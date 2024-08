10 strumenti di intelligenza artificiale per il processo decisionale per affrontare i problemi in modo efficiente

L'intelligenza artificiale (IA) ha contribuito a costruire sistemi in grado di fare cose che un tempo appartenevano al regno della fantascienza. Sebbene l'IA dei giorni nostri non sia ultraconsapevole come Skynet di The Terminator, da fare ci permette di automatizzare le attività e snellire le operazioni aziendali.

Nonostante questi importanti sviluppi, molti utenti si chiedono se i sistemi di IA siano in grado di replicare l'intelligenza e il discernimento umano per prendere decisioni critiche. Sebbene nulla possa sostituire la saggezza umana (per ora), è sicuramente possibile utilizzare Gli strumenti di IA per il processo decisionale per trovare soluzioni più velocemente!

Quando l'esaurimento delle idee diventa più una rovina che una sfida salutare, i team più intelligenti sfruttano questi strumenti di IA per esplorare le tendenze dei dati e prendere decisioni informate in vari scenari.

In questa guida abbiamo raccolto i 10 migliori strumenti di IA che integrano l'intuizione umana e aiutano a trasformare il modo in cui prendiamo le decisioni aziendali! 🤖

Cos'è uno strumento di IA per prendere decisioni?

Uno strumento di IA per il processo decisionale si riferisce a qualsiasi software che utilizza algoritmi alimentati dall'intelligenza artificiale per completare attività di apprendimento, analisi e comprensione di dati aggregati, nonché di risoluzione di problemi. Data la natura analitica di queste attività, i sistemi di IA incentrati sulle decisioni sono in grado di:

Abbiano una programmazione cablata in modo da imitare in parte la funzione del cervello umano

Imparino dai dati e sviluppino modelli predittivi grazie all'apprendimento automatico

Razionalizzino e analizzino i dati e intraprendano le azioni desiderate

Questi strumenti possono aiutare le aziende a ottenere informazioni preziose come il comportamento dei consumatori e la domanda prevista, soprattutto per la gestione dei dati. Che cosa c'è di così importante in questi approfondimenti, vi chiederete? Una parola: modelli.

Sebbene l'IA non sia creativa come gli esseri umani, è in grado di rilevare schemi che di solito sfuggono alle tecniche di apprendimento automatico. Raccogliendo tendenze e analisi per grandi insiemi di dati, vi fornisce una migliore comprensione del problema in questione, migliorando così la qualità delle vostre decisioni.

Ad esempio, quando uno strumento analitico di IA suggerisce che un numero crescente di consumatori sta acquistando un particolare prodotto, è possibile effettuare due mosse importanti: aumentare la produttività per soddisfare la domanda prevista o sfruttare la popolarità del prodotto per introdurlo nei mercati globali. 🌍

Cosa cercare in uno strumento di IA per il processo decisionale?

Ecco alcune qualità da considerare nella selezione di uno strumento di IA a supporto delle decisioni aziendali:

Capacità di analisi dei dati: Poiché il processo decisionale basato sull'IA ruota attorno agli insight dei dati, è necessario trovare uno strumento compatibile con i dati da analizzare Accuratezza della valutazione: tutti i sistemi di IA sono inclini a commettere errori, ma gli strumenti ben addestrati hanno in genere tassi di accuratezza solidi che portano all'ottenimento di metriche migliori e di un'analisi più accurataprendere decisioni vincenti3. Rilevamento degli errori: Non si può sbagliare. Trovate uno strumento in grado di individuare eventuali errori nei vostri flussi di lavoro per evitare passi falsi nel progetto Privacy dei dati: Garantire che il sistema aderisca alle normative sulla privacy e agli standard di sicurezza Capacità generative: Cercate strumenti di IA che possano aiutarvi a generare reportistica o a creare contenuti (ad esempio, casi di studio) per facilitare gli esercizi analitici Flessibilità: Cercate di mettere le mani su uno strumento che possa essere utilizzato da tutti in azienda, non solo dagli informatici. Si consiglia inoltre di verificare se il software di IA scelto si rivolge a team specifici, come ad esempiosviluppo software oservizio clienti 🎧

