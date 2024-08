Come implementare l'analisi del modello di Kano (+ esempi)

Per creare un prodotto di spicco nel mercato competitivo di oggi, è necessario comprendere le esigenze e le preferenze dei clienti. Un approccio incentrato sul cliente è la chiave per fidelizzarlo, attirare nuovi client, fidelizzare quelli esistenti e aumentare i profitti.

Tuttavia, poiché le preferenze dei clienti cambiano, decidere a quali funzionalità/funzione del prodotto dare priorità può essere una sfida. Il Modello di Kano offre un metodo strutturato per analizzare l'impatto di una funzionalità/funzione sulla soddisfazione del cliente.

In questo post presentiamo una guida all'analisi del Modello di Kano, con esempi di come implementare il modello e di come può potenziare la vostra strategia aziendale.

Comprendere il Modello di Kano

Il Modello di Kano, sviluppato dal Dr. Noriaki Kano nel 1984, è un quadro di riferimento per la categorizzazione e l'assegnazione di priorità alle funzionalità/funzione di un prodotto in base al loro impatto sulla soddisfazione del cliente e sulla sua qualità gestione del ciclo di vita .

Radicato nell'idea che le risposte emotive guidano la soddisfazione dei clienti, il modello aiuta a valutare quali funzionalità/funzione soddisfano le aspettative di base, quali migliorano la soddisfazione e quali deliziano i clienti. Come tecniche agili di prioritizzazione questo modello aiuta ad allineare le funzionalità/funzione con le esigenze dei clienti per massimizzarne la soddisfazione e la fedeltà.

Questo quadro di riferimento per la gestione della produttività classifica le funzionalità/funzione dei prodotti nei seguenti cinque tipi distinti, in base al loro impatto sulla soddisfazione dei clienti:

Caratteristiche indispensabili: note anche come caratteristiche irrinunciabili, questi attributi sono cruciali per l'accettazione da parte del mercato e la loro assenza risulta in un'insoddisfazione. Ad esempio, le cinture di sicurezza funzionanti nelle automobili sono un requisito di sicurezza fondamentale che i personalizzati si aspettano, e la funzione di chiamata negli smartphone è una delle funzionalità/funzione fondamentali di un dispositivo di comunicazione

note anche come caratteristiche irrinunciabili, questi attributi sono cruciali per l'accettazione da parte del mercato e la loro assenza risulta in un'insoddisfazione. Ad esempio, le cinture di sicurezza funzionanti nelle automobili sono un requisito di sicurezza fondamentale che i personalizzati si aspettano, e la funzione di chiamata negli smartphone è una delle funzionalità/funzione fondamentali di un dispositivo di comunicazione Funzionalità/funzione: Queste caratteristiche hanno un impatto positivo diretto sulla soddisfazione; migliori sono le prestazioni, maggiore è la soddisfazione del cliente. Ad esempio, un serbatoio più grande in un veicolo estende l'intervallo di guida tra un rifornimento e l'altro, aumentando la convenienza. Allo stesso modo, una batteria di maggiore durata riduce la necessità di ricariche frequenti, aumentando l'usabilità e contribuendo a migliorare l'esperienza dell'utente

Queste caratteristiche hanno un impatto positivo diretto sulla soddisfazione; migliori sono le prestazioni, maggiore è la soddisfazione del cliente. Ad esempio, un serbatoio più grande in un veicolo estende l'intervallo di guida tra un rifornimento e l'altro, aumentando la convenienza. Allo stesso modo, una batteria di maggiore durata riduce la necessità di ricariche frequenti, aumentando l'usabilità e contribuendo a migliorare l'esperienza dell'utente Funzionalità indifferenti: Queste funzionalità non migliorano né riducono la soddisfazione del cliente, indipendentemente dalla loro presenza. In genere i clienti le visualizzano come irrilevanti per la loro esperienza complessiva. Per esempio, lo stile del logo di un prodotto in genere non influisce sulla sua funzione o sull'esperienza utente. Allo stesso modo, il numero di suonerie disponibili su un telefono ha di solito un impatto minimo sul suo fascino o sulle sue prestazioni per la maggior parte degli utenti

