Da fare o scrivere modifica documenti con i membri del team?

La scrittura oggi è raramente un lavoro richiesto in solitaria-che si tratti di una riunione di progetto, di un professore che rivede un documento di i compiti di uno studente un team che collabora a una proposta aziendale, oppure documentazione tecnica . Anche gli scrittori e gli editor collaborano strettamente alle bozze per produrre gli ottimi contenuti del vostro feed.

Probabilmente state utilizzando una delle tante app di scrittura più diffuse per la gestione dei documenti. Ma se il vostro lavoro implica un'intensa collaborazione, dovreste utilizzare uno strumento pensato per questo.

Vi state chiedendo quale sia lo strumento di scrittura collaborativa più adatto a voi? Vi abbiamo pensato noi.

In questo articolo abbiamo raccolto i 10 migliori strumenti di scrittura collaborativa per il 2024 che vi aiuteranno a lavorare in modo efficace con i vostri team. Scopriamo quindi cosa li rende eccellenti e quale strumento lavora meglio per voi.

Cosa cercare negli strumenti di scrittura collaborativa?

Quando scegliete tra gli strumenti di scrittura collaborativa, date la priorità alle funzionalità/funzione che migliorano il lavoro di squadra e la produttività. Per istanza, oltre alle solite opzioni di scrittura, formattare e layout, cercate funzionalità/funzione come:

Collaborazione in tempo reale: Scegliete uno strumento che permetta a più utenti di modificare un documento in modo sincrono. Questo elimina i ritardi e gli errori di comunicazione e promuove un lavoro di squadra senza interruzioni, rendendolo ideale per i team in distribuzione

Scegliete uno strumento che permetta a più utenti di modificare un documento in modo sincrono. Questo elimina i ritardi e gli errori di comunicazione e promuove un lavoro di squadra senza interruzioni, rendendolo ideale per i team in distribuzione Controllo delle versioni: Assicuratevi che lo strumento conservi la cronologia delle versioni, in modo che gli utenti possano accedere alle versioni precedenti, confrontare le modifiche e monitorarle. In questo modo è possibile prevenire gli errori e promuovere l'account

Assicuratevi che lo strumento conservi la cronologia delle versioni, in modo che gli utenti possano accedere alle versioni precedenti, confrontare le modifiche e monitorarle. In questo modo è possibile prevenire gli errori e promuovere l'account Commento: Commenti in linea è una funzionalità/funzione indispensabile per una collaborazione efficace, perché consente un feedback contestuale senza dover passare da un canale di comunicazione all'altro

Commenti in linea è una funzionalità/funzione indispensabile per una collaborazione efficace, perché consente un feedback contestuale senza dover passare da un canale di comunicazione all'altro Assegnazione di attività e notifiche: se si collabora con più persone allo stesso documento, questa è una funzionalità/funzione inestimabile. Assegnando attività e facendo scattare notifiche per informare specifici collaboratori, è possibile completare rapidamente i progetti

se si collabora con più persone allo stesso documento, questa è una funzionalità/funzione inestimabile. Assegnando attività e facendo scattare notifiche per informare specifici collaboratori, è possibile completare rapidamente i progetti Controllo delle autorizzazioni: Potreste aver bisogno di limitare l'accesso a persone autorevoli per alcuni documenti, mentre altri file sono aperti a tutti. Scegliete quindi uno strumento che vi permetta di gestire chi può visualizzare, modificare o scaricare un documento

Potreste aver bisogno di limitare l'accesso a persone autorevoli per alcuni documenti, mentre altri file sono aperti a tutti. Scegliete quindi uno strumento che vi permetta di gestire chi può visualizzare, modificare o scaricare un documento Compatibilità multipiattaforma: Scegliete uno strumento compatibile con PC, Mac, tablet e telefoni, perché questo è ormai una tabella nel nostro stile di vita multidispositivo.

Scegliete uno strumento compatibile con PC, Mac, tablet e telefoni, perché questo è ormai una tabella nel nostro stile di vita multidispositivo. Integrazioni e widget : Scegliete uno strumento che possa diventare parte integrante del vostro flusso di lavoro, soprattutto se lavorate con un numero elevato di strumenti. Ad esempio, le integrazioni con email, note e schede kanban consentono di risparmiare tempo e di aumentare la produttività

: Scegliete uno strumento che possa diventare parte integrante del vostro flusso di lavoro, soprattutto se lavorate con un numero elevato di strumenti. Ad esempio, le integrazioni con email, note e schede kanban consentono di risparmiare tempo e di aumentare la produttività Capacità di scrittura assistita dall'IA: Non si può più ignorare l'IA: grazie a un modello di IA potente e capace, è possibile scrivere più velocemente, ridurre gli errori e rendere la scrittura d'impatto

Ora che conoscete le funzionalità/funzione da ricercare, scorrete il nostro elenco di strumenti di scrittura collaborativa per trovare quello che fa per voi.

