I 13 migliori strumenti di IA per l'ottimizzazione generativa dei motori di ricerca (GEO) nel [anno]

Potresti pensare che il tuo marchio sia ricercabile ovunque... finché non chiedi a ChatGPT e il tuo nome non compare mai. Un campanello d'allarme per te come marketer.

Poiché i motori di ricerca generativi basati sull'IA come ChatGPT, Perplexity e Gemini stanno diventando il primo punto di riferimento per chi cerca risposte, la SEO tradizionale potrebbe non essere più sufficiente. Il tuo marchio deve anche apparire nelle risposte dell'IA ai prompt degli utenti. Gli strumenti di ottimizzazione generativa dei motori di ricerca (GEO) ti aiuteranno a capire come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) interpretano, citano e mostrano i tuoi contenuti. Ma non tutti gli strumenti GEO fanno la stessa cosa. Alcuni effettuano il monitoraggio di dove e con quale frequenza vieni citato sulle piattaforme di IA. Altri aiutano a strutturare i tuoi contenuti in modo che l'IA possa interpretarli in modo più accurato.

In questo post analizziamo 13 strumenti GEO progettati per decodificare il modo in cui i motori di ricerca basati sull'IA elaborano i tuoi contenuti.

Stai cercando un modo rapido per trovare i migliori strumenti di ottimizzazione generativa dei motori di ricerca, confrontando funzionalità/funzioni, prezzi e utilizzi ideali? Questa tabella ti servirà da riferimento.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* Peec IA Monitoraggio multi-motore, benchmark della concorrenza e analisi della visibilità indipendente dalla piattaforma. Teams di medie dimensioni che desiderano analisi GEO convenienti Prezzi personalizzati BrightEdge SEO di livello aziendale e approfondimenti sull'intento dell'IA, ottimizzazione delle pagine e dei contenuti, dashboard del flusso di lavoro Le grandi aziende hanno bisogno di un'intelligenza SEO scalabile Prezzi personalizzati Conductor Dashboard SEO e visibilità IA utilizzabili, monitoraggio dello stato dei contenuti, integrazioni aziendali Agenzie e grandi marchi che gestiscono SEO e GEO complessi Prezzi personalizzati Otterly. IA Monitoraggio delle menzioni del marchio su ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentiment e prompt di parole chiave I marchi che danno priorità alla visibilità del marchio e delle menzioni A partire da 29 $ al mese Semrush Monitoraggio del posizionamento ChatGPT/Perplexity, prompt sentiment, SEO e integrazione del toolkit GEO. I team SEO si espandono nella visibilità della ricerca basata sull'IA Il piano parte da 199 $ al mese per utente. Scrunch IA Monitoraggio a livello di prompt, esportazioni CSV automatizzate, punteggio di base e monitoraggio del marchio. Teams di marketing di piccole e medie dimensioni focalizzati sul branding basato sull'IA I piani partono da 300 $ al mese. AthenaHQ Analisi incentrata sulla GEO, sentiment, monitoraggio della concorrenza, controllo del volume dei prompt e centro operativo. Marchi di medie e grandi dimensioni che ampliano la strategia di visibilità dell'IA Il piano parte da 295 $ al mese. Rankscale Monitoraggio dei prompt basato sul credito, approfondimenti dei crawler IA e rilevamento di concorrenti sconosciuti. Agenzie o marchi che necessitano di dati GEO altamente granulari Il piano parte da 20 $ al mese. Mangools IA Search Grader Punteggio di ricerca IA su GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; informazioni di base sui prompt Piccoli team che esplorano la consapevolezza GEO di livello base Versione di prova, piano a partire da 24,5 $ al mese. Profound Conversation Explorer, mappatura del sentiment, auditing dei crawler e integrazioni BI. Marchi aziendali dell'Enterprise che necessitano di analisi GEO approfondite Il piano parte da 99 $ al mese. Surfer SEO Editor di contenuto in tempo reale, SERP Analyzer, audit, pianificatore di argomenti, generazione JSON-LD Teams di contenuti che combinano SEO e scrittura GEO-friendly Il piano parte da 99 $ al mese per utente. MarketMuse Modellazione degli argomenti, valutazione dell'inventario dei contenuti, generazione di sintesi, gap explorer e funzionalità di collegamento Connect. Teams SEO/contenuto che gestiscono grandi pipeline editoriali Piano Free disponibile, prezzi personalizzati HubSpot IA Search Grader Sentiment istantaneo del marchio e quota di voce nei risultati di GPT‑4o, Perplexity e Gemini Marchi che desiderano una rapida panoramica della visibilità IA Completamente gratis, senza necessità di login o account.

Analogamente ai motori di ricerca tradizionali, anche quelli basati sull'IA hanno diverse parti mobili. Gli strumenti migliori aiutano in ogni fase del processo. Ecco a cosa dare la priorità.

Traccia la visibilità a livello di prompt: cerca strumenti che ti consentano di monitorare dove il tuo marchio appare (o non appare) su ChatGPT, Perplexity, Gemini e altri motori di IA. I migliori mostrano la posizione in classifica, la frequenza e il contesto delle menzioni.

