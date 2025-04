10 Generatori di descrizione dei prodotti che cambieranno nel 2025

Come product manager, siete impegnati a ideare strategie, funzioni e funzionalità per gli ultimi prodotti della vostra azienda. Si tratta di una grande responsabilità, soprattutto quando si è responsabili di decine di linee di prodotti.

Ma il vostro lavoro non finisce una volta che un prodotto diventa operativo. Ora dovete comporre la descrizione perfetta del prodotto, in grado di essere ben visibile nei motori di ricerca e di influenzare le decisioni di acquisto degli acquirenti.

Nessuna pressione, vero?

Un'azienda di e-commerce dipende dall'ottimizzazione di ogni aspetto della produttività, comprese le descrizioni. Se non avete la capacità di occuparvi del copywriting per centinaia di prodotti o di adattare le parole chiave SEO, un generatore di descrizioni dei prodotti gestisce gran parte del lavoro per voi.

In questa guida vi spiegheremo cosa dovreste cercare in un generatore di descrizioni di prodotti e 10 strumenti per creare descrizioni di prodotti di qualità!

Cos'è un generatore di descrizioni di prodotto?

Un generatore di descrizioni di prodotto è uno strumento automatizzato che aiuta gli autori a creare descrizioni uniche e ottimizzate per i prodotti. Questi strumenti utilizzano algoritmi per generare automaticamente descrizioni basate sulle specifiche, le funzionalità e i vantaggi di un prodotto. Inoltre, tengono conto di fattori importanti come le parole chiave SEO, la voce del marchio e il target di riferimento per garantire che le descrizioni generate siano efficaci nel promuovere le vendite.

Cosa cercare in uno strumento per la generazione di descrizioni dei prodotti?

L'IA (intelligenza artificiale) non è fuori dal vostro lavoro. Semmai, l'IA rende molto più facile per i responsabili della produttività scrivere descrizioni di prodotto convincenti, ottimizzate per la SEO e adeguate alle aspettative del pubblico di riferimento.

Sebbene siate liberi di scegliere qualsiasi testo strumento di scrittura per accelerare il lavoro, otterrete più valore dai generatori di descrizioni dei prodotti con queste funzionalità/funzione:

Creazione di contenuti SEO-friendly: Gli acquirenti trovano il vostro negozio di e-commerce attraverso la ricerca organica. Scegliete uno strumento di scrittura IA che vi aiuti nella ricerca delle parole chiave e che generi buone descrizioni dei prodotti che si posizionino bene nella ricerca

Gli acquirenti trovano il vostro negozio di e-commerce attraverso la ricerca organica. Scegliete uno strumento di scrittura IA che vi aiuti nella ricerca delle parole chiave e che generi buone descrizioni dei prodotti che si posizionino bene nella ricerca Linguaggio naturale : La tecnologia IA genera contenuti, ma non è detto che siano buoni. Scegliete un generatore di descrizioni dei prodotti che sia in grado di adattarsi al tono di voce del vostro marchio

La tecnologia IA genera contenuti, ma non è detto che siano buoni. Scegliete un generatore di descrizioni dei prodotti che sia in grado di adattarsi al tono di voce del vostro marchio copia priva di plagio : Il plagio è un grave errore. Cercate un Strumento di IA che offra più di una semplice parafrasi, che i motori di ricerca e gli acquirenti sono in grado di rilevare. Avete bisogno di uno strumento che generi descrizioni uniche dei prodotti che aggiungano valore al vostro target di riferimento

Il plagio è un grave errore. Cercate un Strumento di IA che offra più di una semplice parafrasi, che i motori di ricerca e gli acquirenti sono in grado di rilevare. Avete bisogno di uno strumento che generi descrizioni uniche dei prodotti che aggiungano valore al vostro target di riferimento **Il giusto generatore di descrizioni di prodotto IA non solo scrive testi ad alta conversione, ma dovrebbe anche offrire diversi modelli per le descrizioni dei prodotti. Scegliete un generatore con modelli per le pagine dei prodotti, i titoli dei prodotti e la copia dei prodotti

I 10 migliori generatori di descrizioni di prodotto da usare nel 2024

L'utilizzo di un generatore di descrizioni di prodotto IA consente di risparmiare tempo, superare il blocco dello scrittore e scrivere testi efficaci. Anche se è importante correggere tutto ciò che l'IA scrive per voi, questa tecnologia automatizza una delle parti del marketing dell'e-commerce che richiede più tempo.

