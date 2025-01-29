12 Migliori software di definizione degli obiettivi per i team nel 2025

Sognare tutti gli incredibili obiettivi che si vogliono raggiungere è facile, ma andare avanti e impostarli davvero... non tanto.
Ma non scoraggiatevi!
È normale, perché siamo distratti da diverse cose.
E altre volte, semplicemente, non sappiamo come fissare obiettivi realistici.
È qui che il software di impostazione degli obiettivi può aiutarvi.
In questo articolo spiegheremo cos'è un software per l'impostazione degli obiettivi e metteremo in evidenza 12 fantastici strumenti che vi aiuteranno a fissare e raggiungere i vostri obiettivi come Elle Woods.
Andiamo avanti. 👛🐕
Cos'è un software per l'impostazione degli obiettivi?
Che si tratti di un livello personale o professionale, gli obiettivi allineano la vostra attenzione con il vostro obiettivo dove volete arrivare nella vita . Inoltre, aumenta il coinvolgimento dei dipendenti, assicurando che le aziende non ristagnino.
Ma tutti noi sappiamo quanto possa essere frustrante impostare obiettivi e monitorare lo stato manualmente.
Da fare per fissare obiettivi e tracciare i progressi quotidiani senza sudare troppo?
Utilizzando un'app per l'impostazione degli obiettivi
Uno strumento per l'impostazione degli obiettivi vi permette di impostare e monitorare il vostro stato verso Obiettivi SMART , KPI e OKR .
**Aspettate... cosa sono?
Ecco una breve descrizione:
- Un obiettivo SMART è una guida al raggiungimento di un obiettivo in cui si impostano obiettivi specifici, measurable, achievable, realistic, e t**ime-bound
- AKPI (Indicatori di prestazione chiave) aiuta le aziende a determinare se stanno facendo passi avanti verso gli obiettivi aziendali core
- OKR (Objectives and Key Results) è un metodo di impostazione degli obiettivi che aiuta i team e gli individui a definire gli obiettivi e a concepire un modo per misurarli
Ad esempio, Elle può impostare OKR come:
- Obiettivo : entrare alla facoltà di legge di Harvard
- risultato chiave 1: studiare per tre ore al giorno
- Risultato chiave 2: Da fare un compito di pratica al giorno
- Risultato chiave 3: punteggio di 179 al test LSAT
Il software di gestione degli obiettivi vi aiuta a Da fare con diverse funzionalità/funzione come:
- Sistemi automatizzati di monitoraggio degli obiettivi per tenere traccia dei vostri obiettivi
- Dashboard e reportistica per analizzare accuratamente il vostro stato
- Flussi di lavoro per suddividere i vostri obiettivi in semplici attività da svolgere
- Notifiche via testo e via email per rimanere al passo con le scadenze
- App mobili per rivedere i vostri obiettivi sul vostro telefono rosa e luccicante 😉
Con una app per il monitoraggio degli obiettivi sarete in grado di gestire qualsiasi obiettivo che vi si presenti, anche se si tratta di cercare di superare la scuola di legge come "Malibu Barbie" o di ottenere il lavoro dei vostri sogni.
12 Migliori software per l'impostazione degli obiettivi nel 2024
Ecco i 12 migliori software per l'impostazione degli obiettivi che vi aiuteranno a essere sicuri come Elle dei vostri obiettivi:
1. ClickUp
Misurate i vostri traguardi e seguite lo stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi
ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta impostazione obiettivi e software di project managementutilizzato dai team superproduttivi in piccole e grandi aziende.
Da definizione delle priorità degli obiettivi a programmandoli su un calendario dinamico clickUp è il ultimo strumento di gestione degli obiettivi.
Ecco come ClickUp può aiutarvi a fissare e superare tutti i vostri obiettivi Obiettivi in ClickUp sono oggetti di alto livello che si possono suddividere in obiettivi più piccoli e misurabili
traguardi **Per raggiungere l'obiettivo, basta completare questi semplici traguardi.