Confronta le prestazioni dei concorrenti: il tuo strumento GEO di ottimizzazione generativa dovrebbe mostrarti con quale frequenza i tuoi concorrenti compaiono nelle risposte generate dall'IA e in risposta a quali tipi di prompt. Questo ti aiuta a identificare le opportunità di contenuto e le lacune nelle intenzioni degli utenti.

Ottimizza i contenuti per l'interpretazione dell'IA: scegli strumenti che mettono in evidenza frasi in stile prompt e cluster semantici affinché i modelli di IA possano analizzare e mettere in evidenza i tuoi contenuti. Ciò include forme evolute di ricerca per parole chiave, identificando non solo ciò che gli utenti cercano, ma anche come lo chiedono.

Analizza citazioni e sentiment: cerca piattaforme GEO che analizzino in dettaglio come i risultati di ricerca basati sull'IA fanno riferimento al tuo marchio, sia che tu sia collegato, riassunto o ignorato. È un vantaggio se includono l'analisi del sentiment e il punteggio di autorità del dominio.

Supporto per il monitoraggio multimodello: assicurati che lo strumento monitori le prestazioni su più motori IA. Quelli più utili offrono una visione unificata della tua visibilità sulle piattaforme IA.

Comprendi il comportamento dei crawler basati sull'IA: alcuni strumenti aziendali mostrano anche come i bot basati sull'IA accedono e comprendono il tuo sito, il che è utile per la SEO tecnica, la convalida degli schemi e per garantire che i tuoi contenuti siano assimilabili dagli LLM.

Ottieni aggiornamenti frequenti sulla visibilità: poiché le risposte generate dall'IA cambiano rapidamente, gli strumenti che aggiornano le classifiche e le menzioni quotidianamente (o quasi in tempo reale) sono più affidabili per un monitoraggio tempestivo e un processo decisionale rapido.

🧠 Verifica dei fatti: a differenza dei risultati SEO tradizionali, le risposte generate dall'IA offrono un contesto più rapido e risposte più chiare. Infatti, il 41% degli utenti ora ricorre a strumenti come ChatGPT per ottenere informazioni più dirette e approfondite e 1 su 3 si affida all'IA generativa quando cerca risposte online.

Che tu sia un marketer di contenuto, un responsabile SEO o il fondatore di una startup, questi strumenti GEO ti forniscono le informazioni e i dati a livello di prompt che le piattaforme tradizionali di ottimizzazione dei motori di ricerca non sono in grado di offrire.

1. Peec IA

tramite Peec IA

Peec IA offre analisi di ricerca basate sull'IA per i team di marketing che desiderano comprendere e migliorare la loro visibilità nelle piattaforme di ricerca generativa. Grazie all'analisi a livello di prompt, non dovrai più chiederti se i tuoi contenuti vengono citati nelle query degli utenti.

Peec mostra esattamente quando, dove e con quale frequenza il tuo marchio viene menzionato nelle risposte generate dall'IA. Ottieni una vista dettagliata della presenza del tuo marchio in risposta ai prompt degli utenti reali.

Puoi monitorare i concorrenti, effettuare il monitoraggio dei movimenti nel tempo e esportare le informazioni per perfezionare la tua strategia GEO. Inoltre, per inserire i risultati direttamente nella tua piattaforma di analisi, puoi scaricare tutti i dati relativi alla visibilità e ai prompt tramite esportazioni CSV o API.

Le migliori funzionalità/funzioni di Peec IA

Scopri quando e dove il tuo marchio appare nella ricerca IA e nelle panoramiche con il monitoraggio del marchio a livello di prompt.

Confronta le tue prestazioni con quelle dei tuoi diretti concorrenti attraverso modelli di IA.

Ricevi una notifica quando il tuo marchio entra o esce dalle risposte generate dall'IA con avvisi in tempo reale.

Limiti di Peec IA

Peec IA non offre raccomandazioni attuabili come miglioramenti dello schema markup o delle citazioni.

Prezzi di Peec IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Peec IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Peec IA?

Ecco una recensione di G2:

È facile da usare, la configurazione è estremamente veloce, ottieni informazioni immediate e finalmente ottieni alcuni dati per capire meglio dove e come il tuo marchio viene menzionato negli LLM. Quello che mi piace è che posso anche vedere gli URL che sono stati citati. È molto utile per capire come ottimizzare questo prompt.

È facile da usare, la configurazione è estremamente veloce, ottieni informazioni immediate e finalmente ottieni alcuni dati per capire meglio dove e come il tuo marchio viene menzionato negli LLM. Quello che mi piace è che posso anche vedere gli URL che sono stati citati. È molto utile per capire come ottimizzare questo prompt.

👀 Lo sapevi? Quasi l'80% degli utenti ora si affida a riassunti generativi (risultati zero click) in almeno il 40% delle proprie ricerche. Ribaltando il comportamento di ricerca tradizionale, questo cambiamento ha portato a una riduzione del 15-25% del traffico web organico.

