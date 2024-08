Le 10 principali alternative e concorrenti di Procore nel 2024

Il software di gestione delle costruzioni Procore è in azienda da quasi due decenni. È molto tempo per trasformare un settore e guadagnarsi lo stato di uno dei leader del settore software di gestione delle costruzioni !

via Procurarsi Che la vostra azienda sia al primo o al quinto anno, avete bisogno di un software per gestire i progetti di oggi e pianificare il futuro. Esistono alternative a Procore che potrebbero essere più adatte alle vostre esigenze progetto, il budget e le esigenze del flusso di lavoro.

In questa guida, metteremo in evidenza le 10 principali alternative di Procure per massimizzare i vostri servizi e le vostre esigenze di lavoro relazioni con i clienti !

Cosa cercare nelle alternative a Procore?

Ecco cosa cercare nelle alternative a Procore.

Visualizzazioni multiple

Per avere una visione a 360 gradi dello stato del progetto, l'alternativa Procore che scegliete deve avere più visualizzazioni. Queste tre visualizzazioni sono un buon inizio: calendario, Gantt e Bacheche Kanban per progetti di costruzione monitoraggio dello stato di avanzamento.

Gestire le tempistiche di costruzione con la vista Gantt di ClickUp

Funzione di project management

Un buon software per la gestione dei lavori di costruzione è dotato di dettagliate funzionalità di project management. Queste funzionalità/funzione dovrebbero includere gestione delle attività monitoraggio del tempo, dashboard delle attività, stima dei costi e reportistica sullo stato di avanzamento del progetto.

Portale client o CRM Gestione della costruzione è più facile quando non si deve fare affidamento su 101 strumenti per Da fare. Ecco perché il vostro software deve avere

CRM (Gestione delle Relazioni con il Cliente) o portale client . Entrambi semplificheranno la comunicazione e velocizzeranno la condivisione di invii, RFI e specifiche.

Selezione di widget per visualizzare qualsiasi tipo di dati in una dashboard ClickUp

Modelli precostituiti e personalizzati

La gestione dei progetti di costruzione è un processo complesso. Con i modelli, è possibile impostare lavori ripetibili in modo che il team possa concentrarsi sulle attività giuste. Da dashboard per progetti ai flussi di lavoro, creare un numero il più possibile elevato di modelli di costruzione per diversi team e servizi.

Le 10 migliori alternative a Procore

1. ClickUp

Costruite il vostro flusso di lavoro ideale e le vostre visualizzazioni personalizzate in ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one da personalizzare in base al progetto e alle esigenze del cliente software di gestione delle costruzioni . Con ClickUp è possibile gestire un intero progetto dalla fase pre-commerciale fino alla conclusione dei lavori consegna del progetto ai client.

ClickUp è anche più versatile per adattarsi a ogni tipo di progetto, grazie all'esteso elenco di funzionalità, all'ampia comunità e al costante sviluppo di nuove funzioni. Inoltre, ClickUp dispone di un piano gratuito con tutte le funzionalità necessarie per gestire un progetto di costruzione. Provate il modello di gestione dei lavori di costruzione di ClickUp

Collaborazione sui concetti di design per la creazione di specifiche in ClickUp Documenti

Funzionalità/funzione di ClickUp

15+ visualizzazioni personalizzabili tra cui Calendario, Kanban, Gantt, Sequenza e altre ancora

Senza soluzione di continuità ecollaborazione in tempo reale con il team o con i fornitori

Annotazione e correzione di bozze di qualsiasi documento, come le richieste di informazioni e gli invii

Flussi di lavoro personalizzati e automatizzati per gestire i client, le risorse o le attività

Dettagli personalizzati per creare dettagli completi sui progetti e sul loro stato

Condivisione di dashboard e documenti con controlli estesi su autorizzazioni e autorità

Collaborazione per la creazione di documenti in tempo reale conClickUp Documenti* Calcolo e formule personalizzate per stimare i costi e monitorare il budget

Un timer globale per monitorare il tempo del team

ClickUp AI togestire progetti di costruzione utilizzando l'IA* Funzionalità di gestione delle costruzioni disponibili su Mac e Android

I vantaggi di ClickUp

oltre 1.000 integrazioni per connettersi con i vostri strumenti di project management preferiti

Tantissimimodelli di gestione delle costruzioni per costruire rapidamente pianificazioni, flussi di lavoro e dashboard del progetto

Connessione di flussi di lavoro, dashboard e aree di lavoro con collegamenti e relazioni di dipendenza

