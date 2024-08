10 migliori strumenti ERD per visualizzare e progettare modelli di database complessi

Un buon sistema di database ha un ruolo fondamentale nel supportare le operazioni quotidiane di qualsiasi organizzazione. Aiuta a organizzare, recuperare e confrontare tutti i tipi di dati, dal monitoraggio dell'inventario alla registrazione delle informazioni e delle transazioni dei clienti.

La creazione e la gestione di repository ad alte prestazioni richiede però un progetto. I diagrammi delle relazioni tra entità del database aiutano a sviluppare questo schema iniziale, definendo gli attributi individuali e le relazioni tra i record.

In origine proposto dal Dr. Peter Chen , un informatico taiwanese-americano, questo modello di diagramma di flusso promuove una comprensione precisa degli schemi dei database per gli utenti tecnologici e non.

Se siete alla ricerca di strumenti di alta qualità per creare l'ERD perfetto, siete fortunati! Esploreremo 10 strumenti ERD pratici che forniscono chiarezza visiva per creare modelli di database coesi. 💯

Cos'è un diagramma ER?

Un diagramma delle relazioni tra entità (ERD) è un tipo di diagramma di flusso utilizzato nella progettazione di database. Illustra la struttura e le relazioni all'interno di un database attraverso tre componenti:

Entità: Denota gli oggetti o i concetti del database Attributi: Definisce le proprietà delle entità. In un tipico modello ERD, si incontrano quattro tipi di attributi: Attributi chiave servono per l'identificazione univoca gli attributi composti sono suddivisi in attributi più piccoli gli attributi multivariati contengono valori multipli gli attributi derivati sono calcolati da altri attributi Relazioni: Stabilisce connessioni o associazioni tra entità, che possono essere:

Uno-a-uno (1:1) da uno a molti (1:N) Molti a uno (N:1) da molti a molti (N:N)

Questa interazione tra attributi e relazioni rivela un modo chiaro e conciso per rappresentare l'organizzazione dei dati all'interno di qualsiasi sistema complesso. Supponiamo che stiate creando diagrammi delle relazioni tra entità per una scuola: un diagramma ER vi aiuterà a mappare logicamente le connessioni tra studenti, corsi e membri della facoltà. 🧑‍🏫

Cosa cercare in uno strumento ERD

Anche se uno strumento ERD deve soddisfare le vostre esigenze e preferenze specifiche, ecco alcuni fattori generali da considerare:

Librerie integrate: cercate modelli ERD e librerie di simboli all'interno dello strumento per rendere più semplice la creazione di un modello ERDla creazione del diagramma più efficiente Facilità d'uso: L'ideale è avere un'interfaccia intuitiva che non richieda una formazione estesa agli utenti Funzionalità di diagramma: Cercare funzionalità/funzione di diagramma estese e personalizzate. Gli strumenti desiderabili sonolavagne online e mappe mentali per aiutarvi a creare diagrammi ER visivamente convincenti Compatibilità con i database: Il software deve supportare o integrarsi con il sistema di gestione dei database (DBMS) scelto Funzionalità/funzione di collaborazione: Se lavorate in un team, avrete bisogno di funzionalità/funzione per la collaborazione in tempo reale, come la correzione di bozze e il controllo di versione per i file di testoun flusso di lavoro efficace6. Importazione ed esportazione opzioni: Può essere necessaria la capacità di importare schemi di database esistenti e di esportare diagrammi ER in vari formati (ad esempio, PDF, PNG, SVG)

10 Migliori strumenti ERD per creare diagrammi di database nel 2024

Dopo aver illustrato i fondamenti degli strumenti ERD, analizziamo le 10 migliori opzioni per le vostre esigenze di diagrammi di database. 😍

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteboard-GA\_Edit-Templates\_V2-1.gif Diagrammi e diagrammi di flusso nelle lavagne online /$$$img/

Le lavagne online di ClickUp offrono tutte le funzionalità creative e collaborative necessarie per costruire diagrammi e diagrammi di flusso online

ClickUp è molto più di un semplice strumento di creazione di diagrammi: è uno strumento completo per la creazione di diagrammi piattaforma di produttività che integra perfettamente attività, discussioni e documenti.

