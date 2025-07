Modelli gratuiti per la produzione video per una pianificazione e un'esecuzione efficaci

🔍 Lo sapevi? Il 97% dei professionisti del marketing concorda sul fatto che il video marketing aiuta i clienti a comprendere meglio i prodotti e le offerte e viene utilizzato come parte della strategia di sensibilizzazione e commerciale.

Sebbene la produzione video sia entusiasmante, presenta molti aspetti da considerare, requisiti in termini di risorse e vincoli di budget che devono essere affrontati.

Dalla sceneggiatura e dallo storyboard alla modifica e alla pubblicazione, ci sono molti aspetti da gestire. Senza un sistema solido, anche i progetti più creativi possono diventare caotici.

È qui che entrano in gioco i modelli per la produzione video.

Offrono un quadro di riferimento per stabilire processi dettagliati e implementare l'automazione del flusso di lavoro. Questo ti aiuta a rimanere organizzato e a pianificare in dettaglio il processo di pre- e post-produzione dei tuoi video.

In questa guida abbiamo raccolto modelli gratuiti per la produzione video che semplificano il flusso di lavoro e garantiscono il corretto svolgimento dei tuoi progetti. 🎥

Cosa sono i modelli per la produzione video?

Un modello di produzione video è un framework di project management già pronto che aiuta a pianificare, organizzare e gestire ogni fase di un progetto video, dall'inizio alla fine.

Questi modelli descrivono i passaggi coinvolti in qualsiasi società di produzione, fornendo al tuo team un percorso chiaro da seguire. Dalla gestione delle sceneggiature e della selezione delle risorse al coordinamento delle sequenze di modifica, all'allocazione del budget e alla pianificazione delle pubblicazioni, aiutano a semplificare l'intero processo di produzione video.

Che tu sia un autore indipendente o faccia parte di un team di produzione, i modelli video aggiungono struttura, migliorano la collaborazione e ti aiutano a fornire contenuti di qualità nei tempi e nei limiti del budget.

Cosa rende un modello di produzione video efficace?

Un modello di produzione video ben strutturato può determinare il successo o il fallimento del flusso di lavoro di creazione dei contenuti. Per evitare che ciò accada al tuo team di produzione video, ecco cosa devi cercare in un modello:

Processo di produzione chiaro : un solido modello di produzione video delinea ogni fase, dall'ideazione e la sceneggiatura alla modifica e la pubblicazione, in modo da non perdere nulla

Campi personalizzabili : il modello dovrebbe offrire stati, priorità, tag e campi modificabili che puoi adattare al tuo flusso di lavoro

Sequenza o vista Calendario integrata : dovrebbe consentire di visualizzare un elenco completo delle attività nella vista Calendario, incluse una sequenza, un grafico Gantt o funzionalità/funzioni relative al calendario dei contenuti

Funzionalità/funzioni di collaborazione : un buon modello semplifica l'assegnazione delle attività, l'inserimento di commenti, la condivisione dei file e l'aggiornamento dello stato. Assicura che tutte le attività del tuo progetto video rimangano in un unico posto

Gestione delle risorse creative : dovrebbe consentirti di allegare o collegare facilmente risorse come script, filmati, miniature e file di progettazione per trasferimenti senza intoppi

Automazioni : le attività ripetitive come promemoria, approvazioni o modifiche di stato dovrebbero essere facili da automatizzare utilizzando un flusso di lavoro

Analisi: modelli che aiutano a monitorare : modelli che aiutano a monitorare i KPI del marketing dei contenuti o le metriche delle prestazioni sono strumenti preziosi nella post-produzione, che consentono a tutti di rimanere allineati

15 modelli di produzione video per pianificare, girare e consegnare più rapidamente

Ecco un elenco selezionato dei migliori modelli di produzione video che ti aiuteranno a monitorare i processi, gestire i team creativi e fornire al tuo progetto video il flusso di lavoro di cui ha bisogno, sia che tu stia producendo un video YouTube o una campagna completa per il tuo marchio.

