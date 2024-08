15 migliori software di gestione dei progetti di costruzione nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

In qualità di responsabile di un progetto di costruzione, uno dei primi passi da compiere è assicurarsi che la struttura abbia fondamenta solide. 👷

Allo stesso modo, quando si costruisce la propria impresa edile dalle fondamenta, è necessario assicurarsi di avere gli strumenti giusti, come ad esempio il giusto gestione del progetto di costruzione software.

Che siate coinvolti nel settore dell'edilizia residenziale, commerciale o industriale, gli strumenti di gestione dei progetti vi aiutano a gestire le scadenze dei progetti rimanendo nel rispetto delle norme di legge budget del progetto .

Secondo Finanze Online Statistiche sui software di gestione dei progetti, "8 project manager su 10 ritengono che gestione del portafoglio progetti sta diventando un fattore critico per influenzare il successo aziendale" (Axelos, 2019)

ma quale software per l'edilizia si adatta meglio alle vostre esigenze?

In questo articolo spiegheremo perché avete bisogno di un software di gestione dei progetti edilizi e passeremo in rassegna i quindici migliori strumenti disponibili oggi.

è ora di mettere a punto alcune idee!

Che cos'è il software di gestione dei progetti di costruzione? Gestione dei progetti di costruzione è il processo di pianificazione, organizzazione e controllo delle attività associate a un progetto di costruzione. Comprende la programmazione delle risorse, la delega dei compiti e il monitoraggio dei progressi per garantire il completamento dei progetti entro le scadenze e i budget stabiliti.

Gestione dei progetti di costruzione coinvolge anche supervisionare gli acquisti assicurando che gli accordi contrattuali necessari siano in vigore e gestire le prestazioni del contraente .

Cosa cercare in un software gratuito per la gestione dei progetti di costruzione?

Il software di gestione dei progetti di costruzione può avere un impatto notevole sull'efficienza e sul successo dei vostri progetti. Ecco perché abbiamo sviluppato una metodologia completa per aiutarvi a scegliere lo strumento migliore. Diamo un'occhiata più da vicino:

Caratteristiche principali

Il primo aspetto che consideriamo è quello delle funzionalità offerte dal software. Lo strumento giusto dovrebbe avere funzionalità specificamente progettate per rispondere alle esigenze uniche dei progetti edilizi. Ecco alcune caratteristiche essenziali che riteniamo debba avere ogni solido software di gestione dei progetti edilizi:

Gestione delle attività: Permette di delegare le attività, monitorare i progressi e gestire le scadenze in modo efficace.

Permette di delegare le attività, monitorare i progressi e gestire le scadenze in modo efficace. Pianificazione: Lo strumento deve aiutare a pianificare e programmare attività, risorse e tappe.

Lo strumento deve aiutare a pianificare e programmare attività, risorse e tappe. **Gestione dei documenti: un luogo centralizzato per gestire documenti cruciali come progetti, contratti e permessi è fondamentale.

Budgeting e controllo dei costi: Il software deve aiutare a tenere traccia delle spese e a controllare i costi.

Il software deve aiutare a tenere traccia delle spese e a controllare i costi. **Strumenti di comunicazione e collaborazione: il software deve facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team.

Prezzi

Il costo del software è un fattore cruciale. Il prezzo del software di gestione dei progetti di costruzione varia a seconda delle caratteristiche, del numero di utenti e del modello di prezzo. Vi consigliamo di valutare il costo del software rispetto al suo valore per assicurarvi che rientri nel vostro budget senza compromettere le funzionalità necessarie.

Recensioni

Le recensioni possono offrire indicazioni preziose sulle prestazioni e sull'affidabilità del software. Abbiamo raccolto le recensioni di siti terzi per darvi un'idea più precisa di ciò che gli utenti reali pensano delle varie opzioni di software di gestione dei progetti edilizi disponibili.

Capacità di integrazione

Il software deve essere in grado di integrarsi con gli altri strumenti attualmente in uso, come il software di contabilità, la posta elettronica o gli strumenti CAD. Ciò consente un flusso continuo di dati e può migliorare significativamente la produttività complessiva.

Periodi di prova e piani gratuiti

Infine, suggeriamo di verificare se il software offre un periodo di prova o un piano gratuito. In questo modo è possibile testare il software in un ambiente reale prima di prendere un impegno. È un'ottima opportunità per valutare se lo strumento soddisfa le vostre esigenze ed è facile da usare.

