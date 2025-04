10 generatori di newsletter IA per aumentare la creazione di contenuti

Le newsletter sono molto efficaci per entrare in contatto con il vostro pubblico di riferimento, ma la loro creazione può richiedere molto tempo.

È qui che un generatore di newsletter IA fa miracoli. Può automatizzare la creazione di contenuti, ottimizzare i design e personalizzare i messaggi, rendendo l'intero processo più veloce ed efficiente.

Ma Da fare, con così tante opzioni disponibili, per scegliere quella giusta? È proprio per questo che siamo qui per aiutarvi! Scopriamo quali sono le caratteristiche di un ottimo generatore di newsletter IA e discutiamo i 10 migliori generatori di newsletter IA.

Cosa cercare in un generatore di newsletter IA?

siete alla ricerca di un generatore di newsletter IA che sia veramente adatto alle vostre esigenze? Ecco cosa considerare per ottenere contenuti di alto livello, automazioni efficienti e funzionalità/funzioni in linea con i vostri obiettivi.

🎨 Personalizzazione

Il software di newsletter deve consentire di personalizzare le newsletter in modo da adattarle alla voce e allo stile del marchio. Che si tratti di editor drag-and-drop o di modelli flessibili, è necessario avere il pieno controllo sull'aspetto e la percezione dei contenuti.

🤖 Suggerimenti intelligenti sui contenuti

Cercate uno strumento di IA che possa aiutarvi nella creazione di contenuti personalizzati. Dovrebbe analizzare le campagne precedenti e suggerire contenuti che risuonino con il vostro traguardo in base ai loro modelli di coinvolgimento. È come avere un mini-stratega a portata di mano!

⚡ Automazioni

Volete qualcosa di più di un semplice mittente di email? Un buon strumento di IA è in grado di triggerare le email in base al comportamento dell'utente, ad esempio se qualcuno effettua un acquisto o clicca su un collegato, garantendo una comunicazione tempestiva e personalizzata senza che voi alziate un dito.

📊 Analisi e reportistica

I dati in tempo reale sono essenziali per ottimizzare le prestazioni delle newsletter. I migliori strumenti vi mostreranno esattamente l'andamento delle vostre newsletter, in modo che possiate apportare rapide modifiche per mantenere gli abbonati impegnati e migliorare le campagne future.

📋 Modelli preformattati

Un generatore di newsletter IA efficace dovrebbe offrire una varietà di modelli di modelli preformattati completamente personalizzabili. Questi modelli aiutano a semplificare il processo di progettazione, consentendo alle aziende di creare rapidamente newsletter visivamente accattivanti e in linea con il marchio. Sia che si tratti di un target diverso, sia che si tratti di un pubblico diverso, i modelli personalizzabili assicurano che il contenuto risuoni e si distingua.

I 10 migliori generatori di newsletter IA

Vediamo i 10 migliori strumenti di IA per generare newsletter.

1. ClickUp (il migliore per la creazione semplificata di contenuti di IA) ClickUp è un'app all-in-one per le esigenze di marketing.

Marketing di ClickUp aiutano a creare, gestire e pubblicare newsletter, il tutto da un'unica piattaforma.

Redigo, collaboro e organizzo i contenuti delle mie newsletter all'interno della stessa piattaforma. Utilizzo Documenti ClickUp clickUp Docs è un software che mi permette di creare layout dettagliati, di strutturare ogni sezione della newsletter e di incorporare immagini o video nel documento. In questo modo è possibile tenere tutto in un unico posto, dal brainstorming delle idee alle modifiche finali.

collabora e fai brainstorming con il tuo team, crea wiki e archivia documenti in un unico posto con ClickUp Docs_

Ma qui le cose migliorano ulteriormente.. ClickUp Brain porta la potenza dell'IA nella creazione di newsletter. È in grado di analizzare i contenuti redatti in Documenti, di dare suggerimenti o persino di generare nuovi contenuti sulla base delle idee iniziali.

