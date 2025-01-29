12 Migliori software di definizione degli obiettivi per i team nel 2025

Sognare tutti gli incredibili obiettivi che si vogliono raggiungere è facile, ma andare avanti e impostarli davvero... non tanto.

Ma non scoraggiatevi!

È normale, perché siamo distratti da diverse cose.

E altre volte, semplicemente, non sappiamo come fissare obiettivi realistici.

È qui che il software di impostazione degli obiettivi può aiutarvi.

In questo articolo spiegheremo cos'è un software per l'impostazione degli obiettivi e metteremo in evidenza 12 fantastici strumenti che vi aiuteranno a fissare e raggiungere i vostri obiettivi come Elle Woods.

Andiamo avanti. 👛🐕

Cos'è un software per l'impostazione degli obiettivi?

Che si tratti di un livello personale o professionale, gli obiettivi allineano la vostra attenzione con il vostro obiettivo dove volete arrivare nella vita . Inoltre, aumenta il coinvolgimento dei dipendenti, assicurando che le aziende non ristagnino.

Ma tutti noi sappiamo quanto possa essere frustrante impostare obiettivi e monitorare lo stato manualmente.

Da fare per fissare obiettivi e tracciare i progressi quotidiani senza sudare troppo?

Utilizzando un'app per l'impostazione degli obiettivi

Uno strumento per l'impostazione degli obiettivi vi permette di impostare e monitorare il vostro stato verso Obiettivi SMART , KPI e OKR .

**Aspettate... cosa sono?

Ecco una breve descrizione:

Un obiettivo SMART è una guida al raggiungimento di un obiettivo in cui si impostano obiettivi specifici, m easurable, a chievable, r ealistic, e t**ime-bound

è una guida al raggiungimento di un obiettivo in cui si impostano obiettivi m a r t**ime-bound AKPI (Indicatori di prestazione chiave) aiuta le aziende a determinare se stanno facendo passi avanti verso gli obiettivi aziendali core

OKR (Objectives and Key Results) è un metodo di impostazione degli obiettivi che aiuta i team e gli individui a definire gli obiettivi e a concepire un modo per misurarli

Ad esempio, Elle può impostare OKR come:

Obiettivo : entrare alla facoltà di legge di Harvard

entrare alla facoltà di legge di Harvard risultato chiave 1: studiare per tre ore al giorno

studiare per tre ore al giorno Risultato chiave 2: Da fare un compito di pratica al giorno

Da fare un compito di pratica al giorno Risultato chiave 3: punteggio di 179 al test LSAT

Il software di gestione degli obiettivi vi aiuta a Da fare con diverse funzionalità/funzione come:

Sistemi automatizzati di monitoraggio degli obiettivi per tenere traccia dei vostri obiettivi

Dashboard e reportistica per analizzare accuratamente il vostro stato

Flussi di lavoro per suddividere i vostri obiettivi in semplici attività da svolgere

Notifiche via testo e via email per rimanere al passo con le scadenze

App mobili per rivedere i vostri obiettivi sul vostro telefono rosa e luccicante 😉

Con una app per il monitoraggio degli obiettivi sarete in grado di gestire qualsiasi obiettivo che vi si presenti, anche se si tratta di cercare di superare la scuola di legge come "Malibu Barbie" o di ottenere il lavoro dei vostri sogni.

12 Migliori software per l'impostazione degli obiettivi nel 2024

Ecco i 12 migliori software per l'impostazione degli obiettivi che vi aiuteranno a essere sicuri come Elle dei vostri obiettivi:

1. ClickUp

Misurate i vostri traguardi e seguite lo stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta impostazione obiettivi e software di project managementutilizzato dai team superproduttivi in piccole e grandi aziende.

Da definizione delle priorità degli obiettivi a programmandoli su un calendario dinamico clickUp è il ultimo strumento di gestione degli obiettivi.

Ecco come ClickUp può aiutarvi a fissare e superare tutti i vostri obiettivi Obiettivi in ClickUp sono oggetti di alto livello che si possono suddividere in obiettivi più piccoli e misurabili

traguardi **Per raggiungere l'obiettivo, basta completare questi semplici traguardi.

