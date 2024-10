Come utilizzare ChatGPT per la SEO

Sapevate che il termine SEO, ottimizzazione per i motori di ricerca, è stato menzionato per la prima volta nel 1997 nel materiale di marketing di un'agenzia? Sì, roba tipica da SEO marketer.

Tuttavia, nel giro di due decenni, i contenuti ottimizzati per la SEO sono diventati una leva strategica per startup e aziende. Google è oggi il motore di ricerca dominante e quasi un punto di riferimento sacro per chiunque effettui ricerche (o ottimizzi) online.

Da fare, quindi, in che modo gli strumenti di intelligenza artificiale influiscono sulla vostra strategia SEO? Potete sfruttare l'IA per aumentare il livello dei vostri contenuti SEO?

ChatGPT, la nuova IA del blocco, può aiutarvi a identificare le parole chiave, a concentrarvi sull'intento di ricerca, a ottimizzare la SEO per grandi volumi di contenuti e persino a crearli da zero. In questo articolo scoprirete come utilizzare ChatGPT per le vostre esigenze SEO e troverete uno strumento alternativo di grande valore che vi aiuterà a migliorare il vostro gioco SEO. Iniziamo!

Come usare ChatGPT per la SEO

Quando ChatGPT è nato, le persone erano preoccupate che l'IA potesse prendere il posto del loro lavoro. (Va bene; tutti abbiamo avuto una breve fase di "Skynet sta arrivando") Tuttavia, la verità non potrebbe essere più lontana.

A studio recente rivela che i team di marketing digitale utilizzano in estensione ChatGPT per migliorare le prestazioni SEO dei loro contenuti:

il 58% lo utilizza per generare e ottimizzare i contenuti

20% per scrivere metadati

15% per la ricerca di parole chiave

8% per l'analisi dei benchmark

Sebbene queste siano tra le attività SEO più popolari di ChatGPT al momento, le applicazioni potenziali si estendono ulteriormente. **I marketer possono anche usare ChatGPT per generare markup di schema, scrivere regex e creare tag hreflang

Sembra scoraggiante? Semplifichiamo il tutto iniziando con la ricerca delle parole chiave e spiegando poi come utilizzare ChatGPT per superarla.

Passaggio 1: un approccio più semplice alla ricerca delle parole chiave

Sapevate che una persona media usa Google circa quattro volte al giorno? Si tratta di 1,7 miliardi di utenti che effettuano oltre 7 miliardi di ricerche al giorno! E il primo risultato stesso gode di oltre 27% di tutti i clic .

È chiaro che i vostri contenuti hanno un'immensa opportunità di raggiungere il pubblico desiderato, ma la concorrenza può essere altrettanto intensa.

Allora, cosa distingue i contenuti di esito positivo? La ricerca delle parole chiave è un fattore chiave di differenziazione per il posizionamento del contenuto o del sito web.

Tradizionalmente, le parole chiave di traguardo vengono ricercate utilizzando strumenti SEO che forniscono informazioni quali il volume di ricerca mensile o giornaliero, il costo per clic degli annunci e, talvolta, anche suggerimenti di riferimento. Se gli aspetti tecnici della ricerca delle parole chiave vi sembrano troppo impegnativi (e spesso lo sono), ChatGPT è la soluzione ideale Strumento di IA per il SEO per voi.

Anche se a volte la precisione potrebbe essere un po' scarsa, ChatGPT fornisce un'alternativa molto più veloce e facile da usare rispetto ad altri strumenti di IA SEO. Dopotutto, anche il Keyword Planner di Google è stato trovato carente, con 91% dei volumi di ricerca reportistici sono esagerati.

Ma come può ChatGPT aiutare nella ricerca delle parole chiave? Esploriamo in dettaglio ciascuna delle possibilità.

Trovare parole chiave a coda lunga

**Ecco un segreto ben custodito nella SEO: le frasi più lunghe hanno un rendimento migliore

Se questo vale per i tag dei titoli e la lunghezza dei contenuti, questo principio si estende anche alle parole chiave. Queste frasi più lunghe, note come parole chiave a coda lunga, sono particolarmente efficaci.