Queste funzionalità non migliorano né riducono la soddisfazione del cliente, indipendentemente dalla loro presenza. In genere i clienti le visualizzano come irrilevanti per la loro esperienza complessiva. Per esempio, lo stile del logo di un prodotto in genere non influisce sulla sua funzione o sull'esperienza utente. Allo stesso modo, il numero di suonerie disponibili su un telefono ha di solito un impatto minimo sul suo fascino o sulle sue prestazioni per la maggior parte degli utenti Funzionalità/funzione attraenti: Una funzionalità attraente aggiunge un valore significativo e può spingere a comprare d'impulso e a ripetere l'acquisto. Un esempio è la cover extra inclusa in un nuovo smartphone, che aggiunge protezione e stile. Anche le offerte promozionali speciali, come sconti o accessori in omaggio, possono aumentare il valore percepito e incoraggiare la fedeltà dei clienti

Una funzionalità attraente aggiunge un valore significativo e può spingere a comprare d'impulso e a ripetere l'acquisto. Un esempio è la cover extra inclusa in un nuovo smartphone, che aggiunge protezione e stile. Anche le offerte promozionali speciali, come sconti o accessori in omaggio, possono aumentare il valore percepito e incoraggiare la fedeltà dei clienti Funzionalità/funzione contrarie: Si tratta di caratteristiche che causano insoddisfazione e che spesso sono considerate indesiderabili. Ad esempio, la complessa formattazione visiva di un manuale di istruzioni può frustrare i personalizzati che preferiscono un testo diretto, con passaggi graduali

Le risposte dei clienti raccolte attraverso i sondaggi aiutano a classificare la funzionalità/funzione in una delle categorie del Modello di Kano, guidando le decisioni di prodotto volte a soddisfare i clienti.

Metodologia di sondaggio per il Modello Kano

La creazione di un sondaggio sul Modello di Kano aiuta a catturare e comprendere le aspettative, le percezioni e le esigenze dei clienti, migliorando la qualità del prodotto centralità del cliente della vostra produttività.

$$$a Come progettare un sondaggio del Modello di Kano

Per progettare il questionario del sondaggio, fate un brainstorming e selezionate le funzionalità/funzione che volete valutare.

Per ogni funzionalità/funzione, ponete al target due impostazioni di domande:

Domanda sulla funzione : Come si sentirebbe se questa funzionalità/funzione fosse presente nel prodotto X?

: Come si sentirebbe se questa funzionalità/funzione fosse presente nel prodotto X? Domanda disfunzionale: Come si sentirebbe se questa funzionalità/funzione fosse assente dal prodotto X?

Fornite un intervallo di risposte per entrambe le domande:

Mi piace

Me lo aspetto

Sono neutrale

Posso tollerarlo

Non mi piace

Dopo aver creato il sondaggio, inviatelo al vostro team per un test pilota per identificare eventuali linguaggi poco chiari o ambigui. Risolvete questi problemi e poi distribuite il questionario finale al vostro traguardo tramite email, social media e altri canali.

Seguire un metodo efficace strategie di gestione del cliente per aumentare la partecipazione e il coinvolgimento nel sondaggio. In questo modo si potrà garantire che il sondaggio catturi accuratamente le preferenze dei clienti per massimizzarne la soddisfazione.

Valutazione delle risposte del questionario del Modello di Kano

Dopo aver raccolto le risposte dei clienti, il passaggio successivo è quello di analizzarle e valutarle.

Ecco come Da fare:

Passaggio 1: classificare le risposte individuali Analizzare la combinazione di risposte di ogni partecipante sia per le domande funzionali che per quelle disfunzionali. Utilizzate la tabella seguente per classificare le risposte per ogni funzionalità/funzione

Funzionale Disfunzionale Categoria Me lo aspetto + Non mi piace → Must-have Mi piace + Non mi piace → Prestazioni Mi piace + Sono neutrale → Attraente Attraente Sono neutrale + Sono neutrale → Indifferente Non mi piace + Me lo aspetto → Inversione

Vediamo un esempio per capire la tabella precedente: supponiamo che stiate progettando una nuova auto. Se la maggior parte dei conducenti si aspetta gli airbag (funzionali) e non gradisce che non ci siano (disfunzionali), gli airbag sono una funzionalità/funzione **di cui non si può fare a meno, sono essenziali. La tabella mostra le categorie che risultano dalla combinazione delle risposte funzionali e disfunzionali.

