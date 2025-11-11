Come stabilire le priorità delle attività sul lavoro (con 8 passaggi per migliorare il flusso di lavoro)

Ogni attività nella tua pipeline è ugualmente urgente?

Ti basta stilare un semplice elenco di cose da fare e portare a termine ogni attività dall'inizio alla fine?

Beh, se è così, è un grave campanello d'allarme.

Per stabilire efficacemente le priorità del tuo lavoro, inizia annotando ogni attività che devi portare a termine, indipendentemente da quanto sia grande o piccola. Una volta che hai un elenco completo, valuta ogni attività ponendoti due domande chiave: È urgente? È importante? Concentrati innanzitutto sulle attività che sono sia urgenti che importanti, poiché queste hanno l’impatto maggiore e le scadenze più strette. Successivamente, passa alle attività importanti che potrebbero non essere urgenti ma che contribuiscono comunque agli obiettivi a lungo termine. Rivedi e riallinea regolarmente le tue priorità man mano che arrivano nuove attività.

Se non stabilisci effettivamente le priorità delle attività, è solo questione di tempo prima che tu diventi un ostacolo cronico per il progetto. Senza una chiara gerarchia delle attività, rischi di non rispettare le scadenze, sprecare il lavoro richiesto e sovraccaricare i colleghi, che smetteranno di fare affidamento sul tuo supporto.

Quindi, forse dovremmo evitare questo scenario e imparare i modi migliori per stabilire le priorità delle attività. Questa è la tua guida per concentrarti su ciò che conta di più, ispirare fiducia nel tuo team ed evitare il caos nei progetti.

8 passaggi per stabilire le priorità delle attività nel lavoro

Sapere quali attività possono essere affrontate subito o in un secondo momento influirà sull'esito positivo del progetto. Dal disimpegno e dall'assenteismo dei dipendenti alle scarse prestazioni e alla bassa produttività, una definizione inefficiente delle priorità delle attività influisce sui progetti grandi e complessi.

E, in fin dei conti, i profitti della tua azienda dipendono da questo. Ecco perché devi capire come stabilire le priorità delle attività per gestire il tuo tempo e definire il grado di urgenza all'interno del tuo team.

Se il tuo team pensa che tu completi le attività semplicemente perché sei il loro responsabile, la comunicazione all'interno del team ha già iniziato a sgretolarsi. Stabilire le priorità delle attività è fondamentale per i team ad alte prestazioni, ma cosa puoi fare per risolvere la situazione?

1. Elenca le tue attività senza seguire una gerarchia particolare

Per cominciare, scrivi un elenco di tutte le tue attività. Includi in questa lista delle cose da fare sia le attività in corso che quelle future relative a tutti i tuoi progetti. E non tralasciare nessuna di esse dalla lista per nessun motivo.

Raggruppa le tue attività in ClickUp per visualizzare facilmente il lavoro o personalizza il tuo elenco a tuo piacimento

Potrebbe sembrare superfluo. Tuttavia, stabilire le priorità e gestire le attività in modo efficace solo nella nostra mente è un'illusione. Certo, è fattibile per piccoli progetti gestiti da una sola persona, ma per la maggior parte dei progetti sarebbe un'impresa titanica.

Devi avere una visione completa di tutte le attività in corso, pianificate e ancora da avviare in un unico posto al di fuori della tua mente. E per alcuni, questa visione deve essere disordinata, in modo da non limitarti a seguire un elenco o a trattare tutte le attività allo stesso modo.

Cerca invece di stabilire le priorità delle attività e di comunicarle al tuo team. È così che rendi possibile la gestione del carico di lavoro e ottieni una visione d'insieme del tuo elenco di priorità, in modo da poterlo ridistribuire se necessario.

Utilizza la vista Carico di lavoro di ClickUp per vedere chi è in anticipo o in ritardo e trascina facilmente le attività per riallocare le risorse

INIZIA SEMPRE CREANDO PRIMA L'ELENCO Non cercare di saltare il passaggio dell'elenco delle attività da fare per accelerare i tempi! È una trappola. E non riuscirai a evitare tutti gli alti costi derivanti dalla mancanza di una gerarchia delle attività di cui abbiamo già parlato. Suddividi le attività più grandi in attività secondarie. Questo semplifica i passaggi successivi e, in un software di gestione delle attività come ClickUp, puoi persino riorganizzare o effettuare modifiche alle attività secondarie in blocco.

