10 migliori software di gestione del portafoglio progetti (strumenti PPM) nel 2024

Nonostante le battute e le chiacchiere da ufficio, il software di project management è il vostro punto di riferimento per la gestione del portafoglio progetti project management il migliore amico del project manager.

Non importa quale progetto la vostra azienda abbia intrapreso, creato o chiuso, il vostro software di project management (PPM) ha visto tutto e se lo ricorda!

Con molte delle stesse qualità del vostro amico preferito, il software di gestione del portafoglio progetti ha visto tutto e se lo ricorda software per il project management gli strumenti di PPM creano una connessione tra la strategia e l'implementazione grazie a funzionalità/funzione quali i dashboard, gestione delle attività , assegnatari multipli, monitoraggio dello stato e altro ancora.

Ma la vostra azienda ha bisogno di un software PPM per operare in modo efficiente?

Se siete in questa situazione o se avete messo in atto sistemi complicati per svolgere la stessa funzione del software PPM, questo articolo è per voi.

Abbiamo ricercato, provato e testato i migliori strumenti di PPM per offrirvi i 10 migliori strumenti attualmente sul mercato, con una dettagliata descrizione delle funzionalità/funzioni, degli svantaggi, dei prezzi e altro ancora.

Che cos'è il Project Portfolio Management Software?

Il software per la gestione del portfolio progetti viene utilizzato per organizzare e gestire l'intero record di progetti di un'azienda con analisi di alto livello e reportistica per monitorare l'esito positivo dell'implementazione della strategia e le performance in corso.

Pensate al modo in cui i fotografi organizzano le loro stampe in album fotografici ordinati e strategicamente disposti, ma il software PPM è molto più ricco di funzionalità/funzione, collaborativo e basato sui dati.

Questo strumento potrebbe essere utilizzato per approvare o rifiutare potenziali progetti in base alle informazioni che fornisce, e il suo esito positivo dipende dalla capacità di mantenere tutte le idee allineate con gli obiettivi generali dell'azienda.

Soprattutto se la vostra azienda è in rapida crescita o se siete seduti su una miniera d'oro di nuove idee, gli strumenti di PPM possono essere utilizzati per organizzare il caos e dare priorità all'afflusso di nuove idee di progetto con facilità, utilizzando potenti funzionalità di project management e strategie basate sui dati.

Visualizzate progetti, attività e stati da ogni angolazione con le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

Mentre i software di PPM condividono una selezione di funzionalità/funzioni del project management come altri tipi di strumenti, le differenze risiedono nella potenza dei dashboard e delle funzioni di reportistica.

I 10 migliori strumenti di Project Portfolio Management

Le funzioni di reportistica e di analisi sono fondamentali quando si tratta di trovare il miglior software PPM, ed è importante sapere fino a che punto si estendono queste funzionalità prima di scegliere uno strumento qualsiasi!

La buona notizia è che siamo qui per questo. 🏆

Utilizzate questo confronto dettagliato dei migliori strumenti di project management per guidare la vostra ricerca. Abbiamo terminato il nostro lavoro per analizzare le principali funzionalità/funzione, gli svantaggi, i prezzi e le valutazioni di ciascun software per aiutarvi a trovare lo strumento che meglio si adatta allo stile di lavoro e ai processi del vostro team.

Creare dashboard personalizzati in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con centinaia di strumenti di visualizzazione per analizzare le prestazioni dei progetti da un'unica area di lavoro. Avrete una maggiore supervisione sullo stato di tutti i progetti e la possibilità di fare reportistica su quanto è stato realizzato. In questo modo è più facile per tutte le persone coinvolte mantenere i propri ruoli e le proprie responsabilità e rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi!

L'aspetto strategico e tattico del project management è un lavoro richiesto dal gruppo. Con ClickUp, i team possono raggiungere un elevato livello di produttività ed efficienza, consentendo loro di concentrarsi sulle sfide più importanti e di avere esito positivo nella realizzazione di progetti. ClickUp ha le funzionalità/funzione necessarie e le integrazioni con le vostre app preferite per tenere traccia di tutto. Per essere operativi bastano pochi giorni, non settimane!

