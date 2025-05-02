10 Migliori software di pianificazione delle costruzioni nel 2025

Come sapete, il settore delle costruzioni si muove alla velocità della luce, rendendo fondamentale un'efficace gestione del team di progetto. Fortunatamente, il software di programmazione edile può rendere tutto questo un gioco da ragazzi. Non dovrete più lottare per rispettare le scadenze, ottimizzare l'allocazione delle risorse o favorire la collaborazione tra i membri del team. ✨

È importante rimanere aggiornati sugli ultimi progressi tecnologici e selezionare un software di pianificazione edilizia che sia in linea con i loro requisiti specifici. Questo post del blog analizza le 10 migliori opzioni di software di pianificazione edilizia, soffermandosi sulle funzionalità/funzione chiave di ciascuno, sui vantaggi e sui modi in cui può migliorare il project management.

Che cosa si deve cercare in un software di pianificazione delle costruzioni?

Quando si cerca il miglior software per la pianificazione dei lavori di costruzione, è importante considerare diversi fattori chiave, tra cui:

Capacità di project management

Funzionalità/funzione di pianificazione, compresa la possibilità di creareGrafici Gantt e visualizzazioni per comprendere meglio i programmi di costruzione e le dipendenze delle attività

Funzionalità/funzione per la gestione delle risorse, come ad esempiolivellamento delle risorse e monitoraggio

Strumenti di collaborazione e comunicazione che consentono la gestione/condivisione dei documenti e una comunicazione efficace tra tutte le parti interessate al progetto, compresi titolari, appaltatori generali, subappaltatori, architetti e ingegneri

Integrazione e compatibilità con altri strumenti e sistemi utilizzati nei flussi di lavoro dell'edilizia

App per dispositivi mobili Android o iOS che consentono ai project manager e al personale di campo di accedere e aggiornare i programmi mentre si trovano in cantiere

Funzionalità di reportistica e analisi per analizzare lo stato del progetto,l'utilizzo delle risorsee le metriche chiave

Facilità d'uso e supporto clienti personalizzato

Scalabilità e flessibilità per garantire che il software sia in grado di gestire progetti di dimensioni e complessità diverse

Il costo e il valore del software

10 Migliori software di project management per l'edilizia

In un mondo dinamico e frenetico, un'efficiente pianificazione del progetto di costruzione è fondamentale per un'esecuzione positiva del progetto. Come professionisti del settore edile, siete alla continua ricerca dei migliori strumenti per ottimizzare i processi di pianificazione e migliorare i lavori richiesti dal project management.

Siamo qui per aiutarvi a prendere decisioni informate. Di seguito vi presentiamo le 10 migliori opzioni di software di pianificazione edilizia disponibili. Ogni software ha potenti funzionalità/funzione che possono rivoluzionare il modo in cui i progetti vengono pianificati, monitorati ed eseguiti.

1. ClickUp

Ottenere un quadro chiaro delle attività e delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp

Con ClickUp software di pianificazione dei progetti di costruzione il software di pianificazione dei progetti di costruzione di Sequenza vi permette di completare il controllo sulle tempistiche, sulle risorse e sulle scadenze dei progetti. L'interfaccia di facile utilizzo consente di creare e gestire senza sforzo le pianificazioni dei progetti, assicurando che ogni attività sia assegnata, monitorata e completata in tempo. ⏰

ClickUp è strumenti collaborativi facilitano la comunicazione tra tutti i membri del team di costruzione. Gli aggiornamenti e le notifiche in tempo reale tengono tutti informati, consentendo un coordinamento efficace e un rapido processo decisionale.

Le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp portano la pianificazione dei progetti di costruzione a un livello superiore. Grafici di Gantt di ClickUp forniscono una panoramica visiva della sequenza temporale del progetto, consentendo di identificare le dipendenze , percorso critico e i potenziali colli di bottiglia.

In particolare, Modello di Gantt di costruzione di ClickUp semplifica l'avvio della pianificazione, la visualizzazione delle durate previste per le attività e lo stato di avanzamento del progetto in una visualizzazione a Sequenza. Inoltre, il modello di diagramma di ClickUp strumenti di gestione delle risorse aiutano ad allocare in modo efficiente la manodopera, le attrezzature e i materiali, ottimizzando la produttività e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Utilizzate il modello di diagramma di Gantt della costruzione di ClickUp per pianificare i progetti del vostro team di costruzione Scarica questo modello Sicurezza e privacy sono fondamentali nel settore edile e ClickUp lo sa bene. Grazie alla robusta crittografia dei dati e ai controlli di accesso, potete essere certi che le informazioni sui vostri progetti siano al sicuro e riservate.

