10 Migliori app GTD & Software per terminare le cose

Nuotate in un mare di promemoria di post-it? Sempre ad aggiungersi ad un'infinita elenco di cose da fare ? Rimanere in cima a tutte le attività può essere scoraggiante, ma è possibile trasformarsi in un'azienda di potenza della produttività . E il metodo GTD (getting things done) potrebbe essere la chiave.

David Allen, consulente americano per la produttività, ha sviluppato l'approccio GTD alla gestione del tempo e alla produttività. Alla base del metodo GTD c'è la convinzione di Allen che più informazioni si hanno in testa, più è difficile decidere cosa Da fare dopo.

Il metodo GTD offre un sistema per abbandonare i "to-dos" mentali e organizzare le attività, dare priorità ai progetti e ottenere un migliore stato di concentrazione. Ora potete diventare una superstar della produttività.

Le app e i software che incorporano il metodo GTD possono aiutarvi a implementare efficacemente il sistema di Allen. In questo articolo esaminiamo le 10 migliori app GTD disponibili nel 2024, le loro migliori funzionalità, i potenziali svantaggi, i prezzi e le valutazioni.

**Che cos'è il software GTD?

Il software GTD è il compagno digitale del metodo GTD. Il sistema cerca di cancellare il disordine mentale, di aumentare la concentrazione e di aiutarvi a diventare un'azienda di successo più efficienti nel completare le attività e progetti. È un software che mira a semplificare i lavori richiesti aiutandovi a catturare, organizzare ed eseguire le attività.

Sebbene esistano molte varianti di software GTD, tutte includono tipicamente una sistema di gestione delle attività . Questo sistema può aiutare a creare elenchi di Da fare con priorità e scadenze.

Molte applicazioni GTD si integrano con altre app del vostro stack tecnologico, come Google Calendar, le app di email e i programmi di chat, per semplificare la creazione e la gestione delle attività.

**Cosa si deve cercare in un'app per Da fare terminata?

La selezione dell'app GTD perfetta può avere un impatto significativo sul vostro lavoro efficienza e organizzazione . Ecco cosa cercare quando si inizia a cercare una soluzione per la produttività:

Interfacce intuitive, facili da navigare e che offrano modi rapidi per aggiungere e assegnare attività

Gestione delle attività che semplifica la creazione, la definizione delle priorità, la gestione e l'assegnazione dei compiti, se necessario

Opzioni di integrazione che consentono di connettersi con altre app, come Google Calendar, le app di posta elettronica e i servizi di chattare

Strumenti di collaborazione che consentono di condividere e delegare attività con altri e di collaborare all'elenco delle cose da fare del team

Prendetevi il tempo necessario per valutare le opzioni delle app GTD e trovare quella che meglio si adatta al vostro flusso di lavoro.

Le 10 migliori app GTD da usare nel 2024

Scopriamo le migliori app GTD che liberano il vostro potenziale di produttività!

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per organizzare tutti i vostri lavori in un unico posto

Sfruttare la potenza del metodo Getting Things Terminato è più facile che mai con ClickUp. La piattaforma di project management eccelle con un sistema di gestione delle attività integrato, in modo che il framework GTD sia intrinseco. La piattaforma ClickUp è rapidamente scalabile e consente di passare dalla gestione dell'elenco personale delle cose da fare alla supervisione di progetti complessi in tutta semplicità.

Sono disponibili opzioni di personalizzazione e integrazione estese e il software si integra nel flusso di lavoro esistente con il minimo sforzo, offrendo numerose opportunità di modificare e perfezionare il sistema in base alle proprie esigenze.

Se volete iniziare a usare la potente piattaforma di project management di ClickUp per terminare i vostri progetti, date un'occhiata al sito web di ClickUp Modello ClickUp per Da fare terminato . Il modello si allinea ai principi GTD, offrendo un posto dove catturare le attività, impostare le priorità ed eseguirle con la massima efficienza.

