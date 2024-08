Come utilizzare le dipendenze funzionali nella progettazione dei database

Siete sommersi dai dati? Anche i professionisti dei dati più esperti stanno lottando per rimanere in cima all'ondata di dati generati da un mondo digitale, per non parlare della menzione del tentativo di ottimizzare le risorse l'efficienza dei processi . Dalle analisi web ai dati dei clienti, fino alle metriche delle prestazioni, il vostro compito è quello di mantenere questi dati il più possibile accurati e aggiornati. ✨

Una solida progettazione di database è necessaria per creare e mantenere un database per la vostra azienda, ma anche in questo caso dovete sapere come mantenere il vostro lavoro libero da contaminazioni incrociate e ridondanza di dati. Le dipendenze definiscono le relazioni tra gli attributi dei dati, che contribuiscono a migliorare l'accuratezza dei dati e le conoscenze avanzate.

Il punto cruciale? Ci sono tantissimi tipi di dipendenze tra cui scegliere. Ma le dipendenze funzionali sono indispensabili se si ha voglia di creare un database.

In questa guida spiegheremo cos'è una dipendenza funzionale, forniremo alcuni esempi di tutte le dipendenze funzionali e offriremo consigli utili per massimizzare il vostro database relazionale.

Cos'è una dipendenza funzionale?

Una dipendenza funzionale è un tipo di dipendenza con una relazione tra due variabili. A sinistra c'è l'attributo determinante, noto anche come chiave primaria, e a destra c'è l'attributo di dipendenza, noto anche come attributo non chiave. La funzione o il risultato cambiano a seconda della relazione tra le due variabili.

Sappiamo che sembra un po' complicato, quindi ecco come lavorano le dipendenze funzionali:

Supponiamo di utilizzaresoftware per database personalizzati per monitorare i compleanni dei clienti. Volete inviare ai clienti un'email personalizzata il giorno del loro compleanno per promuovere la buona volontà Dovete usare una dipendenza funzionale per inviare un'email a ogni utente il giorno del suo compleanno: non sarebbe un po' strano inviare un "Buon compleanno" irrilevante a 300 persone? In questo caso, la funzione di invio di un'email dipende dalla variabile del compleanno del cliente Se volete questo tipo di relazione nel vostro database, dovete impostare una dipendenza funzionale tra la data di nascita del cliente e la funzione che invia l'email il giorno del suo compleanno

Le dipendenze funzionali sono fondamentali per la normalizzazione dei database. Attraverso la normalizzazione, si organizza un database, proprio come si riordina una stanza, per disporre i dati in modo da evitare le ripetizioni.

Le regole delle dipendenze funzionali nei sistemi di gestione dei database

Le dipendenze funzionali seguono diverse regole di inferenza, chiamate anche assiomi di Armstrong.

Esistono tre regole principali di dipendenza funzionale:

Riflessività : La regola della riflessività dice che se l'attributo A è in relazione con l'attributo X, allora l'attributo X è in relazione con l'attributo A. Ad esempio, se A è il nome di una persona e X è il cognome di una persona, questi due attributi saranno sempre in relazione tra loro Regola dell'incremento: La regola dell'incremento dice che se si aggiungono dati a una variabile, nota anche come incremento, si deve aggiungere l'incremento all'insieme degli attributi. Quindi, se si aumenta il campo del nome con un soprannome, questo campo si relaziona ora anche con il campo del cognome **La regola della transitività dice che se l'attributo A è in relazione con l'attributo C, allora, per associazione, anche l'attributo B è uguale all'attributo C. Non lasciate che questa regola vi rompa il cervello: la dipendenza transitiva significa che a volte una cosa può determinarne un'altra, che ne determina una terza. Ad esempio, se si stanno generando codici a barre nel filePiattaforma CRM per i clienti in base al loro nome e cognome, allora il nome determina il posto del cliente in un elenco alfabetico

Le dipendenze funzionali trasformano i modelli di dati in veri e propri schemi di relazione utilizzando SQL, che preserva l'integrità dei dati. In pratica, è possibile utilizzare le dipendenze funzionali nel proprio sistema di gestione dei database, o DBMS, per liberarsi dalle ridondanze dei dati e dai momenti di "oops" che distruggono i database. 👀

Migrazioni di database senza soluzione di continuità in ClickUp

Dipendenza funzionale completa e dipendenza funzionale parziale

Prima di esaminare i diversi tipi di funzione, è importante distinguere tra dipendenza funzionale parziale e dipendenza funzionale completa.

