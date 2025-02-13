7 modelli gratuiti di prompt AI per ChatGPT

In passato, gli esperti di produttività raccomandavano spesso libri di auto-aiuto e tecniche di gestione del tempo. Ricordi quando YouTube era pieno di video su Pomodoro e Eat the Frog?

Al giorno d'oggi, tutto ruota attorno all'uso degli strumenti di IA (in particolare i motori GenAI).

👀 Lo sapevi? I CFO possono raddoppiare la produttività dei dipendenti in tre anni incorporando l'IA nei processi operativi.

Quindi, se desideri migliorare la tua produttività utilizzando l'IA, un ottimo trucco è integrare i tuoi flussi di lavoro con modelli IA. Utilizzando modelli IA, puoi velocizzare i flussi di lavoro complessivi e risparmiare tempo durante la fase di prompt.

Ecco oltre 50 modelli IA su tutto, dalla scrittura di una lettera di presentazione per il lavoro dei tuoi sogni alla creazione di un'app, così potrai iniziare subito.

E se vuoi iniziare a utilizzare un assistente IA in grado di fare tutto questo e molto altro, prova ClickUp Brain!

Cosa sono i modelli IA?

I modelli IA sono framework pronti all'uso che ti aiutano a generare vari tipi di contenuti, immagini o codice tramite un motore GenAI. Fornendo uno schema di base, i modelli IA ti aiutano a dire al tuo assistente IA "cosa" ti serve e "come" ti serve.

Ad esempio, supponiamo che tu voglia utilizzare l'IA per la documentazione.

Se utilizzi semplicemente prompt come "Scrivi un documento tecnico che spieghi come configurare un nuovo server", dovrai spiegare quali informazioni deve generare il tuo motore IA e in quale formato desideri riceverle.

Se stai scrivendo 100 pagine tecniche, ripeti questo processo 100 volte. È un'enorme perdita di tempo.

Un'opzione migliore è creare un modello IA con campi come:

Ora devi solo compilare questo modello ogni volta che devi creare un documento: un modo semplice per mantenere la coerenza e garantire risultati di alta qualità.

Cosa rende un modello IA un buon modello?

La qualità dei risultati generati dipende dal modello IA utilizzato. È importante sceglierne uno adatto all'attività da svolgere. Dovrebbe anche essere facile da usare e personalizzare.

Scopriamo i fattori chiave che rendono un modello IA di alta qualità:

Struttura logica : il modello deve avere un flusso logico che guidi gli utenti passo dopo passo attraverso il processo

Segnaposti ben definiti : i segnaposti devono essere contrassegnati in modo che gli utenti sappiano cosa aggiungere in ciascun campo del modulo

Prompt aperti : il modello dovrebbe includere prompt aperti per incoraggiare la creatività e l'originalità

Opzioni di personalizzazione: dovrebbe essere facile da modificare per adattarsi a diversi settori, scenari e casi d'uso con pochi clic

Scalabilità: il modello deve essere in grado di gestire progetti su larga scala e generare un volume elevato di contenuti, se necessario

Infine, scegli sempre un modello specifico per il tuo caso d'uso piuttosto che uno generico, poiché è più probabile che ti fornisca risultati pertinenti.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

oltre 50 modelli IA per vari casi d'uso

Ora che abbiamo visto cosa rende un modello IA di qualità, ecco una raccolta di oltre 50 modelli IA che ti aiuteranno a fare di più in meno tempo.

Modelli IA per i professionisti del marketing

Questi modelli IA possono aiutare i professionisti del marketing a pianificare campagne e generare contenuti come post di blog, email e testi pubblicitari in modo rapido, coerente e in linea con il marchio.

1. Modello di prompt IA per post di blog

Scarica questo modello Modello di prompt ClickUp AI per post di blog

Fornendo un framework strutturato, il modello ClickUp AI Prompt per post di blog aiuta i marketer a delineare in modo rapido ed efficiente gli obiettivi della campagna, il pubblico di destinazione, i messaggi chiave, i canali e altro ancora per il proprio blog.

Puoi aggiungere ulteriori informazioni oltre ai campi predefiniti forniti nel modello. Ad esempio, inserisci informazioni specifiche della campagna come l'allocazione del budget (per gli annunci) o i KPI (eventi).

✨Ideale per: agenzie di marketing che gestiscono molte campagne e desiderano un brief coerente da condividere con i propri client

2. FAQ (modello di domande frequenti) di Jasper

tramite Jasper

Poiché Google dà la priorità alle FAQ nei blog, nei siti web e persino nei documenti di aiuto, i professionisti del marketing devono incorporarle ovunque, ed è qui che entra in gioco il modello FAQ (Domande frequenti) di Jasper.

Aggiungi un elenco delle tue domande frequenti e istruzioni specifiche, come la richiesta di risposte in elenco puntato, al prompt di Jasper. Puoi aggiungere informazioni sul prodotto alla scheda Conoscenze di Jasper come attività una tantum e menzionare se hai bisogno che il suo motore IA selezioni informazioni specifiche per domande relative a prodotti specifici.

✨Ideale per: scrittori SEO e autori di documentazione di aiuto che scrivono molte FAQ

3. Modello di pagina di destinazione di Jasper

tramite Jasper

La maggior parte delle aziende dispone di più pagine di destinazione per le descrizioni di funzionalità/funzioni, servizi o prodotti. E se operi nel settore dell'e-commerce, questo numero può arrivare fino a 500, a seconda del sito web e del numero di prodotti.

Il modello di pagina di destinazione di Jasper è uno dei modelli preferiti perché suddivide la pagina in descrizione, vantaggi e struttura, offrendoti un formato coerente per generare in blocco pagine di prodotti o funzionalità e scalare la produzione di contenuti.

✨Ideale per: copywriter web, in particolare nel settore dell'e-commerce, dove scrivono molte descrizioni di prodotti

4. Modello di sequenza email di Jasper

tramite Jasper

L'email è uno degli strumenti preferiti dai marketer, soprattutto perché è facile monitorare le prestazioni delle campagne email con indicatori chiave di prestazione (KPI) come i tassi di apertura e di clic. Quindi l'email è un canale di distribuzione indispensabile, sia che si tratti di lanciare un prodotto, creare una risorsa scaricabile come un ebook o acquisire un cliente.

