10 Migliori alternative a Zenefits per i team HR nel 2024 (recensioni e prezzi)

Le aziende non possono funzionare senza un reparto risorse umane (HR) competente. I responsabili delle risorse umane lo sanno fin troppo bene! Dalla conformità legale ai benefici per i dipendenti e alla gestione del sistema di buste paga, si nuota in un oceano di cose da fare. 🌊

Fortunatamente, un software come Zenefits rende molto più facile tenere sotto controllo le attività legate alle risorse umane, come la copertura dell'assicurazione sanitaria e l'amministrazione dei benefit. Sebbene Zenefits sia un'opzione molto popolare, non è certo l'unico gioco in città. In questa guida, analizzeremo le funzionalità/funzione necessarie in un concorrente di Zenefits ed elencheremo le 10 migliori alternative a Zenefits per una migliore gestione dei benefit.

Cosa si deve cercare in una alternativa a Zenefits ?

La ricerca di un'alternativa a Zenefits non si limita alla ricerca di prezzi bassi. Cercate una soluzione software che vi semplifichi la vita con funzionalità/funzione di alto valore come:

Strumenti HR completi: Una buona alternativa a Zenefits dovrebbe essere dotata di un intervallo di funzionalità/funzione per la gestione delle buste paga, l'amministrazione dei benefit e la gestione delle risorse umanegestione della forza lavoro. Punti bonus se includono strumenti per l'onboarding dei dipendenti, il monitoraggio del tempo e la gestione delle prestazioni

Una buona alternativa a Zenefits dovrebbe essere dotata di un intervallo di funzionalità/funzione per la gestione delle buste paga, l'amministrazione dei benefit e la gestione delle risorse umanegestione della forza lavoro. Punti bonus se includono strumenti per l'onboarding dei dipendenti, il monitoraggio del tempo e la gestione delle prestazioni Interfaccia facile per l'utente: quanto più facile è l'uso del vostro sistema di gestione della forza lavoroSoftware HRpiù velocemente vedrete il time to value. Una piattaforma HR di facile utilizzo riduce la curva di apprendimento e aumenta la produttività, quindi scegliete una piattaforma intuitiva

quanto più facile è l'uso del vostro sistema di gestione della forza lavoroSoftware HRpiù velocemente vedrete il time to value. Una piattaforma HR di facile utilizzo riduce la curva di apprendimento e aumenta la produttività, quindi scegliete una piattaforma intuitiva Flussi di lavoro personalizzabili : Ogni azienda ha processi HR unici. Cercate un software HR che includa flussi di lavoro e moduli che adattino la sua funzione al modo in cui il vostro team preferisce lavorare

personalizzabili : Ogni azienda ha processi HR unici. Cercate un software HR che includa flussi di lavoro e moduli che adattino la sua funzione al modo in cui il vostro team preferisce lavorare Integrazioni : Non avete tempo di passare da una piattaforma all'altra o da una reportistica all'altra. Trovate un'alternativa a Zenefits che si integri con il vostro sistema di gestione dell'apprendimento (LMS), con i portali self-service dei dipendenti o con applicazioni di terze parti come Slack, per garantire un flusso di informazioni senza soluzione di continuità in tutta la vostra azienda

Non avete tempo di passare da una piattaforma all'altra o da una reportistica all'altra. Trovate un'alternativa a Zenefits che si integri con il vostro sistema di gestione dell'apprendimento (LMS), con i portali self-service dei dipendenti o con applicazioni di terze parti come Slack, per garantire un flusso di informazioni senza soluzione di continuità in tutta la vostra azienda Probabilità: Nel tempo, probabilmente, assumerete nuove persone o perderete dipendenti. Il vostro software HR deve essere in grado di tenere il passo con la crescita e i cambiamenti della vostra azienda. Cercate soluzioni basate su cloud che si adattino facilmente alle nuove assunzioni, supportino l'offboarding e semplifichino l'aggiunta di funzionalità/funzione

