10 migliori semplificatori di testo IA per una scrittura facile e cancellata nel 2025

A volte sembra che la capacità di attenzione dell'uomo si riduca ogni giorno!

Se la vostra scrittura non è cristallina e di grande impatto, i lettori perderanno rapidamente interesse e passeranno oltre, con il risultato di un basso coinvolgimento del pubblico. scrivere contenuti chiari e concisi che risuonino con il pubblico è un'abilità.

Ma se ci fosse un modo per trasformare le vostre frasi complesse in contenuti adatti ai lettori? È qui che ci viene in aiuto un semplificatore di testo IA. È come un coach di scrittura personale che riscrive il testo per ottenere la massima chiarezza.

Questa guida condivide i 10 migliori semplificatori di testo IA per aiutarvi a creare contenuti che tengano incollati i lettori.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco i 10 migliori semplificatori di testo IA per una scrittura facile e chiara:

ClickUp: I migliori per la semplificazione dei contenuti basata sull'IA Junia.IA: Il migliore per la semplificazione di contenuti tecnici ProWritingAid: Il migliore per la modifica in tempo reale Dumb It Down: Migliore per spiegare il gergo MyCleverAI: Il migliore per lo sviluppo di contenuti basati sull'IA Writecream: Migliore per contenuti multilingue Semantic Pen IA: Migliore per la scrittura di articoli Textbuddy: Migliore per una migliore leggibilità QuestGenius: Migliore per espandere il testo HyperWrite: Ideale per ottenere un feedback sulla scrittura

Cosa cercare in un semplificatore di testo IA?

Modificare manualmente ogni frase per migliorarne la leggibilità può essere noioso e richiede molto tempo. È qui che i semplificatori di testo IA vengono in soccorso.

Ecco gli indicatori di un ottimo semplificatore di frasi IA:

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : Un robusto semplificatore di testi IA dovrebbe utilizzare algoritmi avanzati di NLP. Aiuta ad analizzare e riscrivere accuratamente frasi complesse mantenendo il messaggio originale. La maggior parte degli strumenti NLP-friendly dispone di un sistema integrato diGeneratore di testo IA integrato e anche

: Un robusto semplificatore di testi IA dovrebbe utilizzare algoritmi avanzati di NLP. Aiuta ad analizzare e riscrivere accuratamente frasi complesse mantenendo il messaggio originale. La maggior parte degli strumenti NLP-friendly dispone di un sistema integrato diGeneratore di testo IA integrato e anche Scegliere uno strumento che elimini il gergo e lo sostituisca con un testo chiaro e significativo. L'eccessiva semplificazione fino alla vaghezza può ritorcersi contro. Cercate strumenti con un dizionario incorporato o con un testo contestualecapacità di riscrittura* Opzioni personalizzate: Provate gli strumenti che vi permettono di regolare il livello di semplificazione in base alle esigenze del vostro pubblico. Alcuni strumenti possono offrire impostazioni per diversi livelli di lettura o la possibilità di scegliere tra vari stili di semplificazione

Opzioni personalizzate: Provate gli strumenti che vi permettono di regolare il livello di semplificazione in base alle esigenze del vostro pubblico. Alcuni strumenti possono offrire impostazioni per diversi livelli di lettura o la possibilità di scegliere tra vari stili di semplificazione Meccanismo di feedback : Utilizzare un provider di testi IA che fornisce un feedback sui punteggi di leggibilità o suggerimenti per ulteriori semplificazioni per migliorare le capacità di scrittura

: Utilizzare un provider di testi IA che fornisce un feedback sui punteggi di leggibilità o suggerimenti per ulteriori semplificazioni per migliorare le capacità di scrittura Ricche opzioni di formattazione: Un testo ben strutturato è a metà strada per essere compreso. Cercate strumenti di IA che supportino opzioni di formattazione ricche, come la conversione del testo in punti elenco o tabelle

Un testo ben strutturato è a metà strada per essere compreso. Cercate strumenti di IA che supportino opzioni di formattazione ricche, come la conversione del testo in punti elenco o tabelle Supporto linguistico: Gli strumenti che supportano più lingue e dialetti sono un must. Aiutano gli scrittori e gli addetti al marketing ad adattare i loro messaggi per entrare in contatto efficacemente con un pubblico eterogeneo di culture e regioni diverse.