ClickUp Brain mi aiuta a creare argomenti accattivanti, a consigliare sezioni che risuonano con il mio pubblico o a perfezionare il tono, assicurando che la mia newsletter raggiunga tutti i punti giusti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-2024-11-15-at-7.47.51 PM.png

/$$$img/

idee per le newsletter e generazione di contenuti con ClickUp Brain

ClickUp si integra anche con strumenti come Mailchimp e altre piattaforme di email, rendendo facile la sincronizzazione con le altre piattaforme campagne email e inviare newsletter a fare annunci importanti senza abbandonare il mio flusso di lavoro. In questo modo, ClickUp offre risorse per tutto ciò che riguarda la creazione e la distribuzione dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Chattare: Semplifica la comunicazione, consentendo ai membri del team di collaborare in tempo reale, condividere feedback o modificare le bozze della newsletter senza lasciare la piattaforma ClickUp Chattare Lavagne online: Pianificate la struttura delle newsletter, mappate le strategie delle campagne e visualizzate le idee per le newsletter con /href/ Lavagne online di ClickUp .

Semplifica la comunicazione, consentendo ai membri del team di collaborare in tempo reale, condividere feedback o modificare le bozze della newsletter senza lasciare la piattaforma ClickUp Chattare ClickUp MindMaps: Suddividere le informazioni complesse per il vostrocampagne di marketing e assicuratevi che il contenuto della vostra newsletter sia strutturato in modo logico con Mappe mentali di ClickUp . Sia che stiate lavorando a più newsletter o organizzando grandi quantità di informazioni, le mappe mentali di ClickUp vi danno una visualizzazione chiara e organizzata della vostra strategia di contenuti

Suddividere le informazioni complesse per il vostrocampagne di marketing e assicuratevi che il contenuto della vostra newsletter sia strutturato in modo logico con Mappe mentali di ClickUp . Sia che stiate lavorando a più newsletter o organizzando grandi quantità di informazioni, le mappe mentali di ClickUp vi danno una visualizzazione chiara e organizzata della vostra strategia di contenuti Dashboard di ClickUp: Visualizzate in tempo reale le prestazioni delle newsletter con widget personalizzabili e monitorate le metriche chiave come tassi di apertura, tassi di clic e crescita degli abbonati con ClickUp Dashboard Limiti di ClickUp

ClickUp presenta una curva di apprendimento un po' complessa per i nuovi utenti, a causa delle sue estese funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Leggi tutto: Stai cercando i migliori strumenti per aumentare la collaborazione del team sui documenti? Scoprite i migliori 10 software di collaborazione documentale e trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze!

2. Visme (il migliore per i modelli personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image1-6-1400x799.png Generatore di newsletter IA Vismae /$$$img/

via Visme Visme è uno strumento di progettazione alimentato dall'IA che semplifica la creazione di newsletter con modelli personalizzabili per vari settori. Aiuta a progettare newsletter coinvolgenti suggerendo modifiche al design, come migliori combinazioni di colori o miglioramenti del layout.

Può farvi risparmiare tempo, soprattutto quando avete bisogno di creare una newsletter personalizzata e visivamente accattivante ma non avete il tempo di partire da zero. I modelli basati sull'IA semplificano la progettazione e la programmazione automatizzata assicura che tutto venga inviato al momento giusto. Inoltre, è in grado di analizzare il coinvolgimento passato per aiutare a perfezionare i contenuti e aumentare le prestazioni future.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visme

Modelli personalizzati basati sull'IA per diversi settori e pubblici

Utilizzo di un editor drag-and-drop per incorporare facilmente testo, immagini e altri elementi

Integrazione perfetta con le piattaforme di email per la distribuzione diretta

Monitoraggio del coinvolgimento e delle prestazioni con strumenti di analisi avanzati

Limiti di Visme

Il software a volte è lento quando viene utilizzato in un browser

Prezzi di Visme

Basic: Free

Free Starter: $29/mese

$29/mese Pro: $59/mese

$59/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Visme valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

**Leggi tutto Le 9 migliori alternative a Substack

3. Jasper IA (la migliore per i team di email marketing delle aziende)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-4.png Generatore di newsletter di Jasper IA /$$$img/

via Gaspare Jasper IA è un popolare assistente di scrittura IA e può aiutarvi a generare contenuti per le newsletter. Una delle funzionalità/funzione di spicco è la capacità di creare oggetti e introduzioni a newsletter accattivanti. Non è necessario dedicare molto tempo al brainstorming: Jasper fornisce delle opzioni che possono essere modificate per adattarsi al proprio stile. Inoltre, aiuta a generare contenuti per le diverse sezioni di una newsletter, in base a parole chiave o a un breve schema.