Con il modello di sequenza email di Jasper, puoi semplicemente indicare all'IA di Jasper l'obiettivo dell'email (far scaricare il tuo ebook) e quante email ti servono nella sequenza, e Jasper genererà automaticamente la tua sequenza di email.

💡Suggerimento: utilizzando il prompt dell'immagine del modello, avrai anche un banner pronto per essere inviato con la tua email.

✨Ideale per: esperti di marketing del ciclo di vita e team CX che utilizzano sequenze di email per coltivare lead e clienti

5. Modello di caso di studio di Jasper

tramite Jasper

La prova sociale è il modo più semplice per vendere qualcosa e, se sei un marketer che deve scrivere storie di successo dei clienti, questo modello di caso di studio di Jasper è indispensabile. Segue il modello generale del caso di studio: problema, soluzione, risultati.

Basta aggiungere questi punti dalla trascrizione dell'intervista al cliente e Jasper ti fornirà una bozza pronta per la pubblicazione dei tuoi casi di studio.

✨Ideale per: esperti di marketing che scrivono casi di studio e storie di esiti positivi

6. Modello di piano di marketing digitale di Copy. ai

Il modello di piano di marketing digitale di Copy.ai è più un prompt che un modello IA. Si compone di due parti: le informazioni necessarie al motore GenAI per creare il piano di marketing e la struttura del piano.

Una volta fornite entrambe le serie di informazioni, puoi scegliere uno dei motori GenAI disponibili in Copy.ai, come GPT 3.5, GPT 4.0 o Claude, per generare il tuo output. Puoi anche copiare e incollare questo modello direttamente in ChatGPT.

✨Ideale per: team e agenzie di marketing digitale che elaborano campagne digitali mensili o tematiche

7. Modello di schema per episodio podcast di Copy. ai

Le scalette dei podcast sono un ottimo modo per rimanere fedeli alla narrazione ed evitare divagazioni durante l'episodio. Inoltre, ti aiutano a mantenere un formato coerente in tutta la serie. Utilizzando il modello di scaletta per episodi di podcast di Copy.ai, puoi assicurarti che tutti i tuoi podcast seguano una struttura simile.

Aggiungi dettagli sul tuo episodio podcast, come l'argomento, la sua rilevanza e chi sono i relatori. La struttura del tuo podcast verrà generata utilizzando la struttura che preferisci.

Sebbene Copy. ai fornisca una struttura generale, puoi personalizzarla in base alle linee guida del tuo marchio. Assicurati solo di aver salvato il modello in modo da poterlo utilizzare per tutti i tuoi episodi podcast.

✨Ideale per: team di brand marketing e autori che gestiscono podcast

🧠 Curiosità: Il termine "podcast" deriva dalla combinazione di "iPod" e "broadcast", anche se ormai non è più necessario un iPod per ascoltarli!

8. Modello "Da fare" di Notably

via Notably

Il framework Jobs-to-Be-Done (JTBD) è un approccio di marketing che si concentra sulla comprensione del motivo per cui i clienti "assumono" i prodotti. JTBD si concentra sul risultato desiderato dal cliente o sul "lavoro"

Quindi, se stai lanciando un nuovo prodotto, puoi utilizzare il modello "Jobs to be Done" di Notably per estrarre informazioni dai risultati delle ricerche sui clienti e creare il documento "Jobs to Be Done".

Aggiungi semplicemente tutte le tue scoperte all'area di lavoro di Notably e scegli il modello per creare il tuo documento.

✨Ideale per: professionisti del marketing che desiderano consolidare la ricerca sui clienti e finalizzare il posizionamento dei prodotti e i messaggi

Modelli IA per team di PR e comunicazione

I modelli IA possono aiutare i team di PR a generare varianti di formati di contenuto, come comunicati stampa e presentazioni multimediali, e automatizzare la comunicazione via email in modo che possano concentrarsi sugli aspetti più strategici delle pubbliche relazioni.

9. Modello di dichiarazione di comunicazione di crisi di Jasper

tramite Jasper

Redigere comunicati di crisi è una delle attività più difficili per un professionista delle pubbliche relazioni. Le crisi spesso sorgono all'improvviso, lasciando poco tempo per elaborare una dichiarazione ben ponderata. Una dichiarazione formulata in modo inadeguato può danneggiare ulteriormente la reputazione dell'organizzazione.

Puoi migliorare il processo di comunicazione di crisi utilizzando qualcosa come il modello di dichiarazione di comunicazione di crisi di Jasper. Fornisce una struttura di base e punti chiave di comunicazione per aiutarti a redigere rapidamente le dichiarazioni iniziali. Puoi quindi utilizzare l'opzione "Seleziona una voce" per garantire che il tuo messaggio finale sia empatico e in linea con il marchio.

✨Ideale per: qualsiasi organizzazione che sta affrontando una crisi e desidera creare annunci adeguati per mitigarne gli effetti

10. Modello di articolo di leadership di pensiero di Jasper

tramite Jasper

Se sei un professionista delle pubbliche relazioni che scrive articoli per conto del tuo team dirigenziale, il modello di articolo di leadership di pensiero di Jasper può farti risparmiare molto tempo. È sempre più facile scrivere i propri pensieri che scrivere per qualcun altro e rendere giustizia al suo punto di vista.

Basta aggiungere le informazioni chiave della tua intervista a questo modello Jasper e fornire le linee guida per la stesura dell'articolo. Risparmierai tempo e avrai la certezza che il risultato finale rispecchi il punto di vista del tuo team dirigenziale, non il tuo.

✨Ideale per: team di PR e autori di contenuti che scrivono articoli di leadership di pensiero

11. Modello di email per presentazione multimediale di Jasper

tramite Jasper

👀 Lo sapevi? La maggior parte dei giornalisti riceve in media 11 proposte al giorno.

