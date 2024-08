10 modelli di portafoglio progetti in Excel e ClickUp

Project management non si limita a spuntare le attività su un elenco di cose da fare. È un processo complesso di ottimizzazione del lavoro per ottenere risultati. Con i modelli di project management avrete gli strumenti per visualizzare, gestire e ottimizzare più progetti contemporaneamente.

In questo post, esamineremo 10 modelli per migliorare il vostro processo di project management. Che siate a caccia di scadenze o a capo di progetti di trasformazione, questi modelli saranno la vostra stella guida!

Cos'è un modello di Project Portfolio Management?

Un modello di project portfolio management è un quadro pronto all'uso che aiuta a organizzare e gestire strategicamente lo stato dei progetti. È uno strumento dinamico progettato per offrire chiarezza, allineamento e comprensione.

Cattura le metriche essenziali, le sequenze, le risorse e i rischi, fornendo una visione olistica della posizione di ciascun progetto rispetto agli altri e, soprattutto, in linea con gli oggetti aziendali.

Questi modelli non riguardano solo l'organizzazione. Si tratta di efficienza, ottimizzazione e previsione strategica per qualsiasi ufficio di project management. Con un solido modello di PPM, non si tratta solo di monitorare le attività, ma di progettare l'esito positivo.

Cosa rende un buon modello di Project Management?

Quando si gestisce una pletora di progetti, l'uso di un modello generico o mal adattato può portare a un risultato disordinato. Non tutti i modelli sono uguali. Quali sono gli elementi che differenziano un buon modello da uno mediocre?

Semplicità e facilità d'uso: I buoni modelli di project management non dovrebbero farvi grattare la testa. Devono essere intuitivi e semplici. Ricordate che lo scopo di un modello di PPM è quello di semplificarvi la vita, non di complicarvela con inutili campanelli e fischietti

I buoni modelli di project management non dovrebbero farvi grattare la testa. Devono essere intuitivi e semplici. Ricordate che lo scopo di un modello di PPM è quello di semplificarvi la vita, non di complicarvela con inutili campanelli e fischietti **Ogni progetto, team e organizzazione è unico. Un modello eccellente offre la flessibilità necessaria per plasmarlo in base alle esigenze specifiche, assicurando che rimanga pertinente e funzionale indipendentemente dalla dimensione o dal tipo di progetto

Capacità di integrazione: Un buon modello di PPM deve integrarsi facilmente con altri strumenti e piattaforme, soprattutto nell'era digitale di oggi. Che si tratti della sincronizzazione con un sistema CRM o dell'estrazione di dati da altri software, un'integrazione perfetta riduce le operazioni manuali e i costi di gestionel'inserimento manuale dei dati e potenziali errori

Un buon modello di PPM deve integrarsi facilmente con altri strumenti e piattaforme, soprattutto nell'era digitale di oggi. Che si tratti della sincronizzazione con un sistema CRM o dell'estrazione di dati da altri software, un'integrazione perfetta riduce le operazioni manuali e i costi di gestionel'inserimento manuale dei dati e potenziali errori Scalabilità: Con la crescita della vostra azienda, anche i vostri progetti potrebbero crescere. Optate per un modello che sia in grado di gestire con grazia l'aggiunta di nuovi progetti senza diventare ingombrante o complicato

10 modelli di Project Portfolio Management da usare nel 2024

Il panorama di software di project management e gli strumenti sono in continua evoluzione. È fondamentale dotarsi delle migliori risorse a portata di mano.

In questa sezione sveleremo 10 modelli di project management che non sono solo alla moda, ma anche estremamente efficaci. Sia che siate project manager esperti o che abbiate appena iniziato, qui c'è qualcosa per snellire i vostri processi, migliorare la collaborazione e garantire l'esito positivo dei progetti.

1. Modello di portfolio per il project management di ClickUp

Modello di portfolio per la gestione dei progetti ClickUp

Siete stanchi di destreggiarvi tra più progetti in diversi dipartimenti e programmi? Entrate in Il modello di portfolio per il project management di ClickUp . Questo modello straordinario consente di monitorare facilmente i singoli progetti e di controllare in tempo reale il loro stato di salute.

Con i suoi nove statini che vanno da "non iniziato" a "in revisione", la gestione dei progetti diventa un gioco da ragazzi. Grazie ai due campi personalizzati per i bilanci, potrete tenere sotto controllo le vostre finanze senza sudare troppo.

Inoltre, i tre tipi di visualizzazione, Weekly Status Reports, Team e PMO Roadmap, assicurano che abbiate sempre la visione precisa di cui avete bisogno per prendere decisioni informate.

2. Modello di gestione del portfolio ClickUp

Modello di gestione del portfolio di ClickUp

Fate un salto di qualità nel project management con Il modello di gestione del portfolio di ClickUp . Questo modello completo funge da centro modelli, consentendovi di assegnare senza sforzo le priorità ai progetti, gestire le risorse, le attività e gli obiettivi strategici.

Visualizzate lo stato di avanzamento, mantenete i vostri team allineati con gli obiettivi e assicuratevi che le parti interessate abbiano sempre a portata di mano i dati di cui hanno bisogno.