Dai progetti residenziali di piccole dimensioni ai grandi sviluppi commerciali, ClickUp si rivolge ai professionisti dell'edilizia di ogni dimensione e specialità. Che siate project manager, appaltatori o architetti, ClickUp vi consente di semplificare i processi di pianificazione, aumentare la collaborazione e consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget. 💲

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Documenti di ClickUp : Documenti ClickUp sono uno strumento di collaborazione basato su cloud per creare e archiviare documenti aziendali dettagliati edocumenti aziendali e di progetto, comprese le richieste di informazioni e gli invii

Documenti ClickUp sono uno strumento di collaborazione basato su cloud per creare e archiviare documenti aziendali dettagliati edocumenti aziendali e di progetto, comprese le richieste di informazioni e gli invii Obiettivi : Monitoraggio di metriche aziendali e monitorare il risultato finale

Monitoraggio di metriche aziendali e monitorare il risultato finale **Organizzare le attività in priorità urgente, alta, normale o bassa, in modo che i membri del team, dal caposquadra agli assistenti del project management, sappiano da dove iniziare

App per iOS e Android : Con l'applicazione app mobile aggiungete attività e create promemoria e note mentre siete in viaggio, anche quando siete sul posto

iOS e Con l'applicazione app mobile aggiungete attività e create promemoria e note mentre siete in viaggio, anche quando siete sul posto Gestione finanziaria: Gestione delle risorse e del lavoro attraverso il monitoraggio di ordini di modifica, spese correnti e spese previste

Gestione delle risorse e del lavoro attraverso il monitoraggio di ordini di modifica, spese correnti e spese previste ClickUp AI: Compatibilità con il progettoGestire i progetti di costruzione utilizzando il software IA Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento: Gli utenti che utilizzano il software per la prima volta potrebbero aver bisogno di formazione

Gli utenti che utilizzano il software per la prima volta potrebbero aver bisogno di formazione Capacità limitate dell'app mobile: Non tutte le visualizzazioni e le funzionalità sono disponibili sull'app mobile, ma è possibile creare attività e promemoria, monitorare il tempo, lasciare commenti, modificare lo stato delle attività e altro ancora

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 8.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Autodesk

via Autodesk Autodesk offre un potente software per la pianificazione dei progetti edilizi, progettato per semplificare il project management e migliorare l'efficienza nel settore delle costruzioni.

Con il software di pianificazione di Autodesk, i professionisti del settore edile possono sviluppare una sequenza completa di progetti, definire percorsi critici e stabilire le dipendenze tra le attività. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alle notifiche automatiche, i project manager possono affrontare in modo proattivo i ritardi, ottimizzare l'allocazione delle risorse e prendere decisioni informate per mantenere i progetti in linea con i tempi e le scadenze nel rispetto del budget .

Autodesk è leader nella progettazione CAD e 3D, il che può aiutare nel monitoraggio del ciclo di vita di progetti complessi. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk

Schedulazione completa dei progetti : Creazione di pianificazioni dettagliate dei progetti con una precisa sequenza di attività, durata e dipendenze

Creazione di pianificazioni dettagliate dei progetti con una precisa sequenza di attività, durata e dipendenze monitoraggio in tempo reale e notifiche : Traccia le attività cardine, identifica i colli di bottiglia e affronta prontamente i ritardi. Le notifiche automatiche tengono informati i membri del team su modifiche e aggiornamenti

in tempo reale e Traccia le attività cardine, identifica i colli di bottiglia e affronta prontamente i ritardi. Le notifiche automatiche tengono informati i membri del team su modifiche e aggiornamenti analisi e reportistica avanzata Generare report approfonditi sulle prestazioni del progetto, sull'utilizzo delle risorse e sulla produttività

Generare report approfonditi sulle prestazioni del progetto, sull'utilizzo delle risorse e sulla produttività Integrazione con altri strumenti Autodesk **Il software Autodesk si integra perfettamente con altri strumenti dell'ecosistema Autodesk, come il software BIM (Building Information Modeling)