E mentre si abbattono questi traguardi, ClickUp calcola automaticamente quanto si è vicini al raggiungimento dell'obiettivo.

**Ma aspetta... Da fare per fissare gli obiettivi?

Impostare gli obiettivi in ClickUp è facile come imparare la curva e lo scatto!

Basta andare su "Obiettivi" in ClickUp e creare un nuovo obiettivo facendo clic sul pulsante "+nuovo obiettivo". Ecco cos'altro si può impostare:

Il nome dell'obiettivo

La data di scadenza

Chi è responsabile dell'obiettivo e altro ancora

e voilà!

Avete un obiettivo prefissato.

Con ClickUp è possibile impostare obiettivi raggiungibili obiettivi per rimanere concentrati e motivati, anche quando vorreste stare a letto con una scatola di cioccolatini tutto il giorno. 🍫

come?

Potete suddividere il vostro obiettivo in traguardi gestibili. Basta premere il pulsante "aggiungi obiettivo" e vedere i vostri traguardi apparire proprio sotto l'obiettivo generale.

Suddividete facilmente qualsiasi obiettivo in traguardi misurabili con la funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp consente di impostare diversi traguardi come:

Numero: cifre numeriche, come il punteggio che si vuole ottenere al test di ammissione alla facoltà di legge 📖

cifre numeriche, come il punteggio che si vuole ottenere al test di ammissione alla facoltà di legge 📖 Vero o falso: inserire se qualcosa è stato terminato o meno. Ad esempio, se avete vinto o meno una causa di alto profilo

inserire se qualcosa è stato terminato o meno. Ad esempio, se avete vinto o meno una causa di alto profilo Valuta: tieni traccia del tuo denaro. Ad esempio, quanto si spenderà per fare la spesa 💰

tieni traccia del tuo denaro. Ad esempio, quanto si spenderà per fare la spesa 💰 Attività: se una delle vostre attività consiste nel raccogliere prove che Chutney non si è fatta la permanente, potete aggiungere questa singola attività ai vostri traguardi

E una volta che tutti i vostri obiettivi sono stati ordinati, è sufficiente memorizzarli in Cartelle degli obiettivi . Le cartelle degli obiettivi consentono di raggruppare obiettivi simili in cartelle organizzate e ordinate.

Memorizzare e classificare in modo ordinato obiettivi simili in cartelle di ClickUp

Il passaggio successivo consiste nel monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Ecco come ClickUp semplifica il monitoraggio degli obiettivi:

1. Traccia il tuo progresso per ogni traguardo: se il tuo obiettivo è superare dieci esami alla facoltà di giurisprudenza, puoi vedere quanti ne hai superati fino a quel momento

2. Vedere come i vostri obiettivi hanno contribuito al vostro obiettivo generale: se avete completato il 25% di tutti i vostri obiettivi finora, il vostro stato di avanzamento sarà del 25%

In questo modo, avrete sempre un feedback continuo sul vostro stato.

Monitorare lo stato con la percentuale dei traguardi completati in ClickUp obiettivi

E proprio come Elle Woods, siamo anche pieni di sorprese!

Ecco un'anticipazione di ciò che ClickUp ha in serbo per voi:

Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Cartelle di valutazione settimanali: consentono a tutte le sorelle della confraternita di sapere a quale obiettivo del team si lavorerà durante la settimana

consentono a tutte le sorelle della confraternita di sapere a quale obiettivo del team si lavorerà durante la settimana Dashboard : per avere una panoramica di alto livello di tutto ciò che avviene nella vostra sorellanza ( Aree di lavoro ), compresi gli stati di avanzamento degli obiettivi, il tempo trascorso sui progetti e altro ancora

per avere una panoramica di alto livello di tutto ciò che avviene nella vostra sorellanza ( Aree di lavoro ), compresi gli stati di avanzamento degli obiettivi, il tempo trascorso sui progetti e altro ancora Liste di controllo : creare semplici liste di controlloelenchi Da fare che descrivono come entrare alla facoltà di legge di Harvard all'interno delle attività da svolgere e che permettono di controllare gli elementi in corso d'opera