Inoltre, ClickUp offre un piano Free Forever, per cui non dovrete mai più lavorare senza una solida capacità di gestione delle attività.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Le visualizzazioni multiple vi permettono di vedere Attività di ClickUp nel modo più adatto alle vostre esigenze, tra cui lavagne online, elenchi, visualizzazione Calendario, Sequenza e altro ancora

Si integra con oltre 1.000 app, in modo da poterlo collegare completamente al vostro flusso di lavoro

Le facili opzioni di collaborazione consentono a tutti di lavorare insieme su attività e progetti da un'unica piattaforma centralizzata

Promemoria personalizzati che forniscono prompt quando e dove servono per non perdere mai un'attività

Le funzioni di intelligenza artificiale (IA) incorporate aiutano a creare elenchi di attività o elementi attuabili da riepiloghi di riunioni

Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni non sono disponibili sui dispositivi mobili (ancora!)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese/utente

$12/mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. OmniFocus

/$$$img/ https://www.omnigroup.com/assets/img/app/focus-ftw/Tags.png App e software GTD: Omnifocus /$$$img/

Via Omnifocus OmniFocus è un software GTD con un'ampia base di utenti grazie alla sua adesione ai principi GTD. Il software offre un sistema di gestione delle attività per Mac e iOS che consente di catturare, organizzare e dare priorità ai propri impegni in un'interfaccia utente intuitiva.

OmniFocus si sincronizza su tutti i dispositivi Apple, in modo che le attività siano disponibili ovunque e in qualsiasi modo si lavori. Il software GTD offre eccellenti opzioni di personalizzazione per adattare l'area di lavoro alle vostre preferenze e si adatta alle esigenze di singoli e team.

Per gli utenti Mac e iOS, questa soluzione software GTD completa può aumentare la produttività e aiutare a rimanere concentrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di OmniFocus

Eccellente sistema di gestione delle attività con visualizzazioni personalizzabili

La possibilità di allegare informazioni alle attività aiuta a mantenere i dati in uno spazio centrale

Si integra con Siri per una gestione delle attività in movimento a mani libere

Limiti di OmniFocus

Costruito per Mac, gli utenti di Windows e Android potrebbero sentirsi abbandonati

Prezzi di OmniFocus

Sottoscrizione per Mac, iPhone, iPad e web: 9,99 dollari/mese, con rinnovo automatico

9,99 dollari/mese, con rinnovo automatico OmniFocus per il Web: 4,99 dollari/mese

4,99 dollari/mese Licenza standard solo per Mac: 49,99 dollari, pagamento una tantum

49,99 dollari, pagamento una tantum Licenza pro solo per Mac: $99,99 in un'unica soluzione

$99,99 in un'unica soluzione Licenza standard per iPhone o iPad: 49,99 dollari una tantum

49,99 dollari una tantum Licenza iPhone o iPad pro: $74,99 pagamento unico

Valutazioni e recensioni su OmniFocus

G2: 4.6/5 (55+ recensioni)

4.6/5 (55+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (74+ recensioni)

Controlla questi_

OmniFocus alternative _

!

3. Toodledo

/$$$img/ https://www.toodledo.com/img/home/products/screen-task-desktop.png App e software GTD: Toodledo /$$$img/

Via Toodledo Toodledo è un popolare software GTD che offre versatilità nell'ottimizzazione della produttività. È possibile catturare, organizzare e gestire i propri gusti in un'interfaccia pulita e intuitiva.

L'app GTD semplifica l'inserimento delle attività e consente di assegnare rapidamente una priorità a ogni voce. La flessibilità della piattaforma si manifesta negli attributi delle attività, dove è possibile impostare date di scadenza e promemoria, aggiungere note e collaborare con i membri del team. In questo modo è semplice personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze.