2. BrightEdge

tramite BrightEdge

BrightEdge è una piattaforma SEO e di performance dei contenuti di livello enterprise progettata per i team che gestiscono ecosistemi digitali multisito. Gli strumenti SEO tradizionali coprono l'intero ciclo di vita, dalla scoperta delle parole chiave all'ottimizzazione delle pagine, al monitoraggio del posizionamento e alla reportistica sulle performance.

Il cuore delle funzionalità GEO è BrightEdge Insights, un motore basato sull'IA che analizza miliardi di dati web e di ricerca per individuare opportunità di contenuto ad alto impatto. Mostra tendenze in tempo reale, avvisi e azioni di ottimizzazione. Queste informazioni ti aiutano a rispondere più rapidamente ai cambiamenti nel comportamento di ricerca basato sull'IA.

BrightEdge offre anche Copilot per la generazione di metadati assistita dall'IA e DataMind per il riconoscimento di modelli nell'intento di ricerca e nel coinvolgimento. Con AI Visibility Monitoring, puoi monitorare la presenza del tuo marchio nel motore di ricerca basato sull'IA di Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di BrightEdge

Verifica lo stato di salute del sito su larga scala tramite ContentIQ per rilevare eventuali problemi tecnici di SEO.

Genera metadati ottimizzati tramite BrightEdge Copilot

Utilizza modelli con un solo clic per creare dashboard relative alle prestazioni dei programmi, al percorso degli acquirenti, al panorama competitivo e altro ancora con Storybuilder.

Limiti di BrightEdge

Attualmente offre il supporto per le panoramiche AI di Google (SGE) e non offre un monitoraggio approfondito su altri algoritmi di ricerca IA.

Prezzi BrightEdge

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BrightEdge

G2: 4,4/5 (oltre 690 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BrightEdge?

Ecco una recensione di G2:

BrightEdge è una potente piattaforma SEO che offre approfondimenti dettagliati e consigli basati sui dati per aumentare la visibilità online.

BrightEdge è una potente piattaforma SEO che offre approfondimenti dettagliati e consigli basati sui dati per aumentare la visibilità online.

📮 ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

3. Conductor

tramite Conductor

Conductor ha iniziato la sua attività come piattaforma di ottimizzazione e intelligence dei siti web. Ora, con Conductor IA, la piattaforma ha introdotto l'automazione intelligente nei suoi flussi di lavoro principali, offrendo un approccio più reattivo e scalabile alla strategia di contenuto e ricerca.

Lo strumento di creazione di contenuti basato sull'IA potenzia la tua produttività generando brief di contenuti basati su parole chiave, automatizzando le attività di ottimizzazione on-page e mettendo in evidenza le tendenze emergenti sulla base dei dati in tempo reale relativi alle intenzioni di ricerca.

Conductor si integra anche con strumenti come DeepCrawl e Adobe, consentendo SEO tecnico, flussi di lavoro dei contenuti e reportistica in un unico ecosistema.

Conductor non offre un monitoraggio approfondito a livello di prompt né una visibilità dettagliata sui motori di intelligenza artificiale come ChatGPT o Perplexity. Tuttavia, aiuta i team a migliorare la chiarezza, la struttura e la pertinenza, qualità che i modelli di intelligenza artificiale e le pagine dei risultati dei motori di ricerca privilegiano costantemente nella scelta delle risposte da mostrare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Conductor

Mappa in modo intelligente le lacune tematiche con AI Topic Map, che raggruppa i contenuti in base all'autorità tematica e mostra dove mancano contenuti strategici.

Traccia menzioni e citazioni e comprendi la percezione del marchio nelle risposte dell'IA utilizzando AI Search Performance.

Memorizza la voce, il tono, le sfumature, i personaggi, le informazioni sui prodotti e altre importanti linee guida di conformità del tuo marchio all'interno dei ContentProfiles.

Limiti di Conductor

Non affronta la logica comportamentale dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) né personalizza i consigli per l'interpretazione dell'IA.

Prezzi di Conductor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Conductor

G2: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Conductor?

Ecco una recensione di G2:

Lo strumento fornisce informazioni dettagliate sull'ottimizzazione, mi piace la sua interfaccia chiara e intuitiva. I risultati delle analisi sono rapidi e completi, è davvero un ottimo strumento per monitorare i cambiamenti. Questo mi ha permesso di comprendere meglio le prestazioni dei siti web.

Lo strumento fornisce informazioni dettagliate sull'ottimizzazione, mi piace la sua interfaccia chiara e intuitiva. I risultati delle analisi sono rapidi e completi, è davvero un ottimo strumento per monitorare i cambiamenti. Questo mi ha permesso di comprendere meglio le prestazioni dei siti web.

Analizza e riepiloga grandi volumi di dati o contenuti della concorrenza, ottenendo informazioni utili per le tue strategie SEO generative o GEO.