Promemoria : _troppo impegnati a fare shopping fino allo sfinimento come Elle Woods? ClickUp vi ricorda le vostre attività da cinque minuti a tre giorni prima della scadenza

_troppo impegnati a fare shopping fino allo sfinimento come Elle Woods? ClickUp vi ricorda le vostre attività da cinque minuti a tre giorni prima della scadenza Stati : aggiungono diverse fasi al vostro lavoro per un monitoraggio accurato degli obiettivi

aggiungono diverse fasi al vostro lavoro per un monitoraggio accurato degli obiettivi Monitoraggio del tempo nativo: monitoraggio del tempo trascorso presso il salone di Paulette 💅

Blocco note : annota idee, note importanti, termini legali e molto altro

Attività ricorrenti: creare programmi ripetuti per attività da fare quotidianamente, settimanalmente e mensilmente, come portare Bruiser a farsi coccolare (questo è giornaliero, ovviamente)

Visualizzazioni: visualizza le attività imminenti in un file elenco , kanban , Grafico Gantt e qualsiasi altro stile a scelta

Mappe mentali: visualizza il modo in cui vincerai i tuoi casi di clinica legale in una bella mappa mentale

Notifiche personalizzate: scegliete come e quando ClickUp vi notifica i vostri obiettivi

Modelli: utilizzaremodelli per l'impostazione degli obiettivi, piano personale , gestione delle finanze , piano degli eventi e altro ancora.

I professionisti di ClickUp

Un potente piano Free Forever con utenti illimitati

Interfaccia utente facile da usare, con funzioni online e di Modalità offline Collabora ai prossimi obiettivi, alle basi di conoscenza e altro ancora con Documenti Assegnare attività a assegnatari multipli in modo che i membri del team possano lavorare insieme sugli obiettivi

Discutere degli obiettivi personali e lavorativi insieme al proprio lavoro con visualizzazione della chat Privacy, ospiti e autorizzazioni consentono di controllare chi ha accesso ai propri obiettivi

Sincronizzazione delle attività di ClickUp con il calendario di Google Calendar, Outlook Calendar e Apple Calendar con sincronizzazione del calendario Si integra con diversi software di terze parti come Assistente Google , Calendly, Evernote e di più Aggiungi attività e crea promemoria utilizzando le nostre potenti applicazioni per iOS e Android app per dispositivi mobili Supporta le piattaforme Apple, Windows e Linux



Limiti di ClickUp

Nessuna visualizzazione Tabella nell'app mobile (ancora)

Date un'occhiata a La tabella di marcia di ClickUp per vedere come stiamo risolvendo questi piccoli inconvenienti.

E non perdetevi tutte le emozionanti funzionalità/funzione che questo libero Software OKR ha in serbo per voi!

Prezzi ClickUp

ClickUp offre cinque prezzo piani:

Piano Free Forever (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese) Azienda (contattare il settore commerciale per informazioni sui prezzi)

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Databox

via Databox

Databox è una strumento di gestione delle prestazioni che riunisce tutti i dati in modo da poter monitorare gli obiettivi con facilità. L'app permette anche di monitorare lo stato di avanzamento con i dati KPI quindi, se si ha un progetto imminente revisione delle prestazioni , Databox potrebbe essere utile.

