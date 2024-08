10 Migliori software di link-building per i team SEO nel 2024

Scrivete l'articolo più importante su un argomento e lo vedete sepolto nella pagina 5 dei risultati di Google per settimane.

Anche dopo aver speso migliaia di dollari in scrittori professionisti, non riuscite a posizionarvi per la parola chiave che desiderate.

Ci siamo passati tutti. Qual è il vero problema?

Se il vostro sito non ha i collegamenti giusti che puntano alle pagine corrette, le vostre classifiche potrebbero risentirne. Al giorno d'oggi, gli algoritmi di ricerca favoriscono i lavori richiesti per la creazione di collegamenti legittimi rispetto alle tattiche losche o alle autorità dei siti più deboli.

Pensateci: Google si trova a gestire tonnellate di contenuti di alto livello, in lizza per l'ambito primo posto in vari settori. Tiene d'occhio sia le strategie on-page che quelle off-page per dare agli utenti i migliori risultati di ricerca.

Un solido profilo di backlink e una configurazione di link interni indicano a Google che i contenuti hanno una certa risonanza presso il pubblico di riferimento, rendendo il sito più rilevante e prezioso per gli utenti.

State investendo una fortuna in una strategia di contenuto e campagne pubblicitarie ma trascurare i giusti strumenti di link-building? Questo significa aumentare il rischio. Risparmiate soldi, tempo e problemi utilizzando strumenti di link-building gratuiti.

Abbiamo selezionato i migliori software di link-building che mettono a segno la strategia dei contenuti. Immergiamoci subito in questi strumenti!

Cosa cercare in un software di link-building?

Prima di immergerci nelle nostre selezioni top, ecco alcune qualità che distinguono un buon strumento di link-building:

Semplicità : Deve essere semplice da impostare e da navigare senza difficoltà tecniche

: Deve essere semplice da impostare e da navigare senza difficoltà tecniche Affidabilità dei dati: Assicurarsi che fornisca dati affidabili, in tempo reale e accurati sui vostri potenziali link per aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati

Assicurarsi che fornisca dati affidabili, in tempo reale e accurati sui vostri potenziali link per aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati Scalabilità: Accesso alla maggior parte delle funzionalità/funzione note per aiutare le pipeline di strategia del contenuto

Accesso alla maggior parte delle funzionalità/funzione note per aiutare le pipeline di strategia del contenuto Costo-efficace: I prezzi devono essere flessibili per adattarsi al budget aziendale e alle esigenze dei clienti obiettivi di marketing *Funzione: Dovrebbe essere adeguato per le campagne di sensibilizzazione, analisi della concorrenzamonitoraggio e misurazione delle risposte

I prezzi devono essere flessibili per adattarsi al budget aziendale e alle esigenze dei clienti obiettivi di marketing *Funzione: Dovrebbe essere adeguato per le campagne di sensibilizzazione, analisi della concorrenzamonitoraggio e misurazione delle risposte Integrazione facile: Assicuratevi che si integri perfettamente con i vostri strumenti di ottimizzazione dei motori di ricerca, CRM e ricerca di parole chiave

I 10 migliori strumenti di link-building da utilizzare nel 2024

1. Ahrefs

via Ahrefs Ahrefs è un potente software con notevoli funzioni di link-building. Inizialmente progettato per controllare i backlink, negli ultimi anni si è evoluto in un database di parole chiave e backlink leader del settore.

La maggior parte degli esperti SEO considera Ahrefs uno dei migliori "backlink checker", se combinato con altri strumenti di alto livello.