1. Modello per la produzione video ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci i processi dalla pre-produzione alla post-produzione in un unico posto con il modello di produzione video ClickUp

Il modello per la produzione video di ClickUp è lo strumento ideale per gestire ogni fase del processo di realizzazione di un video, dal brainstorming e la pre-produzione alla pubblicazione e alla post-produzione.

Progettato per autori, editor e team, questo modello semplifica le sequenze, le attività e lo spazio di archiviazione delle risorse in un unico posto. Che tu stia lavorando a un video aziendale, a una campagna YouTube o a un cortometraggio, semplifica il processo con sezioni personalizzabili per script, storyboard, elenchi di riprese, programmi e approvazioni.

Ecco perché ti piacerà

Ottieni fasi predefinite per i flussi di lavoro di pre-produzione, produzione e post-produzione

Utilizza uno spazio centralizzato per collaborare con tutto il tuo team di produzione video

Visualizza la sequenza, le attività e le scadenze del tuo progetto in più visualizzazioni

Allega script video , brief, filmati e file audio nelle opzioni di spazio di archiviazione predefinite

🔑 Ideale per: Team di produzione e autori di contenuti che necessitano di un flusso di lavoro completo e end-to-end per gestire in modo efficiente i progetti video

2. Modello Sequenza produzione video ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica visivamente ogni attività cardine dei tuoi video con il modello Sequenza di produzione video di ClickUp

Il modello Sequenza di produzione video di ClickUp ti aiuta a rispettare i tempi dei tuoi video, dall'ideazione al montaggio finale. Usalo per mappare ogni fase della produzione su una sequenza chiara, mantenendo il tuo team sulla stessa pagina dalla pre-produzione alla pubblicazione.

Che tu stia gestendo più riprese e membri del team o lavorando da solo, questo modello ti consente di tenere sotto controllo i tuoi progetti video senza stress. Ogni passaggio è suddiviso in attività chiare e concrete con scadenze precise, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo e quando.

Ecco perché ti piacerà

Utilizza un grafico Gantt con funzione drag-and-drop per pianificare e apportare modifiche con facilità

Tieni traccia delle attività cardine per evidenziare gli eventi principali nel processo di produzione o realizzazione del film

Crea dipendenze tra le attività per mantenere una sequenza logica (ad esempio, la modifica non può iniziare prima delle riprese)

Ottieni visibilità sulle fasi sovrapposte come la sceneggiatura e lo storyboard

🔑 Ideale per: Registi e project manager che desiderano creare sequenze video strutturate ed evitare ritardi nella produzione

🧠 Curiosità: una persona media guarda oltre 17 ore di contenuti video online alla settimana, pari a circa 145 minuti al giorno.

3. Modello per la produzione di video YouTube ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica, gira e pubblica video YouTube migliori con il modello per la produzione di video YouTube di ClickUp

Se desideri gestire il processo di creazione e pubblicazione dei tuoi video YouTube, il modello di produzione video YouTube di ClickUp è un'ottima opzione. È pensato su misura per gli autori di contenuti YouTube e ti aiuta a organizzare il processo di produzione, dalla sceneggiatura al caricamento.

Puoi utilizzarli per gestire singole attività, monitorarne lo stato e garantire la distribuzione coerente dei contenuti, essenziale per mantenere un programma di pubblicazione regolare su YouTube.

Ecco perché ti piacerà

Definisci più fasi di produzione video utilizzando le opzioni predefinite per la pre-produzione, le riprese, la modifica e la pubblicazione

Ottieni un luogo centralizzato per archiviare bozze di script, miniature e schemi dei video

Collabora con editor video, esperti di marketing e responsabili creativi in un'unica piattaforma

Utilizza i promemoria e le date di scadenza integrati nelle attività di ClickUp per monitorare le attività in sospeso con una supervisione completa

🔑 Ideale per: YouTuber, team di marketing e autori di contenuti che gestiscono caricamenti video regolari e lavorano con team interfunzionali