Ma non tutti i generatori di descrizioni dei prodotti sono efficaci per i marchi di ecommerce. Ecco i 10 migliori generatori di descrizioni dei prodotti IA nel 2024.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Beh, cosa possiamo dire? A nostro modesto parere, ClickUp è il miglior strumento per generare descrizioni di prodotti sul mercato, ma abbiamo prove solide a sostegno di questa affermazione.

Da fare non solo per la ClickUp AI non solo non pianifica strategie di marketing, ma genera tagline, crea nomi di prodotti e pianifica persino eventi (sì, davvero). Quello che voi impiegate 30 minuti a scrivere, con ClickUp AI impiega solo 30 secondi.

Dal momento che ClickUp è anche un'azienda di software per il project management , tutti i vostri strategie legate alla produttività progetti, lavoro, attività, comunicazioni e strumenti di IA sono in un unico posto. Non dovrete più passare da una piattaforma all'altra!

Usate ClickUp AI per riepilogare lunghe schede tecniche in descrizioni di facile lettura in un solo clic. I nostri robot magici suggeriranno anche modifiche per rendere più chiare le descrizioni dei prodotti. Inoltre, grazie alle intestazioni e alle tabelle pre-strutturate di ClickUp, otterrete contenuti perfettamente formattare e pronti per essere inseriti nel vostro negozio di e-commerce.

ClickUp AI non è solo per i team di prodotto! Abbiamo oltre 100 strumenti di IA con prompt personalizzati per diversi reparti e casi d'uso.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Formattazione pre-strutturata: Velocizza il processo di scrittura delle descrizioni con modelli pronti all'uso. ClickUp offre modelli già pronti con punti elenco, formattare e layout comprovati per aumentare le valutazioni di conversione

Velocizza il processo di scrittura delle descrizioni con modelli pronti all'uso. ClickUp offre modelli già pronti con punti elenco, formattare e layout comprovati per aumentare le valutazioni di conversione Modelli: ClickUp è dotato di numerosi modelli per accelerare l'intero ciclo di sviluppo del prodotto senza bisogno di codice , da strategia di produttività all'esecuzione

ClickUp è dotato di numerosi modelli per accelerare l'intero ciclo di sviluppo del prodotto senza bisogno di codice , da strategia di produttività all'esecuzione Modifica del copywriting: Le descrizioni dei vostri prodotti sono efficaci come potrebbero essere? Uscite dalla vostra testa e lasciate che ClickUp AI modifichi le vostre descrizioni di prodotto per chiarezza, tono e grammatica

Le descrizioni dei vostri prodotti sono efficaci come potrebbero essere? Uscite dalla vostra testa e lasciate che ClickUp AI modifichi le vostre descrizioni di prodotto per chiarezza, tono e grammatica **Smettete di pensare a quale nome dare al vostro ultimo prodotto. ClickUp AI genera rapidamente un elenco di nomi in base ai vostri parametri

Limiti di ClickUp

ClickUp AI non è disponibile sui piani Free

La copia dell'IA non è perfetta, quindi è necessario rivedere la copia prima che venga pubblicata

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.900 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.900 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Magiscriptor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Magiscriptor.jpg Strumento per la generazione di descrizioni dei prodotti Magiscriptor /$$$img/

Via Magiscrittore Scrivere descrizioni di prodotti è un gioco da ragazzi con Magiscriptor. I venditori di eBay e Amazon utilizzano questo generatore di descrizioni di prodotto IA per scrivere testi di marketing per qualsiasi nicchia di commercio elettronico.

Per usare Magiscriptor, basta aprire l'app e inserire tre o quattro parole chiave. Da lì, l'algoritmo IA genererà un paio di paragrafi per la descrizione del prodotto. Questo strumento mira a scrivere descrizioni ad alta conversione che evidenziano le funzionalità/funzione del prodotto e al contempo attraggono i motori di ricerca con la giusta densità di parole chiave.

Le migliori funzionalità/funzione di Magiscriptor

Bilanciamento della frequenza delle parole chiave

Descrizioni ottimizzate per il SEO

Il prezzo lavora in base al credito, quindi si paga solo per ciò che si utilizza

Limiti di Magiscriptor

Magiscriptor è basato principalmente su app. La sua app web è disponibile solo in modalità beta, quindi potrebbe non essere adatta agli utenti desktop

Potrebbe essere necessario eseguire molti crediti per creare brevi descrizioni dei prodotti come si desidera

Prezzi di Magiscriptor

Starter: $4,99 per 100 crediti

$4,99 per 100 crediti Basic: $9,99 per 220 crediti

$9,99 per 220 crediti Silver: $14,99 per 330 crediti

$14,99 per 330 crediti Gold: $19,99 per 450 crediti

Magiscriptor valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Controlla questi_

**Modelli di elenco prezzi _

!

