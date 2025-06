Come strutturare un team di marketing

Si dice che "il tutto è maggiore della somma delle sue parti"

Questo vale in particolare per i team di marketing. È possibile mettere insieme un team di esperti di marketing incredibilmente talentuosi, ma se lavorano tutti in silos, la loro brillantezza "individuale" potrebbe non tradursi in efficienza di marketing "collettiva".

La chiave per raggiungere il vero potenziale di un team di marketing risiede nel modo in cui lo strutturate. Disponendo dei talenti giusti e facilitando un ambiente collaborativo, create una sinergia che si traduce in una strategia di marketing di successo e in campagne di grande impatto.

Questo post del blog esplorerà come strutturare il tuo team di marketing, tenendo conto di fattori quali le dimensioni del team, il settore e gli obiettivi della campagna. In questo modo, potrai creare un team di marketing altamente performante in cui i punti di forza individuali si completano a vicenda.

Tipi di strutture dei team di marketing

La struttura ideale di un team di marketing dipende da molti fattori, quali le dimensioni dell'azienda, la strategia di commercializzazione, il settore e così via.

Ecco una panoramica di alcune strutture comuni per darti qualche idea per la tua:

Struttura tradizionale di un team di marketing

Si tratta di una struttura classica che si trova nelle aziende consolidate con reparti di marketing dedicati. I team sono suddivisi in "aree funzionali" con gerarchie di reportistica chiare. Ciò definisce una catena di comando chiara (particolarmente importante nelle grandi aziende).

Le strutture tradizionali si basano su esperti di marketing specializzati in campi selezionati piuttosto che su generalisti del marketing. I team e i ruoli comuni in tali strutture sono: Responsabile marketing (o Chief Marketing Officer/CMO): guida l'intera funzione di marketing, definendo la strategia e supervisionando tutte le attività

Marketing del marchio: gestisce l'identità del marchio, i messaggi e la comunicazione attraverso i vari canali

Marketing di prodotto: si concentra su prodotti o servizi specifici, promuovendone la conoscenza e la domanda

Pubbliche relazioni: coltiva relazioni positive con i media e il pubblico

Servizi creativi: Progettazione di materiali di marketing quali annunci pubblicitari, brochure e contenuti per siti web

Ciascuno di questi reparti avrà ulteriori divisioni. Ad esempio, il team di marketing di prodotto può avere ruoli come:

Direttore del marketing di prodotto: guida l'intera funzione di marketing di prodotto, impostando la strategia, gestendo i budget e supervisionando tutte le attività di marketing di prodotto. Riporta direttamente al CMO o al responsabile del marketing

Responsabile marketing di prodotto: gestisce la strategia di commercializzazione di un prodotto o di una linea di prodotti specifica. Può anche gestire un team di PMM associati o specialisti di marketing

Analista di marketing di prodotto: si concentra sulle ricerche di mercato, sull'analisi della concorrenza e sulle informazioni basate sui dati per supportare le decisioni di marketing relative ai prodotti

Responsabile marketing tecnico: crea contenuti tecnici (white paper, casi di studio) e facilita la comunicazione tra i team di marketing dei prodotti e di ingegneria

Sebbene la maggior parte delle aziende pubbliche e delle grandi organizzazioni sembrino preferire questo metodo gerarchico per strutturare il proprio team di marketing, esso non è privo di svantaggi: la creazione di team diversi per funzioni di marketing diverse può portare a un lavoro isolato e a una minore collaborazione.

Strutture così rigide comportano anche molti processi operativi e linee guida che possono ridurre la velocità con cui si eseguono le campagne di marketing o si affrontano gli aggiornamenti.

Struttura di un piccolo team di marketing

Se sei una startup (o una PMI avviata con risorse limitate), potresti trarre vantaggio da un team di marketing snello. A differenza del team di marketing tradizionale, un team di marketing piccolo è costruito attorno a generalisti del marketing e gerarchie fluide.