💡 Fatto divertente: Le parole chiave a coda lunga generano 1.76 volte più click nelle pagine dei risultati organici dei motori di ricerca (SERP), soprattutto rispetto alle parole chiave più brevi.

Queste parole chiave a coda lunga rappresentano ben il 70% di tutto il traffico di ricerca, perché di solito sono molto specifiche e di nicchia. Questa specificità significa che queste ricerche sono spesso più pertinenti all'intento dell'utente, offrendo un'opportunità perfetta per scoprire queste frasi precise e di traguardo attraverso Chat$$a.

Di seguito è riportato un esempio di come è possibile utilizzare ChatGPT per trovare parole chiave a coda lunga:

chatGPT identifica le parole chiave secondarie rilevanti e l'intento di ricerca

Determinare le parole chiave secondarie

ChatGPT può anche creare un intero elenco di parole chiave secondarie se la parola chiave principale è pronta.

Ad esempio, se la vostra azienda si occupa di riparazione di lavatrici e la vostra parola chiave primaria è "servizi di riparazione di lavatrici nel Queens, New York City", ChatGPT vi suggerirà le seguenti frasi e parole chiave secondarie:

chatGPT suggerisce parole chiave secondarie legate al servizio, alla posizione, al problema e all'audience_

Identificare le parole chiave LSI

Vi è mai capitato di cadere nella tana del coniglio di Internet? Iniziate da un sito web e, prima di accorgervene, avete più di venti schede aperte nel vostro browser!

La chiave di questa esperienza è rappresentata da parole chiave semanticamente correlate ben posizionate, note anche come parole chiave LSI (Latent Semantic Indexing).

Ecco come funzionano: queste parole chiave sono collegate concettualmente alla parola chiave principale e aiutano i motori di ricerca a capire il contesto del contenuto. Per esempio: Suggerite parole chiave LSI per la parola chiave "Giacche nere da uomo online, dimensione XL"

chatGPT offre parole chiave LSI per migliorare la ricercabilità dei vostri contenuti

Anche se non mirano direttamente alla query di ricerca specifica, aiutano Google, ad esempio, a comprendere l'argomento più ampio del vostro contenuto.

Il risultato è che il contenuto diventa più pertinente e coinvolgente, con conseguenti migliori prestazioni SEO.

Concentrarsi sull'intento di ricerca

Google utilizza oltre 200 fattori nel suo algoritmo per classificare i siti web e questi fattori vengono aggiornati circa 500-600 volte all'anno.

È quindi estremamente importante generare contenuti che rispondano alle esigenze degli utenti. Sebbene l'obiettivo dei contenuti debba essere sempre quello della visibilità e delle vendite, non deve interferire con il fornire ai lettori le informazioni che stanno cercando.

ChatGPT può facilmente classificare le parole chiave in base all'intento di ricerca. Chiedendo a ChatGPT di creare una tabella che categorizzi le parole chiave in "commerciali", "di navigazione", "transazionali" o "informative", si ottengono informazioni sugli obiettivi finali dei ricercatori.

Ecco un esempio: Si prega di classificare le parole chiave LSI suggerite in 4 categorie: commerciale, di navigazione, transazionale e informativa.

ChatGPT categorizza le parole chiave in base all'intento di ricerca dell'utente

Questa classificazione consente di allineare i contenuti all'intento di ciascuna parola chiave, migliorando le prestazioni SEO complessive.

Leggi anche: 10 Migliori strumenti di IA per la ricerca di parole chiave nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Il cannibalismo nella SEO

Ecco uno scenario comune in cui si imbattono i nuovi strateghi SEO: Selezionano una parola chiave a coda lunga e creano più contenuti intorno ad essa.

Sebbene questa possa sembrare una strategia solida, queste pagine iniziano presto a competere l'una con l'altra, portando alla cannibalizzazione delle parole chiave. La cannibalizzazione delle parole chiave si verifica quando contenuti simili mirano alla stessa parola chiave, saturando la concorrenza e danneggiando in ultima analisi i lavori richiesti in ambito SEO

Per istanza, considerate questi tre titoli di blog:

"I vantaggi dei servizi di progettazione grafica freelance"

"Perché dovreste ricorrere a servizi di progettazione grafica freelance"

"Ecco cosa offrono i servizi di progettazione grafica freelance alla tabella"

In tutti e tre i casi, la parola chiave "servizi di progettazione grafica freelance" rimane la stessa e lo stesso vale per i concetti del blog. Questa ridondanza può diluire il posizionamento sui motori di ricerca.