📖 Leggi tutto: Come utilizzare l'IA nel marketing digitale (Casi d'uso e strumenti)

I 10 migliori semplificatori di testi dell'IA

1. ClickUp (il migliore per la semplificazione dei contenuti basata sull'IA)

migliorate il vostro contenuto con un clic in ClickUp Docs with AI_

Immaginate di aver trascorso ore a creare il testo perfetto per la pagina di destinazione del vostro nuovo prodotto. È accattivante, ricco di creatività e contiene tutte le parole chiave giuste. Ma quando arriva al team commerciale, vi chiedono di rielaborarla.

Perché? Perché i vostri personalizzati non lo capiranno. Il gergo è confuso e ai clienti interessano solo i vantaggi del prodotto. Ora siete tornati al punto di partenza, riscrivendo tutto da capo.

ClickUp Brain

È qui che ClickUp Brain entra in gioco. Con il suo semplificatore di testo IA, potete risparmiare ore di lavoro richiesto. È sufficiente copiare il testo, incollarlo in Brain e aggiungere un prompt per semplificarlo. In pochi secondi si ottiene una versione chiara.

Ecco un esempio di come ClickUp Brain semplifica il testo:

Prova ClickUp Brain

ClickUp Brain assicura che il vostro messaggio sia conciso e che raggiunga le corde giuste. Affidatevi ad esso come editor personale e dite addio alle infinite riscritture!

ClickUp Documenti

Potete anche utilizzare Documenti ClickUp per scrivere il contenuto e modificare con l'IA . È sufficiente accedere a ClickUp AI dalla barra degli strumenti di testo di Documenti per scrivere, modificare, creare e riepilogare contenuti direttamente all'interno di Documenti.

utilizzare ClickUp Docs e le sue opzioni di formattazione ricca per scrivere e modificare i contenuti_

Per semplificare i contenuti esistenti, selezionare il testo e utilizzare l'icona IA nella barra degli strumenti del testo. ClickUp Brain migliorerà la scrittura, correggere la grammatica , rendere il testo più lungo o più corto, semplificarlo o generare azioni. Sì, è così semplice!

La parte migliore di ClickUp Documenti è la collaborazione in tempo reale. È possibile modificare il testo con i membri del team contemporaneamente e l'ultima versione viene aggiornata nell'area di lavoro di ogni membro.

Volete semplificare ulteriormente il vostro contenuto? Non dimenticatevi di formattare! In ClickUp Docs è possibile stilizzare il testo con titoli, banner, elenchi e altro ancora per creare documenti visivamente accattivanti. Una corretta formattazione rende il contenuto più facile da leggere e aiuta a evidenziare le informazioni importanti, guidando i lettori attraverso le vostre idee.

Questa sinergia tra IA e strumenti di collaborazione assicurano che tutti siano sulla stessa pagina, in senso letterale e figurato.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare contenuti digitando facilmente il comando /IA in ClickUp Documenti

Oltre 100 modelli di prompt plug-and-play supportati da ricerche per aiutarvi a ottenere i migliori risultati con l'IA

Personalizzate il tono dei vostri contenuti, assicurandovi che risuonino con il vostro pubblico

Da fareCorrezione di bozze IA per individuare errori grammaticali e suggerire alternative più chiare

Tradurre i testi in varie lingue con ClickUp Brain, rendendo più facile la localizzazione dei contenuti per una comunicazione personalizzata

Limiti di ClickUp

Può sembrare eccessivo per iniziare, dato che ha molte funzionalità/funzione

ClickUp Brain non è incluso nel piano Free

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Non solo abbiamo iniziato a scrivere articoli, ma abbiamo deciso di Da fare su scala, quindi avevamo bisogno di una piattaforma robusta che si adattasse facilmente al nostro numero crescente di articoli. ClickUp è stata la scelta migliore.