Alcuni ruoli di marketing che puoi assumere includono:

Responsabile marketing: supervisionare tutte le attività di marketing, inclusi potenzialmente la creazione di contenuti, la gestione dei social media e l'email marketing

Content marketer: Creare contenuti accattivanti, scrivere testi per il web e gestire tutte le comunicazioni di marketing

Growth marketer: Per misurare le prestazioni di marketing e gestire le operazioni di marketing, come l'impostazione delle campagne e l'aggiunta di tracker

Ma quando scegli un team di generalisti, potresti perdere i consigli e le strategie sfumate che i marketer specializzati sono in grado di fornire. Dovresti integrare i tuoi marketer a tempo pieno con consulenti freelance e agenzie di marketing.

Ad esempio, un consulente SEO può essere un ottimo supporto per il vostro content marketer, oppure l'outsourcing a un'agenzia di content marketing può aiutarvi ad aumentare la velocità e il volume di pubblicazione del vostro blog.

Struttura del team di marketing Enterprise

I team di marketing Enterprise sono un sottoinsieme della struttura tradizionale. Qui, il team di marketing, sebbene gerarchico e composto da specialisti, è anche iper-focalizzato per affrontare i comportamenti unici del mercato aziendale.

I team Enterprise hanno in genere cicli commerciali più lunghi, un forte supporto e campagne di persona. Ciò significa che avrete bisogno di sottoteam per il supporto commerciale, il marketing sul campo, gli eventi, la generazione della domanda e altro ancora, a seconda della vostra strategia GTM.

Inoltre, poiché i team di marketing delle aziende sono piuttosto grandi (tra i 100 e i 250 professionisti del marketing con diversi livelli di carriera), sono necessari una leadership forte e processi efficaci per garantire collaborazione, responsabilità e trasparenza.

Struttura integrata del team di marketing

Questa struttura abbatte i silos e promuove una stretta collaborazione tra marketing, commerciale e altri reparti. I team sono organizzati attorno a specifici percorsi dei clienti o campagne di marketing piuttosto che a funzioni di marketing.

Ad esempio, potresti avere team di sub-marketing per ogni modulo o prodotto (nel caso in cui vendi una suite di strumenti), ciascuno con un set separato di esperti di prodotti, contenuti e social media.

Questo può aiutarti a lanciare campagne di marketing integrate con facilità.

Supponiamo che un'azienda di gestione di eventi stia lanciando un nuovo strumento per la creazione di siti web e debba promuoverlo:

Il responsabile del marketing di prodotto guida la strategia della campagna, definendo i messaggi e il posizionamento, evidenziando i valori proposti e lanciando la pagina web

Il content marketer crea post sul blog che mostrano come il costruttore di siti web aiuta gli organizzatori di eventi a ottenere esiti positivi

Il social media manager sviluppa contenuti per i social media, crea e gestisce partnership con influencer del settore per la promozione e gestisce il lancio social della funzionalità/funzione, amplificando il messaggio definito dal product marketer e i blog creati dal content marketer

Lo specialista delle pubbliche relazioni garantisce la copertura mediatica in pubblicazioni rilevanti per la pianificazione di eventi e la tecnologia, al fine di generare buzz e ottenere copertura mediatica

Il growth marketer monitora le prestazioni delle campagne su tutti i canali (traffico delle pagine di destinazione, coinvolgimento sui social media, tassi di apertura delle email) e fornisce informazioni utili per l'ottimizzazione

Alcuni dei vantaggi di seguire la strada del team di marketing integrato sono:

Migliore collaborazione, poiché tutti lavorano alla stessa campagna

Maggiore trasparenza, poiché tutte le campagne sono interconnesse e hanno lo stesso obiettivo

Struttura del team di marketing digitale

Mentre le precedenti strutture di team erano ampie e comprendevano tutte le funzioni di marketing, questa è più ristretta.