Per distinguerti in una finestra In arrivo affollata, devi fornire tutte le informazioni necessarie in un'email chiara, concisa e facile da comprendere.

Ecco dove entra in gioco il modello di email per presentazioni ai media di Jasper. Puoi inviare email personalizzate su larga scala invece di presentazioni generiche inserendo informazioni sul media e sul tuo punto di vista.

✨Ideale per: professionisti delle pubbliche relazioni, team di marketing e piccole imprese che desiderano presentare la propria storia o il proprio prodotto a giornalisti e media

12. Modello di comunicato stampa per un evento di Copy. ai

Se sei un'azienda, un'organizzazione no profit o anche una scuola che desidera annunciare al mondo il tuo ultimo evento, i comunicati stampa possono essere un ottimo modo per farlo. Tuttavia, la maggior parte dei comunicati stampa ha un limite di parole rigoroso e devi essere conciso.

Aggiungendo i dettagli più importanti del tuo evento, come la logistica e la missione, a questo modello di comunicato stampa per eventi di Copy.ai, puoi redigere rapidamente comunicati interessanti e pertinenti per i tuoi eventi e inviarli ai media in pochi minuti.

✨Ideale per: specialisti delle pubbliche relazioni e organizzatori di eventi che desiderano creare buzz attorno al proprio evento

💡Suggerimento: per massimizzare l'impatto del tuo comunicato stampa, includi una citazione convincente di una figura chiave coinvolta nell'evento. Questo tocco personale può rendere il tuo annuncio più coinvolgente e adatto ai media!

13. Modello di presentazione per ospiti di podcast di Copy. ai

Il modello Podcast Guest Pitch di Copy.ai consente agli specialisti delle pubbliche relazioni di personalizzare le loro presentazioni in base a podcast specifici, evidenziando come il loro client o la loro azienda possano fornire informazioni preziose e contribuire al pubblico dello show.

La natura strutturata del modello garantisce che la tua presentazione sia chiara e facilmente comprensibile. Questo è estremamente importante, poiché i conduttori di podcast ricevono numerose presentazioni ogni giorno. Un messaggio ben organizzato e diretto può aiutarti a distinguerti dalla massa.

✨Ideale per: specialisti delle pubbliche relazioni che desiderano proporre i propri clienti come potenziali ospiti

14. Modello di presentazione per pubbliche relazioni di Beautiful. ai

Il modello di presentazione per le pubbliche relazioni di Beautiful.ai è pensato per le agenzie di PR che desiderano creare presentazioni personalizzate per i propri client. Il modello include 18 "diapositive intelligenti" e puoi utilizzare il generatore di presentazioni basato sull'IA di Beautiful.ai per generare testo per ogni campo, aggiungere immagini create dall'IA e molto altro ancora.

Questo ti aiuta a creare presentazioni raffinate che rappresentano efficacemente il tuo marchio, la tua proposta di valore e il motivo per cui sei la scelta giusta per il tuo client, senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

✨Ideale per: agenzie di PR e liberi professionisti che presentano regolarmente proposte ai propri client

Modelli IA per la gestione dei social media

I modelli IA sono un modo estremamente efficiente in termini di tempo per generare rapidamente vari formati di contenuti per i social media, come didascalie, post e storie, soprattutto quando hai poche risorse o poco tempo a disposizione. Ciò è particolarmente importante poiché il tasso di coinvolgimento e le metriche di visibilità aumentano con la pubblicazione costante di contenuti.

15. Modello di bacheca social media di Notion

tramite Notion

Questo modello di bacheca per social media di Notion è uno strumento completo per la gestione dei social media. Ti aiuta a generare contenuti per i social media e automatizza la pianificazione e la programmazione dei contenuti.

Inizia creando etichette per tutti i tuoi account social sulla bacheca Notion. Quindi, crea schede per ogni post sui social media. Infine, utilizza Notion IA per redigere il contenuto del tuo post e aggiungere dettagli rilevanti come la piattaforma su cui verrà pubblicato e quando, in modo che appaia sul tuo calendario.

✨Ideale per: Social media manager e creatori di contenuti che devono creare contenuti e tenere traccia del loro programma di pubblicazione

16. Modello di sistema di riutilizzo dei contenuti IA di Notion

tramite Notion

Se hai una libreria di post di blog e articoli di leadership di pensiero che desideri riutilizzare sui social media, il sistema di riutilizzo dei contenuti IA di Notion può essere un ottimo punto di partenza.

Tutto quello che devi fare è caricare ogni documento lungo su Notion e poi utilizzare i modelli IA predefiniti come email, post LinkedIn e altro ancora per riutilizzare i tuoi contenuti in pezzi più brevi utilizzando le funzionalità di scrittura di Notion IA.

✨Ideale per: Social media marketer che desiderano riutilizzare i propri contenuti di lunga durata come post sui social media

17. Modello di riscrittura dei contenuti di Jasper

tramite Jasper

Un altro modello estremamente utile per i social media marketer che riutilizzano i contenuti è il modello Content Writer di Jasper. Qui puoi incollare il testo originale e poi fornire a Jasper le linee guida su come desideri che appaia il testo riutilizzato.

Ad esempio, puoi incollare il tuo post sul blog e chiedere di generare tre post LinkedIn. Clicca su "Genera ora" e i tuoi nuovi contenuti riproposti saranno pronti in un batter d'occhio.

✨Ideale per: Social media marketer che desiderano riutilizzare contenuti esistenti in nuovi formati o parafrasare contenuti per post di annunci

18. Modello di annuncio per social media di Jasper

tramite Jasper

Se gestisci annunci sui social media, il modello Social Media Ad Template di Jasper è indispensabile. Ti aiuta a generare rapidamente diverse versioni dei testi per i tuoi annunci, cosa molto utile anche per i test A/B degli annunci.

Ecco come funziona:

Scegli la tua piattaforma social

Elabora l'obiettivo dell'annuncio: aumentare il traffico, incrementare le vendite o ottenere iscrizioni

Aggiungi i tuoi punti chiave di comunicazione

E il gioco è fatto. Jasper ti fornirà un annuncio pubblicitario per i social media su misura per la piattaforma che preferisci.