3. Gaspare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image10-1.png Copia generata dall'IA con Jasper /$$$img/

Via Gaspare Jasper si presenta come un'IA in linea con il marchio, che si può addestrare in modo che corrisponda esattamente al vostro tono e alla vostra voce. Analizza anche le vostre pagine web per rilevare automaticamente il tono, la grammatica e molto altro.

Jasper lavora utilizzando l'IA generativa per scrivere descrizioni di prodotti accattivanti in meno tempo. Essendo addestrabile, Jasper è adatto alle aziende con uno stile di scrittura unico.

Jasper è dotato di una libreria di modelli, di un traduttore automatico e di uno strumento per la generazione di brief per le campagne di marketing, quindi può gestire anche altro oltre alle descrizioni dei prodotti.

Le migliori funzionalità di Jasper

Possibilità di scegliere tra i toni Cheeky, Formal e altri ancora

Estensione per il browser

Traduzione automatica

Limiti di Jasper

Alcuni utenti hanno difficoltà a promptare l'IA

Altri utenti riportano testi di bassa qualità

La versione di prova gratuita è limitata, quindi alcuni utenti affermano di non aver avuto un buon feeling con la piattaforma

Prezzi di Jasper

Autore: $49/mese per un utente, con fatturazione annuale

$49/mese per un utente, con fatturazione annuale Teams: $125/mese per tre utenti, fatturati annualmente

$125/mese per tre utenti, fatturati annualmente Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni) **Prova queste alternative a Jasper IA !

4. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI-1.jpg Strumento per la generazione di descrizioni di prodotti Copy.ai /$$$img/

Via Copia.IA Lavorate in un settore regolamentato? Normalmente, l'IA è un no perché i vostri input non sono privati, ma Copia.ai è diverso. È una tecnologia conforme al SOC 2 di tipo II e soddisfa lo standard SSAE 18.

Sappiamo che sono molti acronimi, ma questo generatore di descrizioni dei prodotti è più adatto alle aziende che si preoccupano della privacy.

Utilizzate Copy.ai per scrivere descrizioni di prodotti, ma anche contenuti per i social media, testi commerciali, testi per le pagine di destinazione e contenuti per i blog.

Dite a Copy.ai che volete delle descrizioni di prodotti, inserite i punti principali, scegliete il tono e l'IA genererà diversi risultati. Scegliete le opzioni che vi piacciono di più, perfezionatele e aggiungetele al vostro negozio online.

Le migliori funzionalità di Copy.aiA

Conformità integrata

90+ strumenti e modelli per scrivere descrizioni di prodotto uniche

Editor integrato per le riscritture

Limiti di Copy.ai

Non è in grado di generare moduli lunghi rispetto ad altri strumenti di generazione di descrizioni di prodotti

Copy.ai non offre integrazioni di terze parti

L'assistenza è disponibile solo via email

Prezzi di Copy.ai

**Gratis

Pro: $36/mese per cinque utenti, fatturati annualmente

$36/mese per cinque utenti, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (160+ recensioni)

4,8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

Controlla questi_

**Strumenti di rilevamento dell'AI _

!

5. Scrittura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Writesonic.jpg Strumento Writesonic per la generazione di descrizioni dei prodotti /$$$img/

Via Scritture sonoreScrittura è uno strumento di scrittura IA per tutti i mestieri. Gestisce blog, testi per email, testi pubblicitari e molto altro. Per le aziende di e-commerce, è possibile utilizzare Writesonic per comporre descrizioni di prodotti, elenchi di funzionalità/funzione e titoli.

Writesonic richiede un po' più di informazioni di base rispetto ad altri generatori di descrizioni di prodotti, quindi è più probabile che generi contenuti di alta qualità con meno modifiche. Se siete troppo impegnati a trovare parole chiave pertinenti, Writesonic genera anche elenchi di parole chiave per le descrizioni dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Modelli di scrittura IA specifici per ogni piattaforma

Generatore di pagine di atterraggio

Riepilogatore/riassunto di testi

Limiti di Writesonic

Il prezzo basato sul conteggio delle parole potrebbe ostacolare i grandi marchi di e-commerce

Writesonic viene fornito con diversi "tipi di qualità", quindi potrebbe essere necessario pagare di più per descrizioni di qualità migliore

Prezzi di Writesonic

**Versione di prova gratuita

Pro: $12,67/mese per 100.000 parole

$12,67/mese per 100.000 parole Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

4.7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

6. Copiatore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copysmith-1.jpg Generatore di descrizione del prodotto Copysmith /$$$img/

Via CopySmith Mentre alcuni degli altri generatori di descrizioni di prodotti presenti in questo elenco compongono testi per qualsiasi cosa, CopySmith è specializzato in testi per l'ecommerce per gli operatori di marketing.