Nota: Se un provider fornisce una risposta illogica o incoerente, come ad esempio "mi piace" sia per le domande funzionali che per quelle disfunzionali, classificare la risposta nella categoria speciale "discutibile"

Passaggio 2: condurre un'analisi aggregata: Dopo aver classificato le singole risposte, creare una tabella di riepilogo/riassunto per consolidare i dati. Per ogni funzionalità/funzione, calcolate la percentuale di risposte in ciascuna categoria rispetto al totale delle risposte. Questa analisi vi aiuterà a capire la posizione relativa delle categorie di funzionalità/funzione

Passaggio 3: Identificare la categoria finale per ogni funzionalità: Dopo aver calcolato le percentuali per ogni categoria, determinare la categoria con la percentuale più alta per ogni funzionalità. Creare una colonna con l'etichetta "Risultato/Categoria finale della funzionalità" ed elencare la categoria con la percentuale più alta per ogni funzionalità

Per facilitare la valutazione delle risposte, si consiglia di utilizzare strumenti di produttività che semplificano l'analisi dei dati e snelliscono il processo. ClickUp è una soluzione completa per gestire e organizzare in modo efficiente le attività di valutazione.

Come ClickUp può aiutare nella creazione dei sondaggi e nella raccolta dei dati

ClickUp, in quanto piattaforma di produttività all-in-one, offre un intervallo di funzionalità/funzione che semplificano la creazione di sondaggi, la raccolta dei dati e l'analisi del Modello Kano.

creare facilmente sondaggi personalizzati per scopi diversi con ClickUp Forms ClickUp Modulo consente di creare sondaggi ben formati per una varietà di scopi e di raccogliere facilmente dati e feedback rilevanti dai clienti. Inoltre, potete agire prontamente convertendo le risposte in attività tracciabili. In questo modo si snellisce il processo di raccolta dei dati, si garantisce un follow-up tempestivo e si migliora l'efficienza complessiva della gestione dei risultati dei sondaggi.

automazione di lavori ripetitivi e noiosi con le Automazioni di ClickUp

Una volta raccolti i dati, Automazioni di ClickUp possono semplificare il processo di categorizzazione delle risposte individuali, automatizzando le attività ripetitive. È sufficiente impostare le regole e definire i criteri per il tag delle risposte.

Per istanza, si può creare una regola che assegna il tag "Prestazioni" alle risposte contenenti parole chiave come "mi piace" o "non mi piace" relative a una specifica funzionalità/funzione.

Dopo aver configurato i trigger e le condizioni, ClickUp Automazioni categorizza automaticamente le risposte in base alle parole chiave definite, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Come utilizzare ClickUp per l'analisi e la visualizzazione dei dati

visualizzare le risposte aggregate delle categorie e identificare la categoria finale delle funzionalità/funzione utilizzando ClickUp Dashboards

Con ClickUp Dashboard clickUp Dashboards consente di visualizzare i dati mediante grafici e diagrammi, facilitando l'identificazione di tendenze e schemi chiave. In questo modo è possibile cogliere rapidamente il valore proporzionale di ciascuna categoria di risposta per ogni caratteristica, aiutandovi a individuare facilmente la categoria finale di funzionalità/funzione.

Il sistema aiuta a monitorare lo stato del sondaggio, ad analizzare le categorie di risposta e a generare reportistica dettagliata, rendendo l'interpretazione dei dati più efficiente e perseguibile.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Kano-Model-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online di ClickUp Kano https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*8gou3f\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di lavagna online del Modello Kano di ClickUp semplifica l'analisi e l'interpretazione dei risultati del questionario del Modello di Kano. Vi aiuta a classificare e dare priorità alle funzionalità/funzione, a identificare le aree ad alto valore e a monitorare nel tempo i lavori richiesti per lo sviluppo del prodotto.

In questo modo, vi aiuta a:

Dare priorità alle funzionalità/funzione in base al feedback e alla soddisfazione dei clienti

Identificare le aree critiche da migliorare per aumentare la qualità del prodotto

Monitorare lo stato di sviluppo del prodotto e la soddisfazione dei clienti

Allineare le funzionalità/funzione del prodotto con le aspettative e le esigenze dei clienti

Semplificare il processo decisionale con approfondimenti chiari e visivi sull'impatto delle funzionalità/funzione

Consiglio bonus: Utilizzare software per l'esito positivo del cliente per ottimizzare la gestione dei clienti. In questo modo è possibile centralizzare i dati, automatizzare le attività e monitorare le metriche chiave che influiscono sulla soddisfazione dei clienti.

