Come l'IA generativa sta trasformando il marketing: strategie ed esempi

Sei un marketer. Allora perché ti senti un impostore quando devi affrontare scadenze impossibili e cambiamenti radicali nelle campagne?

Mentre ti sembra che non ci sia mai abbastanza tempo per bilanciare creatività e scalabilità, i tuoi concorrenti sembrano essere ovunque contemporaneamente con messaggi perfettamente mirati.

il 73% dei professionisti del marketing concorda sul fatto che gli strumenti di IA possono renderli più produttivi.

Il divario tra chi adotta l'IA e chi non lo fa si sta rapidamente ampliando. E ogni minuto che dedichi ad attività ripetitive o alla lotta contro il blocco creativo è un minuto perso a vantaggio della concorrenza.

Automatizzando la creazione, la personalizzazione e l'ottimizzazione dei contenuti, l'IA generativa sta apportando velocità ed efficienza ai flussi di lavoro di marketing senza compromettere la qualità dei risultati.

In questa guida ti mostreremo come l'IA generativa si adatta ai tuoi processi di marketing quotidiani, dalla generazione di contenuti e SEO alla pianificazione di email e campagne, con esempi, strumenti e linee guida etiche integrati.

Che cos'è l'IA generativa nel marketing?

L'IA generativa si riferisce all'intelligenza artificiale in grado di creare (o generare) contenuti (testo, immagini, video e persino codice) apprendendo dai modelli presenti nei dati esistenti su cui è stata addestrata.

Ma non si tratta affatto di affidare le tue campagne a un robot. Si tratta piuttosto di potenziare ciò che già funziona: automatizzare il lavoro più noioso, scalare la creatività senza esaurire il tuo team e darti più tempo per concentrarti sulla strategia, lo storytelling e i risultati.

🎨 Il marketing è sempre stato in parte scienza e in parte arte. I modelli di IA generativa rendono la scienza più intelligente e l'arte più scalabile.

Come funziona l'IA generativa

Fondamentalmente, l'IA generativa utilizza modelli di machine learning, in particolare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o modelli di diffusione, per prevedere e generare nuovi output sulla base dei dati con cui è stata addestrata.

👉🏼 Ad esempio: Testo : strumenti come GPT-4 prevedono la parola successiva in una sequenza sulla base di miliardi di esempi, generando bozze di blog, testi di email o varianti di annunci pubblicitari

Immagini : piattaforme come DALL·E o Midjourney remixano stili visivi e input per creare grafiche o illustrazioni completamente nuove

Video e voce: strumenti come Synthesia generano video realistici da script, spesso con voci fuori campo multilingue incluse

✨ La magia avviene in quelli che vengono chiamati "trasformatori", reti neurali che comprendono il contesto e le relazioni tra gli elementi in modi che le tecnologie precedenti non erano in grado di fare.

Dietro le quinte, questi modelli si perfezionano costantemente sulla base dei modelli di utilizzo, del feedback umano e dei dati più recenti, il che significa che i risultati diventano più intelligenti nel tempo. Tuttavia, la loro efficacia dipende dal prompt, dal contesto e dalla revisione umana. Ed è qui che entri in gioco tu.

Vantaggi chiave dell'utilizzo dell'IA nel marketing

I vantaggi dell'IA generativa vanno ben oltre il semplice risparmio di tempo (anche se questo è sicuramente importante). Ecco cosa la rende ancora più utile:

Creazione di contenuti su larga scala : crea contenuti personalizzati per diversi segmenti di pubblico senza moltiplicare il carico di lavoro. Le aziende che implementano bene la personalizzazione registrano : crea contenuti personalizzati per diversi segmenti di pubblico senza moltiplicare il carico di lavoro. Le aziende che implementano bene la personalizzazione registrano un aumento del 40% dei ricavi derivanti da tali attività rispetto alle aziende medie

Riduzione dei colli di bottiglia creativi: Ricordi quel momento in cui ti sei bloccato cercando di scrivere il titolo perfetto? L'IA può generare decine di opzioni per stimolare la tua creatività quando sei bloccato

Ottimizzazione basata sui dati : l'IA impara costantemente cosa funziona. Le tue campagne di marketing mirate diventano più intelligenti nel tempo, poiché l'IA analizza i dati sulle prestazioni e si adatta di conseguenza

Voce coerente del marchio : puoi addestrare l'IA sulle linee guida del tuo marchio e sui contenuti passati per mantenere la coerenza su tutti i canali, anche con più membri del team coinvolti

Capacità di pensiero strategico : quando non sei impantanato nelle attività di produzione, puoi concentrarti sulla strategia e sull'innovazione, aree in cui la creatività umana regna ancora sovrana

Riduzione dei costi di produzione e dei tempi di consegna: la creazione di contenuti di alta qualità richiede tradizionalmente molto tempo e denaro. L'IA riduce drasticamente tali costi e investimenti in termini di tempo, mantenendo la qualità

Ma forse il vantaggio più potente dell'utilizzo dell'IA generativa nel marketing è l'accessibilità. Gli strumenti di marketing che un tempo richiedevano competenze specializzate o budget elevati sono ora disponibili per team di tutte le dimensioni. Il campo di gioco si sta livellando e la creatività, non solo le risorse, determina chi vince. 🤝

Casi d'uso dell'IA generativa nel marketing

Il vero potere dell'IA generativa risiede nelle sue applicazioni pratiche lungo tutto il ciclo di vita del marketing. La tecnologia IA generativa può offrirti il ROI più significativo attraverso:

1. Creazione di contenuti basata sull'IA (blog, social media, annunci pubblicitari, ecc.)

La velocità dei contenuti è diventata un vantaggio competitivo. Ma lo è anche la qualità, ed è qui che l'IA generativa brilla quando viene utilizzata con intenzionalità.

Gli strumenti di scrittura IA come Jasper, Claude e ClickUp Brain aiutano i team a generare schemi di blog, descrizioni di prodotti e didascalie social in pochi secondi. Con la giusta formazione e l'ingegneria dei prompt, puoi perfezionare i testi generici in bozze raffinate su misura per il tono, la persona e la fase del funnel desiderati.

