Come gestire la complessità dei progetti (e vincere!)

Probabilmente avete sentito il detto: "Da un grande potere derivano grandi responsabilità" Per i project manager, questa responsabilità si presenta spesso sotto forma di project management complesso.

In un mondo in cui il project management è diventato sempre più complesso, padroneggiare la complessità può sembrare un superpotere.

Ma che cos'è esattamente un progetto complesso, quali sono le cause della complessità e come potete, in qualità di project manager, gestirla in modo efficace?

Ecco alcune tendenze che rivelano quanto sia difficile per i project manager gestire progetti complessi: il 54% del project management ammette di non disporre della tecnologia giusta per una collaborazione efficace (evviva!)

Una cifra sconcertantel'85% dei project management si destreggia tra più progetti contemporaneamente

In tutte le organizzazioni,11.4% delle risorse vengono sprecate a causa di pratiche di project management inadeguate

Qual è quindi il segreto per superare questi ostacoli e ottenere un esito positivo del progetto?

Tutto si riduce all'impiego di strategie efficaci di project management.

In questo articolo esamineremo i diversi tipi di complessità dei progetti e vi mostreremo le strategie efficaci per il project management. Inoltre, vi forniremo informazioni su alcuni dei migliori strumenti di project management che facilitano questa attività.

Bonus: Condivideremo anche alcuni fantastici modelli che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi di project management!

Cos'è il project management complesso?

Naturalmente, per affrontare un progetto complesso, dovete essere in grado di identificarlo.

In base alle tendenze sopra descritte, i seguenti fattori sono i probabili responsabili della complessità del project management.

Vincoli

Alcuni progetti complessi hanno scadenze strette o limiti di budget rigorosi. In questi casi, i project manager devono creare piani che si adattino a questi limiti, il che naturalmente rende il loro lavoro più impegnativo.

Ad esempio, il gestore del team potrebbe assumere un numero maggiore di membri del team rispetto al solito per rispettare una scadenza che si avvicina rapidamente. Tuttavia, questo richiederebbe di tenere d'occhio anche le spese del progetto e i costi preventivati.

Interdipendenze

Quando diversi progetti di grandi dimensioni sono collegati tra loro, è come navigare in una ragnatela di connessioni. Queste interdipendenze rendono più complicate le decisioni sui progetti, poiché i project manager devono pensare a come le modifiche a un progetto possono avere un impatto sugli altri.

Per esempio, un project manager sta supervisionando il lancio di un'app per dispositivi mobili, ma il suo esito positivo dipende dal contemporaneo aggiornamento del sito web aziendale: improvvisamente, le cose si sono complicate.

Più parti interessate

Più sono, meglio è? Non sempre. La presenza di più stakeholder può trasformare il progetto più semplice in un incubo logistico, poiché i gestori del team si destreggiano tra le aspettative degli investitori, dei clienti e del progetto stesso.

Infatti, secondo un recente report, il 30% dei professionisti dedica dalle 6 alle 10 ore alla settimana alla gestione delle riunioni con gli stakeholder, il 38% fornisce briefing settimanali e oltre la metà si affida in larga misura ai dati degli stakeholder per gestire con successo queste interazioni.

Comprendere i diversi tipi di complessità del progetto e il perché si verificano

I progetti non falliscono tutti per le stesse ragioni. Diversi fattori possono rendere più complicato il lavoro di un project manager e influire sulle prestazioni del team di progetto.

1. Complessità strutturale

La complessità strutturale si verifica quando un progetto ha molti componenti interconnessi, ciascuno suscettibile di cambiamenti.

Queste interdipendenze spesso comportano incognite o informazioni in rapida evoluzione, che possono aggiungere livelli di complessità alla gestione del progetto.

Per istanza, immaginiamo un progetto di infrastruttura in cui ogni fase è gestita da un appaltatore diverso con contratti separati.

Se una fase cambia, può essere necessario rinegoziare i termini per le altre fasi. Questo potrebbe causare tensioni e stress, poiché ogni componente deve essere riallineato per mantenere la coesione del progetto.

Leggi anche: Come padroneggiare il project management per le startup

2. Complessità tecnica

Supponiamo di iniziare un progetto per costruire una nuova piattaforma software.

A metà strada, scoprite che la tecnologia che avevate pianificato di utilizzare non è in grado di gestire la scala di cui avete bisogno, o forse uno strumento fondamentale non è così compatibile come pensavate.