Con 16 stati personalizzati, come "A rischio" e "In corso", sarete sempre al corrente. I sei attributi personalizzati arricchiscono i vostri dati, tra cui le spese e i costi stimati. Le diverse visualizzazioni, come l'Elenco generale del portfolio e le Procedure operative standard del progetto, rendono l'accesso e l'organizzazione delle informazioni una passeggiata.

3. Modello di portfolio di design ClickUp

Modello di portfolio di design ClickUp

Mostrare il proprio lavoro non è mai stato così semplice. Modello di portfolio di design di ClickUp è la chiave per presentare i progetti con la professionalità e la chiarezza che meritano.

Dall'organizzazione dei progetti con un appeal visivo all'inclusione di dettagli vitali quali i risultati del progetto e Sequenza, questo modello vi copre. Inoltre, grazie a stati di attività come "Revisione del cliente" e "Per approvazione", è possibile valutare facilmente lo stato del progetto.

Gli attributi personalizzati di questo modello di progetto, come la categoria di progetto, consentono di arricchire ulteriormente l'esperienza dei dati. Con diverse visualizzazioni, tra cui quella di Tutti i progetti e quella dei Portfolios, l'accesso al portfolio diventa intuitivo ed efficiente.

4. ClickUp Design attività di ClickUp Portfolio

Modello di attività di ClickUp Design Portfolio

Semplificate il vostro project management del progetto come un professionista. Modello di attività di design portfolio di ClickUp è il biglietto da visita per un processo di progettazione organizzato ed efficiente.

Partendo dalle fondamenta del Design Portfolio Template, la versione Task-centric effettua uno Zoom sulle microattività che costituiscono i progetti di design più ampi. Questo modello è simile a una lente d'ingrandimento, che si concentra sulle singole fasi di progettazione, sulle categorie e sui risultati.

La suddivisione dei progetti in attività gestibili assicura che ogni dettaglio, per quanto minuscolo, riceva l'attenzione che merita. Definire le priorità attività, monitorare le scadenze, promuovere la collaborazione e condividere i vostri capolavori senza sforzo. Grazie ai campi personalizzati che catturano la fase di progettazione, la categoria di progettazione e l'output finale, ogni dettaglio importante è a portata di mano.

5. Modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp

Modello di piano di progetto ad alto livello per ClickUp

La pianificazione di un progetto può sembrare un labirinto, ma non con Il modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp . Questo strumento potente trasforma il modo in cui si pianifica, suddividendo processi complessi in attività facilmente digeribili. Questo modello non si occupa di dettagli, ma di impostare il tono e la direzione di un progetto.

Il suo layout strutturato garantisce che i leader del progetto hanno una visualizzazione panoramica del progetto, compresi obiettivi, attività e risultati attesi. Sia che si tratti di creare una panoramica dettagliata del progetto, sia che si tratti di creare una panoramica l'impostazione del team aspettative, questo modello vi copre le spalle. Gli stati personalizzati come "Distribuito" e "In corso" assicurano che siate sempre in sintonia con il battito cardiaco del progetto.

La ricchezza dei dati è garantita da campi personalizzati come Copy Stage e Approver. Se vi immergete nelle varie visualizzazioni, tra cui la Sequenza e l'Elenco delle consegne, capirete perché questo modello è il migliore amico di un project manager.

6. Modello di elenco di progetti IT ClickUp

Modello di elenco dei progetti ClickUp IT

I progetti di Information Technology sono una rete intricata di dettagli, dipendenze e cambiamenti dinamici. Riconoscere questa complessità, Modello di elenco dei progetti IT di ClickUp fornisce una soluzione completa che consente di supervisionare facilmente più progetti IT. Questo modello si rivela una pietra miliare per tutti i manager IT che desiderano un'organizzazione e una supervisione meticolose.

Questo modello funge da centrale di comando, consolidando ogni elemento di un progetto IT in un unico dashboard coeso. È più di un semplice strumento di monitoraggio; è un fattore di allineamento, in cui i team ruotano attorno ad attività, scadenze e oggetti comuni.

I vantaggi chiave sono la centralizzazione delle informazioni sul progetto, l'allocazione efficiente delle risorse e un piano strutturato. Il modello integra stati personalizzati come "Bloccato" e "In revisione" e campi personalizzati come "Complessità dell'attività" e "Livello di lavoro richiesto" per ottimizzare la visualizzazione dello stato.

Le visualizzazioni integrate, tra cui il "Riepilogo/riassunto del progetto" e il "Calendario", facilitano un avvio rapido e un project management efficiente, supportato anche da funzionalità/funzione come i tag e le notifiche via email.

7. Modello dei deliverable del progetto ClickUp

Modello di consegna del progetto ClickUp

Ogni project manager riconosce il valore di una deliverable ben definita per monitorare lo stato di avanzamento e definire le aspettative. Modello di deliverable di progetto di ClickUp garantisce un account completo delle richieste del progetto, di ogni fase e attività cardine, presentando una chiara tabella di marcia verso l'esito positivo.

