Project management di marketing: strumenti, suggerimenti e modelli

Ammettiamolo: gestire un progetto di marketing può sembrare come destreggiarsi con torce infuocate mentre si va in monociclo... su una fune... durante una tempesta di vento.

Tra brainstorming creativi, approvazioni di budget, modifiche dell'ultimo minuto ai testi e qualcuno che insiste che il logo "deve essere più grande", è incredibile che qualsiasi campagna riesca a essere lanciata. È qui che entra in gioco il project management di marketing. Agisce come un regista dietro le quinte che impedisce al caos creativo di andare completamente fuori controllo.

Applicando chiari principi di project management e suddividendo il lavoro in attività specifiche, i team di marketing possono rimanere allineati, rispettare le scadenze e godersi il processo (beh, almeno in gran parte).

Ma non temere, questo blog è il tuo kit di sopravvivenza. Parliamo degli strumenti più efficaci (come ClickUp), dei consigli più utili e dei modelli pronti all'uso per trasformare il tuo caotico progetto di marketing in una macchina ben oliata.

Che cos'è il project management del marketing?

La project management dei progetti di marketing è il processo di piano, organizzazione e realizzazione dei progetti di marketing che raggiungono obiettivi specifici entro budget e scadenze definiti.

Ciò include la gestione delle risorse, il coordinamento del team di marketing e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, affinché ogni campagna di marketing venga lanciata in tempo e produca risultati.

Ecco uno sguardo più da vicino a ciò che rende efficace il project management dei progetti di marketing:

✅ Definizione dell'ambito del progetto, definizione di obiettivi chiari, allocazione delle risorse e allineamento di ogni attività con la più ampia strategia di comunicazione di marketing.

✅ Coordinare la collaborazione del team, assegnare le attività ai membri giusti, monitorare lo stato di avanzamento delle attività e tenere informati gli stakeholder interni ed esterni.

✅ Controllo dei budget, gestione dei rischi del progetto e adeguamento dei piani in ogni fase del ciclo di vita del progetto per rimanere in linea con gli obiettivi.

Le operazioni mantengono l'azienda in funzione, la strategia fornisce una luce alla fine del tunnel, ma project management è il motore che fa avanzare l'organizzazione.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA nel marketing

Perché i progetti di marketing richiedono una gestione specializzata

Siamo tutti d'accordo sul fatto che nel marketing ci sono sempre molte cose da gestire. Dal piano di grandi campagne di marketing al coordinamento di più progetti di marketing, i team gestiscono innumerevoli dettagli e scadenze ravvicinate. Non c'è da stupirsi che così tante aziende si affidino a software di project management per mantenere tutto in carreggiata.

Tuttavia, le funzionalità/funzioni generali di project management non sono sufficienti per il ritmo e la complessità del marketing moderno.

Ecco perché il project management specializzato dei progetti di marketing offre vantaggi significativi che i sistemi generici spesso trascurano, istanza:

Riduci i tempi di approvazione conservando tutte le risorse creative e i feedback in un unico posto, in modo che grafici, copywriter e responsabili marketing evitino di duplicare il lavoro.

Individua i primi segnali di uno scostamento dall'ambito previsto confrontando la spesa del piano con quella effettiva, aiutando i team a rispettare il budget del progetto.

Migliora i tempi di lancio fornendo all'intero team di progetto una panoramica completa delle attività, delle dipendenze e delle sequenze del progetto.

📖 Leggi anche: Esempi e campioni di piani di marketing efficaci

Sfide comuni nella gestione dei progetti di marketing

Se la project management di marketing avesse uno stato di relazione, sarebbe: È complicato.

Nuovi strumenti fanno la loro comparsa, le strutture dei team cambiano e le sequenze diventano sempre più strette. Ciò che ha funzionato nell'ultimo trimestre potrebbe già sembrare obsoleto, per non parlare dei cambiamenti di brand inaspettati a metà progetto.

Molti team di marketing devono affrontare queste sfide molto concrete quando realizzano campagne di marketing. Fortunatamente, una solida project management di marketing e gli strumenti di project management adeguati possono prevenire o ridurre la maggior parte dei problemi.

