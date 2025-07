le 11 migliori alternative ad Asana per le agenzie di marketing (2025)

La tua agenzia sta crescendo. Ciò che funzionava per un team di cinque persone non è più adatto a un'azienda con 20 dipendenti.

Asana ti ha portato fin qui, ma ora hai bisogno di qualcosa di diverso. Queste 11 alternative ad Asana per le agenzie di marketing sono specializzate nelle sfide uniche che devi affrontare.

Troviamo qualcosa che cresca insieme alle tue ambizioni. 🎯

Le migliori alternative ad Asana per le agenzie di marketing in sintesi

Ecco un breve confronto tra le migliori alternative ad Asana per le agenzie di marketing. 👇

Strumento Ideale per Migliori funzionalità/funzioni Prezzi ClickUp Piattaforma di gestione dell'agenzia all-in-one per l'allineamento creativo e operativo Dimensione del team: ideale per singoli, startup e aziende Flussi di lavoro personalizzati, assistenza IA, dashboard, documenti, monitoraggio del tempo, calendario IA, strumenti di feedback Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Wrike Organizzazione delle risorse creative e flussi di lavoro del portale clientDimensione del team: ideale per team creativi di medie e grandi dimensioni Moduli di richiesta, correzione, versioni affiancate, aree di lavoro per i client, report automatici Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Jira Esecuzione agile delle campagne e aggiornamenti iterativi dei progetti Dimensione del team: ideale per team di marketing tecnico e agenzie collaborative di sviluppo Flussi di lavoro personalizzati, bacheche Kanban, automazione delle campagne, oltre 30 report integrati Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente Trello Gestione visiva delle attività e mappatura delle campagne Dimensioni del team: ideale per team editoriali, social e di contenuti Calendari dei contenuti, modelli personalizzabili, sincronizzazione con Google Drive, integrazioni Power-Up Gratuito; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente ProofHub Revisioni creative strutturate e approvazioni delle parti interessate Dimensione del team: ideale per team di progettazione, contenuti e branding Feedback sui markup, flussi di approvazione, moduli personalizzati, controlli delle autorizzazioni Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 50 $ al mese Lavoro di squadra Monitoraggio della redditività e consegna incentrata sul client Dimensione del team: ideale per agenzie che gestiscono fatturazione, anticipi e risultati finali Monitoraggio del tempo/budget, fatturazione QuickBooks, pianificatore del carico di lavoro, accesso alla vista client Gratis; piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente Airtable Pianificazione delle campagne con flussi di lavoro personalizzabili e visualizzazioni dei dati Dimensione del team: ideale per team operativi e di pianificazione Campi formula, portali per campagne, calendari con codici colore, logica condizionale Gratis; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per utente ActiveCollab Monitoraggio della redditività dei progetti e fatturazione basata sul tempo Dimensione del team: ideale per project manager attenti alle finanze e agenzie di servizi Timer sulle attività, fatture ricorrenti, panoramica del carico di lavoro, avvisi di variazioni dell'ambito Gratis; piani a pagamento a partire da 11 $ al mese per utente Basecamp Comunicazione semplificata e visibilità centrale dei progetti Dimensione del team: ideale per team snelli e gruppi di marketing interfunzionali Bacheche, check-in automatici, hub per documenti, semplicità per i client Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente Zoho Projects Operazioni di marketing integrate nei flussi di lavoro aziendali Dimensione del team: ideale per team che utilizzano l'ecosistema Zoho Portali di progetto, monitoraggio delle spese, viste Carico di lavoro, automazioni Blueprint Gratuito; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente

Perché scegliere alternative ad Asana per le agenzie di marketing

Il software di project management per agenzie di Asana funziona per molti, ma le agenzie di marketing spesso hanno bisogno di soluzioni più personalizzate. Ecco perché potresti cercare altrove:

Non specifico per il marketing: Asana non dispone di flussi di lavoro incentrati sul marketing, richiede una personalizzazione approfondita e strumenti aggiuntivi per i cicli di vita delle campagne, causando operazioni frammentate

Copertura incompleta delle campagne : gestisce bene le attività, ma tralascia passaggi chiave come l'acquisizione degli ordini e l'approvazione delle risorse, richiedendo sistemi separati

Difficoltà di scalabilità: con l'aumentare della complessità dei client e delle campagne, la struttura semplice di Asana diventa disordinata, riducendo la visibilità

Nessun monitoraggio del tempo o fatturazione: le agenzie che monitorano le ore fatturabili devono utilizzare strumenti di terze parti o fogli di calcolo manuali, poiché Asana non dispone di queste funzionalità/funzioni