A differenza di altri generatori di IA, CopySmith consente di importare un catalogo di prodotti esistente e di pubblicare copie generate dall'IA sul proprio sito direttamente dalla sua piattaforma. Si integra con BigCommerce, Shopify e Amazon per rendere il processo di scrittura delle descrizioni il più semplice possibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di CopySmith

Generazione massiccia di contenuti

Focus sull'e-commerce

Gestione del catalogo della produttività mantenere il backlog dei prodotti in ordine Limiti di CopySmith

Può essere costoso per i team più grandi creare descrizioni di prodotti in scala

Bisogna pagare di più per l'accesso alle API, per la voce e il tono, per il controllo del plagio e per altre funzionalità/funzione che sono gratis su altre piattaforme

Prezzi di CopySmith

Starter: $19/mese per un utente

$19/mese per un utente Pro: $49/mese per cinque utenti

$49/mese per cinque utenti Azienda: Contattare per i prezzi

CopySmith valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

7. Ipotenusa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hypotenuse-AI.jpg Esempi di descrizione di prodotti IA con ipotenusa /$$$img/

Via Ipotenusa Da non confondere con i compiti di geometria delle superiori, Hypotenuse è un generatore di descrizioni di prodotti costruito sin dall'inizio in ottica SEO. Può gestire molto di più dei contenuti per l'e-commerce, ma grazie alle integrazioni con Shopify, Hypotenuse è una scelta solida per i team di prodotto che lavorano su Shopify.

Utilizzate Hypotenuse per parafrasare le descrizioni dei prodotti, scrivere le pagine di dettaglio dei prodotti e pubblicare tutto sulla vetrina di Shopify in un solo clic. Offre inoltre diverse varianti di descrizione per generare testi freschi e di interesse che non annoiano gli acquirenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hypotenuse

Integrazione con Shopify e integrazioni API

Variazioni di testo già pronte per scrivere descrizioni di prodotto convincenti

Generazione di contenuti in blocco

Limiti dell'ipotenusa

Potrebbe non essere adatto se non si usa Shopify

Hypotenuse genera testi molto brevi

Mancano i modelli

Prezzi di Hypotenuse

Starter: $24/mese per un utente, fatturati annualmente

$24/mese per un utente, fatturati annualmente Crescita: $49/mese per cinque utenti, fatturati annualmente

$49/mese per cinque utenti, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hypotenuse

G2: 4.4/5 (4 recensioni)

4.4/5 (4 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. Descrivere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Descrii.jpg Generatore di descrizione del prodotto: Descrii /$$$img/

Via Descrivere Descrii è specializzata nella scrittura di testi di marketing da zero. Sa come fare brainstorming su argomenti, scrivere testi commerciali con soluzioni dolorose ed evidenziare i vantaggi della produttività. Ci piace il fatto che Descrii generi metadati per voi, il che accelera certamente il lato di ottimizzazione SEO back-end della scrittura delle descrizioni dei prodotti.

Per utilizzare Descrii, è sufficiente indicare il tipo di testo che si desidera generare, fornire un nome e una descrizione generali e fare clic su "genera" Se si desidera un'opzione diversa, toccare nuovamente "genera" e Descrii aggiornerà il suo output.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descrii

Generazione di metadati

Formule per i testi commerciali integrate

Copia pubblicitaria digitale

Limiti di descrizione

Alcuni utenti riferiscono che l'IA di Descrii commette errori grammaticali o di ortografia

È difficile trovare informazioni accurate sui prezzi

Al momento supporta solo l'inglese

Prezzi di Descrii

**Versione di prova gratuita

Accesso illimitato: $29/mese per 900 descrizioni

$29/mese per 900 descrizioni Azienda: Contattare per i prezzi

Descrii valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

9. Strumenti rapidi di Picsart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Quicktools-by-Picsart.jpg Strumenti rapidi di Picsart /$$$img/

Via Picsart

Avete bisogno di un generatore di descrizioni di prodotto gratis? Quicktools è un generatore di descrizioni di prodotto IA di Picsart che potete utilizzare gratis al 100%. Tutto ciò che serve è il nome del prodotto. Basta incollare il nome del prodotto in Quicktools e il generatore di descrizioni del prodotto ne ricaverà una per voi.