✨ Suggerimento bonus: semplifica la produzione video, ottimizza le attività, migliora l'efficienza del team e supporta la creatività con ClickUp Brain. Questo assistente IA intelligente integrato in ClickUp ti consente di: Riepiloga/riassumi script video, piani di produzione o aggiornamenti delle attività per comprendere lo stato di avanzamento e identificare rapidamente gli ostacoli

Usa l'IA per redigere descrizioni, titoli o persino script dei video basati sulle tue idee o sui prompt

Genera automaticamente attività secondarie per le fasi di produzione video, come la sceneggiatura, le riprese, la modifica e la pubblicazione

Trascrivi i video e le clip vocali di ClickUp per estrarre facilmente i punti chiave e creare elementi di azione

Ottieni consigli e approfondimenti personalizzati in base al tuo ruolo, che tu sia un autore di contenuti, un editor o un manager.

Incorpora i video di YouTube direttamente nelle attività, nei documenti o nelle dashboard per facilitarne la consultazione Genera contenuti per la produzione video, dalle idee e descrizioni alle sceneggiature complete, utilizzando ClickUp Brain

4. Modello ClickUp per la pianificazione e la produzione su YouTube

Ottieni modelli gratuiti Rimani al passo con il tuo calendario YouTube utilizzando il modello di pianificazione e produzione di ClickUp

Il modello di pianificazione e produzione YouTube di ClickUp offre agli autori un framework completo per ideare, pianificare, produrre e pubblicare video YouTube. Che tu stia creando una serie di contenuti o pubblicando video singoli, questo modello gratuito ti consente di organizzare e rendere prevedibile il tuo processo di produzione.

Puoi utilizzare questo modello per mappare le idee dei video, archiviare le note di ricerca, gestire le sequenze di produzione e le posizioni delle riprese e persino assegnare attività al tuo team di produzione video per una collaborazione più semplice.

Ecco perché ti piacerà

Ottieni un flusso di lavoro dettagliato, dalla pianificazione dei contenuti alla post-produzione

Utilizza i campi personalizzati integrati in ClickUp per aggiungere elementi chiave come idee per il titolo del video, ricerca di parole chiave e targeting del pubblico

Sincronizza facilmente i programmi con il tuo calendario dei contenuti per evitare conflitti con le scadenze

Scala la creazione di contenuti YouTube con sistemi e flussi di lavoro ripetibili

🔑 Ideale per: Content marketer, autori di YouTube e agenzie che gestiscono campagne video complesse o ricorrenti su YouTube

5. Modello di miniature YouTube ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica e ottimizza le miniature dei video YouTube per coinvolgere il pubblico con il modello per miniature YouTube di ClickUp

Come decidi quale video YouTube guardare e quale ignorare, supponendo che entrambi siano pertinenti ai tuoi interessi e alle tue query di ricerca? La miniatura del video fa la differenza.

Il modello di miniature YouTube di ClickUp aiuta autori e marketer a fare un'ottima prima impressione. Assicura che le immagini siano accattivanti, invoglino lo spettatore a cliccare e rispettino sempre le linee guida del marchio.

Offre un sistema completo per archiviare bozze di miniature, collaborare con i designer, lasciare feedback e monitorare le approvazioni. Quindi, che tu stia testando progetti A/B o gestendo un volume elevato di caricamenti video, mantiene il flusso di lavoro creativo pulito e centralizzato.

Ecco perché ti piacerà

Semplifica la collaborazione con i grafici e i responsabili dei contenuti per lavorare sulle miniature dei video di YouTube

Allega risorse immagine, feedback e file finali in un unico posto

Usa gli stati personalizzati di ClickUp per monitorare le fasi di approvazione e la disponibilità alla pubblicazione

Ottieni un'immagine coerente del tuo marchio in tutti i contenuti video

🔑 Ideale per: YouTuber, team di progettazione e professionisti del marketing video che desiderano aumentare i tassi di clic grazie a miniature accattivanti

Page Olver, Release Train Engineer presso Yoga International, afferma: Che tu sia un videografo, un produttore o una persona creativa, o che tu sia come me e molto esigente su come organizzare le cose, puoi configurare ClickUp nel modo che funziona meglio per te. Che tu sia un videografo, un produttore o una persona creativa, o che tu sia come me e molto esigente su come organizzare le cose, puoi configurare ClickUp nel modo che funziona meglio per te.