Casi d'uso ed esempi del Modello Kano

Il sondaggio del Modello di Kano è particolarmente utile per progetti con scadenze ravvicinate o budget limitati. Aiuta a individuare le funzionalità/funzione a cui dare priorità per creare un prodotto o un servizio che colpisca e soddisfi i clienti.

Ecco alcuni contesti e scenari in cui il Modello di Kano è utile:

Sviluppo di funzionalità/funzione di un prodotto

Il Modello di Kano aiuta la scoperta della produttività e i team di sviluppo creano prodotti ricchi di funzionalità che i clienti si aspettano. Per istanza, se un'azienda sta sviluppando un nuovo smartwatch, il sondaggio del Modello di Kano aiuta a distinguere tra le funzionalità/funzione essenziali (come il monitoraggio della frequenza cardiaca) e quelle che possono offrire un vantaggio competitivo (come le funzionalità di monitoraggio del sonno e di gestione dello stress).

Campagne di marketing

I team di marketing possono utilizzare il Kano Model per progettare campagne mirate in linea con le preferenze dei clienti.

Ad esempio, per il lancio di un nuovo elettrodomestico, il modello aiuta a identificare le funzionalità/funzione di spicco (come l'esclusivo sistema di comando vocale o l'assistente per le ricette integrato) che possono essere enfatizzate nelle pubblicità e nelle promozioni per generare entusiasmo, creare eccitazione e aumentare l'attrattiva del prodotto sul mercato.

Valutazione e miglioramento del prodotto

Dopo il lancio di un prodotto, il Modello di Kano aiuta i product manager a valutare il grado di soddisfazione delle aspettative dei clienti.

Per istanza, un'app per la consegna di cibo online può usare il modello per raccogliere feedback su funzionalità/funzione di base come il design dell'interfaccia utente e le opzioni di pagamento. Questo aiuta a identificare le funzionalità/funzione cruciali, come l'accurato monitoraggio dell'ordine in tempo reale e la reattività del supporto clienti, che sono vitali per la soddisfazione del cliente e che potrebbero necessitare di miglioramenti.

Soluzioni sanitarie

Il Modello Kano aiuta le aziende del settore sanitario a progettare app incentrate sul paziente, bilanciando funzionalità/funzione essenziali e attributi di performance.

Ad esempio, può guidare l'inclusione di funzionalità indispensabili come l'autenticazione sicura dell'utente, di funzionalità performanti come il monitoraggio delle metriche chiave della salute e di funzionalità attraenti come i consigli personalizzati sulla salute. In questo modo si garantisce che l'app sia funzionale e superi le aspettative del paziente, migliorando l'esperienza complessiva del paziente e aumentando la soddisfazione del cliente.

Industria automobilistica

Le case automobilistiche possono utilizzare il Modello Kano per migliorare la soddisfazione dei clienti identificando e dando priorità alle funzionalità/funzione.

Il modello aiuta a distinguere tra funzionalità/funzione essenziali, come gli airbag di sicurezza, attributi prestazionali, come un serbatoio più grande, ed extra attraenti, come un sistema di intrattenimento avanzato. Incorporando un mix di queste funzionalità, i produttori possono creare modelli di auto che siano soddisfacenti e attraenti per i clienti.

Piattaforme di streaming

Le piattaforme di streaming utilizzano il Modello Kano per perfezionare i propri servizi e attrarre nuovi utenti. Le aiuta a identificare le funzionalità/funzione chiave che migliorano l'esperienza dell'utente, come le raccomandazioni guidate dall'IA e gli extra desiderabili come le offerte di contenuti esclusivi. Questo approccio garantisce che la piattaforma soddisfi le aspettative degli utenti e si distingua in un mercato competitivo.

Molte aziende hanno utilizzato il Modello di Kano per migliorare vari aspetti delle loro attività, tra cui sviluppo del prodotto alle strategie di produttività .

