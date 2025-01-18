10 migliori semplificatori di testo IA per una scrittura facile e cancellata nel 2025

A volte sembra che la capacità di attenzione dell'uomo si riduca ogni giorno!
Se la vostra scrittura non è cristallina e di grande impatto, i lettori perderanno rapidamente interesse e passeranno oltre, con il risultato di un basso coinvolgimento del pubblico. scrivere contenuti chiari e concisi che risuonino con il pubblico è un'abilità.
Ma se ci fosse un modo per trasformare le vostre frasi complesse in contenuti adatti ai lettori? È qui che ci viene in aiuto un semplificatore di testo IA. È come un coach di scrittura personale che riscrive il testo per ottenere la massima chiarezza.
Questa guida condivide i 10 migliori semplificatori di testo IA per aiutarvi a creare contenuti che tengano incollati i lettori.
⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi
Ecco i 10 migliori semplificatori di testo IA per una scrittura facile e chiara:
- ClickUp: I migliori per la semplificazione dei contenuti basata sull'IA
- Junia.IA: Il migliore per la semplificazione di contenuti tecnici
- ProWritingAid: Il migliore per la modifica in tempo reale
- Dumb It Down: Migliore per spiegare il gergo
- MyCleverAI: Il migliore per lo sviluppo di contenuti basati sull'IA
- Writecream: Migliore per contenuti multilingue
- Semantic Pen IA: Migliore per la scrittura di articoli
- Textbuddy: Migliore per una migliore leggibilità
- QuestGenius: Migliore per espandere il testo
- HyperWrite: Ideale per ottenere un feedback sulla scrittura
Cosa cercare in un semplificatore di testo IA?
Modificare manualmente ogni frase per migliorarne la leggibilità può essere noioso e richiede molto tempo. È qui che i semplificatori di testo IA vengono in soccorso.
Ecco gli indicatori di un ottimo semplificatore di frasi IA:
- Elaborazione del linguaggio naturale (NLP): Un robusto semplificatore di testi IA dovrebbe utilizzare algoritmi avanzati di NLP. Aiuta ad analizzare e riscrivere accuratamente frasi complesse mantenendo il messaggio originale. La maggior parte degli strumenti NLP-friendly dispone di un sistema integrato diGeneratore di testo IA integrato e anche
- Scegliere uno strumento che elimini il gergo e lo sostituisca con un testo chiaro e significativo. L'eccessiva semplificazione fino alla vaghezza può ritorcersi contro. Cercate strumenti con un dizionario incorporato o con un testo contestualecapacità di riscrittura* Opzioni personalizzate: Provate gli strumenti che vi permettono di regolare il livello di semplificazione in base alle esigenze del vostro pubblico. Alcuni strumenti possono offrire impostazioni per diversi livelli di lettura o la possibilità di scegliere tra vari stili di semplificazione
- Meccanismo di feedback: Utilizzare un provider di testi IA che fornisce un feedback sui punteggi di leggibilità o suggerimenti per ulteriori semplificazioni per migliorare le capacità di scrittura
- Ricche opzioni di formattazione: Un testo ben strutturato è a metà strada per essere compreso. Cercate strumenti di IA che supportino opzioni di formattazione ricche, come la conversione del testo in punti elenco o tabelle
- Supporto linguistico: Gli strumenti che supportano più lingue e dialetti sono un must. Aiutano gli scrittori e gli addetti al marketing ad adattare i loro messaggi per entrare in contatto efficacemente con un pubblico eterogeneo di culture e regioni diverse.
📖 Leggi tutto: Come utilizzare l'IA nel marketing digitale (Casi d'uso e strumenti)
I 10 migliori semplificatori di testi dell'IA
1. ClickUp (il migliore per la semplificazione dei contenuti basata sull'IA)
migliorate il vostro contenuto con un clic in ClickUp Docs with AI_
Immaginate di aver trascorso ore a creare il testo perfetto per la pagina di destinazione del vostro nuovo prodotto. È accattivante, ricco di creatività e contiene tutte le parole chiave giuste. Ma quando arriva al team commerciale, vi chiedono di rielaborarla.