Automatizza attività ripetitive come la ricerca di parole chiave, il raggruppamento dei contenuti e i suggerimenti di collegamenti interni, semplificando il tuo flusso di lavoro di ottimizzazione.

4. Otterly. IA

Lo strumento di ottimizzazione dei motori di ricerca basato sull'IA Otterly AI ti aiuta a rimanere rilevante per le nuove piattaforme di ricerca, poiché è progettato per fornire un'intelligenza a livello di prompt.

Il Brand Visibility Index è una metrica proprietaria che valuta la tua presenza sui principali motori di IA come ChatGPT, Perplexity, Gemini e Claude. Otterly fornisce anche l'analisi delle citazioni dei link per mostrare se sei citato direttamente o solo parafrasato e con quale frequenza tali link aumentano la tua visibilità.

Ottieni anche il Domain Ranking e l'Analytics che rivelano come il tuo sito si posiziona rispetto alla concorrenza nelle risposte basate sull'IA. Utilizzando questi dati, puoi confrontare le prestazioni in base alla credibilità dei prompt, degli argomenti e delle fonti. Tutto questo viene aggiornato regolarmente attraverso una dashboard pulita e intuitiva per aiutarti a guidare la tua roadmap di marketing.

Otterly. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Conduci ricerche di parole chiave basate sull'IA per scoprire i prompt pertinenti che il tuo pubblico potrebbe utilizzare sui motori di ricerca basati sull'IA.

Monitora la visibilità dei prompt di ricerca sulle piattaforme IA.

Esegui audit GEO per valutare i punti di forza del tuo marchio, individuare i concorrenti e valutare tattiche chiave come le PR digitali, i contenuti on-page e le prestazioni UGC nella ricerca IA.

Otterly. Limiti dell'IA

Otterly non aiuta a migliorare o ristrutturare i tuoi contenuti per una migliore leggibilità da parte dell'IA o un maggiore potenziale di citazione.

Otterly. Valutazioni e recensioni IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Otterly. Prezzi dell'IA

Lite: 29 $ al mese

Standard: 189 al mese

Pro: 989/mese

Cosa dicono gli utenti reali di Otterly. IA?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace molto l'intuitività e la precisione di questo strumento, che fornisce rapidamente suggerimenti pratici e li presenta in modo intuitivo per gli utenti.

Mi piace molto l'intuitività e la precisione di questo strumento, che fornisce rapidamente suggerimenti pratici e li presenta in modo intuitivo per gli utenti.

🧠 Curiosità: un umanoide della Boston Dynamics chiamato Atlas ha fatto un tuffo inaspettato dal palco durante una demo dal vivo dopo essere inciampato su un riflettore. Secondo quanto riferito, il pubblico ha emesso un "oof" collettivo e Atlas è inciampato invece di tornare elegantemente al centro del palco.

5. Semrush

tramite Semrush

Fondata nel 2008 come strumento di ricerca di parole chiave e concorrenti, Semrush è la piattaforma di riferimento per i professionisti SEO. Originariamente incentrata sulla visibilità SERP e sul monitoraggio dei backlink, si è espansa fino a diventare una suite completa per il content marketing.

A livello aziendale, Semrush Enterprise AIO consente di ottenere metriche a livello di marchio per la scoperta tramite IA. Il suo monitoraggio AI Overview rivela esattamente quando i tuoi contenuti vengono visualizzati nei blocchi di riepilogo/riassunto di Google, quali concorrenti vengono citati e quale intento di ricerca ne determina l'inclusione.

Se il tuo team di marketing utilizza già i toolkit SEO e keyword di SEMrush, la funzione GEO aggiunge il monitoraggio della presenza generata dall'IA.

Le migliori funzionalità di Semrush

Misura la quota di voce per vedere con quale frequenza il tuo marchio si posiziona al primo posto nelle risposte generate dall'IA rispetto ai concorrenti.

Analizza i concorrenti in tutti i domini tramite Organic Research e Market Explorer per scoprire i punti di forza e le opportunità della loro strategia.

Monitora le tendenze dei prompt per capire se le tue menzioni nelle risposte dell'IA stanno aumentando o diminuendo nel tempo.

Limiti di Semrush

Le funzionalità GEO avanzate (come Share of Voice e Prompt Trends) sono attualmente disponibili solo per i clienti Enterprise AIO.

Prezzi di Semrush

Pro: 199 $ al mese

Guru: 299 $ al mese

Business: 549 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4,5/5 (oltre 2600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Semrush?

Ecco una recensione di Capterra:

Nel complesso, l'esperienza con Semrush è stata positiva grazie alla grande profondità delle analisi e delle integrazioni disponibili. Ho potuto esaminare in modo molto approfondito le classifiche, i SERP e l'ottimizzazione delle parole chiave per ogni pagina e per i miei concorrenti.

Nel complesso, l'esperienza con Semrush è stata positiva grazie alla grande profondità delle analisi e delle integrazioni disponibili. Ho potuto esaminare in modo molto approfondito le classifiche, i SERP e l'ottimizzazione delle parole chiave per ogni pagina e per i miei concorrenti.