Reportistica limitata: le dashboard di base non offrono le dashboard di base non offrono KPI personalizzabili per le campagne e le agenzie di marketing , ostacolando la comprensione di più progetti

Mancanza di funzionalità/funzioni di collaborazione con i client: L'assenza di portali client o autorizzazioni granulari crea attriti nella comunicazione

Gerarchia delle attività debole: attività secondarie poco flessibili e attività secondarie poco flessibili e automazione del marketing IA limitata portano a soluzioni manuali

🧠 Curiosità: Volney B. Palmer ha fondato la prima agenzia pubblicitaria conosciuta negli Stati Uniti. Il suo piano originale era semplicemente quello di vendere spazi pubblicitari sui giornali. La strategia, gli slogan e i reparti creativi sono arrivati molto più tardi.

Le migliori alternative ad Asana per le agenzie di marketing

Queste sono le nostre scelte per le migliori alternative ad Asana per le agenzie di marketing. 📝

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa delle agenzie)

Crea la tua prima attività in ClickUp Tieni traccia di ogni risorsa della campagna utilizzando le attività di ClickUp

ClickUp ti offre la struttura che manca ad Asana, pur rimanendo sufficientemente flessibile da adattarsi al modo di lavorare della tua agenzia.

Per cominciare, il software di project management di ClickUp funge da spina dorsale operativa della tua agenzia. E quando integri la soluzione di marketing di ClickUp e il software per agenzie creative ClickUp, ottieni l'accesso a flussi di lavoro specializzati progettati specificamente per le operazioni di marketing

Mantieni le campagne in movimento

Supponiamo che la tua agenzia stia lavorando a una campagna full-funnel per un marchio di tecnologia di consumo: post organici, annunci a pagamento, email drips e landing page, il tutto distribuito nell'arco di sei settimane.

Inizia creando una cartella per la campagna. Al suo interno, utilizza le attività di ClickUp per creare risultati dettagliati per ogni risorsa: uno per il carosello Instagram, uno per l'email di lancio e uno per l'annuncio video.

Ogni attività viene assegnata al membro giusto del team insieme alle scadenze, alle brief creative e alle attività secondarie da trasferire.

Per mantenere tutti allineati sullo stato di avanzamento, puoi definire i tuoi stati personalizzati delle attività di ClickUp: "Briefing", "Bozza in corso", "Revisione interna", "Revisione del client" e "Approvazione finale". Questi riflettono le fasi effettive seguite dalla tua agenzia.

Allo stesso tempo, puoi aggiungere campi personalizzati di ClickUp a ogni attività, in modo che il tuo team possa suddividere e filtrare facilmente il lavoro. Specifica il canale dei risultati finali, il tipo di pubblico, il formato delle risorse e la priorità della campagna.

Quindi, se il tuo stratega vuole vedere tutte le risorse con priorità più alta per i media a pagamento che saranno pubblicati la prossima settimana, può filtrare la visualizzazione in pochi secondi.

Vedi tutto in tempo reale

Monitora lo stato delle campagne con le dashboard di ClickUp

I tuoi dati operativi si trasformano in informazioni strategiche grazie alle dashboard di ClickUp. Questi centri di comando visivi mostrano informazioni in tempo reale sulla capacità del team, le scadenze dei progetti e le prestazioni delle campagne di tutti i tuoi clienti.

Puoi anche creare dashboard private rivolte ai client che mostrano lo stato in tempo reale dei risultati finali, delle scadenze e degli ostacoli senza esporre note interne o dettagli a livello di produzione.

Muoviti più velocemente con l'IA

Lavora con ClickUp Brain per pianificare le tue campagne

ClickUp Brain è il motore IA integrato nella piattaforma che aiuta il tuo team a pianificare, scrivere e riepilogare/riassumere senza perdere slancio.

Supponiamo che la tua agenzia stia pianificando una campagna per il Black Friday per un client di e-commerce. Lo stratega apre un documento ClickUp per delineare la struttura della campagna. Digita un breve prompt come "Piano promozionale per il Black Friday per un marchio di prodotti per la cura della pelle". ClickUp Brain suggerisce un programma della campagna suddiviso per canali (email, social a pagamento, landing page e collaborazioni con influencer) insieme agli angoli di messaggistica chiave e ai formati di consegna.

Poi, durante la fase di produzione, se il tuo responsabile creativo vuole sapere cosa è ancora in attesa di revisione o dove è bloccato il feedback, lo strumento di marketing IA può riepilogare/riassumere gli ultimi commenti relativi alle attività con un solo clic.