Limiti di Autodesk

Curva di apprendimento: Il software Autodesk può avere una curva di apprendimento ripida, in particolare per gli utenti che sono nuovi alla piattaforma o hanno un'esperienza limitata con strumenti simili di project management per l'edilizia

Il software Autodesk può avere una curva di apprendimento ripida, in particolare per gli utenti che sono nuovi alla piattaforma o hanno un'esperienza limitata con strumenti simili di project management per l'edilizia Requisiti hardware: L'esecuzione del software Autodesk può richiedere hardware ad alte prestazioni, compresi computer o workstation potenti

L'esecuzione del software Autodesk può richiedere hardware ad alte prestazioni, compresi computer o workstation potenti Dipendenza dalla connessione a Internet : Alcune funzioni del software Autodesk possono dipendere fortemente da una connessione Internet stabile

: Alcune funzioni del software Autodesk possono dipendere fortemente da una connessione Internet stabile Problemi di compatibilità: Sebbene il software Autodesk offra l'integrazione con altri strumenti del suo ecosistema, potrebbero sorgere problemi di compatibilità quando si lavora con software esterni o con utenti che utilizzano piattaforme software diverse

Sebbene il software Autodesk offra l'integrazione con altri strumenti del suo ecosistema, potrebbero sorgere problemi di compatibilità quando si lavora con software esterni o con utenti che utilizzano piattaforme software diverse Limiti di personalizzazione: Sebbene il software Autodesk offra opzioni di personalizzazione, potrebbero esserci dei limiti in termini di adattamento del software a specifiche esigenzerequisiti del progetto o a flussi di lavoro unici

Prezzi Autodesk

Versione di prova gratuita

Contattate il settore commerciale per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Autodesk

G2: 4,2/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

3. Archdesk

via Archdesk Archdesk è un software all'avanguardia per la pianificazione dei progetti di costruzione che consente alle imprese edili di pianificare e gestire in modo efficiente le attività dei progetti. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità/funzione, Archdesk semplifica la complessa attività di pianificazione dei progetti di costruzione, garantendo un'esecuzione regolare dall'inizio alla fine.

Il software fornisce aggiornamenti in tempo reale, consentendo ai team di rimanere informati sullo stato dei progetti e di prendere decisioni consapevoli. Archdesk promuove la collaborazione tra i membri del team, gli appaltatori e i client, facilitando una comunicazione e un coordinamento efficaci. 📳

Le migliori funzionalità/funzioni di Archdesk

**Interfaccia intuitiva: l'interfaccia utente è facile da navigare

Aggiornamenti in tempo reale del progetto: Gli utenti possono accedere agli aggiornamenti in tempo reale del progetto, compreso il monitoraggio del tempo, il completamento delle attività e i potenziali ritardi

Gli utenti possono accedere agli aggiornamenti in tempo reale del progetto, compreso il monitoraggio del tempo, il completamento delle attività e i potenziali ritardi Personalizzabile reportistica e analisi: Il software offre funzionalità di reportistica e analisi personalizzabili, consentendo alle imprese di costruzione di prendere decisioni basate sui dati

Il software offre funzionalità di reportistica e analisi personalizzabili, consentendo alle imprese di costruzione di prendere decisioni basate sui dati Funzionalità di integrazione: Archdesk si integra perfettamente con altri softwaregestione delle costruzioni strumenti e software, facilitando lo scambio di dati e garantendo un flusso di lavoro ottimizzato

Archdesk si integra perfettamente con altri softwaregestione delle costruzioni strumenti e software, facilitando lo scambio di dati e garantendo un flusso di lavoro ottimizzato Basato su cloud accessibilità: Essendo un software per l'edilizia basato su cloud, Archdesk permette agli utenti di accedere aalle pianificazioni dei progettidocumenti e aggiornamenti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, utilizzando qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet

Limiti di Archdesk

Limitazioni all'integrazione: Sebbene Archdesk offra capacità di integrazione, può avere dei limiti in termini di integrazione con specifici software di terze parti o sistemi legacy

Sebbene Archdesk offra capacità di integrazione, può avere dei limiti in termini di integrazione con specifici software di terze parti o sistemi legacy **Limiti: sebbene Archdesk offra un'accessibilità basata sul cloud, la sua app per dispositivi mobili potrebbe avere funzionalità/funzioni limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di Archdesk