È uno strumento di navigazione che traccia il percorso dall'ideazione alla conclusione del progetto. Ogni fase del progetto è delineata meticolosamente, trasformando le consegne astratte in attività cardine tangibili con sequenze, responsabilità e risultati cancellati.

Comprendendo ogni sfumatura, dagli stanziamenti di bilancio ai piani di emergenza, il modello non si limita a monitorare il percorso di un progetto, ma lo forma. L'inclusione di elementi cruciali come i costi, il coordinamento del progetto, le fasi di sviluppo e il coinvolgimento degli stakeholder lo rende un modello completo per un esito positivo, che assicura che ogni progetto navighi senza problemi dal molo alla destinazione desiderata.

8. Modello per progetti ClickUp

Modello di progetto ClickUp

Nel campo del project management, nessuna impresa è troppo piccola per non essere complessa. Riconoscere le complessità uniche dei progetti su scala ridotta, Modello dei progetti ClickUp offre una struttura sistematica per il project management. Fornisce un quadro chiaro per la collaborazione, favorendo un monitoraggio efficiente dello stato di avanzamento.

Questo modello offre un insieme di elenchi di progetti, ciascuno meticolosamente progettato per garantire un'esecuzione lineare, strutturata ed efficiente. Allo stesso tempo, fornisce un quadro chiaro per la navigazione; il cuore della sua genialità risiede nella sua flessibilità, che offre ai team l'autonomia di personalizzare i percorsi dei progetti.

Grazie a diversi tipi di visualizzazione, tra cui "Weekly Status Reports" e "Gantt", i team possono avere una panoramica completa dei loro progetti. Gli stati e i campi personalizzabili, come "Budget" e "Tipo di elemento PMO", migliorano ulteriormente l'esperienza dell'utente, assicurando che i progetti siano completati in modo efficiente.

9. Dashboard di gestione del portfolio in Excel da ITSM Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ProjectPortfolioDashboard1\_260bb1da-5bf4-48a7-9c01-7ce81a94d345\_1800x1800.webp Dashboard per la gestione del portfolio in Excel da ITSM Documenti /$$$img/

via ITSM Documenti

Nell'odierno panorama aziendale basato sui dati, un project management efficiente è spesso il ponte tra le idee e la loro realizzazione. Sfruttando le capacità di Excel, questo modello di grafico Gantt all'interno di una dashboard offre una soluzione trasformativa per la gestione di più progetti contemporaneamente.

Al di là del semplice consolidamento, questo dashboard svela il percorso di un progetto, dalla sua tabella di marcia alle sue sfaccettature fiscali, alle dinamiche delle risorse e al radar dei rischi. Realizzato in MS Excel, il modello può gestire fino a dieci progetti con una facilità encomiabile.

La sua genialità risiede nella semplicità: offre ai project manager un modo diretto per aggiornare le informazioni sul progetto, fornendo al contempo approfondimenti profondi. Che si tratti di un'istantanea dello stato di salute di un progetto, di un drill-down sui dati finanziari o di uno spettro dei rischi del progetto, questo dashboard cristallizza ogni aspetto in metriche tangibili.

Può ospitare fino a dieci progetti, consolidando tutti i dati rilevanti in un'unica scheda. Il dashboard integra anche metriche essenziali, come i rischi aperti e gli elementi di azione in sospeso, rendendolo uno strumento indispensabile per i project manager.

10. Modello di project management in Powerpoint di SlideTeam

via SlideTeam

L'arte del project management si basa tanto sulla presentazione quanto sull'orchestrazione. Il modello Powerpoint di SlideTeam ne è un esempio, trasformando i dati grezzi dei progetti in un capolavoro visivo. Con le diapositive pronte, i manager possono mostrare efficacemente le prestazioni del portfolio, la valutazione dei rischi e i progetti specifici del reparto.

Questa presentazione visivamente accattivante incorpora KPI come "riepilogo/riassunto del portfolio" e "allocazioni nette", fornendo una visualizzazione olistica degli investimenti dell'azienda. Inoltre, consente di illustrare i rischi potenziali, garantendo una supervisione completa di tutti i progetti. Se state cercando di monitorare progetti finanziari, informatici o di marketing, questo modello vi copre.

Organizzare le attività di progetto e allineare i team con ClickUp

Nel mondo aziendale di oggi, frenetico e interconnesso, la gestione e la supervisione dei progetti sono più che mai fondamentali. Che si tratti di progetti IT, di deliverable o di iniziative su piccola scala, i manager hanno bisogno di un modo strutturato, sistematico e snello per monitorare e guidare i loro sforzi.

L'ampia libreria di modelli di ClickUp testimonia il suo commit a soddisfare queste esigenze. Offrendo soluzioni su misura, dalle complessità degli Elenchi dei progetti IT ai più ampi dettagli dei progetti generali, ClickUp assicura che le organizzazioni, indipendentemente dal tipo di progetto ambito del progetto o dimensione, hanno gli strumenti necessari per avere successo.

Per quanto riguarda il project management, l'ampio intervallo di modelli presenti nell'arsenale di ClickUp ne dimostra l'adattabilità, assicurando che le aziende possano essere sempre all'avanguardia nei loro progetti.