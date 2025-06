I 12 migliori grafici per il project management (Guida 2025)

*A chi non piacciono i grafici?

Sono visivamente accattivanti e possono rendere anche le presentazioni più noiose leggermente più sopportabili.

E quando si tratta di project management, svolgono un'altra importante funzione:

Un grafico di project management suddivide i dati relativi al progetto in parti facilmente comprensibili e aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina.

L'uso dei grafici nel project management risale agli albori dell'ingegneria industriale.

Henry Gantt, pioniere della gestione scientifica, sviluppò il grafico di Gantt all'inizio del 1900 per visualizzare le tempistiche dei progetti.

Da allora sono emersi vari grafici, ognuno dei quali offre una visione unica dei diversi aspetti dell'esecuzione di un progetto. Questi grafici sono importanti nel project management moderno perché semplificano informazioni complesse, migliorano la comunicazione e facilitano un processo decisionale migliore.

Questo post del blog esplorerà diversi tipi di grafici di project management, il loro significato e come possono essere applicati nel mondo reale.

Il ruolo dei grafici nel project management

I grafici di project management sono uno strumento fondamentale per qualsiasi project manager. Offrono un approccio strutturato per:

Pianificazione e programmazione: Grafici come i grafici di Gantt e i grafici PERT aiutano a mappare visivamente le attività, le dipendenze e le sequenze del progetto, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina

Gestione delle risorse: Visualizzando l'allocazione delle risorse su grafici di project management come i grafici di Gantt o una struttura di suddivisione del lavoro, i project manager possono identificare potenziali colli di bottiglia e ottimizzare i programmi del team per garantire il completamento tempestivo

Monitoraggio dello stato di avanzamento: i grafici burn-up/burn-down e le bacheche Kanban offrono informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto, consentendo di apportare modifiche tempestive e correzioni di rotta

Gestione dei rischi: grafici come i diagrammi causa-effetto e l'analisi SWOT aiutano a identificare i potenziali rischi e il loro impatto sul progetto, consentendo strategie proattive di mitigazione dei rischi

Utilizzando i grafici giusti al momento giusto, i project manager possono prendere decisioni informate, migliorare la comunicazione e, in ultima analisi, realizzare progetti complessi nei tempi e nei limiti di budget previsti.

Diversi tipi di grafici per il project management

Un'ampia gamma di grafici per il project management soddisfa diverse esigenze di pianificazione e monitoraggio. Diamo un'occhiata a 12 grafici molto diffusi, ai loro punti di forza e ai loro limiti.

Molti di questi grafici sono disponibili in ClickUp, un software completo per la gestione delle attività e dei progetti.

1. Grafico di Gantt: ideale per progetti semplici

Visualizza chiaramente i flussi di lavoro con i grafici Gantt di ClickUp

Un grafico di Gantt è un grafico che illustra la pianificazione di un progetto. Mostra le attività lungo l'asse y e il tempo lungo l'asse x. Ogni attività è rappresentata da una barra orizzontale che ne indica la durata e le date di inizio e fine.

Utilizza i grafici Gantt di ClickUp per organizzare e impostare facilmente le priorità delle attività. Le caratteristiche principali di questa funzionalità includono:

Codifica a colori e categorizzazione tramite spazi, cartelle, elenchi, attività e attività secondarie

Organizzazione delle attività con ordinamento e filtraggio rapidissimi

Monitoraggio dello stato in tempo reale e collaborazione

Dipendenze delle attività per garantire che il progetto proceda secondo i piani nelle varie fasi

Percorsi critici e margine di flessibilità per anticipare potenziali ostacoli ed evidenziare le attività con scadenze flessibili

Ideale per: Progetti con attività e dipendenze ben definite, come lo sviluppo di software o i progetti di costruzione Limiti: Meno flessibile per progetti con requisiti mutevoli o una sequenza incerta. Può diventare disordinato per progetti complessi con molte attività

2. Diagramma di flusso: ideale per visualizzare processi complessi

Usa forme e connettori per visualizzare i processi sulle mappe mentali di ClickUp

Un diagramma di flusso è una rappresentazione visiva di un processo, che mostra la sequenza di passaggi, decisioni e risultati.

