10 modelli gratuiti di matrice di impatto e lavoro richiesto

Bilanciare le attività del progetto può essere una sfida, soprattutto quando ci si trova tra attività ad alto impatto ma che richiedono molto lavoro e vittorie rapide a basso impegno.

da fare, quindi, per districarsi in questo pasticcio?

La soluzione sta in uno strumento semplice e visivo: **Questi modelli aiutano voi e il vostro team a stabilire le priorità del lavoro in modo intelligente, classificando le attività in base al loro impatto potenziale e al lavoro richiesto.

Sia che stiate gestendo progetti su larga scala o operazioni quotidiane del team, questa matrice è **uno strumento affidabile!

Ma prima di iniziare a crearne una, scopriamo cosa sono i modelli di matrice dell'impatto e del lavoro richiesto e cosa si dovrebbe cercare in questi modelli.

Cosa sono i modelli di matrice dell'impatto del lavoro richiesto?

Le matrici di lavoro richiesto sono modelli visivi precostituiti che assegnano priorità a attività, azioni o progetti in base a due dimensioni: impatto (quanto valore apporterà l'attività o il progetto) e sforzo (la quantità di risorse o di lavoro richiesto).

Questi modelli permettono ai team di valutare e classificare le attività in quattro quadranti:

Alto impatto, basso lavoro richiesto (vittorie rapide)

Alto impatto, alto lavoro richiesto (progetti importanti)

Basso impatto, basso lavoro richiesto (attività di riempimento)

Basso impatto, alto lavoro richiesto (perdite di tempo)

Mappando visivamente la posizione di ogni attività, è possibile allocare le risorse in modo saggio, migliorare il processo decisionale e garantire che il team lavori su ciò che è veramente importante.

Cosa rende un buon modello di matrice dell'impatto e del lavoro richiesto?

Una buona matrice di lavoro richiesto per l'impatto modello di matrice deve essere chiaro, intuitivo e facile da personalizzare.

Idealmente, dovrebbe includere:

Quadranti precostituiti: Le quattro categorie (Alto impatto/Basso lavoro richiesto, ecc.) dovrebbero essere già state definite

Le quattro categorie (Alto impatto/Basso lavoro richiesto, ecc.) dovrebbero essere già state definite Etichette e colori personalizzabili: Dovreste essere in grado di regolare l'asse, aggiungere descrizioni delle attività egestire la priorità in base alle esigenze specifiche del progetto

Dovreste essere in grado di regolare l'asse, aggiungere descrizioni delle attività egestire la priorità in base alle esigenze specifiche del progetto Funzionalità/funzione di collaborazione: Poiché la definizione delle priorità dei progetti spesso coinvolge più soggetti chiave, i modelli devono essere condivisibili e facili da collaborare in tempo reale

Poiché la definizione delle priorità dei progetti spesso coinvolge più soggetti chiave, i modelli devono essere condivisibili e facili da collaborare in tempo reale Capacità di integrazione: Un modello che si connette con altri strumenti di project management (come elenchi di attività, obiettivi, esequenza dei progetti) può aiutare a tracciare e aggiornare le priorità senza duplicare i lavori richiesti

10 modelli gratuiti di matrice di lavoro richiesto

Esploriamo i 10 migliori modelli gratuiti di attività di ClickUp progettati per aiutarvi a creare un'efficace matrice di lavoro richiesto e a semplificare il processo di prioritizzazione delle attività.

1. Modello di matrice di impatto del lavoro richiesto di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-616.png Stabilite le priorità di attività, progetti e altro ancora con il modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205447678&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto da ClickUp presenta i quattro quadranti standard, consentendo al team di mappare visivamente la posizione di ciascuna attività.

Per i team che si occupano di sviluppo software, il modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto è prezioso per dare priorità a funzionalità/funzione, correzioni di bug e aggiornamenti in base al loro impatto potenziale e alle risorse necessarie.