Ahrefs copre tutte le basi: ricerca, pubblicazione di siti collegati, monitoraggio e riproposizione dei contenuti. È una miniera d'oro per studiare e agire sulle strategie di collegamento dei vostri concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Ahrefs

Riepilogo complessivo del sito : Consultate la panoramica del sito per dare un'occhiata dettagliata alle valutazioni di domini e URL. Esplorate un profilo esteso che rivela in tempo reale i tipi di link, la qualità, i domini di riferimento, le metriche utili di link-building, i profili dei backlink, le opportunità di link-building rilevanti, i link esterni, le opportunità di link-building interrotti, le fonti di traffico e molte altre funzionalità/funzione della campagna di link-building. Inoltre, avrete a disposizione illustrazioni grafiche cancellate che mostrano la crescita dei link di un dominio nel tempo

: Consultate la panoramica del sito per dare un'occhiata dettagliata alle valutazioni di domini e URL. Esplorate un profilo esteso che rivela in tempo reale i tipi di link, la qualità, i domini di riferimento, le metriche utili di link-building, i profili dei backlink, le opportunità di link-building rilevanti, i link esterni, le opportunità di link-building interrotti, le fonti di traffico e molte altre funzionalità/funzione della campagna di link-building. Inoltre, avrete a disposizione illustrazioni grafiche cancellate che mostrano la crescita dei link di un dominio nel tempo Confronto tra domini : Mettete l'URL di un concorrente accanto a un altro URL e vedete come si posizionano. Confrontate i punti di forza dei link, gli autori e le parole chiave e individuate le eventuali lacune

: Mettete l'URL di un concorrente accanto a un altro URL e vedete come si posizionano. Confrontate i punti di forza dei link, gli autori e le parole chiave e individuate le eventuali lacune Collegamenti incrociati : Estrarre informazioni dettagliate e preziose sui domini di riferimento

: Estrarre informazioni dettagliate e preziose sui domini di riferimento Dettagli sui collegamenti interrotti : Trovare le pagine di errore che hanno un impatto su un dominio, in modo da poterle affrontare o collaborare in modo più efficace

: Trovare le pagine di errore che hanno un impatto su un dominio, in modo da poterle affrontare o collaborare in modo più efficace Menzioni : Utilizzate la funzionalità di Content Explorer per monitorare i backlink e scoprire rapidamente le menzioni non collegate. Basta inserire il vostro marchio e attivare il filtro "Evidenzia i domini non collegati" per vedere se quelle pagine sono collegate a voi

: Utilizzate la funzionalità di Content Explorer per monitorare i backlink e scoprire rapidamente le menzioni non collegate. Basta inserire il vostro marchio e attivare il filtro "Evidenzia i domini non collegati" per vedere se quelle pagine sono collegate a voi Analisi delle lacune del contenuto: Trova le opportunità di parole chiave utili per migliorare la vostra strategia di contenuto

Limiti di Ahrefs

Se avete un budget limitato, potreste non ottenere molto valore dal momento che il nuovo sistema di credito si esaurisce rapidamente

Non fornisce analisi del traffico per i domini concorrenti

Prezzi di Ahrefs

**Gratis

Lite : $99 al mese per un utente

: $99 al mese per un utente Standard : $179 al mese per un utente

: $179 al mese per un utente Avanzato : $399 al mese per tre utenti

: $399 al mese per tre utenti Agenzia: $999 al mese per cinque utenti

Recensioni e valutazioni di Ahrefs

G2 : 4.5/5 (494 recensioni)

: 4.5/5 (494 recensioni) Capterra: 4.8/5 (540 recensioni)

2. Sussurro collegato via

Linkwhisper Link Whisper è uno strumento collegato per la creazione di link interni. Controlla la pertinenza dei contenuti e suggerisce comodamente sulla dashboard la migliore struttura di collegamenti interni per la vostra SEO on-page.

Link Whisper elimina la fatica di cercare le risorse interne giuste da collegare ai vostri articoli. Se il vostro CMS è WordPress, identifica rapidamente le pagine orfane, corregge i collegamenti interrotti e risolve gli errori 404, migliorando così il vostro sito l'ottimizzazione del vostro sito web per il SEO.