La soluzione? Idee di contenuto uniche.

Fortunatamente, la generazione di idee di contenuto fresche e uniche è uno dei punti di forza di ChatGPT. Può aiutarvi a scoprire argomenti che altrimenti non avreste mai considerato: pensate alla categorizzazione dei contenuti in "post del blog", "guide con passaggi" e altro ancora.

Ecco un esempio di come ChatGPT può generare idee di contenuti freschi incentrati sui graphic designer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-255.png Evitare il cannibalismo delle parole chiave in ChatGPT /$$$img/

chatGPT suggerisce idee di contenuti unici per evitare il cannibalismo delle parole chiave

Da qui è possibile pianificare le date di pubblicazione dei contenuti, organizzare i post sui social media e condurre audit sui contenuti. Potete anche chiedere a ChatGPT di organizzare i titoli degli argomenti in base al tipo di contenuto o alla rilevanza semantica. Un gioco da ragazzi, vero?

Passaggio 2: la "C" di ChatGPT sta per contenuto

Siamo onesti: tutti amano i contenuti di qualità, ma ogni scrittore di contenuti conosce il lavoro erculeo richiesto anche solo per la prima bozza (ovvero l'immersione profonda che si trasforma in un buco nero di schede e riferimenti).

È qui che strumenti di IA come ChatGPT fanno la differenza. Se usato in modo ponderato, ChatGPT può ottimizzare l'intero processo di creazione dei contenuti, dall'ideazione alle modifiche finali, rendendo più facile mantenere il controllo della strategia dei contenuti senza le solite seccature.

Questi sono tutti i modi in cui potete sfruttare ChatGPT per le vostre esigenze di contenuto:

Schemi e bozze

Cosa succede dopo aver fatto un brainstorming delle idee sui contenuti? Si scrivono i contenuti, naturalmente.

Tuttavia, un passaggio importante nella creazione di un buon contenuto consiste nel formare un modulo strutturato. ChatGPT può aiutarvi a crearne uno. Anzi, può fare un passaggio in più, analizzando i contenuti dei vostri concorrenti e suggerendovi una scaletta più completa che possa farvi salire di posizione su Google.

Per istanza, potete chiedere a ChatGPT: "Crea un contenuto per un post sul blog sull'IA nel settore assicurativo" ChatGPT, a sua volta, suggerirà titoli e sottotitoli che forniranno una base per la struttura del contenuto e vi aiuteranno con il posizionamento delle parole chiave.

Volete perfezionare ulteriormente la struttura? Specificate parametri come il numero di parole, il numero di titoli o lo stile di scrittura desiderato. Ad esempio, se desiderate un articolo con numerosi punti elenco o tabelle, comunicatelo chiaramente nel prompt.

chatGPT suggerisce una scaletta dei contenuti che può aiutare il vostro blog a posizionarsi su Google

Potete fare un passo avanti e chiedere a ChatGPT di redigere una bozza di contenuto di base. Che si tratti di definire il target di riferimento, di determinare il tono di voce o di impostare l'oggetto dell'articolo, ChatGPT è in grado di formare una direzione chiara per i vostri contenuti.

⚠️ Disclaimer: Gli strumenti di IA come ChatGPT sono noti per fornire a volte informazioni non corrette. Assicuratevi di fare sempre delle ricerche prima di pubblicare qualsiasi contenuto.

Un approccio equilibrato alla scrittura dei contenuti

Certo, ChatGPT può produrre una bozza per voi in un momento. Ma questa bozza sarà piuttosto... approssimativa.