A questo punto, vi affannate a trovare nuove soluzioni, e ogni soluzione aggiunge tempo e costi.

Le ricerche dimostrano che questa situazione è piuttosto comune nel settore IT.

Molti progetti si imbattono in questo tipo di ostacoli tecnici, che portano all'esaurimento del budget e al mancato rispetto delle scadenze. Anche i progetti più preparati possono avere problemi quando la tecnologia non funziona come previsto o quando il team non ha le competenze specifiche necessarie per affrontare questi problemi.

Leggi anche: Strategie di project management che tutti possono usare per aumentare la produttività

3. Complessità dinamica

Questo tipo di complessità si manifesta quando si lavora a qualcosa che non si è mai affrontato prima e c'è molta incertezza (no, non stiamo parlando di una crisi di mezza età).

La complessità dinamica si verifica quando l'ambiente o i componenti del progetto continuano a cambiare

Per istanza, immaginate di essere a capo di un progetto di sviluppo software per una nuova app e che durante il progetto vengano aggiornati gli standard normativi sulla privacy dei dati. Improvvisamente, l'app deve soddisfare nuovi requisiti di conformità. Questo cambiamento potrebbe influire sulla Sequenza del progetto, sul budget e persino sullo stack tecnologico utilizzato.

In questi casi, i project manager devono essere agili. Gli approcci tradizionali non funzionano: è necessario un piano di gioco in evoluzione che abbracci l'incertezza e il cambiamento costante.

4. Complessità socio-politica

Il vostro progetto non si limita a obiettivi, tecnologia e commerciale, ma dipende soprattutto dalle persone.

Pertanto, i team e i gestori del progetto devono prepararsi ad affrontare le prese di posizione, le dinamiche di potere e i drammi politici che ne deriveranno.

Nei progetti complessi non è solo il numero di parti interessate a rendere le cose difficili, ma anche i loro interessi contrastanti.

Ad esempio, un team di software potrebbe avere a che fare con investitori che vogliono guadagni rapidi, sviluppatori che puntano alla qualità e clienti che desiderano un'esperienza priva di bug, mentre il gestore del team cerca di accontentare tutti.

Come potete vedere, si tratta di relazioni, influenza e occasionali lotte di potere: pensate a Game of Thrones, ma con meno draghi e più scartoffie.

Leggi anche: Come affrontare le sfide della gestione dei prodotti per ottenere la massima produttività

Strategie chiave per la gestione di progetti complessi

Abbiamo parlato a lungo dei problemi, ora passiamo alle soluzioni.

Lasciate che la nostra preoccupazione anticipata diventi pensiero e piano anticipato.

Winston Churchill

Utilizzare un'area di lavoro centralizzata

Se i progetti complessi hanno un nemico, questo è un project manager efficiente. Un project management efficace vi aiuta a vedere esattamente chi sta lavorando su cosa, quando e, cosa più importante, se è effettivamente in regola.

Ammettiamolo: a nessuno piace essere lasciato a chiedersi: "Aspetta, cosa sta succedendo a questo progetto?"

Un'area di lavoro centralizzata fornisce un quadro chiaro dello stato di avanzamento del progetto, aiutandovi a gestire i rischi e a tenere informati i vostri client in ogni momento.

Tenetelo a mente, ClickUp ha delle funzionalità/funzioni fantastiche che possono aiutarvi a essere più coordinati.ClickUp Chattare: Avete bisogno di fare una domanda veloce su un'attività? Usate la chat per contattare direttamente i membri del team senza lasciare il vostro flusso di lavoro. Non è più necessario cercare email o thread di Slack casuali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-View.png Gestire progetti complessi con la visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

utilizzate la vista chat di ClickUp per comunicare con il vostro team, aggiornare lo stato di avanzamento e condividere risorse aggiuntive_ Documenti ClickUp: ClickUp Docs consente dicollaborare efficacemente con il vostro team in tempo reale sui documenti con più membri del team attraverso una condivisione sicura. Avete bisogno di aggiungere qualche font di fantasia, di collegare un'attività o di collegarla al vostro flusso di lavoro? Da fare! Trasferimento di conoscenze al team? Anche questo è terminato : Quando è il momento di fare brainstorming, pianificare o visualizzare l'ambito del progetto, le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio interattivo indispensabile. Mappate le idee insieme al vostro team nell'area di lavoro virtuale condivisa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboards.png La lavagna online di ClickUp per gestire progetti complessi /$$$img/

utilizzate la Lavagna online di ClickUp per visualizzare l'intero progetto e collaborare in modo efficace_

Uso ClickUp per centralizzare il mio lavoro quotidiano. Mi aiuta in ogni aspetto. Se voglio gestire riunioni con i client o con il team o controllare lo stato dei miei lavori precedenti, ClickUp è la soluzione migliore.