Toodledo offre buone opzioni di integrazione ed è possibile collegarlo alle app preferite ed estenderne le funzioni. È una solida soluzione per la produttività che abbraccia il metodo GTD.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toodledo

Gli attributi personalizzabili delle attività sono ottimi per adattare il flusso di lavoro alle vostre preferenze personali

Le funzionalità di collaborazione rendono facile la creazione di attività e la loro condivisione con i membri del team

Ha buone opzioni di integrazione, in modo da poter creare un'esperienza GTD coesa su più piattaforme

Limiti di Toodledo

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia meno attraente rispetto ad altre app GTD presenti sul mercato

Prezzi di Toodledo

**Gratis

Standard: $3,99/mese

$3,99/mese Plus: $5,99/mese

$5,99/mese Aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Toodledo

G2: 4.4/5 (49+ recensioni)

4.4/5 (49+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

4. Compito semplice

/$$$img/ https://f-droid.org/repo/nl.mpcjanssen.simpletask/en-US/phoneScreenshots/5\\_en-US.png App e software GTD: SimpleTask /$$$img/

Via Compito semplice SimpleTask elimina le distrazioni e offre un gestore di elenchi di cose da fare con funzionalità/funzione sufficienti per aderire al metodo GTD. Aggiungete rapidamente un'attività nella semplice interfaccia utente, quindi taggatela, datele priorità e dividetela in gruppi.

È possibile utilizzare l'app GTD per creare promemoria su Apple Calendar e Google Calendar o impostare promemoria all'interno dell'app stessa. Condividete l'elenco delle attività completate con il vostro team grazie alla funzionalità/funzione di condivisione e congratulatevi con voi stessi per la vostra giornata produttiva.

Questa opzione è adatta agli utenti che desiderano una gestione leggera delle attività con un design minimalista.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleTask

Interfaccia priva di distrazioni per gestire le attività con la massima efficienza

Le opzioni di tag e di filtro facilitano l'organizzazione delle attività e la visualizzazione dei prossimi punti del vostro elenco di priorità

Sincronizzazione dell'elenco delle attività su diverse piattaforme, in modo da poter mantenere tutte le attività aggiornate ovunque si vada

Limiti di SimpleTask

Alcuni utenti potrebbero trovare deludente la mancanza di funzionalità/funzione disponibili all'interno dell'app GTD gratis

Prezzi di SimpleTask

Strumento GTD gratuito

Valutazioni e recensioni di SimpleTask

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. GTD semplice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2024-07-31-at-7.05.27-PM.png App e software GTD: GTD Semplice /$$$img/

Via GTD semplice GTD Simple è un software all'altezza del suo nome. Il software GTD fornisce uno strumento di gestione delle attività semplice ed efficace, con un'interfaccia utente semplice e intuitiva. Catturate e organizzate le vostre attività nella piattaforma senza fronzoli e aggiungete note per rimanere organizzati.

Non dovrete più passare ore a configurare la vostra nuova app: è già pronta per aiutarvi a iniziare il metodo GTD al primo avvio.

L'app, semplice e intuitiva, vi aiuta a concentrarvi sulla gestione delle attività, invece di aumentare il tempo dedicato all'amministrazione. È una buona opzione se cercate una soluzione semplice che si sincronizzi con i vostri dispositivi mobili.

Funzionalità/funzione di GTD Simple

Il design minimale offre un'esperienza GTD priva di disordine, accessibile a utenti di qualsiasi livello tecnologico

Ogni mattina mostra le attività della giornata in una rassegna di facile lettura

L'utile filtro delle attività aiuta a trovare tutto e a non perdere nulla

Limiti di GTD Simple

Manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate e integrazioni di app GTD più complete

Prezzi di GTD Simple

Gratuito

Valutazioni e recensioni di GTD Simple

Google Play: 3.7/5 (140+ recensioni)

6. Evernote

/$$$img/ https://evernote.com/c/assets/features/tasks/put_il_vostro_to-dos_in\\_context@2x.png?9ead2bd109f69237 App e software GTD: Evernote /$$$img/

Via EvernoteEvernote è sia un'app per prendere appunti che un'app per l'organizzazione . Gli appassionati di GTD possono usarla anche per gestire la loro metodologia GTD, poiché è una piattaforma robusta per catturare e gestire le informazioni. Le sue funzionalità/funzione includono la creazione di note, il web clipping e lo spazio di archiviazione dei documenti.