Le bozze fornite da ChatGPT spesso mancano di originalità, possono essere eccessivamente pesanti dal punto di vista delle parole chiave e non si attengono a L'E-E-A-T raccomandato da Google (Esperienza, competenza, autorità e fiducia). Anche se Google non segnala esattamente i contenuti IA, non li apprezza altrettanto (soprattutto se mancano di un tocco umano!).

Via X Questo richiede automaticamente di rivedere, verificare e modificare accuratamente qualsiasi contenuto generato dall'IA prima di pubblicarlo.

Per la gente, dalla gente

L'esperto SEO Neil Patel sostiene che ogni sito web dovrebbe includere una sezione FAQ. Da fare non solo per fornire informazioni sulla vostra azienda o sui vostri provider, ma anche per rispondere a diverse domande della sezione "People Also Ask" di Google. Questo può aumentare significativamente le possibilità di posizionarsi sulla prima pagina.

Ma prima di procedere con questo suggerimento, dobbiamo assicurarci che le FAQ non diventino una discarica di dati. Per cominciare, potete chiedere a ChatGPT: "Quali sono le domande più comuni relative a $$$a?" e verrà generato un elenco di FAQ pertinenti.

chatGPT consiglia le FAQ relative alle compagnie tecniche di assicurazione che le persone spesso chiedono_

Se volete che sia più personalizzato, prendete in considerazione l'idea di scrivere un campione e chiedergli di identificare le potenziali domande che i lettori potrebbero avere. Queste domande possono essere integrate nel contenuto per adattarsi al flusso dell'articolo.

ChatGPT suggerisce delle FAQ basate su una sezione "about us" di campione

Ottimizzare i meta titoli e le descrizioni

Tornando alle basi, tutti conosciamo il ruolo dei meta titoli e delle descrizioni nell'aumentare il traffico di ricerca. Inoltre, questi elementi forniscono un contesto ai motori di ricerca e possono avere un impatto significativo sulle valutazioni dei clic.

ChatGPT è in grado di generare diverse opzioni per i titoli e le descrizioni, offrendovi un intervallo di scelte da mettere a punto.

Ricordate che, pur non essendoci un limite di carattere rigido, è generalmente consigliabile mantenere i tag dei titoli sotto i 60 caratteri e le meta descrizioni sotto i 160 caratteri. Mantenere le cose concise è un'altra delle funzionalità/funzione più importanti di ChatGPT.

Colmare le lacune di contenuto

Volete essere il punto di riferimento della vostra nicchia? Dovete identificare ogni possibile query dei clienti o dei lettori e affrontarla nei vostri contenuti. Questo processo è noto come riempire le lacune di contenuto

In questo caso, potete inserire i titoli esistenti in ChatGPT e chiedergli di individuare gli argomenti mancanti. In alternativa, è possibile richiedere al Per creare un contenuto mappa dei silo, che può aiutare a coprire tutti gli argomenti rilevanti.

Ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca

Se il vostro contenuto si trova alla pagina 10 dei risultati di ricerca di Google, Da fare? È qui che entra in gioco l'ottimizzazione dei contenuti.

L'ottimizzazione dei contenuti è qualcosa di più della semplice aggiunta di parole chiave. Si tratta di rendere i contenuti pertinenti a ciò che le persone cercano. ChatGPT può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

Ad esempio, potete chiedere a ChatGPT di aiutarvi a riformulare i vostri contenuti per evitare il plagio o di analizzare il sentiment della vostra scrittura. Potete anche chiedergli di aiutarvi a traguardare i featured snippet, ovvero quei brevi riepiloghi/riassunti che appaiono in cima ai risultati di ricerca.

Anche i video hanno bisogno di SEO

È vero! ChatGPT non si limita ai blog. Potete sfruttare al meglio la vostra descrizione di YouTube utilizzando ChatGPT.

Ecco come funziona: La descrizione di YouTube attira gli spettatori, migliora la visibilità del video e fornisce un contesto al contenuto.