Che tu abbia una struttura di team di marketing tradizionale o aziendale, se hai una funzione di marketing digitale, ecco alcune specializzazioni che potresti prendere in considerazione: Specialista SEO: Ottimizza i contenuti e gli aspetti tecnici del sito web per la visibilità sui motori di ricerca

Specialista PPC: gestisce campagne pubblicitarie a pagamento su piattaforme come Google Ads e social media

Analista web: Traccia i dati sul traffico del sito web e fornisce approfondimenti per l'ottimizzazione del sito web e la misurazione delle campagne

Growth marketer: utilizza vari canali di marketing e growth hack per acquisire utenti

Specialista delle operazioni di marketing: fornisce supporto operativo al team di marketing, gestendo le piattaforme di marketing, le campagne e i flussi di lavoro

I team più grandi potrebbero anche dover aggiungere un ruolo di "responsabile del marketing digitale" per supervisionare i vari specialisti.

Sfide nella strutturazione di un team di marketing e come superarle

Strutturare un team di marketing per ottenere esiti positivi può essere complicato. È necessario trovare le persone giuste, capire come retribuirle e garantire che tutti lavorino insieme senza intoppi. E la situazione diventa ancora più complicata con le tendenze e le priorità di marketing in costante evoluzione: pensate ai flussi di lavoro basati sull'IA, alle automazioni, al marketing B2B su TikTok, ecc.

Ecco una panoramica delle sfide più comuni che potresti dover affrontare durante l'impostazione dei tuoi reparti di marketing, insieme ad alcuni suggerimenti per superarle:

Acquisire (e trattenere) i talenti

La prima sfida per la maggior parte delle aziende è trovare i marketer giusti (soprattutto in un mercato del lavoro competitivo). Inoltre, trovare un marketer esperto è solo metà della battaglia. È necessario qualcuno che sia anche in sintonia con la cultura aziendale.

Ecco alcuni consigli per aiutarti a trovare i marketer giusti:

1. Siate chiari sulle vostre aspettative

Elenca le competenze necessarie, descrivi in dettaglio le responsabilità quotidiane di marketing, i vantaggi e i benefici e, soprattutto, sii trasparente riguardo all'intervallo di stipendio: questo può aiutarti a definire le aspettative fin dall'inizio.

2. Spargi la voce

Non affidarti solo alle bacheche di annunci di lavoro. Pubblica le descrizioni dei lavori e gli annunci di assunzione sui tuoi canali social, sulle bacheche di annunci di lavoro nel settore marketing e sulle community di marketing su Slack come Superpath per assicurarti che le persone giuste vengano a conoscenza dei tuoi piani di assunzione.

3. Avvia un programma di referral

Questo può essere particolarmente utile se sei appena agli inizi.

Anche aziende famose come Slack hanno creato i loro primi team sfruttando la rete del fondatore.

4. Costruisci il marchio del tuo datore di lavoro

I dipendenti vogliono anche lavorare per un marchio autentico. Quindi, siate chiari sui vostri valori, sulla vostra missione e sulla vostra cultura del lavoro, mettendoli in evidenza nella pagina "Chi siamo", nella sezione "Carriere" e magari anche nel vostro blog.

via Instagram

Oppure prendete esempio da Google o LinkedIn. LinkedIn Life è il divertente canale Instagram di LinkedIn dedicato al employer branding, con oltre 75.000 follower, mentre Life at Google mostra le incredibili iniziative incentrate sui dipendenti di Google e le loro storie nel modo più empatico possibile.

tramite YouTube

Vincoli di budget

Con l'aumento dell'inflazione, anche le aspettative dei marketer in materia di retribuzione sono in aumento. Secondo il sondaggio 2022 Performance Marketing World, quattro marketer su dieci hanno indicato lo stipendio come il fattore più importante nella scelta di un nuovo lavoro.

D'altra parte, fondi limitati possono rendere difficile soddisfare le aspettative dei migliori esperti di marketing. Ecco alcuni modi per creare il team dei tuoi sogni, anche con un budget limitato.