Le mappe mentali di ClickUp sono un'ottima funzionalità per creare diagrammi di flusso. Ti consentono di ottenere la prospettiva di cui hai bisogno tracciando connessioni tra le attività, mappando i flussi di lavoro, organizzando layout disordinati e altro ancora.

Ideale per: Mappare i processi, identificare i punti decisionali e visualizzare i flussi di lavoro Limiti: Può diventare complesso per processi intricati e potrebbe non rappresentare efficacemente attività parallele

3. Struttura di suddivisione del lavoro: ideale per monitorare i progetti

via Forbes

Una struttura di suddivisione del lavoro o WBS è uno schema gerarchico che suddivide i risultati finali del progetto in componenti più piccoli e più gestibili.

Ideale per: definire l'ambito del progetto, identificare i risultati finali e assegnare la titolarità delle attività Limiti: Non adatto per visualizzare flussi di lavoro e dipendenze

Il modello di struttura di suddivisione del lavoro di ClickUp aiuta a creare questa struttura in modo semplice e veloce. Si integra con gli strumenti di comunicazione del tuo team per ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle attività e con gli strumenti di archiviazione dei file per gestire i documenti direttamente all'interno della WBS.

Scarica questo modello Suddividi un progetto complesso in parti gestibili utilizzando il modello di struttura di suddivisione del lavoro di ClickUp

💡Suggerimenti rapidi:

Inizia definendo i risultati principali a livello superiore, quindi suddividili in attività secondarie, attività cardine e attività

Aggiungi campi personalizzati per monitorare dettagli specifici come budget, risorse o priorità delle attività, rendendo la WBS più adatta alle esigenze del tuo progetto. Puoi anche utilizzare campi personalizzati per monitorare l'allocazione delle risorse e il budget direttamente all'interno della WBS

Integra il monitoraggio del tempo all'interno della WBS per monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività, garantendo una migliore gestione dei tempi del progetto

4. CPM (Critical Path Method): ideale per la pianificazione e l'ottimizzazione dei progetti

via Harvard Business Review

Il metodo del percorso critico è un diagramma di rete che identifica il percorso critico, ovvero la sequenza di attività che determina la durata complessiva del progetto.

Ideale per: Identificare le attività più critiche e i potenziali ritardi in un progetto Limiti: richiede un certo livello di esperienza nel project management per la creazione e l'interpretazione. Potrebbe non adattarsi bene a progetti con frequenti cambiamenti

Il modello di analisi del percorso critico di ClickUp è un ottimo strumento di project management per questo tipo di grafico. Consente di impostare le dipendenze delle attività, mappando chiaramente quali attività devono essere completate prima che altre possano iniziare.

Scarica questo modello Naviga facilmente nel tuo progetto e determina il suo percorso critico utilizzando il modello di analisi del percorso critico di ClickUp

Utilizza le dipendenze per evidenziare la sequenza delle attività che influiscono direttamente sulla data di completamento del progetto. In questo modo tutti sapranno quali attività sono critiche e quali possono essere posticipate senza influire sulla sequenza complessiva del progetto.

Aiuta anche a concentrare le risorse e l'attenzione sulle attività all'interno del percorso critico per evitare ritardi. È essenziale rivalutare regolarmente il percorso critico man mano che le attività vengono completate o quando il progetto cambia.

5. Grafici di progetto causa-effetto: ideali per l'analisi delle cause alla radice

via Harvard Business Review

Conosciuto anche come diagramma a lisca di pesce o diagramma di Ishikawa, un grafico causa-effetto rappresenta visivamente le potenziali cause di un problema o risultato specifico.

Ideale per: Identificare e analizzare le cause alla radice dei problemi che possono sorgere durante un progetto Limiti: Non adatto alla pianificazione di progetti o alla programmazione di attività; può diventare disordinato con troppe potenziali cause

Il modello di lavagna online Cause ed effetti di ClickUp può aiutarti a impostare rapidamente questo diagramma e a comprendere le cause alla radice dei problemi di un progetto.

