Modelli gratuiti di piani di pubblicazione per semplificare i flussi di lavoro dei contenuti

Gestisci le pubblicazioni senza un piano chiaro? È la ricetta giusta per scadenze non rispettate e ricerche perse. Tra bozze, monitoraggio delle revisioni dei colleghi e allineamento delle date di pubblicazione, le cose possono diventare rapidamente caotiche.

Un modello di piano di pubblicazione dà struttura al caos. Che tu stia preparando un articolo per una rivista, un documento per una conferenza o contenuti di marketing, ti aiuta a organizzare le sequenze, monitorare lo stato e collaborare senza intoppi.

In questo post spiegheremo perché i piani di pubblicazione sono importanti e condivideremo i migliori modelli per mantenere il processo di pubblicazione in carreggiata, in modo che le tue idee possano effettivamente arrivare alla stampa.

Cosa sono i modelli di piano di pubblicazione?

Un modello di piano di pubblicazione è una struttura pronta all'uso che ti aiuta a mappare tutto ciò di cui hai bisogno per pubblicare il tuo lavoro, che si tratti di un documento di ricerca, dell'invio di una conferenza o di una campagna di marketing.

Fungono da centro di controllo delle pubblicazioni. Descrivono i dettagli chiave, tra cui il tipo di contenuto, le riviste o le piattaforme di destinazione, le linee guida per l'invio, le sequenze di revisione tra pari, le date di pubblicazione e i ruoli assegnati.

Invece di gestire tutto nella tua testa (o con strumenti sparsi), avrai un unico posto dove monitorare, pianificare e collaborare.

Per i ricercatori, significa meno scadenze mancate e risultati di ricerca più strutturati. Per i team di marketing, porta chiarezza alle pianificazioni dei contenuti e ai piani di lancio. Per gli editori, è un modo per mantenere la coerenza durante l'intero processo di pubblicazione in tutti i progetti.

Il risultato? I modelli di piani di pubblicazione ti aiutano a rimanere concentrato, allineato e molto meno stressato

Cosa rende un modello di piano di pubblicazione efficace?

Un modello di piano di pubblicazione efficace garantisce chiarezza e struttura all'intero processo di creazione dei contenuti. Non deve limitarsi a mappare le scadenze, ma deve anche garantire coerenza, visibilità e responsabilità all'interno del team. Funzionalità/funzioni chiave da ricercare:

Fasi chiaramente definite (come Ideazione, Bozza, Modifica, Pubblicazione e Promozione) con sequenze e titolari assegnati

Calendari dei contenuti integrati o strumenti di pianificazione per monitorare le scadenze ed evitare sovrapposizioni

Indicatori di stato o monitoraggio dell'avanzamento , per sapere sempre cosa è in corso o in fase di blocco

Campi per canale, per canale, pubblico di destinazione , formattare e messaggi chiave per garantire l'allineamento

Compatibilità con gli strumenti già utilizzati dal tuo team (Documenti, Fogli, CMS o ClickUp ) per non perdere nulla già utilizzati dal tuo team (Documenti, Fogli, CMS o) per non perdere nulla

I migliori modelli consentono a tutti i soggetti coinvolti, scrittori, editor, designer e stakeholder, di rimanere sulla stessa pagina e pubblicare i contenuti in modo efficiente.

Modelli gratuiti di piani per i contenuti per organizzare, monitorare e pubblicare più rapidamente

Che tu stia gestendo un blog, un calendario dei social media o un'operazione editoriale su larga scala, un piano di pubblicazione solido garantisce che tutto proceda senza intoppi.

Ecco alcuni modelli gratuiti progettati per semplificare il processo di pianificazione dei contenuti e aiutarti a pubblicare con maggiore coerenza e meno confusione:

1. Modello di piano di pubblicazione dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Anticipa le tendenze e semplifica la creazione di contenuti con il modello di piano dei contenuti ClickUp

Il modello di piano di pubblicazione dei contenuti di ClickUp è la tua area di lavoro all-in-one per gestire le idee sui contenuti, semplificare la pianificazione delle pubblicazioni e allineare l'intero team con un calendario dei contenuti unificato.