Nel tempo, probabilmente, assumerete nuove persone o perderete dipendenti. Il vostro software HR deve essere in grado di tenere il passo con la crescita e i cambiamenti della vostra azienda. Cercate soluzioni basate su cloud che si adattino facilmente alle nuove assunzioni, supportino l'offboarding e semplifichino l'aggiunta di funzionalità/funzione **Sicurezza e conformità sono sempre elementi imprescindibili, ma per le risorse umane non sono negoziabili. Assicuratevi di scegliere un'alternativa Zenefits affidabile che protegga i dati sensibili dei dipendenti

10 Migliori alternative a Zenefits da usare nel 2024

Certo, Zenefits va benissimo, ma anche altre piattaforme HR vi faranno raggiungere il traguardo. Scoprite le 10 migliori alternative a Zenefits per i professionisti delle risorse umane nel 2024.

1. ClickUp Il migliore per la gestione delle attività HR

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono ai team delle risorse umane una soluzione completa per ogni attività quotidiana

ClickUp potrebbe essere aggiunto ai preferiti del mondo app per il project management ma siamo anche uno strumento prezioso per i professionisti delle risorse umane. I team HR si affidano a ClickUp per semplificare le assunzioni, l'onboarding e la formazione in una soluzione HR davvero all-in-one. 🤝

Create dashboard personalizzati per ogni team, monitorate le prestazioni e l'impegno dei dipendenti e create un hub centrale per tutte le informazioni sui dipendenti e la gestione del personale. ClickUp mette a disposizione un potente database senza codice per semplificare il processo di assunzione. È anche possibile creare un'esperienza di onboarding personalizzata all'interno di ClickUp, completata da attività, documenti e commenti tracciabili.

Siete liberi di creare qualsiasi cosa vogliate in ClickUp, ma i nostri modelli velocizzeranno notevolmente la vostra giornata lavorativa. Ad esempio, il modello Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp è perfetto per la creazione di processi. Una volta creati e condivisi i processi, è possibile inserire tutto in ClickUp per un'implementazione e un'assunzione di responsabilità immediate.

Scarica questo modello

Se avete bisogno di aiuto per scrivere le politiche HR, modificare il testo o riepilogare/riassumere le note di una riunione, provate ClickUp AI . Questo pratico assistente di scrittura IA trova le parole al posto vostro, in modo che possiate tornare a occuparvi di ciò che più conta: il lavoro interno della vostra organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Impostazione di dashboard personalizzati per ogni team, dipendente, reparto o organizzazione

Brainstorming di nuovi processi e politiche HR con il vostro gruppo su un file diLavagna online ClickUp* Non avete tempo per scrivere? Velocizzate le cose con ClickUp AI

Collaborate, condividete e organizzate facilmente i contenuti conClickUp Documenti Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani gratuiti, anche se Da fare offre una versione di prova gratuita dell'AI

ClickUp ha un gran numero di funzionalità/funzioni, per cui può essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con l'interfaccia utente

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. Gusto

Il migliore per la gestione delle buste paga su cloud

via Gusto Gusto si presenta come un sistema all-in-one per la gestione del cibo Piattaforma per l'automazione delle risorse umane . Progettata per le piccole aziende, Gusto supporta non solo il processo di assunzione e le attività di payroll, ma anche la registrazione delle imposte statali in tutti e 50 gli Stati Uniti. Inoltre, Gusto lavora su base modulare, in modo da pagare solo per le funzionalità/funzioni necessarie.