✨Ideale per: Social media e digital marketer che desiderano scalare la produzione dei propri testi pubblicitari

19. Modello di articolo LinkedIn di Jasper

tramite Jasper

Gli articoli di LinkedIn sono un ottimo canale per costruire il tuo marchio e mostrare la tua autorevolezza su un argomento specifico. Se sei un autore di social media o un ghostwriter di LinkedIn che scrive regolarmente articoli di leadership di pensiero su LinkedIn, il modello di articolo LinkedIn di Jasper dovrebbe essere la tua scelta ideale.

Basta aggiungere il messaggio chiave, il modo in cui si collega alle tendenze del settore, i dati a supporto e i dettagli del pubblico di destinazione. Jasper genererà un articolo LinkedIn su misura per le tue esigenze.

✨Ideale per: scrittori di social media e ghostwriter di LinkedIn che scrivono articoli di lunga durata

20. Modello di messaggio LinkedIn di Copy. ai

Supponiamo che tu sia un social media marketer o un rappresentante commerciale che utilizza LinkedIn per interagire con influencer del settore, acquisire clienti o chiudere vendite. In tal caso, dovresti dare un'occhiata al modello di messaggio LinkedIn di Copy.ai.

Ti offre una struttura organizzata per presentare te stesso e la tua azienda, spiegare perché desideri entrare in contatto e illustrare esattamente come puoi aiutare il destinatario. Come con gli altri modelli di Copy.ai, puoi personalizzare la struttura del messaggio e copiare/incollare il modello in altri motori GenAI per ottenere i migliori risultati.

✨Ideale per: social media manager e team commerciali che si occupano di outreach su LinkedIn

21. Modello di script pubblicitario per YouTube di Copy. ai

Con gli annunci YouTube, è importante catturare l'attenzione dei tuoi spettatori. Il modo migliore per farlo è entrare in sintonia con loro utilizzando i tuoi valori fondamentali. Il modello di script per annunci YouTube di Copy.ai ti aiuta proprio in questo.

Aggiungi i valori fondamentali del tuo servizio, chi sono i tuoi ICP, come funziona il tuo prodotto e qual è il tuo CTA, e Copy.ai ti fornirà uno script che collega il tuo prodotto ai tuoi valori fondamentali. Puoi personalizzare la struttura per adattarla a schemi come "tre atti" o "storia dell'eroe" per enfatizzare ulteriormente i tuoi valori fondamentali.

✨Ideale per: agenzie video e sceneggiatori che creano annunci pubblicitari per YouTube

👀 Lo sapevi? Secondo Google, il 70% degli spettatori ha effettuato acquisti da un marchio dopo averlo visto su YouTube.

22. Modello Generatore di meme IA di Narrato

tramite Narrato

Questo divertentissimo modello di generatore di meme IA di Narrato è uno strumento fantastico per i team dei social media che hanno in piano di avventurarsi nel marketing dei meme e sono alla ricerca di ispirazione.

Comunica a Narrato il tema e il tono del tuo meme e ti fornirà decine di suggerimenti per immagini e didascalie, consentendoti di creare in pochi minuti idee virali per meme.

✨Ideale per: social media marketer che desiderano raccogliere idee per meme

Modelli IA per team HR

Se c'è un reparto che è sempre sommerso dalle scartoffie, quello è sicuramente il reparto risorse umane. L'onere amministrativo può essere schiacciante, dai contratti dei dipendenti alle valutazioni delle prestazioni, dall'iscrizione ai benefit ai documenti di conformità. E con i modelli di contenuti IA, puoi portare a termine il tuo lavoro in pochi minuti invece che in ore.

23. Modello di valutazione delle prestazioni per manager di Copy. ai

Se invii email di revisione delle prestazioni trimestrali o annuali ai tuoi collaboratori, questo modello di revisione delle prestazioni per manager di Copy.ai è indispensabile. Basta inserire nel modello i risultati raggiunti da un dipendente, le aree di miglioramento e gli obiettivi per la crescita professionale futura e lasciare che l'IA rediga una lettera strutturata e di supporto.

Chiedendo all'IA di redigere le tue lettere, puoi anche garantire che il feedback sia oggettivo, costruttivo e privo di pregiudizi.

✨Ideale per: team e manager delle risorse umane che inviano email di valutazione delle prestazioni

24. Modello di revisione annuale delle prestazioni di Copy. ai

Il modello di revisione annuale delle prestazioni di Copy.ai è un'altra ottima risorsa per i professionisti delle risorse umane che desiderano standardizzare le pratiche di revisione annuale e garantire la coerenza in tutta l'organizzazione.

Fornendo ai manager di tutta l'azienda un modello semplice e diretto per redigere le lettere di valutazione annuale delle prestazioni, garantisci che i manager possano condividere rapidamente i feedback e che tutti i dipendenti ricevano valutazioni che rispettano gli stessi standard e criteri.

✨Ideale per: manager e professionisti delle risorse umane responsabili della valutazione delle prestazioni dei dipendenti

25. Modello di email di follow-up dopo il controllo delle referenze

Oggigiorno la maggior parte delle aziende effettua controlli delle referenze come parte del processo di assunzione e, se anche tu lo fai, il modello di email di follow-up dopo il controllo delle referenze di Copy.ai può farti risparmiare molto tempo.

Con questo modello, puoi semplicemente inserire frammenti della riunione di verifica delle referenze e una serie di passaggi comuni, redigendo email personalizzate per ciascun candidato in un decimo del tempo.

✨Ideale per professionisti delle risorse umane in aziende che utilizzano controlli di referenze come parte del processo di selezione

26. Presentazione della cultura aziendale di Beautiful. ai

Oltre alle email, i professionisti delle risorse umane creano anche molte presentazioni, una delle quali riguarda la cultura aziendale. Si tratta di un ottimo modo per informare i nuovi assunti e i potenziali candidati sullo stile di lavoro e sui valori della tua azienda.

