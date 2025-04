I 10 migliori correttori di tono IA per trasformare la vostra scrittura nel 2025

Vi siete mai chiesti se gli strumenti di IA parlano davvero la voce del vostro marchio? L'IA generativa ha indubbiamente trasformato la creazione di contenuti. 85% dei marketer lo utilizza già per le proprie strategie e il 76% per la creazione di contenuti di base.

Tuttavia, molti marketer si trovano di fronte a una sfida urgente: come personalizzare i contenuti rimanendo fedeli alla voce del proprio marchio. O forse dovete inviare un annuncio su un canale di gruppo riguardo a una scadenza non rispettata, ma non volete dare l'impressione di essere troppo abrasivi.

È l'enigma del comunicatore moderno: trovare il tono desiderato senza spendere ore e ore di lavoro riscrivere i paragrafi. I tone rewriters di IA sono qui per colmare questo divario, fornendo contenuti personalizzati e specifici per il pubblico, pur rimanendo fedeli all'identità del vostro marchio

Questa guida esplora gli strumenti che rendono possibile tutto ciò, rendendo la scrittura efficiente e coerente. Vediamo i migliori strumenti di IA tone rewriter che dovete conoscere. 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco i 10 migliori strumenti di IA per la riscrittura dei toni disponibili oggi:

ClickUp: Il migliore per la creazione di contenuti basati sull'IA Voilà: Il migliore per la produttività IA "tutto in uno" Galaxy.IA: Migliore per la riscrittura versatile dei toni con personalizzazione Storylab.IA: Migliore per la riscrittura creativa dei toni del marketing TextCortex: Il migliore per la rifinitura professionale dei toni Grammarly: Il migliore per la correzione e la modifica dei toni potenziata dall'IA HyperWrite: Il migliore per la ricerca e la versatilità di scrittura con l'IA Writetone: Il migliore per la personalizzazione dei toni e l'assistenza IA Copy.IA: Migliore per la riscrittura dei toni di livello aziendale basata sull'IA su scala Wordtune: Il migliore per la riscrittura flessibile e intuitiva dei toni IA

**Cosa si dovrebbe cercare in un IA Tone Rewriter?

Un tono IA efficace strumento di riscrittura dovrebbe rendere più efficiente il processo di scrittura, assicurando al tempo stesso un output curato e di tono adeguato. Ecco quali sono le priorità nella ricerca di uno strumento efficiente:

Preset di tono: Passate rapidamente il testo a toni professionali, casual o persuasivi con un solo clic, perfetti per adattare email, proposte o blog al vostro pubblico

Passate rapidamente il testo a toni professionali, casual o persuasivi con un solo clic, perfetti per adattare email, proposte o blog al vostro pubblico Regolazione dello stile: Perfezionamento della struttura delle frasi e della scelta delle parole per adattarle a uno stile di scrittura specifico, come la semplificazione di documenti pesanti come il gergo o l'aggiunta di calore alle risposte dei clienti

Perfezionamento della struttura delle frasi e della scelta delle parole per adattarle a uno stile di scrittura specifico, come la semplificazione di documenti pesanti come il gergo o l'aggiunta di calore alle risposte dei clienti Riscrittura massiva: Carica più paragrafi o interi documenti da riscrivere in un'unica soluzione, risparmiando ore di modifica per reportistica o campagne lunghe

Carica più paragrafi o interi documenti da riscrivere in un'unica soluzione, risparmiando ore di modifica per reportistica o campagne lunghe Funzionalità di integrazione: Utilizzate il rewriter direttamente in strumenti come Google Documenti, Microsoft Word o Slack, assicurando modifiche senza soluzione di continuità all'interno del vostro flusso di lavoro esistente

Utilizzate il rewriter direttamente in strumenti come Google Documenti, Microsoft Word o Slack, assicurando modifiche senza soluzione di continuità all'interno del vostro flusso di lavoro esistente Evidenziazione e riscrittura: Selezione e riscrittura solo delle parti di testo che necessitano di aggiustamenti di tono, come ad esempio la correzione di frasi troppo formali in una bozza altrimenti informale

Selezione e riscrittura solo delle parti di testo che necessitano di aggiustamenti di tono, come ad esempio la correzione di frasi troppo formali in una bozza altrimenti informale Controllo dell'originalità: Assicurarsi che la versione riscritta sia unica e priva di plagio, soprattutto per contenuti come post di blog o materiali di marketing

