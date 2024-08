10 modelli di Lean Canvas di alto valore per imprenditori esperti

I tradizionali documenti di piano aziendale possono diventare piuttosto voluminosi e spesso finiscono per prendere polvere su uno scaffale. In genere contengono pagine e pagine di informazioni sugli obiettivi strategici, logistica operativa e obiettivi di marketing che raramente vengono letti, per non parlare dell'aggiornamento.

L'esigenza di un documento di piano aziendale più conciso e più facile da digerire ha fatto nascere il concetto di lean canvas. Sviluppato dall'autore e imprenditore Ash Maurya un modello di lean canvas aiuta a creare una massima visualizzazione del modello aziendale tradizionale, fungendo da guida produttiva per la risoluzione dei problemi.

Dite addio a piani aziendali lunghi e noiosi e date il benvenuto a un documento di una pagina che viene letto davvero. 🥳

Creare da zero un documento funzionale di tipo "lean canvas" richiede molto tempo. Ecco perché i migliori imprenditori si affidano a modelli per comunicare in modo efficiente la loro visione. In questo articolo vi presenteremo 10 sofisticati modelli di lean canvas per aiutarvi a creare un modello aziendale incentrato sulla soluzione!

Cos'è un modello Lean Canvas?

Un modello di Lean Canvas è una cronaca nitida del modello aziendale che delinea e visualizza i concetti critici per il raggiungimento di obiettivi immediati. È un'alternativa semplificata ai lunghi piani aziendali tradizionali, perché aiuta a riepilogare le metriche attuabili per convertire la vostra idea aziendale in un prodotto o servizio redditizio.

I modelli di Lean canvas sono progettati per essere veloci da creare, concentrandosi solo sugli elementi più critici di un business plan proposta aziendale . Possono includere sezioni per l'identificazione di aree fondamentali quali:

Punti dolenti del cliente ideale

Soluzione/i proposta/e attraverso il prodotto o il servizio

Segmenti di clienti personalizzati

Proposta di valore unica (UVP)

Canali per raggiungere i personalizzati

Flussi di ricavi

Struttura dei costi

Metriche delle prestazioni

Da fare è completare il documento per comunicare le ipotesi e le strategie chiave del modello aziendale al team, agli investitori e agli altri stakeholder.

Questo modello è uno strumento vivo che incoraggia il pensiero iterativo, rendendo più facile per gli imprenditori adattare e perfezionare i loro modelli aziendali man mano che imparano dalle variabili del mercato e dal feedback dei clienti. 🗣️

Come può un modello Lean Canvas aiutare il vostro team?

Un modello di Lean Canvas può essere di grande aiuto al team, fornendo un quadro di facile utilizzo per elaborare strategie sui concetti aziendali. Alcuni vantaggi importanti sono:

Mantenere un approccio incentrato sul cliente: Consente ai team di dare priorità alla riunione delle richieste dei clienti, concentrandosi sullo sviluppo di funzionalità/funzione e su idee di marketing su piccola scala Miglioramento dell'allineamento del team: Favoriscela collaborazione concreta tra i membri del team fornendo una rappresentazione visiva del modello aziendale, aggiornata regolarmente e precisa, che è in grado di fornire un'immagine del modello stesso Ottimizzare le risorse: Incoraggia un approccio sistematico all'identificazione dei rischi di consegna o di mercato e alla sperimentazione di strategie per ridurli al minimo, garantendo la realizzazione di prodotti di qualità con il minimo impegno di tempo, fondi e lavoro richiesto Accelerare il lancio di una startup: Aiuta gli imprenditori nuovi ed esperti a risparmiare tempo prezioso grazie al monitoraggio del tempo necessario per creare e adattare i modelli aziendali Stabilire l'account: Documentare le ipotesi, le responsabilità e le metriche chiave all'interno del modello aiuta ad assegnare la titolarità e la responsabilità per le prestazioni e l'esito positivo del progetto Risolvere i problemi in modo pratico: consente di elaborare facilmente un piano d'azione per fornire prodotti ad alto valore o ad alta domanda seguendo i prompt del modello

Trasformare le idee in attività orientate al valore: 10 migliori modelli di Excel e ClickUp Lean Canvas

Trovare il modello ideale di Lean Canvas può sembrare un'attività scoraggiante. Piuttosto che setacciare infiniti collegati o ricorrere alla versione di prova ed errore, iniziate la vostra ricerca con questi 10 modelli creati da esperti ClickUp ed Excel. ⏬

1. Modello di Lean Canvas di ClickUp

Completando il modulo di questo modello Lean Canvas si ottiene la generazione automatica delle attività, senza lasciare spazio a sviste

Strutturare le idee e trasformarle in piani attuabili può essere un'impresa estenuante. Ma con un modello progettato con cura ClickUp Lean Canvas Modello , potrete portare la vostra azienda in crescita sul giusto monitoraggio in pochissimo tempo. 💗

Questo modello incorpora nell'area di lavoro un Elenco già pronto, che funge da mappatura per identificare elementi standard di Lean Canvas come:

Segmenti di clienti personalizzati

Immediatoproposta di valore* Risorse necessarie per le richieste operative

Soluzioni vincenti

Flussi di reddito

Utilizzate i Campi personalizzati per suddividere, visualizzare e categorizzare le vostre ipotesi, sia per segmento di clienti, costi, metriche, canali o altri fattori. In questo modo si ha un controllo sicuro sull'organizzazione e sulla gestione delle sfide aziendali.