Gusto migliori funzionalità/funzione

Gusto automatizza le buste paga con opzioni per il deposito diretto e la compilazione delle imposte

Gestisce l'assicurazione sanitaria, gli account pensionistici e altri benefici per i dipendenti

Assunzione, inserimento, gestione dei dipendenti e gestione dell'intero ciclo di vita dei dipendenti in Gusto

Monitoraggio del tempo e delle richieste di PTO

Gusto limiti

Diversi utenti affermano che il supporto clienti di Gusto non è il massimo

Altri affermano di volere autorizzazioni e notifiche più personalizzate

Gusto prezzo

Semplice: $40/mese, più $6/mese per persona

$40/mese, più $6/mese per persona Plus: $80/mese, più $12/mese per persona

$80/mese, più $12/mese per persona Premium: Contattare per i prezzi

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1.700+ recensioni)

4.5/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

3. UKG

Il migliore per la gestione della forza lavoro

via UKG UKG è un'alternativa a Zenefits per la gestione delle risorse umane, delle buste paga e delle gestione dei dipendenti . La piattaforma gestisce i candidati assunzione, fidelizzazione dei dipendenti, presenze e altro ancora. La sua funzionalità/funzione di erogazione dei servizi HR è piuttosto unica, in quanto offre la possibilità di fornire consulenza HR continua al team tramite il portale web o l'app mobile di UKG.

Le migliori funzionalità/funzione di UKG

Assistenza per la crescita dei dipendenti basata sui dati con la reportistica e le analisi di UKG

Integrate gli standard normativi obbligatori nei vostri flussi di lavoro UKG automatizzati

UKG fornisce le ultime modifiche al diritto del lavoro nella vostra area, oltre alle best practice per DEI&B

Gestire la programmazione dei dipendenti

Limiti di UKG

Diversi utenti menzionano la mancanza di personalizzazione di UKG

Altri affermano che il supporto clienti ha bisogno di lavoro

UKG prezzo

Contatto per i prezzi

UKG valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1.400+ recensioni)

4.2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 500 recensioni)

4. BambooHR

Migliore per il monitoraggio e l'onboarding dei candidati

via BambooHR BambooHR integra le risorse umane, le buste paga e i benefit nella stessa piattaforma. Include i tipici dati HR, la gestione dei dipendenti, le assunzioni, imbarco e funzionalità/funzione, BambooHR si concentra molto sull'esperienza e sulle prestazioni dei dipendenti. Se avete problemi di coinvolgimento o di prestazioni, questo potrebbe essere un buon strumento per cambiare le cose. 👔

BambooHR migliori funzionalità/funzione

Visualizzazione a volo d'uccello di tutti i dati relativi ai dipendenti

Registra e automatizza l'intero processo di assunzione e onboarding in BambooHR

BambooHR dispone di un ampio mercato di integrazione per strumenti come Slack, Litmos e Kudos

Monitoraggio di tutte le ore dei dipendenti, delle presenze e dei benefici retributivi con i numerosi strumenti di gestione delle retribuzioni di BambooHR

BambooHR limitazioni

Alcuni utenti affermano che la reportistica di BambooHR non è così dettagliata come vorrebbero

Altri dicono che la piattaforma presenta frequentemente bug e ritardi

BambooHR prezzo

Contattare per i prezzi

BambooHR valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (1.600+ recensioni)

4,5/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.600+ recensioni)

5. Connecteam

Il migliore per i "team senza scrivania"

via Connecteam Connecteam è un'alternativa di Zenefits incentrata sui team "senza scrivania", come i lavoratori in campo. Se state cercando uno strumento di self service per i dipendenti, Connectteam è un'ottima opzione. È possibile visualizzare gli orari di entrata e di uscita, fare problemi con le buste paga in un solo clic e gestire le attività sulla stessa piattaforma. Connecteam è anche dotato di Modelli HR e moduli a condizione per raccogliere reportistica in tempo reale dal campo.