Vedi_ Esempi di ClickUp Dashboard per iniziare oggi._

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Agile dashboard per avere una panoramica di alto livello della velocità del progetto, del flusso cumulativo, della durata del ciclo e di altro ancora

Risk management per valutare l'andamento di più progetti rispetto agli oggetti strategici

15+ visualizzazioni di progetto personalizzabili per adattarsi aAgile, Mischia , Kanban o qualsiasi altro stile di progetto

Piattaforma completamente trasparente per allineare i membri del team su obiettivi, priorità e tempo

Stati personalizzati delle attività per aggiornamenti immediati sullo stato di avanzamento a colpo d'occhio

Assegnatari multipli sulle attività per una trasparenza totale su tutti gli stati di avanzamento

Free e risorse di aiuto accessibili, webinar e supporto online

Una vasta gamma Libreria di modelli per ogni caso d'uso

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

La ricchezza di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever

Piano Unlimited: $5/mese per membro

$5/mese per membro Piano Business: $12/mese per membro

$12/mese per membro Piano Business Plus: $19/mese per membro

$19/mese per membro Piano Enterprise: Contattare il reparto commerciale per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra : 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni) G2: 4.7/5 (5.400+ recensioni)

2. Planview

via Planview Planview è una soluzione software che aiuta i project manager nella gestione del project management. Offre un modo pratico per tenere traccia dei carichi di lavoro, stabilire le priorità delle attività e monitorare lo stato di avanzamento. Lo strumento dispone anche di potenti capacità di analisi per comprendere meglio le dinamiche dei progetti, prevedere potenziali problemi e prendere decisioni informate.

Planview semplifica la costruzione di piani di portfolio completi, in modo che i progetti futuri siano completati nei tempi e nei costi previsti. Grazie a funzionalità/funzione come la reportistica in tempo reale e le opzioni flessibili di personalizzazione, Planview offre ai project manager gli strumenti necessari per gestire con esito positivo l'intero portfolio di progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Planview

Pianificazione del portfolio progetti per classificare i portafogli in base alle priorità e ai fattori di successo

Analisi di scenario e prioritizzazione dei progetti

Assunzione e gestione della domanda di progetti

Gestione delle risorse epiano di capacità Limiti di Planview

Interfaccia obsoleta rispetto ad altri progettisoftware di gestione del portfolio* Manca di funzionalità/funzione per la gestione delle attività

Prezzi di Planview

Contattare Planview per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Planview

Capterra: 4.2/5 (170+ recensioni)

4.2/5 (170+ recensioni) G2: 4.2/5 (500+ recensioni)

3. Celoxis

via Celoxis Celoxis è un software di project management di livello aziendale progettato per aiutare il management ad analizzare le prestazioni dei progetti. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue potenti funzionalità, Celoxis garantisce ai project management tutti gli strumenti necessari per raggiungere gli oggetti aziendali.

Celoxis offre funzionalità complete di monitoraggio del portfolio per aiutare i manager a tenere sotto controllo il loro lavoro. Il software consente agli utenti di monitorare rapidamente i costi e i budget di più progetti, garantendo un'allocazione efficiente delle risorse e il rispetto del budget. Inoltre, fornisce la pianificazione dei progetti per aiutare i project management a pianificare i progetti in anticipo e a identificare i potenziali problemi prima che si presentino. Inoltre, le analisi avanzate consentono ai manager di rimanere aggiornati sulle tendenze e sugli sviluppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Monitoraggio del portfolio progetti con funzionalità di deep dive

Gestione delle risorse

App per flussi di lavoro personalizzati

Monitoraggio del tempo

Limiti di Celoxis

Scalabilità limitata per programmi e progetti complessi

2GB di spazio per utente sul piano Cloud

Prezzi di Celoxis

Cloud : 22,50 dollari/mese per un minimo di 5 utenti

: 22,50 dollari/mese per un minimo di 5 utenti Su Premio: Contattare Celoxis per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Celoxis

Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4.4/5 (oltre 200 recensioni) G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4. Progetti facili

via Progetti facili Easy Projects offre un intervallo di funzionalità/funzione progettate per snellire l'intero processo del progetto, dall'avvio e dal piano fino alla distribuzione e al chiusura del progetto . Questo software offre una visibilità completa su tutti i progetti in corso, consentendo ai project manager di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e di consegnare prodotti di qualità nei tempi e nei budget previsti.