La visualizzazione del modulo Lean Canvas del modello semplifica la strutturazione delle idee, rendendo più facile l'acquisizione di informazioni attuabili. Ogni modulo completato Modulo ClickUp genera automaticamente attività e le monitora attraverso stati come Complete, In Progress e To Do.

Considerate la vista Lean Elenco Bacheca come il vostro hub centrale. Presenta i vostri problemi della tela di lean come schede dettagliate su un'interfaccia drag-and-drop, mostrando chiaramente i segmenti di clienti rilevanti e i modi potenziali per entrare in quei mercati.

Infine, la visualizzazione Lean Tabella consente di modificare le colonne delle attività in base alle proprie esigenze, rendendo la navigazione, la modifica e l'esportazione dei dati un gioco da ragazzi.

2. Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Il modello di piano Business Lean di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare ed eseguire efficacemente la vostra strategia aziendale

Volete progettare un modello aziendale efficiente dal punto di vista delle risorse per capitalizzare le nuove opportunità di mercato? Date un'occhiata al modello di Modello di piano aziendale ClickUp Lean -vi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto aiutandovi a definire gli obiettivi aziendali in modo efficace e fornendo in ogni momento un riepilogo/riassunto dello stato del progetto.

Come il modello precedente, anche questo è dotato di campi personalizzati per visualizzare il piano aziendale. È possibile definire gli attributi tramite menu a discesa, aggiungere descrizioni in testo o caricare file per arricchire il campo con dati rilevanti.

Ciò che distingue questo modello sono i suoi tipi di visualizzazione specifici per l'azienda, tra cui i seguenti:

Riepilogo/riassunto del piano: riepiloga gli elementi chiave del modello aziendale in un elenco. Fornisce descrizioni dei progetti, identificazione del task manager e aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle attività Canva del modello aziendale viewa una vista Bacheca che impila le attività in temi di canvas snelli come:

_Problema _Alternative esistenti Soluzione metriche chiave vantaggio sleale Vista Elenco per priorità-consente di organizzare le attività in base alla loro importanza per un layout più adatto alle scadenze 🚩

Se la vostra startup ha dei vincoli di budget molto stringenti, vi consigliamo di creare un foglio di calcolo completo utilizzando la funzione Vista Tabella in ClickUp . È possibile accantonare in anticipo i budget per il marketing, la pubblicità e il personale ed evitare spese inutili durante lo sviluppo di un modello aziendale snello.

3. Modello di Business Model Canvas di ClickUp

Questo modello di lavagna online inizia con nove segmenti chiaramente definiti e cancellati dal codice, che forniscono la struttura fondamentale per il business model canvas

Se state rimuginando su come trasformare un'idea approssimativa in una un piano aziendale ben strutturato non si può fare a meno di guardare al Modello di Business Model Canvas di ClickUp ! Dà potere ai team facilitando la collaborazione innovativa su una lavagna online condivisa. Può essere utilizzato per:

Pianificare la vostra strategia aziendale, restringendo le aree ad alta crescita

Scomporrei viaggi dei clienti con l'aiuto del vostroteam commerciale e di marketing* Collaborare per prendere decisioni informate su prezzi, produzione e distribuzione

Il modello inizia con questi nove segmenti distinti, codificati in base al colore, che fungono da base per il modello aziendale snello:

Partner chiave Attività chiave Proposta di valore Relazioni con i clienti Segmenti di clienti Canali Risorse chiave Struttura dei costi Flusso dei ricavi

Affidatevi ai prompt del modello per specificare i dettagli dell'azienda, i nomi dei compagni di squadra partecipanti e la data di creazione. Inoltre, se il modello aziendale viene realizzato in più iterazioni, è possibile denominare e numerare le versioni di conseguenza.

