Come padroneggiare il project management per le start-up

Un atleta non aspetta di vincere una medaglia per diventare disciplinato. Si impegna con costanza e lavoro fin dall'inizio per spianare la strada verso l'esito positivo.

Come fondatore di una startup, dovete avere una mentalità simile.

Nel mondo veloce, eccitante e spesso caotico delle startup, dovete costruire un sistema per la vostra azienda fin dalle prime fasi. Siate disciplinati fin dall'inizio e concentratevi sul project management: elencate i vostri obiettivi, suddivideteli in attività gestibili, fatevi vedere ogni giorno e monitorate regolarmente lo stato.Prima che ve ne accorgiate, la vostra iniziativa nascente diventerà più grande e migliore.

In questo articolo esploreremo il project management per le startup: strategie e strumenti per aiutarvi a creare processi sostenibili e modi per evitare le sfide che vi si presentano.

Capire il project management per le startup

Il project management per le startup è il processo di guida dei progetti attraverso il loro ciclo di vita, dall'avvio al completamento, attraverso l'impostazione di obiettivi chiari e il continuo adattamento ai cambiamenti per favorire la crescita.

Un solido sistema di project management rafforza le startup in molti modi. Vi aiuta a:

Ottimizzare l'uso delle risorse: In una startup, ogni centesimo e ogni ora contano. Il project management aiuta a tenere sotto controllo il budget, a monitorare dove si spendono soldi e tempo e a utilizzare le risorse limitate in modo strategico

In una startup, ogni centesimo e ogni ora contano. Il project management aiuta a tenere sotto controllo il budget, a monitorare dove si spendono soldi e tempo e a utilizzare le risorse limitate in modo strategico Rispettare le scadenze: Le startup di solito lavorano in tempi stretti. Un buon project management vi permette di stabilire una chiara Sequenza del progetto, di tenere traccia dello stato di avanzamento e di assicurarvi che le cose vengano fatte in tempo

Le startup di solito lavorano in tempi stretti. Un buon project management vi permette di stabilire una chiara Sequenza del progetto, di tenere traccia dello stato di avanzamento e di assicurarvi che le cose vengano fatte in tempo Navigare i rischi: Le incertezze, come le modifiche dell'ambito, del budget o del piano del progetto, sono comuni nelle startup. Un solido approccio al project management aiuta a individuare per tempo i potenziali problemi e a trovare soluzioni prima che si trasformino in una grave minaccia

Le incertezze, come le modifiche dell'ambito, del budget o del piano del progetto, sono comuni nelle startup. Un solido approccio al project management aiuta a individuare per tempo i potenziali problemi e a trovare soluzioni prima che si trasformino in una grave minaccia **Una delle sfide più grandi in una startup è quella di rimanere concentrati. Uno strumento di project management permette a tutti di essere consapevoli degli obiettivi del progetto, di ciò che è incluso (e di ciò che non lo è) e aiuta a prevenire lo scope creep

Facilitare il coordinamento del team: In una startup, tutti indossano più cappelli, quindi il team deve lavorare in sincronizzazione.

Strumenti di project management per le startup tengono aggiornati i membri del team sulle loro attività, scadenze e responsabilità

Come è diverso il project management nelle startup

La gestione dei progetti nelle startup è un gioco diverso rispetto alle aziende consolidate. Ecco un rapido riepilogo di ciò che rende unico il project management delle startup:

1. Missione e visione

Le startup, nella maggior parte dei casi, hanno una missione e una visione audaci che aspirano a risolvere un problema unico. Queste dichiarazioni possono cambiare in dipendenza dell'evoluzione della startup.

Al contrario, le aziende consolidate hanno missioni e visioni più stabili e ben definite per sostenere la crescita nei mercati esistenti.

2. Collaborazione e comunicazione

Grazie alle dimensioni ridotte dei team e alla struttura organizzativa piatta, è possibile incoraggiare dialoghi aperti, collaborare strettamente e accelerare il processo decisionale.

È diverso dalle aziende più grandi, dove la comunicazione è strutturata e i processi decisionali sono gerarchici.

3. Sviluppare il Prodotto Minimo Vitale (MVP)

In una startup, ci si concentra sullo sviluppo e sul lancio di un MVP per testare il mercato, raccogliere il feedback degli utenti e iterare rapidamente. L'obiettivo è quello di imparare e adattarsi piuttosto che perfezionare il prodotto iniziale.

Questo approccio è diverso da quello delle grandi aziende. Queste ultime possono permettersi di dedicare più tempo e produttività allo sviluppo approfondito del prodotto e alle ricerche di mercato.

Nel 2004, un'azienda ha iniziato con il nome di "Snowdevil", un negozio online di attrezzatura da snowboard. Non riuscì a ottenere un buon successo, ma i fondatori videro un aspetto positivo nella loro piattaforma di e-commerce. Così, due anni dopo, Tobias Lütke, Daniel Weinand e Scott Lake lanciarono Shopify. Oggi Shopify è diventato uno dei principali attori dell'e-commerce, aiutando altre aziende a creare una vetrina online.

4. Spostamento delle priorità

Come fondatore di una startup, devi essere altamente adattabile e in grado di cambiare le priorità in base al feedback del mercato, allo stato dei finanziamenti e ad altri fattori rilevanti.

Al contrario, le aziende consolidate hanno priorità stabili, basate su dati ed esperienze pregresse.