Automatizza il lavoro ripetitivo

Imposta trigger per le automazioni di ClickUp nella tua area di lavoro

ClickUp Automation gestisce tutti i noiosi aggiornamenti sullo stato dei progetti, le modifiche alle assegnazioni e i promemoria che consumano il tempo del tuo team durante le campagne.

Ad esempio, quando un'attività passa a "Revisione client", un'automazione può automaticamente taggare l'account manager, impostare una scadenza per il feedback e riassegnare l'attività se tale scadenza non viene rispettata.

Inizia con i modelli per agenzie

Ottieni il modello gratis Lancia e gestisci campagne creative utilizzando il modello ClickUp per agenzie di marketing

Il modello ClickUp per agenzie di marketing è pensato per le agenzie che gestiscono cicli di campagne per più client. Include elenchi per le richieste creative, stati delle attività personalizzati predefiniti per i flussi di revisione e campi personalizzati per la piattaforma e il formato.

Il modello include anche visualizzazioni come Sequenze dei contratti e Panoramica degli account, che offrono visibilità immediata.

Se oltre alla consegna dei contenuti creativi gestisci anche i contratti a forfait o le operazioni dei client, il modello di gestione dell'agenzia ClickUp ti aiuterà a configurare tutto più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Senza un'attenta configurazione, è facile perdere aggiornamenti chiave o essere sommersi da ping irrilevanti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su Reddit dice davvero tutto:

Gestiamo la nostra agenzia su ClickUp da circa sei mesi e, onestamente, ha cambiato il nostro modo di lavorare in modi che non mi aspettavo. All'inizio ero scettico riguardo a tutte le funzionalità/funzioni extra, ma poi mi hanno conquistato. […] Il loro sistema Docs ha sostituito silenziosamente la maggior parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. Il team si è adattato più velocemente di quanto pensassi. All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo un altro espediente di IA. Ma mi ha salvato da alcune attività di scrittura noiose, soprattutto quando devo riepilogare/riassumere lunghe email dei client o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. […] Come ogni cosa, ci è voluto un po' per abituarsi, e ci sono ancora momenti in cui le cose sembrano un po' macchinose. Ma ripensando a come lavoravamo prima, non vorrei tornare indietro. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Da circa sei mesi utilizziamo ClickUp per la nostra agenzia e, onestamente, ha cambiato il nostro modo di lavorare in modi che non mi aspettavo. All'inizio ero scettico riguardo a tutte le funzionalità/funzioni extra, ma poi mi hanno conquistato. […] Il loro sistema Docs ha sostituito silenziosamente la maggior parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. Il team si è adattato più velocemente di quanto pensassi. All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo un altro espediente di IA. Ma mi ha salvato da alcune attività di scrittura noiose, soprattutto quando devo riepilogare/riassumere lunghe email dei client o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. […] Come ogni cosa, ci è voluto un po' per abituarsi, e ci sono ancora momenti in cui le cose sembrano un po' macchinose. Ma ripensando a come lavoravamo prima, non vorrei tornare indietro. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (Ideale per la gestione delle risorse creative)

tramite Wrike

Conosci quella sensazione di sconforto quando un client chiede "il logo con lo sfondo blu" e ti rendi conto che ci sono 12 versioni sparse in diverse cartelle? Wrike ti capisce.

Questa alternativa ad Asana per le agenzie di marketing è perfetta quando hai a che fare con più client esigenti, ognuno con il proprio modo di lavorare.

Il tuo più grande grattacapo, ovvero mettere tutti sulla stessa pagina riguardo ai requisiti del progetto, viene risolto grazie ai modelli di marketing. Non dovrai più partire da zero ogni volta che acquisisci un nuovo client o lanci un tipo di campagna familiare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Crea moduli di richiesta personalizzati che convertono automaticamente le richieste dei client in attività concrete

Confronta diverse versioni delle risorse creative fianco a fianco durante il processo di approvazione

Imposta report automatici di marketing digitale che monitorano le metriche delle campagne e lo stato dei progetti senza lavoro manuale

Condividi aree di lavoro dedicate ai client dove i collaboratori esterni possono controllare lo stato di avanzamento e fornire feedback

Limiti di Wrike

Sebbene Wrike offra strumenti di correzione di bozze, le agenzie notano che i cicli di revisione ripetuti richiedono una configurazione manuale noiosa e possono ingombrare l'area di lavoro

La reportistica e i dashboard sono spesso descritti come inadeguati per presentazioni di alto livello ai client

Il monitoraggio del tempo in Wrike è basilare, macchinoso e inefficiente per la reportistica delle ore fatturabili

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (2.614 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco l'opinione di un utente Reddit su questo strumento:

Ho utilizzato tantissimi sistemi di gestione dei progetti e Wrike mi piace davvero molto. Non solo perché sono un project manager, ma anche perché tutti i 30 membri del mio team lo hanno imparato facilmente e lo utilizzano quotidianamente. Il fatto che il software sia stato adottato al 100% rende il mio lavoro di project manager molto più semplice. È un sistema davvero complesso dal punto di vista del backend: impostazione di campi personalizzati, tipi di elementi personalizzati, creazione di moduli di invio, ecc. Dal punto di vista del PM, richiede un po' di tempo per imparare, ma fa MOLTO.