🔮 Approfondimento chiave: gli esperti di marketing utilizzano l'IA come partner per il brainstorming, quindi aggiungono i dati dei clienti, i framework di posizionamento e il giudizio editoriale per produrre contenuti di alta qualità e amplificare la voce unica del proprio marchio.

Utilizzando ClickUp Brain, i professionisti del marketing possono generare contenuti in linea con il brand direttamente nell'ambiente di project management di ClickUp.

Genera nuovi contenuti o modifica quelli esistenti utilizzando ClickUp Brain all'interno di ClickUp Docs

Il contenuto viene formattato automaticamente e inserito in ClickUp Docs, eliminando il passaggio da uno strumento all'altro e la perdita di contesto. Puoi chiedere all'IA di creare una bozza di tweet basata su una breve descrizione della campagna o generare introduzioni per post di blog legate a un profilo di marketing personalizzato.

Crea contenuti dettagliati e brief creativi utilizzando l'IA in ClickUp Brain

✨ È utile anche per:

Genera contenuti completi e brief creativi in linea con le linee guida del brand

Produci rapidamente prime bozze che catturano i punti chiave del messaggio

Scala le variazioni dei contenuti su tutti i canali mantenendo la coerenza

Supera i blocchi creativi suggerendo nuovi punti di vista su argomenti familiari

A corto di idee nuove? Lascia che ClickUp Brain crei qualcosa per le tue esigenze di content marketing

Abbinalo al modello di calendario di marketing di ClickUp e al flusso di lavoro per la gestione delle campagne per semplificare le approvazioni, gestire le risorse e assegnare chiaramente la titolarità.

Ottieni il modello gratis Pianifica facilmente la tua prossima grande campagna con il modello di calendario di marketing ClickUp

I campi personalizzati in ClickUp possono monitorare il tipo di contenuto, il canale e il coinvolgimento dell'IA, in modo da sapere sempre cosa è stato scritto da un essere umano, assistito dall'IA o generato dall'IA, e monitorare le prestazioni di conseguenza.

Il risultato è un motore ad alto rendimento che mantiene i contenuti strategici, veloci e scalabili, senza dover sacrificare la creatività o il controllo.

🤝 Promemoria: la sfumatura qui è importante. Le migliori strategie di contenuto basate sull'IA mantengono comunque la supervisione umana.

📮Approfondimento ClickUp: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Vive direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Ottieni il doppio della produttività con ClickUp!

2. Email marketing personalizzato e customer journey

🧠 Curiosità: l'email continua a garantire uno dei ROI più elevati nel marketing, in particolare per i marchi B2C e il marketing rivolto ai consumatori. Ma l'invio massivo di email è ormai superato. Oggi vince l'iper-personalizzazione: email che sembrano scritte appositamente per te.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di IA generativa come Copy. ai o Salesforce Einstein. Questi strumenti utilizzano i dati relativi al comportamento passato, alla cronologia degli acquisti o ai segmenti di clientela per redigere varianti personalizzate di email su larga scala. Pensate ad esempio a righe dell'oggetto che riflettono la cronologia di navigazione, testi adattati alla fase del ciclo di vita e CTA legati all'intenzione prevista.

ClickUp consente ai team di marketing di orchestrare tutto questo con precisione.

Automatizza i flussi di lavoro delle campagne email con le automazioni di ClickUp

Con ClickUp Automazioni, puoi attivare la creazione di attività email in base alle azioni del percorso del cliente, come la registrazione di nuovi utenti o il download di contenuti. Puoi gestire le varianti dei test A/B in ClickUp Docs e utilizzare le attività di ClickUp per allineare le modifiche ai testi, le approvazioni creative e i flussi di lavoro di controllo qualità tra le parti interessate.

È ora di dare il benvenuto a una segmentazione più intelligente, a un'esecuzione più rapida e a percorsi che sembrano creati su misura anziché standardizzati.

3. IA nell'ottimizzazione dei motori di ricerca: ricerca e ottimizzazione automatizzata delle parole chiave

Probabilmente avrai sentito centinaia di opinioni sul contenuto SEO, soprattutto da quando le panoramiche IA di Google hanno preso il sopravvento sulle SERP. Ed è vero: sapevamo già che quasi il 60% delle ricerche ora sono zero-click. Con i risultati IA in gioco, è ancora più difficile ottenere traffico e conversioni tramite il content marketing.

Da dove deriva il tuo vantaggio competitivo in termini di SEO? Emerge dalla tua capacità di collegare in modo intelligente l'intento di ricerca con la tua strategia di contenuti.

I professionisti SEO di alto livello utilizzano l'IA per: Identifica i cluster semantici e le relazioni tra argomenti che potrebbero sfuggire agli esseri umani

Genera brief di contenuto completi che affrontano l'intero spettro delle intenzioni di ricerca

Crea varianti di tag del titolo e meta description ottimizzate sia per gli esseri umani che per gli algoritmi

🔎 I moderni strumenti SEO come Clearscope, Surfer e gli assistenti IA di Semrush possono individuare cluster di parole chiave, generare automaticamente meta descrizioni e persino redigere brief di contenuti ottimizzati. Questi strumenti comprendono l'autorità tematica e l'intento di ricerca, aiutando i marketer a passare da strategie SEO reattive a strategie proattive.

E la buona notizia?

l'85% dei marketer sta ottenendo risultati positivi dall'uso dell'IA per creare contenuti SEO.

ClickUp diventa il tuo centro di controllo per implementare questo flusso di lavoro.

Utilizza ClickUp Docs per archiviare linee guida SEO aggiornate, incorporare dati SERP direttamente nelle attività e assegnare liste di controllo per l'ottimizzazione con consigli generati dall'IA

Meglio ancora, utilizza il modello di sviluppo di siti web di ClickUp per gestire le campagne SEO, dagli aggiornamenti della struttura del sito all'aggiornamento dei contenuti. Assegna tag alle attività in base a parole chiave di priorità, assegna i titolari per i collegamenti interni e aggiorna automaticamente gli stati man mano che i brief passano dalla fase di ricerca alla fase di scrittura e alla fase di pubblicazione.