10 strumenti di IA scelti a mano per i processi decisionali

Sulla base di questi fattori, abbiamo stilato un elenco dei 10 strumenti di IA più funzionali per i processi decisionali. Possono aiutare in uno o più passaggi della risoluzione dei problemi, come la raccolta dei dati, l'elaborazione, l'ottimizzazione e la previsione. Per saperne di più, leggete le singole recensioni! 🌈

Scatenate la creatività, create modelli o generate copie alla velocità della luce con il miglior partner al mondo per il brainstorming

Se state cercando una soluzione unica per migliorare i vostri processi decisionali, conoscete ClickUp! 🥰

La piattaforma funge da hub centrale per tutte le vostre esigenze di lavoro, che si tratti di project management o piano agile . Ma oggi discuteremo ClickUp AI -l'assistente nativo di IA che può aiutare le aziende a valutare i dati dei progetti e a prendere decisioni più intelligenti.

Supponiamo che dobbiate fare una ricerca e un brainstorming di idee per un nuovo progetto campagna di marketing . Tutto quello che dovete fare è:

Avviare ClickUp AI dalla barra degli strumenti o dal Centro di comando Esplorate oltre 100 prompt specifici per ruolo e basati sulla ricerca Scegliete o personalizzate un prompt in base al vostro ruolo e alle vostre intenzioni

Dovete scrivere un caso di studio o un articolo? Con ClickUp Scrivere con l'IA è possibile ottenere reportistica, briefing sui contenuti e interi blog scritti in pochi secondi. I risultati sono generalmente coerenti perché ClickUp AI è altamente addestrata!

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

È inoltre possibile sfruttare l'assistente IA per scrivere email perfettamente formattate, descrizioni di prodotti e altri elementi di uso quotidiano per risparmiare tempo.

ClickUp L'IA eccelle nell'analisi e nel rilevamento degli errori all'interno dei dati. Ha un occhio di riguardo per i dettagli ed è in grado di trovare tutto ciò che non quadra nel contenuto, inclusi grammatica, flusso e tono. Se non avete il tempo di esaminare lunghi documenti prima di prendere una decisione, lo strumento di IA è in grado di:

Riepilogare/riassumere i contenuti scritti, le descrizioni delle attività e i commenti

Estrarre elementi d'azione dai dati analizzati

non dimenticate di provare la funzione di traduzione dello strumento IA!

Non siete sicuri di cosa significhi? Beh, lasciate che La capacità di traduzione di ClickUp AI è in grado di gestire questo aspetto! È in grado di convertire oltre 10 lingue in inglese, aiutandovi a esplorare i dati di tutto il mondo per prendere decisioni ad ampio raggio!

Per le decisioni che vi fanno venire i brividi, provate con Il quadro decisionale di ClickUp per analizzare in modo oggettivo le scelte in competizione.

Con il modello di documento quadro per il processo decisionale di ClickUp è possibile ottenere un processo coerente e uniforme

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ci vuole tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzione, ma le risorse di ClickUp AI, facili da apprendere, possono essere di aiuto

Le app mobili potrebbero non avere funzioni di IA end-to-end

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero : Libero : Libero

Gratuito Illimitato Libero Libero Libero Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

2. IA ateniese (precedentemente AskEdith)

Via: IA ateniese I team che lavorano continuamente con grafici e metriche ameranno questo strumento! Athenic IA, in precedenza AskEdith, è uno strumento focalizzato sulle aziende che fornisce analisi dei dati self-service.

Il suo obiettivo principale è semplice: aiutare i team a concentrarsi maggiormente sui dati effettivi, piuttosto che dedicare tempo a creare fogli di calcolo e tabelle. È possibile recuperare i dati relativi alla produttività e al mercato attuale del settore.

Personalizzate il vostro dashboard e aggiungete più grafici di dati in un unico posto. Utilizzando l'analisi di cohort retention, è possibile visualizzare i dati relativi a dipendenze funzionali nei dataset di prodotti con le mappe di calore. Questo strumento va oltre l'analisi dei dati di marketing e di prodotto con la reportistica ERP (Enterprise Resource Planning). Questa funzionalità/funzione consente di fornire contemporaneamente ai membri del team i dati aziendali rilevanti, consentendo loro di digitare semplicemente le query per ottenere le risposte ❓

