puntati, li ho trovati disarticolati e privi del contesto originale in alcune istanze. Ho anche testato le sue capacità di riepilogare/riassumere in francese e i risultati sono stati perfetti.

Paraphraser. io funzionalità/funzione migliori

Genera riepiloghi/riassunti in nove lingue, tra cui francese, turco e portoghese

Parafrasare il riepilogo/riassunto generato per una maggiore semplificazione

Controlla la presenza di plagio ed errori grammaticali come parte del piano gratuito

Riepiloga facilmente articoli lunghi e documenti accademici

Limiti di Paraphraser. io

Nessun prompt di riepilogo/riassunto

Alcune funzionalità/funzioni dell'interfaccia utente, come il cursore per la lunghezza del riepilogo/riassunto, possono creare confusione.

Prezzi di Paraphraser. io

Free

Base: A partire da 7 $ al mese per utente

Azienda: A partire da 35 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Paraphraser.io

G2 : recensioni non disponibili

Capterra: recensioni non disponibili

7. Jasper: il miglior strumento per riepilogare/riassumere per i team dell'azienda

via Jasper

Jasper è noto per essere un generatore di contenuto AI creato per i team dell'azienda. Ma una delle sue funzionalità/funzioni include anche il riassuntore di testo IA.

Ho caricato il mio testo su Jasper e ho generato dei riiepiloghi/riassunti utilizzando uno dei tre prompt di riiepilogo/riassunto predefiniti e un mio prompt personalizzato. Sebbene i prompt predefiniti funzionino bene, è possibile ottenere risultati migliori aggiungendo più contesto ai prompt personalizzati.

Una funzionalità/funzione che mi ha colpito è l'opzione "Audience", che genera un riepilogo/riassunto per diversi tipi di pubblico. Esempio, ho ottenuto un riepilogo/riassunto piuttosto facile da capire di un articolo relativo agli NFT.

Jasper offre una versione di prova gratuita di 7 giorni (è richiesta una carta di credito) per consentirti di esplorarne le funzionalità/funzione prima dell'acquisto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Genera riepiloghi/riassunti in più di 25 lingue

Utilizza l'estensione Jasper Chrome per riepilogare/riassumere facilmente le email e i documenti Google Docs

Utilizza IA Copilot per creare riepiloghi/riassunti con lo stile e il tono del tuo marchio

Limiti di Jasper

Nessun piano gratis

Non riepiloga/riassume i PDF

Prezzi di Jasper

Autore: 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2 : 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

8. Writesonic: il miglior riassuntore di testo basato sull'IA per riepiloghi/riassunti concisi

via Writesonic

Sebbene Writesonic utilizzi l'LLM di OpenAI per la sintesi, è stato addestrato specificamente sui contenuti di marketing. Questo lo rende un ottimo generatore di riepilogo/riassunto per i professionisti del marketing. Ad esempio, è possibile chiedergli di generare un hook per i post sui social media basato su un articolo di lunga durata. Ed è possibile rigenerare il riepilogo/riassunto per ottenere variazioni.

Una funzionalità/funzione particolarmente utile è Article Writer 6. Tutto quello che ho dovuto fare è stato fornire un argomento (demo interattive) e scegliere alcuni riferimenti. Writesonic ha creato una bozza con gli input di tutti quei riferimenti in pochi minuti. Cita anche i riferimenti, quindi è possibile tornare a quegli articoli per approfondire la ricerca.

Un vero risparmio di tempo per gli scrittori nella fase di ricerca e stesura della bozza!

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Riepiloga/riassumi più post del blog e riscrivilo come un unico articolo lungo

Crea riepiloghi/riassunti specifici per canale dei tuoi articoli con un solo clic e assicurati la distribuzione in modo facile

Genera riepiloghi/riassunti in oltre 25 lingue, tra cui francese, spagnolo e giapponese.

Limiti di Writesonic

La qualità del riepilogo/riassunto dipende dal numero di crediti. Pertanto, generare riepiloghi/riassunti di alta qualità può essere costoso.