1. Fornire altre forme di compenso

Lo stipendio è solo un lato della medaglia. Altri vantaggi, come le stock option per i dipendenti, i benefici sanitari, una maggiore autonomia e persino la formazione alla leadership, possono aiutarti a creare un pacchetto allettante per i potenziali dipendenti.

2. Considera i freelance

Per competenze specialistiche o esigenze temporanee, l'esternalizzazione delle attività a liberi professionisti o consulenti part-time può essere un'opzione conveniente. Ciò consente di accedere a competenze specialistiche senza i costi generali dei dipendenti a tempo pieno.

3. Assumere in più fasi

Inizia assumendo le figure più importanti per le funzioni di marketing di cui hai bisogno, ad esempio un autore di contenuti (se stai puntando molto sulla SEO) o un esperto di marketing sul campo (se organizzi eventi dal vivo). Una volta dimostrato il ROI di queste assunzioni, potrai costruire un caso più solido per espandere ulteriormente il team.

Adattarsi al cambiamento

Il mondo del marketing è in continua evoluzione, quindi anche i marketer che assumi dovrebbero rimanere aggiornati. Nuove piattaforme spuntano dall'oggi al domani e quelle vecchie muoiono o vengono rinominate altrettanto rapidamente (come Twitter), e la tattica di marketing più trendy di ieri potrebbe non essere più rilevante oggi.

Prendiamo ad esempio la SEO. La funzionalità Panoramica di Google IA significa che potremmo dover iniziare a ottimizzare per l'IA, non per i motori di ricerca.

Cosa puoi fare: Crea una cultura dell'apprendimento continuo all'interno dell'intero team di marketing , non solo dei sottogruppi. Incoraggia i professionisti del marketing a partecipare a corsi online, a conferenze di settore e ad abbonarsi a pubblicazioni di marketing. Ancora meglio, potresti sponsorizzarli

Anche il panorama MarTech è in continua evoluzione! Rimani informato sui nuovi strumenti tecnologici di marketing ed esplora il loro potenziale per migliorare il lavoro richiesto dal marketing

Implementa sessioni di condivisione delle conoscenze all'interno del reparto marketing. Consenti ai membri del team di presentare le nuove tendenze che hanno appreso, stimolando la discussione e tenendo tutti informati

Ricordate, la chiave è rimanere agili e adattabili. Quindi, create un team che abbracci l'apprendimento permanente, prosperi sulla sperimentazione e sfrutti la potenza della tecnologia di marketing.

Come strutturare un team di marketing

Che siate una startup che desidera creare il proprio primo reparto marketing o un'azienda affermata che mira a rinnovare la propria struttura attuale, dovete capire come strutturare il vostro team.

Uno strumento di marketing come la piattaforma di project management per il marketing di ClickUp può aiutarti in questo. Offre un'area di lavoro flessibile per i team di marketing, consentendoti di fare brainstorming, pianificare ed eseguire i tuoi programmi di marketing.

Dalle campagne multicanale agli eventi globali, ClickUp offre funzionalità/funzioni per il project management visivo, la gestione delle risorse e la collaborazione.

Lettura consigliata: Vuoi qualche spunto? Scopri come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp per muoversi rapidamente e rompere gli schemi (in senso buono!)

Crea, pianifica ed esegui i tuoi piani di marketing con la piattaforma di project management per il marketing di ClickUp

Questo strumento ti consente di:

Utilizza l'assistenza IA di ClickUp Brain per creare idee per campagne, brief sui contenuti, blog, casi di studio ed email

Collegare le roadmap di marketing direttamente ad attività concrete

Lavora senza soluzione di continuità su tutti i flussi di lavoro di marketing utilizzando documenti, lavagne online e strumenti di correzione di bozze

Monitorate lo stato di avanzamento con trasparenza a livello di team e dashboard visive

Traccia gli obiettivi di marketing in dettaglio e a colpo d'occhio

Ecco una guida passo passo per aiutarti a configurare i tuoi reparti di marketing utilizzando ClickUp:

Decidere i ruoli di marketing

Pensa agli obiettivi, alle dimensioni e al budget della tua azienda per determinare la struttura ideale del team. Valuta la possibilità di includere ruoli di nicchia come specialista di email marketing o community manager per soddisfare esigenze specifiche in base alla tua roadmap di marketing e alla strategia GTM. Questa personalizzazione garantisce che il tuo team di marketing sia perfettamente adatto a raggiungere i tuoi obiettivi specifici.