6. Scrunch IA

tramite Scrunch IA

Come gestore di un sito web, essere reperibile su Google è sempre stato importante, ma oggi essere citabile dagli assistenti IA è altrettanto importante. La ricerca IA è ora uno dei casi d'uso consumer in più rapida crescita nella storia e gli utenti che cliccano sulle risposte di ChatGPT o Perplexity tendono ad essere più qualificati e più propensi a convertirsi.

Si tratta di un problema fondamentale nell'uso dell'IA per il content marketing che Scrunch AI sta affrontando. Con i dati a livello di prompt di ChatGPT, puoi accedere al sentiment, alla posizione in classifica e alla frequenza delle citazioni. Queste informazioni ti aiutano a quantificare la quota di voce dell'IA e a perfezionare la strategia dei contenuti in base a ciò che i motori di ricerca basati sull'IA mettono in evidenza.

Funzionalità unica nel suo genere, la piattaforma Agent Experience Platform (AXP) di Scrunch crea una versione parallela del tuo sito predisposta per l'IA. Viene fornita in modo invisibile agli agenti IA, ottimizzata per gli LLM e mappata alle tue fonti di verità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scrunch IA

Evidenzia l'attribuzione delle fonti identificando quali domini di terze parti utilizzano i sistemi IA per fare riferimento al tuo marchio, mettendo in evidenza le fonti credibili rispetto a quelle obsolete o fuorvianti.

Aggiorna i dati di visibilità ogni tre giorni, fornendo informazioni quasi in tempo reale su come appare il tuo marchio man mano che i sistemi IA si evolvono.

Offri supporto ai flussi di lavoro delle agenzie con caricamenti di prompt in blocco, dashboard di marketing pronti all'uso e strumenti per i partner tramite il Programma Partner per le agenzie.

Limiti di Scrunch IA

Scrunch simula il modo in cui gli agenti percepiscono i tuoi contenuti, ma non dispone degli strumenti SEO tecnici necessari per diagnosticare problemi di schema, blocchi di scansione o problemi di indicizzazione LLM.

Prezzi di Scrunch IA

Starter: 300 $ al mese

Crescita: 500 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scrunch IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Scrunch IA?

Ecco una recensione di G2:

Scrunch rilascia costantemente nuove funzionalità/funzioni che spesso gli altri strumenti non sono in grado di eguagliare. Queste nuove versioni sono basate sulle richieste dei clienti: se hai Scrunch e desideri una determinata funzionalità/funzione, è probabile che possano realizzarla. Supera gli analizzatori/tracker generativi simili.

Scrunch rilascia costantemente nuove funzionalità/funzioni che spesso gli altri strumenti non sono in grado di eguagliare. Queste nuove versioni sono basate sulle richieste dei clienti: se hai Scrunch e desideri una determinata funzionalità/funzione, è probabile che possano realizzarla. Supera gli analizzatori/tracker generativi simili.

🧠 Lo sapevi? Il posizionamento nella prima pagina di Google è fortemente correlato (circa 0,65) alla menzione da parte degli LLM, mentre anche il posizionamento su Bing è importante, sebbene in misura leggermente minore.

7. AthenaHQ

tramite AthenaHQ

Sviluppato da ex ingegneri di Google, AthenaHQ si concentra sull'intelligenza prompta su larga scala. Esegue il monitoraggio delle menzioni del marchio, del sentiment, dei dati prompta e delle lacune di contenuto su tutte le piattaforme. Inoltre, offre una dashboard unificata che unisce l'analisi dei dati a informazioni utili.

Ciò che distingue Athena sono la sua dashboard Prompt Volume e gli strumenti di monitoraggio, che analizzano esattamente dove hai avuto una menzione, con quale frequenza e come questo dato cambia nel tempo.

Il suo Centro operativo raccomanda quindi correzioni specifiche, come concentrarsi su argomenti trascurati, modificare la struttura della pagina o rispondere ai progressi dei concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di AthenaHQ

Sfrutta il modello proprietario di Athena per la stima del volume delle query per stimare il volume dei prompt, identificare i prompt di tendenza e ottenere un'analisi basata sulla regione.

Identifica le lacune di conoscenza dell'IA e ottieni informazioni specifiche su misura per la tua nicchia con Action Center.

Traccia le citazioni dell'IA, monitora i concorrenti e i dati geografici a livello globale con Athena Monitoring.

Limiti di AthenaHQ

Athena non dispone di funzionalità di ricerca per parole chiave, analisi SERP o SEO tecnico.

Prezzi di AthenaHQ

Starter: 295 $+/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AthenaHQ

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AthenaHQ?

Ecco una recensione di G2:

Le dashboard sono intuitive ed è stato incredibilmente facile integrarle nei nostri sistemi esistenti.

Le dashboard sono intuitive ed è stato incredibilmente facile integrarle nei nostri sistemi esistenti.