Prendete la collaborazione la Mappa dei concetti e le sessioni di diagramming a un livello completamente nuovo con Lavagne online ClickUp . È una tela a forma libera per il brainstorming e la pianificazione di progetti, che consente a più utenti di contribuire simultaneamente con schizzi, testi, immagini, forme, connettori, note adesive e altri elementi multimediali.

Non volete costruire un ERD da zero? Sfruttate l'estesa libreria di template di ClickUp per la creazione di diagrammi e mappature! Mappate senza problemi la vostra ERD con la funzione Modello di diagramma delle relazioni tra entità di ClickUp -Ideale per creare strutture di dati complesse senza dover ricorrere al codice.

Questo modello di lavagna online consente di creare chiavi primarie e straniere senza sforzo utilizzando campi personalizzati, fornendo informazioni immediate sulle relazioni dell'ERD. Stabilite connessioni in pochi secondi con i nodi trascinati. Sfruttate i livelli di Zoom per modellare i dati in qualsiasi scala. Si consiglia di utilizzare semplici Automazioni ClickUp per applicare vincoli ai modelli ER. In questo modo è possibile garantire output coerenti e privi di errori. 🥰

Modellare con precisione i set di dati utilizzando il modello di diagramma delle relazioni tra entità di ClickUp ClickUp Mappe mentali è un'altra funzionalità/funzione di diagramma da esplorare. Consente di organizzare progetti, idee e attività illustrando relazioni e gerarchie.

Nel complesso, ClickUp è un programma altamente visivo project management soluzione. Con una soluzione altamente dashboard altamente personalizzabili , oltre 1.000 opzioni di integrazione e 15 visualizzazioni è possibile rappresentare, esaminare e collegare logicamente gli elementi della struttura del database in pochissimo tempo!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Brainstorming in tempo reale epianificazione di progetti con lavagne online e Mappe mentali

Modelli con barra degli strumenti intelligente per il diagramma di flusso e forme ERD

15+ visualizzazioni come le viste Bacheca e Tabella, per la supervisione e il piano delle relazioni tra le entità

Facile esportazione e importazione di dati e diagrammi

Interfaccia drag-and-drop per la mappatura senza codice

Livelli di accesso ai dati personalizzabili conClickUp Gerarchia* Documenti di ClickUp per centralizzare la base di conoscenza dell'ERD

Limiti di ClickUp

Richiede tempo per imparare le numerose funzionalità/funzione disponibili

L'app mobile ha meno funzionalità/funzione rispetto alla versione web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare l'azienda per i prezzi

: Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lucidchart-example-of-dynamic-shapes-data-1400x684.png Esempio di Lucidchart con dati dinamici sulle forme /$$$img/

Via: Lucidchart Lucidchart, come i suoi principali concorrenti è uno strumento versatile per creare diagrammi ER e idee di design di livello professionale, anche per i set di dati più complessi. Consente la modifica in tempo reale nel cloud, il che lo rende un'opzione ideale per i team remoti e distribuiti.

Consente di creare diagrammi da zero o di utilizzare una serie di modelli, simboli e notazioni per accelerare il processo.

Create un diagramma vuoto e accedete alla libreria di forme di Lucidchart ERD facendo clic sul pulsante + Forme dal menu sul lato sinistro dello schermo. Una volta abilitata, è possibile trascinare e rilasciare senza sforzo le forme ERD sulla tela, ottenendo un discreto vantaggio.

La connessione di queste forme è altrettanto intuitiva: è possibile collegarle trascinandole dai punti rossi ai bordi delle forme e personalizzando le terminazioni delle linee utilizzando la barra degli strumenti sopra la tela. 🎨

Migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Collaborazione in tempo reale con team globali

Numerosi modelli, simboli e opzioni di personalizzazione

Interfaccia pulita e intuitiva

Supporta l'importazione e l'esportazione da Visio

Limiti di Lucidchart

Tempo di caricamento inferiore alla media

La personalizzazione degli elementi visivi può essere complicata

Prezzi di Lucidchart

Free Forever : gratis

: gratis Individuo : a partire da $7,95 al mese

: a partire da $7,95 al mese Team : a partire da $9 per utente al mese

: a partire da $9 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2 : 4.5/5 (4.000+ recensioni)

: 4.5/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

3. VeloceDBD

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/QuickDBD.png QuickDBD /$$$img/

Via: QuickDBD QuickDBD è uno strumento gratuito per la creazione di diagrammi ER, ideale per chi ama la precisione e l'efficienza della tastiera. Permette di schematizzare rapidamente gli schemi di database semplicemente digitando - Da fare è inserire le informazioni sulle entità e i relativi box di dati appariranno sul display! ⌨️

Ma non si ferma qui!