E mentre si abbattono questi traguardi, ClickUp calcola automaticamente quanto si è vicini al raggiungimento dell'obiettivo.
**Ma aspetta... Da fare per fissare gli obiettivi?
Impostare gli obiettivi in ClickUp è facile come imparare la curva e lo scatto!
Basta andare su "Obiettivi" in ClickUp e creare un nuovo obiettivo facendo clic sul pulsante "+nuovo obiettivo". Ecco cos'altro si può impostare:
- Il nome dell'obiettivo
- La data di scadenza
- Chi è responsabile dell'obiettivo e altro ancora
e voilà!
Avete un obiettivo prefissato.
Con ClickUp è possibile impostare obiettivi raggiungibili obiettivi per rimanere concentrati e motivati, anche quando vorreste stare a letto con una scatola di cioccolatini tutto il giorno. 🍫
come?
Potete suddividere il vostro obiettivo in traguardi gestibili. Basta premere il pulsante "aggiungi obiettivo" e vedere i vostri traguardi apparire proprio sotto l'obiettivo generale.
Suddividete facilmente qualsiasi obiettivo in traguardi misurabili con la funzionalità/funzione di ClickUp
ClickUp consente di impostare diversi traguardi come:
- Numero: cifre numeriche, come il punteggio che si vuole ottenere al test di ammissione alla facoltà di legge 📖
- Vero o falso: inserire se qualcosa è stato terminato o meno. Ad esempio, se avete vinto o meno una causa di alto profilo
- Valuta: tieni traccia del tuo denaro. Ad esempio, quanto si spenderà per fare la spesa 💰
- Attività: se una delle vostre attività consiste nel raccogliere prove che Chutney non si è fatta la permanente, potete aggiungere questa singola attività ai vostri traguardi
E una volta che tutti i vostri obiettivi sono stati ordinati, è sufficiente memorizzarli in Cartelle degli obiettivi . Le cartelle degli obiettivi consentono di raggruppare obiettivi simili in cartelle organizzate e ordinate.
Memorizzare e classificare in modo ordinato obiettivi simili in cartelle di ClickUp
Il passaggio successivo consiste nel monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi.
Ecco come ClickUp semplifica il monitoraggio degli obiettivi:
1. Traccia il tuo progresso per ogni traguardo: se il tuo obiettivo è superare dieci esami alla facoltà di giurisprudenza, puoi vedere quanti ne hai superati fino a quel momento
2. Vedere come i vostri obiettivi hanno contribuito al vostro obiettivo generale: se avete completato il 25% di tutti i vostri obiettivi finora, il vostro stato di avanzamento sarà del 25%
In questo modo, avrete sempre un feedback continuo sul vostro stato.
Monitorare lo stato con la percentuale dei traguardi completati in ClickUp obiettivi
E proprio come Elle Woods, siamo anche pieni di sorprese!
Ecco un'anticipazione di ciò che ClickUp ha in serbo per voi:
Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp
- Cartelle di valutazione settimanali: consentono a tutte le sorelle della confraternita di sapere a quale obiettivo del team si lavorerà durante la settimana
- Dashboard : per avere una panoramica di alto livello di tutto ciò che avviene nella vostra sorellanza (Aree di lavoro), compresi gli stati di avanzamento degli obiettivi, il tempo trascorso sui progetti e altro ancora
- Liste di controllo : creare semplici liste di controlloelenchi Da fare che descrivono come entrare alla facoltà di legge di Harvard all'interno delle attività da svolgere e che permettono di controllare gli elementi in corso d'opera
- Promemoria : _troppo impegnati a fare shopping fino allo sfinimento come Elle Woods? ClickUp vi ricorda le vostre attività da cinque minuti a tre giorni prima della scadenza
- Stati : aggiungono diverse fasi al vostro lavoro per un monitoraggio accurato degli obiettivi
- Monitoraggio del tempo nativo: monitoraggio del tempo trascorso presso il salone di Paulette 💅
- Blocco note : annota idee, note importanti, termini legali e molto altro
- Attività ricorrenti: creare programmi ripetuti per attività da fare quotidianamente, settimanalmente e mensilmente, come portare Bruiser a farsi coccolare (questo è giornaliero, ovviamente)
- Visualizzazioni: visualizza le attività imminenti in un fileelenco,kanban,Grafico Gantte qualsiasi altro stile a scelta
- Mappe mentali: visualizza il modo in cui vincerai i tuoi casi di clinica legale in una bella mappa mentale
- Notifiche personalizzate: scegliete come e quando ClickUp vi notifica i vostri obiettivi
- Modelli: utilizzaremodelli per l'impostazione degli obiettivi,piano personale,gestione delle finanze,piano degli eventie altro ancora.