Discutiamo delle sfide comuni nella gestione dei progetti di marketing e delle soluzioni che puoi incorporare nel tuo processo di project management dei progetti di marketing.

Rischi del progetto

Ogni progetto di marketing comporta dei rischi, dai contrattempi tecnici ai cambiamenti del mercato. Se non hai un piano per questi problemi imprevisti, essi possono influire sulla qualità del progetto e ritardarne la consegna.

Esempi di rischi del progetto:

Rischio tecnico : le campagne di marketing digitale possono incorrere in violazioni della sicurezza, interruzioni del servizio o perdite di dati.

Rischio di mercato : le recessioni economiche o i cambiamenti improvvisi nel comportamento dei consumatori possono ridurre i rendimenti.

Rischio organizzativo: problemi interni come scarsa comunicazione, ritardi nella catena di approvvigionamento o controversie legali possono rallentare lo stato.

✅ Soluzione: utilizza la gestione dei rischi di progetto durante la fase di pianificazione del progetto. Analizza i possibili rischi, stabilisci le priorità e crea piani di backup. Un piano solido ti aiuta a mitigare i rischi prima che questi influenzino l'ambito o il budget del progetto.

2. Scope creep

Lo scope creep si verifica quando un progetto di marketing va oltre quanto concordato. Molti team si trovano ad affrontare questa situazione quando non definiscono chiaramente gli obiettivi del progetto o non riescono a gestire le aspettative degli stakeholder.

Immagina questo: a metà di una campagna, continuano ad accumularsi nuove richieste: post extra sui social, modifiche video dell'ultimo minuto e ulteriori cicli di approvazione. Senza confini chiari, la Sequenza del progetto si allunga, i budget aumentano e il team si affretta a stare al passo: il classico esempio di "scope creep" in azione.

✅ Soluzione: definisci tempestivamente l'ambito e gli obiettivi del tuo progetto. Condivisione questi limiti con tutti gli stakeholder interni ed esterni. Mantieni aperte le linee di comunicazione per gestire le richieste di modifica durante il ciclo di vita del progetto. Se necessario, utilizza un processo di controllo delle modifiche per mantenere il team di progetto allineato e nel rispetto del budget.

3. Scarsa comunicazione con gli stakeholder

Una comunicazione inadeguata rallenta anche il miglior project manager di marketing. Porta a aspettative poco chiare, duplicazione del lavoro, mancato rispetto delle scadenze e spreco di budget.

Esempio: una campagna di lancio di un prodotto è stata pubblicata rivolgendosi al pubblico sbagliato perché le modifiche apportate dal team di prodotto a metà progetto non sono state comunicate al reparto marketing. Gli stakeholder pensavano che tutti fossero al corrente, ma alcuni aggiornamenti cruciali sono stati tralasciati. Il risultato? Budget sprecato e clienti confusi.

✅ Soluzione: utilizza un software affidabile per le operazioni di marketing per centralizzare gli aggiornamenti e condividere i progressi in tempo reale. Stabilisci attività cardine chiare, incoraggia i membri del team e le parti interessate a fornire feedback e tieni traccia di ogni cambiamento. Una comunicazione efficace garantisce una comprensione condivisa dello stato del progetto.

4. Nessuna fonte unica di verità

Quando i team si affidano a email o telefonate sparse, i dettagli vanno persi. Senza un'unica fonte di verità, è difficile effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti, la condivisione di file o la gestione efficace delle attività e delle tempistiche.

✅ Soluzione: utilizza un moderno software di project management di marketing per archiviare tutti i dettagli delle campagne, le attività, i file e gli aggiornamenti in un unico posto. Strumenti come ClickUp ti consentono di creare dashboard personalizzabili in modo che il tuo team di marketing, il project manager e le parti interessate possano vedere chiaramente ogni parte del piano.

Ruoli e responsabilità di un project manager di marketing

Un project manager assume vari ruoli, con la responsabilità primaria di assistere il team di progetto nel raggiungimento dei risultati. Come ha ben sintetizzato un utente di Reddit:

Sono un responsabile marketing/project manager. Il mio compito principale è garantire che il lavoro venga terminato in modo da fornire il supporto ai nostri obiettivi. Strutturiamo il nostro lavoro attorno a progetti trimestrali. A ogni membro del team, me compreso, vengono assegnati da due a quattro progetti ogni trimestre. Questi progetti vengono scelti in modo da allinearsi con le iniziative aziendali e gli obiettivi del team.

