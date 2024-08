9 migliori alternative a Substack per le newsletter nel 2024

Negli ultimi anni, Substack si è costruita una reputazione come piattaforma di newsletter che chiunque può utilizzare per monetizzare i propri contenuti attraverso sottoscrizioni a pagamento. Ma non è l'unica piattaforma di iscrizione ai contenuti in circolazione e molte alternative a Substack offrono funzionalità/funzioni simili, se non migliori, per voi e i vostri lettori.

Probabilmente siete già a conoscenza della pletora di app per la creazione di contenuti disponibili. Ma che dire di una piattaforma editoriale specifica per la creazione di sottoscrizioni a pagamento?

Cosa cercare nelle alternative a Substack?

Le alternative a Substack hanno vari moduli, tra cui una piattaforma di blogging, una piattaforma di email marketing e altri strumenti aziendali. Le migliori alternative a Substack condividono alcune caratteristiche comuni:

Facilità d'uso: Sia che si tratti di un'interfaccia minimalista o di un processo di onboarding semplice, le alternative a Substack di esito positivo sono facili da usare e dispongono di funzionalità/funzioni avanzate

Sia che si tratti di un'interfaccia minimalista o di un processo di onboarding semplice, le alternative a Substack di esito positivo sono facili da usare e dispongono di funzionalità/funzioni avanzate Opzioni di monetizzazione: Parte di ciò che rende la piattaforma di Substack così positiva è la capacità di monetizzare i contenuti a pagamento, un aspetto che ogni piattaforma di membership dovrebbe includere

Parte di ciò che rende la piattaforma di Substack così positiva è la capacità di monetizzare i contenuti a pagamento, un aspetto che ogni piattaforma di membership dovrebbe includere Integrazione con altre piattaforme: La vostra piattaforma di newsletter dovrebbe integrarsi direttamente con il vostro sito webstrumenti di scrittura di vostra scelta o, meglio ancora, con il vostro sito web

La vostra piattaforma di newsletter dovrebbe integrarsi direttamente con il vostro sito webstrumenti di scrittura di vostra scelta o, meglio ancora, con il vostro sito web Modelli rilevanti: Considerate i vantaggi di una piattaforma online che abbia unmodello per la vostra strategia di marketing del contenuto o pagine di atterraggio personalizzate

Considerate i vantaggi di una piattaforma online che abbia unmodello per la vostra strategia di marketing del contenuto o pagine di atterraggio personalizzate Temi personalizzati: Più riuscite a inserire il vostro marchio nei contenuti esclusivi, migliori saranno le ricompense in termini di promozione e monetizzazione

Più riuscite a inserire il vostro marchio nei contenuti esclusivi, migliori saranno le ricompense in termini di promozione e monetizzazione Prezzi flessibili: Diversi livelli di sottoscrizione vi aiutano a costruire la vostra presenza online in base al budget, man mano che il vostro pubblico di riferimento cresce

Le alternative a Substack più popolari e con le migliori valutazioni includono la maggior parte, se non tutte, le funzionalità/funzioni sopra elencate.

Le 9 migliori alternative a Substack da usare nel 2024

Se siete pronti a trovare l'alternativa perfetta a Substack, iniziate con questo elenco dei migliori strumenti aziendali.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Perché una piattaforma di produttività e gestione dei contenuti come ClickUp viene elencata come la migliore alternativa a Substack? È semplice: Le funzionalità/funzione di gestione della scrittura e dei documenti, oltre a quelle pronte all'uso modelli di newsletter pronti all'uso sono semplicemente così belli che non si può resistere.

A differenza di altre alternative a Substack, ClickUp è più di una semplice piattaforma di newsletter o di blogging. È l'unica piattaforma di questo elenco che consente ai team di gestire l'intero flusso di lavoro, compresa la creazione di contenuti per gli iscritti alle email e molto altro ancora.

Questo fa di ClickUp un'alternativa a Substack piattaforma di newsletter top e la migliore alternativa a Substack.