I professionisti di ClickUp
- Un potente piano Free Forever con utenti illimitati
- Interfaccia utente facile da usare, con funzioni online e diModalità offline
- Collabora ai prossimi obiettivi, alle basi di conoscenza e altro ancora conDocumenti
- Assegnare attività aassegnatari multipli in modo che i membri del team possano lavorare insieme sugli obiettivi
- Collabora ai prossimi obiettivi, alle basi di conoscenza e altro ancora conDocumenti
- Discutere degli obiettivi personali e lavorativi insieme al proprio lavoro convisualizzazione della chat
- Privacy, ospiti e autorizzazioni consentono di controllare chi ha accesso ai propri obiettivi
- Sincronizzazione delle attività di ClickUp con il calendario di Google Calendar, Outlook Calendar e Apple Calendar consincronizzazione del calendario
- Si integra con diversi software di terze parti comeAssistente Google,Calendly,Evernoteedi più
- Aggiungi attività e crea promemoria utilizzando le nostre potenti applicazioni per iOS e Androidapp per dispositivi mobili
- Supporta le piattaforme Apple, Windows e Linux
- Aggiungi attività e crea promemoria utilizzando le nostre potenti applicazioni per iOS e Androidapp per dispositivi mobili
- Si integra con diversi software di terze parti comeAssistente Google,Calendly,Evernoteedi più
Limiti di ClickUp
- Nessuna visualizzazione Tabella nell'app mobile (ancora)
Date un'occhiata a La tabella di marcia di ClickUp per vedere come stiamo risolvendo questi piccoli inconvenienti.
E non perdetevi tutte le emozionanti funzionalità/funzione che questo libero Software OKR ha in serbo per voi!
Prezzi ClickUp
ClickUp offre cinque prezzo piani:
- Piano Free Forever (migliore per uso personale)
- Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))
- Piano Business (migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese)
- Azienda (contattare il settore commerciale per informazioni sui prezzi)
Valutazioni dei clienti di ClickUp
- G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)
2. Databox
via Databox
Databox è una strumento di gestione delle prestazioni che riunisce tutti i dati in modo da poter monitorare gli obiettivi con facilità. L'app permette anche di monitorare lo stato di avanzamento con i dati KPI quindi, se si ha un progetto imminente revisione delle prestazioni , Databox potrebbe essere utile.
Tuttavia, questo obiettivo software di pianificazione ha piani tariffari piuttosto costosi, quindi dovrete mettere insieme tutte le vostre finanze solo per usarlo.