Un project manager di marketing di successo combina la strategia con l'azione quotidiana per mantenere i progetti di marketing in movimento.

Ecco cosa comporta:

✅ Definisci l'ambito del progetto, stabilisci obiettivi chiari, sviluppa piani dettagliati e mappare il ciclo di vita del progetto per tenere sotto controllo ogni fase.

✅ Assegna le attività ai membri del team, gestisci l'allocazione delle risorse, effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e modifica i piani per mantenere accurato lo stato del progetto.

✅ Monitora le spese, gestisci il budget del progetto e controlla i costi per mantenere ogni parte del progetto di marketing in linea con il traguardo.

✅ Mantieni una forte collaborazione tra i team , risolvi i problemi in anticipo, mantieni gli standard di qualità e gestisci eventuali modifiche all'ambito o alle Sequenza.

✅ Concludi i risultati finali, esegui revisioni post-progetto e applica le lezioni apprese per migliorare i progetti futuri e la fase successiva.

Componenti chiave e processo di project management di marketing

Considera la project management di marketing come un flusso chiaro dall'idea al risultato. Ecco come i componenti principali si inseriscono nel ciclo di vita del progetto:

📌 Avvio Stabilisci lo scopo → Definisci l'ambito del progetto, delinea gli obiettivi del progetto, analizza l'adeguatezza al mercato e chiarisci il traguardo.

📌 Pianificazione Forma la strategia di marketing → Mappa le attività in un piano di progetto dettagliato, decidi l'allocazione delle risorse e allinea il budget

📌 Esecuzione Lancia la campagna → Crea e gestisci la distribuzione delle risorse creative, assegna attività ai membri del team e mantieni tutte le parti in movimento

📌 Monitoraggio e controllo Traccia le prestazioni → Controlla lo stato del progetto, monitora la spesa rispetto al budget del progetto, modifica le attività e gestisci eventuali rischi del progetto.

📌 Chiusura Riepilogo → Esamina i risultati, raccogli i feedback dagli stakeholder interni e esterni, documenta le lezioni apprese e applicale ai progetti futuri.

Questo flusso delinea chiaramente cosa succede dopo per ogni responsabile di progetto di marketing e aiuta il team di marketing a ottenere risultati coerenti.

Oltre l'85% delle aziende utilizza attivamente software di project management. Ma cosa rende uno strumento degno di essere utilizzato? In realtà, quali strumenti dovresti prendere in considerazione per il tuo team?

Esploriamo alcune opzioni. ✨

1. ClickUp

Gestisci lavoro complesso senza perdere di vista gli obiettivi principali utilizzando ClickUp per il marketing

Un buon strumento di project management di marketing dovrebbe adattarsi a ogni passaggio del processo e non costringerti ad adattarti allo strumento. ClickUp lo fa bene perché offre ai project manager di marketing un unico posto dove pianificare, assegnare e monitorare il lavoro senza essere sommersi dagli aggiornamenti.

Per i team di marketing che devono gestire più campagne contemporaneamente, la flessibilità di ClickUp consente di avere una visione d'insieme e di vedere anche le attività più piccole.

Ad esempio, puoi mappare l'ambito del progetto, assegnare attività ai membri del team, gestire l'allocazione delle risorse e monitorare lo stato di avanzamento delle attività in tempo reale.

Ecco un breve video su come ClickUp utilizza l'IA per rendere il marketing ancora più efficace:

Inoltre, i modelli di calendario dei contenuti integrati, le integrazioni email e le autorizzazioni per gli ospiti consentono agli stakeholder interni e ai client esterni di rimanere sempre sulla stessa pagina.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per campagne di marketing

2. Asana

tramite Asana

Asana è ideale per i team che hanno bisogno di suddividere progetti di marketing complessi in parti chiare e mantenere la visibilità delle priorità. Semplifica i flussi di lavoro di marketing centralizzando l'assegnazione delle attività, le scadenze e le approvazioni delle risorse in un'unica piattaforma intuitiva.