Ma soprattutto, si collega perfettamente con ClickUp Docs, ClickUp Calendar e le viste Bacheca, così puoi redigere, modificare e programmare i post con piena visibilità e senza cambiare strumento.

Ecco perché ti piacerà:

Gli stati delle attività integrati, come "In bozza", "In revisione", "Pianificato" e "Pubblicato", semplificano il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'individuazione dei colli di bottiglia

I campi personalizzati di ClickUp ti aiutano a organizzare il tipo di contenuto, il canale di destinazione, le scadenze e gli autori, in modo che le informazioni più rilevanti siano sempre a portata di mano

Le automazioni assegnano i revisori, inviano promemoria e aggiornano automaticamente gli stati per mantenere attivo il flusso di lavoro

Commenti e Documenti collaborativi, garantisce a tutti un accesso unificato a brief, feedback e sequenze temporali L'integrazione con strumenti di collaborazione, come ClickUp Chat , garantisce a tutti un accesso unificato a brief, feedback e sequenze temporali

👉🏼 Ideale per: team di marketing, editor e professionisti delle operazioni di contenuto che necessitano di un modello di piano di contenuti strutturato e scalabile

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

2. Modello di calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello Calendario editoriale di ClickUp per pianificare la pubblicazione dei contenuti

Il modello di calendario editoriale di ClickUp consente ai team di mappare le idee di contenuto, coordinare i programmi di pubblicazione e semplificare la collaborazione tra scrittori ed editor, il tutto in un'unica area di lavoro personalizzabile.

Pianifica le campagne, visualizza le scadenze e assicurati che ogni contenuto passi senza intoppi dalla presentazione alla pubblicazione.

Ecco perché ti piacerà:

Offre una panoramica del tuo programma di pubblicazione con un calendario dinamico dei contenuti

Aiuta a bilanciare i carichi di lavoro con l'assegnazione delle attività e la cancellazione delle date di scadenza

Traccia i contenuti ricorrenti (come i post settimanali o le raccolte mensili) con modelli di attività riutilizzabili

Semplifica la pianificazione interfunzionale con tag codificati a colori per tipo di contenuto, canale o campagna

Sincronizzazione con la visualizzazione Calendario di ClickUp , che consente di trascinare e rilasciare le scadenze in base alle modifiche

Sincronizzazione con la visualizzazione Calendario di ClickUp, in modo da poter trascinare e rilasciare le scadenze man mano che cambiano

👉🏼 Ideale per: team di contenuti, agenzie e editori che desiderano mantenere il proprio processo editoriale trasparente, organizzato e sempre in linea con gli obiettivi.

3. Modello per la produzione di contenuti web ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello ClickUp per la produzione di contenuti web per semplificare la produzione di contenuti web

Il modello ClickUp per la produzione di contenuti web è stato creato per supportare i team che si occupano di contenuti durante l'intero ciclo di vita della pubblicazione web, dalla bozza e progettazione alla SEO e alla revisione finale. È perfetto per gestire grandi volumi di contenuti senza perdere il controllo sulla qualità o sulle scadenze.

Organizza facilmente le risorse, assegna le responsabilità e mantieni il flusso della pipeline di produzione, indipendentemente dal numero di progetti che stai gestendo.

Ecco perché ti piacerà:

Fornisce un flusso di lavoro chiaro per il monitoraggio delle richieste di contenuti, delle bozze, delle approvazioni e dei lanci finali

Include campi personalizzati per il monitoraggio delle parole chiave SEO, dei metadati, degli URL e dello stato finale

Aiuta a mantenere la coerenza del marchio conservando brief sui contenuti guide di stile e liste di controllo in un unico posto

Supporta il riutilizzo dei contenuti con tag e campi per piattaforme, formati e campagne di destinazione

👉🏼 Ideale per: team di contenuti web, responsabili SEO e professionisti del marketing digitale che gestiscono grandi volumi di contenuti che richiedono la collaborazione tra diverse funzioni.

💡Suggerimento per gli esperti: utilizza ClickUp Brain insieme ai modelli di contenuti ClickUp per redigere rapidamente brief dettagliati, generare o perfezionare guide di stile e raccogliere idee per argomenti Come può aiutarti l'IA: Genera istantaneamente brief di contenuti strutturati su misura per le esigenze della tua campagna o del tuo progetto.

