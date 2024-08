Strategie efficaci di gestione del lavoro collaborativo per i team

Quando si parla di produttività, i team sono sempre alla ricerca di un vantaggio. Il modo in cui lavoriamo è in continua evoluzione e con esso anche gli strumenti che utilizziamo per terminare il lavoro.

L'obiettivo di una collaborazione gestione del lavoro il software di gestione del lavoro è quello di aiutare i team a lavorare in modo più efficiente, il che ha senso.

A chi non piace che si riesca a fare di più in meno tempo? Se utilizzati correttamente, questi strumenti aiutano i team a a sfruttare al meglio le risorse con cui lavorano per portare i progetti al traguardo con esito positivo.

Questa guida è un approfondimento su come tutto questo avviene.

Che cos'è la gestione collaborativa del lavoro?

La gestione del lavoro collaborativo è il processo di pianificazione, monitoraggio ed esecuzione delle attività da parte di un team di individui per raggiungere un obiettivo comune.

Fortunatamente, esistono strumenti per la gestione collaborativa del lavoro per facilitare il piano delle attività, anche se non tutti offrono una combinazione di funzionalità/funzione che soddisfa ogni esigenza di collaborazione.

Qualsiasi strumento collaborativo degno di questo nome offre una serie di funzionalità/funzione comuni che permettono di un lavoro di squadra coordinato come ad esempio:

Assegnazione di attività

Monitoraggio e mantenimento dello stato di avanzamento

Condivisione di file

Messaggi

Pianificazione

Creazione di elenchi di cose da fare

Tenete sotto controllo e organizzate tutte le richieste dei dipendenti remoti con il modello di lavagna Kanban per le richieste del team di ClickUp

Quando si arriva al dunque, il miglior software per la gestione collaborativa del lavoro aiuta i project manager semplificare i processi e integrare una serie completa di strumenti intuitivi.

Vantaggi dell'utilizzo di strumenti di gestione collaborativa del lavoro

Parliamo dei vantaggi di lavorare con i giusti strumenti di gestione del lavoro collaborativo.

Migliora il project management

Considerate un progetto che richiede a un team di lavorare su più attività contemporaneamente. Senza un software di gestione del lavoro collaborativo, è facile che la comunicazione si perda o che i membri del team non siano al corrente di ciò che gli altri stanno facendo.

Gli strumenti giusti tengono tutti informati e permettono di aggiornare lo stato di avanzamento, rendendo più facile per i manager tenere sotto controllo lo stato del progetto e apportare le modifiche necessarie.

Permette l'indipendenza dalla posizione

Gli strumenti e i software di collaborazione offrono ai membri del team la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Abilitazione della collaborazione asincrona o dal vivo porta a un programma di lavoro più flessibile per i membri del team.

Lo stato di avanzamento viene monitorato e i problemi vengono identificati rapidamente. Le modifiche vengono apportate in tempo reale per mantenere tutti sul monitoraggio con un'unica fonte di verità.

Migliora la comunicazione e la collaborazione Strumenti come ClickUp Whiteboard permettono di comunicare in modo semplice e veloce tra i membri del team attraverso la

funzionalità/funzione di chattare in diretta . Consente ai team di condividere gli aggiornamenti in tempo reale e di centralizzare la cronologia delle chattare intorno alle decisioni critiche del progetto.

Riduzione dei costi del progetto

Il risparmio di denaro è un aspetto importante!

Quando i team lavorano in modo più efficiente, risulta una riduzione dei costi del progetto perché le risorse sono gestite meglio. Più un team estrae valore dalle proprie risorse, più tutti vincono.

Aumenta la produttività grazie alla riunione delle scadenze

Quando i membri di un team collaborano efficacemente da fare in meno tempo. Questo porta a un aumento della produttività del team nel suo complesso. Le scadenze sono anche più facili da rispettare, perché uno strumento di gestione del lavoro centralizzato elimina gli errori di comunicazione o i contrattempi, come la perdita di documenti, che rallentano il lavoro dei team.

Utilizzare la vista Gantt in ClickUp per pianificare le attività , seguire lo stato di avanzamento del progetto, gestire le scadenze e gestire i colli di bottiglia.

Migliore processo decisionale

In un mondo frenetico, è indispensabile migliorare il processo decisionale. Quando i membri del team lavorano insieme con un'ampia visibilità negli strumenti di gestione abituali, liberano tempo per prendere decisioni migliori.