Archdesk Essentials: 790 dollari al mese per cinque utenti; ulteriori utenti a partire da 84 dollari al mese

790 dollari al mese per cinque utenti; ulteriori utenti a partire da 84 dollari al mese Archdesk Professional: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Archdesk Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Archdesk

G2: 4.3/5 (20 recensioni)

4.3/5 (20 recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

4. Procore

via ProcoreProcore consente ai team di costruzione di pianificare, monitorare e ottimizzare efficacemente le scadenze dei progetti. Offre robuste app di pianificazione che comprendono l'analisi del percorso critico, l'allocazione delle risorse e gli aggiornamenti in tempo reale, permettendo di project management per coordinare in modo efficiente le attività e snellire i flussi di lavoro.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Procore

Software completo di project management per l'edilizia : Procore funge da sportello unico, consentendo alle aziende edili di fare tutto, dalla fatturazione alla gestione delle richieste di informazioni e degli ordini di modifica

Procore funge da sportello unico, consentendo alle aziende edili di fare tutto, dalla fatturazione alla gestione delle richieste di informazioni e degli ordini di modifica Dashboard personalizzabili: I project manager possono creare facilmente liste di controllo per la gestione del progettogestione delle attività e dashboard per seguire lo stato di avanzamento del progetto durante l'intero programma di costruzione

I project manager possono creare facilmente liste di controllo per la gestione del progettogestione delle attività e dashboard per seguire lo stato di avanzamento del progetto durante l'intero programma di costruzione Frequentemente utilizzato nel settore dell'edilizia : Procore è utilizzato da molte aziende, dagli appaltatori specializzati ai costruttori di Home

Limiti di Procore

Complessità per i progetti più piccoli: L'esteso intervallo di funzionalità/funzione può essere eccessivo per i progetti di costruzione più piccoli e meno complessi

L'esteso intervallo di funzionalità/funzione può essere eccessivo per i progetti di costruzione più piccoli e meno complessi Dipendenza dalla connessione a Internet: Per gli aggiornamenti in tempo reale e la collaborazione è necessaria una connessione stabile a Internet

Per gli aggiornamenti in tempo reale e la collaborazione è necessaria una connessione stabile a Internet Limitata personalizzazione: Sebbene Procore offra alcune opzioni di personalizzazione, potrebbero esserci dei limiti nell'adattare il software ai requisiti specifici del progetto rispetto ad altri software di project management per l'edilizia

Sebbene Procore offra alcune opzioni di personalizzazione, potrebbero esserci dei limiti nell'adattare il software ai requisiti specifici del progetto rispetto ad altri software di project management per l'edilizia Piattaforma Dipendenza : Procore opera principalmente come software basato su cloud, il che significa che gli utenti dipendono dai server e dall'infrastruttura della piattaforma per l'archiviazione e l'accessibilità dei dati

Prezzi di Procore

Contattare per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (1.900+ recensioni)

4,6/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)

5. Filo di campo

via Filo di campo Fieldwire è un'applicazione di software di project management per l'edilizia che offre anche funzionalità di pianificazione. Include la messaggistica in tempo reale per facilitare il completamento delle attività del progetto. Gli utenti possono anche produrre reportistica in PDF per monitorare meglio la pianificazione del progetto, il che può essere particolarmente utile per la chiusura del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Pianificazione con visualizzazione mobile: Funziona sia come piattaforma web che come app per dispositivi mobili

Funziona sia come piattaforma web che come app per dispositivi mobili Funzionalità offline: Traccia lo stato di avanzamento del progetto con strumenti di markup e as-built offline

Traccia lo stato di avanzamento del progetto con strumenti di markup e as-built offline Gestione dei documenti : Invio di qualsiasi cosa, dalle tabelle orarie ai rapporti di ispezione, tramite le funzionalità di modulo digitale di Fieldwire

Limiti di Fieldwire

Capacità di caricamento limitate: Il limite di dimensione per i caricamenti è di 200 megabyte

Il limite di dimensione per i caricamenti è di 200 megabyte Capacità limitate per l'uso "gratuito": La versione gratis è disponibile solo per piccoli team che non superano i tre progetti totali, i cinque utenti unici o i 100 fogli totali

Prezzi di Fieldwire

Basic: $0/mese

$0/mese Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Business: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business Plus: $74/mese per utente

Fieldwire valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

6. Caposquadra appaltatore

via Caposquadra appaltatore Contractor Foreman è un'attività completata di soluzione per la gestione degli appaltatori . Noto per la sua facilità d'uso, il software è stato sviluppato da un appaltatore ed è in grado di fornire assistenza per tutto ciò che riguarda la programmazione, la stima dei costi e il piano dei progetti. Tutti i modelli di prezzo includono l'accesso a progetti illimitati, il che potrebbe rendere questo software utile per chi gestisce un carico di lavoro elevato.