Le migliori funzionalità/funzione di Athenic IA

Servizio intuitivo di analisi dei dati

Unifica diversi grafici in un'unica dashboard

Analisi della retention della coorte con mappe di calore

Reportistica ERP

Limiti dell'IA di Athenic

Occasionalmente il lavoro è più lento

Le funzionalità/funzione grafiche di fascia alta potrebbero essere migliorate

Prezzi di IA Athenic

Inizio : $10/mese per postazione

: $10/mese per postazione Pro : $60/mese per postazione

: $60/mese per postazione Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Athenic IA

G2: 4.5/5 (Sotto le cinque recensioni)

3. Baseboard

Via: Baseboard Baseboard è un altro strumento di IA che fornisce opzioni di visualizzazione dei dati per estrarre informazioni utili. Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale, consente ai team di analisi dei prodotti e dei dati di creare dashboard con statistiche e grafici accattivanti.

L'utilizzo della piattaforma è semplice e non richiede alcuna esperienza di codice. Il suo dashboard completamente personalizzabile rende il processo di progettazione dei grafici un gioco da ragazzi! 🍃

Condivisione di dashboard con i colleghi per incrementare la collaborazione del team e valutare insieme le stesse metriche. Poiché questo strumento è in fase di rinnovamento, è possibile aspettarsi ulteriori funzioni dopo il suo rilascio completo.

Funzionalità/funzione migliori di Baseboard

Rappresentazione grafica dei dati di alto livello

Facile da usare senza conoscenze di codice

Reportistica personalizzabile

Consente la condivisione del dashboard

Limiti di Baseboard

Non ancora disponibile per l'uso pubblico

Prezzi del baseboard

Nessun prezzo ancora disponibile

Valutazioni e recensioni su Baseboard

Non ci sono ancora recensioni disponibili

guarda questi strumenti di IA per la codifica !

4. Strumenti di consulenza IA

Via: Strumenti di consulenza di IA Date una spinta alle vostre analisi aziendali con gli strumenti di IA Consulting. Con il potere di fornire SWOT (Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce) , PESTEL (Politica, economia, società, tecnologia, diritto e ambiente), canva e persona utente reportistica, lo strumento supporta il processo decisionale ad alto rischio.

Costruito principalmente come strumento di Strumento di IA per le risorse umane e team di marketing, la piattaforma può aiutare a prendere decisioni sia interne che esterne. Sfrutta le descrizioni dell'azienda e i dati dei clienti e del mercato per creare un'immagine personalizzata della società Analisi SWOT . Utilizzando le stesse descrizioni, è possibile ottenere un'analisi PESTEL che illustra in dettaglio i fattori esterni che possono influenzare le attuali attività aziendali.

Questa piattaforma è adatta anche per team agili che hanno bisogno di previsioni piano della forza lavoro sulla base delle tendenze interne.

le migliori funzionalità/funzioni di #### IA Consulting

Ricca analisi interna ed esterna

Reportistica alimentata dall'IA

Assistenza a un numero illimitato di personas utente

Limiti di IA Consulting

Non esiste un piano Free

Limitato pool di reportistica

Prezzi di IA Consulting

Mensile : $12,99/mese

: $12,99/mese Annuale: $9,99/mese

IA Consulting valutazioni e recensioni

Non ci sono ancora recensioni disponibili

5. Findly IA

Via: Findly IA Findly IA è l'applicazione di ChatGPT del processo decisionale basato sull'analisi dei dati. Creata per analisti, agenti commerciali, consulenti e team remoti la piattaforma vanta un'interfaccia user-friendly, simile a quella di un chatbot, in cui è sufficiente digitare un prompt per ottenere il risultato desiderato.

Grazie all'assistente IA di Findly, è possibile conoscere le tendenze dell'e-commerce. Ad esempio, è possibile scoprire quali produttività sono state maggiormente ordinate/restituite per decidere di conseguenza il rifornimento.

Per le istituzioni sanitarie, Findly abbandona i dashboard e fornisce informazioni in tempo reale sui pazienti e lo stato delle forniture mediche in un formato di domande e risposte.

I team hanno anche la possibilità di utilizzare la piattaforma come un strumento di visualizzazione dei dati e convertire i dati grezzi in tabelle e grafici. Grazie all'integrazione con Slack, è possibile automatizzare il processo di invio di reportistica su canali specifici e tenere informati gli stakeholder.