Un'app mobile per gestire i progetti in movimento con funzioni offline

Interfaccia semplice

Contro ClickUp

Curva di apprendimento a causa del numero di funzionalità/funzione disponibili e del livello di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Piano illimitato

: Piano Unlimited : $7 al mese per membro

: $7 al mese per membro Piano Business : $12 al mese per membro

: $12 al mese per membro Piano Enterprise : Contatto commerciale Valutazioni dei clienti ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.700+ recensioni)

: 4.7/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Costruiretrend

via BuilderTrend Buildertrend è un software di gestione delle costruzioni basato su cloud per costruttori di case, appaltatori specializzati e ristrutturatori. A differenza di Procore, che si concentra maggiormente sul lato gestionale, Buildertrend si concentra maggiormente sulla gestione dei client e dei lavori gestione degli appaltatori . Tuttavia, dispone degli strumenti di project management e di collaborazione essenziali per completare un progetto di costruzione.

Buildertrend è più adatto alle piccole e medie imprese di costruzione, mentre Procore è più versatile per adattarsi alle organizzazioni di dimensioni maggiori.

Funzionalità di Buildertrend

Gestione finanziaria completa, compresi pagamenti online, offerte e fatture,ordini di acquisto, preventivi, fatturazione e reportistica finanziaria avanzata

Comunicazione senza soluzione di continuità grazie al portale per i client, ai messaggi, agli account secondari, ai documenti e alla condivisione di foto

Project management per le costruzioni è resa possibile daprogrammi di costruzione, ordini di modifica, monitoraggio del tempo, to-dos, registri giornalieri, gestione del calendario, ecc.

Gestione commerciale e precontrattuale grazie al CRM, all'email marketing integrato, alla programmazione degli appuntamenti e alla creazione e gestione delle proposte

I professionisti di Buildertrend

Un potente CRM per seguire i contatti e le richieste di informazionigestione centralizzata dei client* Soluzioni automatizzate per la preventivazione e il calcolo dei costi

Supporto clienti personalizzato

Ogni prodotto essenziale per gestire i progetti dall'inizio alla fine

Contro di Buildertrend

Interfaccia goffa sull'app mobile di Buildertrend

Spesso lenta e con problemi di funzionamento

Funzione un po' tradizionale di gestione delle attività

Prezzi di Buildertrend

Buildertrend ha un modello di valutazione a tariffa fissa con tre piani.

Essenziale : $99 al mese

: $99 al mese Avanzato : 399 dollari al mese

: 399 dollari al mese Completo: $899 al mese

Valutazioni dei clienti di Buildertrend

G2 : 3.8 (50+ recensioni)

: 3.8 (50+ recensioni) Capterra: 4.5 (1500 recensioni)

3. Fieldwire

via Filo di campo Fieldwire è una delle più popolari alternative a Procore e si descrive come una "piattaforma di gestione del cantiere per i team di costruzione" L'obiettivo di Fieldwire è aiutare i team del settore edile ad allineare il campo e l'ufficio da qualsiasi dispositivo. Sia Procore che Fieldwire presentano molte somiglianze. Tuttavia, il modello di prezzo di Fieldwire potrebbe essere più favorevole ai team più piccoli. Inoltre, la maggior parte dei professionisti del settore edile trova Fieldwire più facile da impostare e utilizzare rispetto a Procore.

Funzionalità/funzione di Fieldwire

Pianificazione di squadre e attività

Messaggistica in tempo reale per tenere a bada project manager e client

Racconto della storia del progetto e monitoraggio delle attività con foto e file allegati

Versione e link ipertestuale automatico dei disegni di costruzione su qualsiasi dispositivo

App mobile con funzionalità di modifica offline

Visualizzatore BIM con metadati del modello 3D e misure multi-elemento

App per l'elenco dei lavori, per ispezioni accurate e per una chiusura più rapida dei lavori

Moduli digitali e compilabili per RFI, reportistica giornaliera, timesheet e richieste di ispezione

I professionisti di Fieldwire

Viste Gantt, calendario e Kanban per tenere traccia dei tempi del progetto

Notifiche per gli aggiornamenti sullo stato delle attività

Facile accesso a documenti e disegni grazie al link ipertestuale automatico

Annotazioni tramite note, immagini e video allegati

Reportistica dettagliata per la gestione dei documenti

Modifica dei lotti per risparmiare tempo

Una piattaforma centralizzata che connette l'intero ecosistema di Jobsite

Fieldwire ha i seguenti svantaggi

Strumento per il disegno e le note scritte a mano poco intuitivo

Manca una funzione di ricerca del testo

Non è possibile copiare le attività e i relativi dati in un altro progetto

Integrazioni al limite

Prezzi di Fieldwire

Base : Free Forever per sempre con un limite di tre progetti

: Free Forever per sempre con un limite di tre progetti Pro : $29 per utente al mese