La parte migliore? Lavagne online ClickUp hanno una tela infinita e una barra degli strumenti facile da navigare con opzioni per aggiungere note, immagini e altri elementi multimediali. Lo spazio per esplorare e sviluppare le vostre idee non manca mai. 🔄

4. Modello di lavagna online ClickUp Startup Canvas

Questo modello di lavagna online è di facile utilizzo e vi aiuta a creare un'istantanea concisa della vostra azienda e della sua strada verso l'esito positivo L'avvio di una startup di esito positivo è un'attenta miscela di buoni piani e azioni efficaci. Quindi, come potete assicurarvi che la vostra startup parta con successo? È qui che il Modello di lavagna online ClickUp Startup Canvas viene fornito in. 🔝

Questo modello è il vostro miglior partner per la modellazione aziendale snella e per testare idee a basso impegno per definire la vostra proposta di valore e il modello di reddito. Per impostazione predefinita, vi offre 13 segmenti completi che coprono praticamente ogni angolo della vostra startup.

Supponiamo che stiate lavorando al lancio di una startup agri-tech per aiutare gli agricoltori ad acquistare attrezzature agricole a basso costo. Iniziate nominando i vostri partner chiave e delineando il problema che la vostra azienda o il vostro prodotto risolvono (ad esempio, la riduzione del lavoro manuale a prezzi accessibili). Potreste voler definire il vostro mercato di riferimento, identificare i concorrenti e i sostituti, fissare degli oggetti (come mantenere un margine di profitto del 20%) e persino stimare i costi delle attrezzature. 🌱

Questo modello di lavagna online di una sola pagina è di facile utilizzo e vi aiuterà a riepilogare/riassumere in modo conciso la vostra azienda, compresi gli obiettivi e i piani di successo. Il suo layout professionale è ideale per la presentazione agli investitori, ma può anche servire come bozza di un piano aziendale più completo quando la vostra azienda cresce.

5. Modello di Brainstorm per ClickUp Squad

Lavorate bene in team con questo modello di Brainstorm Squad di ClickUp

Cercate uno strumento dinamico per migliorare la collaborazione all'interno del vostro team? Il Modello di Brainstorm per ClickUp Squad può essere la soluzione ideale! Se l'atmosfera del vostro team è quella di lavorare in modo più intelligente, non più difficile, questo modello è qui per farlo. 💡

Come suggerisce il nome, questo modello è il vostro guida semplificata al brainstorming che vi aiuta a raccogliere e classificare le idee di ciascun membro del team. All'interno di questa lavagna online interattiva e altamente personalizzabile, è disponibile il Team Work Canvas per organizzare e dare priorità alle idee attuabili.

Il modello offre nove sezioni di discussione con codice colore, che assicurano che ogni aspetto di dinamiche del team è distinto e facilmente identificabile. Comprende categorie come Salute del team, Ritmo del team e Consenso del team, consentendo di capire come questi concetti si allineino agli oggetti generali del team. Potete usare questo modello anche per concordare le approvazioni delle riunioni e dei flussi di lavoro, mettendo ordine nelle operazioni tipicamente caotiche delle nuove startup.

I membri del team possono semplicemente prendere una nota adesiva, inserire le loro idee e inserirle nella bacheca degli argomenti con un'azione di trascinamento. Utilizzate stati come Aperto e Completo per monitorare lo stato di ogni idea.

6. Modello di ClickUp per creare processi in modo efficiente

Il modello ClickUp Create Process Efficiently è stato progettato per affrontare le inefficienze dei processi eliminando gli sprechi

Il Modello per creare processi efficienti con ClickUp si occupa di eliminare gli sprechi dei processi per ottimizzare i flussi di lavoro per team di progetti snelli . L'idea principale è quella di visualizzare i processi attuali in tutti i reparti, individuare i colli di bottiglia dell'efficienza e sbarazzarsi delle attività di scarso valore che rallentano il team. 🛞

Questo modello dispone di campi personalizzati predefiniti per acquisire i dati sulle attività attraverso attributi quali la complessità dell'attività, il tasso di completamento, il ruolo e il livello di sforzo. Compilate i dati per i processi che state esaminando e ottenete un confronto omogeneo.

Le molteplici visualizzazioni del modello sono progettate per visualizzare i processi da diverse prospettive. Ad esempio, la vista Elenco Processo consente di creare e gestire attività per i processi in corso o in piano.

C'è poi la vista Vista Gantt Chart che mostra le attività su una sequenza temporale, visualizzando chiaramente le date di inizio e fine, la durata e le dipendenze. È incredibilmente utile per monitorare quali attività sono in attesa di altre e per trattenere le risorse.

La visualizzazione SIPOC (Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, and Customers) Diagram è fantastica per la collaborazione del team, perché aiuta a delineare il processo aziendale dall'inizio alla fine prima di implementarlo. Nel frattempo, la visualizzazione Process Map adotta un approccio visivo unico, consentendo di di mappare i vostri processi e individuare rapidamente le aree di miglioramento.