Ho utilizzato tantissimi sistemi di gestione dei progetti e Wrike mi piace davvero molto. Non solo perché sono un PM, ma anche perché tutti i 30 membri del mio team lo hanno imparato facilmente e lo utilizzano quotidianamente. Il fatto che il software sia stato adottato al 100% rende il mio lavoro di PM molto più semplice. È un sistema davvero complesso dal punto di vista del backend: impostazione di campi personalizzati, tipi di elementi personalizzati, creazione di moduli di invio, ecc. Dal punto di vista del PM, richiede un po' di tempo per imparare, ma fa MOLTO.

🔍 Lo sapevate? David Ogilvy, spesso definito il padre della pubblicità moderna, non ha iniziato la sua carriera nel marketing. Dopo aver lasciato Oxford, ha studiato per diventare chef a Parigi e in seguito ha venduto stufe AGA porta a porta in Scozia. Era così bravo che nel 1935 ha scritto un manuale commerciale, che è stato poi elogiato da Fortune come uno dei migliori mai scritti.

3. Jira (ideale per flussi di lavoro di marketing agile)

via Atlassian

Il problema delle campagne di marketing è che cambiano. Molto. A volte ogni ora. Jira riconosce questa realtà perché è stato progettato per lo sviluppo di software, dove i requisiti cambiano più velocemente delle tendenze della moda.

Mentre i tuoi concorrenti stanno ancora cercando di forzare il marketing in processi a cascata, tu potrai adattarti al volo. Il livello di personalizzazione ti consente di modellare esattamente il modo in cui lavora il tuo team, invece di conformarti all'idea di "best practice" di qualcun altro

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Crea flussi di lavoro personalizzati che si adattano ai tuoi specifici processi di pianificazione del marketing e alle tue catene di approvazione

Visualizza lo stato delle campagne utilizzando bacheche Kanban o viste sequenziali con monitoraggio delle dipendenze

Automatizza attività ripetitive come l'assegnazione del lavoro o lo spostamento dei progetti attraverso le fasi di approvazione

Accedi a oltre 30 report diversi per monitorare tutto, dalla durata del ciclo alla velocità del team

Limiti di Jira

La complessità tecnica può intimidire i membri del team di marketing non tecnici

Gli utenti non tecnici trovano noioso e lento effettuare aggiornamenti di base; gli ambienti spesso si "gonfiano" con campi, flussi di lavoro e clic extra

La collaborazione con i client è complicata; non è facile coinvolgere gli stakeholder esterni

Capacità di correzione di bozze creative limitate rispetto alle alternative incentrate sul design

Prezzi di Jira

Free

Standard: 8 $ al mese per utente

Premium: 14 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.425 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.155 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Direttamente da una recensione su G2:

Jira rende incredibilmente facile suddividere progetti complessi in storie e attività gestibili. Mi piace molto la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati, assegnare attività ai membri del team e monitorare lo stato in tempo reale. Gli strumenti visivi come le bacheche Kanban e Scrum sono particolarmente utili per mantenere l'organizzazione e allineare tutti.

Jira rende incredibilmente facile suddividere progetti complessi in storie e attività gestibili. Mi piace molto la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati, assegnare attività ai membri del team e monitorare lo stato in tempo reale. Gli strumenti visivi come le bacheche Kanban e Scrum sono particolarmente utili per mantenere l'organizzazione e allineare tutti.

🧠 Curiosità: Il significato originale della parola "marchio" deriva dal bestiame. Gli allevatori bruciavano segni unici sul bestiame per indicarne la titolarità. I marketer hanno adottato il termine per descrivere i prodotti che "rimangono impressi" nella mente dei consumatori.

4. Trello (ideale per il monitoraggio visivo delle campagne)

via Trello

I provider di servizi di scrittura di contenuti prosperano grazie a un'organizzazione visiva che mostra il quadro generale a colpo d'occhio.

L'approccio basato su schede di Trello rispecchia il modo in cui i team editoriali pensano naturalmente alle pipeline di contenuti e ai flussi delle campagne. L'alternativa ad Asana funziona particolarmente bene per le agenzie che danno priorità alla semplicità rispetto alla complessità delle funzionalità/funzioni.