Utilizzando questo modello di matrice dell'impatto del lavoro richiesto, è possibile:

Avere una comprensione più chiara dell'ambito del progetto e delle singole attività

dell'ambito del progetto e delle singole attività ottenere una visione olistica della Sequenza del progetto e delle consegne chiave

della Sequenza del progetto e delle consegne chiave Identificare efficacemente e dare priorità alle attività che produrranno il massimo impatto

alle attività che produrranno il massimo impatto Anticipare e mitigare in modo proattivo i rischi potenziali e i costi ad essi associati

Ideale per: Project manager e sviluppatori di software che hanno bisogno di categorizzare le attività e di gestire i vincoli di tempo bilanciando il lavoro richiesto con l'impatto potenziale.

Suggerimenti rapidi

Aggiungete un codice colore a ciascun quadrante per rendere le priorità ancora più visibili a colpo d'occhio

Collaborare con il team direttamente all'interno del modello, aggiungendo commenti o assegnando attività ai singoli

2. Modello di matrice dei lavori richiesti da ClickUp Impact

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-617.png Date la priorità agli elementi in modo visivo e collaborativo sul modello di matrice di lavoro richiesto da ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292420&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di matrice di lavoro richiesto da ClickUp Impact aiuta i team a valutare le idee in base al loro impatto potenziale e alle risorse necessarie per realizzarle.

Costruito sulla base di una ClickUp Lavagna online questo modello consente di collaborare alla definizione delle priorità delle attività e di garantire che il team si concentri sulle iniziative di maggiore impatto.

Questo modello è stato progettato per facilitare il processo di valutazione e fornire una chiara comprensione dei compromessi tra impatto e lavoro richiesto. Utilizzando questo modello, il team può allinearsi su obiettivi condivisi, prendere decisioni informate e andare avanti con fiducia.

Che si tratti di ottimizzare l'esperienza del cliente o di gestire progetti con risorse limitate, il modello della matrice dell'impatto e del lavoro richiesto può aiutarvi a massimizzare l'efficienza del team e a raggiungere i risultati desiderati.

Ideale per: Teams che devono stabilire le priorità di un mix di iniziative di alto livello e attività quotidiane.

Suggerimenti rapidi:

Collegate ogni quadrante a obiettivi aziendali più ampi per garantire che le attività ad alto impatto contribuiscano alla visione dell'azienda

Impostare l'automazione in ClickUp per spostare le attività tra i quadranti in base al loro stato di completamento o quando cambiano i livelli di lavoro richiesti

3. Modello di rapporto sull'impatto di ClickUp Modelli di reportistica d'impatto sono ottimi per dimostrare il valore delle attività di un'organizzazione mantenendo la trasparenza per tutti gli stakeholder.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-618.png Valutare l'impatto delle decisioni in modo rapido e accurato utilizzando il modello di reportistica ClickUp Impact https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6082730&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di reportistica sull'impatto di ClickUp fornisce informazioni sul modo in cui i diversi lavori richiesti hanno contribuito all'esito positivo del progetto, rendendo più facile decidere le priorità future.

Ecco come utilizzare questo modello:

Definire gli obiettivi: Identificare l'obiettivo principale della reportistica. Volete presentare i risultati ottenuti dalla vostra organizzazione nell'ultimo anno o evidenziare l'esito positivo di un progetto specifico?

Identificare l'obiettivo principale della reportistica. Volete presentare i risultati ottenuti dalla vostra organizzazione nell'ultimo anno o evidenziare l'esito positivo di un progetto specifico? **Raccogliere i dati necessari: la qualità del vostro report d'impatto dipende dalle informazioni che includete. Raccogliete bilanci, feedback dei clienti, sondaggi e casi di studio

Analizzare i dati: Valutare i dati raccolti alla ricerca di modelli, tendenze e correlazioni che possano fornire indicazioni preziose

Valutare i dati raccolti alla ricerca di modelli, tendenze e correlazioni che possano fornire indicazioni preziose Compilare il report: Organizzare i dati e le intuizioni in un report coerente. È possibile creare un riepilogo conciso o un documento dettagliato, a seconda della quantità di informazioni

Organizzare i dati e le intuizioni in un report coerente. È possibile creare un riepilogo conciso o un documento dettagliato, a seconda della quantità di informazioni Progettare il report: Migliorare l'aspetto visivo del report con immagini, video e altri elementi per coinvolgere i lettori e comunicare efficacemente il messaggio

Migliorare l'aspetto visivo del report con immagini, video e altri elementi per coinvolgere i lettori e comunicare efficacemente il messaggio Distribuire il rapporto: Condividere il rapporto completato con il mondo attraverso i social media, le comunicazioni con gli stakeholder o anche i giornali locali

Ideale per: I manager che vogliono analizzare l'efficacia dei progetti passati per orientare le strategie future.