Assicurarsi che la versione riscritta sia unica e priva di plagio, soprattutto per contenuti come post di blog o materiali di marketing Mantenimento della formattazione: Mantenere intatti i punti elenco, i titoli e altri elementi strutturali, evitando noiose riformattazioni dopo la riscrittura

Mantenere intatti i punti elenco, i titoli e altri elementi strutturali, evitando noiose riformattazioni dopo la riscrittura Variazioni di frase: Ottenete più opzioni di riscrittura per una singola frase per scegliere quella che meglio si allinea con il vostroobiettivi della comunicazione 55% delle aziende utilizza l'IA per migliorare le proprie strategie. Scopri di più prevede che nel 2024 la maggior parte delle persone utilizzerà l'IA piuttosto che i motori di ricerca per trovare risposte. Questo cambiamento dimostra la crescente fiducia nell'IA per un approccio alle informazioni di facile utilizzo e conversazionale.

I 10 Migliori Riscrittori di toni IA

IA tone rewriter aiuta le aziende e i professionisti della comunicazione a migliorare la loro scrittura mantenendo coerenza e chiarezza. Di seguito, analizziamo le migliori opzioni disponibili:

1. ClickUp (migliore per la creazione di contenuti basati sull'AI)

scrivete più velocemente e perfezionate le vostre email, le copie di marketing e molto altro ancora con ClickUp AI_ ClickUp Brain utilizza l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale per trasformare il modo in cui i team creano contenuti e perfezionano i toni.

Supponiamo di dover redigere una reportistica interna che deve essere professionale ma di facile lettura. Invece di passare ore a modificare i paragrafi, l'assistente di scrittura integrato di ClickUp perfeziona il tono in pochi secondi, rendendo il contenuto nitido e di facile lettura.

Sia che si tratti di modificare un'email formale per renderla più calorosa, sia che si tratti di perfezionare un messaggio informale, l'IA si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Dall'ideazione di nuove idee ai materiali di marketing, potete usare Brain per garantire che la voce del vostro marchio risuoni con il vostro pubblico.

La collaborazione è un'altra novità con ClickUp Documenti .

Supponiamo che il vostro team stia facendo un brainstorming di idee per una campagna di marketing e che più membri del team possano lavorare contemporaneamente su un singolo documento. Allo stesso tempo, l'IA assiste in tempo reale suggerendo miglioramenti, riepilogando/riassumendo le note o addirittura generando copie creative in base ai dati forniti.

Al di là della creazione di contenuti, la flessibilità di ClickUp AI brilla nei casi di utilizzo del marketing. Aiuta a redigere le email trovando il perfetto equilibrio tra persuasione e approccio.

I modelli predefiniti e i suggerimenti generati dall'IA facilitano il copywriting, la stesura di casi di studio e i comunicati stampa, consentendo di mantenere un tono e una messaggistica coerenti su tutti i canali.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Regolate il tono e la struttura in ClickUp Documenti per creare contenuti raffinati

Collaborazione più rapida su documenti potenziati dall'IA tramite Attività di ClickUp con diverse categorie con tag personalizzati e attività secondarie

Collegate le risposte della chat con le attività e i documenti del progetto, in modo che ogni membro del team sia sempre informato ClickUp Chattare Utilizzate un codice univocoModelli ClickUp per attività, email e progetti su misura per le vostre esigenze specifiche

Mantenete chiari gli obiettivi per tutto il team con Obiettivi di ClickUp che offre traguardi per le attività, obiettivi e altre metriche per mantenere specifici i contenuti

Accesso a più di 100 obiettivi precostituiti prompt per le attività di marketing, commerciali e di project management

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono trovarsi di fronte a una curva di apprendimento molto ripida

Gli strumenti di IA avanzati sono disponibili solo con il componente aggiuntivo a pagamento ClickUp Brain

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Ecco perché utenti amano ClickUp:

_ClickUp è la migliore piattaforma per la gestione delle attività, dei team, dei flussi di lavoro, dei contenuti, ecc. Ho persino ottenuto il badge di utente verificato di ClickUp Verified Power User. La facilità con cui è possibile creare e spostare schede e creare nuove attività secondarie mi affascina

Vikas Kalwani, Direttore delle partnership, uSERP

**I marketer che utilizzano strumenti di IA e automazione come i chatbot registrano un esito positivo significativamente più elevato il 25% di questi con strategie "efficaci" ha utilizzato l'IA, mentre solo il 5% ha utilizzato strategie "inefficaci".