*l'automazione di Butler gestisce le attività banali che consumano il tempo creativo, mentre le diverse opzioni di visualizzazione consentono ai vari membri del team di vedere i progetti nel formato che preferiscono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Crea calendari di contenuti visivi che i client possono comprendere senza bisogno di spiegazioni

Imposta modelli di schede per campagne ricorrenti, in modo che i nuovi progetti partano con il piede giusto

Connettiti direttamente alle cartelle Google Drive dei client in modo che le risorse vengano sincronizzate senza doverle scaricare e ricaricare

Connetti centinaia di app di terze parti tramite Power-Ups per estendere le funzionalità della piattaforma di project management

Limiti di Trello

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management come i grafici Gantt o la pianificazione delle risorse

Nessuna funzionalità integrata di monitoraggio del tempo o reportistica dettagliata

Spazio di archiviazione file limitato sui piani gratuiti e di livello inferiore

Nessuna gerarchia chiara, limite alla supervisione delle campagne

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.695 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (23.620 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore di G2 ha condiviso questo feedback:

Uso Trello da anni e non mi ha mai deluso: è semplicissimo da usare anche per progetti più grandi a livello aziendale. Ed è SUPER facile da imparare. Adoro il fatto che abbia così tante integrazioni e automazioni: siamo riusciti ad automatizzare l'assegnazione delle attività, le scadenze, le consegne ai client e gli adeguamenti operativi, tutto all'interno di Trello. Onestamente, ha reso la gestione di un grande team e di più progetti un gioco da ragazzi.

Uso Trello da anni e non mi ha mai deluso: è semplicissimo da usare anche per progetti più grandi a livello aziendale. Ed è SUPER facile da imparare. Adoro il fatto che abbia così tante integrazioni e automazioni: siamo riusciti ad automatizzare l'assegnazione delle attività, le scadenze, le consegne ai clienti e gli adeguamenti operativi, tutto all'interno di Trello. Onestamente, ha reso la gestione di un team numeroso e di più progetti un gioco da ragazzi.

5. ProofHub (Ideale per i processi di revisione creativa)

via ProofHub

ProofHub riconosce che la maggior parte del lavoro di marketing coinvolge immagini che richiedono l'approvazione delle parti interessate e che le catene di email sono il luogo in cui la creatività va a morire. L'alternativa ad Asana per le agenzie di marketing porta ordine nel caos delle revisioni creative attraverso processi di approvazione strutturati che funzionano davvero.

Ciò che lo rende particolarmente intelligente è il modo in cui gestisce le autorizzazioni dei client, fornendo loro esattamente ciò che devono vedere senza sommergerli di funzionalità/funzioni che non useranno mai.

I moduli personalizzati aiutano a catturare quei brief iniziali sconclusionati che di solito arrivano sotto forma di email scritte di getto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Carica immagini e PDF per aggiungere commenti e annotazioni direttamente sui file

Invia le risorse creative attraverso flussi di lavoro di approvazione con notifiche automatiche alle parti interessate

Cattura le richieste dei client tramite moduli personalizzati che si convertono direttamente in attività di progetto

Controlla cosa possono vedere e fare i client con impostazioni di autorizzazione dettagliate

Limiti di ProofHub

Opzioni di integrazione limitate rispetto ad altri software per agenzie di marketing

Nessuno strumento avanzato di gestione delle risorse o funzionalità/funzioni di pianificazione della capacità

Le funzionalità di reportistica sono basilari e potrebbero non soddisfare le agenzie di content marketing che necessitano di analisi dettagliate

Prezzi di ProofHub

Versione di prova gratuita

Controllo totale: 150 $ al mese

Essenziale: 50 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProofHub?

Da una recensione su G2:

Quello che mi piace di più di ProofHub è come semplifica la gestione di vari aspetti del content marketing. Posso gestire tutto, dalla creazione dei contenuti alla collaborazione, fino alla correzione di bozze, il tutto da un unico posto. Una volta definiti gli obiettivi della campagna, utilizzo la bacheca "discussione" per documentare il nostro piano e apportare modifiche in tempo reale. Mi piace molto la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati e gestire le attività utilizzando la vista "bacheca". […] La possibilità di rivedere e approvare le risorse creative in tempo, condividere feedback e gestire i collaboratori esterni con facilità è un enorme vantaggio. Inoltre, collaborare al di fuori dell'organizzazione senza pagare nulla in più è un enorme vantaggio per noi.

