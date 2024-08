10 migliori strumenti di IA per la collaborazione da utilizzare nel 2024

A volte mi sembra di non fare altro che seguire le conversazioni, i thread di Slack, gli aggiornamenti dei prodotti, i documenti interni e le registrazioni delle demo con i clienti, lasciando poco tempo per concentrarmi sulle mie attività e sui miei progetti principali.

Secondo un recente articolo di Harvard Business Review, non sono l'unico.

La maggior parte dei team passano più dell'85% del loro tempo ogni settimana a collaborare con gli altri . Le organizzazioni hanno iniziato a dare priorità al "lavoro di squadra" rispetto al "lavoro profondo" per aumentare la connessione e costruire la comunicazione tra i team.

Sebbene la collaborazione sul lavoro sia ottima, non aiuta se occupa la maggior parte del tempo. Ecco perché sono molto entusiasta degli strumenti di collaborazione basati sull'IA, particolarmente utili per riepilogare thread di 100 messaggi su Slack e telefonate demo di un'ora con i clienti.

Volete scoprire come l'IA può aiutarvi a raggiungere più rapidamente il nocciolo delle conversazioni? Ho passato in rassegna i principali strumenti di IA strumenti di collaborazione per vedere come possono ottimizzare la collaborazione e migliorare la concentrazione e la produttività.

Cosa cercare negli strumenti di IA per la collaborazione?

Ho testato oltre due dozzine di strumenti di document management e di project management per verificare come i loro IA possono aiutare la comunicazione. Oltre agli strumenti di collaborazione, ho analizzato due aspetti principali: il prezzo della componente di intelligenza artificiale e la funzionalità/funzione utente.

Ecco alcuni fattori che ho valutato:

Elaborazione del linguaggio naturale : Volevo sapere se il motore IA era in grado di comprendere le sfumature dell'inglese di conversazione e di fornire risultati pertinenti

: Volevo sapere se il motore IA era in grado di comprendere le sfumature dell'inglese di conversazione e di fornire risultati pertinenti Capacità di automazione : Un altro fattore critico era se il motoreStrumenti di IA aiutavano a impostare i flussi di lavoro per una collaborazione senza interruzioni. Potrebbero automatizzare attività ripetitive come la condivisione degli aggiornamenti di stato o dei riepiloghi/riassunti delle riunioni, in modo da potersi concentrare sul quadro generale?

: Un altro fattore critico era se il motoreStrumenti di IA aiutavano a impostare i flussi di lavoro per una collaborazione senza interruzioni. Potrebbero automatizzare attività ripetitive come la condivisione degli aggiornamenti di stato o dei riepiloghi/riassunti delle riunioni, in modo da potersi concentrare sul quadro generale? Costo : Ciascuno degli strumenti di IA che ho testato ha affrontato il tema dei prezzi dell'IA in modo diverso. Mentre alcuni utilizzano il metodo del credito, altri utilizzano il metodo della postazione a pagamento. Alcuni offrono addirittura le loro funzionalità di IA gratuitamente

: Ciascuno degli strumenti di IA che ho testato ha affrontato il tema dei prezzi dell'IA in modo diverso. Mentre alcuni utilizzano il metodo del credito, altri utilizzano il metodo della postazione a pagamento. Alcuni offrono addirittura le loro funzionalità di IA gratuitamente Integrazioni : Volevo verificare se le funzionalità di collaborazione dell'IA di ogni strumento potessero aiutare con le capacità di integrazione intelligente. Potrebbero migliorare il flusso di lavoro complessivo dell'integrazione per una migliore sincronizzazione dei dati o permettermi di utilizzare le funzionalità di IA come bot negli altri strumenti di comunicazione?

: Volevo verificare se le funzionalità di collaborazione dell'IA di ogni strumento potessero aiutare con le capacità di integrazione intelligente. Potrebbero migliorare il flusso di lavoro complessivo dell'integrazione per una migliore sincronizzazione dei dati o permettermi di utilizzare le funzionalità di IA come bot negli altri strumenti di comunicazione? Accuratezza: Anche la trasparenza e la parzialità erano criteri chiave. Da fare: i motori IA ci hanno fornito informazioni corrette o no? E soprattutto, le loro risposte erano corrette e imparziali?

I migliori 11 strumenti di IA per la collaborazione da utilizzare nel 2024

Con gli strumenti di IA giusti, è possibile bilanciare il lavoro profondo e il lavoro di squadra senza sentirsi svuotati. Ecco il mio elenco dei migliori strumenti di IA per la collaborazione che rendono facile la comunicazione tra team.