Creare una newsletter esteticamente accattivante e informativa con i modelli di newsletter di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Documenti di ClickUp una soluzione di gestione dei documenti in tempo reale con funzionalità intuitive di creazione, archiviazione e collaborazione

Dashboard e visualizzazioni intuitive, tra cui una vista calendario per pianificare i contenuti della newsletter o del blog

Un'estesa libreria di modelli, tra cui ilModello di lavagna online per newsletter ClickUpper visualizzare le vostre email prima dell'invio

Strumenti di scrittura IA come ClickUp AI Writing Assistant, per sviluppare contenuti di qualità in modo rapido ed efficiente

Un sistema flessibilestruttura delle autorizzazioni consente la creazione e l'invio di documenti pubblici visibili a tutti gli abbonati paganti

I flussi di lavoro di automazione vi aiutano a inviare dinamicamente email al vostro pubblico a orari e date prestabiliti

Limiti di ClickUp:

A differenza di Substack, ClickUp è più di una semplice piattaforma di newsletter. La presenza di altri servizi può rendere il software più complesso per i nuovi utenti

Non esiste un programma di referral predefinito per aiutare i vostri lavori richiesti nel tempo

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Fantasma

Via Fantasma L'interfaccia pulita e user-friendly di Ghost è uno dei motivi principali per cui è tra le migliori alternative a Substack. Anche i livelli di sottoscrizione più bassi consentono agli autori di creare e gestire rapidamente newsletter a pagamento e contenuti per siti web.

Le migliori funzionalità/funzione di Ghost:

Costruttore di siti web personalizzati per ospitare i contenuti sul proprio server

Potente flusso di lavoro per la pubblicazione che consente a più utenti di redigere, modificare e approvare i contenuti per landing page e newsletter via email

Piani a pagamento semplici che non prevedono l'addebito di una percentuale sulle sottoscrizioni

La versione di prova gratuita permette ai nuovi utenti di iniziare a pubblicare contenuti senza un commit a lungo termine

Limiti di Ghost:

Gli autori che desiderano utilizzare più livelli di sottoscrizione hanno bisogno di un account Stripe, poiché Ghost non supporta altre piattaforme di pagamento

Il piano iniziale fornisce a un utente solo l'accesso a pochi modelli di design

Prezzi di Ghost:

Starter: $9/mese per un massimo di 500 membri

Autore: $25/mese per un massimo di 500 membri

Teams: $50/mese per un massimo di 500 membri

Business $199/mese per un massimo di 500 membri

Valutazioni e recensioni di Ghost:

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

3. Moosend

Via Moosend Moosend è una piattaforma di email marketing che punta sulla semplicità. Scrittori indipendenti e aziende possono utilizzarla per l'email marketing generale e per la sottoscrizione di newsletter autonome per costruire e coinvolgere il pubblico nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Moosend:

Il widget di sottoscrizione, intuitivo e semplificato, può essere inserito in qualsiasi pagina o sito web come pop-up, finestra modale fluttuante, modulo in linea e altro ancora

Estese opzioni di automazione per catturare in modo dinamico i lead, costruire sequenze di benvenuto e programmare l'invio di email e newsletter

Corsi coinvolgenti per i marketer che desiderano migliorare le loro campagne email e le loro competenze in materia di newsletter

La versione di prova gratuita, relativamente lunga, consente di effettuare test approfonditi, soprattutto per gli scrittori indipendenti che lavorano con limiti di budget

Limiti di Moosend:

Nessun costruttore di siti web disponibile, oltre alle pagine di atterraggio di base, per aiutare a generare un programma di contenuti più completo

La mancanza di opzioni di monetizzazione integrate lo rende un'alternativa non redditizia a Substack per guadagnare con l'iscrizione

Prezzi di Moosend:

Pro: $9/mese per un massimo di 500 membri

Azienda: Contattare per i prezzi

Moosend valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (180+ recensioni)

4. Notion

Via Notion Notion è una piattaforma di produttività completa per la gestione del lavoro. Il suo sistema operativo di newsletter è una funzionalità/funzione interessante piuttosto che l'intero modello aziendale. A differenza di Substack, Notion si concentra sull'efficienza, aiutando gli autori a creare newsletter a pagamento quasi senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion:

Il modello del sistema operativo per newsletter fornisce istruzioni e strumenti completi per creare un contatto regolare con gli iscritti alle email

La versione Free, invece di una versione di prova gratuita limitata nel tempo, consente agli scrittori di creare efficienza senza sforare il budget

Uno dei miglioriopzioni software per la gestione dei documenti consente agli utenti di pianificare efficacemente i contenuti di email e blog prima della pubblicazione

Interfaccia del calendario intuitiva e semplice per la pianificazione dei contenuti e delle attività in base alle date di pubblicazione dei contenuti stessi

Limiti di Notion:

Alcuni utenti hanno segnalato la perdita di contenuti a causa di problemi e la necessità di recuperarli