QuickDBD brilla anche nel settore della collaborazione. Grazie all'interessante funzionalità di condivisione dei link, lavorare con il team sulle strutture in corso è un gioco da ragazzi. Inoltre, supporta l'importazione di schemi da database come MySQL, MariaDB, Oracle e SQL Server, aiutandovi a generare ERD senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickDBD

Alimentazione dei comandi tramite semplici input da tastiera

Condivisione privata o pubblica dell'ERD

Importazione di schemi da MySQL, MariaDB, Oracle, server SQL

Assistenza per l'esportazione in formato PDF/RTF

Limiti di QuickDBD

Gli utenti del piano Free hanno il limite di 10 tabelle per diagramma

Spazio di archiviazione privato disponibile solo per gli utenti Pro

Prezzi di QuickDBD

Basic : Free

: Free Pro: $14/mese o $95,00/anno

Valutazioni e recensioni di QuickDBD

G2 : 4.8/5 (meno di 5 recensioni)

: 4.8/5 (meno di 5 recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

4. Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Creately.png Creately /$$$img/

Via: Creately Creately elimina la complessità dell'equazione dei diagrammi di flusso offrendo una piattaforma intuitiva che trasforma i dati grezzi in ERD raffinati. 🎁

Con una interfaccia interattiva drag-and-drop e una comoda barra degli strumenti, avete la libertà di costruire strutture di dati concettuali, logiche o fisiche. È possibile personalizzarle regolando colori, font e attributi in linea con il proprio piano di progettazione. Da fare una ricerca per testo del diagramma per trovare un particolare nodo in una rete di grandi dimensioni.

Creately offre cursori illimitati in tempo reale, aiutandovi a fare team con i colleghi. È anche possibile utilizzare i commenti per discussioni asincrone e follower. Come ClickUp, questo strumento permette di configurare più livelli di accesso e di ruolo per gestire la revisione e l'approvazione dei diagrammi ER.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Funzione intuitiva di drag-and-drop

Personalizzazioni con un solo clic

Cursori in tempo reale per la collaborazione

Livelli di accesso personalizzabili

Limiti di Creately

Occasionalmente lento da caricare

La versione Free potrebbe essere migliore

Prezzi di Creately

free Forever : Sempre gratis

Sempre gratis Starter : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Business : $89 di valutazione al mese

: $89 di valutazione al mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/5 (900+ recensioni)

: 4.4/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

5. DBDiagramma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/DBDiagram.png DBDiagramma /%img/

Via: DBDiagramma DBDiagram è la scelta migliore per gli sviluppatori e gli analisti alla ricerca di uno strumento di diagrammi di relazioni tra entità basato sul web e conveniente. Dà priorità alla facilità d'uso, consentendo ai professionisti di trasformare le loro idee in diagrammi chiari con un codice minimo.

Ma ecco la parte più interessante: DBDiagram va oltre, consentendo di ottenere diagrammi ER direttamente da file di dump SQL. Può anche generare istruzioni SQL per creare uno schema di database. Questo strumento è tutto incentrato sulla convenienza, in quanto è possibile integrarlo con framework web popolari come Rails o Django e caricare i file schema.rb o models.py in un batter d'occhio!

Una volta che i vostri diagrammi ER sono pronti, trasformateli rapidamente in PDF e condivideteli con il vostro team o fateli circolare internamente con un solo clic. 🖱️

Le migliori funzionalità/funzione di DBDiagram

Diagramma a codice minimo

Importazione di diagrammi ER da file di dump SQL

Integrazione di framework web

Consente la conversione e la condivisione in PDF

Limiti di DBDiagram

La gestione delle chiavi esterne potrebbe essere migliorata

Personalizzazioni limitate

Prezzi di DBDiagram

Persona : Free Forever

: Free Forever Persona Pro : $7,5/mese

: $7,5/mese Teams: $35/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su DBDiagram

G2 : 4.3/5 (meno di 5 recensioni)

: 4.3/5 (meno di 5 recensioni) Caccia al prodotto: 4/5 (oltre 30 recensioni)

6. Disegno intelligente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/SmartDraw-1400x650.png Disegno intelligente /$$$img/

Via: Disegno intelligente SmartDraw è all'altezza del suo nome e offre un approccio libero alla creazione di diagrammi entità-relazioni. Ciò che lo distingue è la capacità di generare automaticamente ERD utilizzando il database esistente, fornendo una bozza iniziale che può essere personalizzata ulteriormente.