Non è necessario ordinare subito le attività nell'elenco. Tuttavia, questo è il momento ideale per raggrupparle per giorno, settimana, mese e anno. Lo stesso vale per l'aggiunta di una durata e di una data di scadenza a ciascuna attività.

Tieni presente che le attività non comprendono solo il lavoro sui risultati finali del progetto. Comprendono anche riunioni, telefonate e videochiamate, presentazioni e la risposta a messaggi istantanei ed email. Ma di solito, queste sono fasi all'interno delle attività.

Per compilare il tuo elenco di attività, usa carta e penna o ClickUp. Ma lascia che ti diamo un consiglio: l'uso di uno strumento semplifica il lavoro infinito di aggiornare l'elenco man mano che si presentano nuove attività. E questo metodo di definizione delle priorità e di gestione del tempo potrebbe farti risparmiare un sacco di tempo.

Organizza le attività con le alternative a Taskade!

📮ClickUp Insight: Il 18% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% vuole che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per farlo, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità per ogni attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha risolto uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro di routine!

2. Identifica quali attività dovresti fare per prime

Tutti noi ci sentiamo spinti a svolgere prima le attività piccole, facili e veloci, indipendentemente dalla loro priorità. È il nostro "bias di completamento " che entra in gioco. Inoltre, alcuni studi dimostrano che il nostro cervello rilascia dopamina nel flusso sanguigno ogni volta che completiamo attività importanti, il che ci rende dipendenti dal continuare a farlo.

Ma devi opporre resistenza! E puoi farlo:

Distinguere le attività importanti da quelle urgenti

Cos'è un'attività importante? E cos'è un'attività urgente?

Indubbiamente, un'attività importante ma non urgente deve essere inclusa nell'elenco delle attività da fare. È necessario pianificarla, ma non è necessario eseguirla immediatamente. È infatti possibile rimandarla.

D'altra parte, devi svolgere le attività urgenti e importanti oggi o nelle prossime ore. Ma non si tratta necessariamente di attività importanti, quindi potresti delegarne l'esecuzione a qualcun altro.

Probabilmente, poi, ci sono altre attività importanti e urgenti da completare. È necessario completarle immediatamente per evitare gravi ripercussioni negative, come il mancato rispetto di una scadenza del cliente, la perdita di un contratto, il mancato lancio di un prodotto o il mancato rilascio di un servizio.

Infine, alcune delle tue attività quotidiane non sono né importanti né urgenti. Ciò significa che potresti eliminarle dall'elenco delle attività senza che ciò abbia un impatto negativo sul team, sul reparto o sull'intera azienda.

Imposta le priorità in ClickUp per distinguere meglio ciò che deve essere fatto subito e ciò che può aspettare

ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti permette di aggiungere tag personalizzati alle attività per contrassegnarle come importanti, urgenti, entrambe o nessuna. Inoltre, tutte le attività possono essere impostate con priorità specifiche come urgente, alta, normale e bassa.

Ordina le attività in base al loro valore

Quali delle tue attività apportano un valore elevato per l'azienda? Quelle attività hanno una priorità, ma non tutte sono fondamentali.

La loro priorità dipende dal loro valore. Le attività critiche sono urgenti e di alto valore. Le attività ad alta priorità non sono urgenti, ma apportano un alto valore all'ambito aziendale. Le attività a media priorità sono urgenti ma di basso valore. Infine, le attività a bassa priorità non sono urgenti e hanno un valore basso.

Ecco alcuni esempi di attività di grande valore per qualsiasi azienda:

Lavorare su progetti per i clienti (piuttosto che su progetti interni)

Risolvere i problemi di accesso alla piattaforma di videoconferenza aziendale di un'azienda che opera esclusivamente da remoto (prima di cercare un'alternativa di qualità superiore)

Rispondere ai ticket di supporto ai clienti (anziché riprogettare il sito web)

Descrivere i requisiti del nuovo prodotto che il team realizzerà (al contrario di un'attività da cui il team non dipende)

È facile visualizzare le dipendenze delle attività nella vista Elenco di ClickUp e capire subito a cosa devi dedicarti per primo

Crea relazioni tra le attività e il tuo team in ClickUp per passare da un'attività all'altra e controllarne lo stato con facilità. Inoltre, puoi utilizzare ClickUp per impostare le dipendenze tra le attività e, in definitiva, stabilire l'ordine di esecuzione.

