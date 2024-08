10 migliori software di gestione dei progetti di costruzione per Mac

Quando si è responsabili della pianificazione, del coordinamento e della gestione di un progetto di costruzione, è necessario tenere sotto controllo ogni dettaglio, ogni giorno. Ciò significa che avete bisogno del giusto software per il project management soluzione per l'assistenza.

Da fare in Excel c'è molto, ma se si vuole completare il controllo di tutti gli elementi coinvolti, è necessario un software per l'edilizia project management, uno strumento per la gestione dei progetti di costruzione . Che siate gestori di una piccola azienda o grandi appaltatori, se siete fedeli utenti Apple, il software di costruzione per Mac è la vostra risposta. 🛠️

Una volta che il concetto è stato cancellato e la processo è stato mappato (che siate coinvolti o meno in quelle fasi), software per il project management dell'edilizia vi aiuta a portare a termine con esito positivo il progetto dall'inizio alla fine.

Dalla stesura dei preventivi di spesa all'ordine dei materiali, passando per la gestione dei subappaltatori e la gestione dei lavori in corso i programmi di lavoro delle squadre software di project management per l'edilizia per Mac aiuta a lavorare più velocemente e a mantenere il progetto nei tempi e nel budget previsti. 🙌

Cosa cercare nel software di costruzione per Mac?

La scelta del giusto software per l'edilizia per gestire il progetto è essenziale e la sua usabilità deve essere pari all'intuitiva interfaccia utente (UI) del vostro Mac. Anche se le funzionalità specifiche di cui gli utenti Mac hanno bisogno per ogni progetto possono essere diverse, cercate queste funzioni chiave:

Strumenti di gestione dei costi che aiutano a stimare le spese e poi a monitorare le spese effettive durante il progetto di costruzione, in modo da poter vedere facilmente come si sta procedendo rispetto al proprio budget

che aiutano a stimare le spese e poi a monitorare le spese effettive durante il progetto di costruzione, in modo da poter vedere facilmente come si sta procedendo rispetto al proprio budget Gestione del progetto e App per la pianificazione dei progetti in modo da poter allocare le risorse, comprese le persone e le attrezzature, dove sono necessarie

App per la pianificazione dei progetti in modo da poter allocare le risorse, comprese le persone e le attrezzature, dove sono necessarie Strumenti di attività e di Sequenza che mostrano il vostro flusso di lavoro e le vostre attivitàdipendenze del progetto e aiutano a monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipiano del progetto in formati a scelta, come visualizzazioni a griglia, schede Kanban oGrafici Gantt *Software basato su cloud per accedere al progetto in tempo reale, anche su un dispositivo mobile, sia che siate in ufficio o in cantiere

che mostrano il vostro flusso di lavoro e le vostre attivitàdipendenze del progetto e aiutano a monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipiano del progetto in formati a scelta, come visualizzazioni a griglia, schede Kanban oGrafici Gantt *Software basato su cloud per accedere al progetto in tempo reale, anche su un dispositivo mobile, sia che siate in ufficio o in cantiere Spazio di archiviazione dei documenti per poter sempre controllare i contratti o i permessi di costruzione ovunque ci si trovi

per poter sempre controllare i contratti o i permessi di costruzione ovunque ci si trovi Monitoraggio dei materiali e gestione delle risorse per sapere quando ordinare e quando i materiali saranno consegnati

e per sapere quando ordinare e quando i materiali saranno consegnati Gestione delle attrezzature per assicurarsi di avere a disposizione ciò che serve e per sapere quando le attrezzature vengono utilizzate e quando necessitano di manutenzione

per assicurarsi di avere a disposizione ciò che serve e per sapere quando le attrezzature vengono utilizzate e quando necessitano di manutenzione Monitoraggio dei problemi per poterli registrare, affrontare e risolvere in modo efficace

per poterli registrare, affrontare e risolvere in modo efficace Funzionalità/funzione chiave di collaborazione che consentono a tutto il team di lavorare sulla stessa pagina

che consentono a tutto il team di lavorare sulla stessa pagina Opzioni di reportistica per fornire facilmente un feedback sullo stato del progetto a tutti gli stakeholder

per fornire facilmente un feedback sullo stato del progetto a tutti gli stakeholder Capacità di integrazione per estendere le funzioni diproject management per l'edilizia piattaforma

I 10 migliori software di costruzione per Mac da utilizzare nel 2024

L'obiettivo di qualsiasi software di gestione delle costruzioni è quello di semplificare la pianificazione e la gestione del progetto, mantenendo il tutto il più agile possibile.