La collaborazione in tempo reale e i modelli personalizzabili consentono ai team di rimanere allineati e alle campagne di rispettare le scadenze senza alcuna approssimazione. Invece di cercare gli aggiornamenti nelle email, il team di marketing può vedere cosa è stato fatto, cosa c'è da fare e chi è responsabile di ogni passaggio.

Ciò consente di risparmiare tempo e aiuta il project manager a individuare tempestivamente i rischi, prima che piccoli problemi si trasformino in problemi più gravi.

3. Trello

tramite Trello

Trello è ideale per attività di marketing più semplici, come calendari del contenuto o post sui social media, in cui il team ha solo bisogno di una bacheca facile da usare per portare avanti le attività.

Le sue bacheche rendono i progressi evidenti a tutti ed evitano di dover scavare tra fogli di calcolo o lunghe catene di email. Inoltre, l'intuitivo sistema drag-and-drop di Trello e le schede personalizzabili consentono ai team di adattare rapidamente i flussi di lavoro, aggiungere liste di controllo, allegare risorse e impostare scadenze, il tutto in un unico spazio visivo che mantiene la collaborazione fluida e trasparente.

📖 Leggi anche: Come creare una roadmap di marketing vincente

4. Monday. com

monday. com offre ai responsabili marketing un metodo organizzato per monitorare contemporaneamente scadenze, budget e carico di lavoro.

Quando si gestiscono più campagne di marketing contemporaneamente, monday.com aiuta a identificare le aree in cui il team potrebbe essere sovraccarico o in cui un'attività potrebbe essere trascurata. Ciò rende più realistica l'allocazione delle risorse e la gestione delle tempistiche.

Come gestire un progetto di marketing (passaggio dopo passaggio)

Esaminiamo i passaggi necessari per pianificare, eseguire e monitorare una campagna utilizzando ClickUp, in modo che il tuo team rimanga concentrato:

1. Definisci gli obiettivi e l'ambito della campagna

Redigi brief delle campagne, definisci le linee guida creative e archivia le note di riferimento in un unico hub ricercabile con ClickUp Docs

Inizia ogni progetto di marketing scrivendo un brief chiaro e dettagliato all'interno di un documento ClickUp. Delinea gli obiettivi della tua campagna, l'esatto ambito del progetto, il tuo traguardo e cosa significherà l'esito positivo in termini misurabili.

Includi risultati attesi, budget e Sequenza in modo che ogni membro del team e stakeholder interno sappia cosa ci si aspetta fin dal primo giorno.

ClickUp Brain porta il tuo project management dei progetti di marketing a un livello superiore, agendo come un cervello in più del team sempre pronto all'azione. Ti aiuta a organizzare le attività delle campagne, generare brief creativi e persino rispondere alle domande sui tuoi progetti all'istante, proprio dove lavori.

Esplora ClickUp Brain gratis Crea brief, rispondi alle domande sul progetto, definisci le scadenze e mantieni organizzato il tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain.

Vuoi che l'IA ti aiuti ancora di più?

Crea agenti ClickUp AI personalizzati per gestire attività di routine come l'assegnazione automatica di nuovi compiti per le campagne, il controllo dello stato o la generazione di nuove reportistica e strategie di promozione. Utilizzando software di automazione del marketing come questi, i tuoi team possono evitare i colli di bottiglia e restituirti il tempo necessario per dedicarti a un lavoro creativo e concreto.

2. Suddividi i risultati finali e assegna le responsabilità

Suddividi i grandi progetti di marketing in attività e liste di controllo realizzabili che tutti possono seguire passo dopo passo con le liste di attività di ClickUp

Successivamente, suddividi gli obiettivi principali in attività chiare e dettagliate utilizzando attività di ClickUp. Aggiungi titolari, scadenze e istruzioni in modo che ogni risultato sia coperto.

Con il burnout che colpisce il 66% dei dipendenti americani (e i team più giovani che ne risentono maggiormente), è fondamentale bilanciare i carichi di lavoro in modo intelligente. La vista Carico di lavoro di ClickUp identifica chiaramente chi è responsabile di ogni attività e avvisa i manager quando potrebbero essere sovraccarichi.