Tuttavia, questo obiettivo software di pianificazione ha piani tariffari piuttosto costosi, quindi dovrete mettere insieme tutte le vostre finanze solo per usarlo.

funzionalità/funzione chiave di #### Databox

Visualizzazione dello stato degli obiettivi in dashboard

Monitorate lo stato di avanzamento utilizzando barre di avanzamento, tabelle, grafici a linee o a barre e altro ancora

Ricevere una notifica quando è probabile o improbabile che l'obiettivo venga raggiunto

Assegnazione di obiettivi a team e individui

i vantaggi di #### Databox

Impostazione di obiettivi organizzativi per le settimane, i mesi e i trimestri successivi

Gli obiettivi mensili vengono automaticamente assegnati a quelli settimanali e giornalieri

Accesso ai dati degli obiettivi tramite laptop o dispositivo mobile

limiti di #### Databox

Il piano Free del software per l'impostazione degli obiettivi prevede solo tre dashboard per gli obiettivi

Non è possibile personalizzare la reportistica (c'è un limite ai report settimanali o mensili)

La configurazione iniziale può essere difficile

Prezzi di Databox

Questo strumento di impostazione degli obiettivi ha quattro piani di prezzo:

Gratuito 3 origini dati 3 utenti 3 dashboard E altro ancora

Basic ( $59/mese) 10 origini dati 10 utenti 10 dashboard E altro ancora

$59/mese) Plus ( $119/mese):

Annotazioni Creatore di query Integrazione con Slack E altro ancora

$119/mese): Business ( $299/mese):

50 origini dati 20 utenti 50 dashboard E altro ancora

$299/mese):

valutazioni dei clienti su #### Databox

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

3. Paesaggio di obiettivi

via Goalscape

Goalscape è uno strumento di impostazione visiva degli obiettivi che aiuta a suddividere le grandi sfide in sotto-obiettivi gestibili.

Ma se vi state chiedendo se questo software gratuito per l'impostazione degli obiettivi abbia bacheca kanban , Grafici di Gantt o anche una visualizzazione del calendario..

Purtroppo si è limitati a una visualizzazione circolare o alla vista Elenco.

funzionalità/funzione chiave di #### Goalscape

Impostazione degli obiettivi e creazione di una gerarchia visiva per gestirli

Assegnare la responsabilità degli obiettivi a persone o gruppi

Monitoraggio dello stato in tempo reale

Impostazione delle priorità degli obiettivi contrassegnandoli con colori diversi

I vantaggi di Goalscape

Invita gratis utenti esterni a collaborare ai tuoi obiettivi

Non perdete mai una scadenza aggiungendo date di scadenza e tempi ai vostri obiettivi aziendali

Personalizzate i vostri obiettivi connote, allegati e link ipertestuali

Limiti di Goalscape

Nessuna funzionalità di monitoraggio degli obiettivi a lungo termine

Il piano Free è limitato a un progetto online

Nessuna funzionalità nativa di monitoraggio del tempo

Prezzi di Goalscape

Questo software per la pianificazione degli obiettivi ha tre piani di prezzo:

Goalscape online gratis Impostazione visiva degli obiettivi Un progetto online App mobile di accompagnamento E altro ancora

Goalscape online illimitato ($6/mese):

Progetti online illimitati Condivisione online con chiunque Assistenza completa Aggiornamenti gratuiti e molto altro ancora

($6/mese): Goalscape desktop (pagamento unico di 60 dollari):

Crea progetti offline Assistenza e aggiornamenti a vita E altro ancora

(pagamento unico di 60 dollari):

Valutazioni dei clienti di Goalscape

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 5/5 (4+ recensioni)

Bonus:_ **Obiettivi SMART per gli studenti è un sistema di gestione delle prestazioni dei dipendenti con prodotti separati per il monitoraggio degli obiettivi che aiutano i gestori del team a far crescere le competenze professionali dei loro membri e a raggiungere gli oggetti per migliorare il posto di lavoro.