Nidhi Rajput, BDM di CedCommerce

Leggi anche: 20 trucchi di project management per aumentare la produttività nel 2024

Personalizzare le visualizzazioni

Ciò che vi piacerà di ClickUp è la sua capacità di consentirvi di visualizzare il vostro progetto in un modo che abbia effettivamente senso per voi.

Che siate amanti degli elenchi, dei tabelloni, dei calendari o dei grafici di Gantt, ClickUp vi copre.

ClickUp offre oltre 15 viste diverse, tra cui la vista Gantt e la vista Sequenza, per aiutare a visualizzare le tempistiche dei progetti: Vista Gantt Chart: È perfetta per visualizzare tutte le attività e le dipendenze in un'unica sequenza temporale. Aiuta anche a identificare eventuali margini di flessibilità, a tenere traccia delle attività cardine e a regolare le sequenze temporali con un semplice clic

/$$$img/ : è perfetto per vedere le attività in un'unica tabella di marcia https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Gantt-Charts.png La Vista Gantt aiuta a gestire progetti di sviluppo software complessi /$$$img/

visualizzate la Sequenza del progetto, monitorate lo stato di avanzamento e identificate le dipendenze in progetti infrastrutturali su larga scala utilizzando la vista Gantt Chart di ClickUp_ Sequenza: Volete una sequenza temporale flessibile per monitorare lo stato del progetto? Questa vista consente ai membri del team di visualizzare l'avanzamento delle diverse attività e può essere condivisa con le parti interessate per avere una panoramica chiara dell'ambito del progettoVisualizzazione del Calendario: La visualizzazione Calendario di ClickUp consente di passare da una visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile e di utilizzare filtri avanzati per evidenziare attività e scadenze critiche. È anche possibile gestire visivamente la Sequenza delle attività, impostando programmi specifici per ogni fase. Volete apportare una modifica? Basta trascinare e rilasciare per aggiornare istantaneamente la durata delle attività e le dipendenze

Avete bisogno di tenere tutti sulla stessa pagina?

Condividete il calendario con i client o i membri del team per ottenere aggiornamenti in tempo reale e completare la trasparenza.

E, soprattutto, non dovrete più controllare un milione di piattaforme diverse!

Sincronizzate ClickUp con Google Calendar, Outlook o qualsiasi altro calendario esterno per avere tutto in un unico posto.

Gestione delle attività

1. Definizione delle priorità delle attività

Volete assicurarvi che le consegne più importanti siano completate in tempo?

La definizione delle priorità delle attività è di grande aiuto.

La chiave non è dare priorità a ciò che è in programma, ma programmare le priorità.

Stephen Covey, autore

Con Attività di ClickUp è possibile creare più elenchi e organizzare le attività come un professionista.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Clickup-task.png Categorizzazione delle attività di ClickUp /$$$img/

aumentate la chiarezza del flusso di lavoro del project management categorizzando le attività su ClickUp_

Ad esempio, create un elenco per ogni fase del ciclo di vita del progetto e aggiungete a ciascuno le attività pertinenti. Un elenco chiamato 'Avvio' potrebbe includere:

Definire l'ambito del progetto

Identificare le parti interessate

Assegnare le risorse

Stimare il budget

Il gestore del team può quindi assegnare queste attività al team con date di scadenza, livelli di priorità e campi personalizzati per informazioni aggiuntive. Queste possono includere note sul progetto o persino collegamenti a una pagina wiki o a una base di conoscenza interna.

2. Gestire le priorità con facilità

Evidenziate le cose più importanti con etichette di colore, date di scadenza e tag di priorità.

Con ClickUp è possibile aggiornare facilmente più attività contemporaneamente: basta selezionarle, trascinarle in una nuova colonna e il gioco è fatto.

Ma c'è di più.