Le migliori funzionalità di Findly IA

Interfaccia Q&A di facile utilizzo

Molteplici casi d'uso

Strumenti di visualizzazione dei dati

Pratiche integrazioni con Google Analytics e Slack

Supporta le esportazioni in formato CSV

Limiti dell'IA di Findly

Sarebbe utile aggiungere altre integrazioni

Nessuna trasparenza sui prezzi

Prezzi di Findly IA

**Gratis

i piani tariffari Tiered partono da €49/mese

Valutazioni e recensioni di Findly IA

Non ci sono ancora recensioni disponibili

6. TramaGPT

Via: TramaGPT Ecco qualcosa che non si ispira solo a ChatGPT, ma è alimentato da esso: PlotGPT è un analizzatore di dati che aiuta a trovare e personalizzare i dati di ChatGPT e ChatGPT Plus per qualsiasi settore.

Finché si forniscono prompt per mercati noti, PlotGPT farà un ottimo lavoro per fornire risultati accurati. Rafforzate le vostre capacità decisionali con:

Modelli di dati e correlazioni interattivi simili a trame

Approfondimenti sulle tabelle

Infografiche

Una funzionalità/funzione unica è che gli utenti hanno la possibilità di progettare e modificare infografiche utilizzando l'editor VEGA. Se si preferiscono altri visualizzatori, PlotGPT fornisce i dati JSON originali per la creazione di grafici personalizzati.

Si noti che questo prodotto è ancora in fase embrionale, quindi bisognerà attendere che le funzionalità/funzioni e i modelli di prezzo siano definiti con maggiore chiarezza. Utilizzate la nostra collezione di Modelli di prompt di ChatGPT per migliorare le interazioni con questo strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di PlotGPT

Utile per approfondimenti su misura in tutti i settori

Infografiche modificabili

Versione di prova disponibile

Tabelle informative

Limiti di PlotGPT

Gli approfondimenti per i dati di settore meno noti possono essere inaffidabili

I pagamenti sono accettati solo tramite carta di credito

Prezzi di PlotGPT

Mensile: €270/mese (attualmente in sconto a €39/mese)

Valutazioni e recensioni di PlotGPT

Non ci sono ancora recensioni disponibili

7. Hal9

Via: Hal9 Hal9 è un altro strumento di reportistica IA facile da usare che fornisce dati su richiesta per più ruoli. La piattaforma offre prompt preconfezionati per aiutare i reparti marketing, commerciale e logistico a visualizzare le informazioni di cui hanno bisogno in pochi minuti, promuovendo un'attività guidata dai dati miglioramento dei processi decisioni tra i team.

Una volta ottenuto il risultato desiderato, è possibile fornire ulteriori prompt per apportare modifiche visive. Grazie ai collegamenti condivisibili, tutti i membri dell'organizzazione possono accedere ai grafici generati. È possibile collegare Hal9 a un database in sede o utilizzarlo con file CSV.

Nel complesso, si tratta di un'ottima piattaforma per i principianti che si avvicinano per la prima volta ai dati e alle analisi del settore.

Le migliori funzionalità/funzione di Hal9

Analisi multi-dipartimentale con IA generativa

Interazioni via chat con i database

Assistenza all'infrastruttura cloud dell'azienda

Approfondimenti condivisibili

Limiti di Hal9

Gli utenti potrebbero non essere in grado di salvare l'output finale nei formati Python o CSV

La versione gratuita può avere funzionalità/funzioni molto limitate

Prezzi di Hal9

Gratis

Contattare per demo e prezzi

Valutazioni e recensioni di Hal9

Capterra: 4.5/5 (Sotto 10 recensioni)

8. Intellibase

Via: Intellibase Intellibase facilita il processo decisionale incentrato sull'utente, consentendo alle aziende di apprendere le richieste dei loro clienti. Grazie a informazioni come le richieste più desiderate e i problemi di supporto, è possibile decidere facilmente su quali funzionalità/funzione lavorare. Ogni tendenza delle richieste dei clienti riceve automaticamente un tag e viene presentata, eliminando la necessità di filtrare i dati grezzi. 🌝

Utilizzando parole chiave per ogni tipo di dati, è possibile costruire rapidamente delle roadmap per dare priorità ai prodotti che il pubblico desidera realmente e migliorare l'esito positivo dei clienti valutazione. Per istanza, si può usare la parola chiave "integrazioni" per esplorare le richieste di integrazioni specifiche.