Puoi utilizzare il modello Teams di ClickUp come punto di partenza.

Scarica questo modello Definisci i ruoli e le responsabilità di marketing con il modello Teams di ClickUp

Questo modello ti consente di elaborare le tue iniziative di marketing e indicare quali membri del team sono responsabili di ciascuna campagna o canale.

È dotato di pagine pronte all'uso che ti aiutano a definire le linee guida del tuo marchio e vari processi, come le recensioni dei blog e la gestione delle campagne. Puoi anche aggiungere altre pagine nidificate per altri aspetti delle assunzioni, come i compiti per i colloqui e i passaggi del processo di assunzione.

Avendo chiari i tuoi obiettivi di marketing, puoi farti un'idea generale dei tipi di esperti di marketing da assumere. Ad esempio, se hai in piano di puntare molto sulla SEO, la tua priorità è un team di content marketing. Allo stesso modo, una strategia sui social media incentrata sui video potrebbe significare assumere autori e editor di contenuti video.

Analizzare le lacune nelle competenze

Ora che hai definito i tuoi obiettivi di marketing e hai riflettuto sui possibili ruoli, il passaggio successivo consiste nell'approfondire ciò che cerchi in ciascun ruolo. Se hai deciso di adottare una strategia di crescita basata sui contenuti, devi creare un team di content marketing.

Ma quali sono le competenze esatte che dovresti cercare? È qui che entra in gioco il modello di mappatura delle competenze di ClickUp.

Scarica questo modello Chiedi ai marketer di valutare le loro competenze utilizzando il modulo personalizzato nel modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Creare un "database delle competenze" per monitorare le competenze dei dipendenti attuali e dei potenziali candidati

Analizza le competenze dei dipendenti nei diversi ruoli per individuare i punti di forza e di debolezza

Identifica le lacune di competenze all'interno del tuo team e utilizza queste informazioni per assumere le persone giuste che completino il tuo team esistente

Come funziona? Personalizza il modulo ClickUp disponibile aggiungendo domande su diverse competenze di marketing. Quindi, puoi chiedere ai dipendenti (o ai candidati durante un colloquio) di valutarsi in base a tali competenze

Salva gli invii dei moduli in un elenco, calcola il punteggio e prendi decisioni di assunzione basate sui dati. Facile, vero? Ora, tutto quello che devi fare è utilizzare questi punteggi per selezionare i ruoli di marketing che devi assumere.

Utilizzando questo metodo, è possibile identificare le lacune dell'intero team di marketing e assumere le persone giuste con le competenze giuste e nella fase giusta della loro carriera.

Finalizza il processo

Ora che sapete quali ruoli dovete assumere e quali sono le competenze richieste per ciascuno di essi, il prossimo elemento da definire è il processo di selezione e il pacchetto retributivo. I passaggi successivi saranno i seguenti:

Ricerca gli stipendi medi per posizioni simili nel tuo settore e nella tua posizione. I dati sugli stipendi sono disponibili su siti web come Glassdoor e Salary. com o tramite rapporti di settore

Pianifica le fasi del colloquio, inclusi i colloqui telefonici, i colloqui iniziali, le valutazioni da svolgere a casa e i colloqui finali con i decisori chiave

Selezionare intervistatori con competenze ed esperienza per valutare i candidati in base alle competenze definite

Definisci il pacchetto retributivo, inclusi i benefit come stock option, assicurazione sanitaria e piani pensionistici

Puoi utilizzare ClickUp Docs per redigere descrizioni delle mansioni, documentare domande di colloquio, monitorare i punteggi delle assegnazioni e collaborare con il comitato di assunzione. Si tratta di uno strumento di elaborazione dei documenti che consentirà all'intero team di collaborare al processo di assunzione.