2. Voilà (il migliore per la produttività dell'IA tutto in uno)

via Voilà Voilà è un assistente versatile dotato di IA che lavora su tutte le piattaforme per semplificare la scrittura, il brainstorming e la ricerca.

Si integra direttamente nel browser e nelle app, consentendo di sfruttare al meglio documenti, siti web, immagini e video di YouTube. Che si tratti di creare contenuti, riepilogare informazioni o generare immagini, Voilà si adatta al vostro flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Voilà

Riscrivete, riepilogate/riassumete e traducete contenuti direttamente da pagine web o documenti

Redazione di email e risposte professionali con modelli efficienti basati sull'IA

Riepilogare/riassumere contenuti da video e PDF di YouTube

Limiti di Voilà

Le capacità di automazione sono limitate rispetto ai concorrenti

Il controllo grammaticale e ortografico in tempo reale non è completamente automatizzato

Prezzi di Voilà

**Gratis

Premium: $8/mese per utente

$8/mese per utente Ultimate: $16/mese per utente

$16/mese per utente Teams: A partire da $16/mese per utente

Voilà Valutazioni e Recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Galaxy.IA (il migliore per la riscrittura versatile dei toni con personalizzazione)

via Galassia.IA Galaxy.ai offre un ottimo strumento di riscrittura del tono dell'IA, progettato per adattare il tono del testo a qualsiasi pubblico o situazione, mantenendo intatto il messaggio principale.

Che si tratti di scrivere un'email amichevole, di redigere una relazione professionale o di rispondere ai clienti, questo strumento garantisce la connessione del messaggio con il pubblico. Le sue molteplici preimpostazioni di tono e la personalizzazione avanzata lo rendono ideale per le aziende che desiderano mantenere una comunicazione coerente.

Le migliori funzionalità di Galaxy.IA

Riscrivere istantaneamente il testo con varie opzioni di tono, come amichevole, empatico o professionale

Personalizzare ulteriormente il tono con istruzioni specifiche per ottenere risultati personalizzati

Analizza il tono attuale e lo regola per passare senza problemi allo stile desiderato

Limiti di Galaxy.IA

Limitato supporto per le lingue diverse dall'inglese

La versione gratuita di paragraph rewriter include un limite di caratteri per la riscrittura del testo

Prezzi di Galaxy.IA

**Gratis

Premium: $15/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Galaxy.IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Storylab.IA (migliore per la riscrittura creativa dei toni del marketing)

via Storylab.IA L'IA Tone Changer di StoryLab.ai rende la vostra scrittura più scorrevole e coinvolgente in pochi secondi. Scegliete tra 13 stili diversi, come professionale, spiritoso o avventuroso, e vedrete il vostro testo trasformarsi all'istante.

È semplice: copiate, incollate, selezionate il vostro tono e via. Perfetto per annunci, post sui social o qualsiasi contenuto che necessiti di un tocco di freschezza. Con il supporto di oltre 17 lingue, è facile entrare in connessione con qualsiasi pubblico.

Le migliori funzionalità di Storylab.IA

Trasforma il tono dei contenuti con 13 stili di scrittura preimpostati, tra cui persuasivo, spiritoso e narrativo

Regola la copia degli annunci, titoli di blog o i post sui social per diverse piattaforme e pubblici

Riproporre i contenuti esistenti dando loro un tono nuovo per nuove campagne

Limiti di Storylab.IA

Limite di 3 riscrizioni gratuite al mese nel piano free

Richiede la selezione manuale dei preset di tono per ogni riscrittura

Prezzi di Storylab.IA

**Gratis

Pro: $15/utente al mese

$15/utente al mese Unlimited: $19/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Storylab.IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. TextCortex (il migliore per la rifinitura dei toni a livello professionale)

via TestoCorteccia TextCortex è un potente modificatore di tono IA che offre flessibilità per la comunicazione professionale e personale. Il suo punto di forza è la capacità di adattarsi alle sfumature di tono con oltre 12 preimpostazioni, come "urgente", "allegro" o "formale"

Ciò che distingue TextCortex è la sua capacità di gestire attività complesse. Gestisce tutto, dalla parafrasi di documenti PDF all'espansione di brevi input in output dettagliati, fino all'adattamento dello stile di scrittura alla voce del marchio aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di TextCortex

Garantite una comunicazione in linea con il marchio grazie all'accurato assistente di scrittura onnipresente

Personalizzazione dello stile di scrittura per adattarlo a personas o branding specifici dell'azienda