Quello che mi piace di più di ProofHub è come semplifica la gestione di vari aspetti del content marketing. Posso gestire tutto, dalla creazione dei contenuti alla collaborazione, fino alla correzione di bozze, il tutto da un unico posto. Una volta definiti gli obiettivi della campagna, utilizzo la bacheca "discussione" per documentare il nostro piano e apportare modifiche in tempo reale. Mi piace molto la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati e gestire le attività utilizzando la vista "bacheca". […] La possibilità di rivedere e approvare le risorse creative in tempo, condividere feedback e gestire i collaboratori esterni con facilità è un enorme vantaggio. Inoltre, collaborare al di fuori dell'organizzazione senza pagare nulla in più è un enorme vantaggio per noi.

6. Teamwork (ideale per la consegna di progetti incentrati sul client)

via Teamwork

Gestire un'agenzia significa camminare su una corda tesa tra la soddisfazione dei clienti e il mantenimento di un'attività redditizia. Il lavoro di squadra non pretende che questi obiettivi siano sempre allineati, ma ti aiuta a gestirli entrambi contemporaneamente.

Questo strumento di project management considera la collaborazione con i client una funzionalità/funzione di prima classe piuttosto che un ripensamento, il che fa un'enorme differenza quando si cerca di mantenere relazioni professionali rispettando le scadenze.

Le migliori funzionalità/funzioni per il lavoro di squadra

Tieni traccia del tempo e dei budget con informazioni dettagliate sulla redditività in tempo reale per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi finanziari

Gestisci la capacità e il carico di lavoro del team per evitare il burnout e il mancato rispetto delle scadenze

Genera fatture direttamente dal tempo registrato e dalle spese con l'integrazione QuickBooks

Fornisci ai client un accesso controllato per visualizzare le attività cardine e approvare i risultati finali

Limiti del lavoro di squadra

L'automazione Kanban è basilare e non facilmente adattabile a flussi di lavoro di migrazione complessi

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono piani di livello superiore che potrebbero essere costosi per le agenzie più piccole

Curva di apprendimento più ripida rispetto alle alternative più semplici ad Asana per le agenzie di marketing

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di prestazioni con progetti di grandi dimensioni

Prezzi per il lavoro di squadra

Free

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (oltre 1.170 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 915 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Questo viene direttamente da un thread su Reddit:

La mia azienda lo utilizza, mi piace molto e mi piacerebbe continuare a lavorarci in futuro. La mia esperienza con Jira è limitata, ma se dovessi scegliere tra i due preferirei Teamwork. Molte funzioni lavorano in base alle date di inizio e di scadenza del calendario e alle stime, quindi se la tua organizzazione riesce ad avere entrambe le cose, allora ne trarrà il massimo vantaggio. Le stime funzionano per ore (non sono sicuro che questo possa essere configurato su Fibonacci o qualcos'altro)

La mia azienda lo utilizza, mi piace molto e mi piacerebbe continuare a lavorarci in futuro. La mia esperienza con Jira è limitata, ma se dovessi scegliere tra i due preferirei Teamwork. Molte funzioni lavorano in base alle date di inizio e di scadenza del calendario e alle stime, quindi se la tua organizzazione riesce ad avere entrambe le cose, ne trarrà il massimo vantaggio. Le stime funzionano per ore (non sono sicuro che questo possa essere configurato su Fibonacci o qualcos'altro)

💡 Suggerimento per i professionisti: Per far crescere la tua agenzia di marketing digitale, crea un "archivio di approfondimenti sulla conversione". Dopo ogni campagna, documenta cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, le tendenze di comportamento del pubblico e gli angoli creativi. Nel tempo, questo diventerà una roadmap di marketing con strategie collaudate che affineranno il tuo vantaggio competitivo e accelereranno i risultati per i futuri clienti.

7. Airtable (ideale per pianificare campagne flessibili)

via Airtable

Airtable offre al project management la potenza di un database in modi che Asana semplicemente non può eguagliare. Le agenzie di marketing possono creare flussi di lavoro personalizzati che collegano i budget delle campagne alle sequenze temporali, tracciano le risorse creative attraverso campi allegati e impostano processi di approvazione automatizzati che hanno senso per il lavoro dei client.