Il suo Marketing Editor regola i contenuti generati dall'IA per adattarli alla voce, allo stile e al tono del vostro marchio. È inoltre possibile formattare le regole di formattazione per includere citazioni e storie di esito positivo che possono aiutare la crescita aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA Jasper

Ottenere linee di oggetto e personalizzare il tono per migliorare l'argomento

Consente revisioni rapide e miglioramenti del contenuto

Generazione di newsletter in oltre 25 lingue

Esplorare modelli di email dinamici basati sul comportamento del pubblico

Limiti dell'IA di Jasper

Da fare non supporta la ricerca o il brainstorming di idee

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per postazione

$49/mese per postazione Pro: $69/mese per postazione

$69/mese per postazione Aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

4. Taskade (il migliore per creare un'area di lavoro unificata per le newsletter)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image2-4-1400x989.png Taskade IA Generatore di newsletter per la creazione di un'area di lavoro unificata /$$$img/

via Taskade L'IA di Taskade fornisce un'area di lavoro unificata, offrendo un modo semplice per pianificare e collaborare alle newsletter. Il generatore di newsletter utilizza modelli intuitivi che aiutano a iniziare rapidamente, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

È possibile iniziare a digitare i prompt nel generatore di newsletter e generare facilmente newsletter professionali con strumenti di creazione e modifica dei contenuti basati sull'IA. Inoltre, la sua perfetta integrazione consente di gestire tutto, dal brainstorming alle modifiche finali, senza passare da un'app all'altra, mantenendo il flusso di lavoro fluido ed efficiente.

Le migliori funzionalità di Taskade

Collaborazione in tempo reale per un project management fluido con i compagni di squadra, offrendo un'esperienza strutturata

Possibilità di cambiare vista (elenco, scheda, azione, mappa mentale) in base alle esigenze del progetto e allo stile di pianificazione

Raccolta di informazioni e approfondimenti rilevanti con l'IA per creare contenuti interessanti

Limiti di Taskade

L'app mobile è un po' goffa e ha un impatto sull'usabilità e sulle prestazioni

Prezzi di Taskade

**Gratuito

Taskade Pro: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Taskade for Teams: $16/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

**Leggi di più 15 modelli gratuiti per la comunicazione dei progetti

5. GrowthBar (il migliore per la creazione di newsletter ottimizzate per la SEO)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/homepage-growthbar-content-generator-blog-1024x632-1.png GrowthBar IA Generatore di newsletter /$$$img/

via GrowthBar L'assistente di scrittura IA di GrowthBar, commercializzato principalmente per la scrittura di blog, è ottimo anche per la creazione di newsletter. L'IA aiuta a semplificare la creazione di contenuti generando rapidamente contenuti di alta qualità e ottimizzati per la SEO, assicurando che le newsletter siano ben strutturate, coinvolgenti e ottimizzate per i motori di ricerca.

Grazie alla possibilità di creare contenuti in oltre 20 lingue, è ideale per le aziende che si rivolgono a un pubblico eterogeneo. Il suo strumento IA aiuta anche nella ricerca quantitativa, consentendo di produrre newsletter convincenti senza sacrificare la qualità o il coinvolgimento.

Funzionalità/funzione migliori di GrowthBar

Generazione di contenuti basati su prompt per una scrittura rapida ed efficiente

Ottimizzazione dei contenuti per il SEO per migliorare le classifiche

Esportazione e pubblicazione direttamente dalla piattaforma

Integrazione con Google Chrome per un flusso di lavoro senza interruzioni

Limiti di GrowthBar

È destinato principalmente alla creazione di moduli lunghi e potrebbe non essere adatto alla scrittura creativa

Prezzi di GrowthBar

Free: Per 7 giorni

Per 7 giorni Standard: $36/mese

$36/mese Pro: $74,25/mese

$74,25/mese Agenzia: $149,25/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di GrowthBar

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi di più: Le migliori newsletter IA per essere sempre informati

6. Junia IA (migliore per la creazione di moduli lunghi basati su prompt)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image4-7-1400x788.png Modulo per la creazione di contenuti long-form basati su prompt /$$$img/

via IA di Junia Junia IA potrebbe essere commercializzato come scrittore di post per blog, ma è anche una scelta solida per la generazione di newsletter a modulo lungo. La sua profonda personalizzazione e la precisione nella gestione dei prompt fanno sì che Junia IA si distingua da altri generatori di newsletter...