6. Modello di pianificazione dei contenuti YouTube di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Alimenta la crescita del tuo canale con un piano di contenuti chiaro e attuabile utilizzando il modello di pianificazione dei contenuti ClickUp

Il modello di piano dei contenuti YouTube di ClickUp è uno strumento potente per autori e team che hanno bisogno di una visione d'insieme della loro roadmap dei contenuti. Dall'ideazione alla pubblicazione, questo modello ti consente di pianificare, programmare e ottimizzare l'intera lineup dei tuoi video YouTube senza perdere un colpo.

Sono progettati per aiutarti a gestire titoli, descrizioni, parole chiave, miniature e date di pubblicazione dei video in un'unica piattaforma. Puoi assegnare attività al tuo team di produzione video, gestire brief creativi, impostare scadenze e monitorare il percorso di ogni video dalla sceneggiatura allo schermo.

Ecco perché ti piacerà

Ottieni una chiara vista Calendario in ClickUp per mappare i caricamenti video settimanali/mensili

Utilizza i campi personalizzati per monitorare argomenti, tag e stati dei video

Duplica facilmente le strutture di pianificazione per i contenuti ricorrenti formattati

Collabora in tempo reale con il tuo team di contenuti o marketing

🔑 Ideale per: autori di YouTube e content marketer che pianificano strategie di contenuti coerenti e di alta qualità

🤓 Suggerimento utile: Desideri una comunicazione chiara, veloce e visiva durante tutto il processo di produzione video? Prova ClickUp Clips. Con questo strumento puoi: Registra lo schermo per condividere piani di progetto, fornire feedback o mostrare i flussi di lavoro

Usa l'Hub clip per organizzare, cercare e gestire tutti i tuoi clip video e audio in un unico posto. In questo modo avrai sempre a portata di mano le registrazioni importanti

Aggiungi commenti a momenti specifici di un clip, semplificando la fornitura di feedback precisi sulle modifiche video o sui dettagli di produzione

Abilita la trascrizione automatica utilizzando ClickUp AI. In questo modo, potrai cercare, copiare e fare riferimento ai contenuti facilmente

Condividi i clip tramite link o incorporali in attività, commenti o documenti ClickUp per mantenere tutti allineati sugli obiettivi di produzione video

7. Modello YouTube ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci l'intero flusso di lavoro dei tuoi video YouTube in un unico posto con il modello YouTube di ClickUp

Il modello YouTube di ClickUp è la soluzione completa per semplificare il processo di produzione dei video YouTube. Che tu sia un autore indipendente o gestisca un team completo di produzione video, questo modello ti aiuta a strutturare il flusso di lavoro dall'inizio alla fine.

Aiuta a pianificare i contenuti, gestire le attività di produzione, programmare le pubblicazioni e collaborare alla creazione di miniature e didascalie. Inoltre, offre una panoramica completa di tutte le attività necessarie per creare video YouTube di grande effetto, dalla sceneggiatura alla programmazione e tutto il resto.

Ecco perché ti piacerà

Semplifica flussi di lavoro complessi con elenchi di attività e sequenze già pronti

Ottieni sezioni integrate per l'ideazione, la sceneggiatura, la modifica e la pubblicazione

Supporta la collaborazione utilizzando ClickUp per il tuo team di marketing . Automatizza i passaggi tra scrittori, editor video e designer in un'unica dashboard utilizzando le automazioni di ClickUp

Tieni traccia dello stato di avanzamento di più attività utilizzando le viste Elenco, Bacheca o Calendario

🔑 Ideale per: autori di YouTube, esperti di marketing e team di produzione che gestiscono flussi di lavoro video YouTube end-to-end

Rehab M., responsabile della pre-produzione, condivide come utilizzano ClickUp:

Abbiamo un processo complesso per la produzione video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato finale che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

Abbiamo un processo complesso per la produzione video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni singolo risultato che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

8. Modello di fattura per produzione video ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Tieni traccia dei costi di produzione video in modo trasparente con il modello di fattura per la produzione video di ClickUp

Il modello di fattura per produzione video di ClickUp ti consente di creare fatture professionali senza doverti preoccupare della formattazione o dei calcoli. Dalla pianificazione della pre-produzione al lavoro sul set e alle modifiche in post-produzione, questo modello ti aiuta a rimanere organizzato e rende la fatturazione ai client facile e veloce.