1. ClickUp - Il miglior strumento di collaborazione IA per la gestione dei progetti e delle attività ClickUp è una piattaforma di lavoro all-in-one con strumenti integrati di project management, elaborazione di documenti e comunicazione interna per team in sede e remoti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-57.png ClickUp Brain /$$$img/

Riducete il lavoro sporco e collaborate meglio con ClickUp Brain, il vostro assistente virtuale sempre attivo

Ma ciò che distingue ClickUp AI è il modo in cui ha integrato l'IA attraverso il suo motore di intelligenza artificiale nativo, ClickUp Brain . Questo fornisce agli utenti un'esperienza di gestione del lavoro unificata tra i suoi strumenti.

ClickUp Brain non solo consolida i dati delle chat, dei progetti e dei documenti, ma fa anche in modo che i dipendenti abbiano un'esperienza di gestione del lavoro unificata in tutti gli strumenti assistente personale IA sempre disponibile che si occupa del lavoro più impegnativo.

Scopriamo come ClickUp Brain aiuta i team a rimanere organizzati e sulla stessa pagina:

AI Project Manager

Con ClickUp Brain al vostro fianco, avrete un potente assistente di progetto IA per aumentare la vostra produttività e mantenere i progetti senza intoppi. Per cominciare, potete IA come la creazione di progetti, la generazione di descrizioni di attività e l'assegnazione di DRI.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-6.gif ClickUp Brain /$$$img/

Riepilogare/riassumere thread di commenti o inviare risposte rapide con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain potete anche generare report giornalieri o settimanali sullo stato di avanzamento per il vostro team o per i vostri diretti collaboratori, in modo da tenere sotto controllo i vostri progetti e identificare i colli di bottiglia.

Assistente di scrittura IA

ClickUp è dotato anche di un assistente di scrittura e modifica che consente di generare contenuti da zero e di modificare quelli esistenti È inoltre possibile impostare una guida allo stile del marchio per adattarlo al tono di voce e al tono del brand.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-AI-Writing-Assistant-gif.gif L'assistente di scrittura ClickUp AI /$$$img/

Create nuovi contenuti da zero o modificate quelli esistenti con l'assistente di scrittura ClickUp AI

Ho usato ClickUp strumento di scrittura collaborativa in due modi principali- fare un brainstorming di idee **Uso anche ClickUp Brain per tradurre i testi in diverse lingue quando creo campagne localizzate.

Assistente di comunicazione IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-58.png ClickUp Brain /$$$img/

Generate trascrizioni di riunioni, estraete elementi d'azione e inviate risposte rapide con ClickUp Brain

Se organizzate molte riunioni, la funzionalità di trascrizione automatica di ClickUp può essere molto utile. Genera una trascrizione di tutte le riunioni ed estrae anche gli elementi di azione, assicurando che non si perda nulla di importante.

Da fare non solo per risparmiare tempo a voi e ai vostri compagni di squadra, ma la trascrizione in testo facilita anche il recupero delle informazioni, cosa che si perde quando si salvano solo le registrazioni video

Potete anche tenere sotto controllo le conversazioni con riepiloghi automatici delle vostre chat dirette. Avete poco tempo? ClickUp Brain offre opzioni di risposta pre-scritte per risparmiare la fatica di digitare. Se desiderate inviare messaggi dettagliati, è sufficiente annotare l'idea principale nella barra della chat e Brain la trasformerà in un messaggio lucido e professionale. Molto comodo, no?

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Riepilogare/riassumere tutto : Dagli aggiornamenti del progetto ai thread di commenti e ai documenti più lunghi, riepilogate/riassumete tutti i contenuti con un solo clic

: Dagli aggiornamenti del progetto ai thread di commenti e ai documenti più lunghi, riepilogate/riassumete tutti i contenuti con un solo clic Trascrivere riunioni : CreareClickUp Documenti dei verbali delle riunioni, generando automaticamente una trascrizione ed estraendo da essa le informazioni utili. Conil rilevamento delle collaborazioni in tempo reale in ClickUpi membri del team possono contribuire al documento insieme e rimanere in contatto con gli altri