Cristina Willson, Direttore dei contenuti di Graphite

2. Junia.IA (migliore per semplificare i contenuti tecnici)

via IA.IA Junia.IA offre gratuitamente un semplificatore di testo IA che può gestire fino a 500 parole alla volta. Può generare sinonimi e creare citazioni per articoli tecnici. Con l'intelligenza artificiale è possibile anche riepilogare/riassumere, parafrasare, tradurre e cambiare il tono di voce del contenuto.

Le autocompletazioni di Junia, basate sull'IA, facilitano la creazione di contenuti tecnici. È sufficiente inserire delle parole chiave e l'IA genererà contenuti pertinenti e in linea con il contesto. L'IA di Junia aiuta anche a generare FAQ per migliorare la leggibilità dei testi.

Le migliori funzionalità di Junia.IA

Consente a GPT-4 di scrivere con una comprensione contestuale migliorata, che fornisce risposte accurate

Aggiunta di una voce personalizzata del marchio da utilizzare in tutti i contenuti

Supporto multilingue per la localizzazione dei contenuti

Limiti di Junia.IA

Se si sta generando un articolo, a volte i testi alt delle immagini possono mescolarsi con il contenuto, facendo perdere il contesto ai lettori

Non è disponibile un piano Free per testare lo strumento

Prezzi di Junia.IA

**Gratis

Autore : $34 al mese

: $34 al mese Pro: $59 al mese

Valutazioni e recensioni di Junia.IA

Non ci sono abbastanza recensioni

Mi piace molto Junia. Scrive buoni contenuti e anche gratis. La maggior parte degli strumenti di IA ha un limite molto basso al mese, ma Junia ha 5000 parole che per me sono sufficienti, dato che lo uso per i titoli e le descrizioni degli annunci. Mi piace la maggior parte delle funzionalità/funzione, ma l'interfaccia utente può essere migliorata rispetto alla versione attuale.

Recensione di G2

🧠 **Lo sapevate? Plain Writing Act del 2010 impone alle agenzie federali statunitensi di utilizzare un linguaggio chiaro e diretto nelle comunicazioni pubbliche, compresi moduli, istruzioni e regolamenti destinati al pubblico. Ciò evidenzia l'importanza di una comunicazione semplice per garantire l'accessibilità e ridurre la confusione.

3. ProWritingAid (il migliore per la modifica in tempo reale)

via ProWritingAid ProWritingAid è un programma di assistente di scrittura che va oltre il controllo grammaticale di base. Il suo strumento di riformulazione IA aiuta ad aggiungere frasi contestuali, in modo da non dover affrontare una scrittura goffa o frasi imbarazzanti.

Inoltre, lo strumento di parafrasi di ProWritingAid può semplificare la scrittura ampliando il contenuto, aggiungendo dettagli rilevanti o migliorando la leggibilità. Il feedback grammaticale e stilistico in tempo reale consente di correggere gli errori mentre si scrive. Inoltre, è disponibile una funzionalità/funzione di critica che mostra i punti di forza e di debolezza della scrittura.

Funzionalità/funzione migliori di ProWritingAid

Semplifica fino a 250 parole con il suo semplificatore di testo gratis

Imparare la logica che sta dietro a un suggerimento di scrittura per poter scrivere meglio

Personalizzate le vostre guide di stile e i vostri dizionari per ricevere suggerimenti personalizzati

Integrazione di ProWritingAid con la vostra piattaforma preferita, come Documenti, Word o Scrivener, senza interrompere il vostro flusso di lavoro quotidiano

Limiti di ProWritingAid

È necessario pagare un componente aggiuntivo per un controllore di plagio

A volte il lavoro può essere lento

Prezzi di ProWritingAid

Free

Premium: $30 al mese

$30 al mese Premium Pro: $36 al mese

Valutazioni e recensioni su ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

Tra i molti programmi di modifica che ho provato, ho trovato PWA il più semplice e completo. Invio tutti i miei manoscritti attraverso di esso e dipendo da PWA per individuare i miei errori e le mie omissioni. Lavora velocemente, ha dipendenza e non solo corregge i miei scritti, ma imparo anche dai loro suggerimenti.