Le interfacce dinamiche di ClickUp garantiscono che tutti siano sulla stessa pagina, anche quando la complessità del progetto aumenta.

Limiti di lavoro in corso (WIP) : Dovete gestire il carico di lavoro del team? Impostate dei limiti ai lavori in corso (WIP) per mantenere l'efficienza ed evitare colli di bottiglia

: Dovete gestire il carico di lavoro del team? Impostate dei limiti ai lavori in corso (WIP) per mantenere l'efficienza ed evitare colli di bottiglia Sottogruppi: Organizzate le attività con sottogruppi (noti anche come corsie) per classificare il lavoro in base alle priorità, all'assegnatario o al tipo di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Tasks.gif Organizzare le attività di ClickUp /$$$img/

organizzare le attività di ClickUp in sottogruppi in base a criteri quali assegnatario, priorità o tipo di lavoro

Utilizzare le Automazioni

Attività di routine? Noia.

Sono noiose e ripetitive e nessuno ha voglia di Da fare. Per vostra fortuna, ClickUp ve li toglie dalle mani!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Automations-3.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Automazioni a livello di spazio con ClickUp

Che si tratti di risorse umane, ufficio legale, commerciale o finanziario, c'è una soluzione che rende queste attività meno dolorose: ClickUp Automazioni.

Vediamo come capire le Automazioni con alcuni esempi reali:

Team HR: Non perdere mai un passaggio

Nella gestione delle risorse umane, tenere tutto sotto controllo è la chiave.

L'automazione di ClickUp per la creazione delle attività assicura che non si perda mai un passaggio dell'onboarding.

Ad istanza, notificate automaticamente al responsabile delle assunzioni non appena un nuovo assunto completa l'ultima attività. Avete bisogno di inviare un sondaggio di engagement dopo l'onboarding? L'automazione se ne occuperà per voi, senza bisogno di promemoria!

Ma non finisce qui: anche i cambiamenti di stato possono innescare le Automazioni. Ad esempio, quando lo stato di un candidato cambia in "Offerta accettata", ClickUp può inviare immediatamente una notifica dell'attività per aggiornare i membri del team interessati e preparare i passaggi successivi dell'onboarding.

Team legali: Automazioni per il monitoraggio dei casi

La gestione di uno studio legale può essere caotica, ma le automazioni di ClickUp aiutano a semplificare le cose.

Quando un potenziale client invia un modulo sul vostro sito web, ClickUp può creare automaticamente un'attività con tutti i dettagli del caso.

Ed è qui che le cose migliorano ulteriormente: L'automazione è in grado di triggerare un'email per condividere i documenti con il client una volta che le note del caso sono state finalizzate. In questo modo si risparmia tempo, eliminando il temuto tira e molla e mantenendo il flusso di lavoro in movimento.

Comunicazione efficace

ClickUp si distingue per le sue caratteristiche collaborazione in tempo reale al progetto .

Grazie all'abbondanza di funzionalità/funzione, ClickUp consente di navigare perfettamente nei flussi di lavoro dei progetti. Ecco cosa potete fare:

Chattare con il vostro team utilizzando la funzionalità/funzione di messaggistica istantanea in app, Vista Team. È anche possibile taggare i membri del team utilizzando la funzioneMenzioni ClickUpper coinvolgerli istantaneamente nella conversazione, assicurando che nessuno perda un colpo

utilizzando la funzionalità/funzione di messaggistica istantanea in app, Vista Team. È anche possibile taggare i membri del team utilizzando la funzioneMenzioni ClickUpper coinvolgerli istantaneamente nella conversazione, assicurando che nessuno perda un colpo Rimanete aggiornati con notifiche personalizzabili ogni volta che le attività vengono aggiornate

con notifiche personalizzabili ogni volta che le attività vengono aggiornate AllegareCommenti ClickUp a specifiche attività all'interno della chat, aiutandovi a mantenere le discussioni in connessione diretta con l'attività in questione . In questo modo, è possibile discutere i requisiti, monitorare lo stato di avanzamento o affrontare i problemi

. In questo modo, è possibile discutere i requisiti, monitorare lo stato di avanzamento o affrontare i problemi Gestire le Clip in cui sono organizzate tutte le registrazioni e utilizzare ClickUp AI per trascrivere le Clip per un facile riferimento e per un contenuto ricercabile conClickUp Clip *Rimanete connessi con l'integrazione Zoom di ClickUp per avviare o partecipare a riunioni direttamente dalle attività, notificando agli assegnatari e agli osservatori l'inizio delle riunioni

Monitoraggio del tempo

Le tabelle orarie sono fondamentali per comprendere il contributo e lo sviluppo dei dipendenti. La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp semplifica questo processo.