Scarica questo modello Crea facilmente il tuo diagramma a lisca di pesce utilizzando il modello di lavagna online Cause ed Effetti di ClickUp

Caratteristiche principali del modello:

Un' interfaccia intuitiva drag-and-drop consente agli utenti di aggiungere e organizzare facilmente gli elementi del diagramma a lisca di pesce. Utilizza questa funzionalità per classificare rapidamente le cause nei rami pertinenti, assicurando che ogni causa sia chiaramente collegata al suo effetto

Le categorie predefinite (come Metodi, Materiali, Macchinari, Manodopera, Ambiente e Misurazioni) possono essere personalizzate in base al problema analizzato. Ad esempio, in un progetto di sviluppo software, è possibile rinominare le categorie in Progettazione, Sviluppo, Test, Implementazione, ecc. Ciò rende il diagramma più pertinente e facile da comprendere

Le opzioni di codifica a colori ed etichettatura per i rami del diagramma a lisca di pesce aiutano a distinguere visivamente le diverse categorie e cause. Utilizza uno schema di colori coerente per differenziare le cause primarie, le cause secondarie e le loro categorie

6. Bacheca Kanban: ideale per visualizzare e gestire i flussi di lavoro

Visualizza il lavoro, massimizza l'efficienza e gestisci i limiti dei lavori in corso (WIP) con una bacheca Kanban di ClickUp

Una bacheca Kanban è un sistema visivo di gestione del flusso di lavoro che utilizza colonne per rappresentare le diverse fasi del lavoro (ad esempio, Da fare, In corso, Terminato).

Con la funzionalità Vista Bacheca di ClickUp, puoi visualizzare le attività in colonne personalizzabili, trascinare le attività attraverso le fasi e aggiungere sottogruppi per monitorare facilmente i progetti su una bacheca Kanban.

Aiuta a:

Gestisci le priorità delle attività con date di scadenza e tag di priorità. Aggiorna facilmente più attività contemporaneamente selezionando più schede e trascinandole in una nuova colonna

Assegna attività, aggiungi commenti e allega file direttamente nelle schede. Rimani connesso e assicurati che tutti siano sulla stessa pagina con un sistema kanban dinamico e flessibile

Limita il numero di attività in ogni fase per garantire una consegna senza intoppi ed eliminare i colli di bottiglia. Modifica o rimuovi facilmente i limiti per aumentare l'efficienza e concentrarti sulla creazione di valore

Personalizza la tua bacheca in base al tuo flusso di lavoro unico. Aggiungi, nascondi o riorganizza facilmente le schede per adattarle alle priorità in evoluzione e crea colonne personalizzate che riflettono le fasi del tuo progetto, come "Scoping", "In corso", "In attesa di revisione" e "Terminato"

Ideale per: Project management agile, in cui le attività vengono classificate in base alle priorità e completate in brevi iterazioni Limiti: Potrebbe non essere adatto a progetti con esigenze complesse di allocazione delle risorse o progetti con dipendenze a lungo termine tra le attività

7. Grafico di Pareto: ideale per identificare i problemi più significativi

via Dipartimento della Salute del Minnesota

Un grafico di Pareto è un grafico a barre che classifica i punti dati in ordine decrescente di frequenza o impatto. Combina un grafico a barre e un grafico a linee, dove le barre rappresentano la frequenza di ciascun punto dati e la linea rappresenta la frequenza cumulativa.

Ideale per: Identificare i fattori più significativi che contribuiscono a un problema o a una questione Limiti: Non adatto per visualizzare sequenze o dipendenze di progetti

8. Grafico a torta: ideale per rappresentare dati semplici

Crea grafici a torta e visualizzazioni sulle dashboard di ClickUp

Un grafico a torta è un grafico statistico circolare che rappresenta proporzioni numeriche dividendo un cerchio in settori.

I dashboard di ClickUp offrono un modo potente per visualizzare i dati e monitorare le prestazioni attraverso widget personalizzabili. Uno degli strumenti di project management più efficaci all'interno del dashboard è la possibilità di creare grafici a torta.

È possibile personalizzare questi grafici a torta in base alle esigenze specifiche del proprio team. È possibile regolare i colori, le etichette e gli intervalli di dati, assicurando che il grafico sia perfettamente allineato con i propri obiettivi di reportistica.

