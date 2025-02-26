Come utilizzare l'IA per la SEO (casi d'uso e strumenti)

Secondo uno studio, la quota di traffico organico è in media del 53% circa in tutti i settori. Le aziende B2B che utilizzano bene la SEO generano il doppio dei ricavi dalla ricerca rispetto a qualsiasi altro canale. Per tutte le aziende, B2B, B2C, B2B2C, D2C ecc., in tutti i settori, l'ottimizzazione per i motori di ricerca è una leva importante.

L'intelligenza artificiale (IA) può renderlo ancora più potente. McKinsey stima che l'IA generativa possa offrire un aumento della produttività pari al 10% della spesa di marketing, una parte significativa della quale è destinata alla SEO. Uno studio di SEMrush mostra che il 68% delle aziende riporta un aumento del ROI del content marketing con l'IA.

Con motori di ricerca come Google che aggiornano continuamente i propri algoritmi e il panorama dei contenuti online in rapida evoluzione, hai bisogno della potenza dell'IA per stare al passo. Vediamo come.

In questo post del blog esploreremo come utilizzare l'IA per la SEO, perché è fondamentale e come è possibile sfruttare gli strumenti di IA per ottenere posizionamenti migliori nei motori di ricerca, un maggiore coinvolgimento e una crescita organica a lungo termine.

Comprendere l'IA per la SEO

L'IA per la SEO si riferisce all'uso dell'apprendimento automatico e degli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale per migliorare i risultati nel flusso di lavoro del content marketing. Ciò può avvenire in vari modi.

Supporto per i contenuti : aiuta i team a generare idee, redigere bozze di contenuti, pianificare il calendario delle pubblicazioni, ecc.

Assistenza analitica : ricerca di parole chiave, analisi delle intenzioni, reportistica sui contenuti e dashboard

Automazioni: Consente di contattare automaticamente gli autori ospiti, identificare i link interni, monitorare i link non funzionanti o le pagine inesistenti

A seconda di ciò per cui desideri che l'IA ti aiuti, puoi scegliere tra i numerosi strumenti di IA SEO disponibili oggi. Prima di farlo, esploriamo alcuni dei casi d'uso più comuni nella SEO in cui è possibile utilizzare l'IA.

Se stai cercando qualcosa che vada oltre la SEO, ecco come utilizzare l'IA nel content marketing.

Come utilizzare l'IA per la SEO

Se sei un tipo curioso, avrai già provato strumenti come ChatGPT per il tuo lavoro relativo alla SEO. Infatti, anche Google Search offre una panoramica IA dei risultati di ricerca. Quindi, le possibilità sono infinite. Vediamone alcune.

1. Ricerca di parole chiave basata sull'IA

La ricerca di parole chiave basata sull'IA è un modo per utilizzare modelli di apprendimento automatico per analizzare le tendenze di ricerca, mappare le parole chiave dei concorrenti, comprendere l'intento di ricerca e creare un elenco di termini per i quali desideri posizionarti.

Perché l'IA?

Gli strumenti di IA per la ricerca di parole chiave possono analizzare grandi quantità di dati di ricerca per identificare le parole chiave più pertinenti e performanti in pochi secondi. Di risultato, potrai:

Scala in modo significativo la ricerca delle parole chiave senza risorse aggiuntive

Analizza la difficoltà delle parole chiave, il volume di ricerca e l'intento degli utenti

Identifica con precisione i termini con un alto potenziale di posizionamento, le parole chiave a coda lunga e le variazioni semantiche

Raggruppa parole chiave correlate, semplificando l'ottimizzazione dei contenuti per più query di ricerca

Accedi a dati in tempo reale per rispondere efficacemente alle tendenze emergenti

Il Keyword Planner di Google è ottimo per l'analisi dei volumi. Ahrefs e SEMrush sono ottimi strumenti per identificare le parole chiave dei concorrenti e le lacune nei contenuti.