Il modello di presentazione della cultura aziendale di Beautiful.ai è un'ottima risorsa per questo scopo. È composto da 13 diapositive e le funzionalità/funzioni IA di Beautiful.ai, come la generazione di contenuti e immagini, facilitano l'inserimento dei dettagli della tua azienda e la personalizzazione del modello dall'inizio alla fine.

✨Ideale per: professionisti delle risorse umane in startup che stanno creando la cultura aziendale della loro azienda

27. Modello di generatore di descrizioni di lavoro IA di Narrato

tramite Narrato

Una delle attività più dispendiose in termini di tempo per i professionisti delle risorse umane è la redazione di descrizioni delle mansioni convincenti. Queste descrizioni devono essere chiare, concise e riflettere accuratamente le aspettative del ruolo e la cultura aziendale.

Con il modello di generatore di descrizioni di lavoro IA di Narrato, puoi creare descrizioni dettagliate per qualsiasi ruolo. Fornisci a Narrato alcune informazioni sulla tua azienda, sul ruolo e sul piano retributivo e ti fornirà una bozza pronta per la pubblicazione, in linea con il tono del tuo marchio.

✨Ideale per: professionisti delle risorse umane che desiderano una struttura basata su modelli per creare descrizioni delle mansioni

Modelli IA per organizzatori di eventi

Se sei un organizzatore di eventi che deve destreggiarsi tra più attività e desideri utilizzare l'IA per gestire il tuo tempo in modo più efficace, questi modelli IA possono aiutarti a migliorare notevolmente la tua efficienza.

28. IA Event Master Planner di Notion

tramite Notion

Questo modello di pianificazione di eventi IA di Notion è una risorsa estremamente utile che può fungere da elenco delle cose da fare. Qui puoi aggiungere tutte le tue attività e note, oltre a utilizzare Notion IA per redigere una panoramica dell'evento e altri contenuti.

Il modello è composto da tre sezioni: pianificazione pre-evento, esecuzione dell'evento e azioni di follow-up, in modo da avere tutto sotto controllo dall'inizio alla fine.

✨Ideale per: Organizzatori di eventi che necessitano di una lista di controllo per organizzare e realizzare i propri eventi

29. Modello di pianificatore di eventi IA di Taskade

tramite Taskade

Hai bisogno di un documento per organizzare le tue ricerche e le tue idee nella fase di pre-pianificazione del tuo evento? Prova il modello di pianificazione eventi IA di Taskade. Si tratta di un documento completo che copre tutti gli aspetti chiave della pianificazione di un evento.

L'assistente di scrittura IA integrato e il task manager semplificano anche la stesura di bozze per eventi e la gestione dei progetti relativi agli eventi.

✨Ideale per: organizzatori di eventi che hanno bisogno di un modello per raccogliere idee sulla lista degli ospiti e sulle attività dell'evento

30. Modello di email promemoria per eventi di Copy. ai

In genere, gli organizzatori di eventi inviano da 3 a 5 email di promemoria per ogni email, e il modello di promemoria per eventi di Copy.ai può essere un ottimo punto di partenza. Basta inserire i dettagli di base dell'evento e generare automaticamente una sequenza di email di promemoria.

In alternativa, puoi personalizzare questo modello per generare email di promemoria personalizzate per diversi segmenti di partecipanti, come relatori, ospiti VIP o partecipanti generici, in base al tipo di biglietto.

✨Ideale per: organizzatori di eventi che necessitano di un modello facile da personalizzare per inviare comunicazioni di promemoria relativi agli eventi

31. Modello di generatore di domande rompighiaccio IA di Remo

tramite Remo

I rompighiaccio sono una parte fondamentale degli eventi e delle sessioni di networking. E se ne stai organizzando uno, il modello IA Generatore di domande rompighiaccio di Remo è uno strumento prezioso. Ti consente di generare domande rompighiaccio specifiche per il pubblico in pochi minuti.

Dispone di sette qualificatori, che vanno da riflessivo a creativo, in modo da poter generare domande adatte a diversi tipi di pubblico.

✨Ideale per Organizzatori di eventi, presentatori e conduttori che desiderano rompere il ghiaccio durante le loro sessioni

Modelli IA per product manager

Dalla creazione di roadmap di prodotto accattivanti alla conduzione di ricerche approfondite sugli utenti e al lancio di prodotti di grande impatto, ecco alcuni modelli IA che possono raddoppiare la produttività di qualsiasi product manager.

32. Modello di roadmap di prodotto di Notion

tramite Notion

Se sei un product manager di una startup e hai bisogno di un sistema semplice per visualizzare i tuoi piani di rilascio e ottenere informazioni dettagliate sul tuo stato di avanzamento grazie all'IA, dai un'occhiata al modello di roadmap di prodotto di Notion.

È in parte una bacheca Kanban e in parte un tracker delle attività e ti consente di monitorare il lancio dei prodotti, controllare lo stato di avanzamento e promuovere la trasparenza con grafici, filtri e viste personalizzabili.

✨Ideale per: Product manager di startup che desiderano un sistema semplice per gestire le loro roadmap

33. Analisi SWOT con modello IA di Notion

tramite Notion

Se sei un product manager che ama la natura strutturata e oggettiva del framework SWOT per analizzare i punti di forza e di debolezza del tuo prodotto e dare priorità al rilascio delle funzionalità, prova il modello Analisi SWOT con IA di Notion.

Basta aggiungere un elenco dei punti di forza, dei punti deboli, delle opportunità e delle minacce del tuo prodotto e Notion IA genererà un documento completo che potrai condividere con altri stakeholder e membri della leadership.

✨Ideale per: titolari e responsabili di prodotto che utilizzano l'analisi SWOT per stabilire le priorità dei lanci

34. Modello di annuncio di lancio di un prodotto di Notion

tramite Notion

Sei un product manager alla ricerca di un modello per standardizzare le storie degli utenti o le informazioni sul lancio dei prodotti (per formare i team interni)? Il modello di annuncio di lancio di un prodotto di Notion può aiutarti.

È dotato di quattro sezioni (descrizione del prodotto, obiettivi dell'utente e proposta) che puoi utilizzare per spiegare in dettaglio come dovrebbe funzionare una funzionalità/funzione e quali vantaggi offrirebbe agli utenti. Quindi fai clic sul pulsante Genera nella parte superiore della pagina per creare una bozza e condividerla con il tuo team.