La mancanza di una funzionalità/funzione ricorrente potrebbe diventare ingombrante per la pubblicazione regolare di newsletter a pagamento, in quanto richiede un lavoro ripetitivo

Prezzi di Notion:

Gratis

Plus: 8 dollari al mese per utente

Pro: $15/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Costo una tantum di $49 per il modello OS di email newsletter

Valutazioni e recensioni di Notion:

G2: 4,7/5 (4.700+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

5. ConvertKit

via ConvertKit ConvertKit è una piattaforma per autori di contenuti. Come Substack, il suo modello aziendale si concentra sulla generazione di abbonati alle email e sulla pianificazione e pubblicazione di contenuti premium.

Le sue opzioni di prezzo si collocano in un intervallo medio, rendendolo forse il concorrente più diretto di Substack. Mentre Substack prende una percentuale del 10% su tutte le entrate degli abbonati, ConvertKit basa i suoi prezzi sul numero di abbonati.

Le migliori funzionalità/funzione di ConvertKit:

Rete di autori con più di 2.500 persone che collaborano in conversazioni entusiasmanti nei forum per far crescere il loro pubblico

Editor drag-and-drop per landing e pagine commerciali accattivanti che consentono di ottenere più iscrizioni e sottoscrizioni da parte del pubblico

Rete di sponsor per creare un programma di partner con inserzionisti che desiderano raggiungere il vostro pubblico

L'automazione visiva assiste gli autori nel personalizzare i percorsi dei contenuti degli abbonati. È anche possibile includere una lettera scritta a mano opzionale per i nuovi abbonati

Limiti di ConvertKit:

Le opzioni di iscrizione, programma partner e sponsor sono estese, ma presentano una curva di apprendimento maggiore rispetto a molte altre opzioni di elenco

Le automazioni a volte non funzionano, bloccando gli utenti nel bel mezzo delle sequenze di email

Prezzi di ConvertKit:

Free: piano per un massimo di 1.000 abbonati

Autore: $9/mese per un massimo di 300 iscritti

Creator Pro: $25/mese per un massimo di 300 abbonati

Valutazioni e recensioni di ConvertKit:

G2: 4.4/5 (180+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

6. Membro

Via Membro Se pubblicate podcast e newsletter o ospitate comunità online, la prossima alternativa di Substack, Memberful, vi aiuterà a monetizzare i vostri lavori richiesti. La piattaforma consente di creare il proprio sito web o di collegarsi direttamente a un CMS esistente come WordPress. Questo semplifica il lavoro di back-end, permettendovi di concentrarvi sulla creazione di contenuti coinvolgenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Memberful:

I paywall integrati nei contenuti offrono anteprime gratis e un modo naturale per creare sottoscrizioni a pagamento

Integrazioni estese con altri strumenti di marketing che includono anche altre piattaforme di questo elenco, come ConvertKit e MailerLite

Le opzioni di checkout con un solo clic rendono il pagamento facile per gli abbonati

Diversi livelli di sottoscrizione permettono vari livelli di distribuzione dei contenuti

Limiti di Memberful:

Alcuni autori di contenuti video hanno segnalato complicazioni con la comparsa dei loro contenuti nei feed dei podcast solo audio

Nessuna opzione di programma di affiliazione per diversificare i flussi di entrate per gli autori di contenuti

Prezzi di Memberful:

Starter: piano Free con commissioni di transazione del 10%

Pro: 25$/mese con commissioni di transazione del 4,9%

Premium: $100/mese con commissioni di transazione del 4,9%

Valutazioni e recensioni di Memberful:

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

Capterra: Nessuna recensione ad oggi

7. MailerLite

Via MailerLite La piattaforma di MailerLite va oltre lo strumento per le email. Gli strumenti di email marketing del software consentono agli utenti di impostare newsletter a pagamento per costruire facilmente un processo di sottoscrizione ricorrente. Lo sviluppo di pagine di atterraggio e le utili automazioni forniscono uno strumento per costruire e coinvolgere il pubblico pagante.

le migliori funzionalità/funzioni di #### MailerLite:

Editor di email drag-and-drop alimentato dall'IA per creare newsletter senza soluzione di continuità, belle e facili da seguire

Il verificatore dell'elenco di email garantisce tassi di consegna elevati e l'accuratezza dell'elenco di email

I flussi di lavoro automatizzati delle email sono in grado di far passare facilmente il pubblico dalla consapevolezza iniziale alla sottoscrizione a pagamento