Caricamento di PDF per la parafrasi e la riscrittura dei toni direttamente all'interno della piattaforma

Limiti diTextCortex

I suggerimenti automatizzati per contenuti specifici del settore possono richiedere aggiustamenti manuali

Limitati modelli specifici per il settore, che rendono la piattaforma meno adattabile ai mercati di nicchia

Prezzi di TextCortex

**Gratuito

Premium: $29,99/utente al mese

$29,99/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni diTextCortex

G2: 4.7/5 (640+ recensioni)

4.7/5 (640+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (180+ recensioni)

6. Grammarly (il migliore per la correzione e la modifica dei toni da parte dell'IA)

via Grammatica Grammarly ha ridefinito il modo di affrontare il tono e la qualità della scrittura. Il suo modificatore di tono alimentato dall'IA è come avere un editor personale pronto ad adattare le vostre parole a qualsiasi contesto.

Che si tratti di un discorso persuasivo, di scuse sentite o di una relazione formale, la funzionalità di rilevamento del tono dello strumento segnala i toni non corrispondenti prima ancora di premere invio.

Grazie ai suggerimenti in tempo reale integrati in piattaforme come Gmail e Google Documenti, si inserisce nel flusso di lavoro, rendendolo ideale per tutti, dagli studenti ai dirigenti di alto livello.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Rileva e regola automaticamente il tono per adattarlo ad impostazioni professionali o informali

Riscrive il testo per toni specifici come formale, sicuro o empatico

Si integra perfettamente con app come Gmail, Slack e Microsoft Word

Limiti grammaticali

Ha difficoltà con i documenti che contengono più lingue o termini specializzati

Talvolta interpreta male il contesto, dando luogo a suggerimenti meno accurati

Prezzi grammaticali

**Free

Pro: $30/utente al mese

$30/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4.7/5 (9.700+ recensioni)

4.7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.100+ recensioni)

7. Hyperwrite (il migliore per la versatilità della ricerca e della scrittura IA)

via IperScrittura HyperWrite combina la scrittura creativa con la ricerca in tempo reale, offrendo una prosa raffinata e approfondimenti basati su citazioni. Si adatta alle vostre esigenze grazie a strumenti come Flexible AutoWrite e Magic Editor.

La sua capacità di imitare la vostra voce attraverso personas personalizzabili vi farà sentire come se foste voi stessi a scrivere, solo più velocemente.

Si integra perfettamente nel flusso di lavoro grazie alle estensioni per il browser. È particolarmente utile per i professionisti che devono conciliare la scrittura con attività di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Hyperwrite

Personalizzazione del comportamento dell'IA con un massimo di 10 personas per adattarsi al vostro stile di scrittura

Conduzione di ricerche in tempo reale con approfondimenti basati su citazioni da milioni di fonti

Utilizzare strumenti come Flexible AutoWrite per la creazione e la riscrittura di contenuti su richiesta

Limiti della scrittura automatica

I suggerimenti automatici possono talvolta richiedere 2-3 secondi per essere visualizzati

I piani Premium e Ultra possono essere troppo costosi per gli utenti occasionali

Prezzi di Hyperwrite

Premium: $19,99/utente al mese

$19,99/utente al mese Ultra: $44,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Hyperwrite

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Writetone (Il migliore per la versatile personalizzazione dei toni e l'assistenza IA)

via Scrivere Lo strumento di riscrittura dei toni di IA di Writetone ridefinisce il modo in cui gli utenti adattano la loro scrittura a diversi pubblici e contesti. Con oltre 90 opzioni di tono, consente di passare senza problemi da un tono professionale, a uno colloquiale o a uno persuasivo, garantendo la risonanza dei contenuti.

L'interfaccia intuitiva e la capacità di affinare il tono in un intervallo di attività di scrittura, dai blog alle proposte aziendali, garantiscono che ogni parola scritta sia perfettamente in linea con i vostri obiettivi.

Fatto curioso: Il prima istanza conosciuta di IA può essere fatta risalire alla mitologia greca. Efesto, il dio dell'invenzione, creò Talos, un gigantesco robot d'oro progettato per proteggere l'isola di Creta. Questa figura mitica è considerata uno dei primi concetti di IA, precedendo di secoli la tecnologia moderna!