Classifica le attività importanti in base al lavoro richiesto

Se vuoi organizzare la tua giornata in modo da garantire la produttività, affidati alle stime del lavoro richiesto. Ciò significa che ogni giorno devi completare per prima cosa l'attività che richiede il maggiore lavoro richiesto prima di fare qualsiasi altra cosa.

Le attività che richiedono il massimo lavoro richiesto sono spesso le più complesse della giornata o quelle strettamente legate agli OKR dell'azienda. Affrontarle per primi ogni giorno riduce drasticamente il livello di stress, creando slancio e aumentando la motivazione.

L'elenco a discesa "Punti Scrum" in ClickUp semplifica ai team il monitoraggio e la valutazione della complessità del lavoro completato

Con l'aiuto di ClickUp, è facile aggiungere campi personalizzati con un valore "Numero" per valutare e determinare il carico di lavoro stimato per ogni attività su base numerica (ad esempio, da 1 a 5, dove 5 rappresenta il livello di difficoltà più alto). Questo processo viene utilizzato nel project management Scrum, ma può funzionare in modo simile anche per il tuo team!

Definire le priorità della giornata

Probabilmente pianifichi le attività importanti per periodi lunghi, come settimane o addirittura anni. Ma questo metodo ti aiuta ad affrontare il tuo piano di lavoro settimanale giorno per giorno:

Prima di concludere la giornata, effettua la selezione delle attività più importanti che devi fare il giorno successivo (al massimo sei). Stabilisci le priorità delle attività in base alla loro importanza Il giorno dopo, concentrati sulla prima attività dell'elenco e non passare a quella successiva prima di averla completata, e così via Alla fine della giornata, sposta il lavoro non completato nell'elenco del giorno successivo — che si tratti di un'attività o di diverse — e ripeti l'intero processo

3. Continua ad adeguare le tue priorità

Se vuoi imparare a gestire la definizione delle priorità delle attività, devi assolutamente padroneggiare la capacità di adattamento. Perché non si sa mai quando si verificherà un ordine di modifica o un problema imprevisto con il team, l'azienda o il prodotto.

Ma puoi prepararti agli eventi imprevedibili che modificano le priorità delle attività. Sviluppa l'abitudine di rivedere le priorità delle attività e metti in atto un sistema per non dimenticare di farlo con una certa frequenza.

Trascina e rilascia le attività nella vista Tabella di ClickUp per organizzarle facilmente

Rivedi le priorità delle attività ogni giorno, all'inizio o alla fine della giornata. Ma se preferisci, fallo il venerdì pomeriggio per la settimana successiva e rivedi le priorità alla fine di ogni giornata.

EVITA LE CONTINUE PERDITE DI TEMPO Le capacità di gestione del tempo sono una chiave fondamentale per stabilire le priorità dei tuoi compiti. Abbandona un'attività che improvvisamente ha smesso di essere una priorità, anche se hai voglia di portarla a termine e ci hai già dedicato molto tempo e lavoro richiesto. Continuare a svolgere un'attività che non è una priorità sarebbe una perdita di tempo e potrebbe compromettere una scadenza, specialmente quando un'altra attività è diventata la priorità.

4. Valutare in modo realistico il lavoro richiesto per completare un'attività

Le vostre stime dello sforzo richiesto sono supportate da un registro dei tempi di completamento delle attività? Beh, se non lo sono, dovete iniziare a monitorare quei tempi perché ne avrete bisogno anche se non avete classificato le attività in base allo sforzo richiesto.

Tieni traccia del tempo necessario per completare le attività con il software di monitoraggio del tempo per i progetti di ClickUp. Successivamente, affina le stime del lavoro richiesto sulla base di tali dati.

Registra il tempo man mano che procedi o inseriscilo manualmente con il monitoraggio del tempo in ClickUp

È necessario allocare le risorse in base a diversi criteri e, molto probabilmente, uno di questi sarà il tempo dedicato alle attività.

L'ultima cosa da fare è fornire stime irrealistiche in termini di lavoro richiesto e durata stimata per il tuo team. Finirai per affrettare l'esecuzione del progetto, il che porterà a errori.

ClickUp ti aiuta a confrontare il tempo effettivo con la durata stimata per attività e progetti, offrendoti una visibilità chiara di dove il lavoro tende ad allungarsi o a rallentare. Ma se hai poco tempo o non sai da dove cominciare, c'è un'opzione ancora più intelligente.