Il suo Scrittore di IA gestisce i prompt in modo efficiente, trasformando le idee in sezioni coese. Il tono e lo stile possono essere adattati all'identità unica del vostro marchio con Brand Voice. Offre anche opzioni avanzate per formattare i contenuti e rendere le newsletter coinvolgenti.

Le migliori funzionalità di Junia IA

Generazione rapida di più contenuti con il generatore di contenuti in blocco

Ricevere suggerimenti in tempo reale per migliorare il flusso e la chiarezza dei contenuti con l'editor di testo IA

Utilizzo di modelli con strutture già pronte per velocizzare la creazione di contenuti per diversi formati

Limiti dell'IA di Junia

Manca la personalizzazione avanzata per segmenti di pubblico personalizzati

Prezzi di Junia IA

**Gratis

Autore: $34/mese

$34/mese Pro: $59/mese

Junia IA valutazioni e recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi tutto: 10 migliori strumenti e software di blogging da utilizzare nel 2024

7. HoppyCopy (il migliore per newsletter di grande impatto visivo)

via HoppyCopy HoppyCopy si distingue per la capacità dell'IA di generare immagini e GIF, rendendo le newsletter visivamente coinvolgenti e dinamiche. Se avete bisogno di immagini accattivanti per spezzare il testo o di GIF per aggiungere un elemento divertente e interattivo, l'IA le gestisce senza problemi.

È possibile inserire i dettagli della newsletter, come l'argomento, il pubblico e il tono, e HoppyCopy genera uno schema modificabile con i contenuti pertinenti in modo da poter strutturare facilmente la newsletter.

Le migliori funzionalità/funzione di HoppyCopy

Sperimentate formati a più sezioni o a una sola storia per migliorare il coinvolgimento nelle newsletter

Personalizzazione del tono attraverso la selezione o la digitazione di un'opzione personalizzata

Aggiunta di immagini generate dall'IA per migliorare il contenuto della newsletter

Migliorare i testi delle newsletter con le funzionalità di modifica dell'IA

Limiti di HoppyCopy

A volte produce contenuti IA imprecisi o aggiunge parole chiave irrilevanti

Prezzi di HoppyCopy

Free: Per 7 giorni

Per 7 giorni Starter : $29/mese

: $29/mese Pro : $49/mese

: $49/mese Pro+: $99/mese

Valutazioni e recensioni di HoppyCopy

G2: 4.8/5 (30 recensioni)

4.8/5 (30 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Caboodle IA (migliore per i suggerimenti di contenuti personalizzati)

via Caboodle Il generatore di newsletter Caboodle IA rende la creazione di newsletter semplice, soprattutto quando si è in preda al blocco dello scrittore. Offre suggerimenti di contenuti personalizzati in base alle preferenze e agli orari del pubblico, ottimizzando le campagne di newsletter.

Supporta inoltre la collaborazione tra documenti in modo da poter fare un brainstorming di idee per le newsletter e chiedere il feedback del team. Mi piace anche la sua capacità di suddividere argomenti complessi in sezioni facili da leggere. Quando si vuole spiegare qualcosa di dettagliato o tecnico, la scrittura di newsletter di Caboodle aiuta a organizzare il contenuto e a scriverlo in modo da renderlo digeribile e coinvolgere i lettori.

Le migliori funzionalità di Caboodle IA

Personalizzazione delle newsletter in base agli interessi di ciascun abbonato

Personalizzate facilmente con un editor drag-and-drop, senza bisogno di codici

Impostazione rapida grazie a modelli pre-progettati per un branding coerente

Traccia le metriche chiave del coinvolgimento con un dashboard analitico

Limiti di IA Caboodle

Il software riporta frequenti bug, che possono avere un impatto sull'esperienza utente complessiva

Prezzi di Caboodle IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Caboodle IA

Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi tutto: Assumi il controllo della tua strategia di social media con Free, personalizzabile modelli di calendario dei contenuti in Excel e Fogli Google, perfetti per pianificare e pubblicare con facilità!