Crea o aggiorna le linee guida sui contenuti per garantire la coerenza del marchio in tutti i contenuti.

Riepiloga/riassumi le ricerche, le analisi della concorrenza o le note delle riunioni direttamente in brief operativi.

Accelera il processo di revisione suggerendo automaticamente miglioramenti o segnalando incongruenze. Con ClickUp Brain, puoi risparmiare ore di scrittura e modifica manuale, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla creatività e sulla strategia.

4. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp mantiene i tuoi contenuti organizzati e accessibili per una collaborazione senza intoppi

Il modello di gestione dei contenuti ClickUp offre un centro di comando centralizzato per catalogare, aggiornare e monitorare tutte le tue risorse di contenuti digitali.

Gestisci facilmente tutto, dalle bozze dei blog e gli script dei video alle guide scaricabili, assicurandoti che il tuo team sappia sempre cosa è in produzione, cosa è online e cosa deve essere aggiornato.

Ecco perché ti piacerà:

Consente di taggare e filtrare i contenuti per campagna, segmento di pubblico o tipo di risorsa per un rapido recupero e reportistica

Semplifica il processo di revisione e aggiornamento con punti di controllo integrati per la conformità, il branding e l'approvazione delle parti interessate

Fornisce una chiara traccia di controllo per ogni risorsa, in modo da poter monitorare le prestazioni, tenere traccia delle revisioni e identificare le lacune nei contenuti

👉🏼 Ideale per: responsabili delle operazioni relative ai contenuti e team di marketing digitale che gestiscono un volume elevato di risorse e necessitano di un sistema affidabile per la supervisione, la governance e la pianificazione strategica dei contenuti

5. Modello ClickUp per la scalabilità della produzione di contenuti

Ottieni il modello gratis Aumenta la produzione di contenuti con il modello di scalabilità della produzione di contenuti ClickUp

Il modello ClickUp Content Production Scaling è stato creato appositamente per le organizzazioni che desiderano moltiplicare la produzione di contenuti mantenendo i processi snelli e la qualità elevata.

Questo modello ti consente di gestire progetti simultanei, coordinare team di grandi dimensioni e mantenere la visibilità man mano che le tue esigenze di produzione crescono.

Ecco perché ti piacerà:

Consente l'assegnazione e la pianificazione in batch, in modo da poter lanciare più contenuti o campagne in parallelo senza confusione

Funzionalità/funzioni: flussi di lavoro personalizzabili per adattarsi ai passaggi di approvazione, modifica e pubblicazione specifici del tuo team man mano che cresci

Fornisci informazioni utili con strumenti di reportistica che evidenziano la velocità di produzione, la capacità del team e le aree di ottimizzazione

👉🏼 Ideale per: responsabili delle operazioni di contenuto, responsabili editoriali e agenzie che necessitano di un sistema scalabile per gestire volumi crescenti, collaborazioni complesse ed esigenze di produzione in continua evoluzione

6. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e programma i tuoi contenuti YouTube utilizzando il modello Calendario dei contenuti di ClickUp

Il modello Calendario dei contenuti ClickUp è progettato per fornire ai team una roadmap chiara e visiva per tutte le iniziative relative ai contenuti in programma.

Con questo modello, puoi pianificare, programmare e coordinare post di blog, social media, newsletter e campagne in un unico calendario unificato, rendendo facile individuare sovrapposizioni e colmare le lacune nei contenuti.

Ecco perché ti piacerà:

Offre la pianificazione tramite trascinamento della selezione , così puoi regolare rapidamente le sequenze e mantenere la cadenza di pubblicazione

Sincronizza scadenze, incarichi e attività cardine delle campagne, garantendo che tutti siano allineati e che nulla sfugga al controllo

Fornisce visualizzazioni e filtri con codici colore per diversi tipi di contenuti, canali o titolari, in modo da poter personalizzare il calendario in base al flusso di lavoro

👉🏼 Ideale per: team di marketing, social media manager e strateghi dei contenuti che necessitano di un sistema dinamico per organizzare, monitorare e ottimizzare i propri programmi di pubblicazione su più piattaforme

7. Modello di piano di campagna ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mappa gli obiettivi, le attività, le sequenze e le risorse delle campagne per mantenere le iniziative di marketing sulla strada giusta, dalla pianificazione al completamento.