Poiché è completamente personalizzabile, puoi specificare servizi come sceneggiatura, riprese, modifica, grafica animata e persino spese di viaggio.

Ecco perché ti piacerà

Ottieni una struttura predefinita per accelerare e ripetere il processo di creazione delle fatture

Elenca servizi, orari e tariffe in modo chiaro utilizzando il modello predefinito

Integra facilmente i moduli ClickUp per acquisire i dettagli di fatturazione dei client

Tieni traccia del tempo e del lavoro fatturabile in modo accurato integrando il modello con le attività del progetto e il monitoraggio del tempo di ClickUp

🔑 Ideale per: Liberi professionisti e agenzie che desiderano generare fatture accurate e professionali per ogni fase di un progetto video

9. Modello ClickUp per la produzione di podcast video/audio

Ottieni modelli gratuiti Pianifica ogni episodio del tuo podcast alla perfezione con il modello di produzione di podcast video/audio di ClickUp

Il modello di produzione di podcast video/audio di ClickUp è indispensabile per i podcaster che gestiscono contenuti multiformato. Ti consente di organizzare l'intero processo di produzione. Ciò include la sceneggiatura, la prenotazione degli ospiti, la registrazione, la modifica, la pubblicazione e la promozione da un'unica piattaforma.

Ogni episodio diventa un'attività con attività secondarie e scadenze per aiutarti a mantenere la coerenza e la qualità tra gli episodi. Che tu stia realizzando uno spettacolo da solo o collaborando con un team di produzione video, questo modello ti assicura che nulla venga tralasciato.

Ecco perché ti piacerà

Ottieni un monitoraggio dettagliato degli episodi con scadenze, stati e assegnatari per un processo di produzione video semplificato

Duplica le attività podcast esistenti e aggiorna il titolo dell'episodio per un flusso di lavoro semplificato e tempi di consegna più rapidi

Collabora con i tuoi editor, host e marketer in un'unica area di lavoro

Centralizza le note dei podcast, le risorse e le liste di controllo per la pubblicazione

🔑 Ideale per: Autori di podcast, editor video e team di contenuti che gestiscono episodi ricorrenti di podcast video/audio

10. Modello di progettazione grafica ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Dai vita alle tue idee creative più rapidamente con il modello di progettazione grafica ClickUp

Il modello di progettazione grafica ClickUp è perfetto per i team creativi che desiderano semplificare il flusso di lavoro di progettazione. Offre una struttura organizzata visivamente per gestire in modo efficiente miniature, banner, grafica per social media e grafica animata.

Puoi suddividere le attività di progettazione, assegnarle ai membri giusti del tuo team e impostare scadenze per garantire che tutto proceda senza intoppi. Inoltre, con gli strumenti di correzione di bozze integrati in ClickUp, i revisori possono lasciare commenti direttamente sulle immagini, senza più interminabili catene di email!

Ecco perché ti piacerà

Semplifica l'assegnazione delle attività e il monitoraggio delle scadenze per tempi di consegna più rapidi

Ottieni strumenti integrati di correzione di bozze e annotazione per feedback in tempo reale sul design

Visualizza le tue attività in oltre 15 viste ClickUp per gestire più progetti creativi contemporaneamente

Sincronizza le tue attività di progettazione nelle sequenze di produzione video, come la progettazione di miniature, sovrapposizioni e terzi inferiori

🔑 Ideale per: Designer, editor video e team di marketing che gestiscono contenuti visivi e richieste creative in modo continuativo

11. Modello Bacheca ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa scene, angolazioni della telecamera e transizioni utilizzando il modello Bacheca di ClickUp

Cerchi modelli di produzione video per pianificare ogni scena del tuo progetto video? Prova il modello Bacheca di ClickUp. Ti aiuta a visualizzare il flusso della tua storia, allineare il tuo team sulla direzione creativa e risparmiare tempo durante le fasi di pre-produzione e post-produzione.