2. Scrittura di contenuti generati dall'IA

Ora che hai il tuo elenco di parole chiave, è il momento di iniziare a scrivere. Dall'emergere dell'IA "generativa", il suo utilizzo nella creazione di contenuti è aumentato vertiginosamente. Uno studio recente rivela che l'85,1% dei marketer utilizza l'IA per la scrittura di articoli.

Perché l'IA?

Gli strumenti di scrittura IA come ChatGPT, Jasper e Copy.ai semplificano la creazione di contenuti generando post di blog ottimizzati per la SEO, descrizioni di prodotti e testi di marketing basati su parole chiave specificate.

Con il prompt giusto, puoi ottenere dallo strumento di IA:

Segui le best practice SEO, come il posizionamento delle parole chiave, la leggibilità e la lunghezza dei contenuti

Genera elementi SEO, come meta titolo, meta descrizione, slug, ecc.

Crea più post in un giorno, riducendo i tempi di creazione dei contenuti

Riutilizza i contenuti esistenti per formattarli, ad esempio per didascalie sui social media, newsletter via email o script video

Sebbene i contenuti generati dall'IA debbano essere costantemente rivisti e modificati da esseri umani per garantirne l'accuratezza e l'originalità, il loro valore nell'accelerare la produzione di contenuti e ridurre al minimo il blocco degli scrittori non può essere sottovalutato.

3. Ottimizzazione dei contenuti e analisi NLP

Scrivere un post significativo per un blog è una cosa. Renderlo competitivo come contenuto per i motori di ricerca è tutt'altra cosa. È qui che entrano in gioco le capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) degli strumenti di IA.

Perché l'IA?

Gli strumenti di ottimizzazione dei contenuti basati sull'IA possono:

Analizza le pagine con il miglior posizionamento e fornisci consigli per migliorare la qualità dei contenuti

Esamina la densità delle parole chiave, la leggibilità, la rilevanza semantica e le informazioni sui concorrenti per aiutare i marketer a ottimizzare i loro contenuti

Comprendi le intenzioni degli utenti e assicurati che i contenuti corrispondano a ciò che gli utenti si aspettano di trovare

Valuta i fattori on-page come titoli, meta descrizioni e strutture di collegamento interno per l'allineamento con le linee guida E-E-A-T (Esperienza, Competenza, Autorità e Affidabilità) di Google

4. Link building basata sull'IA

Abbiamo visto alcuni casi d'uso per la SEO on-site, passiamo ora alla SEO off-site. L'acquisizione di backlink è fondamentale per migliorare l'autorità di dominio. Finora, gli esperti SEO ricercavano manualmente varie strade per identificare i candidati alla collaborazione. L'IA cambia tutto questo.

Perché l'IA?

I software di link building basati sull'IA come Moz, Majestic e LinkAssistant possono semplificare questo processo:

Analizza i backlink dei concorrenti e suggerisci opportunità di collegamento di alta qualità

Valutare la pertinenza, l'autorità di dominio e il punteggio di affidabilità di un sito web per dare priorità alla divulgazione

Automatizza la tua attività di outreach con email personalizzate, analisi delle risposte e follow-up

Monitoraggio delle tendenze del settore per approfondimenti sulla strategia di link building

5. Analisi SERP automatizzata

Un altro aspetto chiave della SEO è monitorare come i tuoi contenuti appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca. Sebbene i tracker esistano da tempo, l'IA li rende molto più efficaci e scalabili.

Perché l'IA?

Gli strumenti di IA SEO come SE Ranking, SpyFu e RankIQ analizzano continuamente le SERP di Google per monitorare le fluttuazioni del posizionamento e le strategie della concorrenza. Questa analisi fornisce informazioni dettagliate su:

Modelli di posizionamento

Opportunità di snippet in primo piano

Segnali di intenzione dell'utente per parole chiave specifiche

Strategie pubblicitarie a pagamento dei concorrenti

Con il monitoraggio SERP in tempo reale, puoi adattare le tue strategie SEO in modo proattivo, assicurandoti di rimanere competitivo in un panorama aziendale in rapida evoluzione.