Le migliori funzionalità/funzione di Writetone

Umanizza i contenuti generati dall'IA con HumanGPT per aggirare i rilevatori di IA

Controllo grammaticale istantaneo estrumenti di correzione delle bozze per garantire una scrittura priva di errori

Riepilogare testi lunghi o PDF in contenuti concisi e digeribili

Limiti di scrittura

Il piano Free offre funzionalità/funzione limitate e annunci pubblicitari, che possono ostacolare l'usabilità

Gli strumenti premium e avanzati possono essere costosi per gli utenti occasionali

Prezzi di Writetone

**Free

Plus: $7,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Writetone

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

**Da fare: l'efficienza dell'IA generativa non è solo una questione di volume 84% degli operatori di mercato afferma che migliora la qualità dei contenuti. Strumenti di IA come i tone rewriters affinano e umanizzano i testi generati dall'IA, assicurando che ogni pezzo sia in linea con il tono e la messaggistica previsti.

9. Copy.IA (il migliore per la riscrittura dei toni dell'IA a livello aziendale e in scala)

via Copia.IA Copy.IA è uno strumento di riscrittura di frasi con intelligenza artificiale che trasforma la riscrittura dei toni con la sua piattaforma GTM IA, progettata per ottimizzare la strategia di go-to-market. Copy.ai si integra profondamente nei flussi di lavoro commerciali, di marketing e operativi per riscrivere i contenuti con toni contestualmente perfetti.

Sia che si tratti di creare campagne commerciali persuasive o di migliorare le azioni di ABM (Account-Based Marketing), Copy.ai garantisce che tutte le comunicazioni siano in linea con la voce del vostro marchio.

Grazie a funzionalità/funzione come la voce del marchio e la base informativa, questo Generatore di contenuti IA garantisce la coerenza di tutti gli output, indipendentemente dal formato o dal canale.

Le migliori funzionalità di Copy.IA

Riscrittura dei toni con tecnologia IA integrata nei flussi di lavoro commerciali, di marketing e operativi

Mantenere la coerenza con le definizioni personalizzabili della voce del brand

Riscrittura dei contenuti con consapevolezza del contesto per una comunicazione altamente personalizzata

Limiti di Copy.IA

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti a causa della sua ampia funzionalità/funzione

Richiede tempo per padroneggiare flussi di lavoro e integrazioni avanzate

Prezzi di Copy.IA

**Gratis

Starter: $49/utente al mese

$49/utente al mese Avanzato: $249/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Copy.IA

G2 : 4.7/5 (180+ recensioni)

: 4.7/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

10. Wordtune (il migliore per la riscrittura dei toni IA flessibile e intuitiva)

via Sintonia di parole Wordtune è uno strumento gratuito di IA per la riscrittura dei paragrafi che semplifica la riscrittura del tono per adattare la scrittura a qualsiasi contesto. Che si tratti di perfezionare un'email professionale, di riscrivere un contenuto accademico o di rendere più informale un messaggio per i social media, l'IA di Wordtune assicura che il tono sia perfetto.

La sua funzionalità/funzione principale è la possibilità di riscrivere le frasi in più stili, formale, informale, esteso o conciso, con un solo clic.

Wordtune suggerisce alternative e fornisce opzioni consapevoli del contesto, assicurando che il significato rimanga intatto mentre il tono cambia.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Riscrive le frasi in vari toni, tra cui formale, informale e conciso

IA Humanizer per adattare i contenuti generati dall'IA in una scrittura simile a quella umana

Tradurre frasi da altre lingue e riscriverle in inglese

Limiti di Wordtune

La versione gratuita limita la riscrittura giornaliera a 10 frasi

I risultati di frasi complesse o lunghe possono essere occasionalmente meno efficaci

Prezzi di Wordtune

Basic : Gratis

: Gratis Avanzato : $13,99/utente al mese

: $13,99/utente al mese Unlimited: $19,99/utente al mese

$19,99/utente al mese Teams: $15,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2 : 4.6/5 (170+ recensioni)

: 4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

Massimizza il tuo potenziale di scrittura con ClickUp

Scegliere il giusto tone rewriter IA non significa solo scegliere le funzionalità/funzione, ma anche allineare lo strumento al vostro flusso di lavoro, al vostro target e ai vostri obiettivi a lungo termine.

La scalabilità è fondamentale, soprattutto per i team in crescita o per le aziende che stanno ampliando le proprie strategie di contenuto.

È qui che ClickUp si distingue. Oltre alla riscrittura, la piattaforma combina collaborazione, gestione delle attività e creazione di contenuti basata sull'IA. Non si tratta solo di correggere il tono, ma di trasformare il modo in cui i team creano e comunicano.