Recensione di G2

4. Dumb It Down (il migliore per spiegare il gergo)

via Scemare Una delle tecniche migliori per scrivere contenuti semplici è quella di capire prima il significato originale di una frase o di un gergo. Una volta compreso appieno il significato dei termini specialistici e spiegato con un linguaggio facile da capire, anche i lettori lo capiranno.

L'IA Explainer di Dumb It Down aiuta a scomporre i termini complessi in termini semplici. È possibile chiedere all'AI di spiegare frasi, citazioni, concetti o espressioni idiomatiche, rendendo più facile comprendere il contesto e scrivere in modo chiaro.

Le migliori funzionalità/funzione di Dumb It Down

Ottenere spiegazioni per qualsiasi parola con il suo strumento Explainer

Trovare l'origine di qualsiasi parola, citazione o frase con il suo strumento Origine

Ottenere rapidi riepiloghi generati dall'IA di articoli lunghi incollando il testo o fornendo un URL

Esaminare facilmente documenti complessi o tecnici con la sua funzionalità di PDF Chattare

Limiti di Dumb It Down

I piani Free offrono solo 20 crediti al mese

Con il piano gratuito è possibile semplificare fino a 200 parole in una sola volta

Prezzi di Dumb It Down

**Gratuito

Pro: $2,99 al mese

Dumb It Down valutazioni e recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni

📖 Leggi di più: IA e contenuti generati dall'uomo: Pro e contro

5. MyCleverAI (il migliore per lo sviluppo di contenuti guidati dall'IA)

via MyCleverAI Sebbene MyCleverAI serva principalmente per creare design web di IA, ha anche ottime funzionalità/funzione di scrittura e SEO. È possibile semplificare, riepilogare/riassumere i testi. Ha anche strumenti di IA per eseguire controlli grammaticali e ortografici.

Volete capire un concetto complesso prima di scriverlo? MyCleverAI offre un tutor IA e un chatbot interattivo per aiutarvi a imparare argomenti tecnici.

Le migliori funzionalità di MyCleverAI

Apporta correzioni contestuali al tuo stile di scrittura con il suo controllore ortografico IA

Ottiene sinonimi per qualsiasi parola per rendere il testo più semplice e d'impatto

Generare un piano di marketing su misura per il vostro sito web con l'IA

Limiti di MyCleverAI

Alcuni utenti segnalano che la funzionalità di audit SEO dell'IA non funziona correttamente

Lo strumento di generazione di parole chiave IA genera parole chiave casuali senza informazioni aggiuntive, come la difficoltà delle parole chiave, il volume di ricerca, ecc.

Prezzi di MyCleverAI

**Gratuito

Accesso completo: $25 al mese

Valutazioni e recensioni su MyCleverAI

Non ci sono abbastanza recensioni

💡Pro Tip: Usare l'opzione Punteggio di facilità di lettura Flesch per assicurarsi che il contenuto sia facile da leggere. Puntate a un punteggio di 60-70 per ottenere un testo chiaro e accessibile, facilmente comprensibile per la maggior parte delle persone. Questo intervallo corrisponde in genere a un livello di lettura compreso tra l'ottava e la nona classe, rendendo la vostra scrittura più accessibile a un vasto pubblico.

6. Writecream (migliore per contenuti multilingue)

via Scrivere Writecream è principalmente un Strumento di IA per il copywriting con un semplificatore di testo gratuito. È sufficiente incollare il contenuto e Writecream semplificherà il testo e lo convertirà in parlato per facilitare la presentazione. Inoltre, consente di selezionare il tono desiderato (ad esempio, professionale o informale) e lo stile (ad esempio, informativo) per la semplificazione del testo.