I 10 migliori strumenti di scrittura collaborativa da usare nel 2024

Diamo un'occhiata a 10 ottimi strumenti di scrittura per la creazione di contenuti e la collaborazione.

1. ClickUp

crea documenti interessanti e collabora con i colleghi grazie a commenti, tag, modifiche sincronizzate e chat integrata

ClickUp è molto più di un semplice strumento di scrittura. In breve, è un potente strumento di scrittura strumento di produttività con un robusto software per il project management funzionalità/funzione. Documenti di ClickUp è uno strumento di gestione dei documenti basato su cloud che consente agli utenti di creare documenti, pagine annidate e wiki elaborati. In questo modo il team può collaborare e lavorare insieme sui documenti, dall'inizio alla fine.

Inoltre, con funzionalità di collaborazione in tempo reale clickUp consente una facile collaborazione e un intenso lavoro di squadra grazie a commenti, tag, modifiche in tempo reale e persino una console di chat integrata.

Inoltre, ClickUp dispone di un intervallo di integrazioni per migliorare la produttività. È quindi possibile connettere a Documenti una serie di strumenti, da quelli per l'email ai CRM ai sistemi di gestione dei database.

Con ClickUp AI è possibile redigere, modificare e riepilogare/riassumere contenuti in pochi secondi

E poi c'è IA. L'assistente di scrittura IA di ClickUp AI è il partner perfetto per il brainstorming modificare e riepilogare i contenuti. È anche possibile tradurre le bozze in altre lingue.

Inoltre, grazie a funzionalità/funzione avanzate come la collaborazione Lavagne online e mappe mentali non si tratta solo di trasformare il testo in formati visivi, ma di trasformare le idee in piani attuabili.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Fornite feedback all'interno di un documento attraverso commenti e tag, quindi gestite le versioni in pochi semplici clic

Collaborare strettamente con i membri del team mentre si lavora su un documento. I cursori colorati permettono di vedere facilmente dove si trova ogni collaboratore e cosa sta facendo

Rimanete in connessione con il vostro team grazie ai thread di chat individuali all'interno di ogni documento e fornite l'accesso a tutti i vostri collaboratori per discussioni approfondite

Utilizzate le funzionalità genAI di ClickUp per rendere la creazione e la modifica dei contenuti più veloce e accurata. Potete anche verificare i contenuti rispetto alle vostre linee guida di stile

Gestite le autorizzazioni di visualizzazione e modifica per individui, team e ospiti, in modo da mantenere i vostri dati al sicuro

Limiti di ClickUp

Utilizzare lo strumento al massimo delle sue potenzialità può essere difficile per i nuovi utenti

Non tutte le funzionalità/funzione sono ancora state introdotte nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Documenti Google

via Documenti Google Google Documenti è un'applicazione per l'elaborazione di testi basata sul cloud e sviluppata da Google. Fa parte della suite di aree di lavoro di Google strumenti per la produttività ed è destinato agli utenti per creare, modificare e archiviare documenti online.

Documenti Google supporta la collaborazione in tempo reale, quindi gli utenti possono accedere ai loro documenti da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet. Per questo motivo, è uno strumento molto diffuso tra i singoli, i team e persino le aziende.

Inoltre, offre la cronologia delle versioni, i commenti, le opzioni di condivisione e la possibilità di creare documenti in formato elettronico Funzionalità/funzione di scrittura supportate dall'IA .