Perché? Perché i vostri personalizzati non lo capiranno. Il gergo è confuso e ai clienti interessano solo i vantaggi del prodotto. Ora siete tornati al punto di partenza, riscrivendo tutto da capo.
ClickUp Brain
È qui che ClickUp Brain entra in gioco. Con il suo semplificatore di testo IA, potete risparmiare ore di lavoro richiesto. È sufficiente copiare il testo, incollarlo in Brain e aggiungere un prompt per semplificarlo. In pochi secondi si ottiene una versione chiara.
Ecco un esempio di come ClickUp Brain semplifica il testo:
ClickUp Brain assicura che il vostro messaggio sia conciso e che raggiunga le corde giuste. Affidatevi ad esso come editor personale e dite addio alle infinite riscritture!
ClickUp Documenti
Potete anche utilizzare Documenti ClickUp per scrivere il contenuto e modificare con l'IA . È sufficiente accedere a ClickUp AI dalla barra degli strumenti di testo di Documenti per scrivere, modificare, creare e riepilogare contenuti direttamente all'interno di Documenti.
utilizzare ClickUp Docs e le sue opzioni di formattazione ricca per scrivere e modificare i contenuti_
Per semplificare i contenuti esistenti, selezionare il testo e utilizzare l'icona IA nella barra degli strumenti del testo. ClickUp Brain migliorerà la scrittura, correggere la grammatica , rendere il testo più lungo o più corto, semplificarlo o generare azioni. Sì, è così semplice!
La parte migliore di ClickUp Documenti è la collaborazione in tempo reale. È possibile modificare il testo con i membri del team contemporaneamente e l'ultima versione viene aggiornata nell'area di lavoro di ogni membro.
Volete semplificare ulteriormente il vostro contenuto? Non dimenticatevi di formattare! In ClickUp Docs è possibile stilizzare il testo con titoli, banner, elenchi e altro ancora per creare documenti visivamente accattivanti. Una corretta formattazione rende il contenuto più facile da leggere e aiuta a evidenziare le informazioni importanti, guidando i lettori attraverso le vostre idee.
Questa sinergia tra IA e strumenti di collaborazione assicurano che tutti siano sulla stessa pagina, in senso letterale e figurato.
Funzionalità/funzione migliori di ClickUp
- Creare contenuti digitando facilmente il comando /IA in ClickUp Documenti
- Oltre 100 modelli di prompt plug-and-play supportati da ricerche per aiutarvi a ottenere i migliori risultati con l'IA
- Personalizzate il tono dei vostri contenuti, assicurandovi che risuonino con il vostro pubblico
- Da fareCorrezione di bozze IA per individuare errori grammaticali e suggerire alternative più chiare
- Tradurre i testi in varie lingue con ClickUp Brain, rendendo più facile la localizzazione dei contenuti per una comunicazione personalizzata
Limiti di ClickUp
- Può sembrare eccessivo per iniziare, dato che ha molte funzionalità/funzione
- ClickUp Brain non è incluso nel piano Free
Prezzi di ClickUp
- free Forever: Gratuito
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)
Non solo abbiamo iniziato a scrivere articoli, ma abbiamo deciso di Da fare su scala, quindi avevamo bisogno di una piattaforma robusta che si adattasse facilmente al nostro numero crescente di articoli. ClickUp è stata la scelta migliore.
Cristina Willson, Direttore dei contenuti di Graphite
2. Junia.IA (migliore per semplificare i contenuti tecnici)
via IA.IA Junia.IA offre gratuitamente un semplificatore di testo IA che può gestire fino a 500 parole alla volta. Può generare sinonimi e creare citazioni per articoli tecnici. Con l'intelligenza artificiale è possibile anche riepilogare/riassumere, parafrasare, tradurre e cambiare il tono di voce del contenuto.