In effetti, c'è molta sovrapposizione tra la gestione delle costruzioni e la gestione dei progetti, il che significa che il miglior software di project management spesso lavora bene anche per la gestione delle costruzioni. Ecco perché troverete alcuni strumenti per il project management nel nostro elenco dei migliori software di gestione delle costruzioni per Mac. Dopo tutto, perché reinventare la ruota?

Entriamo nella nostra lista dei migliori software di gestione delle costruzioni per Mac. 🤩

Pianificate, gestite e monitorate i vostri progetti di costruzione dall'inizio alla fine con ClickUp

In qualità di leader mondiale della più valutato al mondo clickUp è un software di produttività e project management per l'edilizia che ha molto da offrire. ClickUp è un pacchetto all-in-one che vi aiuta a gestire il vostro progetto di costruzione senza problemi. ✨

ClickUp non è solo un software di project management, ma una piattaforma all-in-one per archiviare i documenti, organizzare i budget dei progetti, monitorare lo stato di avanzamento e promuovere la collaborazione, indipendentemente dal fatto che si lavori nel settore edile o meno. I project manager dei cantieri amano ClickUp per le sue caratteristiche di gestione delle attività e di personalizzazione avanzata, soprattutto per quanto riguarda i campi personalizzati.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

La versione gratuita consente utenti illimitati e una gestione estesa delle attività

Pianifica e gestisce in modo efficace gli elenchi di attività con stime di durata stimata e dipendenza dalle attività stesse

Molteplicimodelli di gestione della costruzione e modelli di progetto,comprese le mappe concettuali, il budgeting, la programmazione e la reportistica

Progetti di livello aziendale sono resi facili condashboard, strumenti di gestione delle risorse e Automazioni

Facilitare la collaborazione del team utilizzando i commenti per assegnare le attività e i tag per facilitare il filtraggio

Rivedere facilmente gli invii, i preventivi, le richieste di informazioni e altri dati utilizzando commenti e aggiornamenti

Utilizzate i campi formula per calcolare stime, quantità e materiali, in modo da potergestire gli ordini di acquisto* Teams offre app per dispositivi mobili iOS e Android per rimanere in contatto con i membri del team ovunque ci si trovi

UtilizzareClickUp Mappe mentali per pianificare i flussi di lavoro

ClickUp AI autilizzare gli strumenti di IA per gestire i progetti edilizi* Supporta macOS per i computer Apple, Microsoft Windows e Linux

Limiti di ClickUp

Quando si caricano o modificano i dati, il sistema a volte è lento ad aggiornarsi

Se si utilizza l'app per dispositivi mobili, non è ancora disponibile la visualizzazione delle tabelle

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (7.900+ recensioni)

4,7/5 (7.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Caposquadra appaltatore

via Caposquadra appaltatore Questa costruzione software di gestione degli appaltatori per Mac è orgoglioso di offrire il massimo valore per gli appaltatori di tutti i tipi, compresi gli appaltatori generali, residenziali e commerciali. 🙌

Funzionalità/funzione migliori di Contractor Foreman

Utilizzate questo software di project management per Mac per un numero illimitato di progetti

Generazione di stime e gestione delle offerte

Utilizza liste di controllo da fare per gestire le attività

Creazione e gestione di un ampio intervallo di documenti

Gestione semplice di ordini di lavoro, pianificazione, fogli di presenza e registri giornalieri

Monitoraggio dei costi grazie a reportistica aggiornata

Integrazione con Google Calendar e con il software di contabilità QuickBooks

Limiti di Foreman appaltatore

L'impostazione e l'apprendimento di tutte le funzioni possono richiedere tempo e lavoro richiesto