Prezzi di Writesonic

Standard: 99 $ al mese (include 1 membro del team)

Professional: 199 $ al mese (include 3 membri del team)

Avanzato: 399 $ al mese (include 5 membri del team)

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4,7/5 (oltre 1900 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1900 recensioni)

9. Gimme Summary AI: il miglior riassuntore di articoli web gratis per i browser Chrome

tramite Chrome Web Store

Quante volte avete aggiunto un articolo ai segnalibri per leggerlo in un secondo momento perché avevate poco tempo? Con le estensioni per Chrome o Brave di Gimme Summary IA, posso ottenere una panoramica dei punti principali di qualsiasi articolo web in pochi secondi.

La parte migliore? Non devo copiare e incollare gli articoli in diverse schede per ottenere il riassunto.

Tuttavia, poiché Gimme Summary IA è basato su ChatGPT, quando chiedo di generare un riepilogo/riassunto mi viene chiesto di andare alla finestra di ChatGPT per l'autenticazione, il che può essere scomodo.

Gimme Riassunto/Riassunto Le migliori funzionalità/funzione dell'IA

Genera un solo clic di riepiloghi/riassunti degli articoli web direttamente dalla loro pagina web

Ottieni riopiloghi/riassunti gratis basati sull'IA senza pubblicità e senza dover fornire i tuoi dati personali

Gimme Riassunto/Riassunto dei limiti dell'IA

Offre solo il supporto in inglese

Trattandosi di un progetto open source, a volte può presentare dei bug.

Prezzi di Gimme Riassunto/Riepilogo IA

Free

Gimme Summary Valutazioni e recensioni sull'IA

G2 : recensioni non disponibili

Capterra: recensioni non disponibili

10. Copy. ai: il migliore per riepilogare/riassumere documenti in blocco

A volte, anche riepilogare/riassumere il contenuto può diventare un enorme spreco di tempo, soprattutto se sei un marketer che deve riepilogare i blog in punti chiave per i social media o uno studente di ricerca che deve leggere un centinaio di articoli di ricerca diversi per un articolo che stai scrivendo.

Se è così, Copy. ai è la scelta perfetta. Le sue funzionalità/funzione di automazione del flusso di lavoro dei documenti ti consentono di semplificare il processo di riepilogo/riassunto.

L'ho usato per redigere un post sul blog dedicato alla leadership di pensiero. Ho semplicemente creato un prompt di riepilogo che delineava le mie esigenze specifiche. Copy. ai ha quindi condensato le mie interviste con gli esperti del settore, compilando i punti chiave di ogni conversazione in un unico e conciso riepilogo.

Copy. ai migliori funzionalità/funzione

Utilizza i modelli di riepilogo/riassunto di Copy. ai per scrivere i tuoi "prompt di riepilogo/riassunto" e risparmiare tempo

Crea flussi di lavoro automatizzati per generare più riepiloghi/riassunti di documenti o anche riepiloghi/riassunti di diverse versioni di un documento con un unico prompt.

Genera meta titoli e descrizioni ottimizzati per il SEO per i post del tuo blog con un solo clic

Limiti di Copy.ai

I flussi di lavoro automatizzati sono disponibili solo nei piani a pagamento

Copy. ai non riepiloga/riassume articoli web da URL

Prezzi di Copy. ai

Free

Prezzo di partenza: 49 $ al mese per utente

Avanzato: 249 $ al mese per 5 utenti

Copy. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (60 recensioni)

Genera riepiloghi/riassunti e cogli i punti chiave con ClickUp

Se stai cercando un generatore di riepiloghi/riassunti basato sull'intelligenza artificiale per il lavoro, per riepilogare/riassumere documenti, thread di chat, trascrizioni di riunioni e simili, il mio consiglio principale è ClickUp. Hai bisogno dei punti chiave di una riunione in forma sintetica per una rapida lettura? O forse vuoi evidenziare i messaggi di una persona in un thread di chat? Tutto questo è possibile con ClickUp Brain.

Sono d'accordo sul fatto che generare riepiloghi/riassunti possa far risparmiare molto tempo. Ma perché fermarsi qui? Perché non investire in una piattaforma che fa molto di più per semplificare il lavoro e far risparmiare tempo?

Ecco perché consiglio ClickUp. Oltre a riepilogare il testo, può anche aiutarti a gestire i progetti, collaborare con il tuo team e organizzare le tue attività.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova in prima persona le funzionalità di riepilogare/riassumere IA di ClickUp.