Test A/B integrati per migliorare i contenuti, la messaggistica e i layout nel tempo

Limiti di MailerLite:

Altri strumenti di questo elenco hanno maggiori analisi e opzioni di reportistica

La mancanza di modelli per le pagine commerciali rende potenzialmente lunga la costruzione di pagine di grande qualità

Prezzi di MailerLite:

Free: per un massimo di 1.000 abbonati

Business in crescita: $9/mese per un massimo di 500 abbonati

Avanzato: $18/mese per un massimo di 500 abbonati

MailerLite valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (780+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

8. Patreon

Via Patreon Da tempo un punto fermo tra le piattaforme di iscrizione, Patreon brilla per la sua versatilità. Gli autori possono utilizzarla per monetizzare quasi ogni tipo di contenuto, compresi quelli scritti, i podcast, l'arte, la musica, l'istruzione e lo streaming dal vivo. Le sue capacità principali si concentrano sull'iscrizione, lasciando la distribuzione dei contenuti agli autori.

Le migliori funzionalità/funzione di Patreon:

Crowdcast, una funzionalità/funzione integrata di live streaming, che fornisce contenuti aggiuntivi e favorisce le connessioni con il pubblico

Funzionalità di salvataggio automatico integrate per articoli e altri contenuti, per evitare perdite di tempo dovute a problemi tecnici

Le opzioni di messaggistica privata integrate aggiungono valore agli abbonati di alto livello

L'ampio intervallo di opzioni di pagamento e sottoscrizione consente agli autori di creare facilmente una base di abbonati globale

Limiti di Patreon:

L'interfaccia utente presenta limiti alla condivisione dei contenuti, costringendo gli autori ad affidarsi a strumenti esterni a Patreon

L'integrazione con una presenza online o web esistente potrebbe essere difficile

Prezzi di Patreon:

Free: piano per la condivisione di contenuti gratuiti

Pro: commissione dell'8% su tutti i guadagni ottenuti tramite Patreon

Premium: commissione del 12% su qualsiasi reddito guadagnato attraverso Patreon

Valutazioni e recensioni su Patreon:

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

9. Benchmark

Via Parametro di riferimento Anche se non è una piattaforma di iscrizione, Benchmark è un raro strumento di email che potrebbe integrarsi perfettamente nei vostri piani a pagamento per le newsletter. Il suo editor permette di creare facilmente newsletter, mentre le integrazioni, come Shopify, aiutano a promuovere prodotti, servizi e contenuti a pagamento ai vostri abbonati

le migliori funzionalità/funzioni di #### Benchmark:

Integratoemail CRM per gestire e costruire in modo efficace le relazioni con i vostri iscritti

Smart Content, uno strumento avanzato di scrittura IA, per aiutarvi a generare contenuti emozionanti e coinvolgenti per ogni email inviata

Funzionalità/funzione di A/B testing con intervalli di argomenti che vanno dall'oggetto al layout, fino all'ora e alla data di invio

Controllo integrato della finestra In arrivo per sapere sempre come i vostri messaggi appariranno ai destinatari

Limiti di benchmark:

Automazioni minime per i flussi di lavoro e le sequenze di email

Limitato spazio di archiviazione delle immagini, soprattutto nei piani di livello inferiore

Prezzi di riferimento:

Free: per un massimo di 500 contatti e 3.500 invii di email al mese

Pro: 8 dollari/mese per 500 contatti e 7.500 al mese, che salgono a 67 dollari/mese per 10.000 abbonati

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Benchmark:

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (170+ recensioni)

Superstack La vostra piattaforma di newsletter con la migliore alternativa a Substack

Se state cercando la migliore alternativa a Substack, siete arrivati all'elenco giusto. Con funzionalità/funzione come la scrittura supportata dall'IA, la gestione dei documenti e la gestione delle newsletter, Superstack è la migliore alternativa a Substack modelli di calendario dei contenuti non si può sbagliare.

E questo prima di aggiungere funzionalità complete di project management e automazione.

ClickUp è gratis per tutti gli utenti e vi permette di creare le vostre campagne di newsletter ed email prima di impegnare un budget per il vostro modello aziendale. È un'ottima piattaforma per iniziare a costruire la vostra strategia di pubblicazione di contenuti che il vostro pubblico amerà.

Pronti a iniziare? Create oggi stesso il vostro account gratuito ClickUp e costruisci il tuo piano per ottenere entrate ricorrenti!