Ecco come il modello IA può aiutarvi:

Identificare parole chiave pertinenti: Suggerendo parole chiave relative all'argomento del video, ChatGPT può migliorare la SEO

Scrivere riepiloghi/riassunti convincenti: ChatGPT può generare descrizioni informative che catturano accuratamente l'essenza del video

Ottimizzare il coinvolgimento: Incorporando elementi come call-to-action o hashtag rilevanti, ChatGPT può aiutarvi a incoraggiare l'interazione con gli spettatori

Nota: Sebbene YouTube consenta descrizioni lunghe, è fondamentale mantenerle concise, coinvolgenti e ricche di parole chiave

Il punto di vendita

Potrebbe essere scioccante, ma i numeri non mentono: Una semplice CTA può aumentare le probabilità di essere cliccate del 371% .

Si tratta di quote molto interessanti. E se vi dicessimo che alcuni cambiamenti nella copia della CTA possono aumentare questi numeri?

Ecco ChatGPT.

Questo strumento di IA è in grado di creare CTA che risuonano con il vostro pubblico e si allineano con il loro intento di ricerca. Anche quando perfeziona il testo, ChatGPT è in grado di adattarsi al tono del vostro marchio.

chatGPT suggerisce le CTA in base alla tonalità e alla messaggistica del vostro marchio

Passaggio 3: costruzione e collegamento con ChatGPT

Come tutti sappiamo, i backlink sono la spina dorsale di ogni strategia SEO di esito positivo (se non lo sapevate, ora lo sapete 😉 ). Con ChatGPT, si aprono le porte per identificare e acquisire backlink di alta qualità per il vostro sito web. Ecco come:

Esplorare la ricerca

Quando il vostro dominio riceve un backlink, segnala ai motori di ricerca che il vostro contenuto è di valore. Sebbene i backlink organici siano l'ideale, assicurarseli in modo proattivo può aumentare significativamente il posizionamento sui motori di ricerca.

Anche se ChatGPT potrebbe non essere la migliore software di costruzione di collegamenti che fornisce un elenco di siti di outreach specifici, offre un utile punto di partenza. ChatGPT è in grado di generare un elenco di idee per i backlink in base al vostro settore, in modo che possiate iniziare la vostra attività di outreach con un piano solido.

Realizzare email di sensibilizzazione

Il passaggio successivo per un'attività di outreach di esito positivo è... $$$a raggiungere altri siti web. ChatGPT è ottimo per generare bozze di email, soprattutto se potete dargli istruzioni specifiche su tono, contenuto e stile di scrittura. Per darvi un'idea del tono: La vostra email di sensibilizzazione deve essere persuasiva, menzionando chiaramente come il collegamento al vostro contenuto possa giovare al sito web del destinatario.

Acquisire backlink HARO

HARO è l'acronimo di Help a Reporter Out Come suggerisce il nome, la velocità e la precisione sono fondamentali quando si risponde alle richieste HARO - ChatGPT può aiutarvi generando risposte concise e d'impatto che aumentano le vostre possibilità di essere inseriti nella rubrica.

Generazione delle regole robots.txt

Ok, qui le cose si fanno un po' più tecniche (ma non per voi: avete ChatGPT!). Se non avete familiarità con il robots.txt, ChatGPT può aiutarvi a generare regole che riducono al minimo gli errori e assicurano che le vostre pagine web siano indicizzate correttamente.

Creare regole di riscrittura .htaccess per i reindirizzamenti

Sia che dobbiate implementare reindirizzamenti 301 (permanenti) o 302 (temporanei), ChatGPT può generare le necessarie regole di riscrittura .htaccess. Questo assicura che gli utenti e i motori di ricerca siano sempre indirizzati agli URL corretti.

Generazione di tag hreflang

Hreflang è un attributo HTML che specifica la lingua di una pagina web e può avere come traguardo le regioni geografiche. I tag hreflang sono fondamentali per indicare ai motori di ricerca la posizione geografica e la lingua delle pagine web. Generando questi tag, ChatGPT aiuta a garantire che il contenuto raggiunga il pubblico appropriato nella lingua corretta.

Creare lo schema markup

Il markup Schema è un modulo di microdati che aiuta i motori di ricerca a comprendere il contenuto delle vostre pagine web. Consente di generare rich snippet che migliorano la visibilità nei risultati dei motori di ricerca.