Alcuni utenti ritengono che il servizio clienti possa essere migliorato

Prezzi di Contractor Foreman

**Versione di prova gratuita: per 30 giorni

Standard: $49/mese per tre utenti

$49/mese per tre utenti Plus: $87/mese per otto utenti

$87/mese per otto utenti Pro: $123/mese per 15 utenti

$123/mese per 15 utenti Unlimited: $148/mese per utenti illimitati

Foreman appaltatore valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (550+ recensioni)

3. Houzz Pro

via Houzz Pro Houzz Pro è software per la gestione aziendale progettato per supportare i professionisti dell'edilizia e della ristrutturazione.

Le migliori funzionalità di Houzz Pro

Monitoraggio delle attività rispetto asequenza dei progetti e monitorare le spese rispetto al vostro budget

Creare facilmente preventivi e proposte professionali

Gestire le fatture e programmare i pagamenti online

Creare nuovi piani in 2D con lo strumento di pianificazione, quindi modellarli in 3D per presentarli ai client

Creare una libreria di prodotti per semplificare l'approvvigionamento dei prodotti tra i vari fornitori

Limiti di Houzz Pro

Funzionalità/funzione popolari come la Sequenza del progetto, il project management e il monitoraggio delle spese sono disponibili solo nei pacchetti Pro e Ultimate, mentre solo il pacchetto Ultimate offre un aiuto per la generazione di clienti

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia elevato per il valore che ne deriva

Prezzi di Houzz Pro

**Versione di prova gratuita: per 30 giorni

Starter: $99/mese per utente

$99/mese per utente Essenziale: $139/mese per utente

$139/mese per utente Pro: $199/mese per utente

$199/mese per utente Ultimate: $399/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di Houzz Pro

G2: 3.2/5 (3 recensioni)

3.2/5 (3 recensioni) Capterra: 4.4/5 (600+ recensioni)

4. Bluebeam Revu

via Bluebeam Revu Bluebeam Revu è utilizzato principalmente per la gestione dei documenti da parte di diversi operatori del settore immobiliare e delle costruzioni, tra cui architetti, costruttori, ingegneri e direttori dei lavori. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di Bluebeam Revu

Eccelle nella gestione sicura dei documenti, offrendo strumenti di monitoraggio e automazione

Facilita la collaborazione digitale del team attraverso la condivisione dei file, dalla progettazione alla costruzione, fino alla consegna del progetto

Sono disponibili diverse integrazioni, tra cui Dropbox, Google Drive e OneDrive

È basato sul web, quindi è possibile lavorare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo

È sufficiente installare l'app iOS per utilizzare Bluebeam Revu sui dispositivi Apple

Limiti di Bluebeam Revu

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente non sia così intuitiva per la gestione delle attività

Quando si lavora con file di grandi dimensioni, a volte rallenta le prestazioni con molti dati di progetto

Prezzi di Bluebeam Revu

Basics: $240/anno per utente

$240/anno per utente Core: $300/anno per utente

$300/anno per utente Completo: $400/anno per utente

Valutazioni e recensioni su Bluebeam Revu

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 900 recensioni)

5. Pila

via Pila Sebbene Stack offra soluzioni per il project management e la gestione dei documenti, il suo vero punto di forza è la perfetta integrazione tra il suo software per il takeoff e la funzione di stima.

Le migliori funzionalità/funzione di Stack

Le funzionalità del software di stima e di account e la reportistica sono estremamente flessibili e personalizzabili

Le stime di costruzione vengono facilmente convertite in documenti d'offerta, preventivi o proposte professionali e di marca

È possibile scegliere di lavorare nell'interfaccia di Stack o di esportare i dati in altri software, come Excel

Esistono diverse opzioni di integrazione con altri software di gestione delle costruzioni, che possono essere utilizzate per portare i dati di stima e di deconto alla fase successiva

Limiti di Stack

Le funzioni di project management e di gestione dei documenti sono nuove e sono ancora in fase di ottimizzazione