Sarà la migliore descrizione che abbiate mai letto? Forse sì, forse no. Si ottiene ciò che si paga, e questo è uno strumento gratis. Per creare descrizioni di prodotti di qualità, aggiungete parole chiave, scegliete un tono e fornite limiti, come quelli di carattere.

È gratis per usare e scrivere le descrizioni dei prodotti

Inserimento automatico delle parole chiave

Facile da usare

Non ha la potenza di fuoco degli autori di descrizioni IA più avanzati

Non consente integrazioni di terze parti per l'e-commerce

**Gratuito

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. B12

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/B12.jpg Generatore di descrizione del prodotto B12 gratis /$$$img/

Via B12 B12 è un altro generatore gratuito di descrizioni di prodotti. Per generare la copia, aggiungete il nome del prodotto, le parole chiave, il settore, la posizione e le informazioni.

B12 tratta questo strumento come un lead magnet, quindi anche se tecnicamente è gratis, in seguito inizierete a ricevere email da B12. Questo non è un ostacolo, ma è importante notare che questo strumento ha delle stringhe allegate.

B12 indica il suo generatore di descrizioni di prodotto gratis come un buon punto di partenza per i team di prodotto. Se preferite scrivere da soli il testo e avete semplicemente bisogno di ispirazione, questo è uno strumento valido per questo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di B12

È gratis

Tiene conto di settore e posizione

Limiti di B12

Non consente la creazione di contenuti in massa

Ci sono problemi di privacy, poiché si tratta di un lead magnet

B12 prezzi

**Gratis

B12 valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

Come scrivere descrizioni di prodotti convincenti con l'IA

Abbiamo appena trattato 10 produttività di descrizioni di prodotti. Ora vediamo come scrivere ottime descrizioni dei prodotti con l'IA.

Scegliete il vostro tono e attenetevi ad esso

Quando si utilizza un generatore di descrizioni di prodotto IA, la piattaforma chiederà quale tono si preferisce. Potreste avere cinque o più opzioni. Dovete essere coerenti con il vostro tono, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzate.

Alcuni toni da scegliere sono:

Sgarbato

Professionale

Informativo

Qualunque sia il tono scelto, assicuratevi che sia in linea con il vostro marchio e con la produttività che vendete. Ad esempio, se vendete portafogli in pelle morbida, un tono divertente e sprezzante potrebbe non essere adatto.

Non abbiate paura di apportare piccole modifiche

I migliori generatori di descrizioni di prodotti commetteranno comunque degli errori e non terranno conto di ogni possibile scenario o variabile. Va bene così: la modifica umana serve proprio a questo! Quando una descrizione del prodotto generata dall'IA appare nella vostra coda, verificate che non ci siano errori, assicuratevi che sia in linea con la voce del vostro marchio e modificatela se necessario.

Impostare un limite di carattere

Le descrizioni dei prodotti sulla maggior parte dei siti di e-commerce hanno un limite di 250-300 caratteri. Se non si imposta un limite di caratteri quando si utilizza uno strumento di generazione di descrizioni di prodotti IA, l'output potrebbe superare di molto questo limite. In questi casi, modificare la copia generata dall'IA o scegliere un altro generatore di descrizioni di prodotti IA che tenga conto dei limiti di carattere.

Concentrarsi sui vantaggi

Quando si creano le descrizioni dei prodotti, concentrarsi sui vantaggi del prodotto. Da cosa è composto il prodotto per il vostro cliente? Perché dovrebbe acquistarlo? Come migliorerà la loro vita dopo l'acquisto? Potete anche utilizzare le funzionalità/funzione come elementi di supporto, ma riducetele al minimo.

Scrivere contenuti di marketing migliori con i generatori di descrizioni dei prodotti

L'ecommerce è un'attività aziendale dal ritmo incalzante. In quanto azienda di produttività non solo dovete progettare prodotti fantastici, ma anche attirare un maggior numero di potenziali clienti con un copy all-star.

Conciliare le esigenze degli acquirenti con le richieste dei motori di ricerca non è un'impresa da poco. Sebbene i generatori di descrizioni di prodotti IA presenti in questo elenco vi aiutino a risparmiare tempo, ClickUp è l'unica opzione che genera copie IA, gestisce i flussi di lavoro e include modelli in un unico posto.

Ma non fidatevi solo della nostra parola: Iscriviti a ClickUp gratis e prova tu stesso!