👀 Lo sapevi? Nel prompt engineering, l'ottimizzazione dei token non consiste solo nel rimanere entro i limiti del modello, ma anche nell'aumentare la chiarezza e la precisione. Tecniche come l'uso di istruzioni, la separazione del contesto dall'attività e la rimozione del linguaggio di riempimento aiutano i modelli di IA a generare risposte più mirate ed economiche.

8. Rankscale

tramite Rankscale

RankScale è stato creato per agenzie e consulenti che gestiscono le prestazioni di ricerca IA di più clienti. A differenza dei tracker monomarca, offre il supporto per il monitoraggio della visibilità multimarca all'interno di un unico account, rendendolo utile per le agenzie di marketing e SEO che gestiscono più siti di clienti.

In qualità di software per agenzie SEO, Rankscale effettua il monitoraggio della tua presenza su ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok e Microsoft Copilot. Ottieni dati immediati su quando, dove e come il tuo marchio (o quello del tuo client) appare nei risultati generati dall'IA.

La funzionalità gratuita AI Search Visibility and Ranking Analysis (Visibilità di ricerca IA e analisi del posizionamento) esegue la scansione del tuo sito web, utilizza l'intelligenza artificiale per generare prompt che il tuo pubblico potrebbe richiedere ed esegue tali query tramite motori IA live. Ottieni un'istantanea immediata della visibilità e della sostituibilità del tuo marchio nel livello di scoperta IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rankscale

Aggrega tutte le prestazioni del tuo marchio, i dati di citazione e l'analisi del sentiment in un dashboard di marketing dinamico.

Tieni traccia di indicatori chiave come il punteggio di visibilità, le menzioni di sentiment, le citazioni, le posizioni medie e i tassi di rilevamento della tua presenza IA.

Ottieni un punteggio complessivo di preparazione del tuo sito web con un'analisi dettagliata del grado di preparazione del tuo sito.

Limiti di Rankscale

RankScale mostra i risultati, ma non interpreta il comportamento del modello né suggerisce miglioramenti tattici.

Prezzi di Rankscale

Essentials: 20 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Enterprise: 780 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Rankscale

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Mangools IA Search Grader

tramite Mangools IA Search Grader

Perché la visibilità nella ricerca IA è importante anche se sei un piccolo brand o un marketer indipendente? Perché gli assistenti IA come ChatGPT e Perplexity stanno influenzando il modo in cui le persone scoprono i contenuti. La maggior parte delle aziende indipendenti non ha idea se ricevono menzioni o vengono ignorate.

Mangools AI Search Grader offre un modo semplice e senza necessità di login per rispondere a questa domanda. Questo strumento gratis scansiona il tuo sito, analizza i tuoi contenuti con l'IA e simula il comportamento reale della ricerca IA. Quindi genera prompt pertinenti in base al tuo dominio. Ottieni anche un punteggio di ricerca IA, il ranking medio e le citazioni dei concorrenti.

È adatto ai professionisti del marketing che desiderano verificare rapidamente l'efficacia dell'uso di ChatGPT per la SEO, senza investire in una suite GEO completa. Sebbene non sia progettato per il monitoraggio continuo, è uno dei modi più semplici per valutare la visibilità del tuo marchio nelle risposte generate dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mangools IA Search Grader

Ottieni rapidamente informazioni dettagliate sulla visibilità, il posizionamento medio e un punteggio di ottimizzazione della ricerca IA (0-100) di facile comprensione che riflette le prestazioni ponderate dei modelli IA.

Ottieni prompt pertinenti generati dalla descrizione della tua nicchia per far emergere i modi più efficaci in cui appari.

Analisi multiple dei modelli di IA per ottenere una visione completa delle prestazioni del tuo marchio su otto modelli di IA.

Limiti di Mangools IA Search Grader

Ti forniscono un utile punto di partenza, ma non consentono di vedere le tendenze immediate, i cambiamenti di posizionamento o le modifiche alle risposte dell'IA.

Prezzi di Mangools IA Search Grader

Free

Base: 24,5 $ al mese per utente

Premium: 34,26 $ al mese per utente

Agenzia: 63,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Mangools IA Search Grader

G2: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mangools IA Search Grader?

Ecco una recensione di G2:

Mangools combina semplicità e funzionalità potenti. Lo strumento per le parole chiave (KWFinder) è molto intuitivo. La dashboard è chiara e facile da usare anche per i membri del team con poca esperienza in materia di SEO.

Mangools combina semplicità e funzionalità potenti. Lo strumento per le parole chiave (KWFinder) è molto intuitivo. La dashboard è chiara e facile da usare anche per i membri del team con poca esperienza in materia di SEO.

10. Profound

tramite Profound

Considerando che il 98% degli acquirenti B2B ha adottato l'IA generativa per ottenere informazioni autoguidate nel proprio processo di acquisto, l'ottimizzazione generativa dei motori di ricerca è fondamentale per la tua attività.

Profound è una piattaforma GEO full-stack creata apposta per i team aziendali che vogliono controllare come il loro brand viene rappresentato negli algoritmi di ricerca IA. Dal monitoraggio dei prompt relativi al brand all'analisi del sentiment e al confronto con la concorrenza, avrai una visione a 360º della tua impronta di ricerca IA.