Gestisci tutti i tuoi processi di colloquio, condividi feedback e mantieni tutti aggiornati utilizzando ClickUp Docs

Creando un processo di selezione ben strutturato e un pacchetto retributivo competitivo, sarete in una posizione ottimale per attrarre i migliori talenti del marketing e costruire un team di successo.

Inserire nuovi esperti di marketing

Una volta completato il processo di selezione, inserisci i nuovi assunti nel tuo team.

Inizia inviando loro un pacchetto di benvenuto con gadget aziendali, documenti importanti e informazioni sul primo giorno. Puoi anche considerare l'idea di assegnare loro un mentore o un collega che li supporti durante le prime settimane.

Affiancandoli, puoi anche iniziare ad aggiungerli ai tuoi strumenti di comunicazione interna, al tuo stack tecnologico di marketing e persino al tuo grafico organizzativo, in modo che abbiano accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno (e che anche gli altri membri del team siano a conoscenza del loro ingresso nel team).

Puoi utilizzare il modello di organigramma di ClickUp per rappresentare la struttura del reparto marketing, comprese le linee di reportistica, i team e i reparti. Questo aiuterà i nuovi dipendenti a capire chiaramente chi fa cosa, a chi riferire e come collaborano i diversi team.

Scarica questo modello Visualizza le strutture dei team e le gerarchie di reportistica con il modello di organigramma di ClickUp

Ecco come funziona:

Per prima cosa, raccogli tutti i dettagli dei membri del team in un documento ClickUp. Ancora meglio, puoi chiedere a ciascun marketer di redigere un documento "come lavoro" insieme ai dettagli del proprio profilo

Quindi, aggiungi le diverse attività di marketing alla lavagna online ClickUp e usa le linee per indicare le gerarchie di reportistica

Aggiungi dettagli quali foto del profilo, responsabilità, recapiti, ecc. per aggiungere maggiore profondità

Collega il documento ClickUp di ciascun membro del team al proprio profilo nella lavagna online, in modo che gli altri possano saperne di più su di loro senza ingombrare l'organigramma

I nuovi assunti possono utilizzare gli organigrammi per capire il loro posto nella struttura aziendale, chi sono i loro colleghi e le relazioni di reportistica. Inoltre, i dipendenti possono facilmente identificare la persona giusta da contattare per esigenze o domande specifiche, il che porta a flussi di lavoro più fluidi, soprattutto quando si gestiscono team interfunzionali.

Gli aspetti essenziali di un team di marketing

Ecco alcuni suggerimenti finali per aiutarti a creare un team di marketing interno ben equilibrato che si concentri su tutti gli aspetti chiave del marketing:

Gestione della presenza online

Il marketing della gestione della presenza online si riferisce alle strategie e alle iniziative utilizzate per mantenere la visibilità di un marchio su Internet. Si tratta di un lavoro richiesto che coinvolge vari team, come il team di content marketing, il team dei social media, gli specialisti SEO e PPC e, in misura minore, anche i team di analisti e di relazioni con i media.

La funzione di gestione della presenza online è responsabile di:

Aumentare la visibilità del marchio : rendete il vostro marchio facile da trovare online attraverso SEO, social media ed elenchi come G2, Gartner e Capterra

Aumentare il traffico : attira potenziali clienti attraverso contenuti di valore, il coinvolgimento della community e un sito web ottimizzato per la ricerca

Ottenere un vantaggio competitivo: distinguersi dalla concorrenza mettendo in evidenza l'USP del proprio marchio

Gestiscono la vostra presenza digitale complessiva e creano una consapevolezza positiva del marchio.