I prezzi sono più alti rispetto ad altri software di gestione delle costruzioni per Mac

Prezzi di Stack

Takeoff & Estimating: $2.499/anno per utente

$2.499/anno per utente Produttività in campo: $599/anno per utente

$599/anno per utente Project Management : $3.588/anno per utente

valutazioni e recensioni di #### Stack

G2: 3.9/5 (14 recensioni)

3.9/5 (14 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

6. Galleggiante

via Galleggiante Il galleggiante è principalmente software di gestione delle risorse che vi aiuta a vedere la capacità del vostro team in modo da poter programmare efficacemente il lavoro. 👀

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Vedere facilmente il vostrofasi del progetto e le attività cardine a cui state mirando

Una Sequenza in tempo reale fornisce un'utile visualizzazione di tutte le persone e i progetti e consente di regolare le fasi del progettol'allocazione delle risorse utilizzando il drag-and-drop

La funzione di monitoraggio del tempo registra il tempo stimato e quello effettivo impiegato per completare le attività e lo verifica rispetto al budget

Consente di inserire le attività da altri strumenti di project management

Ricevere messaggi di promemoria e notifiche sulle modifiche al programma e sugli aggiornamenti delle attività tramite Slack

Limiti di Float

Alcuni utenti segnalano che la funzione non è così flessibile come vorrebbero

Lo spostamento delle attività lungo la Sequenza non è così facile come dovrebbe essere

Prezzi di Float

**Versione di prova gratuita: per 30 giorni

Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Float

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.400+ recensioni)

7. Lavoratore

via Lavoratore Jobber ha l'obiettivo di aiutare i provider di servizi per la casa, compresi gli imprenditori edili, a fornire un servizio eccellente, rendendo gestione delle relazioni con i client (CRM) facile. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di Jobber

Creare facilmente stime, preventivi e fatture professionali

Identifica chiaramente la vostra disponibilità online, in modo da poter pianificare e gestire meglio i vostri programmi di lavoro

Monitoraggio del tempo e delle spese mentre il vostro team registra le entrate e le uscite dai lavori, ovunque si trovi

Vedere tutti i vostricomunicazione con i provider e i clienti del settore edile in un unico luogo centrale

Utilizzate questa app di gestione per gestire la vostra azienda mentre siete in giro

Accettare pagamenti di persona, online o con carta di credito

Ogni pacchetto di prezzi vi aiuta a portare la vostra azienda al livello successivo di efficienza operativa, con il prezzo Grow che offre strumenti di automazione commerciale e di marketing per aiutarvi a scalare

Limiti di Jobber

Le funzioni di programmazione e di account non consentono la flessibilità che alcuni utenti vorrebbero

L'app per dispositivi mobili è ancora un po' goffa e ha bisogno di ulteriore lavoro

Prezzi di Jobber

**Versione di prova gratuita: per 14 giorni

Lite: $9/mese per utente

$9/mese per utente Core: $45/mese per utente

$45/mese per utente Connect: $117/mese per 1-5 utenti

$117/mese per 1-5 utenti Grow: $225/mese per 1-15 utenti

Jobber valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (160+ recensioni)

4.3/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

8. Co-Costruire

via CoCostruire CoConstruct è uno strumento di project management per costruttori e ristrutturatori di case. Questo software di project management per l'edilizia offre un'app centrale che consente di gestire tutti gli elementi del progetto, dai client agli appaltatori. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di CoConstruct

Facilita la stima dei lavori e l'elaborazione degli ordini di acquisto

Aiuta a tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto e a fornire facilmente un feedback al client grazie alle funzioni di analisi e reportistica

Offre un intervallo di modelli personalizzabili

Utilizza la firma elettronica per accelerare l'approvazione dei documenti

Semplifica la fatturazione e i pagamenti online

Limiti di CoConstruct

Può essere necessario del tempo per imparare a usarlo

L'app mobile non lavora bene come la versione desktop e ha bisogno di ulteriori sviluppi

Prezzi di CoConstruct

Essenziale: $99 per il primo mese, poi $399/mese

$99 per il primo mese, poi $399/mese Avanzato: $399 per il primo mese, poi $699/mese