: CreareClickUp Documenti dei verbali delle riunioni, generando automaticamente una trascrizione ed estraendo da essa le informazioni utili. Conil rilevamento delle collaborazioni in tempo reale in ClickUpi membri del team possono contribuire al documento insieme e rimanere in contatto con gli altri Accedere rapidamente alle informazioni : Utilizzate la barra di ricerca alimentata dall'IA per trovare rapidamente le informazioni senza interpellare i vostri compagni di squadra. E se è necessario, La visualizzazione della chat di ClickUp vi permette di contattarli istantaneamente senza dover passare a un'altra piattaforma di comunicazione

: Utilizzate la barra di ricerca alimentata dall'IA per trovare rapidamente le informazioni senza interpellare i vostri compagni di squadra. E se è necessario, La visualizzazione della chat di ClickUp vi permette di contattarli istantaneamente senza dover passare a un'altra piattaforma di comunicazione Automazioni : Utilizzate ClickUp Brain per impostare automazioni e flussi di lavoro in più passaggi, utilizzando prompt in linguaggio naturale

: Utilizzate ClickUp Brain per impostare automazioni e flussi di lavoro in più passaggi, utilizzando prompt in linguaggio naturale Collaborare e comunicare visivamente : Lavagne online di ClickUp eMappe Mentali consentono di collaborare ai progetti utilizzando una tela creativa. Utilizzate funzionalità come penne a più colori, note adesive, forme, ecc. per dare vita alle vostre idee. Connettete i vostri schizzi e i vostri brain dump aAttività di ClickUp, Documenti e molto altro ancora per poter agire e rendere conto, anche in una configurazione remota

: Lavagne online di ClickUp eMappe Mentali consentono di collaborare ai progetti utilizzando una tela creativa. Utilizzate funzionalità come penne a più colori, note adesive, forme, ecc. per dare vita alle vostre idee. Connettete i vostri schizzi e i vostri brain dump aAttività di ClickUp, Documenti e molto altro ancora per poter agire e rendere conto, anche in una configurazione remota **A volte il testo normale non è sufficiente. UtilizzateClickUp Clip per condividere istantaneamente registrazioni di schermate di dimensioni ridotte per velocizzare la comunicazione e trasmettere concetti e istruzioni in modo più chiaro

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain è disponibile solo nei piani a pagamento

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 [9.000+ recensioni]

: 4.7/5 [9.000+ recensioni] Capterra: 4.6/5 [4.000+ recensioni]

2. Trello: il miglior strumento di project management collaborativo basato su Kanban

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Trello-Dashboard-Image.png Trello /$$$img/

via Trello Trello è uno dei tanti prodotti Atlassian che sono profondamente integrati con Atlassian Intelligence per accelerare il lavoro con un "compagno d'ala IA". Le funzionalità di IA di Trello migliorano la gestione collaborativa del lavoro riepilogando/riassumendo le schede, suddividendo le attività o generando idee sulla base di prompt.

È possibile segnalare risposte IA imprecise o inappropriate e migliorare l'esperienza di Atlassian Intelligence. Tuttavia, rispetto ad altri strumenti Atlassian, Trello ha capacità di IA limitate e non aiuta con l'automazione e i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità di Trello

Brainstorming di nuove idee chiedendo all'intelligenza di Atlassian di aiutarvi con idee per contenuti o campagne o su come migliorare un particolare processo

Garantire l'accuratezza ortografica e grammaticale con il controllore grammaticale integrato

Usare l'IA di Trello per estrarre elementi d'azione, creare un piano o una lista di controllo o semplicemente ottenere chiarezza su ciò che deve essere fatto

Limiti di Trello

Le funzionalità di IA sono disponibili solo sui piani Premium e Enterprise, non su quello Standard

L'IA non può essere utilizzata per automatizzare i flussi di lavoro di Trello, il che può essere limitante per alcuni team

Prezzi di Trello

gratuito : Semplice

Semplice Standard : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Premium : $12,50/utente al mese

: $12,50/utente al mese Azienda: $17,50/utente al mese fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2 : 4.4/5 [13.500+ recensioni]

: 4.4/5 [13.500+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [23.000+ recensioni]

3. Asana: il migliore per i piccoli team che necessitano di un assistente intelligente IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-59.png Asana /$$$img/

via Asana Più che le funzionalità/funzione, mi è piaciuta la tesi di Asana sul motivo per cui sta inserendo le capacità di IA nel suo prodotto: aiutare nella macro-gestione. Se fate parte di un piccolo team che si destreggia tra più cose e che ha come valore fondamentale l'autonomia, allora le capacità di IA di Asana possono rivelarsi utili.