Il bello sta nel modo in cui puoi suddividere e analizzare questi dati interconnessi in innumerevoli modi, rivelando informazioni che rimarrebbero nascoste in altre alternative ad Asana per le agenzie di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Sincronizza i budget delle campagne con il monitoraggio delle spese effettive utilizzando campi formula e formattazione della valuta

Crea una formattazione condizionale che evidenzia automaticamente i risultati in ritardo o i superamenti del budget

Crea portali per i client condividendo visualizzazioni filtrate che mostrano solo i dati rilevanti del progetto

Mappa i calendari dei contenuti con fasi della campagna codificate a colori e promemoria di pubblicazione automatici

Limiti di Airtable

L'accesso basato sui ruoli è approssimativo; qualsiasi editor può modificare le visualizzazioni o la struttura e gli altri possono facilmente usufruire delle visualizzazioni bloccate

Le basi funzionano come silos separati: commenti, automazioni e utenti non possono attraversarli

Airtable ha difficoltà con grandi set di dati; le basi che superano i 50.000 record possono rallentare in modo significativo

Prezzi di Airtable

Gratis (limitato a due utenti)

Team: 24 $ al mese per utente

Business: 54 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.985 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.185 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Ecco il parere di un recensore di G2:

Una volta capito come Airtable è in grado di prendere dati semplici e filtrarli in visualizzazioni di informazioni che possono fornirti dati approfonditi, come ad esempio quanti progetti ha un designer in un dato momento, quanto tempo viene sprecato per le modifiche, quanti progetti ci aiutano effettivamente a raggiungere il nostro obiettivo, è diventato un punto di svolta. Personalizzare i dati per mostrarti ciò che devi sapere è piuttosto facile una volta capito il meccanismo.

Una volta capito come Airtable è in grado di prendere dati semplici e filtrarli in visualizzazioni di informazioni che possono fornirti dati approfonditi, come ad esempio quanti progetti ha un designer in un dato momento, quanto tempo viene sprecato per le modifiche, quanti progetti ci aiutano effettivamente a raggiungere il nostro obiettivo, è diventato un punto di svolta. Personalizzare i dati per mostrarti ciò che devi sapere è piuttosto facile una volta capito il meccanismo.

8. ActiveCollab (Ideale per il monitoraggio della redditività dei progetti)

via ActiveCollab

ActiveCollab colma il fastidioso divario tra il lavoro svolto e il pagamento per esso.

Il tuo team registra il tempo direttamente sulle attività del progetto mentre collabora attraverso strumenti di correzione di bozze visivi, e il tempo monitorato si trasforma in fatture professionali senza le solite acrobazie con i fogli di calcolo (sai bene di cosa stiamo parlando!).

Guarda i budget dei progetti passare dal verde al rosso in tempo reale man mano che le ore si accumulano, individuando eventuali scostamenti dal progetto iniziale prima che compromettano la redditività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCollab

Avvia i timer direttamente sulle attività per registrare le ore fatturabili senza interrompere il flusso di lavoro

Monitora la redditività dei progetti in tempo reale per individuare eventuali sforamenti di budget prima che causino danni

Visualizza il carico di lavoro del team per bilanciare gli incarichi ed evitare il burnout

Imposta fatture ricorrenti per i client con contratti a forfait con cicli di fatturazione automatici

Limiti di ActiveCollab

Alcune agenzie trovano il layout poco stimolante o poco intuitivo

Le funzionalità/funzioni di reportistica sono basilari e potrebbero non soddisfare chi ha bisogno di analisi dettagliate

Le attività secondarie sono gestite male; c'è una mancanza di chiarezza con le dipendenze e gli allegati persi frustrano gli utenti

Prezzi di ActiveCollab

Versione di prova gratuita

In più: 15 $ al mese (per tre utenti)

Pro: 11 $ al mese per utente

Pro + Pagamenti: 17 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ActiveCollab

G2: 4. 2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 405 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ActiveCollab?

Ecco cosa dice una recensione di G2 su questa alternativa ad Asana per le agenzie di marketing:

La vista Carico di lavoro è stata molto utile per la gestione delle risorse, così come la possibilità di passare dalla vista Kanban alla vista Elenco. L'area più utile dell'intero prodotto è stata quella dei calendari e la possibilità per gli utenti di monitorare facilmente e rapidamente il tempo dedicato ad attività simili o ripetitive.

La vista Carico di lavoro è stata molto utile per la gestione delle risorse, così come la possibilità di passare dalla vista Kanban alla vista Elenco. L'area più utile dell'intero prodotto è stata quella dei calendari e la possibilità per gli utenti di monitorare facilmente e rapidamente il tempo dedicato ad attività simili o ripetitive.

9. Basecamp (ideale per semplificare la comunicazione tra i team)

via Basecamp

Mentre la maggior parte delle alternative ad Asana per le agenzie di marketing si concentrano sulle funzionalità/funzioni di gestione dei progetti, Basecamp le elimina per concentrarsi sul mantenere tutti informati e responsabili. La piattaforma funziona bene per le agenzie che annegano nel caos della comunicazione su più canali.