E, come tutti sappiamo, decisioni migliori equivalgono a risultati migliori... che equivalgono a un migliore risultato economico.

Collaborazione in tempo reale

Con una piattaforma di produttività, i team utilizzano la collaborazione in tempo reale Rilevamento della collaborazione ClickUp che va oltre il semplice documento Google. Ad esempio, è possibile modificare e aggiungere commenti al lavoro dell'altro in tempo reale e vedere cosa aggiunge l'altro membro del team mentre lo fa.

ClickUp permette di fare tutto questo all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Nessun file esterno strumenti per i documenti sono necessari!

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Esempi di gestione del lavoro collaborativo

Ora che conoscete i vantaggi di un'efficace gestione collaborativa del lavoro, diamo un'occhiata ad alcuni esempi reali di come i team stanno utilizzando strumenti collaborativi per la gestione del proprio lavoro.

Teams per la creazione di contenuti

Per i team che si occupano della creazione di contenuti, è fondamentale avere un hub centrale dove tutti i membri del team possano collaborare ai progetti in modo efficiente. Utilizzando strumenti di gestione del lavoro collaborativo come ClickUp, i team possono pianificare, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

Teams remoti o distribuiti

I team remoti o distribuiti hanno bisogno di un modo per rimanere in connessione e gestire efficacemente il proprio lavoro senza trovarsi nella stessa posizione fisica. Gli strumenti di gestione del lavoro collaborativo offrono funzionalità di comunicazione in tempo reale, monitoraggio del tempo e condivisione dei file che rendono più facile per i team remoti rimanere connessi e produttivi.

Teams per il piano degli eventi

Il piano di un evento richiede il coordinamento e la collaborazione di più membri del team. Con gli strumenti di gestione del lavoro collaborativo, i pianificatori di eventi possono creare attività, assegnarle ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento per garantire che tutto sia in linea con il programma dell'evento.

Teams di marketing

I team di marketing devono lavorare insieme senza problemi per creare ed eseguire le campagne. Gli strumenti di gestione del lavoro collaborativo offrono funzionalità/funzione come i calendari condivisi, sequenza del progetto e assegnazioni di attività che aiutano i team di marketing a rimanere organizzati e in linea con le loro campagne.

Come scegliere gli strumenti di collaborazione per la gestione del lavoro collaborativo

La scelta di uno strumento di collaborazione è un ordine difficile da realizzare quando ce ne sono molti tra cui scegliere.

Ma un ordine alto non significa necessariamente un ordine impossibile. È utile iniziare a delineare le specifiche del vostro team. Utilizzando sia le esigenze del team, sia le obiettivi del progetto come criteri da incrociare è un modo per assicurarsi di ottenere tutto ciò che serve in una soluzione di gestione del lavoro collaborativo. Pensate a:

La dimensione e flussi di lavoro del vostro team : Proprio come non volete pagare per uno strumento con funzionalità/funzione che il vostro team di due persone non toccherà mai, non volete nemmeno imbarcare uno strumento che limiti le capacità di un team in crescita

: Proprio come non volete pagare per uno strumento con funzionalità/funzione che il vostro team di due persone non toccherà mai, non volete nemmeno imbarcare uno strumento che limiti le capacità di un team in crescita **Il vostro budget : Più complesse sono le vostre esigenze di project management, più dovrete pagare per le funzionalità/funzione premium

: Più complesse sono le vostre esigenze di project management, più dovrete pagare per le funzionalità/funzione premium Le vostre esigenze future: È importante scegliere uno strumento che soddisfi le esigenze attuali del team. Ma dove è diretto il vostro team e di quali strumenti avrà bisogno una volta arrivato a destinazione?

Trascinate le forme sulla tela, connettete i flussi di lavoro e lavorate contemporaneamente con il vostro team in ClickUp Whiteboard

Mentre vi addentrate nel processo di selezione, ecco alcune domande generali a cui pensare:

Da fare per integrarsi con altri strumenti software?

Se non ne siete sicuri, date un'occhiata a come il vostro team termina attualmente il lavoro. Ci sono strumenti di collaborazione esistenti che fanno gran parte del lavoro pesante quando si tratta di project management e che non volete sostituire? Le soluzioni di gestione del lavoro collaborativo devono integrare un software di videoconferenza dedicato?

**Controllate

Le migliori integrazioni di ClickUp_

C'è una curva di formazione?