💡Suggerimenti rapidi:

Utilizza i grafici a torta per evidenziare le metriche chiave che richiedono attenzione immediata . Ad esempio, puoi visualizzare la proporzione delle attività in diversi stati (ad esempio, "Da fare", "In corso", "Completato") per ottenere una panoramica dello stato di avanzamento del progetto

Per mantenere la chiarezza, evita di utilizzare troppe fette in un singolo grafico a torta. Limitati a 5-7 categorie per garantire che ogni fetta sia distinguibile e che il grafico rimanga di facile lettura

Migliora l'efficacia dei tuoi grafici a torta combinandoli con altri widget del dashboard come grafici a linee o grafici a barre

Assicurati che i dati inseriti nel grafico a torta siano aggiornati . ClickUp ti consente di collegare i widget direttamente ai dati in tempo reale dalla tua area di lavoro, quindi approfitta di questa funzionalità per mantenere accurate le tue visualizzazioni

Quando si presentano grafici a torta, aggiungere annotazioni o etichette direttamente sulle fette per fornire un contesto aggiuntivo, come percentuali o punti chiave

Ideale per: Mostrare le dimensioni relative di diversi punti dati in proporzione al totale Limiti: meno pratico per confrontare più punti dati o mostrare tendenze nel tempo

9. Grafico di controllo: ideale per determinare il controllo dei processi

via The Deming Institute

Un grafico di controllo è uno strumento statistico di controllo dei processi utilizzato per monitorare e analizzare le variazioni dei processi nel tempo. Visualizza i punti dei dati di processo tracciati nel tempo, aiutando a distinguere tra variazioni dovute a cause comuni (inerenti al processo) e variazioni dovute a cause speciali (indicative di problemi che richiedono attenzione).

Un grafico di controllo include in genere una linea centrale che rappresenta la media del processo, insieme a limiti di controllo superiori e inferiori che definiscono i confini della variabilità prevista. Monitorando queste variazioni, i grafici di controllo consentono di individuare tempestivamente tendenze o cambiamenti, consentendo di intraprendere azioni correttive tempestive per mantenere la stabilità e la qualità del processo.

Ideale per: Identificare tendenze, modelli e anomalie nei dati di progetto, come le metriche di controllo qualità o l'utilizzo delle risorse Limiti: Richiede conoscenze statistiche per essere interpretato e implementato in modo efficace

10. Grafici burn-up/burn-down: ideali per progetti con ambito fisso

Visualizza la velocità degli sprint, i grafici burnup e burndown e molto altro con la dashboard Sprint del software ClickUp

I grafici burn-up e burn-down vengono utilizzati per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto nel tempo. Un grafico burn-up mostra il lavoro cumulativo completato, mentre un grafico burn-down mostra il lavoro rimanente da completare.

Ideale per: Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, identificare i potenziali rischi e apportare le modifiche necessarie al piano di progetto Limiti: Meno pratico per progetti con requisiti mutevoli o carichi di lavoro imprevedibili

Il modello di grafico burndown di ClickUp è uno strumento prezioso per semplificare la creazione di grafici di project management sia burn-up che burn-down.

Scarica questo modello Semplifica la pianificazione dei progetti con il modello di grafico burndown di ClickUp

Ecco come:

Strutture predefinite per grafici burn-up e burn-down, che eliminano la necessità di configurazione manuale. Ciò consente di risparmiare tempo e garantisce la precisione, permettendo ai project manager di concentrarsi sull'interpretazione dei dati piuttosto che sulla creazione dei grafici

Visualizza lo stato di avanzamento rispetto al lavoro pianificato nel tempo. Il grafico burn-down mostra il lavoro rimanente, mentre il grafico burn-up tiene traccia del lavoro completato, aiutando i team a capire se sono sulla buona strada per rispettare le scadenze

Personalizza le metriche sui grafici , come i tassi di completamento delle attività, il lavoro rimanente e le scadenze. Questa flessibilità garantisce che i grafici riflettano le esigenze e gli obiettivi specifici del tuo progetto

Integrazione con Attività di ClickUp , aggiornando i grafici in tempo reale man mano che le attività vengono completate o aggiunte. Questo aggiornamento dinamico aiuta i team a rimanere informati sullo stato attuale del progetto senza ricalcoli manuali

11. Diagrammi a matrice: ideali per scoprire le relazioni tra i dati

via Project Management Academy

Un diagramma a matrice è uno strumento visivo per analizzare e dare priorità alle relazioni tra due o più set di dati.