funzionalità/funzione chiave di #### Databox
- Visualizzazione dello stato degli obiettivi in dashboard
- Monitorate lo stato di avanzamento utilizzando barre di avanzamento, tabelle, grafici a linee o a barre e altro ancora
- Ricevere una notifica quando è probabile o improbabile che l'obiettivo venga raggiunto
- Assegnazione di obiettivi a team e individui
i vantaggi di #### Databox
- Impostazione di obiettivi organizzativi per le settimane, i mesi e i trimestri successivi
- Gli obiettivi mensili vengono automaticamente assegnati a quelli settimanali e giornalieri
- Accesso ai dati degli obiettivi tramite laptop o dispositivo mobile
limiti di #### Databox
- Il piano Free del software per l'impostazione degli obiettivi prevede solo tre dashboard per gli obiettivi
- Non è possibile personalizzare la reportistica (c'è un limite ai report settimanali o mensili)
- La configurazione iniziale può essere difficile
Prezzi di Databox
Questo strumento di impostazione degli obiettivi ha quattro piani di prezzo:
- Gratuito
- 3 origini dati
- 3 utenti
- 3 dashboard
- E altro ancora
- Basic ($59/mese)
- 10 origini dati
- 10 utenti
- 10 dashboard
- E altro ancora
- Plus ($119/mese):
- Annotazioni
- Creatore di query
- Integrazione con Slack
- E altro ancora
- Business ($299/mese):
- 50 origini dati
- 20 utenti
- 50 dashboard
- E altro ancora
valutazioni dei clienti su #### Databox
- G2: 4.5/5 (100+ recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)
3. Paesaggio di obiettivi
via Goalscape
Goalscape è uno strumento di impostazione visiva degli obiettivi che aiuta a suddividere le grandi sfide in sotto-obiettivi gestibili.
Ma se vi state chiedendo se questo software gratuito per l'impostazione degli obiettivi abbia bacheca kanban , Grafici di Gantt o anche una visualizzazione del calendario..
Purtroppo si è limitati a una visualizzazione circolare o alla vista Elenco.
funzionalità/funzione chiave di #### Goalscape
- Impostazione degli obiettivi e creazione di una gerarchia visiva per gestirli
- Assegnare la responsabilità degli obiettivi a persone o gruppi
- Monitoraggio dello stato in tempo reale
- Impostazione delle priorità degli obiettivi contrassegnandoli con colori diversi
I vantaggi di Goalscape
- Invita gratis utenti esterni a collaborare ai tuoi obiettivi
- Non perdete mai una scadenza aggiungendo date di scadenza e tempi ai vostri obiettivi aziendali
- Personalizzate i vostri obiettivi connote, allegati e link ipertestuali
Limiti di Goalscape
- Nessuna funzionalità di monitoraggio degli obiettivi a lungo termine
- Il piano Free è limitato a un progetto online
- Nessuna funzionalità nativa di monitoraggio del tempo
Prezzi di Goalscape
Questo software per la pianificazione degli obiettivi ha tre piani di prezzo:
- Goalscape online gratis
- Impostazione visiva degli obiettivi
- Un progetto online
- App mobile di accompagnamento
- E altro ancora
- Goalscape online illimitato ($6/mese):
- Progetti online illimitati
- Condivisione online con chiunque
- Assistenza completa
- Aggiornamenti gratuiti e molto altro ancora
- Goalscape desktop (pagamento unico di 60 dollari):
- Crea progetti offline
- Assistenza e aggiornamenti a vita
- E altro ancora
Valutazioni dei clienti di Goalscape
- G2: 5/5 (1 recensione)
- Capterra: 5/5 (4+ recensioni)
Bonus:_ **Obiettivi SMART per gli studenti è un sistema di gestione delle prestazioni dei dipendenti con prodotti separati per il monitoraggio degli obiettivi che aiutano i gestori del team a far crescere le competenze professionali dei loro membri e a raggiungere gli oggetti per migliorare il posto di lavoro.