Con Writecream è possibile generare diversi tipi di contenuto, tra cui articoli di blog, post sui social media, email, copie pubblicitarie e persino podcast. Inoltre, Writecream aiuta a scrivere documenti professionali e articoli di giornale in un linguaggio semplice.

Le migliori funzionalità di Writecream

Semplifica i contenuti in più di 75 lingue

Porre domande a un assistente di scrittura chiamato "Genie", che è simile a ChatGPT

Creare conclusioni di blog in pochi secondi con il suo generatore di conclusioni

Generare rapidamente articoli con il suo generatore di articoli in 4 passaggi

Limiti di Writecream

Il piano Free dispone di un solo credito da utilizzare

Prezzi di Writecream

**Gratuito

Unlimitato: $9 al mese

Valutazioni e recensioni di Writecream

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Writecream

Writecream è in grado di generare in modo rapido ed efficiente testi corretti dal punto di vista grammaticale e rilevanti dal punto di vista sostanziale. Inoltre, è in grado di adattarsi a diversi stili di scrittura e argomenti, il che lo rende uno strumento prezioso per scrittori, giornalisti e addetti al marketing. Peccato che sia possibile scrivere solo fino a 300 caratteri.

Recensione di G2

7. IA Penna Semantica (migliore per la scrittura di articoli)

via Penna semantica IA Semantic Pen IA si distingue come uno dei migliori semplificatori di testi IA, in quanto offre la possibilità di personalizzare l'output in base al livello di qualità desiderato. È possibile utilizzare lo scrittore di frasi IA per regolare il tono del contenuto.

Inoltre, consente di convertire qualsiasi video di YouTube in un articolo. La cosa migliore è che è possibile pubblicare direttamente gli articoli su WordPress o Webflow con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA Semantic Pen

Genera fino a 5 articoli in un colpo solo grazie al suoGeneratore di contenuti IA Crea il tuo articolo con le sue robuste funzionalità/funzione di personalizzazione

Aggiungi collegamenti interni ed esterni al tuo contenuto aggiungendo il preset e l'argomento

Limiti dell'IA di Semantic Pen

Può avere difficoltà a comprendere contesti sfumati o complessi, come le espressioni idiomatiche o il sarcasmo

Prezzi di Semantic Pen IA

Essenziale : $17 al mese

: $17 al mese Starter : $37 al mese

: $37 al mese Professionale: $47 al mese

Valutazioni e recensioni di Semantic Pen IA

Non ci sono abbastanza recensioni

💡Quick Hack: Quando si creano contenuti per pubblici diversi, chiedere agli strumenti di IA di generare più versioni a diversi livelli di complessità. Ad esempio, richiedete tre versioni dello stesso contenuto: una per gli esperti, una per un pubblico generico e una per i principianti. Questo approccio consente di adattare il contenuto a livelli di conoscenza specifici.

8. Textbuddy (migliore per una migliore leggibilità)

via TextBuddy Textbuddy è un semplificatore di testi IA semplice e software di riscrittura . Questo strumento spezza le frasi, analizza il sentimento del testo e riscrive i paragrafi.

Fornisce un punteggio di leggibilità e valuta il livello CEFR (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). I punteggi sono i seguenti:

IA, A2: Utente base/linguaggio semplice

B1, B2: utente indipendente/linguaggio semplice

C1, C2: utente esperto/linguaggio complicato

Questi punteggi aiutano a capire la leggibilità del testo e a scrivere frasi più chiare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Textbuddy

Identificare potenziali problemi nel testo, come frasi lunghe, linguaggio complesso, voce passiva, avverbi, parole riempitive ed errori di formattazione con l'editor di testo

Ottenere sinonimi per parole complesse con un solo clic, facilitando la scelta delle parole per una maggiore chiarezza

Visualizzare il tempo di lettura e di conversazione del testo

Limiti di Textbuddy

Non dispone di una versione di prova gratuita per testare le funzionalità/funzione

Prezzi di Textbuddy

Premium: $19 al mese

Valutazioni e recensioni su Textbuddy

Non abbastanza recensioni

9. QuestGenius (Il migliore per espandere il testo)

via QuestGenius QuestGenius è una piattaforma alimentata dall'IA che fornisce una suite di strumenti di testo progettati per assistere gli utenti in varie attività di scrittura. È possibile semplificare fino a 300 parole in una sola volta, con 5 crediti gratis disponibili per esplorare le funzionalità/funzione chiave dello strumento. Consente inoltre di parafrasare il testo con toni diversi.