Inoltre, si sincronizza con tutti i dispositivi, in modo da avere sempre a disposizione le informazioni necessarie. Mettetelo al lavoro come repository digitale per alleggerire il vostro carico mentale, catturare le attività e controllare tutti i vostri lavori.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Ideale per aggiungere informazioni alle attività, Evernote permette di aggiungere testo, contenuti multimediali e altro ancora

Sincronizzazione delle informazioni su tutti i dispositivi, in modo da avere le informazioni a portata di mano, indipendentemente da dove ci si trovi

La versatilità nell'uso dell'app consente di utilizzare l'applicazione non solo come piattaforma GTD

Limiti di Evernote

Con così tante funzionalità/funzioni, gli utenti che cercano un'esperienza GTD più guidata possono sentirsi sopraffatti

Prezzi di Evernote

Professionale: $17,99/mese o $169,99/anno

$17,99/mese o $169,99/anno Teams: 24,99 dollari/mese/utente

Valutazioni e recensioni su Evernote

G2: 4,4/5 (1.900+ recensioni)

4,4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

7. Il Nirvana per GTD

/$$$img/ https://help.nirvanahq.com/wp-content/uploads/2016/06/lasso-time-assign-drag-every16gif.gif App e software GTD: Nirvana /$$$img/

Via Il Nirvana per GTD Un'altra opzione di software di gestione delle attività per gli appassionati di GTD è Nirvana for GTD.

L'app GTD permette di catturare rapidamente più attività mantenendo la concentrazione su su ciò che deve accadere oggi . È possibile filtrare le attività in base al tempo a disposizione, alla posizione dell'attività e persino alla quantità di energia mentale di cui si dispone.

Anche l'interfaccia elegante è molto facile da usare. Si tratta di un'ottima app GTD per dare un'impronta più zen alle vostre attività.

Nirvana for GTD: le migliori funzionalità/funzione

Con il metodo GTD al centro, l'app facilita l'acquisizione, il chiarimento, l'organizzazione e l'impegno delle attività senza sentirsi sopraffatti

Il design minimalista è attraente senza dare l'impressione che manchino le funzionalità/funzione, aiutandovi a concentrarvi sull'attività successiva

Contesti e tag personalizzabili consentono di filtrare più attività in base a criteri personalizzati, in modo da poter individuare le attività giuste al momento giusto

Nirvana per i limiti del GTD

Sebbene il software GTD offra eccellenti funzioni di base del metodo GTD, la mancanza di funzionalità/funzione più robuste può lasciare gli utenti avanzati a desiderare di più

Prezzi di Nirvana for GTD

**Gratis

Pro: $3/mese, con fatturazione annuale, o $5/mese, con fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Nirvana for GTD

Google Play: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

8. Ricorda il latte

/$$$img/ https://i.pcmag.com/imagery/reviews/004fZxo5fVHlhU0y1l3V7s6-1..v1569469955.png App e software GTD: Ricorda il latte /$$$img/

Via Ricorda il latte Remember the Milk è un'app GTD che promette di aiutarvi a fare proprio questo: ricordare il latte. Ideale per la vita di tutti i giorni, questa app per il project management ricca di funzionalità è abbastanza potente da aiutarvi a organizzare tutto, dall'elenco delle commissioni domestiche ai progetti di lavoro più complessi.

Gestite le attività, impostate promemoria e date priorità alle vostre attività con un semplice clic. L'ampio intervallo di funzioni e la bella interfaccia utente ne fanno una scelta popolare per gli appassionati del metodo GTD.

Le migliori funzionalità/funzioni di Remember the Milk

Privilegia le attività in base alla data di scadenza, alla priorità o ai tag, in modo da poter accedere alle attività rilevanti quando ne avete bisogno

Integrazione con altre app e servizi per massimizzare l'efficienza

Impostazione di promemoria basati sulla posizione per inviare le attività in base alla posizione in cui vi trovate in un determinato momento, in modo da non dimenticare mai più il latte al supermercato

Ricorda i limiti del latte

L'app potrebbe avere una curva di apprendimento più ripida per gli utenti che cercano un sistema di gestione delle attività più semplice

Prezzi di Remember the Milk

**Gratis

Pro: $39.99/anno

Ricorda il latte valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (16+ recensioni)

4.4/5 (16+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (56+ recensioni)

9. Todoist

/$$$img/ https://get.todoist.help/hc/article\_attachments/360011665940/Web\_\_Inbox.png App e software GTD: Todoist /$$$img/

Via Todoist Todoist è l'app per l'elenco delle cose da fare che promette di portare l'organizzazione a casa e al lavoro grazie a un'app per la gestione delle attività dal design accattivante. È possibile stabilire rapidamente l'ordine di priorità delle attività e avere una panoramica chiara di tutto ciò che si deve fare in un giorno, comprese le attività domestiche, lavorative e personali.