ClickUp Brain è in grado di analizzare le descrizioni delle attività e i dati storici per suggerire scadenze realistiche, livelli di lavoro richiesto e priorità delle attività.

Usa ClickUp Brain per assegnare le priorità alle attività in modo semplice

Individua gli ostacoli, le sequenze serrate e gli squilibri nel carico di lavoro, consentendoti di prendere decisioni informate senza ricorrere a supposizioni.

💡 Consiglio da esperto: Lascia che Brain si occupi dei complessi calcoli mentali mentre tu ti concentri sull'esecuzione. Un piano intelligente per il lavoro richiesto inizia con intuizioni intelligenti.

5. Riconoscete i vostri limiti di produttività e tenete presente l'equilibrio tra lavoro e vita privata

C'è un limite a ciò che si può fare in una giornata o in un determinato stato d'animo. Una giornata lavorativa tipica dura solitamente otto ore. E tutti noi, ogni tanto, sperimentiamo blocchi creativi. Inoltre, la maggior parte di noi non riesce a dare il meglio quando si sente stressata.

A volte la produttività consiste nel rimandare un'attività al giorno successivo o semplicemente abbandonarla. Ma, ovviamente, ciò è possibile solo se non si tratta di un'attività critica, importante o urgente che non è possibile delegare o riassegnare.

Utilizza il Registro dei rischi di ClickUp per vedere quali attività o attività secondarie rischiano di subire ritardi o di non essere completate

L'uso di un registro dei rischi potrebbe aiutarti notevolmente a comprendere l'impatto e la probabilità delle attività dei tuoi team (o delle tue attività personali) qualora non venissero portate a termine. Comprendere i rischi potenziali potrebbe aiutarti a comprendere meglio la produttività complessiva dei tuoi team.

6. Pianifica tutte le tue attività e i tuoi incarichi di lavoro

Pianificare le attività non significa solo riempire il calendario, ma creare un percorso chiaro verso i propri obiettivi. Inizia definendo date di inizio e di fine realistiche per ogni attività nell’elenco delle attività prioritarie. Queste date aiutano nella pianificazione, nella distribuzione del carico di lavoro e nella visibilità delle scadenze.

Anche se hai già aggiunto delle date di scadenza, pianificare le attività su un calendario aiuta a tenere conto di variabili concrete come riunioni, dipendenze e ostacoli imprevisti. Potresti pianificare di finire un'attività in anticipo per avere un margine di tempo, oppure distribuire il lavoro su più giorni per rimanere entro i limiti di capacità del tuo team.

📆 ClickUp Calendar rende l'intero processo visivo, flessibile e collaborativo. Usalo per trascinare le attività nel tuo programma giornaliero, settimanale o mensile. Puoi modificare le tempistiche, impostare promemoria ricorrenti e collegare le date delle attività alle attività cardine dei progetti più grandi. Che tu stia gestendo sprint interni o deliverable per i clienti, ClickUp Calendar mantiene tutti allineati.

Utilizza la definizione delle priorità basata sull'IA e gli aggiustamenti automatici per rimanere in linea con i tuoi obiettivi grazie al Calendario di ClickUp

Ottieni una panoramica dettagliata della capacità del tuo team con Vista Carico di lavoro, quindi perfeziona la pianificazione per evitare sovraccarichi. Abbinalo al widget Portfolio di ClickUp per monitorare lo stato tra i reparti o le iniziative, il tutto da un'unica dashboard.

💡 Suggerimento da esperto: Passa dalla vista Calendario a quella Sequenza e a quella Tabella in ClickUp a seconda di come preferisci pianificare. Qualunque sia il tuo modo di lavorare, c'è una visualizzazione adatta a te.

7. Riservati del tempo per portare a termine più lavoro

Riservatevi dei blocchi di tempo da dedicare alle attività da fare senza interruzioni. Questo vi impedisce di dedicarvi al multitasking, che è l'esatto opposto delle strategie di definizione delle priorità.

Svolgi un'attività di progetto all'interno di ciascuno di questi blocchi di tempo o anche un'attività che non appartiene a nessun progetto. Potresti anche lavorare su più attività durante un singolo blocco di tempo, ma devono essere attività piccole e non correlate tra loro.