Il modello di piano di campagna ClickUp è stato creato per aiutare i team a coordinare ogni dettaglio delle loro campagne di marketing, dall'avvio alla conclusione.

Questo modello struttura la pianificazione delle campagne, consentendoti di mappare obiettivi, risultati finali, sequenze e responsabilità in un unico spazio collaborativo.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi le campagne in attività, fasi e attività cardine, semplificando il monitoraggio dello stato e delle dipendenze

Centralizza brief creativi, risorse e feedback, in modo che il tuo team abbia sempre a portata di mano le informazioni più recenti

Include campi di reportistica e analisi integrati per misurare le prestazioni delle campagne e acquisire informazioni utili per iniziative future

👉🏼 Ideale per: responsabili marketing e team interfunzionali che gestiscono campagne multicanale e necessitano di un sistema unificato per pianificare, eseguire e analizzare il lavoro richiesto dal marketing

8. Modello di piano di marketing dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia dei KPI del tuo content marketing e ottimizza la tua campagna con il modello di piano di content marketing di ClickUp

Il modello di piano di marketing dei contenuti ClickUp è pensato su misura per i team che desiderano creare, eseguire e perfezionare una strategia di marketing dei contenuti orientata ai risultati.

Questo modello ti aiuta ad allineare gli obiettivi dei contenuti con quelli aziendali, a mappare le iniziative chiave e a monitorare le metriche delle prestazioni in un'area di lavoro organizzata.

Ecco perché ti piacerà:

Ti guidano nell'impostazione dei temi dei contenuti, dei profili del pubblico e delle strategie di distribuzione per garantire che ogni elemento supporti la tua visione di marketing più ampia

Semplifica l'assegnazione della titolarità, l'impostazione delle scadenze e il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni campagna o risorsa

Funzionalità/funzioni di monitoraggio integrato per KPI, allocazione del budget e ROI, in modo da poter misurare l'impatto e ottimizzare il tuo approccio nel tempo

👉🏼 Ideale per: strateghi di content marketing, brand manager e team di crescita che necessitano di un framework per pianificare, coordinare e valutare il lavoro richiesto dal content marketing.

9. Modello di pianificatore blog ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza idee per il blog, bozze e programmi di pubblicazione con il modello Blog Planner di ClickUp

Il modello ClickUp Blog Planner è stato creato per i blogger e i team di contenuti che desiderano dare struttura e coerenza al proprio processo di pubblicazione.

Questo modello semplifica l'acquisizione delle idee, la ricerca degli argomenti, la stesura e la pubblicazione, consentendoti di concentrarti sulla creazione di contenuti di alta qualità per il tuo blog.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza idee, schemi e bozze per il blog in un'unica area di lavoro, semplificando l'assegnazione delle priorità e la pianificazione dei post futuri

Include sezioni dedicate alla ricerca delle parole chiave , al pubblico di destinazione e all'ottimizzazione SEO , aiutandoti a massimizzare la portata e il coinvolgimento

Tiene traccia dello stato di avanzamento di ogni post, dall'ideazione alla pubblicazione, in modo da sapere sempre cosa è in cantiere e cosa richiede attenzione

Organizza idee, schemi e bozze per il blog in un'unica area di lavoro, semplificando la definizione delle priorità e la pianificazione dei post futuri

Include sezioni dedicate alla ricerca delle parole chiave, al pubblico di destinazione e all'ottimizzazione SEO, aiutandoti a massimizzare la portata e il coinvolgimento

👉🏼 Ideale per: blogger indipendenti, team editoriali e autori di contenuti che desiderano un flusso di lavoro ripetibile e organizzato per gestire i contenuti dei blog dall'ideazione alla pubblicazione

10. Modello di lavagna online per matrice dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Immagina i tuoi contenuti pianificati in modo da ottenere il giusto equilibrio con il modello di matrice dei contenuti ClickUp

Il modello di lavagna online ClickUp Content Matrix è uno strumento visivo dinamico per i team che sviluppano un piano di pubblicazione strategico.