9. Strumento di IA per le email di HubSpot (migliore per la perfetta integrazione con la suite di Hubspot)

via HubSpot Con il generatore di newsletter IA di HubSpot è possibile creare facilmente newsletter personalizzate inserendo un argomento, un tipo di email e una breve descrizione. Utilizza i dati del CRM per generare contenuti personalizzati e migliorare il coinvolgimento dei clienti.

Offre modelli di newsletter predefiniti e un editor drag-and-drop per scalare le campagne di marketing. Inoltre, le analisi in tempo reale forniscono informazioni sul coinvolgimento dei clienti, in modo da poter perfezionare le newsletter future.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Email IA

Raccomandazioni sui contenuti per le email newsletter basate sul coinvolgimento passato

Ricevere raccomandazioni sui tempi di invio ottimali per migliorare i tassi di apertura

Monitoraggio dei tassi di apertura e di clic per migliorare le campagne future

Creazione di newsletter personalizzate integrando i dati dei clienti dal CRM di HubSpot

Limiti dell'IA di HubSpot Email

Da fare: non offre un prezzo separato per gli strumenti email, quindi è necessario acquistare l'intera suite

Prezzi di HubSpot Email IA

Marketing Hub Starter: $15/mese per postazione

$15/mese per postazione Piattaforma clienti starter: $15/mese per postazione

$15/mese per postazione Marketing Hub Professional : $890/mese per 3 postazioni

: $890/mese per 3 postazioni Marketing Hub Enterprise: $3.600/mese per 5 postazioni

Valutazioni e recensioni su HubSpot Email IA

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 11.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

10. Strumento Smart IA di Mailchimp (il migliore per l'automazione di newsletter basate sul comportamento)

via Mailchimp La piattaforma di generatori di newsletter IA di Mailchimp è progettata per aiutarvi a convertire un maggior numero di clienti grazie alla sua capacità di creare email personalizzate utilizzando l'automazione basata sul comportamento e la precisa segmentazione del pubblico

Ad esempio, è possibile impostare campagne automatiche che si attivano in base alle azioni dell'utente, come acquisti o visite al sito web, assicurando che i messaggi siano sempre pertinenti. Inoltre, la funzionalità di reportistica in tempo reale aiuta a ottimizzare le campagne durante la loro esecuzione, in modo da poter monitorare ciò che funziona e apportare modifiche al volo.

Le migliori funzionalità di Smart IA di Mailchimp

Personalizzazione dell'automazione delle email in base alle azioni dell'utente

Scrivere righe di oggetto convincenti per le newsletter con il suo Subject Line Helper

Monitoraggio dell'engagement e ottimizzazione delle newsletter con lo strumento di A/B Testing

Utilizzare l'intuitivo builder drag-and-drop per una facile progettazione

Limiti della Smart IA di Mailchimp

Funzionalità avanzate come il supporto clienti dedicato e il Customer Success Manager sono disponibili solo su piani di prezzo più elevato

Prezzi di Smart IA di Mailchimp

**Gratuito

Essenziale: $4,54/mese, fatturati annualmente

$4,54/mese, fatturati annualmente Standard : $6,78/mese, con fatturazione annuale

: $6,78/mese, con fatturazione annuale Premium: $135,56/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smart IA di Mailchimp

G2: 4,4/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Aumenta il tuo gioco con le newsletter con ClickUp

Le newsletter sono un ottimo modo per mantenere una comunicazione diretta con il vostro pubblico, tenendolo informato e coinvolto e promuovendo al contempo il messaggio del vostro marchio.

Sia che vogliate condividere aggiornamenti, eventi imminenti, offerte speciali o informazioni preziose, un generatore di newsletter efficace con intelligenza artificiale può aumentare significativamente il coinvolgimento, aiutare a guidare le conversioni e risparmiare tempo.

ClickUp è la soluzione tutto in uno per aiutarvi a gestire con esito positivo le vostre email campagne di marketing . Con ClickUp Docs è possibile semplificare l'intero processo di creazione di newsletter coinvolgenti, mentre ClickUp Brain aiuta a migliorare le newsletter con suggerimenti di contenuti basati su IA.

pronti a semplificare il vostro email marketing con ClickUp?

Iscriviti a ClickUp

e portate le vostre campagne di contenuti di marketing a un livello superiore.