Il monitoraggio del tempo può essere effettuato da qualsiasi dispositivo, dal desktop, dal cellulare o dall'estensione gratuita per Chrome.

Dovete passare da un progetto all'altro? Nessun problema! Il timer globale di ClickUp vi permette di avviare, interrompere e passare facilmente da un'attività all'altra.

E se siete in ritardo o avete dimenticato di registrare un'attività? Potete aggiungere il tempo retroattivamente o creare manualmente voci basate su intervalli di date.

Se non sapete come iniziare a monitorare il vostro tempo su ClickUp, i modelli sono un buon punto di partenza.

Provate i modelli Modello di tracciatura del progetto per organizzare le attività in fasi.

Oppure, si può usare il modello Modello di piano orario ClickUp perfetto per mappare la vostra settimana lavorativa, monitorare i pagamenti e confrontare la durata stimata con quella effettiva.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-3.gif Modello di tabella oraria ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200638149&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Creare e modificare gli orari con facilità e rapidità

Aiutate i dipendenti a tenere traccia degli orari di lavoro e dei turni (perché chi ha bisogno di più confusione?)

Consentire ai manager di assegnare attività e monitorare lo stato dei progetti in modo puntuale

Riducete le attività di amministratore, aumentando la produttività di tutti

Integrazioni senza soluzione di continuità

ClickUp è potente da solo, ma integrarlo con altre app? Un livello superiore! 🤯

Con oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Hubspot, Gmail, Zoom, Harvest, Dropbox, Google Calendar, Unito, Loom, GitHub e altri ancora, è possibile:

Semplificare lo scambio di dati tra i sistemi, riducendo gli errori di voce manuale

Migliorare la visibilità dei progetti consolidando tutti gli strumenti in un'unica piattaforma

Risparmiare tempo eseguendo attività all'interno di un'unica interfaccia, senza più attivare/disattivare tra le app!

Leggi anche: 16 tra le migliori integrazioni di ClickUp

Efficace reportistica e analisi

Gran parte del lavoro di un project manager si riduce spesso ai risultati.

🔍Fatto divertente: le organizzazioni guidate dai dati sono 19 volte più probabili di essere redditizio.

Le funzionalità reportistiche e analitiche di ClickUp mostrano chiaramente lo stato del progetto e le prestazioni del team. I report personalizzati forniscono facilmente le metriche chiave per prendere decisioni migliori.

Volete rendere tutto ancora più semplice? Utilizzate Modello di reportistica di progetto di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-48.jpeg Modello di reportistica dei progetti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6137924&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello aiuta a monitorare i KPI, a individuare le aree problematiche e a tenere traccia di attività, spese e elementi d'azione.

È il modo più semplice per un project manager di tenere tutto sotto controllo senza sudare! 💪

Tutte le metriche chiave e lo stato dei progetti in un unico hub centrale.

Con ClickUp Dashboard , avete una visione unificata dello stato di avanzamento del progetto, delle scadenze e dei dati sulle prestazioni. Dite addio alla ricerca di aggiornamenti da centinaia di fonti diverse: tutti hanno accesso alle stesse informazioni sulla consegna del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-380-1400x935.png Dashboard di ClickUp per il project management /$$$img/

Monitoraggio e visualizzazione delle metriche chiave con ClickUp Dashboard

Ma non è tutto. ClickUp consente anche di personalizzare il flusso di lavoro con campi personalizzati.

Aggiungete campi di dati unici alle vostre attività e ai vostri progetti per assicurarvi che tutto ciò di cui avete bisogno sia a portata di mano.

Volete monitorare i dettagli dei contatti dei client, i punti di scrum o persino creare menu a discesa personalizzati? È possibile. I campi personalizzati consentono di tenere traccia di qualsiasi cosa, tutto in un unico posto.

Modellizzare i processi

Il vantaggio principale di ClickUp è la gestione delle attività senza sforzo. Dalla conversione dei commenti in attività al monitoraggio dello stato di avanzamento con stati personalizzati come "Da fare", "In corso" o "Spiacenti, abbiamo mancato una scadenza", ClickUp ha tutto ciò che vi serve.