✨Ideale per: Product manager che desiderano un formato basato su modelli per creare user story

35. Modello di ispirazione per nomi di prodotti IA di Notion

tramite Notion

Dare un nome a un nuovo prodotto può essere difficile. Tuttavia, qualcosa come il modello di ispirazione per nomi di prodotti IA di Notion può rendere questa attività più divertente.

Descrivi semplicemente le funzionalità del tuo strumento e lo stile desiderato per il tuo marchio. Notion IA genererà circa 15 suggerimenti di nomi su misura per le tue esigenze specifiche. Puoi affinare la ricerca modificando l'elenco "Ispirazione" e generando nomi aggiuntivi.

✨Ideale per: Product manager alla ricerca di nomi per nuovi strumenti

36. Modello di riepilogo/riassunto del test di usabilità di Notably

via Notably

Esegui spesso test di usabilità per analizzare il comportamento degli utenti e identificare i punti critici? In tal caso, sai bene quanto tempo richiede analizzare i risultati chiave di decine di video di interviste. Tuttavia, il modello di riepilogo/riassunto dei test di usabilità di Notably può completare il lavoro in pochi secondi.

Basta caricare il video dell'intervista all'utente e un riepilogo/riassunto che includa i risultati chiave, i consigli e una dichiarazione conclusiva, rendendo più facile per il tuo team documentare la ricerca e individuare modelli ricorrenti.

✨Ideale per: Product manager e team UX che eseguono test di usabilità per ottenere feedback dagli utenti

Modelli IA per la gestione delle riunioni

Le riunioni richiedono molto lavoro, che si tratti di pianificare l'ordine del giorno, redigere il verbale o creare un piano d'azione. Ma questi modelli IA possono essere il tuo pratico assistente virtuale per le riunioni, consentendoti di risparmiare tempo e rendere le riunioni più produttive.

37. Modello di piano d'azione di Copy. ai

Hai difficoltà a trasformare le discussioni post-riunione in piani attuabili? Il modello di piano d'azione di Copy.ai semplifica il processo e funziona particolarmente bene quando si crea una dichiarazione rapida di risoluzione dei problemi dopo aver affrontato ad hoc i problemi.

Annota i punti o gli estratti della trascrizione della riunione e Copy.ai redigerà per te un piano d'azione dettagliato.

✨Ideale per: Elencare gli elementi da fare derivanti da chiamate ad hoc per risolvere i colli di bottiglia

38. Modello di riepilogo/riassunto delle riunioni IA di Notion

tramite Notion

Sebbene molti strumenti di IA possano aiutarti a generare riepiloghi delle riunioni online, il processo è ancora manuale per le riunioni di persona. In questi casi, puoi annotare le note della riunione nel modello AI Meeting Summaries di Notion e utilizzare il suo motore di IA per generare il riepilogo/riassunto.

Questo modello include sezioni per i "Ringraziamenti", per riconoscere i contributi dei membri del team, e "Permessi", per monitorare le presenze.

✨Ideale per: Dipendenti che redigono riepiloghi/riassunti di riunioni di persona

39. Modello di riunione generale basato sull'IA di Notion

via Not ion

Se sei una startup che organizza riunioni mensili o trimestrali per tutta l'azienda, il modello di riunione All Hands Meeting Template di Notion basato sull'IA è uno strumento prezioso. Include aggiornamenti aziendali, successi, eventi, obiettivi e altre sezioni. Una volta aggiunti tutti questi elementi, Notion IA genererà una panoramica della riunione.

Questo modello include anche un generatore di domande rompighiaccio basato sull'IA per aiutarti a stimolare conversazioni coinvolgenti, sia per dare il benvenuto ai nuovi membri del team che per alleggerire l'atmosfera prima di immergersi in argomenti più impegnativi.

✨Ideale per: Dipendenti che impostano il programma e riepilogano/riassumono gli aggiornamenti delle riunioni con tutto il personale

Modelli IA per copywriter

I copywriter, specialmente quelli che soffrono di blocco dello scrittore, possono trovare i modelli IA incredibilmente utili. Questi modelli possono eliminare la paura della pagina bianca e dare il via al processo creativo. Inoltre, sono ottimi per creare contenuti basati su framework popolari.

40. Modello di copywriter IA in formato BAB di Narrato

tramite Narrato

Il formato di copywriting BAB (Before-After-Bridge) è un framework che ti aiuta a creare un testo concentrandoti sul percorso dell'utente dalla sua situazione attuale (prima) al risultato desiderato (dopo) utilizzando la tua soluzione (ponte).

Inserisci una breve descrizione del tuo prodotto o servizio nel modello IA Copywriter in formato BAB di Narrato e otterrai una narrazione BAB:

Prima: Identificare il problema o il punto dolente attuale del lettore

Dopo: Dipingere un quadro del risultato o della soluzione ideale

Bridge: presenta il tuo prodotto o servizio come il ponte che collega lo stato "prima" e lo stato "dopo"

Funziona alla grande per creare casi di studio e pagine di destinazione delle funzionalità/funzioni.

✨Ideale per: scrivere pagine di destinazione nel formato Prima-Dopo-Ponte

41. Modello di copywriter IA in formato AIDA di Narrato

tramite Narrato

Un altro framework di copywriting molto popolare, AIDA (Attenzione-Interesse-Desiderio-Azione), è ottimo per catturare l'attenzione dei lettori con un gancio forte e guidarli verso la tua CTA. Puoi provare il modello AI Copywriter in formato AIDA di Narrato per questo scopo.

Aggiungi la descrizione del tuo prodotto e otterrai un testo che include un gancio efficace (attenzione), il contesto (interesse), i vantaggi del prodotto (desiderio) e, infine, una CTA (azione).