La piattaforma consente agli utenti di impostare flussi di lavoro automatizzati con fasi organizzative e responsabilità multiple. Aiuta i team a suddividere i progetti in attività secondarie più piccole, a monitorare lo stato di avanzamento attraverso reportistiche e analizzare i KPI (Key Performance Indicators) in tempo reale. Grazie al sistema di flusso di lavoro automatizzato, i team non devono preoccuparsi di monitorare le singole attività e possono invece concentrarsi sul raggiungimento degli oggetti strategici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Easy Projects

Strumento di archiviazione per visualizzare in modo più chiaro i programmi e i progetti

Modifiche della Sequenza con un solo clic per supportare lo stato del progetto

Reportistica di proiezione della domanda per gestire le esigenze del progetto

Restrizioni dei dati dell'utente, del portfolio e del progetto

Limiti di Easy Projects

Le funzioni avanzate richiedono l'integrazione con altre applicazioni

La funzionalità/funzione di dipendenza tra progetti è disponibile solo sui piani Enterprise

Prezzi di Easy Projects

Teams : A partire da $12,58/utente al mese

: A partire da $12,58/utente al mese Azienda: Contattare Easy Projects per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Easy Projects

Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) G2: 4.1/5 (200+ recensioni)

5. Progetto Microsoft

via Progetto MicrosoftProgetto Microsoft è un software di project management progettato per aiutare i team a gestire meglio progetti e programmi. È facile da usare e dispone di potenti funzionalità, che consentono ai team di pianificare, programmare, stabilire le priorità, monitorare e produrre reportistica sui progetti dei client.

Questo software è stato progettato per ottimizzare la collaborazione tra i team e rendere semplice l'assunzione di responsabilità. Tutte le attività vengono visualizzate in tempo reale, in modo da poter monitorare lo stato di ognuno indipendentemente dalla sua posizione. Offre potenti funzioni basate sul cloud, che consentono ai provider di lavorare insieme con facilità anche da remoto. Inoltre, l'integrazione con le app Microsoft più diffuse, come Office 365 e Outlook, aiuta i team ad aumentare l'efficienza operativa.

Scoprire il_ le migliori alternative a Microsoft Project !

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Project

Pianificazione dinamica basata sui lavori richiesti, sulla durata del progetto e sui membri del team assegnati

Reportistica precostituita per monitorare lo stato di progetti, risorse, programmi e portfolio

Viste Gantca, Bacheca e Sequenza (grafico di Gantt) per controllare le pianificazioni

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/70478/utilizzo-delle-risorse/ Utilizzo delle risorse /%href/ e la gestione

Limiti di Microsoft Progetto

Integrazioni limitate con altre produttività non Microsoft

Le funzionalità di collaborazione in team richiedono l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams

Prezzi di Microsoft Project

Microsoft Project offre due soluzioni di prezzo a pagamento in dipendenza dei requisiti del team e del software: Basato su cloud e In sede

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

Capterra: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) G2: 4/5 (1.500+ recensioni)

6. Collaborazioni attive

via Collaborazioni attive ActiveCollab è un sistema all-in-one strumento per il project management progettato per aiutare le agenzie a gestire con facilità client e progetti. È possibile creare piani di progetto dettagliati, assegnare attività ai membri del team, seguire lo stato di avanzamento, monitorare le scadenze e discutere i progetti in un ambiente collaborativo.

ActiveCollab fornisce alla vostra agenzia tutti gli strumenti necessari per garantire un flusso di lavoro regolare, dalla programmazione delle attività e l'impostazione delle scadenze al monitoraggio dello stato e allo scambio di feedback in tempo reale. Tutte queste funzionalità/funzioni vi aiutano a seguire le esigenze dei client senza dovervi preoccupare di dimenticare nulla. È un'ottima soluzione per le agenzie che vogliono migliorare i processi di consegna dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCollab

Viste Elenco, colonna e Sequenza per gestire i progetti in corso

Pianificazione e programmazione dei progetti

Monitoraggio del budget, del tempo e delle spese all'interno dell'app

Campioni di progetti da cui trarre ispirazione

Limiti di ActiveCollab

Limitata scalabilità per programmi e progetti complessi

La reportistica avanzata è disponibile su piani costosi

Prezzi di ActiveCollab

Pro : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Plus : $9,50/mese per 3 membri

: $9,50/mese per 3 membri Pro + Get Paid: $11,75/mese per membro

Valutazioni e recensioni di ActiveCollab

Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

7. Portfolios di Jira

via JiraPortfolios di Jira è uno strumento software progettato per aiutare i product manager e le agenzie a ottimizzare i processi di sviluppo. Con Jira Portfolio, i team possono costruire in modo facile e veloce roadmap di prodotto dettagliate che guidano le attività di sviluppo le attività cardine e prodotti durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del portfolio.