Ottieni il modello gratis Passa dalla mappa del sito al sito web finito con un unico modello di project management

Con l'IA generativa e ClickUp insieme, la SEO diventa meno un collo di bottiglia e più una leva di crescita.

🔮 Approfondimento chiave: il ruolo dell'IA non si limita ad aiutarti a creare contenuti SEO, ma ti aiuta anche a comprendere il modello sottostante che determina il posizionamento dei contenuti. Analizzando migliaia di pagine di esito positivo, l'IA è in grado di estrarre principi che vanno oltre il semplice posizionamento delle parole chiave.

4. Chatbot e supporto clienti basato sull'IA

Quando pensi agli agenti di assistenza IA, pensi ancora a risposte predefinite? Hai un po' di strada da fare.

💬 I modelli di chatbot odierni, basati su LLM come GPT-4 e integrati in piattaforme come Intercom o Drift, sono in grado di risolvere query di primo livello, generare risposte contestualizzate e persino indirizzare gli utenti in base al sentiment o all'urgenza.

Il vantaggio? I tuoi team di marketing e CX recuperano tempo, senza compromettere l'esperienza dei clienti.

Ma l'automazione senza responsabilità è rischiosa. È qui che ClickUp può aiutarti.

Usa le lavagne online ClickUp per visualizzare i flussi di lavoro automatizzati

I team di assistenza e marketing possono utilizzare ClickUp per documentare i flussi dei bot nelle lavagne online e nelle mappe mentali di ClickUp, creare loop di feedback dalle conversazioni dei chatbot alla creazione di contenuti (ad esempio: "quali domande continuano a porre le persone?") e assegnare attività per i follow-up umani quando necessario.

💡 Suggerimento per gli esperti: Configura le dashboard di ClickUp per monitorare i tassi di deviazione dei chatbot, il tempo medio di gestione e i punteggi di soddisfazione dei clienti, tutti collegati ai dati delle attività in tempo reale. Ecco un video esplicativo che mostra come fare:

5. IA per la copia pubblicitaria e l'ottimizzazione delle campagne

La creatività pubblicitaria ad alte prestazioni dipende dal volume dei test e dall'iterazione. L'IA generativa accelera entrambi. Quando puoi testare 50 concetti invece di cinque, aumenti notevolmente le tue possibilità di ottenere prestazioni rivoluzionarie.

📊 Piattaforme come Meta Advantage+ e Performance Max di Google utilizzano ora modelli generativi per testare dinamicamente combinazioni di titoli e testi. Strumenti di IA per il marketing come AdCreative. ai o CopySmith generano decine di varianti basate sul targeting del pubblico e sugli input del marchio.

ClickUp ti consente di gestire questo caos in modo strategico. Utilizza le oltre 15 viste di ClickUp per organizzare i contenuti creativi delle campagne in base alla piattaforma, al segmento di pubblico o all'oggetto, in elenchi, bacheche Kanban e altro ancora.

Scegli tra elenchi, bacheche Kanban, grafici Gantt e altro ancora per monitorare campagne e risorse in ClickUp

Puoi persino creare regole di automazione: quando una variante viene approvata, attiva aggiornamenti di stato, configurazioni di monitoraggio delle prestazioni o persino la sincronizzazione con piattaforme pubblicitarie esterne tramite le oltre 1000 integrazioni di ClickUp.

Assegna e monitora automaticamente i feedback creativi e le attività di follow-up con le automazioni di ClickUp

Ciò che prima richiedeva giorni di lavoro ora avviene in poche ore, grazie all'IA e a ClickUp che creano un ciclo di feedback rapido tra ideazione, esecuzione e ottimizzazione.

6. Immagini e video di marketing generati dall'IA

🧠 Curiosità: i video di breve durata (21%), le immagini (19%) e i video in diretta streaming (16%) sono attualmente alcuni dei tipi di contenuti più performanti!

I marketer ora utilizzano l'IA per creare mock-up di concetti, generare immagini dei prodotti o creare video esplicativi da script di testo, con una frazione del tempo e dei costi necessari in precedenza.

🎥 Gli strumenti di IA generativa come Midjourney, Runway e Synthesia hanno aperto nuove strade creative. Synthesia, ad esempio, consente ai team di creare video multilingue con portavoce senza studi o riprese, utilizzando avatar IA predefiniti o personalizzati.

Collabora facilmente con i membri del team e fornisci feedback sui file con le funzionalità di annotazione, correzione di bozze e commento in ClickUp

All'interno di ClickUp, i professionisti del marketing possono facilmente rendere operativo tutto questo. Possono archiviare e allegare risorse visive nei documenti e utilizzare gli strumenti di correzione di bozze di ClickUp per documentare i feedback, assegnare sequenze temporali di produzione utilizzando i grafici Gantt di ClickUp e creare cicli di feedback con commenti assegnati per la direzione visiva, il controllo delle versioni e le approvazioni.

🔮 Approfondimento chiave: gli strumenti di IA appiattiscono la curva di apprendimento tradizionalmente ripida del visual design. I team di marketing non devono più scegliere tra velocità, qualità e costi, ma possono ottimizzare tutti e tre questi aspetti contemporaneamente.

Esempi reali di IA generativa nel marketing

Andiamo ora oltre la teoria e vediamo come i brand lungimiranti stanno implementando l'IA generativa per risolvere sfide di marketing reali.

IA per contenuti e campagne

Coca-Cola: piattaforma Create Real Magic

Coca-Cola ha utilizzato l'IA generativa per fondere il branding classico con i contenuti generati dagli utenti, personalizzando le campagne di marketing e aumentando l'interazione con i consumatori e la consapevolezza del marchio, in particolare tra la Generazione Z.