Ad esempio, YouTube è nato come sito di incontri in cui gli utenti potevano pubblicare video che descrivevano i loro partner ideali. Il concetto non è decollato. Tuttavia, i co-fondatori Steven Chen e Jawed Karim hanno mantenuto alte le loro speranze. Hanno cambiato idea e hanno aperto agli utenti la possibilità di pubblicare qualsiasi tipo di contenuto video. E il resto è storia!

Leggi anche:_ i 15 migliori sistemi CRM per startup nel 2024 (Recensioni e prezzi)

2. Incoraggiate canali di comunicazione flessibili

Create un ambiente in cui i membri del team possano condividere liberamente idee e preoccupazioni. Per esempio, potete organizzare una riunione settimanale del team in cui tutti discutono delle sfide e degli esiti positivi. Dialoghi aperti come questi aiutano a identificare tempestivamente i potenziali ostacoli.

3. Stabilire un meccanismo di feedback

**Usate i colloqui individuali, le valutazioni delle prestazioni e i sondaggi per identificare ciò che funziona e ciò che non funziona. Ad esempio, dopo aver completato un progetto, si può organizzare una sessione di revisione per discutere i risultati ottenuti e offrire suggerimenti per migliorare i progetti futuri.

Leggi anche:_ I migliori strumenti per le startup (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) per definire i ruoli e mantenere la trasparenza

Creare procedure operative standard (SOP): creare SOP che documentino i processi chiave della vostra startup e rendere le conoscenze facilmente trasferibili. Ad esempio, avere un processo di onboarding ben documentato permette ai nuovi assunti di entrare a regime più velocemente

💡Pro Tip: Potete usare ClickUp Docs per creare procedure operative standard, wiki aziendali e altra documentazione e mantenerli in un repository centrale di facile accesso.

2. Risorse limitate

Le startup, soprattutto nei primi tempi, operano spesso con risorse limitate (ad esempio, budget limitati, forza lavoro ridotta, mancanza di tecnologie avanzate). Questo vi impedisce di investire adeguatamente nello sviluppo del prodotto, nel marketing o nell'assunzione di nuovi talenti.

**Come si può ovviare a questo problema

**Utilizzare il principio di Pareto (regola dell'80/20) per identificare le attività di maggiore impatto nel vostro flusso di lavoro e allocare la maggior parte delle vostre risorse per raddoppiarle

**Invece di assumere dipendenti a tempo pieno per ogni ruolo, prendete in considerazione i freelance per progetti o attività specifiche

💡Pro Tip: La prioritizzazione delle attività di ClickUp aiuta i team a lavorare in modo più intelligente allineandosi su ciò che è più importante da fare per primo

3. Problemi di scalabilità

Con la crescita della vostra startup e l'ingresso di nuovi clienti e membri del team, i sistemi iniziali potrebbero non supportare l'aumento del carico di lavoro e della complessità e il risultato è che l'efficienza ne risente.

**Come si può ovviare a questo problema

Impiegare tempestivamente soluzioni scalabili: scegliere un software che possa crescere con la vostra azienda. **Ad esempio, un potente strumento di project management come ClickUp può adattarsi rapidamente a carichi di lavoro diversi, sia che abbiate pochi utenti sia che ne abbiate diverse centinaia

scegliere un software che possa crescere con la vostra azienda. **Ad esempio, un potente strumento di project management come ClickUp può adattarsi rapidamente a carichi di lavoro diversi, sia che abbiate pochi utenti sia che ne abbiate diverse centinaia Investire nella formazione: dotare il team delle giuste competenze (conoscenza approfondita degli strumenti, capacità di gestione delle persone e dei clienti, per citarne alcune) per gestire le crescenti responsabilità. Organizzate sessioni di formazione regolari e fornite l'accesso a corsi di aggiornamento

dotare il team delle giuste competenze (conoscenza approfondita degli strumenti, capacità di gestione delle persone e dei clienti, per citarne alcune) per gestire le crescenti responsabilità. Organizzate sessioni di formazione regolari e fornite l'accesso a corsi di aggiornamento Automazioni dove possibile: Identificate le attività ripetitive (come l'assegnazione di compiti, gli aggiornamenti sui progetti, l'invio di promemoria per le scadenze, ecc. Trovate il modo di automatizzarle e di liberare il vostro programma per lavori più strategici

per gestire le attività nuove e in corso che devono durare a lungo. È possibile monitorare le panoramiche giornaliere, mensili e annuali dei processi e tenere sotto controllo gli stati di avanzamento.

per gestire le attività nuove e in corso che devono durare a lungo. È possibile monitorare le panoramiche giornaliere, mensili e annuali dei processi e tenere sotto controllo gli stati di avanzamento.

Semplificare il project management delle startup con ClickUp

Quando si opera con tempi, budget e risorse ristretti, è necessario un software di project management agile e ricco di valori che si occupi della A-Z dei vostri progetti multipli. E quale opzione migliore di ClickUp per il project management delle startup?

Questo strumento di project management per startup vi aiuta ad alleggerire il carico di lavoro, a mantenere l'organizzazione, a migliorare la collaborazione del team con gli stakeholder esterni e ad analizzare come le vostre pratiche di project management stiano spostando l'ago della bilancia.

Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso

e trasformate le incertezze in opportunità di crescita!