4. Modello di lavagna online per la mappatura dell'impatto di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-619.png Raggiungete i vostri obiettivi aziendali delineando il vostro piano d'azione con il modello di Impact Mapping Whiteboard di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322770&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di lavagna online per la mappatura dell'impatto di ClickUp è eccellente per le sessioni di brainstorming. Questo modello consente di visualizzare le relazioni tra le singole attività, gli obiettivi e l'impatto complessivo, dando una visione olistica di come ogni azione supporta gli obiettivi più ampi.

Il modello di lavagna online di ClickUp consente di:

Personalizzare gli stati: Tracciare con precisione lo stato di avanzamento del progetto creando stati unici per ogni passaggio

Tracciare con precisione lo stato di avanzamento del progetto creando stati unici per ogni passaggio Campi personalizzati: Categorizzare e organizzare le attività con attributi personalizzati, fornendo una panoramica chiara degli obiettivi e delle finalità

Categorizzare e organizzare le attività con attributi personalizzati, fornendo una panoramica chiara degli obiettivi e delle finalità Viste Gantt: Iniziate con il modello Lavagna online ed espandete il vostro flusso di lavoro ClickUp con Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora

Iniziate con il modello Lavagna online ed espandete il vostro flusso di lavoro ClickUp con Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora Project management: Sfrutta le reazioni ai commenti, le condivisioni, l'automazione, l'IA e altre funzionalità per ottimizzare la mappatura degli impatti

Ideale per: I responsabili di progetto mappano le connessioni tra le attività e gli obiettivi strategici più ampi. Teams creativi che hanno bisogno di uno strumento visivo per graficare come le loro azioni influenzano l'esito positivo generale.

Suggerimenti rapidi:

Utilizzate icone, note adesive e codici colore per rendere facilmente comprensibili connessioni complesse

Riorganizzate la mappa man mano che le priorità del team cambiano per mantenere tutti allineati

5. Modello di matrice di probabilità e impatto di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-620.png Valutate i pericoli e i rischi potenziali per la vostra azienda con l'aiuto del modello di matrice di probabilità e impatto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200542347&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di matrice della probabilità e dell'impatto di ClickUp aiuta i team a gestire i rischi classificando i potenziali problemi in base alla loro probabilità e alla gravità del loro impatto. In questo modo si assicura che siate preparati a mitigare le sfide ad alto rischio e ad alto impatto.

Utilizzando un modello di matrice di probabilità e impatto, il team può:

comprendere più chiaramente i rischi e i benefici potenziali dei progetti

i rischi e i benefici potenziali dei progetti prendere decisioni più informate soppesando la probabilità e le conseguenze di vari risultati

soppesando la probabilità e le conseguenze di vari risultati Stabilire un quadro strutturato per valutare le attività in base al loro impatto potenziale e alla loro probabilità

Ideale per: Teams che gestiscono progetti complessi e si concentrano sulla mitigazione dei rischi ad alta probabilità e ad alto impatto.

Suggerimenti rapidi:

Collegate questo modello al registro dei rischi del progetto per monitorare e aggiornare i potenziali problemi in tempo reale

Assegnate etichette per i diversi livelli di probabilità e impatto per aiutare i team a rispondere in modo proattivo

6. Modello di matrice ClickUp Urgente e Importante

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-621.png Semplificate il processo decisionale con il modello di matrice delle urgenze di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327890&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di matrice ClickUp Urgente e Importante consente di ordinare le attività non solo in base al lavoro richiesto e all'impatto, ma anche all'urgenza e all'importanza.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Privilegiare efficacemente: Concentrarsi sulle attività che avranno il maggiore impatto sul raggiungimento degli obiettivi

Concentrarsi sulle attività che avranno il maggiore impatto sul raggiungimento degli obiettivi Gestire il tempo in modo efficiente: Identificare rapidamente le attività urgenti e allocare il tempo di conseguenza

Identificare rapidamente le attività urgenti e allocare il tempo di conseguenza **Ottenere una panoramica più chiara: visualizzare tutte le attività e pianificare la giornata in modo più efficace

Rimanere organizzati: Ridurre il disordine mentale ed evitare di dimenticare attività importanti

Questo modello può aiutare il team a non concentrarsi solo sulle attività urgenti trascurando gli obiettivi critici a lungo termine.