Funzionalità/funzione migliori di Contractor Foreman

Facilità d'uso: L'interfaccia è facile da navigare

L'interfaccia è facile da navigare **Progetti illimitati: tutte le opzioni di prezzo ospitano progetti illimitati

Formazione e supporto: Inclusi gratis con tutti i modelli di prezzo

Limiti di Contractor Foreman

Piattaforma più recente: Trattandosi di un software più recente, alcuni utenti hanno riferito di aver testato i limiti delle attuali capacità del prodotto

Trattandosi di un software più recente, alcuni utenti hanno riferito di aver testato i limiti delle attuali capacità del prodotto Difficile da personalizzare: Se la vostra azienda ha bisogno di strumenti personalizzati, lo sviluppo può richiedere un po' di tempo

Prezzi di Contractor Foreman

Standard: $49/mese

$49/mese Plus: $87/mese

$87/mese Pro: $123/mese

$123/mese Unlimited: $148/mese

Foreman Contractor valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (550+ recensioni)

7. Costruiretrend

via Tendenza alla costruzione Buildertrend è stato recentemente aggiornato e ha un aspetto rinnovato. Il software potrebbe essere utile ai direttori dei lavori che desiderano monitorare l'intero ciclo di vita del progetto, dall'avvio commerciale fino al completamento. Gli appaltatori possono anche comunicare gli aggiornamenti del progetto ai client direttamente attraverso la piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildertrend

Progettato per tutti gli appaltatori: Dai piccoli ristrutturatori aziendali alle grandi imprese di costruzione, Buildertrend dispone di piattaforme in grado di soddisfare tutte le esigenze

Dai piccoli ristrutturatori aziendali alle grandi imprese di costruzione, Buildertrend dispone di piattaforme in grado di soddisfare tutte le esigenze **Concentrazione sul project management: i clienti possono ricevere gli aggiornamenti sui progetti direttamente dalla piattaforma Buildertrend

Concentrazione sulla gestione commerciale: Gli appaltatori possono monitorare l'intero ciclo di vita del progetto, a partire dalla generazione dei lead

Limiti di Buildertrend

**L'accesso del cliente può causare problemi: i lavori devono essere monitorati diligentemente per garantire che le informazioni sui diversi lavori non vengano condivise con il cliente

Non ci sono abbastanza informazioni dopo il rinnovamento: I client non hanno fornito abbastanza feedback dopo che la piattaforma ha recentemente introdotto una nuova versione

Prezzi di Buildertrend

Essenziale: $99/mese

$99/mese Avanzato: $399/mese

$399/mese Completo: $699/mese

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4.2/5 (140+ recensioni)

4.2/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.610+ recensioni)

8. Galleggiante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Float.png

/$$$img/

via Galleggiante Float merita di essere preso in considerazione se state distribuendo più risorse su numerosi progetti. Il software consente di assegnare i progetti in base alla capacità attuale del team utilizzando una funzionalità/funzione in tempo reale. Float si sincronizza perfettamente con altre piattaforme, il che potrebbe renderlo una facile aggiunta al vostro stack tecnologico.

Le migliori funzionalità/funzione di Float

Sequenza in tempo reale: Assegnazione corretta delle risorse a un progetto di costruzione in base all'attuale capacità disponibile

Assegnazione corretta delle risorse a un progetto di costruzione in base all'attuale capacità disponibile Monitoraggio della spesa del progetto in tempo reale: Monitoraggio della pianificazione con attività precompilate in modo da poter misurare facilmente la redditività rispetto ai costi stimati

Monitoraggio della pianificazione con attività precompilate in modo da poter misurare facilmente la redditività rispetto ai costi stimati Sincronizzazione senza sforzo: Importazione facile dei dati da altri programmi di lavoro strumenti di project management e calendari

Limiti del galleggiamento

Funzionalità di completamento automatico: Gli utenti hanno segnalato che le funzioni di completamento automatico non funzionano come previsto