Hanno creato una piattaforma proprietaria che ha permesso ai consumatori e agli autori di generare opere d'arte di marca utilizzando le risorse iconiche di Coca-Cola, come la bottiglia dal profilo caratteristico, il logo, Babbo Natale e l'orso polare.

La campagna ha incoraggiato la partecipazione globale, con opere d'arte selezionate esposte su cartelloni digitali a Times Square a New York e a Piccadilly Circus a Londra. Il risultato è stato che i consumatori hanno generato oltre 120.000 opere d'arte utilizzando strumenti di IA, dimostrando il salto di qualità delle immagini IA da DALL-E 2 a DALL-E 3.

Heinz: rafforzare l'identità del marchio attraverso immagini IA

Heinz ha condotto un esperimento utilizzando DALL-E 2 di OpenAI per generare immagini basate su prompt come "ketchup". L'IA ha prodotto immagini che assomigliavano in modo coerente al design iconico della bottiglia Heinz, anche senza menzioni esplicite del marchio.

Questa campagna ha messo in evidenza il forte riconoscimento del marchio Heinz e la sua associazione con il ketchup, ottenendo oltre 1,15 miliardi di impressioni e un tasso di coinvolgimento superiore del 38% rispetto alle campagne precedenti.

Personalizzazione basata sull'IA nell'e-commerce e nella vendita al dettaglio

Rufus di Amazon: assistente di shopping IA che aumenta il fatturato

Amazon ha introdotto Rufus, un assistente per lo shopping basato sull'IA, per migliorare la ricerca dei prodotti e i consigli. Lanciato nel febbraio 2024, Rufus aiuta i clienti a trovare prodotti su misura per le loro preferenze.

tramite Amazon

Amazon prevede che Rufus genererà indirettamente oltre 700 milioni di dollari di utile operativo nel 2025, influenzando la spesa dei clienti in generale.

Deep Brew: il segreto di Starbucks per l'iper-personalizzazione

Starbucks utilizza una sofisticata piattaforma IA chiamata Deep Brew, che sfrutta grandi quantità di dati dei clienti, tra cui la cronologia delle transazioni, l'ora del giorno, il tempo, la posizione e altri dati contestuali, per personalizzare le offerte e i consigli per i membri fedeli.

Questa piattaforma consente a Starbucks di suggerire il prodotto giusto al momento giusto, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento dei clienti. La personalizzazione basata sull'IA si estende all'app mobile e all'esperienza in negozio, dove i baristi possono riconoscere i clienti e le loro preferenze, creando un servizio personalizzato e senza soluzione di continuità. Deep Brew aiuta anche a ottimizzare l'inventario, il personale e le operazioni del negozio sulla base di analisi predittive.

Starbucks riporta miglioramenti significativi nel coinvolgimento dei clienti e nel ROI grazie al lavoro richiesto dall'IA nel marketing. Ad esempio, i report interni citano un aumento del 30% del ROI e una crescita del 15% nel coinvolgimento dei clienti grazie alla personalizzazione dell'IA e al marketing mirato.

IA nell'influencer marketing e nel coinvolgimento sui social media

L'intelligenza artificiale ora integra l'analisi di testi, immagini, video e audio per comprendere le conversazioni sui social in modo olistico, consentendo ai brand di creare contenuti più ricchi e coinvolgenti.

I sistemi di IA aiutano persino le piattaforme social a rilevare e rimuovere contenuti dannosi come incitamento all'odio, fake news e spam in modo più efficiente rispetto ai moderatori umani. Sono abili nell'identificare account falsi e bot, mantenendo ambienti social più sicuri e affidabili.

👉🏼 Marchi come Prada, Versace e Red Bull hanno attivato influencer IA per le promozioni online. Queste personalità virtuali coinvolgono il pubblico sulle piattaforme dei social media, offrendo ai marchi un modo innovativo per connettersi con i consumatori.

via Instagram

🤖 Esempio: Creata dalla startup Brud nel 2016, Lil Miquela è una delle prime e più famose influencer IA. Unisce moda, attivismo e musica, ha pubblicato le sue canzoni ed è apparsa in video musicali. La sua personalità realistica e la sua capacità di raccontare storie l'hanno resa una pioniera nel marketing degli influencer IA. Ha collaborato con marchi come BMW, Samsung e Calvin Klein, solo per citarne alcuni.

Ciò che rende potenti questi esempi di IA generativa nel marketing è il modo in cui questi marchi hanno integrato l'IA nei loro flussi di lavoro esistenti. Lungi dal sostituire i loro team di marketing con l'IA, li hanno potenziati con strumenti che ne hanno migliorato le capacità.

La selezione degli strumenti di IA giusti può migliorare significativamente le strategie di marketing. Ne abbiamo selezionati alcuni che stanno effettivamente funzionando per team come il tuo:

ClickUp Brain

Desideri un autore IA che funga anche da stratega dei contenuti integrato nel tuo team di marketing? ClickUp Brain è l'assistente IA nativo di ClickUp, versatile come non mai. Perfettamente integrato nelle tue attività, nei tuoi documenti e nei tuoi flussi di lavoro, ti aiuta a generare testi in linea con il tuo brand per blog, email, post sui social, brief di campagne e molto altro, proprio dove si svolge il lavoro.

Usa ClickUp Brain per raccogliere idee per i contenuti e svilupparle

Grazie alla consapevolezza contestuale derivante dalle descrizioni delle attività, dagli obiettivi dei progetti e dai commenti del team all'interno di ClickUp, ClickUp Brain produce contenuti in linea con la tua strategia, non solo con il tuo prompt.

È ideale per i team di marketing che desiderano creare e iterare contenuti all'interno di un'area di lavoro centralizzata senza dover passare da uno strumento all'altro. Perché sanno che il vero vantaggio competitivo deriva dall'unificazione delle operazioni di marketing in un'unica piattaforma in cui l'IA può apprendere dall'intero ecosistema di marketing piuttosto che da attività isolate.