Non solo l'IA di Asana automatizza gli aggiornamenti di stato, i check-in e altri lavori impegnativi, ma è anche in grado di compilare una relazione sullo stato di avanzamento del lavoro con informazioni contestuali e di condividerla con i manager, in modo che sappiano su cosa si sta lavorando.

I team di grandi dimensioni possono anche beneficiare della funzionalità "obiettivi intelligenti" che consente di impostare un processo di definizione degli obiettivi standardizzato per tutti i team.

Utilizza un motore IA proprietario e modelli LLM di OpenAI e Anthropic. Inoltre, mostra quali funzionalità/funzioni sono supportate da quale motore IA per una maggiore trasparenza.

Asana offre anche la flessibilità di non utilizzare i LLM dei partner e di affidarsi esclusivamente al motore di IA nativo di Asana.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti, aggiornamenti sullo stato e sullo stato di avanzamento dagli aggiornamenti del progetto in tempo reale

Impostazione di regole intelligenti per l'esecuzione di automazioni e l'integrazione con altri strumenti

Scrivere descrizioni chiare e convincenti di progetti e attività con lo Smart Editor

Usare progetti intelligenti per generare un progetto personalizzato con attività, campi, ecc. in base al suo scopo e ai suoi obiettivi

Limiti di Asana

Asana IA supporta diverse lingue, ma è stata testata solo in inglese

Asana IA è disponibile solo nei piani per team e non nei piani individuali

Prezzi di Asana

Personale : Free

: Free Starter : $13,49/utente al mese

: $13,49/utente al mese Avanzato : $30,49/utente al mese

: $30,49/utente al mese Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.4/5 [10.000+ recensioni]

: 4.4/5 [10.000+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [12.700+ recensioni]

4. Airtable: il migliore per la creazione di automazioni del flusso di lavoro basate sull'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-60-1400x886.png Airtable /$$$img/

via Airtable Airtable è una piattaforma a basso codice che consente di creare automazioni del flusso di lavoro e migliorare l'efficienza operativa complessiva del team.

L'IA di Airtablea può aiutarvi a estrarre informazioni dai vostri database, a triggerare automazioni basate sul tempo o su eventi, a riepilogare e tradurre testi e a fare molto di più. Ad esempio, se ricevete una recensione, potete aggiungerla a una tabella/database in Airtablea, usare l'IA per valutare il sentiment della recensione e segnalare al vostro team CX se la recensione è negativa. Bello, vero?

Da non esperto di tecnologia, ho trovato impressionanti anche le capacità di generazione di formule dell'IA. Ho potuto generare formule complesse e impostare automazioni in più passaggi in pochi minuti senza scrivere una parola di codice.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Aggiungere un componente IA alla propria app Roadmap per generare istantaneamente una specifica di prodotto

Connessione di un componente IA alla vostra app per le richieste, per scrivere potenti brief creativi che accelerano il passaggio di consegne creative al marketing

Categorizzare automaticamente i record in base al tema, al sentimento o alle parole utilizzate

Utilizzate l'IA per identificare i collaboratori, notificarli e semplificare le comunicazioni

Limiti di Airtable

Solo gli utenti con un piano a pagamento possono acquistare crediti Airtable

L'IA sarà abilitata automaticamente per i team e non c'è modo di escluderla

Prezzi di Airtable

**Gratuito

Team : $24/utente al mese

: $24/utente al mese Business : $54/utente al mese

: $54/utente al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Crediti IA: A partire da $20 per 10.000 crediti mensili

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4.6/5 [2.000+ recensioni]

: 4.6/5 [2.000+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [2,000+ recensioni]

5. Miro-Miglior strumento di lavagna online collaborativa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-61-1400x1050.png Miro /$$$img/

via Miro Con il suo canvas infinito e le tonnellate di modelli, Miro è stato uno strumento di lavagna digitale molto apprezzato da team e singoli, e il recente rilascio di Miro Assist non fa che migliorare l'esperienza.

Con Miro Assist, è possibile creare mappe mentali alimentate dall'IA, visualizzare meglio i contenuti e trovare rapidamente le informazioni. Ho usato Miro Assist per generare automaticamente una presentazione completa da note adesive, ed è stata un'esperienza senza soluzione di continuità.