Ecco come alcune note aziende hanno utilizzato il Modello Kano a loro vantaggio:

Apple: Apple ha utilizzato il Modello Kano per migliorare la soddisfazione dei clienti, concentrandosi su funzionalità/funzione che superano le aspettative. Ad esempio, il design elegante e facile da usare di Apple e le innovazioni come il cavo di alimentazione magnetico del portatile dimostrano come il modello aiuti a identificare e integrare le funzionalità/funzione che soddisfano i clienti. Questo approccio ha rafforzato la soddisfazione dei clienti e la fedeltà al marchio di Apple

Apple ha utilizzato il Modello Kano per migliorare la soddisfazione dei clienti, concentrandosi su funzionalità/funzione che superano le aspettative. Ad esempio, il design elegante e facile da usare di Apple e le innovazioni come il cavo di alimentazione magnetico del portatile dimostrano come il modello aiuti a identificare e integrare le funzionalità/funzione che soddisfano i clienti. Questo approccio ha rafforzato la soddisfazione dei clienti e la fedeltà al marchio di Apple Tesla:Tesla ha utilizzato il Modello Kano per distinguersi nel mercato delle auto di lusso. Le auto di Tesla sono un mix di funzionalità/funzione ad alte prestazioni, come l'accelerazione rapida e la lunga durata della batteria, con il fascino unico delle auto elettriche e la tecnologia avanzata, per superare le aspettative dei clienti

Risolvere i limiti del Modello Kano

Il Modello Kano è uno strumento potente per comprendere le esigenze e le preferenze dei clienti, ma Da fare ha alcuni limiti che possono influire sulla sua efficacia.

Ecco un'analisi più approfondita di queste sfide:

**L'utilizzo efficace del Modello di Kano richiede l'identificazione e la definizione di un intervallo di funzionalità/funzione potenziali. Ciò richiede un'approfondita ricerca sul mercato, sui concorrenti e sui clienti. Condurre questa ricerca può richiedere tempo e risorse, in quanto richiede una profonda comprensione delle funzionalità/funzione rilevanti e di valore per il pubblico

**Il sondaggio del Modello di Kano può diventare lungo e pesante per gli intervistati, soprattutto quando si valutano numerose funzionalità/funzione. Questo affaticamento può portare a un disimpegno e a una diminuzione della qualità delle risposte, con conseguenti ripercussioni sull'affidabilità dei dati raccolti

**L'interpretazione dei risultati di un sondaggio Kano comporta la selezione delle risposte dettagliate e la categorizzazione delle funzionalità/funzione in attributi di base, di prestazione e di eccitazione. Questa analisi può essere complessa, in particolare con grandi insiemi di dati, e richiede una comprensione sfumata del modello per trarre spunti significativi

Ecco come affrontare questi limiti:

Combinare i metodi di ricerca : Utilizzate il Modello di Kano insieme a metodi qualitativi come interviste e focus group. Questo approccio fornisce una visione più approfondita delle esigenze dei clienti e aiuta a identificare le funzionalità/funzione chiave senza un'estesa ricerca preliminare al sondaggio

: Utilizzate il Modello di Kano insieme a metodi qualitativi come interviste e focus group. Questo approccio fornisce una visione più approfondita delle esigenze dei clienti e aiuta a identificare le funzionalità/funzione chiave senza un'estesa ricerca preliminare al sondaggio Applicare tecniche di sondaggio adattive : limitare il numero di funzionalità/funzione nel sondaggio o utilizzare tecniche adattive per concentrarsi su quelle più importanti. Questo riduce l'affaticamento dei rispondenti e contribuisce a una gestione più efficace della qualità

: limitare il numero di funzionalità/funzione nel sondaggio o utilizzare tecniche adattive per concentrarsi su quelle più importanti. Questo riduce l'affaticamento dei rispondenti e contribuisce a una gestione più efficace della qualità Utilizzare strumenti di analisi dei dati: Utilizzare strumenti di produttività come ClickUp per semplificare e velocizzare l'analisi delle risposte al sondaggio. In questo modo, è possibile gestire e interpretare i dati in modo efficiente, garantendo approfondimenti tempestivi e accurati per il processo decisionale

Semplificare l'analisi del modello di Kano con ClickUp

Il Modello di Kano identifica le funzionalità/funzione che migliorano la soddisfazione dei clienti e favoriscono l'esito positivo dei prodotti. L'integrazione dell'analisi Kano nel processo di sviluppo del prodotto aiuta a creare offerte che soddisfano i clienti e incrementano le vendite.

Tuttavia, l'implementazione del Modello di Kano può essere impegnativa: è qui che ClickUp può cambiare le carte in tavola. Grazie alle sue solide funzionalità/funzione di gestione dei prodotti e ai modelli personalizzabili, ClickUp semplifica il processo di analisi Kano, rendendolo più facile da implementare e valutare. Al di là della fase di analisi, ClickUp aiuta a gestire le relazioni con i clienti e a garantire l'esito positivo del prodotto.

Quindi perché aspettare?