Questo aiuta i manager a individuare tempestivamente il sovraccarico di lavoro e a riorganizzare le attività prima che si verifichi il burnout, soprattutto quando si gestiscono campagne sovrapposte, come gli aggiornamenti SEO parallelamente a una campagna pubblicitaria a pagamento.

3. Crea una Sequenza della campagna con le attività cardine

Visualizza le sequenze delle campagne, imposta le attività cardine e individua gli ostacoli prima che compromettano le tue scadenze con la vista cronologica di ClickUp

Visualizza l'intera campagna nella vista Gantt o Sequenza di ClickUp. Mappa ogni attività a date specifiche e crea attività cardine per le approvazioni creative, le approvazioni finali o le date di lancio.

Esempio, se stai lanciando una promozione per le festività, puoi fissare un'attività cardine per l'approvazione della creatività pubblicitaria due settimane prima della finestra di lancio. La sequenza visiva consente al responsabile del progetto di marketing di tenere traccia di ciò che accade e di individuare tempestivamente eventuali ritardi.

Inoltre, rimangono informati senza riunioni extra che ingombrano la loro giornata. Recenti studi mostrano che trascorrere più di due ore al giorno in riunioni riduce la produttività, quindi ClickUp elimina i continui scambi di informazioni.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per il flusso di lavoro nel marketing

4. Utilizza un calendario dei contenuti per mappare risorse e canali

Piano, programma e modifica il contenuto su tutti i canali con un calendario editoriale facile da usare grazie alla funzione drag-and-drop di ClickUp Calendario

Coordina blog, post sui social, email e annunci pubblicitari nel calendario basato sull'IA di ClickUp. Trascina e rilascia gli elementi se le priorità cambiano o qualcosa va storto. In questo modo eviterai fogli di calcolo disordinati e sorprese dell'ultimo minuto quando le campagne raggiungono più canali.

Esempio, il calendario dei contenuti aiuta ad allineare un post su Instagram con un annuncio a pagamento e un'email di massa nello stesso giorno. In questo modo, tutti sanno quale risorsa viene pubblicata, dove e quando.

5. Abilita la collaborazione asincrona e le revisioni creative

Trasforma immediatamente i feedback in attività assegnando i commenti ai titolari giusti con ClickUp Assign Comments

Quando i progetti o i video sono pronti, i membri del team possono utilizzare la funzione Assegna commenti di ClickUp per lasciare feedback direttamente sulle attività o sui file creativi, in modo che la persona giusta possa vedere immediatamente cosa deve essere modificato.

La configurazione del project management di ClickUp collega ogni commento alle attività e ai titolari, in modo che designer, copywriter o clienti esterni non perdano mai una nota. Le revisioni asincrone consentono di continuare a lavorare anche quando i team sono distribuiti in fusi orari diversi o collaborano con partner esterni.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di marketing per sviluppare una strategia di marketing

6. Monitora lo stato, raccogli feedback e apporta modifiche se necessario

Imposta stati personalizzati su ClickUp come "In fase di bozza", "In fase di revisione", "Approvato" o "Pianificato" per mostrare lo stato di ogni elemento. Utilizza le automazioni di ClickUp per aggiornare automaticamente le attività quando qualcuno completa la propria parte.

Mostra esattamente a che punto è ogni attività per mantenere tutti allineati con gli stati personalizzati di ClickUp

Esempio, una volta che la bozza di un blog passa allo stato Approvato, può inviare automaticamente un ping al team social per pianificare le promozioni. Ciò evita al responsabile del progetto di marketing di dover cercare manualmente gli aggiornamenti. Se qualcosa si blocca, il team se ne accorge immediatamente e può apportare modifiche immediate.

Automatizza i passaggi di consegne di routine, gli aggiornamenti di stato e i promemoria per mantenere i progetti di marketing in corso con il pilota automatico grazie alle automazioni di ClickUp

7. Analizza i risultati e redigi reportistica sul ROI

Al termine della campagna, le dashboard di ClickUp ti aiutano a estrarre dati in tempo reale su ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. Tieni traccia della spesa di budget, dei KPI di marketing chiave e della capacità del team in un unico posto, invece che in reportistica sparsa.