Funzionalità/funzione chiave di Lattice
- Cinque prodotti distinti, tra cui Performance, Obiettivi e Crescita, ognuno dei quali si concentra sull'aumento delle prestazioni, sugli OKR e sul raggiungimento degli obiettivimiglioramento continuo
- I dashboard del prodotto Obiettivi aiutano a vedere chi è in regola e a identificare gli spazi di crescita
I vantaggi di Lattice
- Si integra con altri prodotti amministrativistrumenti amministrativi come Zenefits, Rippling e ADP e può essere utilizzato sia da team che lavorano di persona che da team remoti
- La molteplicità di produttività aiuta i datori di lavoro a scegliere il software più adatto agli obiettivi del proprio team
Limiti di Lattice
- Non è stato costruito per obiettivi propri
- L'app non offre funzionalità di tracciamento delle abitudini o di monitoraggio del tempo
Prezzi di Lattice
Questo strumento di gestione delle persone offre quattro piani a pagamento
- Crescita ($3/persona al mese, fatturati annualmente)
- Piani di crescita
- Aree di crescita
- integrazione 1:1 e revisioni
- Monitoraggio della carriera
- Performance ($9/mese per utente, fatturati annualmente)
- Reportistica e analisi delle prestazioni
- OKR e gestione degli obiettivi
- Aggiornamenti settimanali
- Integrazioni con Slack, Google app e Outlook
- SSO
- Università Lattice
- App mobile
- Performance & Engagement ($12/mese per utente, con fatturazione annuale)
- Tutte le funzionalità/funzioni del piano Performance
- Reportistica e analisi dell'impegno dei dipendenti
- Parametri di riferimento storici
- Modelli di sondaggio
- Formazione sulle prestazioni
- Consulenze regolari
- Azienda (contattare Lattice per i prezzi)
- Formazione in loco
- Piani personalizzati
- Pacchetti personalizzati di produttività
- Formazione sulle prestazioni e sull'impegno basata sui ruoli
Valutazioni dei clienti di Lattice
- G2: 4.6/5 (oltre 2.600 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)
8. Settimana
via Weekdone
Weekdone è un software per il monitoraggio degli obiettivi che si basa sulle OKR per garantire che si facciano costantemente mosse intenzionali e si impostino gli obiettivi in linea con quelli aziendali.
Funzionalità/funzione chiave di Weekdone
- Piano settimanale e funzionalità/funzione di check-in per costruire abitudini produttive
- Reportistica e visualizzazione dei dati con dashboard visivi
- Email settimanali sullo stato di avanzamento dei lavori
I professionisti di Weekdone
- Chat di assistenza dal vivo e coaching OKR per ottimizzare l'esperienza Weekdone
Si integra con Slack, Teams, Zapier e molto altromigliorare il coinvolgimento dei dipendenti emonitoraggio degli obiettivi di comunicazione del team
Limiti della settimana
- Questa piattaforma è pensata per i manager che desiderano monitorare le prestazioni del team emonitoraggio professionale degli obiettivinon gli obiettivi o le abitudini individuali
- Nessuna funzionalità di monitoraggio delle abitudini e del tempo
- Da fare non offre visualizzazioni multiple
Prezzi di Weekdone
Questo software per il monitoraggio e la gestione degli obiettivi offre un piano gratuito e uno premium
- Versione di prova gratuita (4 o più utenti per 14 giorni)
- Tutte le funzionalità/funzione incluse
- Piano gratuito (fino a 3 utenti)
- Tutte le funzionalità/funzione incluse
- Premium (a partire da team di 4-10 persone, $90/mese fatturati annualmente, il prezzo varia in base alla dimensione del team)
- Tutte le funzionalità/funzione incluse
Valutazioni dei clienti di Weekdone
- G2: 4/5 (20 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)
9. OKR di Profit.co
via Profit.co Profit.co è un strumento di gestione e coinvolgimento dei dipendenti con una serie di produttività che aiutano l'azienda a migliorare le prestazioni del team in diversi modi.
Il prodotto OKRs Management aiuta le aziende a stabilire le priorità degli obiettivi del team, a risparmiare tempo, a coinvolgere i dipendenti e a promuovere una cultura di collaborazione e miglioramento costante.