Le migliori funzionalità/funzione dei Documenti Google

Collaborazione in tempo reale e utilizzo di commenti, tag e indicatori di digitazione per condividere feedback e lavorare con il proprio team

Scrivere più velocemente ed evitare errori grammaticali con le funzionalità di assistenza di Google, come Smart Compose

Lavorare in modo efficiente rispondendo ai commenti da Gmail, incorporando grafici da Slides e altro ancora

Importare file di alcuni formati popolari ed esportare documenti in PDF

Limiti di Google Documenti

Gli utenti si preoccupano di potenziali rischi per la sicurezza

Mancanza di supporto per colonne complesse e per documenti pesanti dal punto di vista del design

Selezione limitata di modelli

Prezzi del documento Google

**Gratis

Business Starter: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente

$14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

$21,60/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Documenti Google valutazioni e recensioni

G2 (Area di lavoro di Google): 4,6/5 (oltre 42.200 recensioni)

4,6/5 (oltre 42.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (28.000+ recensioni)

3. Dropbox Carta

via Dropbox Dropbox definisce Paper uno "strumento di modifica per i team", in grado di colmare il divario tra creazione e coordinamento. È stato progettato per facilitare la collaborazione in tempo reale tra i compagni di lavoro che lavorano su un documento, consentendo loro di creare, modificare e condividere contenuti senza sforzo.

Dropbox Paper supporta anche le comuni funzionalità/funzione del testo, come i commenti in linea, il monitoraggio delle modifiche e il tag degli utenti. Per le immagini e altri file multimediali, è possibile lasciare un feedback tramite annotazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox Paper

Utilizzate commenti, tag e attività per collaborare e fornire feedback al team su un documento

Differenziare gli utenti assegnando loro un colore, che si rifletterà nei commenti e nelle modifiche.

Monitoraggio dell'attività dell'utente per controllare le modifiche

Limiti di Dropbox Paper

Nessun correttore ortografico integrato o funzionalità/funzione di scrittura assistita

Offre un accesso offline limitato

Limitate opzioni di modello, formattazione e layout

Prezzi di Dropbox Paper

Plus: $11,99/mese per utente

$11,99/mese per utente Essenziale: $22/mese per utente

$22/mese per utente Business: $24/mese per utente

$24/mese per utente Business Plus: $32/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4400+ recensioni)

4.1/5 (4400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4. Microsoft Word

via Microsoft Uno dei più antichi elaboratori di testi e tra i più popolari strumenti di scrittura collaborativa, Microsoft Word è quasi sinonimo di modifica dei documenti. A differenza della maggior parte degli editor di testo contemporanei, Word si è evoluto frequentemente per stare al passo con i tempi ed è ancora attuale come editor di testo potente e capace.

Microsoft Word offre un'app online (gratis) e un'app desktop (a pagamento). Offre inoltre tutte le funzionalità/funzione di base per la scrittura e la collaborazione che si trovano nella maggior parte dei provider, compresi i commenti e il monitoraggio delle modifiche simultanee.

Tuttavia, ciò che distingue Microsoft Word è il Copilot, la sua funzionalità di genialità che consente agli utenti di redigere nuovi contenuti, riformulare tabelle come testo e persino fare brainstorming di idee.

Tuttavia, potrebbe risultare costoso per i singoli, poiché Word è disponibile solo come pacchetto per gli utenti. Se cercate solo strumenti di scrittura collaborativa e non avete bisogno dell'intera suite Office, potrebbe non essere la scelta migliore per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Word

Creare documenti personalizzati in scala con la funzione di unire i documenti per posta. È particolarmente utile per le email o gli inviti

Funzionalità/funzione di collaborazione come il monitoraggio delle modifiche, i commenti e il co-authoring in tempo reale

Sicurezza dei documenti grazie alla protezione con password, in modo da non doversi preoccupare di accessi non autorizzati

limiti di Microsoft Word

Lo strumento potrebbe rivelarsi molto costoso per i singoli utenti

Gli utenti devono fare i conti con un'interfaccia utente complessa e poco intuitiva

Mancanza di supporto in tempo reale

Prezzi di Microsoft Word

Versione gratuita a periodo limitato

Licenze personalizzate per privati e aziende

Valutazioni e recensioni di Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1700+ recensioni)

4.7/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

5. Etherpad

via Etherpad Etherpad è uno strumento basato sul Web che consente a più utenti di lavorare contemporaneamente su un documento. È uno strumento open-source strumento di modifica collaborativa per una collaborazione veloce e in tempo reale.

È sufficiente impostare un blocco e condividere l'URL con i coautori o gli editor per consentire loro di modificare il contenuto. Questa funzionalità/funzione è ideale per le attività di gruppo come il brainstorming, riunioni di revisione del progetto o la collaborazione sui documenti.

Ogni editor avrà un colore unico assegnato e potrà modificare il documento insieme.

