Come creare una sequenza di progetto in 7 semplici passaggi (esempi, strumenti e modelli)

Stai per affrontare un progetto importante? Fai un favore al tuo progetto (e a te stesso) creando al più presto la tua Sequenza. Credici: senza una Sequenza, le cose diventano caotiche in un batter d'occhio!

I project manager utilizzano le sequenze per suddividere il lavoro in attività realizzabili, il che aiuta a rispettare la pianificazione del progetto e a mantenere tutti in linea con gli obiettivi dall'inizio alla fine. 🌻

Tu vuoi avere successo. Noi vogliamo che tu abbia successo. E abbiamo creato una guida con tutto ciò che devi sapere sulle sequenze dei progetti per raggiungere questo obiettivo.

Preparati a scoprire i diversi tipi di sequenze di progetto, i vantaggi di avere un piano di progetto, esempi di sequenze efficaci e (ovviamente) come crearne una perfetta.

Che cos'è una sequenza di progetto?

Una timeline di project management è una rappresentazione visiva di un progetto in corso o di uno nuovo. Descrive tutte le attività e le attività cardine del progetto necessarie per raggiungere il tuo obiettivo.

Una sequenza di progetto efficace spesso include:

Organizza ogni fase con la vista Sequenza di ClickUp Usa la vista Sequenza per visualizzare le informazioni più importanti per te e vedere le attività in ordine cronologico o alfabetico oppure in base alla data di scadenza o di inizio

Lo scopo di una sequenza di progetto è quello di consentirti di visualizzare la visione d'insieme e comprendere meglio l'intero progetto. Ti permette inoltre di vedere a colpo d'occhio lo stato del progetto.

Una sequenza di progetto consente inoltre al tuo team di concentrarsi su attività specifiche, attività secondarie e attività cardine in tempo reale, per capire cosa è necessario fare ora e cosa ci aspetta in futuro.

Leggi anche: Passaggi per un progetto di project management efficiente

Vantaggi dell'utilizzo di una sequenza di progetto

C'è un motivo per cui quasi tutti i project manager adorano le sequenze dei progetti. Questi strumenti sono una parte essenziale del processo di pianificazione! 🤩

La sequenza prepara tutte le persone coinvolte all'avventura che stai per intraprendere. Inoltre, può impressionare gli stakeholder mostrando loro esattamente come il tuo team sta raggiungendo gli obiettivi e superando le scadenze in ogni passaggio del percorso. 🏆

Ecco alcuni dei numerosi vantaggi derivanti dall'utilizzo di una Sequenza di progetto:

Migliora il monitoraggio dei progressi: le sequenze di progetto offrono una visione d'insieme le sequenze di progetto offrono una visione d'insieme del programma di progetto , rendendo facile per tutti monitorare i progressi relativi alle attività più piccole, alle attività cardine e al completamento del progetto. Questo contribuisce a instaurare un rapporto di fiducia con gli stakeholder e migliora la comunicazione all'interno del team

Ottimizzate i flussi di lavoro: senza una chiara sequenza temporale del progetto, è facile ritrovarsi con più persone che lavorano allo stesso compito; le tempistiche, invece, semplificano senza una chiara sequenza temporale del progetto, è facile ritrovarsi con più persone che lavorano allo stesso compito; le tempistiche, invece, semplificano la gestione del carico di lavoro , migliorando così il lavoro di squadra, la gestione delle attività e la gestione del tempo

Concentrati sul quadro generale : con centinaia di attività da svolgere dall'inizio alla fine del progetto, è facile perdere di vista l'obiettivo. Ma una Sequenza del progetto ti permette di visualizzare sempre il quadro generale

Identifica i ruoli di ciascun membro del team: Il tuo team deve essere unito e lavorare insieme se vuoi che il progetto proceda senza intoppi. Una sequenza mostra a ciascun membro del team il ruolo assegnatogli, in modo che possa svolgere al meglio il proprio compito

Mantieni aspettative realistiche: quando puoi esaminare la tempistica del piano del progetto e vedere a che punto sei, è più facile mantenere aspettative realistiche. Ad esempio, non prometterai accidentalmente agli stakeholder il completamento del progetto in metà del tempo di cui il tuo team ha bisogno

Evidenzia le dipendenze tra le attività : Le Sequenze ti aiutano a individuare ed evidenziare le dipendenze e i vincoli per evitare colli di bottiglia nel tuo percorso verso l'esito positivo

Preparati al cambiamento: non è raro che i progetti e gli obiettivi cambino. Le Sequenze consentono di adeguarsi facilmente al flusso della situazione, invece di lasciare le persone all'oscuro.