💡 Suggerimento per esperti: accedi a vari LLM all'interno di un unico strumento tramite ClickUp Brain. Prova Claude per la generazione di contenuti, GPT e Gemini per ricerche approfondite e ragionamenti, e ClickUp Brain per incorporare le conoscenze contestuali della tua area di lavoro nei tuoi contenuti! Passa da un LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

Jasper

Jasper è un solido assistente di scrittura IA su misura per i marketer, le agenzie e i team di contenuti che mirano a scalare la produzione di contenuti di alta qualità. Offre oltre 50 modelli per vari tipi di contenuti, inclusi post di blog, testi pubblicitari ed email.

Con il supporto di oltre 30 lingue e integrazioni con strumenti come Surfer SEO e Copyscape, Jasper garantisce che i contenuti siano ottimizzati e privi di plagio.

Copy. ai

Copy. ai è progettato per i professionisti del marketing che desiderano personalizzare rapidamente i contenuti in vari formati, inclusi post sui social media, descrizioni di prodotti ed email. La sua interfaccia intuitiva e l'ampia libreria di modelli lo rendono accessibile agli utenti di tutti i livelli di competenza.

Piattaforme di creazione di immagini e video con IA

Midjourney

Midjourney è un generatore di immagini basato sull'IA noto per la sua capacità di creare immagini di alta qualità in vari stili artistici a partire da prompt di testo. Accessibile tramite Discord, è pensato per designer e marketer alla ricerca di immagini uniche per le loro campagne.

🧠 Curiosità: come utente ClickUp, non è necessario investire in uno strumento separato per la generazione di immagini IA. Le lavagne online ClickUp offrono la tela perfetta per generare arte e immagini IA utilizzando semplici prompt di testo! Usa ClickUp Brain per generare mockup, diagrammi e altro ancora sulle lavagne online ClickUp

DALL-E 3

DALL·E 3, sviluppato da OpenAI, è un modello di generazione di immagini all'avanguardia che trasforma prompt di testo dettagliati in immagini originali di alta qualità.

A differenza delle versioni precedenti, DALL·E 3 è profondamente integrato con ChatGPT, consentendo agli utenti di iterare e perfezionare i prompt delle immagini in modo conversazionale. Questo lo rende ideale per i marketer e i team creativi che desiderano generare immagini uniche per campagne, annunci o contenuti senza partire da zero o utilizzare immagini stock.

Runway

Runway Gen-2 è uno strumento all'avanguardia per la generazione di video basato sull'IA che consente agli autori di trasformare prompt di testo, immagini o video esistenti in contenuti video dinamici e di alta qualità.

Grazie a funzionalità/funzioni quali movimenti della telecamera personalizzabili e pennelli di movimento, gli utenti possono dirigere il movimento di elementi specifici all'interno di un fotogramma, offrendo un controllo creativo senza precedenti. Ciò lo rende una risorsa inestimabile per i professionisti del marketing, gli autori di contenuti e i registi che mirano a produrre narrazioni visivamente accattivanti senza risorse estese.

Hedra

Hedra è una piattaforma di generazione video basata sull'IA che consente agli utenti di creare video realistici e animati combinando immagini e audio con sintesi vocale. Il suo modello Character-3 integra video, voce, movimento ed emozioni per prestazioni dei personaggi superiori, rendendolo adatto alle applicazioni di marketing aziendale.

Software di automazione del marketing basato sull'IA

HubSpot Marketing Hub

HubSpot offre funzionalità/funzioni di IA all'interno della sua suite di automazione del marketing, tra cui l'ottimizzazione dei contenuti e il punteggio predittivo dei lead. Combina il CRM con strumenti di marketing basati sull'IA per l'ottimizzazione dei contenuti, la personalizzazione e la gestione delle campagne.

I suoi strumenti completi e le solide analisi lo rendono adatto alle aziende che cercano una soluzione di marketing all-in-one.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein fornisce funzionalità di IA su tutta la piattaforma Salesforce, fornendo assistenza nell'analisi dei clienti e nel marketing personalizzato. La sua profonda integrazione con i prodotti Salesforce e le analisi avanzate lo rendono ideale per le grandi aziende.

Marketo

Marketo è una piattaforma di automazione del marketing di livello aziendale con funzionalità di IA per il lead scoring, i contenuti predittivi e l'ottimizzazione delle campagne. È nota per le sue funzionalità B2B complete, la tecnologia matura e l'analisi approfondita.

ClickUp per i team di marketing

Oltre alle semplici funzionalità di IA, ClickUp offre una gestione end-to-end del flusso di lavoro di marketing con automazioni che collegano la strategia all'esecuzione.

Il modello di piano di marketing di ClickUp è pensato per i professionisti del marketing che hanno bisogno di un sistema chiaro e ripetibile per gestire campagne multicanale. Include sezioni predefinite per impostare gli obiettivi della campagna, definire il pubblico di destinazione, monitorare il budget rispetto ai dati effettivi e assegnare i risultati finali per contenuti, design e media a pagamento.

Ottieni il modello gratis Ottieni una struttura pronta all'uso per pianificare, eseguire e monitorare le campagne in un unico posto con il modello di piano di marketing di ClickUp

Con i suoi campi personalizzati, i grafici Gantt e gli aggiornamenti automatici dello stato, aiuta i team ad allinearsi sulla strategia e a tenere sotto controllo ogni aspetto, dall'avvio al post-mortem.

ClickUp può essere utilizzato come hub di automazione per la pianificazione delle campagne, la produzione di contenuti, il coordinamento del lancio delle campagne e la reportistica e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Ecco alcuni semplici esempi di flusso di lavoro per iniziare:

Esempio 1: per la gestione della produzione di contenuti

I flussi di lavoro dei contenuti coinvolgono più parti interessate, modifiche, approvazioni e scadenze, e tenerne traccia è un lavoro a tempo pieno.