: $29 per utente al mese Business : $49 per utente al mese

: $49 per utente al mese Premier: $89 per utente al mese

valutazioni dei clienti su #### Fieldwire

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

4. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Oracle Primavera è in circolazione da più tempo rispetto alla maggior parte delle alternative Procore di questo elenco. Questa piattaforma di gestione delle costruzioni integra il project management, mitigazione del rischio , il resourcing, la gestione del portfolio e la programmazione. Rispetto a Procore, Oracle Primavera è più sofisticato per il settore delle costruzioni grazie al suo ampio intervallo di funzionalità/funzione.

Funzionalità/funzione di Oracle Primavera

Rappresentazione grafica dell'utilizzo dei ruoli e delle risorse

Analisi "what-if" per esplorare gli scenari

Accesso sicuro alla pianificazione per più utenti

Pianificazione simultanea di più progetti

Interfacce per i membri del team che aiutano a raccogliere gli aggiornamenti di stato

Gestione delle informazioni

Collaborazione sul campo, reportistica e pianificazione della forza lavoro

Integrazioni di account

Oracle Primavera pro

Una funzionalità/funzione di pianificazione delle risorse pratica e potente

Funzionalità complete e sofisticate per progetti su larga scala

Funzionalità/funzione di intelligenza predittiva per identificare e mitigare i rischi

Un CPM integrativo per collegare il campo e l'ufficio senza soluzione di continuità

I contro di Oracle Primavera

Difficile da usare e richiede formazione e certificazione estese

Troppo costoso anche per le grandi aziende

Può apparire antiestetico ad alcuni utenti, poiché Oracle si concentra più sul risultato che sull'estetica

Prezzi di Oracle Primavera

I prezzi sono disponibili solo su richiesta tramite Oracle Primavera.

Valutazioni dei clienti di Oracle Primavera

G2 : 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

5. STACCO

via STACCO STACK si descrive come un "sistema di preventivi e offerte tutto in uno basato sul cloud per gli appaltatori professionisti" Con STACK è possibile gestire più rapidamente specifiche, documenti di progetto e preventivi, creare proposte e stime personalizzate e collaborare con tutto il team. A differenza di Procore, che è bilanciato tra piano e realizzazione, STACK si concentra maggiormente sulla pianificazione pre-costruzione e sulla gestione del cliente.

Funzionalità/funzione di STACK

Dashboard delle attività

Strumento di conteggio automatico per pianificare i materiali e le stime delle risorse

Integrazione con le immagini di Google Earth

Calendario per visualizzare i progetti imminenti in base alla data di scadenza

Funzione di ricerca per trovare rapidamente i progetti incollati

I vantaggi di STACK

Una libreria completa di programmi precostituiti e dipersonalizzati di database di materiali* Supporto clienti e formazione di alto livello

Versatile e facile da usare

Un piano Free con gestione di base del processo di pre-costruzione

STACK contro

Interfaccia utente personalizzata in misura limitata

Un piano premium costoso

Prezzi di STACK

STACK offre un piano gratuito e altri tre piani premium a tariffa fissa.

Gratis : Due progetti contemporanei e 10 takeoff per progetto

: Due progetti contemporanei e 10 takeoff per progetto Inizio : $2.499 all'anno

: $2.499 all'anno Crescita : $5.499 all'anno

: $5.499 all'anno Costruire: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti STACK

G2 : 3.8/5 (10+ recensioni)

: 3.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 1.200 recensioni)

6. RedTeam

via RedTeam RedTeam, un popolare concorrente di Procore, consente di gestire progetti di costruzione ovunque e in qualsiasi momento attraverso la sua piattaforma cloud. Questo software di project management consente di pianificare tutto, dalla pre-costruzione alla consegna del progetto.

Mentre Procore è progettato per più persone, tra cui titolari, appaltatori generali e subappaltatori, RedTeam è progettato specificamente per gli appaltatori generali. Inoltre, RedTeam offre un'analisi di tipo "what-if", mentre Procore non la offre. Infine, il supporto clienti di RedTeam è più rapido e diretto.