Festeggia gli esiti positivi: puoi aumentare la motivazione celebrando non solo il completamento del progetto, ma anche le attività cardine; una Sequenza ti aiuta a identificare gli esiti positivi in modo da poter premiare il tuo team in modo adeguato

L'elenco potrebbe continuare, ma hai cose importanti da fare! Quindi, in breve, anche una semplice sequenza di progetto semplifica ogni passaggio, garantendo un esito positivo del processo. I project manager avranno meno grattacapi e più tempo da dedicare a un aperitivo con il proprio team. 🙌

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Come creare una sequenza per un progetto

Esaminiamo i passaggi necessari per creare una sequenza di progetto. Per spiegare ogni passaggio nel contesto, useremo l'esempio dell'organizzazione di un evento annuale di premiazione dei dipendenti sul posto di lavoro.

Passaggio 1: Definisci gli obiettivi e l'ambito

Innanzitutto, definisci chiaramente gli obiettivi, i risultati attesi e i criteri di successo del progetto. Questo definirà la direzione di tutti i passaggi successivi. Ciò comporta prendere in considerazione:

Obiettivi del progetto

Tutti gli stakeholder, i loro ruoli e le loro responsabilità

Risultati finali del progetto

Il calendario del progetto

Attività cardine da raggiungere

Nel nostro esempio relativo all'organizzazione della serata annuale di premiazione dei dipendenti, l'obiettivo potrebbe essere quello di pianificare e realizzare un evento annuale memorabile per celebrare i risultati raggiunti dai dipendenti.

Obiettivi:

Scegli una sede.

Organizza il programma (ad es. premiazione, intrattenimento, catering).

Invita e conferma i partecipanti.

Assicurati che l'evento rientri nel budget.

Passaggio 2: Identifica le attività e i compiti chiave

Sulla base dei risultati attesi e delle attività cardine individuati nel primo passaggio, elabora un elenco di tutte le attività che devi portare a termine per completare con successo il progetto. Raccogli i contributi e i suggerimenti del tuo team e dei vari stakeholder del progetto per assicurarti che nulla venga tralasciato in questa fase.

Per un'organizzazione efficiente, suddividi ogni attività di grandi dimensioni in attività e passaggi più piccoli.

Una struttura di suddivisione del lavoro, se disponibile, può essere molto utile in questa fase.

Ad esempio, le attività per la nostra festa di premiazione dei dipendenti potrebbero essere:

Impostare una data per l'evento

Piano e approvazione del budget

Selezione e prenotazione della sede

Progettare e effettuare la distribuzione degli inviti

Organizzazione del catering e delle decorazioni

Creazione dell'elenco dei premi e ordine di trofei/targhe

Coordinamento dell'intrattenimento e dei discorsi

Impostazione delle apparecchiature audiovisive

Gestione della logistica del giorno dell'evento (ad es. trasporti, uscieri)

📮ClickUp Insight: Quasi il 42% dei knowledge worker preferisce l'email per la comunicazione all'interno del team. Ma questo ha un costo. Poiché la maggior parte delle email raggiunge solo alcuni membri del team, le informazioni rimangono frammentate, ostacolando la collaborazione e le decisioni rapide. Per migliorare la visibilità e accelerare la collaborazione, utilizza un'app all-in-one per il lavoro come ClickUp, che trasforma le tue email in attività concrete in pochi secondi!

Passaggio 3: Determina le dipendenze delle attività

Ora, identifica le relazioni tra le attività in modo da poter evidenziare quelle critiche. Prendi nota delle attività che devono essere completate per prime per consentire l'esecuzione delle altre.

Utilizza tipi di dipendenza come:

Finish-to-Start (FS): l'attività A deve essere completata prima che l'attività B abbia inizio

Start-to-Start (SS): l'attività A e l'attività B possono iniziare contemporaneamente

Finish-to-Finish (FF): l'attività A e l'attività B devono terminare contemporaneamente

Nel nostro esempio, le dipendenze del progetto potrebbero includere:

La location deve essere prenotata prima di inviare gli inviti

Il budget deve essere approvato prima di definire il catering o le decorazioni

L'elenco dei premi deve essere completato prima di ordinare i trofei

Passaggio 4: Stima la durata necessaria per ciascuna attività

Calcola il tempo necessario per ogni attività (in settimane, giorni o ore). Tieni conto della complessità di ogni attività, delle risorse necessarie e di eventuali dipendenze individuate. Quindi, prevedi un margine di tempo per far fronte a potenziali ritardi.