Inoltre, mi piace il fatto che Miro vi dia il pieno controllo sui vostri dati, consentendo ai membri del team di rinunciare al servizio con un semplice clic. Seguendo i loro "Principi di IA", hanno testato il loro motore di IA per verificare la presenza di pregiudizi nei contenuti generati, per garantire che Miro Assist sia etico.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Trasforma idee nuove o complesse in modelli strutturati come storie utente, criteri di accettazione, diagrammi tecnici e codice con Miro IA

Creazione di presentazioni con un solo clic a partire da mappe mentali e diagrammi, semplicemente prompt Miro Assist per aiutare concollaborazione in tempo reale* Riepilogare/riassumere le informazioni per scoprire preziose intuizioni da ricerche sui clienti, retrospettive o workshop

Ottenere un riepilogo di ciò che si è discusso durante la sessione di whiteboarding

Raggruppare le note adesive in base a una parola chiave o a un argomento

Limiti di Miro

Alcuni utenti hanno segnalato che Miro non si integra bene con altre app come Google Documenti, rendendo le esportazioni una seccatura

Miro Assist è disponibile solo in inglese

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $20/utente al mese

: $20/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 [5,900+ recensioni]

: 4.8/5 [5,900+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [1,500+ recensioni]

Leggi anche_: 15 migliori generatori di contenuti per l'IA

6. Loom - Il migliore per estrarre informazioni dai video

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-62.png Loom /$$$img/

via Loom Loom, recentemente acquisito da Atlassian, è diventato lo strumento asincrono per i video di fatto per molte aziende famose che richiedono funzionalità di collaborazione visiva . È anche uno dei pochi strumenti di collaborazione video che ottimizza la comunicazione con solide capacità di IA.

Due funzionalità/funzione che amo particolarmente sono l'eliminazione automatica dei riempitivi e dei silenzi e i messaggi che genera per accompagnare i video Entrambi sono super utili, soprattutto il primo, dato che sono noto per usare molti "umm" mentre la mia bocca si mette in pari con il mio cervello.

Un'altra funzione che può far risparmiare tempo ai team di sviluppo e di CX è la funzionalità/funzione IA, che consente di creare automaticamente un documento di testo o un bug report per ogni video e di inviarlo a Jira.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Generazione automatica di titolo, descrizione e riepilogo/riassunto dei capitoli per ogni video registrato

Creare un pulsante CTA personalizzato e contestuale, in dipendenza della pagina web o del prodotto su cui è stato registrato il video

Fornire agli spettatori un elenco di attività da fare durante la visione del video, come rivedere una particolare sezione o rispondere a una domanda per ottenere un rapido feedback

Limiti di Loom

L'IA di Loom è disponibile solo sui piani a pagamento

Le funzionalità IA possono essere utilizzate solo nei video creati dopo l'acquisto della componente aggiuntiva, non nei vecchi video

Prezzi di Loom

Starter : Free

: Free Aziendale : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Loom IA: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $4 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Loom

G2 : 4.7/5 [2,000+ recensioni]

: 4.7/5 [2,000+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [400+ recensioni]

7. Slack - Le migliori funzionalità di ricerca e riepilogo/riassunto basate sull'IA per team di grandi dimensioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-63.png Slack /$$$img/

via Slack Siete persone che si perdono spesso tra i messaggi di Slack: decine di canali, una dozzina di thread e un'infinità di notifiche? Allora provate la funzionalità IA di Slack!

**Con un semplice clic, potete riepilogare tutti i messaggi in qualsiasi chat o canale, inviare risposte rapide e seguire le conversazioni senza perdere ore

Trovo questa funzionalità/funzione particolarmente utile al ritorno da una vacanza o da un lungo weekend, perché il mio numero di messaggi può raggiungere facilmente le duecento unità.

Anche se relativamente nuova, Slack IA è stata ben accolta dagli utenti.