Funzionalità/funzione chiave di Profit.co OKRs
- Dashboard di allineamento per aiutare il team a creare obiettivi che vadano a beneficio del quadro generale
- Sette tipi di risultati chiave per monitorare tutti i tipi di obiettivi
- Collegamento delle attività con i risultati chiave all'interno di Profit.co
I professionisti degli OKR di Profit.co
- Oltre 400 KPI precostituiti e personalizzati
- Modelli percreare obiettivi strategici
- Molteplici dashboard e funzionalità all'interno di dashboard per filtrare, tracciare e premiare gli stati di avanzamento
Limiti degli OKR di Profit.co
- Non sono adatti per l'impostazione degli obiettivi personali
- Non sono adatti al monitoraggio delle abitudini
Prezzi di Profit.co OKRs
Profit.co offre una versione di prova gratuita e tre tipi di piani per la sua suite di prodotti
- Gratuito
- Fino a cinque utenti
- Oltre 300 KPI integrati
- Modelli di OKR precostituiti
- Impostazione di scadenze per la creazione/modifica degli OKR
- Promemoria e notifiche automatizzate
- Check-in settimanali
- App mobile gratuita
- Growth ($7/mese per utente, con fatturazione annuale)
- Tutte le funzionalità/funzione del piano Free
- Personalizzazione della pagina dell'elenco degli OKR
- Conteggio dei risultati e degli oggetti chiave
- Possibilità di aggiungere la maggior parte delle funzionalità/funzione supplementari
- assistenza telefonica e via chat 24/7
- Integrazioni aggiuntive
- Azienda (contattare per i prezzi)
- Tutte le funzionalità/funzioni del piano di crescita
- Tutte le funzionalità aggiuntive incluse
- assistenza in priorità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
- Dedicato esito positivo per il cliente manager
- Distribuzione on-premise
Valutazioni OKR dei clienti di Profit.co
- G2: 4.8/5 (175+ recensioni)
- Capterra: 4.9/5 (115+ recensioni)
10. 15five
via 15five
15five è uno strumento professionale per le prestazioni con prodotti separati legati agli obiettivi per aiutare i manager e i dipartimenti delle risorse umane a monitorare lo stato dei loro team.
Offre diversi piani di prodotti, tra cui Performance e Focus, per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi e a suddividerli in obiettivi SMART che possono essere misurati nel tempo all'interno dell'app.
funzionalità/funzione chiave di #### 15five
- Monitoraggio degli OKR e degli obiettivi del team per rimanere in cima agli oggetti principali
- Possibilità di fornire feedback in tempo reale o di effettuare revisioni degli obiettivi personali
- Vedere lo stato di avanzamento in una dashboard in tempo reale
15five pro
- Utile per i gestori che supervisionano più membri del team
- Funzionalità/funzione incentrate su obiettivi SMART e OKR
15five limiti
- Nessuna funzionalità di monitoraggio delle abitudini e del tempo
- Non adatto agli obiettivi personali
- Limiti alla personalizzazione e alle visualizzazioni
15five prezzi
Questo software per il monitoraggio degli obiettivi suddivide i suoi piani in base alla dimensione dell'azienda o del team che lo utilizza
- Engage ($4/altro per utente)
- Valutazioni personalizzate basate sugli argomenti
- Parametri di riferimento storici
- Dashboard del piano d'azione
- Briefing di approfondimento e
piano strategico
- Disponibile coaching per manager e dipendenti
- Perform ($8/mese per utente)
- Tutto in Engage
- Approfondimenti sui dati
- app per iOS e Android
- Calibrazione
- Integrazioni HRIS
- SSO
- Focus ($8/mese per utente)
- Monitoraggio degli obiettivi con le OKR
- Visualizzazione del grafico OKR
- Integrazione con Jira e Salesforce
- Approfondimenti sui dati
- Integrazioni HRIS
- SSO
- Piattaforma totale ($14/mese per utente)
- Tutto ciò che si trova nei piani di livello inferiore
- DPA e questionari sulla sicurezza
15five valutazioni dei clienti
- G2: 4.6/5 (oltre 1.600 recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)
11. Trakstar
via Trakstar
Trakstar è un software per il monitoraggio degli obiettivi, adattato agli obiettivi aziendali, alle prestazioni e allo stato di avanzamento attraverso il feedback.