Ideale per: Individui o team che cercano di bilanciare obiettivi strategici a lungo termine con la gestione quotidiana delle attività.

7. Modello di matrice ClickUp Pugh

La matrice di Pugh è un quadro decisionale versatile per la valutazione e il confronto di varie opzioni . È comunemente utilizzata nello sviluppo del prodotto per valutare i concetti di design o per prendere decisioni strategiche aziendali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-622.png Visualizzate il lavoro richiesto rispetto al valore di ogni funzionalità/funzione utilizzando il modello della matrice di ClickUp Pugh https://app.clickup.com/signup?template=t-182604958&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di matrice di ClickUp Pugh una matrice di Pugh comprende due colonne: una per le opzioni in esame e l'altra per i criteri di valutazione.

Ogni riga rappresenta un criterio, come il costo o le prestazioni, e il valore relativo di ogni opzione viene valutato rispetto a quel criterio.

Confrontando i punteggi complessivi di ciascuna opzione, è possibile identificare l'alternativa più favorevole e prendere decisioni ben informate.

Ideale per: I responsabili delle decisioni che devono valutare diverse opzioni in base a criteri impostati.

Suggerimenti rapidi:

Utilizzate questo modello per assegnare un peso a ciascun criterio di valutazione, assicurando che le decisioni siano in linea con le priorità aziendali

Confrontate le diverse strategie per trovare le soluzioni più efficienti

8. Modello di matrice di priorità ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-623.png Concentratevi sulle attività e sui progetti più importanti con il modello di matrice delle priorità di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322890&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di matrice di priorità di ClickUp vi aiuta a delineare chiaramente quali attività sono critiche e quali possono aspettare. Per garantire un'allocazione efficace delle risorse, è possibile allineare questo modello con il quadro di riferimento del lavoro richiesto.

Il modello della matrice delle priorità consente al team di:

Raggiungere obiettivi condivisi: Allineare tutti intorno alle iniziative di maggiore impatto

Allineare tutti intorno alle iniziative di maggiore impatto Bilanciare il carico di lavoro: Visualizzare le attività per garantire un carico di lavoro gestibile, concentrandosi al contempo sui risultati ad alto impatto

Visualizzare le attività per garantire un carico di lavoro gestibile, concentrandosi al contempo sui risultati ad alto impatto Prendere decisioni informate: Valutare rapidamente l'urgenza e l'importanza delle attività

Sia che stiate gestendo risorse limitate o progetti complessi, questo modello vi aiuterà a semplificare il flusso di lavoro e a raggiungere gli oggetti in modo efficiente.

Ideale per: Teams che desiderano definire ed eseguire chiaramente le attività in base ai livelli di priorità, assicurando che i compiti ad alto impatto vengano concentrati.

Suggerimenti rapidi:

Assegnate una priorità alta, media o bassa a ogni attività per garantire che il team si concentri su quelle di maggiore impatto

Distribuite le attività tra i membri del team per mantenere un carico di lavoro bilanciato, concentrandovi sulle priorità più alte

9. Modello di matrice ClickUp Eisenhower

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-624.png Ordinate facilmente i pesanti elenchi di attività con il modello di matrice di ClickUp Eisenhower https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292450&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di matrice ClickUp Eisenhower vi aiuta a dividere le attività in quattro categorie chiave: "Da fare", "Programmare", "Delegare" ed "Eliminare" Questo vi aiuta a concentrarvi su lavori di grande impatto, senza lasciarvi impantanare da attività di scarso valore.