Le autocompletazioni di Junia, basate sull'IA, facilitano la creazione di contenuti tecnici. È sufficiente inserire delle parole chiave e l'IA genererà contenuti pertinenti e in linea con il contesto. L'IA di Junia aiuta anche a generare FAQ per migliorare la leggibilità dei testi.
Le migliori funzionalità di Junia.IA
- Consente a GPT-4 di scrivere con una comprensione contestuale migliorata, che fornisce risposte accurate
- Aggiunta di una voce personalizzata del marchio da utilizzare in tutti i contenuti
- Supporto multilingue per la localizzazione dei contenuti
Limiti di Junia.IA
- Se si sta generando un articolo, a volte i testi alt delle immagini possono mescolarsi con il contenuto, facendo perdere il contesto ai lettori
- Non è disponibile un piano Free per testare lo strumento
Prezzi di Junia.IA
- **Gratis
- Autore: $34 al mese
- Pro: $59 al mese
Valutazioni e recensioni di Junia.IA
- Non ci sono abbastanza recensioni
Mi piace molto Junia. Scrive buoni contenuti e anche gratis. La maggior parte degli strumenti di IA ha un limite molto basso al mese, ma Junia ha 5000 parole che per me sono sufficienti, dato che lo uso per i titoli e le descrizioni degli annunci. Mi piace la maggior parte delle funzionalità/funzione, ma l'interfaccia utente può essere migliorata rispetto alla versione attuale.
Recensione di G2
🧠 **Lo sapevate? Plain Writing Act del 2010 impone alle agenzie federali statunitensi di utilizzare un linguaggio chiaro e diretto nelle comunicazioni pubbliche, compresi moduli, istruzioni e regolamenti destinati al pubblico. Ciò evidenzia l'importanza di una comunicazione semplice per garantire l'accessibilità e ridurre la confusione.
3. ProWritingAid (il migliore per la modifica in tempo reale)
via ProWritingAid ProWritingAid è un programma di assistente di scrittura che va oltre il controllo grammaticale di base. Il suo strumento di riformulazione IA aiuta ad aggiungere frasi contestuali, in modo da non dover affrontare una scrittura goffa o frasi imbarazzanti.
Inoltre, lo strumento di parafrasi di ProWritingAid può semplificare la scrittura ampliando il contenuto, aggiungendo dettagli rilevanti o migliorando la leggibilità. Il feedback grammaticale e stilistico in tempo reale consente di correggere gli errori mentre si scrive. Inoltre, è disponibile una funzionalità/funzione di critica che mostra i punti di forza e di debolezza della scrittura.
Funzionalità/funzione migliori di ProWritingAid
- Semplifica fino a 250 parole con il suo semplificatore di testo gratis
- Imparare la logica che sta dietro a un suggerimento di scrittura per poter scrivere meglio
- Personalizzate le vostre guide di stile e i vostri dizionari per ricevere suggerimenti personalizzati
- Integrazione di ProWritingAid con la vostra piattaforma preferita, come Documenti, Word o Scrivener, senza interrompere il vostro flusso di lavoro quotidiano
Limiti di ProWritingAid
- È necessario pagare un componente aggiuntivo per un controllore di plagio
- A volte il lavoro può essere lento
Prezzi di ProWritingAid
- Free
- Premium: $30 al mese
- Premium Pro: $36 al mese
Valutazioni e recensioni su ProWritingAid
- G2: 4.5/5 (40+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)
Tra i molti programmi di modifica che ho provato, ho trovato PWA il più semplice e completo. Invio tutti i miei manoscritti attraverso di esso e dipendo da PWA per individuare i miei errori e le mie omissioni. Lavora velocemente, ha dipendenza e non solo corregge i miei scritti, ma imparo anche dai loro suggerimenti.