$399 per il primo mese, poi $699/mese Completo: $699 per il primo mese, poi $999/mese

Valutazioni e recensioni di CoConstruct

G2: 4/5 (20 recensioni)

4/5 (20 recensioni) Capterra: 4.7/5 (850+ recensioni)

9. Frusta intorno

via Frusta intorno Whip Around vi aiuta a gestire gli aspetti di conformità e manutenzione della vostra flotta di progetti edilizi per ridurre i rischi per la sicurezza. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Whip Around

Prevenzione dei problemi di manutenzione della flotta grazie alla connessione di tutti i dati dei veicoli, comprese le ispezioni e gli ordini di lavoro

Gestione degli intervalli di manutenzione per rimanere in linea con le normative CSA (Compliance, Safety, and Accountability)/Department of Transportation (Dipartimento dei Trasporti)

Ricevere avvisi in anticipo sulle scadenze e sui rinnovi, in modo da essere sempre al passo con i tempi

Monitoraggio in tempo reale dell'utilizzo del carburante, in modo da rispettare il budget e massimizzare la redditività

Accedere facilmente alle revisioni e alle reportistiche mensili

Inviate le informazioni sulla flotta edile ovunque sia necessario

Limiti di Whip Around

La funzione di monitoraggio dei commenti dei conducenti e di invio di notifiche su eventuali problemi potrebbe essere migliorata

Alcuni utenti vorrebbero poter personalizzare moduli e reportistiche

Prezzi di Whip Around

Basic: Gratis per un veicolo e un utente

Gratis per un veicolo e un utente Standard: $5/mese per veicolo per utenti illimitati

$5/mese per veicolo per utenti illimitati Pro: $10/mese per veicolo per utenti illimitati

Whip Around valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (50+ recensioni)

4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (550+ recensioni)

10. Matrice di priorità

via Matrice di priorità Priority Matrice utilizza il metodo Eisenhower per aiutare i team a stabilire le priorità delle attività. Questo modello assegna un livello di urgenza e di importanza a ogni attività, in modo da sapere su cosa concentrarsi per primo e cosa delegare o ignorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Priority Matrix

Migliora l'account e il lavoro di squadra, assicurandosi che tutti si dedichino alle attività più urgenti

Monitoraggio di tutta la costruzioneprogetti e attività di costruzione attraverso i quattro quadranti del modello Eisenhower

Aumenta la produttività perché ogni membro del team lavora sulle cose giuste al momento giusto

Utilizzate i filtri per vedere cosa sta facendo ciascun membro del team in tempo reale

Monitoraggio dello stato di avanzamento e delle conversazioni per ogni attività o per l'intero progetto

Sincronizzazione su diversi dispositivi e integrazione con strumenti come Microsoft 365 e Microsoft Teams

Limiti della matrice di priorità

Essendo incentrata sulla matrice Eisenhower, non è abbastanza flessibile per altre funzioni di gestione della costruzione

Per le piccole aziende può essere costoso aggiungere nuovi utenti

Prezzi di Priority Matrice

**Versione di prova gratuita: per 14 giorni

PM per Office 365: $9/mese per utente (solo per utenti Office 365)

$9/mese per utente (solo per utenti Office 365) Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $24/mese per utente

$24/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sulla matrice delle priorità

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (180+ recensioni)

Rispettate i tempi e il budget con il software Mac di project management per l'edilizia

La scelta del giusto software di project management per l'edilizia è fondamentale per l'esito positivo del progetto. Tra le altre cose, i software di project management per l'edilizia aiutano a rispettare i tempi e il budget.

Ma devono anche aiutarvi a gestire efficacemente tutte le risorse e a fornire reportistica accurata e completa al client.

ClickUp è il miglior software di project management per Mac o Windows! È basato sul Web, è facile da usare e offre tutti gli strumenti necessari per sfruttare al meglio il vostro Mac e portare a termine con successo il vostro progetto. Ottenetelo gratis oggi stesso e non guarderete più indietro. 🤩