I tuoi client lo adoreranno perché potranno partecipare in modo significativo senza bisogno di un manuale di formazione, e il tuo team apprezzerà il fatto di non dover imparare l'ennesimo sistema complicato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Tieni tutte le comunicazioni relative al progetto in bacheche organizzate anziché in email sparse

Pianifica check-in automatici che richiedono ai membri del team di condividere gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Archivia tutti i file e i documenti dei progetti in un'unica posizione ricercabile con controllo delle versioni

Limiti di Basecamp

Mancano funzionalità/funzioni avanzate per la gestione delle attività come i grafici di Gantt o la pianificazione delle risorse

Nessun modello per il monitoraggio del tempo

Opzioni di personalizzazione limitate per i flussi di lavoro o le strutture dei progetti delle agenzie di marketing

Potrebbe sembrare troppo semplice per le agenzie che gestiscono campagne complesse e multifase

Prezzi di Basecamp

Free

In più: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $/mese (fatturato annualmente, utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.340 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.520 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Secondo un post su Reddit:

Siamo passati a Basecamp qualche tempo fa per gestire i progetti del nostro team di marketing (5 persone). Ci ha convinto la semplicità e l'interfaccia pulita. Perfetto per la gestione delle attività di base e per tenere traccia delle conversazioni. Il problema è questo: man mano che il nostro team cresceva e i progetti diventavano più complessi, Basecamp ha iniziato a sembrarci limitante.

Siamo passati a Basecamp qualche tempo fa per gestire i progetti del nostro team di marketing (5 persone). Ci ha conquistato per la sua semplicità e l'interfaccia pulita. Perfetto per la gestione delle attività di base e per tenere traccia delle conversazioni. Il problema è questo: man mano che il nostro team cresceva e i progetti diventavano più complessi, Basecamp ha iniziato a sembrarci limitante.

10. Zoho Projects (Ideale per flussi di lavoro aziendali integrati)

via Zoho

Il marketing non avviene nel vuoto: è connesso alle pipeline commerciali, ai problemi del servizio clienti e alle operazioni aziendali più ampie. Zoho Projects comprende questa realtà interconnessa e interagisce perfettamente con l'intero ecosistema Zoho.

L'alternativa ad Asana è perfetta quando è necessario coordinare il lavoro richiesto al reparto marketing con altre funzioni aziendali senza dover passare continuamente da uno strumento all'altro. I flussi di lavoro Blueprint aiutano a standardizzare quei processi ripetitivi che ogni agenzia ha ma che raramente documenta in modo adeguato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Visualizza la capacità e il carico di lavoro del team per evitare un'allocazione eccessiva delle risorse e il mancato rispetto delle scadenze

Tieni traccia del budget rispetto alla spesa effettiva utilizzando le funzionalità integrate di monitoraggio delle spese e reportistica finanziaria

Genera tabelle orarie dettagliate che si integrano con Zoho Invoice per processi di fatturazione senza intoppi

Crea portali di progetto rivolti ai client dove gli stakeholder possono visualizzare lo stato di avanzamento senza accesso al backend

Limiti di Zoho Projects

Il portale client richiede una configurazione e può confondere gli stakeholder non esperti di tecnologia

Capacità di correzione di bozze creative limitate rispetto alle alternative ad Asana incentrate sul design per le agenzie di marketing

Le funzionalità/funzioni di reportistica sono basilari e non facilmente personalizzabili per la gestione dei dati

Prezzi di Zoho Projects

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Projects Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 475 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 810 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit:

È piuttosto buono. L'interfaccia potrebbe essere migliorata. L'hanno appena ridisegnata come l'anno scorso e alcune delle modifiche mi hanno lasciato perplesso. Nel complesso è carina e se avete Zoho one è una scelta ovvia.

È piuttosto buono. L'interfaccia potrebbe essere migliorata. L'hanno appena ridisegnata come l'anno scorso e alcune delle modifiche mi hanno lasciato perplesso. Nel complesso è carina e se avete Zoho one è una scelta ovvia.

ClickUp è l'aggiornamento di cui la tua agenzia ha bisogno

Le alternative ad Asana per le agenzie di marketing non sono difficili da trovare, ma la maggior parte di esse risolve solo una parte del problema.

ClickUp copre tutto. È l'app che fa tutto per il lavoro, il che significa che il tuo team non deve passare da uno strumento all'altro solo per lanciare una campagna.

Puoi creare flussi di lavoro personalizzati che si adattano al processo di ogni client, monitorare ogni scadenza senza ulteriore coordinamento e passare dal brief alla revisione senza perdere slancio.