Crea un'attività per ogni risorsa (blog, video, post sui social) utilizzando il modello Calendario marketing in ClickUp

Applica campi personalizzati come Tipo di contenuto, Canale, Fase del funnel, Data di scadenza e altri per mantenere accessibili i dettagli

Utilizza le automazioni per: Assegnare un'attività allo scrittore quando lo stato è "Pronto per la bozza" Notificare l'editor quando lo stato è "In revisione" Aggiornare il calendario di pubblicazione quando lo stato è "Approvato"

Assegna un'attività allo scrittore quando lo stato è "Pronto per la bozza"

Avvisa l'editor quando lo stato è "In revisione"

Aggiorna il calendario di pubblicazione quando lo stato è "Approvato"

Assegna un'attività allo scrittore quando lo stato è "Pronto per la bozza"

Avvisa l'editor quando lo stato è "In revisione"

Aggiorna il calendario di pubblicazione quando lo stato è "Approvato"

🧠 Bonus ClickUp Brain: redigi bozze di contenuti, genera prime bozze o riepiloga/riassumi i thread di feedback all'interno dell'attività, risparmiando ore di scambi di messaggi. Condensa rapidamente gli aggiornamenti chiave da commenti, modifiche di stato, nuove attività secondarie e aggiornamenti importanti sui progetti utilizzando ClickUp Brain

Esempio 2: per la reportistica sulle prestazioni e l'ottimizzazione

I leader e i team di marketing spesso devono fare i conti con dati sulle prestazioni frammentati, sparsi tra fogli di calcolo, piattaforme di analisi e finestre In arrivo dei team. La reportistica diventa una corsa mensile, gli insight arrivano in ritardo e l'ottimizzazione avviene troppo tardi per essere efficace.

Inizia con un modello sistematico Utilizza il Utilizza il Modello di report di marketing in ClickUp per creare uno spazio dedicato ai riepiloghi delle campagne Ogni attività o documento del report include sezioni strutturate: Obiettivi, Metriche del canale, Budget vs effettivo, Risultati migliori, Apprendimenti e Passaggi successivi Utilizza il Modello di report di marketing in ClickUp per creare uno spazio dedicato ai riepiloghi delle campagne Ogni report Attività o Documento include sezioni strutturate: Obiettivi, Metriche del canale, Budget vs Effettivo, Risultati migliori, Apprendimenti e Passaggi successivi Traccia le prestazioni in tempo reale Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Conversioni di spesa CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Utilizza Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Conversioni di spesa CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback post-lancio dalle parti interessate (commerciale, assistenza clienti, dirigenti) Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Conversioni di spesa CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Spendi Conversioni CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback post-lancio dagli stakeholder (commerciale, assistenza clienti, dirigenti) Automatizza i trigger di reportistica Crea automazioni ClickUp per: Assegnare un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Avviata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Ricordare automaticamente ai titolari di compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report Crea automazioni ClickUp per: Assegnare un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Avviata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Ricordare automaticamente ai titolari di compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report Assegna un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Promemoria automatico ai titolari per compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report Crea dashboard dinamiche Utilizza le dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale da attività e campagne: Grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale Grafici lineari che tracciano le tendenze di conversione nel tempo Tabelle che riepilogano/riassumono il ROI delle campagne Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team Queste dashboard offrono ai responsabili del marketing una visibilità immediata e possono essere condivise con i dirigenti o i client come una finestra sulle prestazioni in tempo reale Utilizza le dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale da attività e campagne: Grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale Grafici lineari che monitorano le tendenze di conversione nel tempo Tabelle che riepilogano/riassumono il ROI delle campagne Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team Grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale Grafici lineari che monitorano le tendenze di conversione nel tempo Tabelle che riepilogano/riassumono il ROI delle campagne Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team Questi dashboard offrono ai responsabili del marketing una visibilità immediata e possono essere condivisi con i dirigenti o i client come una finestra sulle prestazioni in tempo reale

Utilizza il Modello di report di marketing in ClickUp per creare uno spazio dedicato ai riepiloghi delle campagne

Ogni report Attività o Documento include sezioni strutturate: Obiettivi, Metriche del canale, Budget vs Effettivo, Risultati migliori, Apprendimenti e Passaggi successivi

Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Conversioni di spesa CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.)

Spendi

Conversioni

CTR/Tasso di coinvolgimento

Parametri UTM

Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.)

Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback post-lancio dagli stakeholder (commerciale, assistenza clienti, dirigenti)

Spendi

Conversioni

CTR/Tasso di coinvolgimento

Parametri UTM

Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.)

Crea automazioni ClickUp per: Assegnare un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Avviata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Ricordare automaticamente ai titolari di compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report

Assegna un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata"

Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni

Promemoria automatico ai titolari per compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report

Assegna un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata"

Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni

Promemoria automatico ai titolari per compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report

Utilizza le dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale da attività e campagne: Grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale Grafici lineari che monitorano le tendenze di conversione nel tempo Tabelle che riepilogano/riassumono il ROI delle campagne Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team

Grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale

Grafici lineari che monitorano le tendenze di conversione nel tempo

Tabelle che riepilogano/riassumono il ROI delle campagne

Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team

Questi dashboard offrono ai responsabili del marketing una visibilità immediata e possono essere condivisi con i dirigenti o i client come finestra sulle prestazioni in tempo reale

Grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale

Grafici lineari che monitorano le tendenze di conversione nel tempo

Tabelle che riepilogano/riassumono il ROI delle campagne

Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team

Ottieni una visualizzazione chiara e consolidata dell'impatto del tuo marketing, dalla portata dei contenuti alle conversioni commerciali, con i dashboard di marketing di ClickUp

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp Brain per riepilogare/riassumere automaticamente i risultati delle campagne e generare consigli di ottimizzazione basati sulle prestazioni passate.

Sfruttando questi strumenti, i professionisti del marketing possono migliorare le loro strategie digitali, semplificare i flussi di lavoro e offrire esperienze personalizzate al proprio pubblico. ClickUp, con le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA e i modelli personalizzabili, funge da hub centrale (o app per tutto) per la gestione dei team di marketing e l'automazione dei flussi di lavoro.