Funzionalità/funzione chiave di Lattice

Cinque prodotti distinti, tra cui Performance, Obiettivi e Crescita, ognuno dei quali si concentra sull'aumento delle prestazioni, sugli OKR e sul raggiungimento degli obiettivimiglioramento continuo I dashboard del prodotto Obiettivi aiutano a vedere chi è in regola e a identificare gli spazi di crescita



I vantaggi di Lattice

Si integra con altri prodotti amministrativistrumenti amministrativi come Zenefits, Rippling e ADP e può essere utilizzato sia da team che lavorano di persona che da team remoti

La molteplicità di produttività aiuta i datori di lavoro a scegliere il software più adatto agli obiettivi del proprio team

Limiti di Lattice

Non è stato costruito per obiettivi propri

L'app non offre funzionalità di tracciamento delle abitudini o di monitoraggio del tempo

Prezzi di Lattice

Questo strumento di gestione delle persone offre quattro piani a pagamento

Crescita ($3/persona al mese, fatturati annualmente) Piani di crescita Aree di crescita integrazione 1:1 e revisioni Monitoraggio della carriera

($3/persona al mese, fatturati annualmente) Performance ($9/mese per utente, fatturati annualmente) Reportistica e analisi delle prestazioni OKR e gestione degli obiettivi Aggiornamenti settimanali Integrazioni con Slack, Google app e Outlook SSO Università Lattice App mobile

($9/mese per utente, fatturati annualmente) Performance & Engagement ($12/mese per utente, con fatturazione annuale) Tutte le funzionalità/funzioni del piano Performance Reportistica e analisi dell'impegno dei dipendenti Parametri di riferimento storici Modelli di sondaggio Formazione sulle prestazioni Consulenze regolari

($12/mese per utente, con fatturazione annuale) Azienda (contattare Lattice per i prezzi) Formazione in loco Piani personalizzati Pacchetti personalizzati di produttività Formazione sulle prestazioni e sull'impegno basata sui ruoli

(contattare Lattice per i prezzi)

Valutazioni dei clienti di Lattice

G2 : 4.6/5 (oltre 2.600 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

8. Settimana

via Weekdone

Weekdone è un software per il monitoraggio degli obiettivi che si basa sulle OKR per garantire che si facciano costantemente mosse intenzionali e si impostino gli obiettivi in linea con quelli aziendali.

Funzionalità/funzione chiave di Weekdone

Piano settimanale e funzionalità/funzione di check-in per costruire abitudini produttive

Reportistica e visualizzazione dei dati con dashboard visivi

Email settimanali sullo stato di avanzamento dei lavori

I professionisti di Weekdone

Chat di assistenza dal vivo e coaching OKR per ottimizzare l'esperienza Weekdone

Si integra con Slack, Teams, Zapier e molto altromigliorare il coinvolgimento dei dipendenti emonitoraggio degli obiettivi di comunicazione del team Limiti della settimana

Questa piattaforma è pensata per i manager che desiderano monitorare le prestazioni del team emonitoraggio professionale degli obiettivinon gli obiettivi o le abitudini individuali

Nessuna funzionalità di monitoraggio delle abitudini e del tempo

Da fare non offre visualizzazioni multiple

Prezzi di Weekdone

Questo software per il monitoraggio e la gestione degli obiettivi offre un piano gratuito e uno premium

Versione di prova gratuita (4 o più utenti per 14 giorni) Tutte le funzionalità/funzione incluse

(4 o più utenti per 14 giorni) Piano gratuito (fino a 3 utenti) Tutte le funzionalità/funzione incluse

(fino a 3 utenti) Premium (a partire da team di 4-10 persone, $90/mese fatturati annualmente, il prezzo varia in base alla dimensione del team) Tutte le funzionalità/funzione incluse

(a partire da team di 4-10 persone, $90/mese fatturati annualmente, il prezzo varia in base alla dimensione del team)

Valutazioni dei clienti di Weekdone

G2 : 4/5 (20 recensioni)

: 4/5 (20 recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

9. OKR di Profit.co

via Profit.co Profit.co è un strumento di gestione e coinvolgimento dei dipendenti con una serie di produttività che aiutano l'azienda a migliorare le prestazioni del team in diversi modi.

Il prodotto OKRs Management aiuta le aziende a stabilire le priorità degli obiettivi del team, a risparmiare tempo, a coinvolgere i dipendenti e a promuovere una cultura di collaborazione e miglioramento costante.