Le migliori funzionalità/funzione di Link Whisper

Accesso immediato alle raccomandazioni per il corretto collegamento interno di pagine e post

Analizzare il profilo dei collegamenti interni, dal numero di link interni nei post allo stato dei collegamenti

Scoprire la fonte e la destinazione di ogni collegamento non funzionante e correggere o eliminare i collegamenti non funzionanti con pochi clic

Limiti diLink Whisper

Opzioni limitate per filtrare, ordinare o dare priorità ai link consigliati in base alle preferenze o ai criteri dell'utente

Funzione limitata perché lavora solo all'interno del CMS WordPress

Prezzo diLink Whisper

$$$a per una licenza per un singolo sito all'anno

117 dollari per tre licenze per sito all'anno

167 dollari per dieci licenze per sito all'anno

Valutazioni e recensioni di Whisper collegato

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

3. BuzzStream

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Buzzstream.png

/$$$img/

via Buzzstream BuzzStream è un CRM e un sistema di strumento di sensibilizzazione che aiuta a mantenere coerente il processo di link-building. Inviate e monitorate le richieste di link, personalizzate e organizzate le email di outreach in una posizione centrale.

Buzzstream elenca automaticamente le metriche dei backlink dei siti web e i dettagli di contatto dei potenziali clienti. Aiuta a costruire un database affidabile di marketer, aumentando le possibilità di ottenere metriche di link migliori. L'avvio di campagne di link-building è facile se volete accelerare le vostre attività cardine.

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzStream

Intensificate la ricerca dei contatti, l'inclusione dei lead, l'analisi dei collegati e la creazione di messaggi per le campagne utilizzando temi personalizzati: tutto in un unico posto!

Organizzate le attività, taggate i potenziali clienti, impostate promemoria e filtrate i contatti in base alle vostre preferenze

Personalizzate le campagne attraverso la funzionalità dei campi personalizzati per un'attività di outreach su misura

Limiti di BuzzStream

Interfaccia complicata; richiede più tempo per imparare a usare il software

Prezzi di BuzzStream

Starter : 24 dollari al mese (1 utente e 24 dollari per ogni utente aggiuntivo)

: 24 dollari al mese (1 utente e 24 dollari per ogni utente aggiuntivo) Crescita : $124 mensili (3 utenti e $40 per utente aggiunto)

: $124 mensili (3 utenti e $40 per utente aggiunto) Professionale : $299 mensili (6 utenti e $50 per utente aggiunto)

: $299 mensili (6 utenti e $50 per utente aggiunto) Personalizzato: $999 mensili (15+ utenti)

Valutazioni e recensioni di BuzzStream

G2 : 4.1/5 (150+ recensioni)

: 4.1/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

4. BuzzSumo

via BuzzSumo BuzzSumo vi aiuta a trovare e valutare i contenuti più apprezzati e rilevanti per qualsiasi argomento o parola chiave. Potrete scoprire argomenti di tendenza, idee di contenuto, opportunità di guest posting, menzioni di marchi, influencer di nicchia e molto altro.

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzSumo

Scoprite le tendenze dei contenuti più popolari in base alle condivisioni e ai coinvolgimenti in qualsiasi parola chiave, dominio e argomento

Monitorare il web, i social media e i blog per scoprire le sensazioni e le menzioni sulle vostre parole chiave

Ricerca, monitoraggio e confronto dei contenuti di vari domini, parole chiave e argomenti con estrema facilità

Limiti di BuzzSumo

Da fare a meno delle email e quindi non è possibile automatizzare le campagne di link-building.

Prezzi di BuzzSumo

Creazione di contenuti : $199 al mese (1 utente)

: $199 al mese (1 utente) PR e comunicazioni : $299 al mese (5 utenti)

: $299 al mese (5 utenti) Suite : $499 al mese (10 utenti)

: $499 al mese (10 utenti) Azienda: $999 al mese (30 utenti)

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

5. SEMrush

Via Semrush SEMrush è un popolare strumento di ricerca di parole chiave e collegamenti. Aiuta i marketer ad affrontare la SEO, il PPC e tutti gli aspetti della strategia dei contenuti individuando le opportunità di creazione di collegamenti.

Con oltre 39 funzionalità/funzione uniche, SEMrush si aggiorna continuamente con nuove funzioni per migliorare l'autorità del dominio e la visibilità online di un sito web.