Sfide e considerazioni etiche nel marketing IA

Man mano che i contenuti generati dall'IA diventano sempre più sofisticati, il confine tra il lavoro umano e quello creato dall'IA diventa sempre più labile. I marchi consapevoli devono stabilire politiche chiare sull'uso e la divulgazione dell'IA per evitare la compromissione dei dati interni e dei clienti. Ciò rafforza anche la fiducia dei clienti e garantisce pratiche aziendali eque.

Ecco alcune sfide e considerazioni etiche a cui prepararsi:

1. Privacy dei dati e consenso

Il marketing basato sull'IA si affida fortemente alla raccolta e all'analisi di grandi quantità di dati sui consumatori, tra cui il comportamento di navigazione, la cronologia degli acquisti e le interazioni sui social media. Tuttavia, sorgono preoccupazioni quando questi dati vengono raccolti senza un consenso esplicito o utilizzati per scopi diversi da quelli previsti.

Considerazioni chiave:

Trasparenza: comunica chiaramente le pratiche di raccolta dei dati e ottieni il consenso esplicito dei consumatori

Protezione dei dati: implementa solide misure di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili da violazioni

Conformità normativa: rispetta le normative sulla privacy dei dati come il GDPR e il CCPA per garantire un trattamento dei dati conforme alla legge

2. Pregiudizi algoritmici e inclusività

📌 Uno studio ha rilevato che i temi dei messaggi per gli slogan di marketing generati dall'IA relativi alla finanza variavano in modo significativo in base a fattori demografici. "Le donne, i giovani, le persone a basso reddito e quelle con un livello di istruzione inferiore ricevono messaggi più distinti rispetto alle persone più anziane, con un reddito più elevato e un livello di istruzione più alto", il che può potenzialmente portare a un trattamento ingiusto.

I sistemi IA apprendono dai dati storici, che possono contenere pregiudizi intrinseci relativi a razza, genere o stato socioeconomico.

Come mitigare tali pregiudizi per prevenire il marketing discriminatorio?

👉🏼 Assicurati che i modelli di IA siano addestrati su set di dati diversificati e rappresentativi. Dovresti anche condurre revisioni periodiche dei risultati dell'IA per identificare e correggere eventuali distorsioni. E il passaggio più importante? Mantieni il coinvolgimento umano nei processi decisionali per individuare e affrontare potenziali problemi.

3. Trasparenza e spiegabilità

La natura "black box" di alcuni algoritmi IA rende difficile comprendere come vengono prese le decisioni, portando a una mancanza di trasparenza. Questa opacità può minare la fiducia dei consumatori, soprattutto quando gli individui non sono consapevoli di come i loro dati influenzano i contenuti di marketing.

Alcune best practice da seguire:

IA spiegabile (XAI): affidati a modelli di IA che forniscono spiegazioni chiare delle loro decisioni

Educazione dei consumatori: informare gli utenti su come l'IA influenza i contenuti che vedono e le decisioni che prendono

Strutture di responsabilità: stabilisci protocolli per affrontare e correggere i problemi derivanti dalle decisioni dell'IA

4. Disinformazione e deepfake

Con la democratizzazione dell'IA, è più facile che mai generare contenuti realistici ma falsi, con conseguente diffusione di disinformazione.

Un esempio degno di nota è l'evento Glasgow Willy Wonka, in cui gli annunci pubblicitari generati dall'IA hanno fuorviato i consumatori, con conseguente reazione negativa da parte del pubblico.

Le misure preventive includono:

Verifica dei contenuti: implementa protocolli di verifica dei fatti per i contenuti generati dall'IA

Informativa: etichettare chiaramente i contenuti generati dall'IA per informare i consumatori

Conformità normativa: rispetta gli standard e le normative pubblicitarie per prevenire pratiche ingannevoli

5. IA lavaggio e rappresentazione errata

Alcune aziende esagerano l'uso dell'IA nei propri prodotti o servizi, una pratica nota come "AI washing". Ciò può fuorviare consumatori e investitori, come dimostrato dai casi in cui alcune aziende hanno subito sanzioni per false dichiarazioni sull'integrazione dell'IA.

I nostri consigli?

Rappresenta accuratamente il ruolo dell'IA nei prodotti e nei servizi

Rimani informato sulle normative relative alle dichiarazioni sull'IA per evitare ripercussioni legali

Costruisci la fiducia attraverso la trasparenza e l'autenticità nelle comunicazioni relative all'IA

7. Equilibrio tra collaborazione umana e IA

Forse la sfida più complessa è mantenere il giusto equilibrio tra l'efficienza dell'IA e la creatività umana.

Un articolo dell'HBR riporta che gli esseri umani che collaborano con l'IA generativa ottengono prestazioni e efficienza significativamente migliori in attività come la scrittura e il brainstorming rispetto agli esseri umani che lavorano da soli o all'IA da sola. Tuttavia, la motivazione intrinseca è diminuita dell'11% e la noia è aumentata del 20% per i partecipanti che hanno collaborato con l'IA generativa su un'attività e poi hanno affrontato un'attività diversa da soli.

La magia avviene quando smettiamo di vedere l'IA come un sostituto e iniziamo a considerarla un partner creativo. I team di maggior successo stanno progettando flussi di lavoro intelligenti in cui l'IA gestisce le attività più dispendiose in termini di tempo, mentre gli esseri umani si concentrano su ciò che sanno fare meglio: il pensiero strategico e la direzione creativa.

8. Impatto ambientale negativo

L'impatto ambientale dell'IA sta diventando una considerazione reale per i team di marketing con impegni di sostenibilità. I modelli di IA di grandi dimensioni richiedono risorse computazionali significative, contribuendo alle preoccupazioni ambientali.

È importante essere pratici in questo senso, implementando politiche di utilizzo che riservino l'elaborazione intensiva dell'IA alle applicazioni di alto valore, utilizzando modelli più leggeri per le attività di routine. Si tratta di usare questi potenti strumenti con attenzione, piuttosto che applicarli indiscriminatamente.