Ideale per: Identificare modelli e correlazioni tra diverse variabili, come risorse, attività e rischi Limiti: può diventare complesso per set di dati di grandi dimensioni e variabili multiple

Gli strumenti predefiniti, come il modello di lavagna online ClickUp Matrix, semplificano la creazione di diagrammi a matrice.

Scarica questo modello Elaborate una strategia per il vostro processo decisionale su un concetto o un problema specifico utilizzando il modello di lavagna online ClickUp Matrix

Il modello offre layout di matrice flessibili e personalizzabili, come griglie 2×2, che consentono di mappare diverse variabili o criteri importanti per il progetto.

Ulteriori vantaggi di questo modello includono:

Sfrutta un' interfaccia intuitiva drag-and-drop per spostare facilmente gli elementi tra i diversi quadranti, aiutandoti a visualizzare rapidamente lo stato di ogni attività, rischio o punto decisionale

Collaborate in tempo reale sulla matrice , semplificando l'allineamento sulle priorità, la condivisione delle intuizioni e il processo decisionale collettivo

Integrazione con le attività di ClickUp e i documenti ClickUp, che consentono di collegare elementi della matrice ad attività, documenti o altre risorse specifiche , che consentono di collegare elementi della matrice ad attività, documenti o altre risorse specifiche

12. Analisi SWOT: la soluzione migliore per la pianificazione strategica

via Business Network International

Un'analisi SWOT è una tecnica di pianificazione strategica dei progetti che consente di identificare i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce di un progetto.

Ideale per: Valutare i fattori interni ed esterni di un progetto e sviluppare strategie per sfruttare i punti di forza e affrontare i punti deboli Limiti: Fornisce un'istantanea della situazione attuale e potrebbe non tenere conto di cambiamenti futuri. Si basa su valutazioni soggettive dei punti di forza e di debolezza

Il modello di analisi SWOT personale di ClickUp è progettato per semplificare il processo di conduzione di un'analisi SWOT nella gestione dei progetti.

Scarica questo modello Migliora i punti di forza operativi attuali della tua organizzazione monitorando i punti deboli del sistema con il modello di analisi SWOT personale di ClickUp

Questo modello aiuta i project manager e i team a valutare sistematicamente i propri progetti, identificare i fattori chiave interni ed esterni e prendere decisioni informate per migliorare l'esito positivo dei progetti.

Ecco come semplifica l'analisi SWOT:

Sfrutta le sezioni predefinite per classificare punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce. Questa struttura garantisce che nulla venga trascurato durante l'analisi e aiuta a mantenere l'attenzione su ogni aspetto

Adatta il modello alle tue esigenze aggiungendo campi personalizzati. Questa flessibilità consente di incorporare ulteriori dettagli rilevanti per il progetto o il team

Supporta vari strumenti di visualizzazione, come grafici o diagrammi, per presentare l'analisi SWOT in modo visivamente accattivante

Applicazioni reali dei grafici di project management

Un grafico di project management diventa uno strumento indispensabile nel mondo reale in tutti i settori.

Organizzazioni come la NASA utilizzano i grafici di Gantt per gestire le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti nelle missioni, come i progetti Mars Rover .

Questi grafici aiutano a visualizzare le complesse attività coinvolte nell'esplorazione spaziale e garantiscono che tutti gli elementi siano sincronizzati.

via ResearchGate

Un altro utilizzo storico dei grafici di project management è l'uso del CPM (Critical Path Method) da parte di Du Pont alla fine degli anni '50. La multinazionale chimica americana voleva ottimizzare i programmi di manutenzione del suo stabilimento di Louisville, fondamentale per la produzione di neoprene.

Applicando il metodo del percorso critico per analizzare e perfezionare il programma di manutenzione, gli ingegneri della Du Pont sono riusciti a ridurre significativamente i tempi di fermo da 125 a 93 ore, con ulteriori miglioramenti previsti per portarli a 78 ore. Questa riduzione dei tempi di fermo ha portato a un aumento sostanziale delle prestazioni dell'impianto, con la produzione di un milione di libbre in più di neoprene nel 1959.