Funzionalità di RedTeam

Modulo finanziario per la stima dei costi

CRM integrato

Fatturazione e bollettazione

Gestione dei flussi di lavoro per facilitare il piano e la gestione dei progetti

Scheda di collaborazione per la condivisione di documenti e la richiesta di feedback

Riepiloghi/riassunti dei progetti per un accesso più rapido ai dettagli del progetto

I professionisti di RedTeam

Processi e funzioni sistematici per non perdere nulla

Funzionalità/funzione per facilitare il project management di ogni fase del progetto

Modelli di documenti di costruzione per velocizzare le richieste di informazioni, le definizioni e gli aggiornamenti

Reportistica completa sui costi del lavoro generata con un solo clic

Supporto clienti veloce

RedTeam contro

Può essere complicato da personalizzare e implementare

Funzionalità/funzioni limitate sull'app mobile di ReadTeam

Prezzi di RedTeam

I prezzi sono disponibili su richiesta tramite RedTeam.

Valutazioni dei clienti RedTeam

G2 : 4.5/5 (oltre 20 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 20 recensioni) Capterra: 4.2/5 (190+ recensioni)

7. Nuovaforma

via Nuovaforma Newforma è un'alternativa a Procore che consente a ingegneri e architetti di centralizzare le informazioni e i dati del progetto. Grazie alla sua piattaforma dedicata al project management (PIM), Newforma supporta una migliore gestione delle informazioni per i professionisti del settore edile rispetto a Procore.

Funzionalità/funzione di Newforma

Una visualizzazione unica e unificata di tutte le informazioni relative al progetto

Tracciamento facile delle email archiviate per un progetto

Flussi di lavoro automatizzati per l'amministrazione della costruzione

Versione dei documenti e controlli flessibili delle autorizzazioni di accesso

Connessione perfetta con il campo che consente l'importazione di immagini, elenchi, ecc.

Forum di messaggi e verbali di riunione per una più facile collaborazione

I vantaggi di Newforma

Utenti illimitati in un singolo account di progetto

Flussi di lavoro flessibili e intuitivi per le sottomissioni e le richieste di informazioni (RFI)

Super facile organizzare le informazioni e impostare le autorizzazioni

Interfaccia utente facile e moderna

Estesa funzione di ricerca, compresi i documenti appiattiti e l'OCR

Newforma contro

Newforma a volte presenta dei ritardi

Strumenti di markup al limite

Difficile impostazione e utilizzo dell'app mobile

Gli aggiornamenti e le nuove funzionalità/funzione richiedono tempo per essere rilasciati

Prezzi di Newforma

I prezzi sono disponibili solo su richiesta tramite Newforma.

Valutazioni dei clienti Newforma

G2 : 4/5 (90+ recensioni)

: 4/5 (90+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (5+ recensioni)

8. Caposquadra appaltatore

via Caposquadra appaltatore Rispetto alla maggior parte delle alternative Procore presenti in questo elenco, Contractor Foreman è un software di gestione delle costruzioni dal costo contenuto. Questa piattaforma dispone anche di un portale clienti ricco di funzionalità/funzione per semplificare la raccolta dei dettagli del progetto e la comunicazione con i client. Inoltre, a differenza di Procore, Contractor Foreman è più adatto a team di piccole e medie dimensioni.

Funzionalità/funzione di Contractor Foreman

Vista Gantt, calendario e Sequenza per visualizzare lo stato del progetto

Pianificazione dell'equipaggio e delle attività

Gestione delle offerte

Gestione dei subappaltatori

Timecard con monitoraggio GPS

Scrittura di documenti, moduli modificabili e liste di controllo per RFI e pianificazione delle attività

Monitoraggio dei costi del progetto

Dashboard delle attività per visualizzare rapidamente lo stato delle attività e gli aggiornamenti

Flessibile e personalizzabile per adattarsi al progetto

I vantaggi di Contractor Foreman

Prezzo conveniente adatto ai team più piccoli

Formazione privata gratuita con intervalli da due a otto ore a seconda del piano

Aggiornamenti e sviluppi costanti delle funzionalità/funzioni

Foreman appaltatore contro

App mobile ingombrante

Reportistica di base

Le integrazioni sono problematiche e difficili da impostare

Prezzi di Contractor Foreman

Contractor Foreman ha quattro piani a pagamento a tariffa fissa e ogni piano ha una versione di prova gratuita.