9. Considerazioni sulla proprietà intellettuale

Il panorama legale relativo ai contenuti generati dall'IA e alla proprietà intellettuale rimane incerto. Le questioni relative alla titolarità del copyright, al fair use e all'attribuzione continuano ad evolversi. I team di marketing dovrebbero sviluppare politiche chiare su come gli strumenti di IA interagiscono con le opere protette e prendere in considerazione l'uso di filigrane o attribuzioni per le risorse generate dall'IA.

Il percorso da seguire richiede un approccio ponderato che bilancia innovazione e responsabilità. Affrontando queste sfide in modo proattivo, i professionisti del marketing possono sfruttare il potenziale dell'IA e allo stesso tempo sviluppare pratiche sostenibili ed etiche che rafforzano la fiducia nel marchio in un panorama sempre più guidato dall'IA.

Tendenze future dell'IA generativa per il marketing

Sulla base delle attuali traiettorie tecnologiche e dei segnali del mercato, ecco dove sta andando il settore.

1. L'IA generativa diventa fondamentale per le operazioni di marketing

L'IA generativa è passata dall'essere una novità a una necessità nel marketing moderno.

l'88% dei marketer utilizza ora l'IA nel proprio ruolo quotidiano, con il 93% che la sfrutta per generare contenuti più rapidamente e il 90% per accelerare il processo decisionale.

2. L'ottimizzazione generativa dei motori di ricerca (AEO) sostituisce la SEO tradizionale

Con l'ascesa dei chatbot IA come ChatGPT e Claude, gli utenti cercano sempre più informazioni attraverso interfacce conversazionali, portando alla nascita della Generative Engine Optimization (GEO).

A differenza della SEO tradizionale, che si concentra sul posizionamento delle parole chiave, GEO mira a ottimizzare i contenuti per le risposte generate dall'IA, affrontando gruppi di domande correlate per aumentare la visibilità su varie piattaforme IA.

🧠 Curiosità: il 19% dei marketer ha già in piano di sviluppare una strategia SEO per l'IA generativa nella ricerca.

3. L'iper-personalizzazione avviene su larga scala

Il limite della personalizzazione sta per essere superato. Le esperienze personalizzate motivano già l'80% dei clienti a convertirsi, ma gli approcci attuali segmentano tipicamente i clienti in gruppi ampi.

I sistemi di IA possono consentire un vero marketing 1:1 su scala aziendale, con marchi leader che offrono esperienze di contenuti unici a ciascun cliente sulla base di modelli di comportamento in tempo reale.

👀 Lo sapevate? Strumenti come Dynamic Yield e Adobe Target facilitano gli adeguamenti in tempo reale delle esperienze dei clienti, consentendo contenuti personalizzati, consigli sui prodotti e messaggi che risuonano a livello individuale.

4. L'IA multimodale migliora la creazione di contenuti

Il futuro appartiene ai sistemi di IA che lavorano senza soluzione di continuità su testo, immagini, audio e video. Questi sistemi consentiranno ai professionisti del marketing di creare campagne integrate in cui i contenuti si adattano automaticamente ai vari canali, mantenendo la coerenza del marchio, ad esempio generando riepiloghi video da descrizioni testuali o creando immagini basate su prompt testuali

👀 Lo sapevate? Gartner prevede che entro il 2027 il 40% delle soluzioni di IA generativa ( GenAI) sarà multimodale, rispetto all'1% del 2023. Un quarto dei marketer ha già in piano di sfruttare l'IA per trasformare il testo in campagne multimodali.

5. Gli agenti IA trasformano le relazioni con i clienti

Gli agenti IA avanzati stanno rivoluzionando le interazioni con i clienti fornendo un coinvolgimento più personalizzato, reattivo e continuo. Integrati in piattaforme di messaggistica come WhatsApp, questi agenti svolgono attività relative al servizio clienti, alla codifica, ai servizi legali e alla pianificazione sanitaria, sfruttando grandi quantità di dati degli utenti per personalizzare le esperienze.

Tuttavia, questa intimità comporta dei rischi, poiché gli errori possono danneggiare la fiducia.

🧠 Curiosità: Un marketer su cinque ha in piano di esplorare l'uso di agenti IA per automatizzare le iniziative di marketing, dalla strategia end-to-end all'esecuzione.

I marketer che avranno successo in questa era dominata dall'IA saranno quelli che sapranno abbracciare queste tendenze mantenendo il pensiero strategico e l'intuito creativo che la tecnologia non può replicare.

Probabilmente l'IA non sostituirà i professionisti del marketing nel breve termine, ma i professionisti del marketing che utilizzano l'IA in modo efficace sostituiranno quelli che non lo fanno.

Fai marketing in modo più intelligente con l'IA che lavora per te

Dai percorsi email iper-personalizzati ai testi pubblicitari ad alte prestazioni, l'IA ha già iniziato a trasformare ogni passaggio del funnel. Ma il vero vantaggio competitivo? Non sta solo negli strumenti. Sta nel modo in cui li orchestri.

Ecco il punto chiave: l'IA ha bisogno di strategia, struttura e visibilità per fornire un valore reale. Ed è proprio qui che ClickUp si distingue.

Con ClickUp Brain, i professionisti del marketing vanno oltre la semplice generazione di contenuti e li collegano senza soluzione di continuità al quadro generale. Redigete bozze di risorse per le campagne direttamente all'interno delle attività, automatizzate i flussi di lavoro ripetitivi, utilizzate l'IA per riepilogare/riassumere e analizzare le tendenze e monitorate lo stato di avanzamento dei lavori tra le parti interessate, il tutto in un'unica area di lavoro creata appositamente per i team di marketing moderni.

Quindi, che tu stia scalando un motore di contenuti, ottimizzando il tuo SEO o testando creatività su cinque set di annunci e tre personaggi, ClickUp ti aiuta a farlo in modo più veloce, intelligente e senza perdere il tuo vantaggio competitivo.

L'IA generativa sta riscrivendo le regole del gioco. Se sei pronto a costruire il team di marketing del futuro, inizia con uno strumento che pensa con te. 👉 Prova ClickUp oggi stesso e dai vita alla tua strategia di marketing basata sull'IA.