Supponiamo che si stia collegando il proprio grafico dell'organizzazione dati in un database. Con la dipendenza funzionale completa, un attributo dipende da un altro insieme di attributi, ma non da un sottoinsieme di quell'attributo. Quindi, supponiamo di avere una combinazione di "Nome del dipendente" e "ID del dipendente" che determina una "Posizione"

Se si conoscono "Nome del dipendente" e "ID del dipendente", si può determinare la "Posizione" tuttavia, non è possibile considerare queste due variabili da sole per determinare la "posizione" In questo caso, la "posizione" dipende completamente dalla combinazione di "Nome del dipendente" e "ID del dipendente"

Una dipendenza funzionale parziale si verifica quando un attributo dipende solo da una parte della chiave primaria invece che dalla chiave primaria composita. Ad esempio, se si riesce a capire il campo "Anni di lavoro" con "ID dipendente", si ha una dipendenza parziale perché "Anni di lavoro" non dipende da "Posizione"

Potrebbe sembrare una piccola differenza, ma questo ha grandi conseguenze per la normalizzazione dei dati. Le dipendenze funzionali parziali possono portare a ridondanze nel database, il che significa che è necessario affrontarle nel secondo modulo normale del processo di normalizzazione, o 2NF. Non è la fine del mondo, ma è sicuramente qualcosa che dovrete risolvere in futuro. 🛠️

Primo, secondo e terzo modulo normale in SQL

Quando si normalizzano i dati, l'obiettivo è quello di eliminare le anomalie di inserimento, aggiornamento o cancellazione nel database che possono creare problemi. La normalizzazione con dipendenze funzionali prevede tre passaggi.

Primo modulo normale

Considerate la prima forma normale come la base per costruire un sistema in cui sia possibile utilizzare le dipendenze funzionali. Essa pone le basi per identificare le dipendenze nella seconda e terza forma normale. Tecnicamente, la 1NF ha attributi che contengono solo valori atomici, senza gruppi ripetuti.

Secondo modulo normale

Dopo aver fatto passare i dati attraverso la 1NF, si otterrà una tabella in cui tutti gli attributi non chiave hanno una funzione completa di dipendenza dalla chiave primaria. In 2NF, si eliminano le dipendenze parziali dividendo le tabelle per verificare che ogni attributo non chiave dipenda completamente dalla chiave primaria.

Terzo modulo normale

Una volta che una tabella di dati è in 2NF, si passa alla 3NF quando tutti gli attributi dipendono in funzione solo dalla chiave primaria e da nient'altro. Nella 3ND, si rimuovono tutte le dipendenze transitive attraverso un'ulteriore suddivisione della tabella in questa fase.

1NF imposta la fase delle dipendenze funzionali, mentre 2NF e 3NF perfezionano l'organizzazione dei dati ristrutturando le dipendenze funzionali. In questo modo si garantisce la memorizzazione di ogni frammento di dati nel posto più logico, riducendo le ridondanze e migliorando l'integrità dei dati.

Visualizzate e gestite la vostra roadmap di prodotto nella visualizzazione ClickUp Sequenza

Tipi di dipendenze funzionali con esempi

Se siete pronti a iniziare a usare le dipendenze funzionali, potete scegliere tra quattro opzioni.

Banale

La dipendenza banale è un tipo base di dipendenza funzionale in cui un attributo o un insieme di attributi determina se stesso. Ogni singola dipendenza è un sottoinsieme del determinante. In altre parole, se C è un sottoinsieme di A, la relazione funzionale è banale.

Potrebbe sembrare un po' ovvio, ma un esempio potrebbe essere l'identificazione del titolo di un libro quando si conoscono sia il titolo che l'autore. È abbastanza facile vedere la relazione tra questi due attributi, ed è per questo che le dipendenze funzionali banali sono le più semplici da capire.

Non banali

Qui le cose si fanno più interessanti. In una dipendenza funzionale non banale, un attributo può determinare un altro attributo distinto. In questo caso, A è un insieme di attributi e lo è anche B, ma B non è un sottoinsieme di A. Se B non è un sottoinsieme di A, hanno una relazione non banale.