Gli utenti hanno segnalato che le funzioni di completamento automatico non funzionano come previsto **I progetti non vengono costruiti automaticamente: gli utenti non possono inserire una data di fine e tornare indietro per creare un calendario del progetto

Prezzi fluttuanti

Starter: $6/mese per persona

$6/mese per persona Pro: $10/mese per persona

$10/mese per persona Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Float

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.400+ recensioni)

9. e-Builder

via e-Builder e-Builder è una piattaforma progettata appositamente per i manager di grandi progetti di capitale. La piattaforma permette agli utenti di analizzare facilmente i dettagli relativi al calendario e alle finanze del progetto. La curva di apprendimento associata alla piattaforma è un po' ripida e potrebbe non essere conveniente per le aziende più piccole.

funzionalità/funzione migliori di #### e-Builder

**Gli appaltatori possono vedere immediatamente le deviazioni del budget e del programma, in quanto i due sono collegati nella piattaforma

**Automazioni: la piattaforma consente agli utenti di automatizzare molte voci manuali, in modo che i project manager possano concentrarsi sulla gestione dei progetti e sulla creazione di valore

**Analisi del percorso critico: gli utenti possono dare un'occhiata approfondita ai dettagli associati al percorso critico

limiti di #### e-Builder

Sincronizzazione limitata con piattaforme di terze parti: Gli utenti hanno segnalato l'assenza di compatibilità conpiattaforme come Dropbox Paper o Google

Gli utenti hanno segnalato l'assenza di compatibilità conpiattaforme come Dropbox Paper o Google Difficoltà di inserimento: La curva di apprendimento di e-Builder è un po' ripida

La curva di apprendimento di e-Builder è un po' ripida Destinato a progetti di grandi dimensioni: potrebbe non essere adatto alle piccole aziende

Prezzi di e-Builder

Contattare per prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni su #### e-Builder

G2: 3.7/5 (15+ recensioni)

3.7/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (400+ recensioni)

10. Orangescrum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Orangescrum.jpg

/$$$img/

via Orangescrum Orangescrum è un software open-source di project management e schedulazione . Il software offre numerosi modelli di calendario tra cui scegliere, rendendo facile trovare quello più adatto alle esigenze del progetto. Il calendario è anche condivisibile e gestibile da remoto, un vantaggio per chi lavora da remoto.

Funzionalità/funzione migliori di Orangescrum

Reportistica sulla durata del ciclo di attività: Traccia la tua pianificazione vedendo quanto tempo è stato speso per ogni fase di un progetto

Traccia la tua pianificazione vedendo quanto tempo è stato speso per ogni fase di un progetto Personalizzabile: Essendo un software open-source, la piattaforma è facile da personalizzare in base alle proprie esigenze

Essendo un software open-source, la piattaforma è facile da personalizzare in base alle proprie esigenze Monitoraggio dello stato di avanzamento in tempo reale: Con la funzionemonitoraggio del progetto i project manager possono facilmente monitorare lo stato di avanzamento dei lavori

Limiti di Orangescrum

**Gli utenti hanno indicato che la piattaforma potrebbe non essere la migliore per progetti su larga scala o per aziende con molti utenti

Nessuna capacità di drag-and-drop: L'aggiornamento degli stati dei progetti richiede un forte input da parte dell'utente

Prezzi di Orangescrum

Free: $0/mese per tre utenti

$0/mese per tre utenti Startup: $8/mese per 10 utenti

$8/mese per 10 utenti Professionale: A partire da $40/mese per 11 utenti e oltre

A partire da $40/mese per 11 utenti e oltre Enterprise: Chiamare per informazioni sui prezzi

Orangescrum valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

Il giusto software di pianificazione delle costruzioni può migliorare i vostri progetti

Per essere all'avanguardia nel settore delle costruzioni, una programmazione e un project management efficienti sono fondamentali.

Con le soluzioni software di pianificazione edilizia, è possibile rispettare meglio le scadenze, ottimizzare l'allocazione delle risorse e favorire la collaborazione tra i membri del team. ✅

Una soluzione software che si distingue dalle altre è ClickUp, che grazie alle sue funzionalità/funzione complete di project management, all'interfaccia utente e agli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità, consente ai professionisti del settore edile di assumere il controllo della programmazione dei progetti e di ottimizzare l'efficienza. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per iniziare.