Stimare correttamente il tempo necessario per le attività di un progetto è la chiave per creare una Sequenza accurata.

Nel progetto relativo ai premi per i dipendenti, potremmo trovare le seguenti sequenze:

Selezione della sede: 1–2 settimane

Progettazione degli inviti: 3 giorni

Ordine di consegna: 2–3 settimane

Pianificazione e conferma del catering: 1 settimana

Fase 5: Definisci le attività cardine

Ora suddividi il progetto in attività cardine specifiche. Le attività cardine sono punti importanti del progetto che sono da monitorare, come l'avvio del progetto, le fasi di revisione e la consegna finale.

Stabilire delle attività cardine aiuta al monitoraggio del progetto, garantisce il rispetto delle scadenze e allinea i membri del team di progetto e le parti interessate.

Esempi tipici di attività cardine per la serata di premiazione dei dipendenti potrebbero essere:

Attività cardine 1: Definizione del budget (Settimana 1)

Attività cardine 2: Conferma della prenotazione della sede (Settimana 2)

Attività cardine 3: Invia gli inviti ai partecipanti (Settimana 3)

Attività cardine 4: Definire l'elenco dei premi e dare l'ordine ai trofei (Settimana 4)

Attività cardine 5: Giorno dell'evento (attività cardine finale)

Passaggio 6: Assegnare le risorse

Una volta creato l'elenco delle attività e delle attività cardine, inizia ad assegnare le risorse a ciascuna di esse. Queste includono attrezzature, fondi, membri del team, ecc.

Allocare le risorse in modo strategico in questo modo ti evita di trovarti in una situazione di carenza o eccesso di risorse in qualsiasi ambito, mantiene equilibrati i carichi di lavoro del team e aiuta al monitoraggio delle ridondanze.

Nel nostro esempio, alcuni dei ruoli e delle responsabilità del team potrebbero essere:

Coordinatore di eventi: pianificazione e gestione generale

Team finanziario: approvazione e monitoraggio del budget

Team HR o marketing : progettazione di inviti e gestione delle conferme di partecipazione

Team logistico: configurazione della sede, audiovisivi e coordinamento il giorno dell'evento

Passaggio 7: Utilizza uno strumento per la creazione di una Sequenza di progetto

Scegli un software per la creazione di sequenze di progetto per visualizzare la sequenza del tuo progetto. Inserisci tutti i dettagli del progetto, come attività, dipendenze, durate e risorse, nello strumento per creare una sequenza visiva.

I team di progetto possono utilizzare un semplice calendario, un diagramma di Gantt o uno strumento integrato di project management come ClickUp.

Per una visualizzazione accurata della sequenza, ma anche per un piano e una realizzazione efficienti dell'intero progetto, niente batte ClickUp. Ecco alcuni motivi:

Soluzione completa per la gestione di progetti, tempi e risorse

Flessibilità nel passare da una visualizzazione all'altra, inclusi i diagrammi di Gantt, per la gestione delle attività

Strumenti integrati per il monitoraggio del tempo e la possibilità di impostare date di scadenza, promemoria e durate stimate per le attività

Automazioni per risparmiare tempo eliminando le azioni ripetitive

Collaborazione in tempo reale per i team di progetto con lavagne online, chat, documentazione e altro ancora

Il piano Free Forever offre funzionalità avanzate come attività illimitate, visualizzazioni multiple e integrazioni di base

Reportistica avanzata, monitoraggio dei progetti e analisi con supporto IA nei piani a pagamento

Come creare una sequenza di progetto con ClickUp

Ecco una guida passo passo per creare la tua prima Sequenza con il software e lo strumento di autore per la creazione di Sequenze di progetto di ClickUp. 🙂

Passaggio 1: aggiungi una vista Sequenza

Il layout della sequenza di ClickUp offre un'ampia gamma di funzionalità. Puoi ingrandire per visualizzare i singoli giorni o rimpicciolire per visualizzare settimane o mesi alla volta. Questo ti permette di vedere le attività e gli eventi passati dall'inizio alla fine.