Le migliori funzionalità/funzione di Connecteam

Semplificare la programmazione con turni e duplicazioni ricorrenti

Assegnazione di note e attività a ciascun dipendente per il turno

Connecteam emette avvisi di incongruenza se i timesheet del team non sono conformi

Consente ai dipendenti di timbrare facilmente il cartellino di entrata e uscita tramite l'app mobile di facile utilizzo

Limiti di Connecteam

Connecteam richiede l'elaborazione delle buste paga tramite Gusto, QuickBooks o altri software per le buste paga

Non dispone di molte recensioni

Connecteam prezzo

Il piano Small Business : Free

piano Small Business Free Operations Basic: $29/mese per i primi 30 utenti, con fatturazione annuale

$29/mese per i primi 30 utenti, con fatturazione annuale Operations Advanced: $49/mese per i primi 30 utenti, con fatturazione annuale

$49/mese per i primi 30 utenti, con fatturazione annuale Operations Expert: $99/mese per i primi 30 utenti, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,4/5 (40+ recensioni)

4,4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (320+ recensioni)

6. ADP Workforce Now

Il migliore per l'elaborazione delle buste paga

via ADP ADP è una delle alternative più riconoscibili a Zenefits. Sebbene sia nota soprattutto per l'elaborazione delle buste paga, lo strumento Workforce Now di ADP è una piattaforma all-in-one per la gestione dei talenti, dei benefit e, naturalmente, delle buste paga.

ADP Le migliori funzionalità/funzioni di Workforce Now

Comprendere l'esperienza dei dipendenti attraverso sondaggi regolari

Impostazione di un portale self-service per i dipendenti per risolvere i problemi HR più comuni

ADP vi permette di dare ai dipendenti la possibilità di scegliere l'impostazione dei propri benefit

Garantire l'equità del team attraverso il benchmarking degli stipendi rispetto agli standard del settore

ADP Limiti diWorkforce Now

Alcuni utenti affermano che il sito è lento e va in tilt rapidamente

Altri dicono che la piattaforma ha funzioni limitate rispetto ad altre alternative Zenefits

ADP Workforce Now prezzo

Contattare per i prezzi

ADP Workforce Now valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (oltre 3.500 recensioni)

4.1/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 6.300 recensioni)

7. Justworks

Il migliore per il supporto HR 24/7

via Solo opere Da fare un software HR con assistenza 24/7? Non cercate oltre Justworks. Questa piattaforma vi offre un'ancora di salvezza con il servizio clienti e i professionisti delle risorse umane tramite email, chattare al telefono o Slack. Inoltre, fornisce automazioni per le buste paga strumenti per l'assunzione e l'onboarding e piani di assicurazione sanitaria per grandi gruppi.

Justworks migliori funzionalità/funzione

Da fare per gestire un team internazionale? Justworks supporta l'acquisizione di talenti a livello globale

Justworks integra le normative sul lavoro nella sua piattaforma e nei flussi di lavoro

Prendete decisioni basate sui dati con Justworks People Analytics

L'automazione delle paghe di Justworks traccia le ore dei dipendenti e le sincronizza con le loro buste paga

Justworks limitazioni

Alcuni utenti affermano che la soluzione per le buste paga internazionali ha ancora bisogno di lavoro

Altri vorrebbero che Justworks integrasse funzionalità/funzione di coinvolgimento dei dipendenti o funzioni sociali

Justworks prezzo

Basics: $59/mese per dipendente per un massimo di 49 dipendenti

$59/mese per dipendente per un massimo di 49 dipendenti Plus: $99/mese per dipendente per un massimo di 49 dipendenti

Justworks valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (430+ recensioni)

4.6/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

8. Increspatura

Il migliore per la gestione dei benefit dei dipendenti

via Increspatura Rippling è una popolare piattaforma di gestione della forza lavoro che non solo include funzionalità/funzione per la gestione delle buste paga e dei benefit, ma supporta anche la gestione delle spese e dei dispositivi. Inoltre, è dotata di un cloud IT e di un cloud finanziario, in modo da poter mobilitare Rippling in più dipartimenti. 🌻

Rippling migliori funzionalità/funzioni

Esecuzione di buste paga statunitensi o globali

Recluta i migliori talenti utilizzando il sistema di monitoraggio dei candidati e gestisci le loro prestazioni con revisioni basate su dati