Le migliori funzionalità/funzione di SEMrush

Ricerca e strumenti SEO affidabili : Conduce un'analisi ricca e completa su qualsiasi sito web per capire quali collegamenti influenzano le loro classifiche. Inoltre, valuta la qualità e le condizioni di tali collegamenti

: Conduce un'analisi ricca e completa su qualsiasi sito web per capire quali collegamenti influenzano le loro classifiche. Inoltre, valuta la qualità e le condizioni di tali collegamenti Audit del sito : Individuare i problemi che potrebbero danneggiare il posizionamento sui motori di ricerca

: Individuare i problemi che potrebbero danneggiare il posizionamento sui motori di ricerca Strumenti di ricerca di parole chiave organiche e PPC : Monitoraggio delle parole chiave che portano il maggior traffico a un sito web, sia attraverso la ricerca a pagamento che attraverso i risultati organici

: Monitoraggio delle parole chiave che portano il maggior traffico a un sito web, sia attraverso la ricerca a pagamento che attraverso i risultati organici SEO su pagina : È sufficiente incollare il vostro articolo nello strumento di ottimizzazione dei contenuti di SEMrush per migliorare il potenziale di posizionamento delle query di destinazione

: È sufficiente incollare il vostro articolo nello strumento di ottimizzazione dei contenuti di SEMrush per migliorare il potenziale di posizionamento delle query di destinazione Analisi dei concorrenti : Scoprite quali sono i collegamenti e le parole chiave che la concorrenza del vostro settore sta utilizzando a proprio vantaggio

: Scoprite quali sono i collegamenti e le parole chiave che la concorrenza del vostro settore sta utilizzando a proprio vantaggio Confronto dei domini : Mettete l'URL di un concorrente accanto a un altro e vedete come si posizionano. Confrontate i loro punti di forza, come i collegamenti, gli autori e le parole chiave, e individuate eventuali lacune

: Mettete l'URL di un concorrente accanto a un altro e vedete come si posizionano. Confrontate i loro punti di forza, come i collegamenti, gli autori e le parole chiave, e individuate eventuali lacune Dettagli sui collegati: Trova e identifica le pagine di errore che hanno un impatto su un dominio, in modo da poterle correggere o collaborare in modo più efficace

Limiti di SEMrush

L'interfaccia utente non è delle più facili da usare

Piuttosto costoso se si lavora con un budget ridotto

Prezzi di EMrush

Pro : $119,95 al mese

: $119,95 al mese Guru : $229,95 al mese

: $229,95 al mese Business : $449,95 al mese

: $449,95 al mese Personalizzato: negoziabile

Valutazioni e recensioni di SEMrush

G2: 4.5/5 (1800+ recensioni)

4.5/5 (1800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2100+ recensioni)

6. Postaga

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Postaga-\_-AI-Powered-Sales-Outreach-and-Link-Building-Platform.png

/$$$img/

via Postaga Postaga è uno strumento di link-building che vi aiuta a creare collegamenti di qualità al vostro sito web con strumenti di IA. Si occupa di tutto, dalle metriche di link-building all'analisi della rilevanza dei contenuti, dalla ricerca di contatti all'outreach, rendendo il link-building più veloce ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Postaga

Integrazione con altri Strumenti SEOtra cui Moz, Ahrefs e Hunter

Creare suggerimenti per le campagne di outreach, inclusi il tipo di campagna, il target e le strategie di follower

Creazione di reportistica in etichetta sulle performance delle campagne

Limiti di posta elettronica

Nessuna garanzia di recapitabilità delle email; le email potrebbero rimbalzare o finire nelle cartelle dello spam

Prezzo di Postaga

Pro : $84 mensili (con 2000 contatti)

: $84 mensili (con 2000 contatti) Agenzia: $240 (con 15000 contatti)

Valutazioni e recensioni di Postaga

G2 : Valutazioni insufficienti

: Valutazioni insufficienti Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

7. Pitchbox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/pitchbox-dashboard.png-540×341.png

/$$$img/

via Box di lancio Pitchbox è uno strumento di link-building e di promozione commerciale per i link builder esperti. Aiuta nella ricerca e nell'identificazione dei potenziali clienti e nella creazione e distribuzione delle email. Tiene traccia delle conversazioni, dà loro seguito e misura i risultati, tutto in un unico posto.