Recensione di G2
4. Dumb It Down (il migliore per spiegare il gergo)
via Scemare Una delle tecniche migliori per scrivere contenuti semplici è quella di capire prima il significato originale di una frase o di un gergo. Una volta compreso appieno il significato dei termini specialistici e spiegato con un linguaggio facile da capire, anche i lettori lo capiranno.
L'IA Explainer di Dumb It Down aiuta a scomporre i termini complessi in termini semplici. È possibile chiedere all'AI di spiegare frasi, citazioni, concetti o espressioni idiomatiche, rendendo più facile comprendere il contesto e scrivere in modo chiaro.
Le migliori funzionalità/funzione di Dumb It Down
- Ottenere spiegazioni per qualsiasi parola con il suo strumento Explainer
- Trovare l'origine di qualsiasi parola, citazione o frase con il suo strumento Origine
- Ottenere rapidi riepiloghi generati dall'IA di articoli lunghi incollando il testo o fornendo un URL
- Esaminare facilmente documenti complessi o tecnici con la sua funzionalità di PDF Chattare
Limiti di Dumb It Down
- I piani Free offrono solo 20 crediti al mese
- Con il piano gratuito è possibile semplificare fino a 200 parole in una sola volta
Prezzi di Dumb It Down
- **Gratuito
- Pro: $2,99 al mese
Dumb It Down valutazioni e recensioni
- Non ci sono abbastanza recensioni
📖 Leggi di più: IA e contenuti generati dall'uomo: Pro e contro
5. MyCleverAI (il migliore per lo sviluppo di contenuti guidati dall'IA)
via MyCleverAI Sebbene MyCleverAI serva principalmente per creare design web di IA, ha anche ottime funzionalità/funzione di scrittura e SEO. È possibile semplificare, riepilogare/riassumere i testi. Ha anche strumenti di IA per eseguire controlli grammaticali e ortografici.
Volete capire un concetto complesso prima di scriverlo? MyCleverAI offre un tutor IA e un chatbot interattivo per aiutarvi a imparare argomenti tecnici.
Le migliori funzionalità di MyCleverAI
- Apporta correzioni contestuali al tuo stile di scrittura con il suo controllore ortografico IA
- Ottiene sinonimi per qualsiasi parola per rendere il testo più semplice e d'impatto
- Generare un piano di marketing su misura per il vostro sito web con l'IA
Limiti di MyCleverAI
- Alcuni utenti segnalano che la funzionalità di audit SEO dell'IA non funziona correttamente
- Lo strumento di generazione di parole chiave IA genera parole chiave casuali senza informazioni aggiuntive, come la difficoltà delle parole chiave, il volume di ricerca, ecc.
Prezzi di MyCleverAI
- **Gratuito
- Accesso completo: $25 al mese
Valutazioni e recensioni su MyCleverAI
- Non ci sono abbastanza recensioni
💡Pro Tip: Usare l'opzione Punteggio di facilità di lettura Flesch per assicurarsi che il contenuto sia facile da leggere. Puntate a un punteggio di 60-70 per ottenere un testo chiaro e accessibile, facilmente comprensibile per la maggior parte delle persone. Questo intervallo corrisponde in genere a un livello di lettura compreso tra l'ottava e la nona classe, rendendo la vostra scrittura più accessibile a un vasto pubblico.
6. Writecream (migliore per contenuti multilingue)
via Scrivere Writecream è principalmente un Strumento di IA per il copywriting con un semplificatore di testo gratuito. È sufficiente incollare il contenuto e Writecream semplificherà il testo e lo convertirà in parlato per facilitare la presentazione. Inoltre, consente di selezionare il tono desiderato (ad esempio, professionale o informale) e lo stile (ad esempio, informativo) per la semplificazione del testo.
Con Writecream è possibile generare diversi tipi di contenuto, tra cui articoli di blog, post sui social media, email, copie pubblicitarie e persino podcast. Inoltre, Writecream aiuta a scrivere documenti professionali e articoli di giornale in un linguaggio semplice.