Conversation Explorer e Agent Analytics ti consentono di simulare il modo in cui gli assistenti IA eseguono la scansione, interpretano e citano i tuoi contenuti. Inoltre, i dashboard delle prestazioni della piattaforma trasformano le informazioni GEO in reportistica pronta per essere presentata ai dirigenti.

Le migliori funzionalità di Profound

Visualizza le fonti e la frequenza delle citazioni per individuare quali domini o pagine influenzano le risposte generate dall'IA sul tuo marchio.

Esegui audit dei crawler IA per verificare come i bot LLM accedono al tuo sito, rilevano problemi di indicizzazione e ottimizzano le pagine per dati strutturati e formati compatibili con l'IA.

Conformità SOC 2 TYPE II di livello aziendale e Single Sign-On (SSO) per i marchi che necessitano di sicurezza e protezione dei dati robuste.

Limiti profondi

Si concentra esclusivamente sulla visibilità basata sull'IA e non offre supporto per il monitoraggio organico delle parole chiave o i flussi di lavoro SEO tradizionali.

Prezzi Profound

Starter: 99 $ al mese

Crescita: 399 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni approfondite

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Profound?

Ecco una recensione su G2:

Fondamentalmente, Profound ci offre un modo per misurare un canale di scoperta completamente nuovo, ma i suoi strumenti si sono evoluti costantemente per continuare a offrire ulteriori funzionalità. Il ciclo di feedback aperto che abbiamo con il team di Profound ci ha permesso di fare di più con meno in un ambiente in rapida evoluzione.

Fondamentalmente, Profound ci offre un modo per misurare un canale di scoperta completamente nuovo, ma i suoi strumenti si sono evoluti costantemente per continuare a offrire ulteriori funzionalità. Il ciclo di feedback aperto che abbiamo con il team di Profound ci ha permesso di fare di più con meno in un ambiente in rapida evoluzione.

11. Surfer SEO

tramite Surfer SEO

Stai ottimizzando un blog, una pagina di landing o un hub di risorse. Hai bisogno che venga classificato e citato da strumenti di IA come ChatGPT. Ma da dove iniziare: nuovi contenuti o risorse esistenti? Surfer semplifica la decisione per te.

Inizia verificando ciò che già possiedi utilizzando lo strumento Content Audit. Questo strumento identifica le pagine con prestazioni insufficienti, le lacune nella copertura degli argomenti e i benchmark della concorrenza, indicando cosa aggiornare per primo. Content Editor guida le tue riscritture utilizzando suggerimenti basati sui dati per parole chiave, struttura e lunghezza in base a ciò che funziona nella ricerca e che è preferito dagli LLM.

Per pianificare i passi successivi, utilizza Topical Map, uno strumento di IA per la ricerca di parole chiave che raggruppa parole chiave e concetti in temi di contenuto interconnessi. Grow Flow di Surfer è come un assistente SEO che consiglia attività di ottimizzazione settimanali e di facile realizzazione per far evolvere il tuo sito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Analizza in modo approfondito le SERP utilizzando SERP Analyzer, che confronta oltre 100-500 fattori di ranking, come titoli, numero di parole, posizionamento dei media e struttura dei link interni.

Controlla istantaneamente le pagine esistenti, tramite una connessione con Google Search Console per individuare i contenuti con prestazioni insufficienti e ricevere consigli automatici settimanali.

Modifica il targeting geografico e il tipo di dispositivo per personalizzare i consigli in base al comportamento SERP locale o alle prestazioni dei dispositivi mobili rispetto a quelli desktop.

Limiti di Surfer SEO

Le pagine che si basano sullo scorrimento infinito o sul rendering dinamico JavaScript potrebbero non essere completamente verificate, distorcendo i consigli.

Prezzi di Surfer SEO

Essenziale: 99 $ al mese per utente

Scala: 219 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Surfer SEO?

Ecco una recensione di Capterra:

Finora è stato fantastico. Non abbiamo utilizzato molto gli aspetti di IA di Surfer, poiché stiamo semplicemente cercando di offrire più valore ai nostri clienti con i contenuti che abbiamo.

Finora è stato fantastico. Non abbiamo utilizzato molto gli aspetti di IA di Surfer, poiché stiamo semplicemente cercando di offrire più valore ai nostri clienti con i contenuti che abbiamo.

12. MarketMuse

tramite MarketMuse

Quando gestisci i contenuti di un sito di grandi dimensioni, hai bisogno di un sistema che ti consenta di pianificare, scalare e ottimizzare i contenuti che funzionano bene nei motori di ricerca. Questi dovrebbero anche avere una visibilità nelle risposte generate dall'IA. MarketMuse è una piattaforma di content intelligence basata sull'IA che ti aiuta a gestire inventari multipli e di grandi dimensioni dei clienti.