Questo modello ti aiuta a raccogliere idee, mappare e dare priorità ai contenuti in diversi formati, canali e segmenti di pubblico, il tutto su una lavagna online interattiva.

Ecco perché ti piacerà:

Consente di tracciare i tipi di contenuti in base agli obiettivi, alle fasi di acquisto o alle piattaforme, rivelando lacune e opportunità nella strategia di pubblicazione

Supporta la collaborazione in tempo reale , così il tuo team può contribuire con idee, votare le priorità e perfezionare i piani insieme

Rendono facile trasformare i concetti emersi dal brainstorming in attività concrete, garantendo che le tue idee migliori passino senza soluzione di continuità alla produzione

👉🏼 Ideale per: strateghi di marketing, responsabili editoriali e team creativi che desiderano una visione flessibile e d'insieme per guidare la pianificazione e l'esecuzione dei contenuti.

11. Modello di calendario social media moderno ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci il tuo calendario dei social media e pubblica su tutti i canali nella vista Calendario di ClickUp e nel modello Calendario dei social media

Il modello di calendario social media moderno di ClickUp è pensato per i team che desiderano semplificare la pubblicazione sui social e il project management nell'ambito di un piano editoriale coerente.

Questo modello fornisce un calendario visivo e interattivo per pianificare, monitorare e ottimizzare i post su tutti i tuoi canali social, garantendo che i tuoi messaggi siano coerenti e tempestivi.

Ecco perché ti piacerà:

Consente di pianificare campagne, post giornalieri e contenuti specifici per piattaforma in un unico posto

Include campi per risorse creative, didascalie, hashtag e stato di approvazione, in modo che ogni dettaglio sia organizzato e pronto per il lancio

Offre monitoraggio analitico e note post-performance, aiutandoti a perfezionare la tua strategia e massimizzare il coinvolgimento nel tempo

👉🏼 Ideale per: social media manager e agenzie che necessitano di un sistema centralizzato e agile per coordinare, eseguire e analizzare i contenuti social nell'ambito di un piano editoriale più ampio

12. Modello di email marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, crea e monitora le tue campagne email con facilità grazie al modello di email marketing di ClickUp.

Il modello di email marketing ClickUp è stato creato appositamente per i team che desiderano semplificare la pianificazione, la creazione e l'analisi delle campagne email nell'ambito di una strategia di pubblicazione o di contenuti più ampia.

Questo modello centralizza ogni passaggio del flusso di lavoro dell'email marketing, dal brainstorming delle idee per le campagne al monitoraggio delle metriche delle prestazioni.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza brief di campagna, bozze di contenuti, risorse di progettazione e flussi di lavoro di approvazione in un unico spazio collaborativo , in modo che nulla vada perso nella confusione

Funzionalità/funzioni: campi personalizzabili per segmenti di pubblico, date di invio, oggetti e monitoraggio dei test A/B, che semplificano l'ottimizzazione di ogni campagna

Fornisce strumenti di reportistica integrati per monitorare i tassi di apertura, i click-through e le conversioni, aiutandoti a perfezionare la tua strategia e a dimostrare il ROI

👉🏼 Ideale per: team di marketing, specialisti di email e gestori di contenuti che necessitano di un sistema strutturato e ripetibile per gestire campagne email di grande impatto come parte del loro piano di pubblicazione complessivo

13. Modello di pianificazione libri ClickUp

Il modello di pianificazione di un libro ClickUp è una risorsa indispensabile per gli autori che desiderano creare un piano editoriale di successo partendo da zero.