ChatGPT può generare il codice dello schema markup, rendendo più facile l'implementazione e la convalida delle pagine. Ecco un esempio:

chatGPT si occupa del SEO tecnico in modo che tu possa concentrarti sui tuoi compiti

Suggerimento: Non dimenticate di misurare l'impatto dei vostri lavori richiesti in ambito SEO. Potete utilizzare Google Analytics o uno strumento simile come Google Search Console per monitorare il modo in cui i vostri contenuti SEO portano a un maggior numero di iscrizioni, demo e conversioni.

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per la SEO

Sebbene ChatGPT per la SEO offra molti vantaggi nella creazione di contenuti, ci sono un paio di cose da tenere a mente:

Sopralluogo umano : I contenuti duplicati possono danneggiare la salute del vostro sito web e far scendere per sempre il vostro ranking. Purtroppo, ChatGPT ha difficoltà a creare contenuti originali. Per ovviare a questo problema, chiedete sempre a un umano di rivedere e modificare i contenuti per assicurarvi che rispettino i più alti standard di qualità

: I contenuti duplicati possono danneggiare la salute del vostro sito web e far scendere per sempre il vostro ranking. Purtroppo, ChatGPT ha difficoltà a creare contenuti originali. Per ovviare a questo problema, chiedete sempre a un umano di rivedere e modificare i contenuti per assicurarvi che rispettino i più alti standard di qualità Ottimizzazione delle parole chiave : Ricercare le parole chiave e incorporarle nel contenuto sono due abilità. Quest'ultimo aspetto è quello in cui ChatGPT ha difficoltà. Da fare occasionalmente "keyword stuffing", ovvero riempire il contenuto con parole chiave ripetitive che non aggiungono alcun valore ai lettori

: Ricercare le parole chiave e incorporarle nel contenuto sono due abilità. Quest'ultimo aspetto è quello in cui ChatGPT ha difficoltà. Da fare occasionalmente "keyword stuffing", ovvero riempire il contenuto con parole chiave ripetitive che non aggiungono alcun valore ai lettori Controllo dei fatti : Verificate tutte le informazioni generate da ChatGPT, in particolare le statistiche o le affermazioni. ChatGPT potrebbe non produrre sempre contenuti in linea con il branding, il tono o la messaggistica di un'azienda. Utilizzare fonti affidabili per evitare di diffondere informazioni errate

: Verificate tutte le informazioni generate da ChatGPT, in particolare le statistiche o le affermazioni. ChatGPT potrebbe non produrre sempre contenuti in linea con il branding, il tono o la messaggistica di un'azienda. Utilizzare fonti affidabili per evitare di diffondere informazioni errate ChatGPT non riesce a tenere il passo : Il più grande difetto di ChatGPT è che la sua versione gratis è sempre addestrata con impostazioni di dati vecchie. Con una conoscenza al limite, gli errori sono inevitabili. Volete evitare questo problema? Preparatevi a sborsare $$$a al mese per accedere alla versione a pagamento di ChatGPT 4

: Il più grande difetto di ChatGPT è che la sua versione gratis è sempre addestrata con impostazioni di dati vecchie. Con una conoscenza al limite, gli errori sono inevitabili. Volete evitare questo problema? Preparatevi a sborsare $$$a al mese per accedere alla versione a pagamento di ChatGPT 4 Curva di apprendimento: Lavorare con ChatGPT non è così semplice come viene venduto. Fare domande allo strumento e aspettarsi semplicemente risposte perfette non è fattibile. Sono necessarie un paio di sessioni per capire come ChatGPT risponda al meglio a query specifiche

Quindi, se non ChatGPT, quale? GPT alternativo è lo strumento IA giusto per le vostre esigenze SEO?

Utilizzo di ClickUp AI per la SEO ClickUp Brain non è uno strumento di IA vecchio stile come molti altri presenti sul mercato. ClickUp Brain opera all'interno dell'innovativo sistema ClickUp e mantiene tutte le connessioni - attività, persone, chat, documenti - in un unico luogo.

È come il burro di arachidi e la marmellata: alcune cose stanno meglio insieme. A differenza degli strumenti SEO tradizionali come ChatGPT o gli assistenti IA, ClickUp Brain è profondamente integrato nell'area di lavoro.