La funzionalità di pianificazione mappa i cluster di argomenti e identifica le lacune di contenuto nel tuo sito o nel tuo settore verticale. Sulla base di queste informazioni potrai decidere cosa scrivere, aggiornare o consolidare. Con il Brief Generator puoi creare rapidamente schemi dettagliati e ottimizzati per la SEO. Questo strumento SEO ti fornisce parole chiave target, domande a cui rispondere, sottotitoli e suggerimenti per i link interni.

Quando la bozza è pronta, utilizzando la funzionalità Ottimizza, è più facile valutare se il contenuto ha autorevolezza in materia. Questo è necessario sia per il posizionamento sui motori di ricerca tradizionali che per le citazioni IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di MarketMuse

Controlla automaticamente l'inventario dei contenuti per evidenziare le pagine che necessitano di aggiornamenti.

Ottieni feedback in tempo reale su come i tuoi articoli si posizionano rispetto ai modelli tematici di MarketMuse.

Consiglia link interni ed esterni tramite la funzionalità Connect, che suggerisce pagine da collegare o a cui collegarsi.

Limiti di MarketMuse

Poiché il suo vero valore deriva dalla scalabilità dei cluster di argomenti e dai grandi inventari di contenuti, MarketMuse potrebbe essere eccessivo per i team che pubblicano solo 2-3 articoli al mese.

Prezzi di MarketMuse

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MarketMuse

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MarketMuse?

Ecco una recensione di Capterra:

I nostri contenuti soddisfano meglio le esigenze dei nostri lettori, accelerano e migliorano le nostre strategie di contenuto e il nostro posizionamento su Google è migliorato.

I nostri contenuti soddisfano meglio le esigenze dei nostri lettori, accelerano e migliorano le nostre strategie di contenuto e il nostro posizionamento su Google è migliorato.

13. HubSpot IA Search Grader

tramite IA Search Grader di HubSpot

Se stai appena iniziando a esplorare come i motori di ricerca basati sull'IA come ChatGPT-4o, Perplexity o Gemini influenzano il tuo marchio, AI Search Grader di HubSpot è un ottimo punto di partenza. Prima di investire in una piattaforma GEO completa per utilizzare ampiamente l'IA nella SEO, questo strumento gratis ti offre una panoramica delle prestazioni del tuo marchio nella ricerca basata sull'IA.

Il valutatore di ricerca IA analizza la visibilità e la percezione del tuo marchio tra gli assistenti IA, offrendo un punteggio di visibilità IA. Ottieni dati sulla frequenza delle menzioni del tuo marchio e sulla tua posizione rispetto alla concorrenza. Mostra anche le citazioni principali e il sentiment del marchio, fornendoti un benchmark istantaneo.

Sebbene non sostituisca il monitoraggio a livello di prompt o il monitoraggio multi-motore, il grader di HubSpot funge da punto di accesso agevole alle panoramiche sull'IA. Il caso d'uso tipico è quello della scoperta precoce e della reportistica interna.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot IA Search Grader

Ricevi un rapporto completo sulle prestazioni dell'IA per alimentare la tua strategia di marketing orientata alla crescita.

Monitora la qualità delle fonti e valuta la varietà e la completezza delle informazioni disponibili sul tuo marchio attraverso i canali digitali.

Comprendi in che modo l'archetipo del tuo marchio influenza le prestazioni e se hai una posizione di leader, sfidante o attore di nicchia nel tuo settore.

Limiti di HubSpot IA Search Grader

Lo strumento genera automaticamente marchi di confronto, quindi non puoi scegliere quali concorrenti utilizzare come benchmark.

Prezzi di HubSpot IA Search Grader

Free

Valutazioni e recensioni di HubSpot IA Search Grader

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot IA Search Grader?

Ecco una recensione di TrustRadius:

È il nostro principale strumento di CRM e automazione del marketing. Utilizziamo quotidianamente caselle di posta, offerte, contatti, aziende e altro ancora. Altre funzionalità/funzioni che utilizziamo spesso sono moduli, sondaggi di feedback, flussi di lavoro e funzionalità di email. In breve, è una parte fondamentale della nostra attività che viene ampiamente utilizzata da tutti i team, sia per le comunicazioni con i clienti che per quelle interne.

È il nostro principale strumento di CRM e automazione del marketing. Utilizziamo quotidianamente caselle di posta, offerte, contatti, aziende e altro ancora. Altre funzionalità/funzioni che utilizziamo spesso sono moduli, sondaggi di feedback, flussi di lavoro e funzionalità di email. In breve, è una parte fondamentale della nostra attività che viene ampiamente utilizzata da tutti i team, sia per le comunicazioni con i clienti che per quelle interne.

👀 Lo sapevi? I motori di ricerca basati sull'IA Piattaforme come ChatGPT e Perplexity citano spesso fonti provenienti dai primi 10 risultati del motore di ricerca Google. Perplexity attinge da essi in oltre il 90% dei casi, Google IA Panoramica in circa l'85%, mentre ChatGPT si attesta intorno al 44%.

📚 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