Per aggiungere una vista Sequenza, clicca sul pulsante "Nuova vista" in qualsiasi elenco, cartella o spazio e seleziona "Sequenza" dal menu a tendina. Clicca su "Aggiungi vista" per creare la tua Sequenza. Ora puoi aggiungere attività e assegnare le scadenze di conseguenza.

Aggiungi facilmente le attività cliccando in un punto qualsiasi della vista Sequenza e seguendo i prompt per creare l'attività. Trascina un'attività esistente dalla barra laterale destra sulla tua Sequenza.

La visualizzazione della sequenza nel project management mostra solo le attività pianificate nell'intervallo di tempo selezionato. Pertanto, se non vedi le tue attività, clicca sulla barra laterale (situata sul lato destro dello schermo) per visualizzare le attività non pianificate o scadute.

Trasforma le idee emerse dal brainstorming in attività dalla lavagna online di ClickUp e visualizzale in una Sequenza

Puoi trascinarli direttamente da questa barra laterale sulla tua sequenza secondo necessità. Inoltre, puoi utilizzare le lavagne online di ClickUp per facilitare il brainstorming di un elenco di attività prima di iniziare alla creazione della sequenza. Questo è un altro aspetto del tuo software per la sequenza di progetto che ti permette di visualizzare cosa è necessario e quando. 👀

Passaggio 2: Ordina le attività in base all'assegnatario

Una delle funzionalità principali della vista Sequenza di ClickUp è il raggruppamento delle attività in base all'assegnatario, così puoi vedere a colpo d'occhio quante attività ha ogni persona. Potrai anche vedere le attività che si sovrappongono e che potresti voler spostare. Puoi anche raggruppare le attività in base alla priorità, ai tag e ai campi personalizzati. Per questo semplice tutorial sulla Sequenza, raggrupperemo in base all'assegnatario.

Tieni sotto controllo lo stato di avanzamento del tuo lavoro a colpo d'occhio organizzando le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtraggio e raggruppamento nella vista Elenco di ClickUp

Fai clic sul pulsante "Raggruppa per" sul lato destro della barra degli strumenti nella parte superiore della Sequenza e seleziona "Assegnatario". In questo modo le righe della Sequenza verranno raggruppate in base a ciascun assegnatario, con tutte le relative attività in un'unica riga. Se un'attività è assegnata a più persone, apparirà su tre righe, ma si tratta comunque di un'unica attività.

Ogni attività verrà inoltre contrassegnata con un colore di sfondo per facilitarne la distinzione.

Passaggio 3: Modifica delle attività

ClickUp ti consente di modificare le attività direttamente dalla vista Sequenza. Puoi trascinare le attività all'interno o all'esterno per regolare le date di inizio e di fine. Inoltre, puoi aggiungere o rimuovere attività dai gruppi trascinandole da un gruppo all'altro.

La funzionalità Tasks in Multiple Lists (TIML) di ClickUp consente agli sviluppatori di collegare le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

Puoi anche interagire con la casella di testo associata a ciascuna attività per visualizzare le altre righe in cui compare, ridimensionare la casella di testo e fare doppio clic per accedere a ulteriori opzioni per le modifiche necessarie.

Passaggio 4: Personalizza la tua Sequenza

Clicca sui puntini di sospensione nell'angolo destro della barra degli strumenti per visualizzare il menu Impostazioni e le opzioni di personalizzazione. Qui puoi modificare il colore di sfondo di ogni attività, regolare le impostazioni delle notifiche, espandere i nomi delle attività e scegliere cosa visualizzare nella vista Sequenza.

Personalizza la tua mappa mentale da zero in ClickUp con la modalità vuota

Puoi anche comprimere ed espandere i gruppi cliccando sull'icona a forma di freccia a destra del nome, che in questo tutorial corrisponde all'assegnatario.

Passaggio 5: Goditi il fatto di essere in linea con i tempi

Stiamo dicendo una cosa ovvia, ma vale la pena sottolinearla: le sequenze funzionano al meglio quando le usi attivamente per rimanere in linea con gli obiettivi! Anche le migliori app non possono farti rispettare le scadenze se tu e i membri del tuo team non controllate regolarmente i progressi.

La buona notizia è che ClickUp non è solo uno strumento per creare Sequenze: è una suite completa con centinaia di strumenti pensati per aiutare il tuo team a portare a termine ogni attività prevista dalla Sequenza. 🛠️

ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni con programmi quali Jira, Asana, Slack, Gmail, Documenti Google, Outlook, Loom, Zoom e l'intera suite Microsoft (Excel, PowerPoint, Word, ecc.). Puoi utilizzarle per tenere tutto in un'unica dashboard centrale.