Monitora le prestazioni delle campagne, i budget e l'allocazione delle risorse in tempo reale per creare reportistica rapida con i dashboard di ClickUp

Ad esempio, se una campagna pubblicitaria a pagamento ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative, puoi condividere le informazioni con il team per perfezionare il targeting la prossima volta. I dashboard di marketing in tempo reale tengono informati gli stakeholder interni e i client senza bisogno di presentazioni aggiuntive. Una solida reportistica aiuta i team a pianificare il prossimo progetto sulla base delle lezioni apprese.

Modelli gratis per il project management dei progetti di marketing

ClickUp offre oltre 1.000 modelli già pronti per aiutare i team di marketing a pianificare più rapidamente senza partire da zero. Ecco tre modelli di project management di marketing che puoi iniziare a utilizzare oggi stesso:

Il modello di piano di progetto per il marketing digitale in ClickUp ti aiuta a mappare ogni tattica, dagli annunci a pagamento ai contenuti organici, in un unico piano chiaro.

Puoi monitorare esattamente come ogni attività si collega agli obiettivi, come la generazione di lead o la crescita del pubblico, e vedere i progressi in tempo reale senza dover passare da uno strumento all'altro. I team di marketing ottengono un'unica fonte affidabile di informazioni su budget, Sequenza e KPI delle campagne, in modo che ogni iniziativa digitale rimanga misurabile e in linea con gli obiettivi.

📖 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

2. Modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

La gestione di più campagne spesso costringe i team di marketing a districarsi tra fogli di calcolo disordinati che fanno perdere tempo e ritardano i lanci. Il modello di gestione delle campagne di marketing in ClickUp riunisce tutte le attività, le sequenze e le approvazioni in un'unica visualizzazione chiara, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo e quando.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la scrittura di contenuto per una creazione più rapida dei contenuti

3. Modello di Sequenza Gantt di ClickUp

I team di marketing spesso perdono il monitoraggio delle dipendenze e delle scadenze quando i progetti coinvolgono decine di parti in movimento. Il modello Gantt Sequenza in ClickUp ti aiuta a mappare ogni attività su una Sequenza chiara e ad adeguare i programmi con un semplice drag-and-drop.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e all'indicatore di stato con codice colore, potrai garantire il rispetto delle tempistiche delle campagne e offrire visibilità all'intero piano del progetto a colpo d'occhio.

Come avviare il tuo team con la project management di marketing

Ecco alcuni semplici modi per aiutare il tuo team a utilizzare effettivamente il tuo piano di project management dei progetti di marketing per ottenere risultati più rapidi.

Conserva tutti i brief delle campagne, i file e le approvazioni in un unico posto , così nessuno perderà tempo a cercare tra i thread email o le cartelle casuali.

Verifica la capacità disponibile del tuo team prima di avviare nuove campagne per evitare di sovraccaricare i migliori collaboratori o di non rispettare le scadenze a causa del burnout.

Pianifica sequenze realistiche con titolari chiari e scadenze precise per ogni attività, in modo che ogni parte coinvolta abbia le proprie responsabilità e nulla si blocchi inaspettatamente.

Tieni informati gli stakeholder attraverso la condivisione regolare degli aggiornamenti e dei risultati del progetto: questo crea fiducia e elimina più rapidamente gli ostacoli.

Raccogli le lezioni apprese e le idee migliori da ogni progetto in un backlog di condivisione, in modo da non dover reinventare la ruota ad ogni nuovo lancio.

Migliora il project management dei tuoi progetti di marketing con ClickUp

Gli strumenti di base per il progetto ti aiutano a spuntare le attività, ma raramente sono progettati per la natura caotica e in rapida evoluzione del lavoro di marketing reale.

Si tratta di quelli in cui feedback, tempistiche, budget e contenuto si scontrano. ClickUp gestisce questo caos riunendo tutti i piani, le attività e i commenti in un unico posto.

In questo modo, il tuo team non perderà ore a cercare aggiornamenti o a rifare lavori che avrebbero dovuto essere chiari fin dall'inizio. Mentre altri strumenti mettono una pezza, ClickUp mantiene tutta la tua campagna in connessione.

Dai alla tua prossima campagna di marketing la struttura che merita. Iscriviti subito a ClickUp!