Etherpad fornisce anche oltre 290 plugin che possono essere utilizzati per aggiungere ulteriori funzionalità/funzione allo strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di Etherpad

Creare contenuti in modo collaborativo: più utenti possono scrivere e modificare insieme i contenuti, utilizzando i loro colori unici per tenere traccia dei singoli contenuti

Aggiungere altre funzionalità/funzione di collaborazione (ad esempio, commenti e chattare) con plug-in di terze parti

Limiti di Etherpad

Non offre spazio di archiviazione cloud o opzioni di esportazione avanzate

Per alcuni utenti le opzioni di formattazione sono limitanti

Prezzi di Etherpad

Utilizzo gratuito

Valutazioni e recensioni di Etherpad

G2: 4.3/5 (non abbastanza recensioni)

4.3/5 (non abbastanza recensioni) Capterra:4/5 (non abbastanza recensioni)

6. Zotero

via Zotero Zotero è uno strumento open-source gratuito per la raccolta, la citazione e la condivisione di ricerche. È disponibile su desktop e anche come estensione per il browser per i browser più diffusi, tra cui Chrome, Safari e Firefox.

Tuttavia, Zotero non fornisce funzionalità di scrittura o di collaborazione in tempo reale, anche se i Gruppi Zotero consentono agli utenti di creare librerie condivise per gestire documenti di ricerca e altre risorse.

Zotero eccelle comunque nelle sue capacità di citazione. Supporta oltre 10.000 stili di citazione e salva automaticamente tutte le ricerche per poterle utilizzare come riferimento in qualsiasi momento.

Inoltre, grazie alla sua natura open-source, permette di completare il controllo sui propri dati.

Le migliori funzionalità di Zotero

Creazione di librerie di ricerca e bibliografie condivise per il vostro team

Creare un gruppo privato con i vostri autori, in modo da poter collaborare e organizzare le vostre ricerche e citazioni

Limiti di Zotero

Limitate funzionalità di collaborazione per la scrittura e la modifica

Più adatto per la ricerca che per la scrittura e la modifica

Prezzi di Zotero

Utilizzo gratuito

Valutazioni e recensioni di Zotero

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: Non disponibile

7. Perusale

via Perusale Perusall è una piattaforma pensata per gli educatori e costruita da educatori. È pensata principalmente per gli insegnanti e rende l'istruzione un'esperienza più collaborativa per i loro studenti.

Sebbene non sia il tipico strumento di scrittura, è popolare tra gli studenti perché aiuta a studiare in modo collaborativo e a creare comunità di studenti.

Perusall ha reso lo studio e la scrittura più coinvolgenti per gli studenti grazie a funzionalità/funzione come l'annotazione collaborativa e la chat di gruppo. Inoltre, permette di prendere e condividere le note dei libri di testo.

Tuttavia, queste attività sono limitate a Perusall e non possono essere condivise all'esterno.

Le migliori funzionalità/funzione di Perusall

Annotate le sezioni dei libri di testo e rispondete anche alle annotazioni create da altri

Costruire un forum di social network dove gli studenti possono porre domande e partecipare a discussioni

Prendere note dai corsi, combinare le note e condividerle con i colleghi

Limiti del programma

Può essere utilizzato solo in un'impostazione accademica

I materiali del corso non possono essere scaricati o stampati

Prezzi di Perusall

Utilizzo gratuito

Valutazioni e recensioni di Perusall

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

8. Evernote

via Evernote Evernote è una popolare app per prendere appunti, ma può anche lavorare come strumento di scrittura per semplici documenti. L'app è stata molto popolare negli anni 2010 e si trova ancora ai primi posti in molti elenchi delle migliori app per prendere appunti e scrivere.

Tuttavia, le sue funzionalità sono un po' obsolete per l'area di lavoro di oggi.

Ad esempio, Evernote supporta solo la modifica e la condivisione delle note in tempo reale. Inoltre, non offre altre funzionalità/funzione come i commenti o le chat e, pertanto, può sembrare limitante per la maggior parte dei casi d'uso.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Rimanere in cima al proprio elenco di cose da fare con lo strumento Attività

Accedete a Evernote ovunque grazie alla sua funzione offline

Integrazione con il calendario

Limiti di Evernote

Difficoltà di condivisione delle note con utenti che non utilizzano Evernote

Gli utenti trovano la versione gratuita troppo elementare e i piani a pagamento non valgono la spesa

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99 al mese

$14,99 al mese Professionale: $17,99 al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4.4/5 (oltre 2000 recensioni)

4.4/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (8100+ recensioni)

9. Autrice

via Autorea Authorea è stato progettato per i ricercatori e gli accademici per lavorare in modo collaborativo su documenti scientifici. È chiamato Google Docs for Scientists perché permette ai ricercatori di scrivere e modificare contenuti, citare riferimenti, ospitare documenti e altro ancora.