Le funzionalità/funzione di condivisione semplificano l'invio e l'esecuzione dei compiti delegare le attività agli altri in modo da poter ottenere di più. Con le sue visualizzazioni personalizzate delle attività e le varie opzioni di integrazione, è un'app per il metodo GTD che potete aggiungere senza problemi al vostro flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Iniziate a digitare le vostre attività e l'IA integrata farà il resto

Il filtro automatico delle attività fornisce le priorità della giornata, in modo da poter fare per prime le cose più importanti

Le aree di lavoro all'interno del software GTD consentono di separare le attività di lavoro da quelle domestiche e personali

Limiti di Todoist

Molte delle migliori funzionalità/funzione non sono disponibili nella versione gratuita dell'app, quindi potreste trovarvi ad effettuare l'upgrade per poterle usufruire

Prezzi di Todoist

Piano per principianti : Gratis

: Gratis Pro: $4/mese, con fatturazione annuale

$4/mese, con fatturazione annuale Business: $6/mese/membro, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (750+ recensioni)

4,4/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.200 recensioni)

10. Sempre

/$$$img/ https://static.everdo.net/44/img/benefits/full-screenshot.jpg App e software GTD: Everdo /$$$img/

Via Sempre Questo software GTD multipiattaforma si concentra sulla privacy. L'app conserva le informazioni sul dispositivo con crittografia end-to-end. Poiché i dati rimangono sul dispositivo, sono sempre disponibili offline, in modo da poter lavorare anche quando non si dispone di una connessione a Internet.

L'app GTD non lesina nemmeno sullo stile, con un'interfaccia utente elegante e facile da navigare. L'interfaccia intuitiva rende semplice per i nuovi utenti gestire le proprie attività fin dall'inizio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everdo

Filtrare le attività in base al tempo e all'energia per ricevere un elenco personalizzato di cose da fare in base alla propria disponibilità

Gestione delle attività che incorpora specificamente la metodologia GTD

La funzione offline vi permette di lavorare senza connessione a internet

Limiti di Everdo

L'interfaccia minimale potrebbe non essere così accattivante per gli utenti che desiderano qualcosa di più delle funzionalità/funzione di base

Prezzi di Everdo

Free

Pro: $79,99

Valutazioni e recensioni di Everdo

G2: 4.7/5 (160+ recensioni)

Da fare più cose con ClickUp

Quando vi lanciate nel vostro viaggio nella produttività, ricordate che la metodologia GTD è più di un semplice sistema. È un modo trasformativo di affrontare le attività e creare progetti. Catturate le idee, stabilite le priorità e verificate costantemente il vostro stato per sfruttare al massimo il potenziale dell'app GTD che avete scelto.

Sia che si opti per un task manager minimalista, un organizzatore di progetti ricco di funzionalità o una piattaforma collaborativa per la produttività del team, l'app GTD ideale deve essere intuitiva, utile e stimolante.

Abbracciate l'arte del metodo GTD con ClickUp. ClickUp è un'applicazione completa per la gestione delle attività strumento per il project management che integra perfettamente il metodo GTD sia per i singoli che per i team.

Utilizzate la robusta funzionalità di project management per pianificare, organizzare e assegnare attività, progetti e risultati. Provatelo: iscrivetevi al piano Free Forever e godetevi una migliore organizzazione e produttività in pochi minuti.

ClickUp vi aiuta a a conquistare i vostri obiettivi e portare a termine le vostre attività con facilità. Iscriviti oggi stesso!