Poiché l'accesso alla vista Sequenza è disponibile a partire dal piano aziendale e superiori, avrai a disposizione tutti gli strumenti della nostra suite. Possiamo aiutarti in ogni ambito, dai piani di marketing e le infografiche alla formazione dei nuovi assunti e alla creazione di altri documenti relativi alle risorse umane.

Leggi anche: I migliori grafici per il project management

I tipi più comuni di sequenze di progetto

Scegliere il tipo giusto di sequenza del progetto è fondamentale se vuoi ottenere il massimo dalla pianificazione del tuo progetto. Ognuna presenta vantaggi e svantaggi a seconda del tipo di progetto, quindi scegli con attenzione.

Sequenza del progetto con diagramma Gantt

Ordina le tue attività in modo semplice e veloce e crea viste a cascata con un solo clic per stare al passo con gli eventi e dare priorità a ciò che è importante

Il diagramma di Gantt è senza dubbio il tipo di sequenza di progetto più diffuso. È uno dei nostri preferiti, come dimostra l'impegno che abbiamo dedicato alla vista Diagramma di Gantt di ClickUp. 👀

I diagrammi di Gantt sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per quasi tutti i progetti, mostrando tutte le informazioni necessarie in un unico posto. Questo ti permette di ottenere tantissime informazioni in pochi secondi!

Strumenti di project management come ClickUp hanno ottimizzato i modelli di diagramma di Gantt, rendendoli interattivi e utili per un efficiente monitoraggio del tempo.

Se sei interessato al project management agile, avrai sicuramente sentito parlare dei diagrammi di Gantt, che applicano il modello a cascata per mappare il tuo progetto dall'inizio alla fine.

Sequenze dei progetti sulla bacheca Kanban

Personalizza il tuo sistema di project management organizzando le colonne in base alle tue preferenze, come stato, assegnatario, priorità e altro ancora

Le sequenze Kanban sono ideali per la pianificazione degli sprint nei progetti Agile e rappresentano un'ottima integrazione alle sequenze dei diagrammi di Gantt. I team Agile utilizzano spesso i diagrammi di Gantt per il project management e le bacheche Kanban per le sequenze giornaliere e settimanali.

La maggior parte dei software di project management che includono i diagrammi di Gantt offre anche bacheche Kanban, poiché questi due strumenti spesso vanno di pari passo. Su ClickUp, ad esempio, i diagrammi di Gantt e le bacheche Kanban sono tra i nostri modelli di roadmap di progetto più popolari. 👀

Sequenze cronologiche dei progetti

Con la visualizzazione della Sequenza, puoi passare facilmente da un'attività all'altra e ottenere una panoramica visiva della posizione delle attività e delle scadenze

Una sequenza cronologica è pensata per progetti lineari. Queste sequenze sono molto più semplici di un diagramma Gantt.

Di solito si sviluppano da sinistra a destra, mostrando lo stato dall'inizio alla fine senza attività secondarie o percorsi multipli. Questo rende più facile per i project manager farsi un'idea del piano del progetto, in modo da sapere cosa c'è in programma o quali sono le scadenze.

Grafici verticali delle sequenze dei progetti

Migliora la tua gestione del tempo con la vista Carico di lavoro di ClickUp e verifica come la durata stimata per ogni attività si rapporta al tempo totale a tua disposizione nella settimana.

Un grafico verticale o a barre presenta un asse verticale e uno orizzontale, consentendoti di visualizzare le risorse e il tempo in modo corrispondente. Questi grafici sono molto utilizzati nei progetti finanziari per la gestione dettagliata delle risorse e il monitoraggio delle tendenze.

La gestione delle risorse è fondamentale per la salute della tua sequenza di project management, in modo da essere certo di non sovrastimare o sottostimare le tue risorse. Che si tratti di personale, strumenti o budget, la tua sequenza di project management risente del modo in cui pianifichi le tue risorse.

Pianificazione avanzata della sequenza di un progetto: CPM e PERT

Oltre ai quattro tipi fondamentali di sequenze di progetto menzionati in precedenza, per pianificare le sequenze e i programmi di progetti complessi vengono utilizzate anche altre due metodologie: il Metodo del Percorso Critico (CPM) e la Tecnica di Valutazione e Revisione del Programma (PERT).