Authorea, che fa parte del movimento open-source, è gratis per i singoli utenti e include funzionalità/funzione come la pubblicazione ad accesso aperto, documenti pubblici illimitati e collaboratori illimitati per documento. Inoltre, le sue funzionalità/funzione includono la modifica in tempo reale, l'aggiunta di co-autori, i commenti e la chattare in diretta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Authorea

Modifica con gli autori simultaneamente e ricezione di feedback attraverso i commenti durante il processo di revisione

Invio dei documenti alle riviste direttamente dalla piattaforma Authorea, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Tornare facilmente a versioni precedenti del documento, poiché i documenti Authorea sono costruiti su Git

Usare la funzionalità/funzione live di Authorea per inviare messaggi agli autori in tempo reale

Lavorare su un ambiente LaTeX basato sul web con supporto per testi ricchi e markdown

Limiti di Authorea

Utilizzabile solo da docenti universitari

Presenta una curva di apprendimento ripida

Non è completamente personalizzabile

Prezzi di Authorea

**Gratis

Community: $1.200/anno (5 sottocollezioni)

$1.200/anno (5 sottocollezioni) Collezione: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Authorea

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

10. Scrivano

via Scrivener Sviluppato da Literature and Latte, Scrivener è uno strumento di videoscrittura rivolto ad autori, sceneggiatori e altri professionisti che lavorano a progetti di scrittura di lunga durata, come documenti di ricerca, libri, ecc.

Scrivener è dotato di funzionalità/funzione specializzate come Corkboard per organizzare le bozze, Snapshot per salvare diverse versioni di una sezione e Sketches per aggiungere note sui caratteri o sulle impostazioni.

Sebbene la maggior parte di queste funzionalità renda Scrivener un'ottima opzione per gli scrittori, è dotato solo delle opzioni di collaborazione di base, come i commenti e la modalità di revisione per tracciare con i colori le modifiche (simile alla traccia delle modifiche in altri strumenti di scrittura).

Inoltre, non è possibile condividere un progetto Scrivener direttamente con un collaboratore. È necessario aggiungerlo a una piattaforma di archiviazione cloud come Google Drive o Dropbox e poi darne l'accesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scrivener

Abilitare la modalità di revisione per monitorare le varie bozze

Utilizzare note e commenti in linea per aggiungere feedback ai documenti.

Importare e visualizzare il foglio di stile insieme alla bozza nella cartella di ricerca di Scrivener per la creazione di contenuti lunghi.

Limiti di Scrivener

Non dispone di un'app online o web

Non è possibile rispondere ai commenti

Non fornisce provider per la collaborazione in tempo reale

Difficoltà a formattare le tabelle

Prezzi di Scrivener

Standard (Mac/Windows): $49

$49 iOS: $23,99

$23,99 Bundle (MacOS e Windows): $80

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

Semplificare il lavoro con il perfetto strumento di scrittura collaborativa

Sia che stiate scrivendo una tesi, una documento tecnico un romanzo o una proposta aziendale, non si può fare a meno dello strumento giusto. Un buon strumento di scrittura collaborativa può migliorare notevolmente il processo di creazione e modifica dei documenti.

Perché non provare ClickUp? Si tratta di un ottimo strumento all-in-one per imprenditori individuali, accademici, studenti e aziende.

Inoltre, grazie alle sue funzionalità avanzate, come lo Spazio team, l'automazione del flusso di lavoro e l'utilizzo di un'interfaccia utente, ClickUp è in grado di offrire un'ampia gamma di funzioni ClickUp AI è lo strumento di scrittura perfetto per tutte le esigenze di scrittura e collaborazione.

Inoltre, ClickUp fornisce anche una piattaforma centralizzata per creare, archiviare e organizzare tutti i vostri lavori e documenti creativi in un unico luogo. Inoltre, avrete accesso gratis a un'area di lavoro di modelli ClickUp per creare documenti per vari usi. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!