Ti consente di trasformare ogni scena o ripresa in un'attività con spazio per note, immagini di riferimento e commenti del tuo team di produzione video. Inoltre, questo modello di storyboard mantiene chiara la trama e organizzata la produzione fin dall'inizio.

Ecco perché ti piacerà

Mappa facilmente le scene ripresa per ripresa utilizzando le viste Elenco o Bacheca

Aggiungi immagini di riferimento, segnali audio o dialoghi per ogni scena

Crea e pianifica storyboard per i tuoi video coinvolgenti, come animazioni, interviste e video esplicativi

Assistenza per un passaggio senza interruzioni dallo storyboard alla produzione, per tempi di consegna più rapidi

🔑 Ideale per: Produttori video, team creativi e professionisti del marketing che sviluppano contenuti visivi con una narrazione strutturata

🔍 Lo sapevi? Il film WALL-E della Pixar ha richiesto oltre 125.000 disegni di storyboard prima che il film finale fosse realizzato.

12. Modello Calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Rimani al passo con il tuo programma di pubblicazione con il modello Calendario dei contenuti di ClickUp

Il modello Calendario dei contenuti di ClickUp è la soluzione ideale per semplificare la pianificazione dei contenuti su tutte le piattaforme. Offre una panoramica completa del tuo programma di pubblicazione, rendendolo perfetto per pianificare con facilità post sul blog, video YouTube o campagne social.

Questo modello ti consente di mappare gli argomenti, assegnare attività ai tuoi scrittori, designer o editor video e monitorare lo stato di avanzamento dal concept alla pubblicazione. Inoltre, gli stati delle attività contrassegnati da colori, la pianificazione tramite drag-and-drop e i commenti integrati eliminano il caos dalla pianificazione dei contenuti.

Ecco perché ti piacerà

Visualizza il tuo piano completo dei contenuti nella vista Calendario, Elenco o Bacheca

Tieni traccia dello stato dei post con stati personalizzati come Bozza, In revisione e Pubblicato

Integra strumenti come Google Drive o Dropbox per accedere facilmente ai file

Crea idee con ClickUp Brain e condividi feedback tramite ClickUp Clips per accelerare la produzione

🔑 Ideale per: Team di marketing, social media manager e autori di contenuti che necessitano di un modo affidabile per pianificare e gestire contenuti video e scritti

13. Modello per la gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci, pubblica e riutilizza i contenuti con il modello di gestione dei contenuti ClickUp

Il modello di gestione dei contenuti ClickUp è progettato per centralizzare tutti i tuoi contenuti, scritti, visivi o video, in un unico sistema semplificato. Ciò ti consente di tenere sotto controllo la tua pipeline e gestire facilmente più flussi di lavoro di produzione.

Ogni attività nel modello può contenere brief, liste di controllo, allegati, aggiornamenti di stato e assegnatari. Questo lo rende perfetto per gestire più progetti o campagne video contemporaneamente. Dì addio ai documenti sparsi e dai il benvenuto a un processo di produzione senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà

Organizza la produzione dei contenuti in fasi come In corso, Da modificare e Approvato

Carica file, condividi feedback e modifica le bozze finali, tutto in un'unica attività

Ottieni viste integrate per il monitoraggio dello stato, delle scadenze e delle assegnazioni del team

Mantieni la visibilità e il controllo sulle operazioni relative a contenuti su larga scala in un'unica dashboard

🔑 Ideale per: Gestori di contenuti, team di marketing ed editor video che gestiscono grandi volumi di contenuti su più canali

✨ Suggerimento bonus: vuoi aumentare la portata del tuo marchio? Allora combina il marketing video strategico con lo storytelling per rendere il tuo marchio più vicini al tuo pubblico di riferimento. Cattura l'attenzione degli spettatori con un problema comune

Crea suspense o approfondisci con scenari reali

Concludi con il tuo marchio come soluzione o catalizzatore del cambiamento Trasforma un video basato su una storia in clip più brevi, reel, GIF o elementi da incorporare nei blog e condividili sulle piattaforme effettivamente utilizzate dal tuo pubblico.