Nel metodo del percorso critico, i project manager identificano le attività critiche dipendenti calcolandone la durata tramite una formula specializzata (o algoritmo del percorso critico). Questo metodo aiuta a identificare le attività critiche che devono essere in cima all'elenco delle priorità e l'ordine più logico per completarle.

D'altra parte, i diagrammi PERT suddividono le attività principali del progetto in elementi più gestibili e le organizzano graficamente. La complessità del tuo diagramma PERT dipende dal numero di attività cardine del progetto lungo il percorso critico e dalla durata stimata per completare ciascuna attività.

In sostanza, il metodo del percorso critico è più indicato quando la durata delle attività è nota, mentre i grafici PERT sono utili quando la durata delle attività è sconosciuta.

Esempi di sequenze di progetto

Grazie ai diversi tipi di Sequenza disponibili, quasi tutti i progetti possono trarne vantaggio! Ecco alcuni esempi di progetti con Sequenza:

Sequenza del progetto di strategia SEO:

Una sequenza del progetto di strategia di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) può essere fondamentale per migliorare la visibilità del tuo sito web sui motori di ricerca. Questa sequenza dovrebbe includere:

Ricerca delle parole chiave: identifica e analizza le parole chiave più popolari in grado di indirizzare traffico verso il tuo sito web.

Analisi della concorrenza: Esamina le strategie utilizzate dai tuoi concorrenti e scopri come superarle.

SEO on-page: Modifica il contenuto e il codice sorgente HTML di una pagina per renderla più appetibile ai motori di ricerca.

SEO off-page: comprende la creazione di backlink, il social media marketing e altre strategie volte ad aumentare la popolarità e l'affidabilità del tuo sito.

Creazione e pubblicazione di contenuti: pianifica e crea contenuti di alta qualità che includano le parole chiave che hai scelto.

Monitoraggio delle prestazioni: controlla regolarmente il tuo posizionamento sui motori di ricerca e modifica le tue strategie secondo necessità.

Sequenza del progetto di organizzazione di eventi:

Che si tratti di una conferenza, del lancio di un prodotto o di un matrimonio, le tempistiche nella pianificazione degli eventi sono fondamentali per un esito positivo! Esse includono:

Bilancio: Stabilisci il tuo budget e destina i fondi alle varie spese. È importante mettere da parte abbastanza soldi per gli imprevisti!

Selezione della location e dei fornitori: cerca, valuta e prenota i fornitori. Questi possono includere fotografi, catering, animatori, ecc.

Gestione degli inviti e delle conferme di partecipazione: Crea gli inviti e effettua il monitoraggio delle risposte degli ospiti. Ciò include anche la gestione delle cancellazioni e delle modifiche dell'ultimo minuto.

Attività del giorno dell'evento: Definisci i dettagli e crea un programma per il giorno dell'evento. Coordinati con i fornitori per garantire che tutto proceda senza intoppi.

Follow-up post-evento: invia note di ringraziamento, analizza i feedback e raccogli foto da utilizzare in futuro per scopi di marketing.

Sequenza del progetto di ristrutturazione della casa:

I progetti di ristrutturazione domestica sono un esempio perfetto di come le sequenze possano aiutarti a rimanere organizzato ed efficiente. Ecco come potrebbe presentarsi una sequenza di questo tipo:

Piano: Stabilisci il tuo budget, cerca gli appaltatori e valuta le condizioni della tua casa. Decidi l'entità del progetto.

Progettazione e permessi: collabora con un architetto o un progettista per elaborare i piani della tua ristrutturazione. Richiedi i permessi necessari alle autorità locali.

Demolizione e costruzione: abbatti le pareti, rimuovi i vecchi infissi e inizia i lavori di costruzione. Questo passaggio è solitamente quello che richiede più tempo!

Installazione e finiture: Installa nuovi elettrodomestici, infissi e finiture. Ciò può includere anche lavori di tinteggiatura, posa di pavimenti, ecc.

Ispezione e controllo qualità: Fai ispezionare il tuo lavoro da un professionista e apporta le modifiche necessarie prima di finalizzare il progetto.

Leggi anche: Gestione dei progetti con un software di pianificazione dei lavori edili

7 modelli di sequenza di progetto per il project management

I software per la creazione di timeline di progetto rendono più efficiente la pianificazione di progetti di qualsiasi dimensione. Le app di project management che offrono più timeline e modelli di timeline funzionano particolarmente bene per i progetti con numerosi gruppi di attività e obiettivi in evoluzione.