6. Analisi predittiva delle tendenze di ricerca

Parlando di strategia SEO proattiva, l'IA può anche fornire ai team di marketing gli strumenti necessari per prevedere la domanda futura e prepararsi di conseguenza. Strumenti come Google Trends, BrightEdge e Crayon utilizzano l'apprendimento automatico per rilevare i cambiamenti negli interessi dei consumatori e i modelli di ricerca emergenti.

Perché l'IA?

Gli strumenti di analisi predittiva con IA sono in grado di analizzare i dati storici delle ricerche e prevedere le tendenze future delle parole chiave, consentendoti di creare contenuti in anticipo rispetto alla domanda.

Supponiamo che tu gestisca un'azienda di attrezzature per il fitness: puoi utilizzare gli strumenti di IA per prevedere le ricerche relative alle tue parole chiave. Ad esempio, le ricerche relative a "attrezzature per palestra domestica" potrebbero aumentare ogni gennaio.

Comprendere questo può aiutarti a pianificare le tue attività SEO per soddisfare al meglio le esigenze future. L'IA può anche suggerire l'aggiornamento dei contenuti identificando le pagine più vecchie che necessitano di un aggiornamento!

7. Audit SEO tecnici automatizzati

La best practice del settore consiste nell'effettuare regolarmente audit SEO per mantenere l'autorità del dominio, aggiornare i contenuti più vecchi, risolvere i problemi tecnici e mantenere i contenuti in buono stato. Tuttavia, poche organizzazioni dispongono delle risorse necessarie per condurre questi audit in modo approfondito. Ed ecco che arriva l'IA!

Perché l'IA?

Gli strumenti di audit SEO basati sull'IA come Screaming Frog, Sitebulb e Google Search Console Insights aiutano ad automatizzare l'intero processo. L'IA può accelerare e automatizzare:

Identificare i problemi tecnici che influiscono sul posizionamento di un sito web

Rilevamento di errori quali link non funzionanti, contenuti duplicati, velocità delle pagine lente e indicizzazione impropria

Informazioni in tempo reale per migliorare i Core Web Vitals e l'ottimizzazione per i dispositivi mobili

Eliminazione della ricorrenza di errori o problemi già noti

8. Ottimizzazione della ricerca vocale

Sebbene la ricerca basata sul testo sia oggi il metodo più diffuso, la situazione sta cambiando radicalmente. La ricerca vocale continua a crescere grazie ad assistenti come Google Assistant, Siri e Alexa. L'ottimizzazione dei contenuti per la ricerca vocale richiede un aiuto in più.

Perché l'IA?

A differenza della ricerca tradizionale, le query vocali tendono ad essere più lunghe e basate su domande, richiedendo che i contenuti siano strutturati in modo da rispondere direttamente all'intenzione dell'utente. L'IA è essenziale per ottimizzare i contenuti in modo che corrispondano a tali query conversazionali.

Gli strumenti di IA analizzano i modelli di discorso, le ricerche basate su domande e gli snippet in primo piano per determinare come formulare il contenuto. Forniscono suggerimenti di formattazione, come l'aggiunta di sezioni FAQ o la generazione di markup schema, che aumentano le possibilità di posizionamento per le query di ricerca vocale.

9. SEO per immagini e video basato sull'IA

Si dice che YouTube sia il secondo motore di ricerca più grande al mondo. Le organizzazioni che creano contenuti video hanno bisogno di una pratica mirata per ottimizzarli in base alle esigenze di ricerca. L'IA può aiutare in questo senso.

Perché l'IA?

Gli strumenti di IA come Google Vision AI, Cloudinary e Adobe Sensei aiutano a migliorare il posizionamento relativo ai media con un intervallo di funzionalità, quali:

Generazione di testo alternativo

Trascrizione di contenuti video

Suggerimento di metadati pertinenti

Miglioramento della compressione delle immagini, della codifica video e delle tecniche di caricamento lento

Infatti, i generatori di trascrizioni video basati sull'IA consentono ai motori di ricerca di indicizzare meglio i video, aumentando la probabilità di posizionarsi nei risultati di ricerca video di Google e nella SEO di YouTube.