Gestione dei media

Nel marketing, la gestione dei media si riferisce alla pianificazione strategica, all'esecuzione e all'analisi di tutte le attività relative ai canali mediatici a pagamento, guadagnati e di proprietà. Comprende:

Media a pagamento : comporta la gestione di campagne pubblicitarie su varie piattaforme, quali motori di ricerca (PPC), social media, display advertising e native advertising

Earned media : si concentra sull'ottenimento di una copertura mediatica positiva, come articoli, interviste o recensioni di prodotti sui media tradizionali e sulle pubblicazioni online

Media di proprietà: contengono tutti i contenuti creati e controllati dall'azienda, come il sito web, i post dei blog, i webinar e le newsletter

La gestione dei media può essere un ruolo dedicato o distribuito tra diversi specialisti a seconda delle dimensioni e del budget del team. Mentre un marketer potrebbe gestire tutti gli aspetti della gestione dei media nelle startup, i team più grandi potrebbero avere ruoli specializzati come lifecycle marketer, analyst relations executive e influencer marketer.

Ottimizzazione per i motori di ricerca e link building

La SEO (Search Engine Optimization) e il link building sono aspetti fondamentali della gestione della presenza online e aiutano a migliorare la visibilità del tuo sito web e il traffico organico nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP).

SEO : ottimizza il tuo sito web e i tuoi contenuti per ottenere un posizionamento più elevato per le parole chiave pertinenti attraverso l'ottimizzazione on-page, la SEO tecnica e la ricerca delle parole chiave

Link building: acquisisce backlink (link da altri siti web) al tuo sito, che segnalano fiducia e autorevolezza ai motori di ricerca

Alcuni ruoli specialistici nel SEO sono gli analisti SEO dei contenuti, i responsabili SEO tecnici e simili. Combinando efficacemente SEO e link building, la tua azienda può aumentare il traffico organico, attirare lead qualificati e incrementare le vendite.

Utilizza il modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp per gestire il lavoro richiesto dal SEO e riunire tutte le attività SEO in un'unica posizione centralizzata.

Scarica questo modello Rimani al passo con le iniziative SEO con il modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp

Il modello è dotato di dashboard integrate che mostrano il posizionamento delle parole chiave, il traffico generato e le pagine con le migliori prestazioni. Questo modello ti consentirà inoltre di:

Elenca le parole chiave di riferimento, monitora le loro prestazioni e prendi nota della concorrenza

Passa dalla vista Elenco alla vista Kanban o alla vista Calendario per visualizzare i dati nel modo più adatto alle tue esigenze

Assegna attività ai membri del team, imposta scadenze e assicurati che tutto proceda secondo i piani

Copywriting per la pubblicità

Il copywriting pubblicitario è un tipo specifico di scrittura utilizzato nel marketing per creare messaggi accattivanti e persuasivi per la pubblicità. Ciò include annunci sui social media, annunci sui giornali e persino banner e cartelloni pubblicitari per eventi sponsorizzati.

Il copywriting pubblicitario è un insieme di competenze speciali che utilizza verbi forti, frasi brevi, trigger emotivi e un "linguaggio orientato ai benefici" per attirare l'attenzione e spingere i lettori ad agire immediatamente. I content writer, invece, hanno uno stile più colloquiale e mirano a educare o intrattenere gli utenti con contenuti di lunga durata.

Hanno anche OKR di marketing diversi. Il copywriting pubblicitario viene misurato in base ai clic e alle conversioni, mentre i contenuti di lunga durata vengono monitorati per metriche quali il coinvolgimento, il traffico e la generazione di lead.

Grazie a copywriter dedicati ai contenuti e alla pubblicità, potrete creare contenuti informativi che attraggono potenziali clienti e testi pubblicitari persuasivi che convertono i visitatori del sito web in utenti paganti.

Migliorare l'esperienza dei clienti

I team di marketing svolgono un ruolo fondamentale nel dare forma all'esperienza del cliente (CX) lungo tutto il percorso del cliente, dalla creazione della consapevolezza del marchio all'utilizzo di comunicazioni personalizzate per guidarlo attraverso il funnel.