Questo strumento si rivolge soprattutto ai manager e ai professionisti delle risorse umane e, sebbene Da fare non offra una funzionalità/funzione di monitoraggio dell'abitudine, ci sono sicuramente dei vantaggi nell'utilizzo di questo software se siete gestione del team e aiutarli a fissare obiettivi individuali.
funzionalità/funzioni chiave di #### Trakstar
- Funzionalità/funzione SMART per definire gli obiettivi, tracciare i risultati e monitorare lo stato dei dipendenti
- Monitoraggio dello stato con revisioni delle prestazioni, monitoraggio degli obiettivi personalizzato, cicli di revisione illimitati e feedback continuo
- Feedback a 360 gradi che cambia le carte in tavola: incoraggia l'impegno, la responsabilità e lo sviluppo dei dipendenti con un sistema di feedback a 360 gradiciclo di feedback continuo in tempo reale
- Automazioni di promemoria via email
I vantaggi di Trakstar
- Offre più produttività per soddisfare obiettivi o esigenze professionali diverse
- Dashboard con dati in tempo reale
- Costruito per i team per migliorare lo stato individuale e generale attraverso tecniche di impostazione degli obiettivi SMART
Limiti di Trakstar
- Nessuna funzionalità di tracciamento delle abitudini o di monitoraggio del tempo
- Non è stato costruito per gli obiettivi personali
- Più di unPiattaforma HR piuttosto che un tracciatore di abitudini o di obiettivi
Prezzi di Trakstar
- Contattare Trakstar per un preventivo
Valutazioni dei clienti Trakstar
- G2: 4.3/5 (180+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (280+ recensioni)
12. Obiettivi di Joe
via Obiettivi di Joe
Joe's Obiettivi è un'app per l'impostazione degli obiettivi basata sul web che consente di mantenere obiettivi illimitati.
Sebbene questo strumento online per l'impostazione degli obiettivi sia completamente gratuito, la versione free contiene tonnellate di pubblicità.
Non è quello che volete vedere quando state cercando di fissare obiettivi ambiziosi, giusto?
funzionalità/funzione chiave di #### Joe's Obiettivi
- Aggiungete liste di controllo personalizzate per i vostri obiettivi
- Usate il diario per annotare le vostre attività e i vostri obiettivi
- Aggiungere segni di spunta multipli sullo stesso obiettivo quando ci si sente particolarmente produttivi
I professionisti degli obiettivi di Joe
- Utilizzate il punteggio giornaliero per tenere traccia dei vostri obiettivi
- Creazione di obiettivi negativi per eliminarli
- Aggiungere tutti gli obiettivi individuali che si desiderano e aggiornarli da un'unica interfaccia
Limiti degli Obiettivi di Joe
- Assenza di supporto offline
- Manca di funzionalità avanzate per la produttività dei dipendenti come le promemoria
- Non sono disponibili app per dispositivi mobili
Obiettivi di Joe's Prezzi
Joe's Obiettivi si può usare gratis.
Valutazioni dei clienti su Joe's Obiettivi
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Abbi sempre fede in te stesso 🎓
Gli strumenti per la definizione degli obiettivi aiutano a fissare obiettivi ambiziosi e a monitorare i progressi verso di essi, grazie a funzionalità/funzione quali tracker delle abitudini, promemoria, comunità per l'impostazione degli obiettivi e altro ancora.
E con il giusto strumento di gestione degli obiettivi, sarete in grado di piegare e far scattare tutti i vostri obiettivi al loro posto. 💁
In altre parole, iniziate a monitorare con ClickUp!
Con funzionalità/funzione come date di inizio e date di scadenza per aiutarvi a gestire il vostro tempo in modo efficiente per Campi personalizzati per monitorare lo stato degli obiettivi nel modo desiderato, ClickUp ha tutto ciò che serve per impostare e raggiungere l'esito positivo.
Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso
per raggiungere tutti i tuoi obiettivi!