La sua funzionalità/funzione unica è il generatore di quiz. Si fornisce un testo, si seleziona il livello di difficoltà e il tipo di quiz e viene generato automaticamente un quiz su misura per il contenuto. In questo modo si può valutare se il pubblico ha afferrato i concetti chiave e gli insegnamenti da trarre o se è necessario semplificare ulteriormente il contenuto.

Le migliori funzionalità di QuestGenius

Espansione del testo per semplificare efficacemente argomenti complessi

Selezione da un elenco di toni diversi per il testo

Generazione di rapidi riepiloghi/riassunti IA per contenuti tecnici

Limiti di QuestGenius

Manca di funzionalità di modifica e controllo grammaticale in tempo reale

Prezzi di QuestGenius

**Gratis

Premium: 12 dollari al mese per 200 crediti

Valutazioni e recensioni di QuestGenius

Non ci sono abbastanza recensioni

10. HyperWrite (il migliore per ottenere feedback sulla scrittura)

via IperScrittura L'innovativo strumento 'Explain Like I'm 5' di HyperWrite utilizza modelli avanzati di IA, tra cui GPT-4, per semplificare gli argomenti tecnici. Utilizza analogie ed esempi relativi per garantire che persone di diverse fasce d'età e livelli di leggibilità possano comprendere facilmente i contenuti.

Potete provare HyperWrite per semplificare una teoria scientifica o spiegare complicate disposizioni legali e finanziarie in termini profani. Il suo Magic Editor aiuta anche a perfezionare il testo in termini di chiarezza, flusso e leggibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di HyperWrite

Suggerimenti di modifica in tempo reale per semplificare il testo

Applicare guide di stile per mantenere un tono coerente in diversi documenti

Imparare i punti o le informazioni chiave di qualsiasi testo con il suo riepilogatore/riassunto IA

Limiti di HyperWrite

L'interfaccia utente non è molto intuitiva

La velocità di generazione dei contenuti è lenta rispetto ad altri strumenti di IA

Prezzi di HyperWrite

**Gratuito

Premium : $19,99 al mese

: $19,99 al mese Ultra: $44,99 al mese

Valutazioni e recensioni di HyperWrite

Non abbastanza recensioni

🧠 Lo sapevi? Il governo degli Stati Uniti offre corsi di formazione sul linguaggio semplice con strumenti e risorse per semplificare la scrittura e comunicare in modo chiaro.

Usa ClickUp per semplificare il testo

Semplificare il testo significa molto di più che renderlo libero da gerghi. È necessario strutturare il contenuto per una migliore comprensione, aggiungere elementi visivi e utilizzare termini pertinenti o analogie che il pubblico di riferimento possa comprendere.

Ma tutto questo richiede molto tempo e lavoro manuale. I semplificatori di testo dell'IA vi facilitano la vita, scomponendo automaticamente i testi tecnici in contenuti chiari. Alcuni provider forniscono anche suggerimenti in tempo reale per la chiarezza. Sebbene tutti gli strumenti di questo elenco rendano la vostra scrittura più coinvolgente, ClickUp si distingue come soluzione definitiva.

ClickUp Brain semplifica i contenuti per renderli più chiari in pochi secondi. Inoltre, è possibile creare attività, assegnare membri del team e altro ancora da un testo semplificato! Usate ClickUp per collaborare in tempo reale, fornire feedback sulla scrittura e gestire i vostri progetti senza soluzione di continuità, il tutto in un'unica piattaforma.

Siete pronti a scoprire la magia di ClickUp? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!