Pitchbox offre un'interfaccia utente che semplifica la creazione di collegamenti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pitchbox

Ideale per le agenzie di content marketing di grandi dimensioni o per le aziende con flussi di lavoro e team di outreach più numerosi

Migliora la collaborazione del team in quanto più persone possono lavorare alla stessa campagna

Accesso a flussi di lavoro personalizzati per automatizzare e ottimizzare il processo di outreach

Limiti di Pitchbox

Gli utenti si scontrano con le estese capacità della piattaforma, trovandole difficili da navigare e gestire

Prezzi diitchbox

Professionale : $550 al mese

: $550 al mese Azienda: $1500 al mese

Valutazioni e recensioni di Pitchbox

G2 : 4.7/5 (90+ recensioni)

: 4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

8. NinjaOutreach

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Link-Building-Software-All-In-One-NinjaOutreach.png

/$$$img/

via Ninjaoutreach Ninja Outreach è uno strumento di link-building e outreach perfetto per raggiungere potenziali clienti, blogger, giornalisti e influencer. Scavando tra i vostri potenziali clienti, utilizza vari criteri come i dettagli di contatto, i follower sui social, i post sul blog, l'autorità del dominio e le interazioni passate.

Le migliori funzionalità/funzione di NinjaOutreach

Analizzare e tracciare i contatti utilizzando diverse metriche e rimanendo aggiornati sulle relazioni con i potenziali clienti

Lavora insieme al team per gestire le campagne di outreach e sviluppare strategie di link-building

Limiti di NinjaOutreach

Molti utenti hanno difficoltà a navigare nel software di link-building e spesso hanno un'esperienza negativa

Prezzi di NinjaOutreach

Ninja Bronzo : $99 mensili

: $99 mensili Ninja argento : $199 mensili

: $199 mensili Ninja oro: $399 mensili

Valutazioni e recensioni di NinjaOutreach

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: 3.8/5 (60+ valutazioni)

9. LinkBuilder.io

via Linkbuilder.io LinkBuilder.io è un'agenzia di link-building che garantisce backlink di alto livello da siti affidabili. I suoi esperti si occupano di ogni aspetto dello sviluppo dei collegamenti, dalla ricerca e negoziazione al posizionamento e alla prospezione.

Le migliori funzionalità/funzione diLinkBuilder

Piano e gestione delle campagne di link-building in un unico luogo

Monitorate i backlink e valutate il ROI dei vostri lavori richiesti. Controllate il numero di collegamenti acquisiti, il loro costo e l'influenza che hanno sul traffico e sul posizionamento nei motori di ricerca

Limiti diLinkBuilder

LinkBuilder è costoso per le piccole imprese

Prezzi di LinkBuilder

Startup : $2999 mensili

: $2999 mensili Crescita :$5999 mensili

:$5999 mensili Pro : $9999 mensili

: $9999 mensili Azienda: $19999 mensili

Valutazioni e recensioni diLinkBuilder

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

10. BrightLocal

via BrightLocal BrightLocal è una piattaforma specializzata in SEO locale, che aiuta a gestire la reputazione e le recensioni, a incrementare il traffico e i contatti dalle ricerche locali e a ottimizzare le classifiche locali.

Garantisce la coerenza del NAP (Nome, Indirizzo, Numero di telefono) online, individuando e risolvendo problemi di citazione come voci mancanti, duplicate o incoerenti.