15 Migliori software di gestione dei progetti di costruzione (gratuiti e a pagamento)

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è il sistema di visualizzazione più più quotato software per la produttività e la gestione dei progetti edilizi utilizzato da team altamente produttivi di piccole e grandi aziende.

Ecco perché ClickUp è il miglior software di gestione progetti per l'edilizia

ClickUp offre utenti illimitati, compiti illimitati e tante altre fantastiche funzioni gratuitamente!

E non ci sono limiti alle funzioni di gestione dei progetti che potete utilizzare con ClickUp.

Caratteristiche principali di ClickUp

ClickUp ha tutte le caratteristiche i project manager del settore edile hanno bisogno di gestire i progetti con successo.

Ecco un rapido sguardo ad alcune di esse:

[Vista dei grafici di Gantt](https://clickup.com/features/gantt-chart-view) utilizzate i modelli per la gestione delle relazioni con i clienti, la costruzione, i verbali delle riunioni e la progettazione architettonica per accelerare il vostro flusso di lavoro

Sincronizzate le risorse di team e appaltatori, tracciate i progressi e visualizzate i progetti con questo modello di gestione delle costruzioni di ClickUp

ClickUp pro

Potente versione gratuita con supporto per un numero illimitato di utenti

Gestione dei progetti aziendali che include automazioni, gestione delle risorse eCruscotti* Assicuratevi che il vostro team di costruzione completi le attività nell'ordine giusto con le Dipendenze delle attività

Creare e tenere traccia degli obiettivi dell'impresa edile

Visualizzate i flussi di lavoro dei progetti di costruzione conMappe mentali ClickUp* Utilizzare le stime dei tempi per prevedere il tempo necessario per ogni attività

Creare basi di conoscenza e collaborare con i compagni di squadra in tempo reale conClickUp Docs* Assegnazione di tempo a qualsiasi attività con il nostro Global Time Tracker

Supporta le piattaforme macOS, Windows e Linux

Tenete lontani gli estranei dal cantiere del vostro progetto (alias ClickUp) utilizzando Privacy, Permessi e Ospiti

Limitazioni di ClickUp

Nessuna visualizzazione della tabella nell'app mobile (ancora)

E sentitevi liberi di esplorare tutte le interessanti funzioni che questo software gratuito per la gestione delle costruzioni ha in serbo per voi!

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro prezzo piani:

Piano gratuito per sempre (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano illimitato (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

Recensioni di ClickUp

"Mi piacciono i diversi modi in cui posso visualizzare il mio progetto e le relative attività. Posso tracciare una mappa mentale del mio progetto, vederlo come un elenco, su una lavagna Kanban, come un diagramma di Gantt o persino in una visualizzazione tabellare. L'applicazione si adatta a tutti i diversi modi in cui mi piace pensare e pianificare i miei progetti e le mie attività, dandomi la libertà di pianificare nel modo più adatto a me" - G2Crowd "Uno strumento che cambia la vita. Riporta la prospettiva tanto necessaria sui compiti ad alta priorità. Aiuta a tenere traccia di ciò che abbiamo realizzato e di ciò che abbiamo trascorso più tempo durante un determinato anno. Non posso farne a meno!" - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Arancione

Via Orangescrum OrangeScrum è un programma open-source di software di pianificazione edilizia che aiuta i team con l'allocazione delle risorse gestione del tempo e della collaborazione.

Ma se volete gestire i progetti in modo efficiente con il piano gratuito, dovrete acquistare i componenti aggiuntivi per le funzioni essenziali come gestione dei documenti , modelli di progetto di costruzione e altro ancora.

Caratteristiche principali di OrangeScrum

Dashboard che forniscono informazioni in tempo reale su team, progetti e risorse

Funzioni di tracciamento del tempo e fogli di presenza

Gestione delle risorse funzioni per un'allocazione efficiente delle risorse

Caratteristiche di pianificazione delle risorse

I vantaggi di OrangeScrum

Stati delle attività personalizzati per le esigenze del progetto

Integrazione con Slack per una comunicazione rapida quando i team sono in cantiere

Creazione di autorizzazioni personalizzate per i proprietari del progetto, i membri del team e i clienti

Limitazioni di OrangeScrum

La funzionalità del diagramma di Gantt è un componente aggiuntivo che costa 159 dollari

Il piano gratuito offre solo stati di attività predefiniti

Manca l'integrazione con Zoom , OneDrive eMicrosoft Teams #### Prezzi di OrangeScrum

Questo software di gestione delle costruzioni offre tre piani tariffari:

Community (gratuito)

(gratuito) Cloud (prezzi basati sull'utente)

(prezzi basati sull'utente) Enterprise (contattare per un preventivo personalizzato)

Recensioni di OrangeScrum

"Questo software è davvero buono, ma l'unica cosa che non mi piace è che quando ho iniziato a usare questo strumento è stato difficile capire alcune impostazioni, ha così tante opzioni che è diventato difficile per me capire cosa dovevo fare per continuare con la fase successiva di alcune attività." - Recensioni G2 "Il processo di apprendimento richiede un po' di tempo, ci sono configurazioni un po' complesse, ma niente che non possa essere risolto in pochi giorni di pratica." - Recensioni G2

Valutazioni dei clienti OrangeScrum

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (80+ recensioni)

Via Asana Asana è un strumento di gestione del progetto che aiuta i team di costruzione a vedere il quadro generale e ad affrontare i loro compiti con facilità.

ma senza una funzione integrata di mappe mentali, non siamo sicuri di quanto "grande" sia il quadro che il vostro team potrà ottenere.{\i}

Compare_ **Asana Vs ClickUp i vostri piani di gestione dei progetti potrebbero essere limitati.

Caratteristiche chiave di Fluix

Flussi di lavoro e attività automatizzate avanzate

Documenti e moduli digitalizzati

software di firma elettronica per acquisire istantaneamente firme elettroniche dal vostro iPhone o iPad

Accesso offline

Professionisti di Fluix

Curva di apprendimento ridotta e facile da configurare

Flussi di lavoro progettati per iPad

Funzionalità di archiviazione e integrazione nel cloud

Limitazioni di Fluix

I flussi di lavoro progettati per gli iPad di Apple possono essere limitanti (vedere questisoftware di gestione dei progetti edilizi per Mac)

Mancanza di supporto per la collaborazione, ad esempio per la condivisione di documenti

Il supporto per Android è solo in fase di rilascio beta

Prezzi di Fluix

Questo software di gestione dei progetti offre tre piani tariffari:

Nota: Fluix è uno strumento a pagamento, ma offre una prova gratuita di 12 giorni!

Starter ($20/mese per utente)

($20/mese per utente) Core ($30/mese per membro)

($30/mese per membro) Advanced ($50/mese per utente))

Recensione di Fluix

"È stata una grande esperienza e il servizio clienti è eccellente" - Recensione verificata di Capterra "Da tempo stavamo pensando di digitalizzare i nostri processi operativi e Fluix ha reso il passaggio all'assenza di carta più solido ed efficiente. Abbiamo anche migliorato la comunicazione tra l'ufficio e il team sul campo" - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti Fluix

G2 : 4.8/5 (10+ recensioni)

: 4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

10. Progetti Zoho

Via Progetti Zoho Zoho Projects è un software di gestione dei progetti basato sul cloud, progettato per aiutare le piccole e medie imprese di costruzione.

Il piano gratuito di Zoho Projects ha uno spazio di archiviazione e funzioni limitate. Vale la pena passare ai piani a pagamento?

Caratteristiche di Zoho Projects

Numerose integrazioni e componenti aggiuntivi

App mobile per utenti iOS e Android

Gestione del tempo e fatturazione

Progetti Zoho

Grande valore nei piani a pagamento

Facile da usare

Funzionalità di tracciamento del tempo

Limitazioni di Zoho Projects

Il piano gratuito non include modelli

Il piano gratuito offre uno spazio di archiviazione limitato

Vista di gestione delle risorse complicata

Prezzi di Zoho Projects

Questo software di gestione dei progetti offre tre piani tariffari:

Free ($0/mese per utente)

($0/mese per utente) Premium ($5/mese per utente)

($5/mese per utente) Enterprise ($10/mese per utente)

Recensioni di Zoho Project

"Siamo molto soddisfatti della potenza della soluzione e riteniamo che sosterrà la nostra crescita. Configurare il sistema e imparare a usarlo correttamente è stata una curva più ripida del previsto." - Recensione verificata di Capterra "In generale, la mia esperienza con Zoho è stata positiva. Sono felice di usarla e il mio team apprezza tutte le diverse soluzioni che Zoho offre per la nostra azienda." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti di Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (200+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Zoho_

!

11. SquadraGantt

Via TeamGantt TeamGantt è uno strumento di gestione dei progetti di costruzione che aiuta gli utenti a gestire i progetti di costruzione.