7. Modello di roadmap aziendale di ClickUp

Visualizzazione della roadmap strategica dell'azienda nella Sequenza di ClickUp

Il Modello di roadmap aziendale di ClickUp non si limita a visualizzare il vostro modello aziendale, ma supporta un'efficiente monitoraggio dei progetti e gestione del team per mantenerlo allineato e produttivo.

Immaginate di gestire una campagna di marketing. La Vista Elenco di Tutte le iniziative per trimestre del modello funge da calendario della campagna che suddivide le attività per trimestre e fornisce un piano chiaro per ogni periodo.

È possibile impostare obiettivi specifici per il trimestre, come ad esempio l'aumento del traffico del sito web e la l'impegno sui social media . La vista Elenco obiettivi strategici funge da progetto strategico, raggruppando le attività in base agli obiettivi definiti. Per quanto riguarda la vista Gantt Roadmap, consideratela come il vostro piano di lavoro sequenza del progetto . Evidenzierà la sequenza delle attività di marketing e le loro dipendenze, rendendo il piano di marketing ben strutturato e vincolato nel tempo.

La visualizzazione Sequenza per Categoria aziendale adotta un approccio diverso, aiutandovi a determinare quale attività del progetto richiederà più tempo. E la parte migliore?

Potete facilmente riprogrammare o regolare la durata di ogni elemento con un semplice trascinamento, rendendo il vostro piano ancora più flessibile! 🤸

8. Modello Excel di Business Model Canvas di BusinessModelAnalyst

Il modello Excel Business Model Canvas suddivide il vostro piano aziendale in blocchi chiave

Il modello Excel Business Model Canvas di BusinessModelAnalyst elimina la necessità di lunghe spiegazioni. Al contrario, indirizza la vostra attenzione su un unico canvas.

Questo modello di modello aziendale a tela snella funge da progetto, dividendo la strategia aziendale in nove blocchi essenziali. Questi includono Segmenti di clienti per identificare il pubblico principale, Proposte di valore per differenziare la vostra offerta e Canali per ottimizzare il modo in cui raggiungete i vostri clienti.

Il bello è che il modello visualizza in modo dettagliato la vostra azienda in un'unica schermata. Questo vi aiuta a progettare in modo completo il vostro modello aziendale e a capire come ogni componente si inserisce in un quadro più ampio. 🖼️

9. Modello Excel di Business Model Canvas di Someka

Questo modello Excel semplifica l'attività di riepilogare/riassumere, progettare e analizzare il piano strategico dell'azienda

Ottenere un'istantanea chiara dei componenti aziendali è fondamentale per piano strategico e il modello Excel Business Model Canvas di Canva è uno strumento prezioso per raggiungere questo obiettivo!

Questo modello Excel di lean canvas offre un modello di lean canvas di una sola pagina, semplificando il processo di riepilogare, progettare e analizzare il piano strategico dell'azienda. Offre due opzioni per visualizzare i componenti aziendali:

Canva dinamica: Include uno spazio per la creazione di note post-it di colore per i diversi componenti Tela vuota: Canva la libertà di progettare la tela con un editor drag-and-drop. È possibile personalizzare le note con varie opzioni quali colori, font, contorni e altro ancora dalla scheda formattare

Questo modello è compatibile con Excel 2010 e versioni successive ed è disponibile in un formato pronto all'uso per piattaforme Mac e Windows.

10. Modelli Excel di Business Model Canvas e Lean Canvas di NeosChronos

Questo modello è adatto alle startup e alle aziende che vogliono semplificare e accelerare le procedure di piano e di decisione

Il modello Excel Business Model Canvas e Lean Canvas di NeosChronos è una soluzione duplice per i team di software che desiderano visualizzare il loro modello aziendale seguendo i principi di metodologia Lean .

Il modello Excel offre due fogli: il business model canvas e il lean canvas planning. Il primo suddivide il modello aziendale in componenti chiave, come i segmenti di clientela, le proposte di valore e i flussi di reddito. Il foglio del lean canvas consente di definire brevemente i problemi della startup, le soluzioni e le metriche chiave in un'unica pagina. 📑

Il formato basato su Excel garantisce un'organizzazione voce dei dati e aggiornamenti facili. Tuttavia, questo modello potrebbe non essere adatto a tutti, in quanto è necessario passare costantemente da un foglio all'altro per ottimizzare le informazioni registrate. Ma il design è comunque piuttosto solido!

Sollevare l'azienda da terra con il modello perfetto di Lean Canvas

I Lean Canvas sono stati utilizzati da diverse aziende multimiliardarie, tra cui Apple e Tesla . Potete anche scalare il vostro percorso verso l'esito positivo con i modelli di cui abbiamo parlato. Sono un ottimo punto di partenza per gli imprenditori che vogliono pianificare le loro mosse con precisione.

ClickUp dispone di oltre 1.000 altri modelli per migliorare la produttività del team e supportare le attività delle startup visitate la galleria per scoprirli ! 🕺