Rippling semplifica la formazione dei dipendenti grazie a un LMS integrato

Strumenti per la raccolta dei feedback dei dipendenti e per la conduzione di sondaggi sul loro benessere

Rippling limiti

Alcuni utenti vorrebbero che Rippling avesse uno strumento di programmazione

Altri vorrebbero che offrisse reportistica personalizzata

Rippling prezzi

Contattare per i prezzi

Rippling valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (2.100+ recensioni)

4.8/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (oltre 2.900 recensioni)

9. Paychex

Migliore per le piccole imprese

via Paychex Paychex offre pacchetti personalizzabili, in modo da pagare solo le funzionalità/funzione HR di cui avete bisogno. Se siete lavoratori autonomi o avete una piccola azienda, questa alternativa a Zenefits vi dà anche accesso a consulenti per ottimizzare le buste paga e le imposte aziendali.

Paychex migliori funzionalità/funzione

Avete bisogno di un'assicurazione? Paychex vi mette in connessione con polizze per la copertura assicurativa, la responsabilità civile generale, il risarcimento dei lavoratori e altro ancora

Paychex vi aiuterà nella transizione da un'altra società di buste paga

Gestire i benefici dell'assicurazione sanitaria, compresi FSA e HSA

Paychex monitora le presenze dei dipendenti e fornisce orologi marcatempo

Paychex limitazioni

Alcuni utenti affermano che gli orologi marcatempo sono difettosi

Altri dicono che è complicato gestire i processi di busta paga per i dipendenti stipendiati

Paychex prezzi

Essenziale: $39/mese più $5 per dipendente

$39/mese più $5 per dipendente Selezione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Paychex valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1.400+ recensioni)

4.2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.400+ recensioni)

10. Zoho People

Migliore soluzione CRM per i dipendenti

via Persone Zoho Zoho è una suite aziendale all-in-one che offre soluzioni per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la gestione delle attività e altro ancora. Zoho People gestisce attività fondamentali per le risorse umane, come le buste paga e le ferie, nonché il coinvolgimento dei dipendenti, la formazione e il monitoraggio del tempo.

Zoho People le migliori funzionalità/funzione

Zoho è un grande ecosistema di software, quindi questa è una buona opzione se si utilizzano già i prodotti Zoho

Creazione di un chatbot per le risorse umane per rispondere rapidamente a semplici domande del team

Avete bisogno di contenere le spese? Provate la funzionalità di gestione delle spese di Zoho per tenere sotto controllo le spese

Costruire il proprio LMS on-demand

Zoho People limitazioni

Serve una soluzione separata per la gestione delle attività

Alcuni utenti affermano che è difficile utilizzare Zoho People se si gestiscono più organizzazioni

Zoho People prezzo

Essential HR: $1,25/mese per utente, fatturati annualmente

$1,25/mese per utente, fatturati annualmente Professional: $2/mese per utente, con fatturazione annuale

$2/mese per utente, con fatturazione annuale Premium: $3/mese per utente, con fatturazione annuale

$3/mese per utente, con fatturazione annuale Enterprise: $4,50/mese per utente, con fatturazione annuale

$4,50/mese per utente, con fatturazione annuale People Plus: $9/mese per utente, con fatturazione annuale

Zoho People valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (240+ recensioni)

Bonus:_ Software HRMS !

Semplificare la gestione delle risorse umane con le alternative a Zenefits

Esistono molte alternative a Zenefits. In definitiva, l'opzione migliore per la vostra organizzazione dipende dalle funzionalità/funzioni, dai processi e dai prezzi di cui avete bisogno per la gestione aziendale.

Tutti gli strumenti di questo elenco supportano le funzioni HR, ma nessuno è versatile e personalizzabile come ClickUp. Costruite il vostro database, ottimizzate la gestione dei documenti o sfruttate uno strumento IA in uno dei nostri numerosi modelli: le possibilità sono infinite. 🤩

Scoprite la magia di ClickUp in prima persona: Create ora gratuitamente la vostra area di lavoro HR.