I team possono creare grafici Gantt approfonditi per identificare le dipendenze tra le attività e stabilire tempi ragionevoli per il completamento. Fornendo una panoramica più organizzata di tutti gli elementi del progetto, i team possono essere sicuri che le loro roadmap siano accurate dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira Portfolio

Dipendenze tra progetti e tra team

Test della roadmap per provare diversi approcci

Algoritmo di pianificazione per l'esecuzione dei progetti

Previsione della velocità di sprint prevista

Portfolios limiti di Jira

Capacità limitata di gestirediversi stili di lavoro e preferenze rispetto ad altri strumenti di project management e portfolio come ClickUp

Teams progettati per team che hanno esperienza con la metodologia SCRUM

Prezzi di Jira Portfolio

Contattare Jira per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira Portfolio

Capterra: 4,4/5 (12.000+ recensioni)

4,4/5 (12.000+ recensioni) G2: N/A

Controlla questi_

**Alternative a Jira_

!

8. Basecamp

via BasecampBasecamp è un software di project management progettato per aiutare i team a monitorare visivamente lo stato del progetto e a collaborare in tempo reale. Questo strumento offre agli utenti la possibilità di creare programmi personalizzati per i progetti, assegnare e dare priorità alle attività, impostare promemoria e notifiche, archiviare documenti e file e altro ancora.

Inoltre, offre un facile accesso a reportistica e analisi in tempo reale, in modo che i manager possano identificare le aree da migliorare. Ad esempio, i manager possono identificare rapidamente le attività che richiedono troppo tempo e modificare le risorse prima che diventino un blocco della produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Grafici a collina per vedere visivamente lo stato di avanzamento in salita o in discesa nel tempo

Sequenza temporale per visualizzare i progetti dall'inizio alla fine

Dashboard dei progetti, degli incarichi e delle scadenze in un'unica pagina

Chat in tempo reale e sistema di messaggistica

Limiti di Basecamp

Manca di funzioni avanzate per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Nessuna priorità delle attività

Prezzi di Basecamp

Utenti illimitati : $299/mese, fatturati annualmente

: $299/mese, fatturati annualmente Per freelance, startup o piccoli team: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Basecamp

Capterra: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

9. 4castplus

via 4castplus 4castplus è una piattaforma di project management che consente ai project manager di organizzare facilmente attività, risorse, tempi e budget. Grazie a una potente combinazione di funzionalità/funzione, 4castplus semplifica il processo di pianificazione del progetto dall'inizio alla fine.

In questo modo i gestori del team possono pianificare e monitorare in modo efficiente l'attività di qualsiasi programma in un numero qualsiasi di team o posizioni. Inoltre, consente ai team di suddividere un progetto in deliverable chiari, in modo che tutti possano tenere sotto controllo lo stato e le metriche di performance lungo il percorso.

Le migliori funzionalità/funzioni di 4castplus

Misurazioni dello stato di avanzamento dei progetti in corso

Gestione degli ordini di modifica

Budgeting e previsioni

Gestione delle risorse e delle valutazioni

limiti di #### 4castplus

L'interfaccia è obsoleta rispetto ad altri software per il project management

Capacità limitata di gestione di team remoti

Prezzi di 4castplus

Contattare 4castplus per i dettagli sui prezzi

4castplus valutazioni e recensioni

Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) G2: 4.4/5 (8 recensioni)

10. Asana

via Asana Asana è uno strumento di project management che aiuta a tenere sotto controllo tutti i progetti e le attività. Permette di organizzare e monitorare facilmente il lavoro e di collaborare con il proprio team. Con Asana è possibile creare attività e assegnarle ai membri del team, impostare scadenze, aggiungere commenti, allegare file e altro ancora. È anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale, assegnando a ogni attività uno stato di avanzamento o un codice colore per una facile consultazione.

Asana dispone di potenti funzionalità di filtraggio e ricerca, nonché di strumenti di reportistica e analisi. Questo aiuta tutti i membri del team a comprendere meglio lo stato di avanzamento dei progetti. Le reportistiche sono personalizzabili, in modo da poter inserire più progetti simultanei in un dashboard e singoli progetti in un altro.

Controllate il_ le migliori alternative ad Asana !

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Categorizzazione dei colori nei calendari dei progetti, che si raddoppia come valore di un campo personalizzato

Regole di automazione per inviare richieste ai membri del team o ai progetti

Diverse visualizzazioni del calendario per progetti personali o di team

Sequenze ampliate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse

Limiti di Asana

Non è adatto a progetti o programmi complessi

Nessuna funzionalità per assegnatari multipli

Prezzi di Asana

Basic: Free

Free Premium : $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale Business : $24,99/mese per utente, fatturati annualmente

: $24,99/mese per utente, fatturati annualmente Aziende: Contattare Asana per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

4,5/5 (11.000+ recensioni) G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