Ad esempio, ecco alcuni dei modelli di sequenza di progetto di ClickUp che ti aiuteranno a creare una pianificazione della sequenza del progetto con precisione:

1. Modello di sequenza di progetto

Scarica questo modello Fai brainstorming su un elenco di attività del progetto su una lavagna online di ClickUp

Le lavagne digitali sono strumenti versatili per la pianificazione dei progetti. E questo strumento versatile è perfetto per delineare l'ambito, la Sequenza, le risorse e gli obiettivi del progetto.

Il modello di sequenza di progetto di ClickUp aiuta a creare sequenze accurate con aggiornamenti in tempo reale. Elenca e classifica le attività del progetto per comprenderne l'ambito, la sequenza e le risorse necessarie. La creazione di una sequenza di progetto consente ai team di identificare gli ostacoli e le dipendenze.

Ideale per: team che lavorano da remoto e desiderano creare una sequenza del progetto accessibile a tutti.

2. Modello compilabile di Sequenza di progetto

Scarica questo modello Crea una sequenza di progetto utilizzando un elenco ClickUp in questo semplice modello compilabile

Una timeline vuota è perfetta per pianificare progetti o eventi in cui la sequenza delle attività è fondamentale. Aiuta a delineare i passaggi e a visualizzare la timeline del tuo progetto, fornendo una chiara panoramica delle attività e delle scadenze.

Il modello di sequenza compilabile di ClickUp migliora ulteriormente questa funzionalità grazie a campi personalizzati dettagliati, che mostrano le informazioni essenziali in un'unica vista. I campi personalizzati consentono ai team di aggiungere dettagli rilevanti come descrizioni delle attività, date di scadenza, assegnatari e attività cardine.

I campi personalizzati inclusi accelerano il processo di creazione:

Costo effettivo

Budget stanziato

Giorni assegnati

Giorni (formula suggerita)

Fase del progetto

Completamento delle attività

Ideale per: Progetti in cui la sequenza esatta delle attività è fondamentale

3. Modello di sequenza di progetto Gantt

Scarica questo modello Visualizza più progetti su un unico diagramma di Gantt in ClickUp

Il modello di sequenza di progetto Gantt di ClickUp offre panoramiche giornaliere, mensili e annuali per facilitare il monitoraggio dei progressi e la pianificazione.

La vista giornaliera gestisce il lavoro quotidiano, mentre quella mensile evidenzia lo stato mensile e i potenziali ostacoli. La vista annuale offre una prospettiva d'insieme per identificare le tendenze e pianificare a lungo termine.

L'utilizzo del modello di timeline di Gantt migliora la project management, semplifica le operazioni e aumenta la produttività. 📈

Ideale per: Teams di progetto che pianificano progetti complessi e a lungo termine.

4. Modello di sequenza per progetti di marketing

Scarica questo modello Delinea le attività del progetto e le attività cardine su un diagramma di Gantt in ClickUp

Il modello di sequenza per progetti di marketing di ClickUp è uno strumento affidabile per i team di marketing che desiderano ottimizzare il proprio flusso di lavoro e gestire le campagne in modo efficace. Questo modello consente ai team di creare sequenze adattabili e ripetibili per qualsiasi campagna o progetto di marketing. 🌐

Favorisce la coerenza organizzando le visualizzazioni personalizzate del progetto:

Visualizzazione della sequenza : data di inizio/fine delle attività e delle riunioni raggruppate per trimestre

Vista Riquadro : manager, membri del team, partner e attività assegnate

Vista Elenco : attività di marketing raggruppate per trimestre

Vista Bacheca: attività di marketing raggruppate per stato

Semplifica la creazione, la promozione, le revisioni e il lancio dei contenuti in un unico posto, garantendo un'immagine coordinata del marchio e consentendo rapidi adattamenti alle esigenze specifiche del progetto.

Ideale per: Pianificazione ed esecuzione di progetti del team di marketing

5. Modello di lavagna online per la Sequenza di un progetto

Scarica questo modello Crea una sequenza del progetto su una lavagna online di ClickUp

Il modello di lavagna online per la sequenza del progetto di ClickUp vanta un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop che consente di organizzare facilmente note adesive e oggetti.

Questo modello è adatto a designer, copywriter, sviluppatori, product manager e altre figure coinvolte. Semplifica la comprensione delle attività e l'identificazione dei ruoli per i membri del team.