Alcuni strumenti di collaborazione sono pensati per i team più piccoli e sono più facili da usare, mentre altri sono più complessi e richiedono un po' di tempo per essere appresi dal team. Considerate la curva di apprendimento e il tempo necessario per far partire i team con il piede giusto.

Com'è il supporto clienti?

Il supporto clienti è facile da trascurare, ma è una parte fondamentale del processo di selezione. Si vuole raggiungere facilmente qualcuno in caso di domande, problemi o assistenza tecnica. Alcuni strumenti software arrivano addirittura a offrire sessioni di formazione personalizzate per i team più numerosi.

Qual è il miglior strumento di gestione del lavoro collaborativo?

ClickUp è il miglior strumento di gestione del lavoro collaborativo per le startup, le aziende e tutto ciò che sta nel mezzo, per molte ragioni. Ecco una rapida carrellata dei potenti strumenti di gestione del lavoro collaborativo e delle funzionalità/funzione di ClickUp:

Visualizzazione del lavoro a modo vostro con 10+ visualizzazioni del progetto

I singoli collaboratori che lavorano su attività come parte di un team più ampio possono creare visualizzazioni per approfondire il lavoro a loro assegnato. Le visualizzazioni più popolari includono:

Vista Elenco : Organizza le attività in un elenco ordinando, filtrando, raggruppando e personalizzando le colonne

: Organizza le attività in un elenco ordinando, filtrando, raggruppando e personalizzando le colonne Vista Bacheca : Trascinare e rilasciare facilmente le attività tra le diverse colonne (simile a un file di Bacheca Kanban )

: Trascinare e rilasciare facilmente le attività tra le diverse colonne (simile a un file di Bacheca Kanban ) Visualizzazione calendario: Pianifica, programma e gestisce le attività e le risorse in un formato calendario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Creare e personalizzare ogni visualizzazione di ClickUp per visualizzare le informazioni di cui si ha bisogno

Lavoro in funzione trasversale con attività e relazioni

I task sono i blocchi fondamentali dell'attività di ClickUp. È possibile assegnare attività a più membri del team, tenere traccia dei file, impostare stati e aggiungere commenti per aggiornare tutti sullo stato. All'interno di un'attività, è possibile eseguire le seguenti azioni senza soluzione di continuità collaborazione sul posto di lavoro :

Visualizza la cronologia delle attività, comprese le modifiche alle date di scadenza, gli aggiornamenti dei campi personalizzati e tutte le conversazioni

Comunicare in modo efficace con i comandi slash e gli scorciatoi da tastiera

Menzione di attività e documenti da consultare nell'area di lavoro (non disponibile in molti strumenti di gestione abituali)

Avviare una riunione di Zoom da un'attività di ClickUp

Il software di collaborazione di ClickUp utilizza una funzionalità/funzione di dipendenza delle attività che consente di vedere facilmente quali attività dipendono da altre e di pianificare di conseguenza. Ciò è utile quando si cerca di creare una Sequenza di progetti o di identificare potenziali colli di bottiglia.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Reschedule-dependencies-to-visualize-the-impact-of-due-date-changes-on-tasks-within-the-Gantt-view-in-ClickUp.png Riprogrammazione dipendenze per visualizzarne l'impatto /$$$img/

Riprogrammazione dipendenze per visualizzare l'impatto delle modifiche della data di scadenza sulle attività nella vista Gantt di ClickUp

Distribuzione efficace delle risorse con la visualizzazione giorno per giorno

Nel processo di creazione di flussi di lavoro collaborativi, gestione delle risorse le funzionalità/funzione non dovrebbero essere trascurate. Consentono ai gestori del team di esaminare l'utilizzo delle risorse, siano esse persone, denaro o tempo, e di fornire ai team informazioni utili su ciò che serve per portare un progetto al traguardo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif strumenti di gestione collaborativa del lavoro /$$$img/

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinate facilmente le attività per riassegnare le risorse

Unisce i team con la gestione collaborativa del lavoro

Con l'avvento del lavoro da remoto e tutti i rapidi cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, i Teams hanno bisogno di un modo affidabile per rimanere in connessione, allineati e produttivi.

Gli strumenti di collaborazione rallentano o aumentano la produttività dei team, quindi se siete alla ricerca di un'unica piattaforma per allineare i vostri Teams, provate gratuitamente ClickUp e smettete di passare da un'app all'altra e da uno strumento all'altro per terminare il vostro lavoro.