Ora vediamo come vengono utilizzati i vari grafici in diversi scenari di progetto:

Progetti di costruzione: I grafici di Gantt nei progetti di costruzione aiutano a visualizzare la sequenza delle attività dalla fondazione al completamento. Le strutture di suddivisione del lavoro aiutano a suddividere l'intero progetto in fasi gestibili, mentre i grafici CPM identificano le attività critiche per garantire la consegna puntuale

Marketing: I team di marketing utilizzano spesso grafici a torta per rappresentare l'allocazione del budget tra i diversi canali (ad esempio, social media, email, SEO). Questa rappresentazione visiva aiuta gli stakeholder a comprendere rapidamente la distribuzione delle spese e a prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse

Assistenza sanitaria: Le istituzioni sanitarie utilizzano l'analisi SWOT per valutare i propri servizi e le strategie di assistenza ai pazienti. Valutando i fattori interni ed esterni, possono migliorare l'erogazione dei servizi e adattarsi ai mutamenti del contesto sanitario

Sviluppo software: Le bacheche Kanban sono ampiamente utilizzate nello sviluppo agile di software per visualizzare il flusso di lavoro dal backlog alla distribuzione. I grafici burn-down monitorano lo stato di avanzamento degli obiettivi degli sprint, mentre i diagrammi di flusso aiutano a documentare la logica complessa del sistema

Pianificazione di eventi: I grafici di Gantt sono fondamentali per gestire le sequenze temporali degli eventi, dalla prenotazione della sede all'elenco degli ospiti. I diagrammi di flusso possono mappare la logistica degli eventi, mentre i diagrammi a matrice possono aiutare ad allocare le risorse in modo efficace

Gestione dei rischi: i diagrammi causa-effetto possono essere utilizzati per identificare i potenziali rischi di un progetto, mentre i diagrammi a matrice possono valutare l'impatto e la probabilità di tali rischi

Grafici e software per il project management

Sebbene un grafico di project management possa essere creato manualmente, un software di project management ne semplifica notevolmente la creazione, la gestione e l'analisi. Strumenti come Microsoft Project, Excel e ClickUp offrono un intervallo di funzionalità/funzioni a supporto della creazione e dell'utilizzo dei grafici.

tramite Microsoft Project

Microsoft Project: Tradizionalmente utilizzato per il project management, offre solide funzionalità di grafici Gantt e altre opzioni di creazione di grafici. Tuttavia, la sua curva di apprendimento ripida e il costo elevato possono essere proibitivi per i team più piccoli che potrebbero preferire altri strumenti

Excel: Excel è uno strumento versatile che consente di creare grafici Gantt, grafici a barre e grafici a torta. Tuttavia, i suoi limiti in termini di collaborazione e aggiornamenti in tempo reale possono ostacolarne l'efficacia per progetti complessi

ClickUp: Una piattaforma moderna per il project management, ClickUp offre vari tipi di grafici, tra cui grafici Gantt, bacheche Kanban, grafici burn-up/burn-down e altro ancora. La sua interfaccia intuitiva, le funzionalità di collaborazione in tempo reale e le capacità di integrazione lo rendono una scelta popolare per team di tutte le dimensioni

La soluzione di project management di ClickUp, in particolare, si distingue per la sua flessibilità e adattabilità.

Migliora il project management con ClickUp

Consente agli utenti di personalizzare i grafici in base alle esigenze specifiche del progetto, collaborare in tempo reale e integrarsi con altri strumenti per un flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Inoltre, i piani tariffari di ClickUp si adattano a team di varie dimensioni e budget, rendendolo accessibile a diverse organizzazioni.

Utilizzo dei grafici di project management per semplificare le funzioni organizzative

I grafici di project management sono preziosi per visualizzare le informazioni relative ai progetti, migliorare la comunicazione e prendere decisioni informate. Comprendendo i diversi tipi di grafici e le loro applicazioni, i project manager possono selezionare gli strumenti più appropriati per i loro progetti.

Software come ClickUp hanno reso la creazione e la gestione dei grafici estremamente facile, semplificando la collaborazione tra i team e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