14. Modello di piano per progetti creativi ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica e monitora le tue campagne estetiche dall'ideazione al lancio con questo modello di piano di progetto creativo ClickUp

Il modello di piano di progetto creativo ClickUp è la soluzione ideale per gestire progetti creativi complessi, dall'ideazione al completamento. Dalla mappatura dei concetti dei video YouTube al coordinamento delle campagne di branding o dei programmi di post-produzione, aiuta i team a rimanere allineati e in linea con gli obiettivi.

Progettato all'insegna della flessibilità, supporta tutto, dal brainstorming e la pianificazione della pre-produzione all'esecuzione e alla consegna. Puoi suddividere le attività, assegnare le responsabilità e monitorare la produzione creativa in tempo reale: perfetto per mantenere sincronizzato il tuo team di produzione video.

Ecco perché ti piacerà

Mappa l'intero processo creativo con fasi chiaramente definite

Assegna ruoli, scadenze e priorità per ogni componente del progetto

Personalizza il modello in base alle esigenze dei tuoi progetti di produzione di grandi dimensioni o dei tuoi piccoli sprint creativi

Sincronizza le tue attività nel software di project management video per acquisire dettagli del progetto, feedback e file in un unico hub centrale

🔑 Ideale per: Responsabili creativi, team di produzione e professionisti del marketing che gestiscono progetti in più fasi e risorse creative su larga scala

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread di Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp converge l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, sincronizzato e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera il tuo tempo produttivo. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

15. Modello di guida di stile ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Crea un'identità di marca coerente con il modello di guida di stile ClickUp

Il modello di guida di stile ClickUp garantisce che l'identità del tuo marchio rimanga coerente in tutti i tuoi contenuti video, post sui social e campagne di marketing. È lo strumento definitivo per allineare il tuo team, i designer e gli autori su tutto, dalla tipografia al posizionamento del logo e alle combinazioni di colori.

Questo modello ti consente di centralizzare ogni aspetto dell'identità visiva e verbale del tuo marchio in un'unica posizione modificabile e di facile accesso. Tutti seguono lo stesso playbook del marchio, garantendo risultati raffinati e in linea con il marchio ogni volta.

Ecco perché ti piacerà

Mantieni un branding coerente su tutti i media e le piattaforme utilizzando le linee guida integrate per il branding

Aggiorna e condividi facilmente i progetti con i team interni e i collaboratori esterni

Semplifica l'inserimento dei freelance e dei nuovi assunti per accelerare le sequenze di produzione video

Gestisci le linee guida sull'uso del marchio, le tavolozze dei colori e le impostazioni tipografiche in un unico posto

🔑 Ideale per: Team di marketing, brand manager e produttori video che desiderano contenuti creativi coerenti e in linea con il brand in tutte le risorse

Pianifica, produci e pubblica come un professionista con ClickUp

Che tu stia realizzando un breve video per YouTube o coordinando una campagna di marca su larga scala, avere il modello di produzione video giusto ti fa risparmiare tempo, riduce il caos e aiuta tutto il tuo team a rimanere sincronizzato.

Con ClickUp, l'app completa per il lavoro, puoi pianificare, produrre e pubblicare contenuti video in modo più rapido e intelligente. Da viste intuitive dei progetti e un'ampia gamma di modelli a strumenti basati sull'IA e funzionalità di collaborazione dinamica, ClickUp è la soluzione definitiva per editor video, esperti di marketing e team creativi.

Vuoi dedicare meno tempo all'organizzazione e più tempo alla creazione? Prova ClickUp gratis e accedi a tutto ciò che ti serve per produrre video migliori in meno tempo.