Funzionalità/funzione chiave di Profit.co OKRs

Dashboard di allineamento per aiutare il team a creare obiettivi che vadano a beneficio del quadro generale

Sette tipi di risultati chiave per monitorare tutti i tipi di obiettivi

Collegamento delle attività con i risultati chiave all'interno di Profit.co

I professionisti degli OKR di Profit.co

Oltre 400 KPI precostituiti e personalizzati

Modelli percreare obiettivi strategici Molteplici dashboard e funzionalità all'interno di dashboard per filtrare, tracciare e premiare gli stati di avanzamento



Limiti degli OKR di Profit.co

Non sono adatti per l'impostazione degli obiettivi personali

Non sono adatti al monitoraggio delle abitudini

Prezzi di Profit.co OKRs

Profit.co offre una versione di prova gratuita e tre tipi di piani per la sua suite di prodotti

Gratuito Fino a cinque utenti Oltre 300 KPI integrati Modelli di OKR precostituiti Impostazione di scadenze per la creazione/modifica degli OKR Promemoria e notifiche automatizzate Check-in settimanali App mobile gratuita

Growth ($7/mese per utente, con fatturazione annuale) Tutte le funzionalità/funzione del piano Free Personalizzazione della pagina dell'elenco degli OKR Conteggio dei risultati e degli oggetti chiave Possibilità di aggiungere la maggior parte delle funzionalità/funzione supplementari assistenza telefonica e via chat 24/7 Integrazioni aggiuntive

($7/mese per utente, con fatturazione annuale) Azienda (contattare per i prezzi) Tutte le funzionalità/funzioni del piano di crescita Tutte le funzionalità aggiuntive incluse assistenza in priorità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 Dedicato esito positivo per il cliente manager Distribuzione on-premise

(contattare per i prezzi)

Valutazioni OKR dei clienti di Profit.co

G2 : 4.8/5 (175+ recensioni)

: 4.8/5 (175+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (115+ recensioni)

10. 15five

via 15five

15five è uno strumento professionale per le prestazioni con prodotti separati legati agli obiettivi per aiutare i manager e i dipartimenti delle risorse umane a monitorare lo stato dei loro team.

Offre diversi piani di prodotti, tra cui Performance e Focus, per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi e a suddividerli in obiettivi SMART che possono essere misurati nel tempo all'interno dell'app.

funzionalità/funzione chiave di #### 15five

Monitoraggio degli OKR e degli obiettivi del team per rimanere in cima agli oggetti principali

Possibilità di fornire feedback in tempo reale o di effettuare revisioni degli obiettivi personali

Vedere lo stato di avanzamento in una dashboard in tempo reale

15five pro

Utile per i gestori che supervisionano più membri del team

Funzionalità/funzione incentrate su obiettivi SMART e OKR

15five limiti

Nessuna funzionalità di monitoraggio delle abitudini e del tempo

Non adatto agli obiettivi personali

Limiti alla personalizzazione e alle visualizzazioni

15five prezzi

Questo software per il monitoraggio degli obiettivi suddivide i suoi piani in base alla dimensione dell'azienda o del team che lo utilizza

Engage ($4/altro per utente) Valutazioni personalizzate basate sugli argomenti Parametri di riferimento storici Dashboard del piano d'azione Briefing di approfondimento e piano strategico Disponibile coaching per manager e dipendenti

($4/altro per utente) Perform ($8/mese per utente) Tutto in Engage Approfondimenti sui dati app per iOS e Android Calibrazione Integrazioni HRIS SSO

($8/mese per utente) Focus ($8/mese per utente) Monitoraggio degli obiettivi con le OKR Visualizzazione del grafico OKR Integrazione con Jira e Salesforce Approfondimenti sui dati Integrazioni HRIS SSO

($8/mese per utente) Piattaforma totale ($14/mese per utente) Tutto ciò che si trova nei piani di livello inferiore DPA e questionari sulla sicurezza

($14/mese per utente)

15five valutazioni dei clienti

G2 : 4.6/5 (oltre 1.600 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 1.600 recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

11. Trakstar

via Trakstar

Trakstar è un software per il monitoraggio degli obiettivi, adattato agli obiettivi aziendali, alle prestazioni e allo stato di avanzamento attraverso il feedback.