Si ha una relazione non banale se si crea un database di libri, si assegna a ogni libro un codice unico e si può cercare il titolo del libro se si conosce il codice assegnato al libro.

Visualizza come le attività fluiscono in ogni fase del progetto e le categorizza in obiettivi

Multivariato

Con una dipendenza multivariata, un attributo si connette a diversi altri attributi. Gli attributi della serie di dipendenze non dipendono l'uno dall'altro. Quindi, se gli attributi A e C non hanno una dipendenza funzionale, la relazione tra B, A e C è multivalente.

Per continuare con l'analogia del libro, è come un autore che ha scritto molti libri. Se si conosce il suo nome, si possono elencare tutti i libri che ha scritto. In una dipendenza funzionale multivalente, un autore avrà più libri collegati al suo nome.

Transitivo

Una dipendenza funzionale transitiva si ha quando un attributo ne determina un altro e poi un altro ancora. È una specie di reazione a catena. Se questo suona familiare, è perché questo tipo di dipendenza funzionale segue la regola della transitività.

In questo caso, se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A deve essere uguale a C. Supponiamo che si stia costruendo un database di libri e che i codici unici dei libri determinino gli editori e i loro generi. Se si conosce il codice del libro, si può capire chi è l'editore e il suo genere.

Come usare le dipendenze funzionali per la gestione dei database

Siete ansiosi di iniziare a usare le dipendenze funzionali? Siete liberi di usare le dipendenze funzionali come meglio credete, ma quando dovete fare un lavoro più intelligente con meno problemi, scegliete ClickUp.

Ecco una rapida panoramica su come costruire un database in ClickUp e incorporare le dipendenze funzionali:

Prima di tutto, è necessario impostare un database in ClickUp. È possibile importare fogli di dati da Excel o crearne di propri da zero. ClickUp Vista Tabella consente la modifica in blocco e altre visualizzazioni personalizzate per tenere traccia dei dati di qualsiasi cosa. ClickUp inoltre visualizza i dati per concludere il vostro database a tempo di record.

La buona notizia è che non si parte da zero. I modelli di database di ClickUp rendono la creazione del database un gioco da ragazzi.

Il Modello di database del blog ClickUp è molto utile per il piano dei contenuti, e il template Modello di elenco dei dipendenti ClickUp è perfetto per creare rapidamente un database con le informazioni di contatto dei colleghi. Si tratta di un database senza codice, quindi se volete creare un database senza imparare l'SQL, abbiamo pensato a voi.

Supervisionare il lavoro continuo di pubblicazione dei post del blog con un calendario dei contenuti

Incorporazione delle dipendenze funzionali in ClickUp

Normalmente, per creare dipendenze funzionali in un database è necessario ricorrere a SQL. Fortunatamente, l'interfaccia drag-and-drop di ClickUp rende facile la creazione di Relazioni tra attività e Documenti. Non guasta il fatto che Strumenti di IA di ClickUp rendono la gestione dei database un gioco da ragazzi, anche se non siete dei professionisti.

Ecco come potete creare una dipendenza nel database di ClickUp .

Per prima cosa, fare clic sull'attività con cui si desidera lavorare.

Andare a Relazioni > Dipendenza. Scegliere tra Attesa, Blocco e Attività per personalizzare la relazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Dependencies.png Dipendenze di ClickUp /$$$img/

Impostare le attività in modo che si blocchino o attendano l'una dall'altra per creare una dipendenza in ClickUp

In questo caso, sceglieremo Attesa e cercheremo un'altra attività che sia in relazione con quella corrente.

Accedere alla relazione di dipendenza dal menu delle impostazioni dell'attività

Fare clic su "Terminato" e il gioco è fatto! 🙌

Semplificare le dipendenze con ClickUp

Chi dice che la gestione dei database debba essere complicata? Se comprendete i dettagli delle dipendenze funzionali, potrete progettare un database veloce e accurato, in grado di far progredire la vostra organizzazione.

E non dovete nemmeno Da fare da soli. ClickUp è un solido sistema di gestione dei database che combina i dati con modelli, progetti, attività, Obiettivi e tutto il resto.

Risparmiate più tempo e concentratevi sulle attività di valore passando alla piattaforma all-in-one di ClickUp.

Provatelo voi stessi: Creare un account gratuito di ClickUp per costruire un database migliore!