10. Analisi delle prestazioni SEO

Il lavoro richiesto per il SEO sta dando i suoi frutti? Beh, anche in questo caso l'IA può aiutarti!

Perché l'IA?

Performance dei contenuti: l'IA è in grado di analizzare le metriche relative al comportamento degli utenti, quali la frequenza di rimbalzo, il tempo di permanenza e la percentuale di clic (CTR), per determinare se una pagina soddisfa l'intento di ricerca. Sulla base di questi dati, è possibile migliorare continuamente la qualità dei contenuti pubblicati.

Struttura del sito: Google Analytics, Hotjar e Crazy Egg utilizzano l'IA per monitorare le interazioni dei visitatori e fornire informazioni dettagliate su come il pubblico di destinazione naviga in un sito. Con questi dati, puoi migliorare l'esperienza degli utenti modificando l'architettura delle informazioni e il flusso degli utenti.

Coinvolgimento: gli strumenti di IA possono segmentare gli utenti in base ai modelli di comportamento, aiutandoti a personalizzare i tuoi contenuti per un coinvolgimento maggiore.

Personalizzazione: i chatbot basati sull'IA migliorano l'esperienza degli utenti fornendo risultati personalizzati. Questo, a sua volta, migliora le prestazioni SEO aumentando la permanenza sulla pagina e riducendo la frequenza di rimbalzo.

Ti sembra interessante? Vediamo come si presenta in pratica l'uso dell'IA per la SEO.

Utilizzo del software IA per la SEO

Esistono decine di strumenti di IA che puoi utilizzare per attività SEO isolate: SEMrush per la ricerca di parole chiave, RankIQ per il monitoraggio SERP, Screaming Frog per l'audit SEO, ecc.

Sebbene ciascuno di essi svolga una funzione specifica e limitata, potresti ottenere risultati migliori con uno strumento più generalizzato come ChatGPT per la SEO o una piattaforma completa per la gestione del flusso di lavoro come ClickUp.

Ecco come funziona.

Ricerca di parole chiave con ClickUp Brain

Inizia dall'inizio con ClickUp Brain. Chiedi allo strumento di IA di analizzare le tendenze, i dati della concorrenza, le intenzioni di ricerca e di generare un elenco di parole chiave ad alto impatto per la tua nicchia.

A differenza dei tradizionali strumenti per le parole chiave, che forniscono dati grezzi, ClickUp Brain contestualizza le informazioni sulle parole chiave. Questo ti aiuta a determinare quali termini dare priorità, come strutturarli all'interno del contenuto e dove inserirli nella tua strategia SEO complessiva.

La risposta di ClickUp Brain alla ricerca di parole chiave per questo post del blog

Bonus: Modello ClickUp SEO Research & Management per creare una ricerca e una strategia di marketing complete.

Brainstorming di idee con le lavagne online ClickUp

Una volta che hai le parole chiave a portata di mano, è il momento di mapparle, formare il tuo modello hub-and-spoke e quant'altro. Le lavagne online ClickUp sono un ottimo modo per visualizzare e semplificare questo processo.

Fai brainstorming con i team, mappa le idee, organizza cluster di parole chiave e crea una roadmap di marketing per i tuoi flussi di lavoro relativi ai contenuti. Trascina e rilascia elementi, aggiungi note adesive, tagga persone, lascia commenti e collabora in tempo reale con ClickUp.

Roadmap SEO visiva creata in collaborazione con le lavagne online ClickUp

Bonus: se sei un principiante, prova il modello di roadmap SEO di ClickUp per iniziare.

Padroneggia i brief di contenuto con i documenti ClickUp

Rendi fluido il passaggio dallo specialista SEO allo scrittore e all'editor con uno strumento di ideazione basato sull'IA come ClickUp Docs. Chiedi all'assistente IA di creare una breve sintesi. Aggiungi i tuoi input e suggerimenti e condividili in modo sicuro con lo scrittore.