✨Ideale per: scrivere pagine di destinazione per la generazione di lead e webinar nel formato Attenzione-Interesse-Desiderio-Azione

42. Modello di copywriter IA in formato PAS di Narrato

tramite Narrato

L'ultimo modello di "quadro di riferimento" del nostro elenco per il metodo Problema-Agitazione-Soluzione, in cui amplifichi i punti deboli dei tuoi utenti e poi presenti il tuo prodotto come soluzione. Il modello di formato PAS per copywriter IA di Narrato può aiutarti in questo.

Descrivi il tuo prodotto o servizio e Narrato metterà in evidenza le conseguenze negative derivanti dal non affrontare il problema e posizionerà il tuo prodotto o servizio come la soluzione definitiva.

✨Ideale per: scrivere pagine di generazione di lead e landing page pubblicitarie nel formato Problema-Agitazione-Soluzione

43. Modello Content Improver di Jasper

tramite Jasper

Hai mai scritto qualcosa che suonava strano? Ma non hai qualcuno che ti aiuti a capire cosa non va. In questo caso, usa l'IA, in particolare il modello Content Improver di Jasper, per migliorare i tuoi contenuti.

Basta incollare il testo originale e specificare i miglioramenti desiderati, e Jasper genererà una bozza più raffinata e "migliorata".

✨Ideale per: copywriter che desiderano uno strumento per modificare i testi o ottimizzarne il tono

Modelli IA per la produttività personale

Dall'aiuto nel monitoraggio delle tue abitudini alla gestione di progetti come la pianificazione delle vacanze, ecco alcuni modi in cui i modelli IA possono semplificarti la vita.

44. Pianifica un viaggio con il modello IA di Notion

tramite Notion

Pianificare un viaggio può essere stressante, soprattutto quando si tratta di creare un itinerario dettagliato e affrontare innumerevoli scelte. L'uso dell'IA, in particolare il modello Plan a Trip with Notion AI, può aiutarti a creare un piano di viaggio personalizzato senza lo stress delle decisioni.

Basta dire a Notion IA quale viaggio vorresti fare e ti fornirà un itinerario completo, comprese le opzioni di alloggio, le attività principali e altro ancora.

✨Ideale per: pianificare l'itinerario dei tuoi viaggi

45. Modello di pianificatore settimanale dei pasti con IA di Notion

tramite Notion

Pianificando (e preparando) i pasti in anticipo, non solo fai scelte alimentari più sane, ma riduci anche gli sprechi ed eviti la tentazione di mangiare fuori. Ma pianificare un'intera settimana, tenendo traccia dei prodotti, decidendo le ricette e altro ancora, può diventare frenetico se sei già molto impegnato.

Basta inserire gli ingredienti disponibili e i gusti preferiti nel modello Weekly Meal Prep Planner di Notion. L'IA genererà quindi un piano alimentare dettagliato, comprese le ricette per ogni pasto.

✨Ideale per: persone impegnate che desiderano fare scelte alimentari sane

46. Modello di tracciatore di abitudini IA di Notion

tramite Notion

Un altro modo in cui l'IA può migliorare la tua vita è aiutandoti a monitorare e creare abitudini. Il modello AI Habit Tracker di Notion ti consente di monitorare le tue abitudini quotidiane e ricevere approfondimenti personalizzati per aiutarti a rimanere in carreggiata.

Devi solo aggiungere le tue abitudini a Notion una volta sola. Ogni giorno alle 0:01 verrà generata automaticamente una nuova pagina in cui potrai monitorare le abitudini di quel giorno. Notion IA ti fornirà un report sullo stato dei tuoi progressi giornalieri e consigli su come migliorare il giorno successivo.

✨Ideale per: ottenere informazioni dettagliate sulle tue abitudini

47. Modello di dichiarazione di intenti personale di Copy. ai

Che tu sia uno studente, un professionista o qualcuno alla ricerca di una crescita personale, una dichiarazione di intenti personale può essere uno strumento potente per guidare il tuo percorso. Ti aiuta a definire i tuoi valori fondamentali e a dare priorità agli obiettivi in base alla loro corrispondenza con il tuo sistema di valori.

Ma l'introspezione può essere difficile. Un suggerimento è quello di utilizzare uno strumento come il modello di dichiarazione di missione personale di Copy.ai. Inserisci i tuoi valori fondamentali e chiedi all'IA di aiutarti a esplorare come questi si collegano ai tuoi obiettivi di vita. Questo processo può anche offrire nuove prospettive che potresti aver trascurato.

✨Ideale per: Introspettarsi e allineare i propri obiettivi con le proprie convinzioni fondamentali

48. Modello IA "Bedtime Stories" di Notion

tramite Notion

Se sei un genitore che desidera legare con i propri figli, le favole della buonanotte possono essere un modo meraviglioso per entrare in connessione. Tuttavia, creare storie nuove e coinvolgenti con regolarità può essere stressante, anche per i genitori più creativi.

Il modello IA Bedtime Stories di Notion semplifica tutto questo generando storie a tema, adatte all'età e agli interessi dei tuoi figli.

✨Ideale per: genitori che desiderano un elenco infinito di storie coinvolgenti da leggere ai propri figli prima di andare a dormire

Modelli IA per chi cerca lavoro

I modelli IA possono semplificare la ricerca di lavoro automatizzando attività come la creazione di curriculum, la stesura di email e la scrittura di lettere di presentazione, consentendo ai professionisti di trovare il lavoro dei loro sogni e raggiungere più rapidamente i propri obiettivi di carriera.

49. Modello di curriculum IA di Notion

tramite Notion

Il modello di curriculum IA di Notion è una risorsa eccellente per i professionisti che desiderano creare un curriculum specifico per il proprio settore e compatibile con i sistemi ATS.

Il modello contiene una tabella in cui è possibile aggiungere le proprie competenze e esperienze lavorative. Notion IA genererà quindi un curriculum professionale che metterà in risalto i risultati raggiunti.

✨Ideale per: Generare curriculum dettagliati specifici per settore

50. Modello di email per la negoziazione dello stipendio di Copy. ai

Negoziare il proprio stipendio può essere scoraggiante, soprattutto quando si sa di meritare un'offerta competitiva. Lo stress aumenta ulteriormente se si tratta del primo lavoro. È possibile ridurre l'ansia da negoziazione utilizzando l'IA e il modello di email per la negoziazione dello stipendio di Copy.ai e redigere un'email persuasiva.