Il modello della Lavagna online consente di:

Creare stati personalizzati per distinguere tra attività urgenti e non urgenti

per distinguere tra attività urgenti e non urgenti Categorizzare e gestire le attività con campi personalizzati per una facile visualizzazione dell'importanza e dell'urgenza

per una facile visualizzazione dell'importanza e dell'urgenza Espandere il flusso di lavoro di ClickUp per includere Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora Viste Gantt personalizzate

personalizzate Migliorare la prioritizzazione delle attività con la collaborazione, gli avvisi di dipendenza, le promemoria e altre preziose funzionalità/funzioni

Ideale per: Individui o team che desiderano suddividere le attività in categorie dettagliate per una migliore gestione del tempo.

Suggerimenti rapidi:

Assegnare le attività sul sitoMatrice Eisenhower che possono essere gestiti da altri, liberando tempo per iniziative ad alto impatto

Assicurarsi che ogni attività sia allineata con piani e obiettivi strategici più ampi, rivedendo continuamente la matrice

10. Modello di matrice di priorità multi-criteri ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-625.png Allineate i team alle attività più importanti per un esito positivo collettivo con il modello di matrice di priorità a criteri multipli di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532794&department=marketing Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di matrice di priorità multi-criteri ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare e dare priorità alle attività su una lavagna online in base a più criteri.

È possibile prendere decisioni più informate su dove allocare le risorse, migliorando i risultati del progetto e aumentando l'efficienza complessiva nella misurazione dell'impatto rispetto al lavoro richiesto.

Il modello di matrice di priorità consente anche di:

Valutare il valore delle attività: Valutare le attività in base al loro impatto potenziale e al lavoro richiesto

Valutare le attività in base al loro impatto potenziale e al lavoro richiesto Prendere decisioni informate: Dare rapidamente la priorità alle attività senza compromettere la qualità

Dare rapidamente la priorità alle attività senza compromettere la qualità **Allineare i lavori richiesti: unificare i team intorno alle iniziative più critiche per un esito positivo collettivo

Ideale per: Project manager, analisti aziendali e team di prodotto che desiderano semplificare il processo decisionale concentrandosi su attività ad alto impatto e basso impegno.

Suggerimenti rapidi:

Impostare le categorie in linea con gli obiettivi strategici, come il potenziale di guadagno, la soddisfazione dei clienti e i requisiti delle risorse

Utilizzate la funzionalità/funzione Criteri ponderati per riflettere l'importanza di alcune attività rispetto ad altre, assicurando che le attività ad alto impatto ricevano maggiore attenzione

Rivedete e modificate regolarmente le priorità durante le riunioni del team per garantire che la matrice rifletta il panorama dei progetti più recenti

Usare il codice colore per i punteggi, per identificare facilmente gli elementi ad alta priorità a colpo d'occhio

Incoraggiare le discussioni del team sui criteri e sui punteggi per favorire la condivisione delle priorità del progetto

Integrazione con ClickUp Obiettivi per monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle attività ad alta priorità

Creazione di reportistica che riepiloghi i risultati della prioritizzazione da presentare alle riunioni del team o degli stakeholder

Identificare le attività critiche che richiedono attenzione immediata per evitare colli di bottiglia nei progetti ad alto impatto

Valutare l'impatto rispetto al lavoro richiesto usando ClickUp

Suddividendo le attività in base all'impatto e al lavoro richiesto, è possibile concentrarsi su ciò che conta davvero, ovvero su quelle attività che producono i risultati più significativi con il minimo di tempo e risorse.

Non c'è bisogno di farsi sopraffare dalla mole di attività quando si può fare affidamento sui modelli gratuiti di matrice dell'impatto e del lavoro richiesto di ClickUp.

Questi modelli vi aiutano a visualizzare e a stabilire le priorità in modo efficace, dal brainstorming delle idee per i progetti alla gestione dei lavori in corso, assicurandovi che il vostro lavoro venga svolto in modo efficace un piano organizzativo efficace .

Grazie alla facilità di personalizzazione, alla collaborazione in tempo reale e alle potenti integrazioni, questi modelli sono molto più che un luogo dove parcheggiare le attività: sono strumenti essenziali per far terminare i lavori più importanti con il minimo sforzo. Iniziare a usare ClickUp oggi stesso!