Tuttavia, il suo prezzo è quello di un componente aggiuntivo e, a $$$a per utente, è un po' più costoso, soprattutto per chi ha bisogno di un'assistenza tecnica collaborazione in team di grandi dimensioni -che beneficerebbero di una funzionalità/funzione di riepilogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Assicuratevi che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere ai dati della vostra azienda con funzionalità come Single Sign-On, rivendicazione del dominio e supporto per la gestione della mobilità aziendale

Proteggete i vostri dati con strumenti come Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], i log di audit e la prevenzione nativa della perdita di dati [DLP], oltre al supporto per provider DLP di terze parti

IA di Slack legge i vostri messaggi e vi fornisce informazioni utili, come ad esempio le entrate degli ultimi tre mesi

Limiti di Slack

Slack IA può accedere solo ai messaggi, non alle tele o ai file

Slack utilizza i vostri dati per addestrare il suo motore di IA, e dovete scrivergli se volete rinunciare

Prezzi di Slack

**Gratuito

Pro : $8,75/utente al mese

: $8,75/utente al mese Business : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Slack IA: Può essere acquistato come componente aggiuntivo al costo di $$$a per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 [32.500+ recensioni]

: 4.5/5 [32.500+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [23.000+ recensioni]

8. Todoist-Migliore per i freelance che necessitano di una semplice app per la gestione delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-64.png Todoist /$$$img/

via Todoist Se siete come me e preferite un'app minimalista per i vostri impegni, che dia priorità all'esperienza dell'utente rispetto a tutto il resto, Todoist è fatta apposta per voi. Ciò che mi piace di più dell'assistente IA di Todoist è la sua facilità d'uso e la sua utilità: niente espedienti, solo un'elaborazione del linguaggio naturale pulita ed efficiente.

Rende il piano delle attività super conveniente, dal suggerimento delle attività da svolgere successivamente alla creazione di elementi d'azione per ogni attività

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Rendete i vostri obiettivi più raggiungibili creando un elenco di attività. Metteteli in pratica selezionando Suggerisci attività con l'Assistente IA dal menu di un progetto e digitando ciò che volete ottenere nel campo di testo [ad esempio, Imparare lo spagnolo]

Ottenere suggerimenti dall'Assistente IA su come completare un'attività, su cosa fare dopo e su come riscrivere le attività e renderle più fattibili

Tenere traccia di più progetti contemporaneamente e utilizzare i temi Pro per renderli visivamente attraenti

Limiti di Todoist

Sebbene Todoist sia ottimo per il project management quotidiano, non è stato creato per progetti più ampi o per la collaborazione in scala

La funzionalità/funzione IA di Todoist è disponibile solo nei piani a pagamento

Prezzi di Todoist

Principiante : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Pro : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Business: $8/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2 : 4.4/5 [700+ recensioni]

: 4.4/5 [700+ recensioni] Capterra: 4.6/5 [2.000+ recensioni]

9. Confluence: il migliore per le aziende remote che necessitano di strumenti di collaborazione asincrona alimentati dall'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Confluence-Dashbord-Image-1400x762.png Confluence /$$$img/

via Confluenza Confluence è una soluzione di gestione della conoscenza molto popolare per le organizzazioni remote, in particolare per le aziende di software che già utilizzano Jira come strumento di gestione della conoscenza strumento di collaborazione e di project management . E poiché i dati risiedono negli Stati Uniti, nell'Unione europea, in Australia e in Germania, le aziende remote non devono preoccuparsi della conformità dei dati

Confluence è già dotato di numerose funzionalità/funzione che favoriscono la collaborazione, come pagine, lavagne online e spazi, che rendono super facile l'organizzazione delle informazioni e l'accesso alle stesse. Ma l'integrazione con Atlassian Intelligence rende tutto questo ancora migliore.

È possibile utilizzare Atlassian Intelligence in Confluence per scrivere contenuti, definire termini, riepilogare/riassumere contenuti e persino creare flussi di lavoro "se/quindi", il che aiuta a velocizzare il lavoro La funzionalità che mi è piaciuta di più, tuttavia, è quella delle "previsioni": ogni volta che si cerca un documento, viene mostrato un elenco di opzioni specifiche per l'utente

Diciamo che siete un marketer e digitate "roadmap". Atlassian Intelligence darà priorità ai documenti su cui avete lavorato in precedenza o a quelli visualizzati da altri marketer rispetto a quelli visualizzati da uno sviluppatore.