Il modello ti aiuta a esprimere il tuo valore e a mettere in evidenza le tue qualifiche in modo persuasivo, affinché l'azienda accetti la tua controfferta. Comunica all'IA la tua offerta attuale, cosa vorresti ottenere e perché, e ti fornirà un'email persuasiva da inviare al team delle risorse umane.

✨Ideale per: Neolaureati che desiderano negoziare con sicurezza il loro primo stipendio

51. Modello di lettera di presentazione di Copy. ai

Una lettera di presentazione ben scritta può fare un'ottima prima impressione e aumentare significativamente le tue possibilità di passare alla fase successiva del processo di assunzione, anche più del tuo curriculum o delle referenze.

Il modello di lettera di presentazione di Copy.ai ti consente di redigere una lettera personalizzata che mette in evidenza le tue qualifiche e dimostra come potresti aggiungere valore all'azienda.

✨Ideale per: Creare lettere di presentazione personalizzate e persuasive per qualsiasi lavoro

Scopri ClickUp Brain: il tuo partner per la produttività basato sull'IA

Se stai cercando un assistente IA all-in-one che ti aiuti a gestire la tua vita personale e professionale, ClickUp Brain può essere un'ottima opzione. È il motore GenAI nativo della popolare piattaforma di gestione del lavoro ClickUp.

ClickUp Brain può rispondere a domande, automatizzare flussi di lavoro, gestire attività, scrivere email, tradurre contenuti, analizzare dati, generare modelli personalizzati e assisterti in molte altre attività di routine e creative. Inoltre, le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale rendono i prompt intuitivi e facili.

Scopri come ClickUp Brain semplifica la vita.

AI Writer for Work

Che tu stia scrivendo un'email, redigendo un post per un blog o anche solo aggiungendo una voce personale al tuo diario, ClickUp Brain può aiutarti a generare contenuti da zero, migliorarli in base ai tuoi suggerimenti e persino tradurli in diverse lingue (se lavori con clienti globali o hai un amico di penna internazionale). Hai anche un correttore ortografico integrato per individuare quei fastidiosi (e subdoli) errori di battitura.

Prova ClickUp Brain Genera qualsiasi tipo di contenuto in pochi secondi con ClickUp Brain

Con l'assistente di scrittura IA, potrai:

Automatizza la creazione di contenuti , inclusi scrittura, modifica e riepilogo/riassunto

Modifica i contenuti: allungali o accorciali, oppure cambia la voce, il tono e lo stile

Brainstorming di idee per qualsiasi progetto

Traduci i contenuti in altre lingue

AI Knowledge Manager

ClickUp Brain è strettamente integrato con tutti gli strumenti e le informazioni presenti nell'area di lavoro di ClickUp, così potrai trovare le risposte a qualsiasi domanda (in qualsiasi documento, progetto o thread di commenti) in pochi secondi. Chiedi a ClickUp Brain in un inglese semplice e ti risponderà immediatamente.

Ma non è tutto: ClickUp Brain può anche riepilogare/riassumere i tuoi documenti, i thread dei commenti e le chat, facilitando la consultazione e l'elaborazione delle informazioni.

Prova ClickUp Brain Riepiloga/riassumi i progetti e ottieni risposte a qualsiasi domanda con ClickUp Brain

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per dare un senso ai tuoi dati grezzi. Caricali su ClickUp Docs e lascia che ClickUp Brain crei una tabella analitica dettagliata che categorizza e riepiloga/riassume i tuoi risultati.

Ecco cosa dice Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, su ClickUp

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Non potrei mai dire abbastanza cose positive su questo prodotto. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

AI Project (e Meeting) Manager

ClickUp Brain è anche un ottimo strumento per risparmiare tempo nella gestione dei progetti, in particolare se desideri automatizzare la gestione delle attività con l'IA o utilizzare framework agili come Scrum. Puoi:

Genera aggiornamenti di stato concisi ed elementi di azione per i progetti e durante gli standup

Visualizza le tue attività quotidiane e condividi gli aggiornamenti con il tuo manager o i membri del team

Ottieni informazioni in tempo reale sul carico di lavoro e sullo stato di avanzamento del tuo team

Trascrivi contenuti audio e video per accedere rapidamente alle informazioni

Trasforma la tua stenografia in messaggi raffinati nei commenti e nelle chat con le risposte rapide IA

Non solo, ClickUp Brain può aiutarti a generare modelli IA per qualsiasi caso d'uso, flusso di lavoro o attività. In questo modo, non dovrai caricare modelli rigidi e preoccuparti se possono essere personalizzati per adattarsi ai tuoi flussi di lavoro e sistemi.

Prova ClickUp Brain Automatizza gli standup e gli aggiornamenti di stato con ClickUp

Flussi di lavoro IA

Un'altra funzionalità/funzione estremamente utile di ClickUp è l'utilizzo dell'IA per redigere prompt per le automazioni del flusso di lavoro condizionali IF/THEN.

Basta dire a ClickUp Brain cosa fare, ad esempio assegnare qualsiasi attività con lo stato "Modifica" a Maya, e creerà il tuo flusso di lavoro. Super conveniente, vero?

Crea flussi di lavoro if/then con prompt IA in ClickUp

Raddoppia la tua produttività con i modelli IA e ClickUp Brain

Sia i modelli IA basati su testo che i motori GenAI come ClickUp Brain possono aumentare la produttività, ma combinandoli si ottiene un vero e proprio motore di produttività: un assistente virtuale sempre disponibile che può azzerare il tuo lavoro più impegnativo.

Ancora meglio, puoi anche chiedere a ClickUp Brain di generare modelli IA per i tuoi flussi di lavoro personalizzati e poi utilizzare tali modelli in ClickUp Brain per lavorare più velocemente.

Vuoi ulteriori informazioni su come ClickUp Brain può aiutarti a essere più produttivo? Registrati gratis a ClickUp e prova tu stesso.