Questo modello ti aiuta a organizzare ogni fase del tuo progetto editoriale, in modo da poter passare dal concetto iniziale al manoscritto finito con chiarezza e sicurezza.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi il tuo libro in capitoli gestibili, attività di ricerca e scadenze, semplificando il monitoraggio dello stato di avanzamento e il rispetto delle scadenze per il raggiungimento dei tuoi obiettivi di pubblicazione

Centralizza i profili dei personaggi, le trame e i materiali di riferimento, così avrai sempre a portata di mano le tue risorse creative

Facilita la collaborazione con editor, lettori beta o coautori, semplificando i feedback e le revisioni mentre prepari il tuo manoscritto per l'invio o l'autopubblicazione

👉🏼 Ideale per: autori, romanzieri e team di scrittura che desiderano un sistema strutturato e completo per pianificare, redigere e completare i propri libri nell'ambito di un piano editoriale strategico

14. Modello di pianificatore di pubblicazioni PDF dell'Università di Bristol Research

via Università di Bristol

Il Pianificatore delle pubblicazioni di ricerca dell'Università di Bristol è un kit di strumenti completo creato per aiutare i ricercatori a organizzare e monitorare strategicamente i propri obiettivi di pubblicazione in un periodo da tre a cinque anni.

Questo planner offre un approccio strutturato per mappare i risultati di ricerca principali e secondari, garantendo uno stato coerente e massimizzando l'impatto della ricerca.

Ecco perché ti piacerà:

Include un grafico di pianificazione a lungo termine per visualizzare e programmare con largo anticipo le pubblicazioni più importanti, come articoli di riviste e presentazioni a conferenze

Include un piano dettagliato della conferenza che suddivide ogni pubblicazione principale in passaggi e sequenze temporali attuabili, facilitando la gestione delle scadenze e delle attività cardine del progetto

Offre un elenco di pubblicazioni minori per aiutarti a identificare e pianificare ulteriori output che possono essere prodotti con un lavoro richiesto minimo, ampliando la tua ricerca

👉🏼 Ideale per: studenti nelle prime fasi della ricerca, dottorandi in fase avanzata e ricercatori post-dottorato che desiderano un sistema proattivo e organizzato per pianificare, eseguire e monitorare le loro pubblicazioni accademiche nell'ambito di una strategia di carriera di ricerca a lungo termine

15. Modello di piano di pubblicazione di ricerca in PDF di Template. Net

Il modello di piano di pubblicazione della ricerca di Template.Net offre un framework personalizzabile e pronto all'uso per organizzare il processo di pubblicazione della ricerca dall'inizio alla fine.

Questo modello è progettato per semplificare la pianificazione, il monitoraggio e la documentazione di ogni fase dei risultati della ricerca, rendendo più facile rimanere concentrati e raggiungere gli obiettivi di pubblicazione.

Ecco perché ti piacerà:

Fornisce sezioni chiare per delineare gli obiettivi di ricerca, le riviste di riferimento, le sequenze temporali e i membri del team responsabili, garantendo che ogni dettaglio sia catturato

Include tabelle modificabili e liste di controllo per monitorare lo stato di avanzamento dei manoscritti, lo stato di invio e i cicli di revisione

Offre un layout professionale e di facile navigazione che può essere personalizzato per adattarsi a singoli progetti o team di ricerca collaborativi

👉🏼 Ideale per: ricercatori accademici, studenti laureati e coordinatori di progetti che cercano un modello semplice e scaricabile per gestire e documentare in modo efficiente i propri piani di pubblicazione delle ricerche

Pubblica in modo più intelligente e veloce con i modelli di piano di pubblicazione gratuiti di ClickUp

Indipendentemente dai tuoi obiettivi editoriali, di ricerca, editoriali o di marketing, avere il piano giusto è fondamentale. I modelli di piano editoriale gratuiti sopra riportati ti offrono struttura, visibilità e slancio in ogni fase.

Ogni modello offre:

Organizzazione con calendari visivi e flussi di lavoro

Collaborazione e trasparenza per tutto il tuo team

Efficienza grazie alle automazioni e alle risorse centralizzate

Flessibilità per adattarsi a qualsiasi processo di pubblicazione

Con ClickUp ottieni molto più di un modello: puoi usufruire di un'area di lavoro completa per gestire e scalare la tua strategia di pubblicazione.

Sei pronto a semplificare il tuo processo di pubblicazione? Iscriviti a ClickUp e porta i tuoi contenuti dalla bozza alla pubblicazione in modo più rapido e intelligente.