Le migliori funzionalità/funzione di BrightLocal

Analizza il sito Salute SEO per individuare eventuali problemi o errori che potrebbero avere un impatto sulle classifiche, sulla strategia di link-building o sull'esperienza dell'utente

Creare domande di recensione e raccogliere feedback da clienti e utenti per migliorare la reputazione digitale del vostro sito

Limiti di BrightLocal

BrightLocal lavora solo con siti web WordPress, poiché è un plugin WordPress

Prezzi di BrightLocal

Monitoraggio : $39 al mese

: $39 al mese Gestisci : $49 al mese

: $49 al mese Crescere: $59 al mese

Valutazioni e recensioni di BrightLocal

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (250+ recensioni)

Altri strumenti di marketing

Sebbene gli strumenti di link-building e SEO siano supercritici nel vostro stack di marketing, essi costituiscono solo una piccola parte della vostra configurazione di crescita complessiva. È necessario che vari aspetti, come il contenuto, l'email marketing e gli annunci a pagamento, tra le altre strategie e tattiche, lavorino insieme per far crescere la vostra azienda.

Uno di questi strumenti è ClickUp, che riunisce tutti i team di marketing per lavorare insieme e raggiungere gli obiettivi di fatturato.

ClickUp

Utilizzate ClickUp per gestire facilmente attività e progetti e collaborare in modo efficiente con il vostro team

ClickUp è un programma completo per la gestione delle attività e dei progetti per il project management e le attività soluzione che vi aiuta a =livellare il vostro marketing. Creare e monitorare le campagne con ClickUp Marketing Teams . Utilizzare il ClickUp AI per generare idee per campagne come blog, casi di studio e brief.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Il software per la gestione delle attività include una Gestione delle campagne di marketing ClickUp per aiutarvi a creare, pianificare, organizzare, accelerare e monitorare l'efficacia delle vostre campagne di marketing campagne di marketing .

Pianificate, organizzate ed eseguite le vostre campagne di marketing utilizzando il modello di piano per campagne di marketing di ClickUp

ClickUp fornisce anche una di modelli selezionati in precedenza per i processi creativi e di progettazione dei team di marketing. Con l'aiuto di questi framework, è possibile creare un flusso di lavoro di progettazione che riproduca efficacemente il flusso di lavoro ideale, favorendo produttività e creatività.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Privilegiare i progetti : Strutturate i progetti o confrontate le diverse campagne di link-building utilizzando un file priorità dei progetti matrice

: Strutturate i progetti o confrontate le diverse campagne di link-building utilizzando un file priorità dei progetti matrice Automazioni personalizzate : Eliminare la dipendenza dall'uomo e automatizzare il processo di piano

: Eliminare la dipendenza dall'uomo e automatizzare il processo di piano Utilizzare la forza dell'IA : Utilizzare semplici prompt per creare contenuti che altri siti web vorranno collegare

: Utilizzare semplici prompt per creare contenuti che altri siti web vorranno collegare Reportistica trasparente : Generazione di reportistica sui vostri lavori richiesti di link-building interno. Scoprite i collegamenti più performanti e gli eventuali limiti per prendere decisioni più intelligenti

: Generazione di reportistica sui vostri lavori richiesti di link-building interno. Scoprite i collegamenti più performanti e gli eventuali limiti per prendere decisioni più intelligenti Ottimizzare le campagne: Organizzate e semplificate i vostri piani di link-building, valutate le vostre connessioni, monitorate le notifiche e rimanete aggiornati con lo strumento di gestione delle campagne di ClickUp Marketing

Limiti di ClickUp

ClickUp è fortemente personalizzabile, il che può renderlo scoraggiante per i principianti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3500+ recensioni)

Migliora il tuo gioco di SEO e marketing nel 2024

Link Whisper e altri strumenti premium di link-building si concentrano sul miglioramento della qualità dei link e sulla sensibilizzazione di vari siti web. Questo aumenta la vostra credibilità sul web e incrementa la vostra presenza online, sia che si tratti di un maggior numero di visite al sito web, di menzioni su altri siti o sui social media.

Combinate la potenza di questi strumenti con una soluzione completa come ClickUp per la gestione delle attività di marketing, assicurando una collaborazione fluida tra team e strumenti e, in definitiva, migliorando la produttività di più progetti all'interno dell'organizzazione. Iscriviti gratis oggi stesso.