Questo strumento si rivolge soprattutto ai manager e ai professionisti delle risorse umane e, sebbene Da fare non offra una funzionalità/funzione di monitoraggio dell'abitudine, ci sono sicuramente dei vantaggi nell'utilizzo di questo software se siete gestione del team e aiutarli a fissare obiettivi individuali.

funzionalità/funzioni chiave di #### Trakstar

Funzionalità/funzione SMART per definire gli obiettivi, tracciare i risultati e monitorare lo stato dei dipendenti

Monitoraggio dello stato con revisioni delle prestazioni, monitoraggio degli obiettivi personalizzato, cicli di revisione illimitati e feedback continuo

Feedback a 360 gradi che cambia le carte in tavola: incoraggia l'impegno, la responsabilità e lo sviluppo dei dipendenti con un sistema di feedback a 360 gradiciclo di feedback continuo in tempo reale

Automazioni di promemoria via email

I vantaggi di Trakstar

Offre più produttività per soddisfare obiettivi o esigenze professionali diverse

Dashboard con dati in tempo reale

Costruito per i team per migliorare lo stato individuale e generale attraverso tecniche di impostazione degli obiettivi SMART

Limiti di Trakstar

Nessuna funzionalità di tracciamento delle abitudini o di monitoraggio del tempo

Non è stato costruito per gli obiettivi personali

Più di unPiattaforma HR piuttosto che un tracciatore di abitudini o di obiettivi

Prezzi di Trakstar

Contattare Trakstar per un preventivo

Valutazioni dei clienti Trakstar

G2 : 4.3/5 (180+ recensioni)

: 4.3/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (280+ recensioni)

12. Obiettivi di Joe

via Obiettivi di Joe

Joe's Obiettivi è un'app per l'impostazione degli obiettivi basata sul web che consente di mantenere obiettivi illimitati.

Sebbene questo strumento online per l'impostazione degli obiettivi sia completamente gratuito, la versione free contiene tonnellate di pubblicità.

Non è quello che volete vedere quando state cercando di fissare obiettivi ambiziosi, giusto?

funzionalità/funzione chiave di #### Joe's Obiettivi

Aggiungete liste di controllo personalizzate per i vostri obiettivi

Usate il diario per annotare le vostre attività e i vostri obiettivi

Aggiungere segni di spunta multipli sullo stesso obiettivo quando ci si sente particolarmente produttivi

I professionisti degli obiettivi di Joe

Utilizzate il punteggio giornaliero per tenere traccia dei vostri obiettivi

Creazione di obiettivi negativi per eliminarli

Aggiungere tutti gli obiettivi individuali che si desiderano e aggiornarli da un'unica interfaccia

Limiti degli Obiettivi di Joe

Assenza di supporto offline

Manca di funzionalità avanzate per la produttività dei dipendenti come le promemoria

Non sono disponibili app per dispositivi mobili

Obiettivi di Joe's Prezzi

Joe's Obiettivi si può usare gratis.

Valutazioni dei clienti su Joe's Obiettivi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Abbi sempre fede in te stesso 🎓

Gli strumenti per la definizione degli obiettivi aiutano a fissare obiettivi ambiziosi e a monitorare i progressi verso di essi, grazie a funzionalità/funzione quali tracker delle abitudini, promemoria, comunità per l'impostazione degli obiettivi e altro ancora.

E con il giusto strumento di gestione degli obiettivi, sarete in grado di piegare e far scattare tutti i vostri obiettivi al loro posto. 💁

In altre parole, iniziate a monitorare con ClickUp!

Con funzionalità/funzione come date di inizio e date di scadenza per aiutarvi a gestire il vostro tempo in modo efficiente per Campi personalizzati per monitorare lo stato degli obiettivi nel modo desiderato, ClickUp ha tutto ciò che serve per impostare e raggiungere l'esito positivo.

Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso

per raggiungere tutti i tuoi obiettivi!