Stabilendo requisiti precisi, i membri del team possono concentrarsi sulle attività rilevanti, riducendo al minimo il tempo dedicato a lavori non importanti. Questo approccio aiuta a ridurre al minimo le incomprensioni e i malintesi, evitando ritardi o rielaborazioni.

Ideale per: team interfunzionali che collaborano a progetti complessi

6. Modello di sequenza per progetti creativi

Scarica questo modello Organizza il processo di pianificazione creativa in ClickUp

Il modello di sequenza per progetti creativi di ClickUp è uno strumento potente per organizzare e gestire progetti creativi, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità. Offre un quadro strutturato per visualizzare le attività cardine e le attività critiche, semplificando il project management. 🎨

Adatto a progetti di piccole o grandi dimensioni, il modello è progettato per adattarsi a qualsiasi idea. La sua interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop consente di creare rapidamente sequenze dettagliate, mettendo in evidenza le attività cardine e le attività importanti.

In questo modo tutti i partecipanti al progetto rimangono informati sullo stato del progetto e sulle scadenze cruciali.

Ideale per: team creativi e agenzie che desiderano ottimizzare la pianificazione dei progetti.

7. Modello di sequenza per un progetto di implementazione software

Crea una sequenza visiva sulla lavagna online di ClickUp

Scarica questo modello Crea una sequenza visiva sulla lavagna online di ClickUp

Il modello di sequenza per il lancio del software di ClickUp fornisce ai team di sviluppo le risorse necessarie per collaborare e definire le strategie relative alle tempistiche di lancio del software. Grazie alla rappresentazione visiva di attività, sequenze e dipendenze, i membri del team possono individuare facilmente le attività cruciali e monitorare lo stato dei progressi in tempo reale.

Inoltre, le intuitive funzionalità drag-and-drop consentono ai team di riorganizzare e classificare rapidamente le schede, modificando la Sequenza di implementazione in base alle necessità. Questa flessibilità permette ai team di rispondere prontamente ai cambiamenti nell'ambito o nella tempistica del progetto, garantendo che tutte le attività vengano portate a termine nei tempi previsti. 🗓️

Ideale per: team di sviluppo software che desiderano pianificare un piano di lancio strutturato per il proprio prodotto.

Cosa cercare in un software per la creazione di sequenze di progetto

Personalizzazione: Lo strumento per la sequenza dovrebbe adattarsi a diversi tipi di sequenze per soddisfare le esigenze del tuo progetto. Dovresti essere in grado di visualizzare facilmente le sequenze del progetto nel modo che preferisci

Facilità d'uso: Nessuno ha il tempo o la voglia di imparare a usare un altro software complicato; scegli un software per la gestione delle Sequenze che sia facile da usare e non richieda lunghe sessioni di formazione

Collaborazione in tempo reale: i team di progetto devono rimanere aggiornati e coordinati indipendentemente dalle diverse posizioni e dai fusi orari. Per farlo, scegli un software per la sequenza del progetto che consenta ai team di lavorare insieme in modo collaborativo e in tempo reale

Gestione delle attività: Oltre alla visualizzazione della sequenza del progetto, la soluzione che sceglierai dovrebbe anche disporre di funzionalità di supporto per la gestione delle attività e delle risorse. Ciò renderà più facile mantenere tutte le attività del progetto in linea con gli obiettivi

Integrazioni: i team moderni utilizzano un gran numero di strumenti, pertanto dovresti scegliere un software per la creazione di Sequenze che si integri bene con le app che usi abitualmente

Migliora il project management del tuo team con le timeline di progetto

Saper creare una sequenza di progetto è fondamentale per l’esito positivo del progetto. Tuttavia, non deve essere un grattacapo: con questa guida passo passo è un gioco da ragazzi. Inoltre, i nostri modelli di sequenza di progetto rendono tutto ancora più semplice!

ClickUp, però, fa molto di più che semplificare le sequenze dei progetti. È una soluzione all-in-one per il project management con centinaia di strumenti che ti aiutano a portare a termine il lavoro più velocemente, così puoi dedicarti alle cose che ti piacciono. (Qualcuno ha voglia di una maratona su Netflix?)

Ti sembra interessante? Se sì, prova ClickUp con il nostro piano Free Forever. In pochi secondi potrai iniziare a creare le attività che ti serviranno per portare a termine con esito positivo la Sequenza del tuo progetto. 🙌