Standard : $49 al mese

: $49 al mese Plus : 87 dollari al mese

: 87 dollari al mese Pro : $123 al mese

: $123 al mese Unlimited: $148 al mese

valutazioni dei clienti su #### Contractor Foreman

G2 : 4.6/5 (60+ recensioni)

: 4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

9. CoCostruire

via Co-Costruzione CoConstruct è uno dei più comuni concorrenti di Procore. CoConstruct è costruito per i team di costruzione e ristrutturazione di case. Questo software di gestione delle costruzioni facilita la gestione di client, appaltatori e progetti. Dispone anche di uno dei moduli di comunicazione più completi per migliorare la comunicazione durante la pianificazione e l'implementazione del progetto di costruzione.

Funzionalità/funzione di CoConstruct

Monitoraggio delle attività di cantiere per le imprese di costruzione

Sottoconti per migliorare l'efficienza e la collaborazione

Gestione semplice delle proposte

CRM per la gestione e il monitoraggio dei lead

Gestione semplificata delle tabelle orarie con monitoraggio GPS

Soluzioni finanziarie che comprendono la fatturazione, i pagamenti rapidi online, i rapporti sulle retribuzioni e le stime del budget del progetto

Monitoraggio delle spese e degli ordini di modifica

I professionisti di CoConstruct

Modelli preconfezionati e personalizzabili

Supporto clienti personalizzato

Portale centralizzato per tutti gli elementi del progetto

CoConstruct contro

Può essere piuttosto opprimente a causa delle sue estese funzionalità/funzione

Spesso è lento, soprattutto con grandi quantità di dati o progetti multipli

Sebbene l'interfaccia utente sia facile da usare, sembra un po' obsoleta

Prezzi di CoConstruct

CoConstruct offre tre piani a pagamento a tariffa fissa:

Essenziale: $99 al mese

$99 al mese Avanzato: $399 al mese

$399 al mese Completo: $899 al mese

Valutazioni dei clienti su CoConstruct

G2 : 4.5/5 (15+ recensioni)

: 4.5/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

10. Corecon

via Corecon Corecon è uno strumento di gestione delle costruzioni costruito per ingegneri e imprese di costruzione. Una comoda funzionalità/funzione di Corecon è rappresentata dalle procedure guidate integrate che automatizzano dashboard, flussi di lavoro e attività per risparmiare tempo e presentare le informazioni più velocemente. Rispetto a Procore, Corecore ha funzioni di project management più robuste.

Funzionalità/funzione di Corecon

Dashboard standard e personalizzati per tutti i dettagli del progetto

Il portale Teams consente ai team e agli stakeholder esterni di visualizzare e modificare i record del progetto

Verbali delle riunioni per tenere tutti in contatto con il progetto

Funzione di corrispondenza per la condivisione di invii, RFI, problemi e riviste

Liste di controllo della qualità

Liste di punzonatura

I professionisti di Corecon

Ospita diverse funzionalità/funzione essenziali come RFI, sottomissioni e gestione delle attività in un'unica piattaforma

Serie di corsi di formazione e webinar per far conoscere la piattaforma ai nuovi utenti

Moderno e facile da usare

Si integra perfettamente con altri software per estenderne le funzioni

Corecon contro

Difficile da padroneggiare per i principianti

Funzioni limitate per le app mobili

Prezzi di Corecon

I prezzi sono disponibili su richiesta tramite Corecon.

Valutazioni dei clienti Corecon

G2 : 3.9/5 (40+ recensioni)

: 3.9/5 (40+ recensioni) Capterra: 3.6/5 (15+ recensioni)

Bonus:_

**Colloquio con il Project Manager dell'Edilizia_

ClickUp: un'alternativa a Procore che non fa spendere un patrimonio

Non è un segreto che le alternative a Procore siano notevoli. Hanno funzionalità/funzione essenziali per la gestione della costruzione e la maggior parte di esse è in circolazione da anni. Tuttavia, se non state spendendo una fortuna con costosi piani premium, vi state accontentando di interfacce utente complesse e difficili da usare, che richiedono tempo per essere impostate e personalizzate.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Con ClickUp, la gestione dei progetti di costruzione non deve essere costosa o frustrante! Infatti, il piano Free Forever di ClickUp contiene la maggior parte di ciò che serve per gestire e consegnare progetti di costruzione eccellenti.

ClickUp offre ai team di costruzione una piattaforma semplice da usare ma robusta, che aiuta a gestire i progetti dal primo all'ultimo mattone. Il team, gli appaltatori e i client apprezzeranno la semplicità, la modernità e l'intuitività di ClickUp.

Provate ClickUp gratis oggi stesso per usufruire di soluzioni di project management per l'edilizia intuitive, veloci e senza soluzione di continuità!