**Ma Il piano gratuito di TeamGantt è estremamente limitato . Se si desidera gestire più di un progetto contemporaneamente, è necessario passare a un piano a pagamento.

Caratteristiche di TeamGantt

Riordinate i compiti e modificate le tempistiche con facilità grazie alla funzione di trascinamento di TeamGantt

Visualizza ogniprogetto in un'unica pagina* Visualizzazione del portafoglio e rapporti

Viste calendario ed elenco

Profili del teamGantt

Assistenza telefonica, via e-mail e via chat

App mobile dedicata

Facile collaborazione

Limitazioni di TeamGantt

Può essere costoso se si ha un team più numeroso

Nessuna funzione di budget del progetto

Caratteristiche limitate sul piano gratuito

Prezzi TeamGantt

Questo software di gestione dei progetti offre tre piani tariffari:

Gratuito ($0/mese per utente)

($0/mese per utente) Standard ($19,90/mese per membro)

($19,90/mese per membro) Avanzato ($24,45/mese per utente)

Recensioni di TeamGantt

"TeamGantt è stato fantastico finché l'abbiamo avuto! Abbiamo finito per passare a qualcos'altro con una migliore reportistica per il nostro team in crescita, ma la combinazione di gestione dei progetti/assegnazione e tracciamento delle risorse di TeamGantt era ottima finché eravamo un team più piccolo." - Recensione verificata di Capterra "Ho trovato il software abbastanza utile. È stato sicuramente utile per i miei scopi e, a parte le piccole difficoltà dell'interfaccia utente, ho avuto un'esperienza complessivamente positiva e ne consiglierei sicuramente l'uso ad altri project manager." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti del TeamGantt

G2 : 4.8/5 (700+ recensioni)

: 4.8/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

12. Costruiretrend

Via Tendenza alla costruzione Buildertrend è un software di gestione dei progetti di costruzione basato su cloud, creato per aiutare i professionisti dell'edilizia a gestire le risorse e a completare i progetti in tempo. I costruttori di case, gli appaltatori speciali e commerciali e i ristrutturatori possono utilizzare questo strumento anche per aiutarli nel processo di vendita, nella pianificazione del progetto, nel monitoraggio finanziario e nella comunicazione con i clienti.

Caratteristiche principali di Buildertrend

Tracciamento dei tempi e delle spese

Reportistica avanzata

Portale clienti

Monitoraggio di progetti e milestone

I vantaggi di Buildertrend

Un hub centralizzato per i clienti; consente loro di accedere ai loro progetti

Creazione e aggiornamento dei programmi in qualsiasi momento e ovunque

Automazione per accelerare e garantire stime sempre accurate

Funzionalità drag-and-drop

Limitazioni di Buildertrend

L'interfaccia utente può risultare difettosa e goffa

I piani sono costosi

Prezzi di Buildertrend

Essenziale ($99/mese; $399 dopo due mesi)

($99/mese; $399 dopo due mesi) Avanzato ($399/mese; $699 dopo due mesi)

($399/mese; $699 dopo due mesi) Completo ($899/mese; $1.299 dopo due mesi)

Recensioni su Buildertrend

"Mi piacciono molto le funzionalità multipiattaforma di Buildertrend. Essendo una persona che trascorre la maggior parte della giornata sul campo, mi piace la possibilità di accedere e aggiungere rapidamente dati o file quando sono in movimento. Mi piace poter accedere a una timeline dei registri giornalieri dei lavori, e la possibilità di scorrerli mi aiuta a rimanere aggiornato sui dettagli del lavoro durante tutto il processo." - Recensione verificata di G2

Valutazioni dei clienti Buildertrend

G2 : 4/5 (56+ recensioni)

: 4/5 (56+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1572+ recensioni)

13. PlanGrid

Via PlanGrid PlanGrid è un software di produttività edile e uno strumento di gestione dei costi e dei progetti sul campo per i costruttori. Gli utenti possono condividere istantaneamente piani, marcature, foto, rapporti e altro ancora con tutti coloro che partecipano al progetto di costruzione.