Ecco come ci aiuta:

Suggerimenti di parole chiave orientati al settore e agli obiettivi: ClickUp Brain semplifica la ricerca di parole chiave. L'integrazione nell'area di lavoro consente all'IA di osservare da vicino il settore e gli obiettivi dell'utente. Questa continua integrazione con il vostro lavoro consente a ClickUp Brain di suggerire idee di parole chiave aggiornate e pertinenti anche in movimento

Creare contenuti specifici per settore e ruolo con ClickUp Brain

Ottimizzazione automatizzata dei contenuti : La più grande bandiera rossa di ChatGPT è la bandiera verde di ClickUp Brain. La sfida dell'ottimizzazione delle parole chiave che potreste affrontare con ChatGPT svanisce con ClickUp Brain. Brain cerca dinamicamente di ottimizzare la leggibilità e le prestazioni SEO

: La più grande bandiera rossa di ChatGPT è la bandiera verde di ClickUp Brain. La sfida dell'ottimizzazione delle parole chiave che potreste affrontare con ChatGPT svanisce con ClickUp Brain. Brain cerca dinamicamente di ottimizzare la leggibilità e le prestazioni SEO Flusso di lavoro SEO risolto: Con ClickUp Brain non solo ottimizzate la SEO, ma potete anche gestirla. Tracciate i flussi di lavoro relativi alla SEO, dalla creazione dei contenuti al monitoraggio delle prestazioni, attraverso un unico strumento

aggiornare lo stato personalizzato di ciascun flusso di lavoro con ClickUp

ClickUp Brain ha un motto chiaro: essere "l'unica IA che le sostituisce tutte" Leggi anche: ChatGPT vs. ClickUp: Quale strumento di IA generativa è il migliore? Tuttavia, per diventare il migliore, bisogna occuparsi delle piccole cose e ClickUp lo fa molto bene.

Ecco un esempio: Immaginate che il team di marketing si sia riunito per sviluppare una nuova strategia di contenuti per migliorare il SEO di una prossima campagna.

Ecco come si presenterebbe il flusso di lavoro su ClickUp:

1. Riunione di avvio

Il team si riunisce in una sala riunioni virtuale. Si inizia discutendo degli obiettivi della campagna e del pubblico di riferimento. Il gestore del progetto crea una nuova attività di ClickUp dal titolo "Strategia dei contenuti della campagna SEO" e la assegna al team.

2. Sessione di brainstorming

Il team utilizza Documenti di ClickUp per fare un brainstorming di idee sui contenuti. Man mano che le idee vengono proposte, ClickUp Brain suggerisce parole chiave correlate e potenziali cluster di parole chiave basati sulla discussione.

Per esempio, se il team menziona la "moda sostenibile", ClickUp Brain potrebbe suggerire parole chiave come "abbigliamento ecologico" e "materiali sostenibili".

collabora senza problemi alle revisioni dei documenti con ClickUp Docs

I membri del team utilizzano quindi Lavagne online ClickUp per mappare i cluster di argomenti. Visualizzano il modo in cui diversi contenuti, come post di blog, video e infografiche, possono essere collegati tra loro.

collegate le vostre mappe mentali alle lavagne online di ClickUp e accedete senza sforzo al database dei vostri contenuti_

3. Affinare le idee

Il team crea una Campo personalizzato ClickUp nella loro attività per categorizzare le idee di contenuto in base alla rilevanza delle parole chiave, al tipo di contenuto e al traguardo.

i campi personalizzati di ClickUp consentono di monitorare in modo flessibile i dettagli relativi alle vostre attività SEO

I campi personalizzati di ClickUp consentono di tracciare in modo flessibile i dettagli relativi alle attività SEO, impostando liste di controllo ricorrenti per ogni contenuto, compresi passaggi come la ricerca di parole chiave, la stesura, la modifica e la pubblicazione.

4. Assegnazione di attività

Successivamente, il project manager assegna attività specifiche ai membri del team.

Ad esempio, uno scrittore di contenuti è incaricato di redigere un articolo sulle "tendenze della moda sostenibile", mentre uno specialista SEO è responsabile dell'ottimizzazione dell'argomento per le parole chiave pertinenti.