Ma se c'è una cosa che vi serve per semplificare la vostra vita nel project management, sono i modelli di ClickUp.

Per istanza, Modello di gestione delle attività di ClickUp è un salvavita per tutti i team e i flussi di lavoro. Aiuta a organizzare le attività e a ottimizzare i flussi di lavoro in base allo stato e alla larghezza di banda.

Uno dei compiti più importanti del project management è la consegna del progetto. Per questo, potete affidarvi a Il modello di consegna del progetto di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Project-Deliverables-Template.png Modello di consegna dei progetti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201612&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello delinea tutte le attività, i compiti e i risultati necessari per completare con successo un progetto. Questo modello consente ai project manager di assegnare le attività, stabilire le priorità e fissare scadenze chiare, assicurando che nulla vada perso.

Il modello monitora anche le attività cardine, le considerazioni sul budget e le aspettative degli stakeholder, garantendo una panoramica dell'intero ciclo di vita del progetto.

Al momento, ClickUp offre una libreria di oltre 1000 template completamente personalizzabili modelli per il project management per soddisfare le esigenze del vostro team.

Per i project manager che gestiscono progetti su larga scala e interfunzionali, Il modello di Project Management di ClickUp è la soluzione perfetta.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-3.png Semplificate i progetti su larga scala e interfunzionali con questo modello di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

semplificare progetti trasversali su larga scala con questo template ClickUp_

Integrando i documenti, i moduli e gli elenchi di ClickUp, questo modello consente ai project manager, ai program manager o ai portfolio manager di abbattere i silos e rimuovere le barriere.

Come evitare la complessità del progetto

Come abbiamo stabilito, lavorare a progetti complessi comporta una serie di sfide.

Ecco alcuni ostacoli comuni da affrontare e consigli per il project management per superare le complessità del progetto.

Scope creep

Problema : Quando i requisiti del progetto si estendono oltre i piani iniziali, i costi si impennano e la Sequenza si allunga

: Quando i requisiti del progetto si estendono oltre i piani iniziali, i costi si impennano e la Sequenza si allunga Soluzione : Impostazione di confini chiari fin dall'inizio

: Impostazione di confini chiari fin dall'inizio Esempio: Se un client aggiunge nuove funzionalità/funzione a metà progetto, comunicare come questo influisce sull'ambito, sul budget e sulle scadenze del progetto

**Leggi anche Come implementare il Lean Project Management

Gestione degli stakeholder

Problema : Le aspettative non allineate possono far deragliare lo stato

: Le aspettative non allineate possono far deragliare lo stato Soluzione : Organizzare riunioni regolari per tenere tutti informati

: Organizzare riunioni regolari per tenere tutti informati Esempio: Un'impresa di costruzioni tiene aggiornati gli stakeholder sullo stato di avanzamento del progetto e sui rischi che esso comporta, per evitare sorprese dell'ultimo minuto

💡 Pro Tip: Creare e condividere gli aggiornamenti del progetto senza sforzo con l'aiuto di ClickUp Brain AI Project Manager

Problemi di comunicazione

Problema : La cattiva comunicazione porta al mancato rispetto delle scadenze e alla confusione

: La cattiva comunicazione porta al mancato rispetto delle scadenze e alla confusione Soluzione : Stabilire canali di comunicazione cancellati

: Stabilire canali di comunicazione cancellati Esempio: Un'azienda IT utilizzastrumenti per il project management come ClickUp per assicurarsi che tutte le parti interessate siano in sincronizzazione

Pro Tip: Mantenete tutte le comunicazioni relative all'attività consolidate all'interno dell'attività stessa con la visualizzazione della chat, in modo che nessuno si perda gli aggiornamenti

Via le complessità del progetto con ClickUp

Le complessità sono una parte naturale di ogni progetto.

Il vero problema nasce quando i project manager non abbandonano l'approccio tradizionale e non sfruttano al meglio le potenzialità della tecnologia.

Uno strumento come ClickUp non è stato progettato solo per semplificare la vostra vita, ma anche per semplificare il flusso di lavoro del team, migliorare la comunicazione e garantire che i progetti complessi rimangano in carreggiata.

Perché accontentarsi del caos quando si può avere chiarezza?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp /%href/

e sperimentate un modo più intelligente ed efficiente di gestire i vostri progetti.