Caratteristiche principali di PlanGrid

modelli e fogli 3D

Tag personalizzati per le foto

Gestione dei file

Gestione della qualità in un unico luogo

I professionisti di PlanGrid

Accesso ai dati online e offline

Semplificazione degli invii; accesso immediato dall'app agli invii approvati

Limitazioni di PlanGrid

Curva di apprendimento ripida per gli altri

Prezzi di PlanGrid

Nailgun ($39/mese/utente; fatturazione annuale)

($39/mese/utente; fatturazione annuale) Dozer ($59/mese/utente; fatturazione annuale)

($59/mese/utente; fatturazione annuale) Gru ($119/mese/utente; fatturazione annuale)

Recensioni di PlanGrid

Consulenza software : 4.28/5 (1.896+ recensioni)

: 4.28/5 (1.896+ recensioni) Raggio di fiducia: 7.8/10 (145+ recensioni)

Valutazioni dei clienti di PlanGrid

"È una buona piattaforma da usare per un progetto e può essere utilizzata per tutto il ciclo di vita del progetto. È possibile aggiungere utenti interni ed esterni abbastanza facilmente e accedere a tutta la documentazione con pochi clic." - Recensione verificata di Software Advice ---

14. Procore

Via Procore Procore è un software per l'edilizia online che semplifica il lavoro, dalle gare d'appalto alle gare d'appalto chiusura del progetto .

Gestire progetti di costruzione, risorse, disegni, stime, offerte e budget tra i vari progetti su un'unica piattaforma integrata.

caratteristiche principali di #### Procore

Tracciabilità del progetto

Tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Accesso mobile

Collaborazione sul campo

I professionisti di Procore

Piattaforma integrata

Disponibile e accessibile su mobile

Informazioni in tempo reale sulla salute finanziaria dei progetti e del portafoglio

Limitazioni di Procore

I set di campi degli strumenti potrebbero essere più flessibili

Curva di apprendimento ripida per gli altri

Prezzi di Procore

Visitare la pagina dei prezzi per ottenere un preventivo personalizzato

Opinioni su Procore

"Procore offre la possibilità di accedere in qualsiasi momento ai disegni, alle specifiche e agli allegati più recenti, il che è eccellente per la collaborazione sul campo sia per i progettisti che per gli appaltatori. Tutte le informazioni del progetto sono ben organizzate e facilmente accessibili a tutti gli utenti, e lo strumento delle autorizzazioni è ottimo per personalizzare l'accesso dei membri del team." - Recensione verificata di G2

Valutazioni dei clienti Procore

G2 : 4.5/5 (1.173+ recensioni)

: 4.5/5 (1.173+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.518+ recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione https://clickup.com/it/blog/41657/alternative-a-procore/_** Alternative a ProCore_ /%href/

!

15. CoCostruzione

Via Co-Costruzione CoConstruct è un software di gestione dei lavori di costruzione altamente apprezzato da costruttori e ristrutturatori di case su misura. Gestisce facilmente tutti gli aspetti di un progetto, i clienti e gli appaltatori, il tutto da un'unica applicazione centrale.

Caratteristiche principali di CoConstruct

Reporting e analisi

Monitoraggio di progetti e clienti

Fatturazione

Modelli personalizzabili

I professionisti di CoConstruct

Funzionalità di facile utilizzo per l'elaborazione degli ordini di acquisto

Stima accurata; facile creazione e invio di preventivi personalizzati

Invio di notifiche e aggiornamenti sulle attività e i progressi del cantiere

Approvazioni tramite firme elettroniche e pagamenti online

Limitazioni di CoConstruct

L'applicazione mobile potrebbe essere migliorata

Curva di apprendimento ripida per gli altri

Prezzi di CoConstruct

Essenziale : $99/mese; $399 dopo due mesi

: $99/mese; $399 dopo due mesi Avanzato : $399/mese; $699 dopo due mesi

: $399/mese; $699 dopo due mesi Completo: $899/mese; $1.299 dopo due mesi

Recensioni su CoConstruct

"Essendo un appaltatore molto attivo sul campo, ho difficoltà a trovare il tempo sufficiente per scrivere offerte e stime. I modelli e le stime in stile foglio di calcolo semplificano davvero il processo e, in ultima analisi, possono restituirvi la vostra vita" - Recensione verificata di Capterra

valutazioni dei clienti

Consulenza software : 4.5/5 (842+ recensioni)

: 4.5/5 (842+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (842+ recensioni)

Relative:_

**Domande di intervista sull'edilizia_

Inizia a gestire i progetti di costruzione con ClickUp

I vostri progetti di costruzione devono rispettare le scadenze, rientrare nel budget e soddisfare gli standard del settore edile.

Sebbene il software per l'edilizia possa aiutarvi a ridurre la manodopera, non serve a nulla dotarsi di uno strumento che complichi ulteriormente il vostro progetto.

Ecco perché avete bisogno di ClickUp.