Le migliori funzionalità di Writecream
- Semplifica i contenuti in più di 75 lingue
- Porre domande a un assistente di scrittura chiamato "Genie", che è simile a ChatGPT
- Creare conclusioni di blog in pochi secondi con il suo generatore di conclusioni
- Generare rapidamente articoli con il suo generatore di articoli in 4 passaggi
Limiti di Writecream
- Il piano Free dispone di un solo credito da utilizzare
Prezzi di Writecream
- **Gratuito
- Unlimitato: $9 al mese
Valutazioni e recensioni di Writecream
- G2: 4.7/5 (400+ recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Writecream
Writecream è in grado di generare in modo rapido ed efficiente testi corretti dal punto di vista grammaticale e rilevanti dal punto di vista sostanziale. Inoltre, è in grado di adattarsi a diversi stili di scrittura e argomenti, il che lo rende uno strumento prezioso per scrittori, giornalisti e addetti al marketing. Peccato che sia possibile scrivere solo fino a 300 caratteri.
Recensione di G2
7. IA Penna Semantica (migliore per la scrittura di articoli)
via Penna semantica IA Semantic Pen IA si distingue come uno dei migliori semplificatori di testi IA, in quanto offre la possibilità di personalizzare l'output in base al livello di qualità desiderato. È possibile utilizzare lo scrittore di frasi IA per regolare il tono del contenuto.
Inoltre, consente di convertire qualsiasi video di YouTube in un articolo. La cosa migliore è che è possibile pubblicare direttamente gli articoli su WordPress o Webflow con un solo clic.
Le migliori funzionalità/funzioni di IA Semantic Pen
- Genera fino a 5 articoli in un colpo solo grazie al suoGeneratore di contenuti IA
- Crea il tuo articolo con le sue robuste funzionalità/funzione di personalizzazione
- Aggiungi collegamenti interni ed esterni al tuo contenuto aggiungendo il preset e l'argomento
Limiti dell'IA di Semantic Pen
- Può avere difficoltà a comprendere contesti sfumati o complessi, come le espressioni idiomatiche o il sarcasmo
Prezzi di Semantic Pen IA
- Essenziale: $17 al mese
- Starter: $37 al mese
- Professionale: $47 al mese
Valutazioni e recensioni di Semantic Pen IA
- Non ci sono abbastanza recensioni
💡Quick Hack: Quando si creano contenuti per pubblici diversi, chiedere agli strumenti di IA di generare più versioni a diversi livelli di complessità. Ad esempio, richiedete tre versioni dello stesso contenuto: una per gli esperti, una per un pubblico generico e una per i principianti. Questo approccio consente di adattare il contenuto a livelli di conoscenza specifici.
8. Textbuddy (migliore per una migliore leggibilità)
via TextBuddy Textbuddy è un semplificatore di testi IA semplice e software di riscrittura . Questo strumento spezza le frasi, analizza il sentimento del testo e riscrive i paragrafi.
Fornisce un punteggio di leggibilità e valuta il livello CEFR (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). I punteggi sono i seguenti:
- IA, A2: Utente base/linguaggio semplice
- B1, B2: utente indipendente/linguaggio semplice
- C1, C2: utente esperto/linguaggio complicato
Questi punteggi aiutano a capire la leggibilità del testo e a scrivere frasi più chiare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Textbuddy
- Identificare potenziali problemi nel testo, come frasi lunghe, linguaggio complesso, voce passiva, avverbi, parole riempitive ed errori di formattazione con l'editor di testo
- Ottenere sinonimi per parole complesse con un solo clic, facilitando la scelta delle parole per una maggiore chiarezza
- Visualizzare il tempo di lettura e di conversazione del testo
Limiti di Textbuddy
- Non dispone di una versione di prova gratuita per testare le funzionalità/funzione
Prezzi di Textbuddy
- Premium: $19 al mese
Valutazioni e recensioni su Textbuddy
- Non abbastanza recensioni
9. QuestGenius (Il migliore per espandere il testo)
via QuestGenius QuestGenius è una piattaforma alimentata dall'IA che fornisce una suite di strumenti di testo progettati per assistere gli utenti in varie attività di scrittura. È possibile semplificare fino a 300 parole in una sola volta, con 5 crediti gratis disponibili per esplorare le funzionalità/funzione chiave dello strumento. Consente inoltre di parafrasare il testo con toni diversi.