Scarica questo modello Tieni facilmente traccia del tuo tempo e del tuo programma con il modello Schedule Blocking di ClickUp

Segna dei blocchi di tempo nel tuo calendario condiviso come "tempo di concentrazione" e disattiva le notifiche durante quel periodo. È un modo per evitare che i tuoi colleghi e il tuo responsabile ti disturbino mentre sei concentrato sul completamento delle tue attività, specialmente quelle ad alta priorità.

Se scegli ClickUp per gestire le tue attività, valuta l'utilizzo dei nostri modelli di time-blocking.

8. Comunicare con il proprio team quando necessario

Saper stabilire le priorità delle attività è uno dei pilastri fondamentali per lavorare efficacemente all'interno di un team. Altrimenti, come potresti coinvolgere il team quando i tuoi colleghi stanno aspettando che tu inizi il tuo lavoro o che tu finisca il loro?

E come si sentirebbero se li facessi aspettare all'infinito il completamento delle tue attività? Devi dare un avviso ai tuoi colleghi ogni volta che subisci un ritardo nell'andamento delle tue attività. E comunicare loro quando prevedi di completare quelle attività.

Devi inoltre informare il tuo responsabile di qualsiasi ostacolo che incontri durante lo svolgimento delle tue attività. È suo compito aiutarti a superare tali ostacoli.

Trasforma i commenti in attività di ClickUp o assegnali per trasformare immediatamente le idee in elementi concreti

ClickUp è eccellente per la condivisione di aggiornamenti e per dare seguito alle attività commentando compiti specifici. E quei commenti possono includere registrazioni dello schermo che puoi acquisire direttamente all'interno dello strumento. Oppure puoi assegnare commenti ai colleghi per far loro sapere che stai aspettando che completino un'attività.

Panoramica dei modelli di definizione delle priorità

Non tutte le strategie di definizione delle priorità sono uguali. Ecco una breve panoramica dei modelli più diffusi per aiutarti a decidere quale sia il più adatto:

Struttura Ideale per Riassunto Matrice di Eisenhower Organizzazione quotidiana delle attività Classifica le attività in base all'urgenza e all'importanza per aiutarti a concentrarti in modo strategico Metodo MoSCoW Pianificazione dei prodotti e dei progetti Classifica le attività in "Da fare", "Da fare se possibile", "Da fare se si vuole" o "Da non fare" Punteggio RICE Pianificazione delle funzionalità/funzioni o delle attività di ampia portata Utilizza i criteri di portata, impatto, sicurezza e lavoro richiesto per classificare le priorità in modo oggettivo Metodo Ivy Lee Produttività personale Concentrati su sei attività al giorno in ordine di priorità: né più, né meno

💡 Suggerimento da esperto: Con ClickUp, puoi implementare ciascuna di queste funzionalità utilizzando campi personalizzati, tag di priorità, viste e modelli che si adattano al tuo flusso di lavoro.

Esempi pratici: la definizione delle priorità in azione

Passiamo dalla teoria alla pratica. Ecco come diversi professionisti possono stabilire le priorità con ClickUp:

Project Manager : utilizza i grafici di Gantt e le dipendenze per evidenziare gli ostacoli e le attività del percorso critico.

Success Manager : filtra le attività in base all'urgenza e all'impatto sul cliente utilizzando tag e priorità.

UX Designer: Organizza le richieste di funzionalità/funzioni in una vista Bacheca MoSCoW, concentrandosi innanzitutto sulle "funzionalità indispensabili".

💡 Consiglio da esperto: usa la Vista Carico di lavoro in ClickUp per gestire la capacità del team e modificare gli incarichi in base alla disponibilità in tempo reale.