Ecco come contribuiscono:

Messaggistica : Creare contenuti chiari e informativi che definiscano le aspettative e istruiscano i potenziali clienti

Costruzione di relazioni : utilizzo di comunicazioni personalizzate, contenuti interattivi come demo e quiz e coinvolgimento sui social media per incoraggiare le connessioni

Creazione di una community : creare una community in cui i clienti possano connettersi, condividere esperienze e imparare gli uni dagli altri

Upsell e cross-sell: identificare le opportunità per consigliare prodotti o servizi aggiuntivi che aumentano il valore per il cliente

Tutti i professionisti del marketing, dai brand marketer agli email marketer e agli analisti, contribuiscono all'esperienza del cliente nelle diverse fasi del customer journey e del buyer funnel.

Analisi e marketing basato sui dati

In parole povere, si tratta di utilizzare i dati e le tendenze relative al comportamento dei clienti per prendere decisioni di marketing informate e ottimizzare le campagne. È l'opposto dell'approccio "spruzza e prega", che si basa su intuizioni per raggiungere il pubblico giusto con il messaggio giusto al momento giusto.

Il membro chiave in questo caso è l'analista di marketing. Questi è supportato da analisti SEO e specialisti PPC, che raccolgono dati da varie fonti (traffico del sito web, sondaggi sui clienti, analisi dei social media e metriche sulle prestazioni delle campagne) per prendere decisioni informate.

Sviluppare e implementare un piano di marketing

Il mondo del marketing prospera grazie alla routine e ai processi, e due ruoli chiave lo mantengono in funzione senza intoppi: gli specialisti delle operazioni di marketing e i project manager di marketing, che lavorano per garantire che il piano di marketing si svolga secondo i tempi previsti.

Il primo è responsabile della scelta dei migliori strumenti di marketing e della creazione di flussi di lavoro efficienti per garantire il corretto funzionamento delle attività. A seconda del vostro stack martech, potrebbero anche occuparsi di altre operazioni, come il mantenimento dell'igiene dei dati, la rimozione dei silos di dati e l'esecuzione delle automazioni di marketing.

Il project manager di marketing, invece, è responsabile dell'intero ciclo di vita di una campagna, dalla pianificazione e definizione del budget all'esecuzione e alla misurazione dei risultati.

Sebbene a volte trascurati, questi due ruoli importanti sono fondamentali per garantire il successo del lavoro richiesto al marketing.

Per rendere il tuo piano di marketing semplice ed efficace, utilizza il modello di piano di marketing di ClickUp.

Scarica questo modello Tieni traccia del tuo piano di marketing con il modello di piano di marketing di ClickUp

È possibile utilizzare questo modello per:

Definisci obiettivi e attività realizzabili in base alla priorità (alta, media, bassa) e alle date di scadenza per ogni trimestre

Monitorare lo stato, l'avanzamento e il lavoro richiesto per ciascuna attività

Imposta campi personalizzati come "Tipo di attività", "Trimestre" e "Impatto" per ricerche specifiche in base alle esigenze

Creare un team altamente performante per un esito positivo del marketing

Un team di marketing di successo è un investimento nel futuro del vostro marchio. Non solo genera lead e vendite, ma anche clienti fedeli e sostenitori del marchio. Produce risultati immediati, ma getta anche le basi per un esito positivo a lungo termine.

Quindi, è importante prendersi il tempo necessario per trovare le persone giuste per l'intero reparto marketing. Ma puoi semplificare questa attività utilizzando uno strumento di project management come ClickUp. ClickUp può aiutarti a definire i ruoli, analizzare le lacune nelle competenze e semplificare il processo di selezione.

Iscriviti a ClickUp e scopri come può aiutarti a costruire la giusta struttura del team di marketing (e a preparare il team di marketing dei tuoi sogni per un esito positivo).