5. Monitoraggio degli stati di avanzamento

organizzate il vostro flusso di lavoro, date priorità alle attività e monitorate lo stato di avanzamento sulla dashboard di ClickUp

Il team utilizza un pannello di controllo personalizzabile ClickUp Dashboard per monitorare lo stato di ogni contenuto. Tracciano metriche come il posizionamento delle parole chiave, lo stato di completamento dei contenuti e le prestazioni SEO. Leggi anche: 10 migliori software per agenzie SEO per incrementare il traffico organico

6. Recensione

Mentre i contenuti vengono redatti e ottimizzati, i membri del team lasciano commenti e suggerimenti in ClickUp Teams. I membri del team apportano modifiche in tempo reale in base al feedback e monitorano l'impatto delle modifiche sulle prestazioni SEO attraverso le loro dashboard.

7. Impatto in tempo reale

Dopo la pubblicazione dei contenuti, il team può monitorare le metriche chiave come il traffico organico, il posizionamento delle parole chiave e il coinvolgimento degli utenti, che vengono aggiornati automaticamente.

Utilizzando la dashboard di ClickUp, è possibile comprendere l'impatto della campagna, che si tratti di posizionamento sui motori di ricerca o di aumento del traffico organico, con una chiara rappresentazione visiva, senza perdersi in tecnicismi. Infine, il project manager può generare rapidamente report personalizzati per condividere queste informazioni con gli stakeholder.

Modelli ClickUp per il SEO

Questo articolo sarebbe incompleto senza menzionare quanto possa essere fantastica la vostra vita SEO con i modelli ClickUp. Ecco due modelli popolari per iniziare la vostra strategia SEO (soprattutto se siete principianti):

ClickUp SEO Content Brief delinea gli elementi importanti che possono aiutare il contenuto a posizionarsi in classifica

ClickUp SEO Roadmap affronta in modo strategico i fattori tecnici, di pagina e non di pagina

Tuttavia, se conoscete già bene la SEO, questi due modelli sono ancora più adatti a voi:

Modello per la ricerca e la gestione SEO di ClickUp

Il Modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp è perfetto per gestire la natura multiforme della SEO. Integra la ricerca di parole chiave, l'analisi della concorrenza e la gestione delle attività in un unico luogo.

Come risultato di questa centralizzazione, è possibile monitorare e gestire meglio i lavori richiesti in ambito SEO. Inoltre, avrete accesso a informazioni sulle prestazioni del sito web e sul monitoraggio del vostro stato SEO, risparmiando così tempo e lavoro richiesto.

Scaricare questo modello

Modello per il project management di ClickUp SEO

Perfetto per la gestione dei progetti SEO in corso, il template Modello di project management SEO di ClickUp consente di tenere tutto sotto controllo. Vi aiuta a gestire le attività, a lavorare senza problemi con il vostro team e a rimanere allineati con i vostri obiettivi SEO.

Cosa c'è per voi?

Una panoramica chiara della vostraDella vostra roadmap di marketing SEO* Facilità di comunicazione con gli stakeholder

Monitoraggio intelligente di budget e risorse

Amplia il tuo gioco SEO con ClickUp

Siamo realisti: ChatGPT è uno strumento di IA incredibilmente completo. Ma ci sono cose che fa meglio di altre: la SEO non è una di queste.

A ChatGPT mancano le funzionalità/funzione di collaborazione e l'accesso alle attività di gestione, che sono essenziali per la gestione di un'azienda un esito positivo nella gestione del SEO campagne.

Ma cosa succederebbe se poteste combinare le capacità di IA di ChatGPT con una piattaforma che vi permetta di comunicare con il vostro team e di delegare loro attività in modo istantaneo? Otterreste qualcosa di simile a ClickUp.

Da fare menzione di quanto siano fantastici i modelli di ClickUp? Sono tutti pre-progettati, così potete fare ciò che vi interessa: posizionarvi in alto nella scala SEO!

Pronti a sentire la differenza? Iscrivetevi su ClickUp per un account gratuito oggi stesso!