💼 Come rispondere alla domanda "Come stabilisci le priorità nel tuo lavoro?" durante i colloqui È una delle domande più comuni durante i colloqui di lavoro, ma anche una delle più rivelatrici. La tua risposta dovrebbe riflettere capacità di pensiero strategico, organizzazione e la tua capacità di mantenere la calma sotto pressione. Ecco come strutturare una risposta efficace: Inizia con un modello (come la Matrice di Eisenhower, la regola 1-3-5 o l'approccio "impatto contro lavoro richiesto") Indica gli strumenti che utilizzi per organizzare e adattare le attività in modo dinamico Concludi con un esempio concreto di come hai gestito con esito positivo il cambiamento delle priorità Esempio 1: “Inizio separando le attività in base all’urgenza e all’importanza utilizzando uno schema come la Matrice di Eisenhower. Creo un elenco di attività, le contrassegno in base alla priorità e lo rivedo ogni giorno. Strumenti come ClickUp mi aiutano a gestire le scadenze in continua evoluzione organizzando le attività in diverse viste, così posso vedere cosa richiede la mia attenzione e cosa può aspettare.” “Inizio separando le attività in base all’urgenza e all’importanza utilizzando uno schema come la Matrice di Eisenhower. Creo un elenco di attività, le contrassegno in base alla priorità e lo rivedo ogni giorno. Strumenti come ClickUp mi aiutano a gestire le scadenze in continua evoluzione organizzando le attività in diverse viste, così posso vedere cosa richiede la mia attenzione e cosa può aspettare.” Esempio 2: “Ogni sera pianifico la giornata successiva individuando 1 attività principale, 3 medie e 5 piccole. Riservo del tempo dedicato nel Calendario e utilizzo le attività ricorrenti e i promemoria di ClickUp per rimanere in linea con gli obiettivi. Se le priorità cambiano, uso le visualizzazioni drag-and-drop per riprogrammare senza perdere slancio.” “Ogni sera pianifico la giornata successiva individuando 1 attività principale, 3 medie e 5 piccole. Riservo del tempo dedicato in Calendario e utilizzo le attività ricorrenti e i promemoria di ClickUp per rimanere in linea con gli obiettivi. Se le priorità cambiano, uso le visualizzazioni drag-and-drop per riprogrammare senza perdere slancio.” 🧠 Consiglio per il colloquio: se utilizzi già ClickUp, metti in evidenza funzionalità specifiche come i tag di priorità, la vista Calendario o i grafici del carico di lavoro per mostrare come riesci a bilanciare l'urgenza con l'impatto e a comunicare le priorità al tuo team.

3 modelli per stabilire le priorità di lavoro che consentono di risparmiare tempo

I seguenti modelli ClickUp metteranno in pratica la teoria alla base dei metodi di definizione delle priorità che hai appena appreso:

1. Modello "Getting Things Done" di ClickUp

Scarica questo modello Il modello Getting Things Done (GTD), basato sul sistema GTD di David Allen, ti aiuta a organizzare attività e progetti registrandoli e suddividendoli in elementi di lavoro concreti

Il modello "Getting Things Done" di ClickUp è un modello completo per stabilire le priorità e monitorare le attività in un unico posto. È altamente personalizzabile con campi personalizzati e consente persino di collaborare sui documenti con altri membri del team.

Dai un'occhiata a queste app GTD e a questi modelli GTD!

È possibile utilizzare questo modello di definizione delle priorità delle attività per:

Suddividi le attività in categorie — o contesti, secondo il modello — che puoi creare a partire dai campi personalizzati

Mantieni la disciplina e stabilisci le priorità delle attività in base al contesto, alla data di scadenza, alla durata stimata e al lavoro richiesto

Pianifica le attività in una vista calendario

Organizza le attività in una bacheca Kanban personalizzabile in base alla priorità

2. Modello di matrice impatto-lavoro richiesto di ClickUp

Scarica questo modello L'uso di una matrice impatto-lavoro consente di creare una rappresentazione visiva dello sforzo richiesto per ciascuna funzionalità/funzione, in modo da stabilire meglio le priorità delle attività e delle risorse

Se non hai tempo per valutare accuratamente la priorità delle tue attività, questo modello è proprio quello che fa per te! Il modello di matrice impatto-sforzo di ClickUp ti aiuta a stabilire le priorità delle attività in base al lavoro richiesto per completarle.

Per chi ha bisogno di valutare rapidamente l'impatto o il costo di un progetto, questo modello di matrice impatto-lavoro richiesto aiuta a determinare cosa dovrebbe avere la priorità. Allinea il tuo team per capire cosa è più importante per un esito positivo del gruppo con questo modello visivo.

3. Modello di matrice di prioritizzazione ClickUp

Scarica questo modello Promuovi l'efficienza del team e gestisci le risorse per individuare meglio le idee, i concetti e le attività che richiedono maggiore attenzione

Abbiamo progettato il modello di matrice di prioritizzazione di ClickUp per ordinare il tuo elenco di attività in base a due criteri a tua scelta. Ad esempio, classifica le attività in base ai livelli di importanza e realizzabilità, da basso ad alto. In questo modo, le attività ad alta priorità saranno quelle con un alto livello di importanza e realizzabilità.

Inoltre, usa i colori per classificare le attività. Ad esempio, assegna un colore diverso alle attività dei vari progetti. Questo è un modo per dare priorità a tutte le attività di più progetti in un unico posto.