Inoltre, sebbene Atlassian Intelligence utilizzi OpenAI come motore GPT, ha impedito a quest'ultimo di addestrare il proprio motore sui dati degli utenti di Confluence: i vostri documenti sono quindi ben protetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Trasforma le note disordinate in documenti utili, genera riepiloghi di pagine e commenti e crea elementi d'azione in pochi secondi

Riducete il passaggio da un'app all'altra abilitando Atlassian Intelligence in Slack, in modo da poter accedere rapidamente alle informazioni

Prendete decisioni più rapide e informate e risolvete rapidamente qualsiasi problema con Atlassian Intelligence nel vostro team

Limiti di Confluence

Atlassian Intelligence è disponibile solo nelle edizioni Premium ed Enterprise

Come tutti i motori IA, è soggetto ad allucinazioni

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard : $4,89/utente al mese

: $4,89/utente al mese Premium : $8,97/utente al mese

: $8,97/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4.1/5 [3,700+ recensioni]

: 4.1/5 [3,700+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [3.300+ recensioni]

10. Notion - Il migliore per la gestione collaborativa dei database

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-65-1400x858.png Notion /$$$img/

via Notion La maggior parte delle persone, me compreso, ama la personalizzazione di Notion. Dalla creazione di tracker di progetti e database a wiki e pianificazioni di pasti, Notion può essere utilizzato per organizzare tutte le informazioni. Pertanto, ero particolarmente entusiasta di testare le sue capacità di IA.

Da fare: redigere contenuti, riepilogare/riassumere testi e persino tradurre contenuti. Questo può essere molto utile se si lavora in un'azienda asincrona che documenta tutti i propri processi.

La funzionalità/funzione che mi sembra di utilizzare maggiormente è la funzione di RICERCA, che mi permette di cercare nei miei database e in quelli del mio team informazioni specifiche. Riduce il lavoro di ricerca e di consultazione e fa risparmiare tempo a tutti

L'integrazione di questa funzione all'interno di Notion è molto comoda per chi usa ChatGPT per le ricerche e aiuta a evitare il cambio di contesto.

Se da un lato mi è piaciuto accedere a Notion IA semplicemente premendo la barra spaziatrice, dall'altro ho visto che alcuni commenti su Reddit in cui le persone lo trovavano frustrante. È una buona promemoria del fatto che l'esperienza dell'utente può essere soggettiva e ciò che funziona per una persona potrebbe non essere ideale per tutti.

Ora, le clausole più importanti: Notion assicura di non addestrare la sua IA con i vostri dati, ma c'è un problema. Come molti motori di intelligenza artificiale, Notion IA è incline a inventare cose, soprattutto con domande su eventi recenti [si pensi agli ultimi 6-12 mesi]. Quindi, sebbene sia un ottimo strumento, assicuratevi di controllare i suoi risultati.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Compilazione automatica delle tabelle e trasformazione di informazioni sovraccariche in informazioni chiare e fruibili

Chiedete a Notion IA di redigere le vostre comunicazioni e di tradurle in altre lingue, come lo spagnolo o il giapponese

Date a Notion IA un messaggio chiave e lo strumento IA lo elaborerà per voi in un'email o in un documento dettagliato

Limiti di Notion

Alcuni utenti di Reddit ritengono che Notion IA sia piuttosto limitato in termini di prezzo. Come afferma un utente di Reddit, se avete un team di 50 membri, dovete pagare 500 dollari in più solo per le funzionalità di riepilogare/riassumere l'IA di base

Le funzionalità di Notion IA non sono attualmente disponibili sulle app per dispositivi mobili

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $10/postazione al mese

: $10/postazione al mese Business : $18/postazione al mese

: $18/postazione al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Notion IA: Da aggiungere a qualsiasi area di lavoro a $10 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 [5,400+ recensioni]

: 4.7/5 [5,400+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [2,000+ recensioni]

Collaborare meglio e aumentare la produttività del team con ClickUp

Dall'abbattimento delle barriere linguistiche alla riepilogazione/riassumere thread di messaggi, fino all'aiuto nella stesura e nel perfezionamento delle comunicazioni, gli strumenti di IA per la collaborazione possono contribuire notevolmente a semplificare la comunicazione del team. Questo è particolarmente vero se si lavora a progetti complessi e a più team o se si fa parte di team globali e distribuiti.

Se state cercando una piattaforma unificata per gestire tutti i vostri canali di comunicazione e volete che siano unificati con lo stesso motore IA per una comunicazione senza interruzioni, possiamo suggerirvi ClickUp?

ClickUp è una piattaforma all-in-one che consente ai team di tutte le dimensioni di gestire i progetti, i documenti e le comunicazioni interne da un unico luogo. Poiché queste funzionalità/funzione sono strettamente integrate con ClickUp Brain, la gestione della conoscenza è ancora più semplice. Iscriviti su ClickUp gratis e scoprite come può migliorare il piano dei progetti, la condivisione delle conoscenze e i processi di collaborazione interna in generale.