Per assicurarti di aver incluso tutto ciò di cui lo scrittore potrebbe aver bisogno, prova il modello di brief per contenuti SEO di ClickUp. Questo modello di documento intuitivo è ideale per creare schemi e definire i requisiti di qualità.

Scarica questo modello Modello di brief per contenuti SEO di ClickUp

Scrivere meglio con ClickUp Brain

Dalla scrittura alla modifica fino alla rifinitura con elementi SEO, ClickUp Brain è un potente partner creativo basato sull'IA.

L'assistente di scrittura può aiutarti a redigere la tua prima bozza. Il correttore ortografico può correggere delicatamente i tuoi errori di battitura. Il chatbot può anche aiutarti a creare meta descrizioni, titoli, link interni e migliorare la leggibilità.

Impara dalle tue prestazioni SEO passate e allinea i consigli ai tuoi obiettivi SEO, rendendo le tue ottimizzazioni più strategiche e basate sui dati.

Usa ClickUp Brain come assistente di scrittura

Project management SEO con le attività di ClickUp

La SEO non è un'attività una tantum. È un'attività continua con benefici a lungo termine. Per gestirla, è necessario un hub di project management SEO solido. ClickUp per i team di marketing fa proprio questo.

Il project management SEO diventa facile con ClickUp

Che tu lavori da solo o gestisca un grande team SEO, ClickUp Tasks è uno spazio centralizzato per la pianificazione dei contenuti, la gestione dei social media e il monitoraggio delle campagne.

Crea attività per ogni elemento di contenuto

Aggiungi descrizioni, scadenze e link correlati

Includi liste di controllo per il controllo qualità

Assegnali agli utenti e agli osservatori

Monitora le dipendenze nel flusso di lavoro e modifica i piani di conseguenza

Visualizza il carico di lavoro del team e regola l'allocazione delle risorse

Gestisci la tua attività SEO end-to-end con ClickUp.

Se sei nuovo in questo campo, inizia con il modello di project management SEO di ClickUp. Usalo per impostare le tue attività SEO, monitorare lo stato, gestire i budget, allocare le risorse e molto altro ancora.

Monitoraggio e miglioramento con le dashboard di ClickUp

Una buona SEO richiede una buona analisi che garantisca che la tua strategia produca i risultati desiderati. ClickUp Dashboards lo rende possibile con una reportistica personalizzabile, in tempo reale e basata su KPI. Con ClickUp, puoi monitorare metriche quali classifiche, traffico organico, crescita dei backlink e performance dei contenuti, tutto in un unico posto.

Ottieni informazioni in tempo reale con le dashboard ClickUp

Se il SEO è il tuo forte, potresti trovare interessanti alcuni dei migliori software per agenzie SEO.

Una battuta ricorrente nel mondo del marketing recita: "Dove nascondi il tesoro affinché nessuno lo trovi?" La risposta è nella seconda pagina di Google Search.

Sebbene apparire nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google offra enormi vantaggi alle organizzazioni, non riuscire in questo lavoro richiesto significa cadere nel completo oblio. I motori di ricerca basati sull'IA rendono questo concetto più vero che mai.

Le aziende dedicano quindi molto tempo ed energie a perfezionare i propri contenuti per posizionarsi su Google.

Questo lavoro richiesto è meglio gestito con l'IA. L'utilizzo dell'IA per la SEO consente di avere strategie di parole chiave più intelligenti, ottimizzazioni tecniche più rapide, una migliore esperienza utente e approfondimenti predittivi sui contenuti. ClickUp Brain può fare tutto questo e molto altro ancora.

Integrando ClickUp Brain nel tuo flusso di lavoro, avrai a disposizione un assistente IA in grado di brainstorming, ricerca, scrittura e gestione dei contenuti. Cosa aspetti? Prova ClickUp oggi stesso gratis!