Suggerimento IA: stabilisci le priorità in modo più intelligente con ClickUp Brain Ti senti sopraffatto dalle scelte? Lascia che ClickUp Brain ti aiuti a concentrarti. ClickUp Brain suggerisce su cosa lavorare in base a scadenze, carico di lavoro, dipendenze e ostacoli. Che tu stia organizzando i feedback o preparando il lancio di un prodotto, Brain trasforma il caos in chiarezza. Caso d'uso:Aggiungi elenchi puntati a un documento → Chiedi a Brain di trasformarli in attività con priorità → Assegna e pianifica immediatamente.

Inizia a dare priorità alle attività per ottimizzare il tuo flusso di lavoro

Il nostro consiglio: segui i passaggi e i metodi per la definizione delle priorità delle attività descritti in questa guida. Poi passa alla fase successiva e prova ClickUp, la nostra soluzione software per l'automazione delle attività.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso! Sapere come stabilire le priorità delle attività è essenziale per ridurre lo stress e smettere di lavorare sotto pressione. Ma solo quando automatizzi le attività puoi comprendere il valore di un elenco di attività prioritarie e di attività di ClickUp!

Domande frequenti

Qual è il modo migliore per stabilire le priorità delle attività nel lavoro?

L'approccio migliore dipende dal carico di lavoro e dagli obiettivi. Inizia identificando le attività in base all'urgenza e all'importanza. Strumenti come la Matrice di Eisenhower ti aiutano a concentrarti sul lavoro ad alto impatto, mentre i metodi RICE Scoring o MoSCoW sono ottimi per i team di prodotto e di progetto che devono prendere decisioni con risorse limitate. Qualunque sia il metodo scelto, la chiave è mantenere le priorità visibili, attuabili e aggiornate regolarmente.

Come faccio a distinguere ciò che è urgente da ciò che è importante?

Le attività urgenti richiedono attenzione immediata, spesso a causa di scadenze o dipendenze. Le attività importanti contribuiscono agli obiettivi a lungo termine o all’esito positivo, ma potrebbero non essere urgenti. Una buona regola empirica: Urgente = reattivo, Importante = strategico. Utilizza uno schema visivo (come una matrice 2×2) per classificare le tue attività quotidiane o settimanali in queste categorie.

Cosa devo fare quando mi sembra che tutto sia una priorità?

Se tutto è una priorità, nulla lo è veramente. Fai un passo indietro e chiediti:

Cosa ha il maggiore impatto sul business o sul team?

Cosa sta ostacolando il lavoro di qualcun altro?

Quali sono le scadenze che non posso posticipare?

Quindi, limita la tua attenzione a 1-3 priorità chiave al giorno. Prendi in considerazione il time blocking o il metodo Ivy Lee per evitare di sentirti sopraffatto e rimanere concentrato.

Come posso gestire le attività impreviste o dell'ultimo minuto?

Inizia chiedendoti se l'attività è sia urgente che importante. Se lo è, modifica il tuo piano giornaliero e comunica i cambiamenti alle parti interessate. In caso contrario, rimandala a più tardi. Strumenti come la pianificazione drag-and-drop, i contrassegni di priorità o persino il riordino suggerito dall'IA possono semplificare il tutto se utilizzi un gestore di attività come ClickUp.

Con quale frequenza dovrei rivedere le mie priorità?

Idealmente, ogni giorno. Una rapida revisione di 5 minuti al mattino (o la sera prima) può aiutarti a ritrovare la concentrazione. Per i progetti più grandi, effettua revisioni settimanali per rivalutare le tempistiche, la disponibilità delle risorse e gli obiettivi in evoluzione. Imposta un promemoria ricorrente nel tuo Calendario o usa liste di controllo per la revisione delle attività per mantenere la coerenza.

Puoi iniziare con carta e penna, ma gli strumenti digitali offrono maggiore flessibilità. Cerca app che consentano di:

Tag o etichette personalizzate (ad es. urgente, grande lavoro richiesto, forte impatto)

Viste di pianificazione visiva come bacheche o calendari

Attività ricorrenti e promemoria

IA o automazione per ridurre il processo decisionale manuale

ClickUp, ad esempio, offre modelli di definizione delle priorità, matrici di lavoro richiesto-impatto, time blocking e pianificazione intelligente per aiutarti a rimanere concentrato e flessibile