La sua funzionalità/funzione unica è il generatore di quiz. Si fornisce un testo, si seleziona il livello di difficoltà e il tipo di quiz e viene generato automaticamente un quiz su misura per il contenuto. In questo modo si può valutare se il pubblico ha afferrato i concetti chiave e gli insegnamenti da trarre o se è necessario semplificare ulteriormente il contenuto.
Le migliori funzionalità di QuestGenius
- Espansione del testo per semplificare efficacemente argomenti complessi
- Selezione da un elenco di toni diversi per il testo
- Generazione di rapidi riepiloghi/riassunti IA per contenuti tecnici
Limiti di QuestGenius
- Manca di funzionalità di modifica e controllo grammaticale in tempo reale
Prezzi di QuestGenius
- **Gratis
- Premium: 12 dollari al mese per 200 crediti
Valutazioni e recensioni di QuestGenius
- Non ci sono abbastanza recensioni
10. HyperWrite (il migliore per ottenere feedback sulla scrittura)
via IperScrittura L'innovativo strumento 'Explain Like I'm 5' di HyperWrite utilizza modelli avanzati di IA, tra cui GPT-4, per semplificare gli argomenti tecnici. Utilizza analogie ed esempi relativi per garantire che persone di diverse fasce d'età e livelli di leggibilità possano comprendere facilmente i contenuti.
Potete provare HyperWrite per semplificare una teoria scientifica o spiegare complicate disposizioni legali e finanziarie in termini profani. Il suo Magic Editor aiuta anche a perfezionare il testo in termini di chiarezza, flusso e leggibilità.
Le migliori funzionalità/funzioni di HyperWrite
- Suggerimenti di modifica in tempo reale per semplificare il testo
- Applicare guide di stile per mantenere un tono coerente in diversi documenti
- Imparare i punti o le informazioni chiave di qualsiasi testo con il suo riepilogatore/riassunto IA
Limiti di HyperWrite
- L'interfaccia utente non è molto intuitiva
- La velocità di generazione dei contenuti è lenta rispetto ad altri strumenti di IA
Prezzi di HyperWrite
- **Gratuito
- Premium: $19,99 al mese
- Ultra: $44,99 al mese
Valutazioni e recensioni di HyperWrite
- Non abbastanza recensioni
🧠 Lo sapevi? Il governo degli Stati Uniti offre corsi di formazione sul linguaggio semplice con strumenti e risorse per semplificare la scrittura e comunicare in modo chiaro.
Usa ClickUp per semplificare il testo
Semplificare il testo significa molto di più che renderlo libero da gerghi. È necessario strutturare il contenuto per una migliore comprensione, aggiungere elementi visivi e utilizzare termini pertinenti o analogie che il pubblico di riferimento possa comprendere.
Ma tutto questo richiede molto tempo e lavoro manuale. I semplificatori di testo dell'IA vi facilitano la vita, scomponendo automaticamente i testi tecnici in contenuti chiari. Alcuni provider forniscono anche suggerimenti in tempo reale per la chiarezza. Sebbene tutti gli strumenti di questo elenco rendano la vostra scrittura più coinvolgente, ClickUp si distingue come soluzione definitiva.
ClickUp Brain semplifica i contenuti per renderli più chiari in pochi secondi. Inoltre, è possibile creare attività, assegnare membri del team e altro ancora da un testo semplificato! Usate ClickUp per collaborare in tempo reale, fornire feedback sulla scrittura e gestire i vostri progetti senza soluzione di continuità, il tutto in un'unica piattaforma.
Siete pronti a scoprire la magia di ClickUp? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!