Inoltre, è possibile connettere Intellibase con strumenti come Slack, HubSpot e Zendesk per comunicare con i client e mantenere il flusso di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Intellibase

Fornisce le tendenze della domanda dei clienti

Tag automatico per ogni tendenza

Ricerca per parole chiave di dati specifici

Integrazioni con piattaforme come Slack e Zendesk

Limiti di Intellibase

I prezzi di sottoscrizione possono essere più alti per le piccole imprese

Fornisce solo analisi relative al cliente

Prezzi di Intellibase

Starter : $860/anno

: $860/anno Pro : $4.300/anno

: $4.300/anno Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Intellibase

Gartner: 4.2/5 (meno di 10 recensioni)

9. GraficoAI

Via: GraficoAI ChartAI è un software pronto all'uso basato su GPT-4a. Come suggerisce il nome, si tratta più che altro di un programma di strumento di diagramma ma si concentra sulla creazione di immagini che favoriscono le decisioni basate sui processi. Utilizzate la piattaforma per creare:

Le aziende possono utilizzare questo strumento per risparmiare tempo per creare immagini e ottenere una chiara comprensione di tutti i dati di cui hanno bisogno. Dalle previsioni di mercato alle tendenze del settore, se lo può fare GPT-4, lo può fare anche ChartAI. 💪

Dopo aver sottoscritto un abbonamento a ChartAI, riceverete un numero prestabilito di crediti o di impostazioni da utilizzare nel corso del mese. Più alto è il piano di sottoscrizione, più crediti si ottengono.

Le migliori funzionalità di ChartAI

Funge contemporaneamente da diagramma e dagestione della ricerca strumento

Crea immagini basate su semplici prompt

Ospita vari modelli di diagrammi

Tutorial video

Limiti di ChartAI

Il piano Free consente solo un massimo di tre crediti

I grafici forniti possono essere troppo elementari rispetto alle produttività della concorrenza

Prezzi di ChartAI

Hacker : $5/mese

: $5/mese Consulente : $24/mese con 150 crediti

: $24/mese con 150 crediti Startup : $99/mese con 1.000 crediti

: $99/mese con 1.000 crediti Azienda: $900/mese con 10.000 crediti

Valutazioni e recensioni di ChartAI

Nessuna valutazione ancora disponibile

10. Vendite più intelligenti

Via: Vendite più intelligenti Le aziende che desiderano migliorare le loro processo decisionale per quanto riguarda le chiamate dei clienti troverà Smarter Sales molto utile! 🤝

Per ogni trascrizione di chiamate ai clienti, Smarter Sales fornisce feedback e approfondimenti che aiutano a prendere decisioni migliori per le iniziative di supporto. Utilizzando i suggerimenti forniti, i provider possono identificare le aree di miglioramento per gli agenti e prendere decisioni di coaching basate sui dati.

Per una migliore ottimizzazione del flusso di lavoro i manager possono chattare con un'IA personalizzata e creare grafici su misura per rappresentare i dati delle chiamate commerciali. Inoltre, possono usufruire di automatizzazioni delle voci del CRM per una maggiore efficienza.

Funzionalità/funzione migliori di Smarter Sales

Feedback generato dall'IA per ciascuna chiamata

Approfondimenti sulle prestazioni del team

Chattare con l'IA in modo personalizzato

Integrazioni con strumenti come Google Meet e Zoom

Limiti di Smarter Sales

Produttività relativamente nuova

Può fornire dati solo per le trascrizioni del supporto clienti

Prezzi di Smarter Sales

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smarter Sales

Non ci sono ancora recensioni disponibili

Usa ClickUp per un supporto decisionale stabile

Come avrete notato, molti strumenti del nostro elenco offrono un supporto istantaneo per l'analisi e la visualizzazione dei dati, al fine di migliorare il processo decisionale. Tuttavia, l'uso dell'IA nel processo decisionale è un concetto relativamente nuovo, ed è per questo che molti dei prodotti presentati sono ancora in fase di sviluppo.

Se avete bisogno di uno strumento di IA stabile e di ottima valutazione per facilitare le decisioni, provate ClickUp . Vi aiuta a sfruttare non solo l'IA, ma anche diversi strumenti di project management e modelli per la risoluzione di ogni tipo di problema! 😻