L'ampia matrice di modelli con forme ERD rettangolari, ovali e a diamante assicura un viaggio senza intoppi dalla concezione al completamento. Se i modelli non sono adatti alle vostre esigenze, potete scegliere manualmente le forme e inserire i dati, assicurandovi che i risultati finali corrispondano alla vostra visione. 👁️‍🗨️

Aggiungete facilmente i diagrammi generati alle aree di lavoro di Microsoft Office o Google. SmartDraw si integra con i comuni sistemi di spazio di archiviazione, consentendo di archiviare i diagrammi senza creare cartelle e autorizzazioni parallele.

Consultate il sito le migliori alternative a SmartDraw per ampliare la vostra ricerca!

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Modelli predefiniti

Genera automaticamente ERD dal database esistente

Utili integrazioni

Assistenza via telefono, chat e email

Limiti di SmartDraw

Scelta limitata di simboli

Alcuni utenti ritengono che cancellare il testo predefinito nei modelli richieda molto tempo

Prezzi di SmartDraw

Utente singolo: 9,95 dollari/mese

9,95 dollari/mese Utenti multipli: a partire da $8,25/mese per utente (minimo tre utenti)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di SmartDraw

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

7. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Miro.png Miro /$$$img/

Via: MiroCome Lucidchart e ClickUp, Miro vi copre le spalle con numerosi modelli che coprono tutto, dalle catene di valore agli ambiti di progetto. Il suo modello ERD viene fornito con una mappa predefinita per creare il modello dei dati. I passaggi tipici includono:

Identificazione e denominazione delle entità Uso delle linee di connessione (sulla barra degli strumenti o con il tasto di scelta rapida L) per stabilire le relazioni Personalizzazione e finalizzazione del diagramma

Miro aggiunge un tocco di magia con funzioni interattive avanzate che elevano la vostra esperienza di diagramma collaborativo. Pensate a un brainstorming su una vera lavagna online, sia che siate in ufficio o che lavoriate da casa. Tutti possono partecipare, grazie a funzionalità/funzione come i post-it digitali e il disegno a mano. 🖍️

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Lavoro di gruppo e modifica dei documenti in tempo reale

Offre l'accesso a più formati di file

Fornisce numerosi modelli oltre agli ERD

Si integra con altri strumenti e piattaforme

Limiti di Miro

Capacità offline limitate

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Miro

Free Forever

Starter : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Business : $16/mese per membro

: $16/mese per membro Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (5.000+ recensioni)

: 4.8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

8. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Canva.png Canva /$$$img/

Via: Canva Il creatore di diagrammi ER di Canva non è solo conveniente ma anche facile da usare. È caratterizzato da funzionalità/funzione ben delineate per mostrare connessioni complesse all'interno del vostro set di dati, aiutandovi a rilevare più rapidamente potenziali difetti logici o bug di progettazione. 🐞

Canva consente di scegliere tra oltre 20 tipi di grafici per rappresentare i modelli ER in diverse situazioni, assicurando che i diagrammi siano completi e visivamente accattivanti. Inoltre, consente di creare grafici di facile lettura con una pubblicazione ad alta risoluzione.

Ciò che contraddistingue Canva sono le sue ricche opzioni di personalizzazione. È possibile visualizzare entità, attributi e relazioni con numerosi elementi di design, tra cui immagini e grafici. Per condividere e incorporare i diagrammi, è sufficiente utilizzare i pulsanti per scaricare ed esportare integrati nel programma del software dei diagrammi .

Le migliori funzionalità/funzione di Canva

20+ tipi di grafici

Interfaccia intuitiva e facile da navigare

Pratiche opzioni di download ed esportazione

Estesa collezione di palette di colori e impostazioni di font

Limiti di Canva

Limitate funzionalità/funzione di modifica professionale

Può presentare ritardi con alcune integrazioni

Prezzi di Canva

**Free Forever

Pro : $14,99/mese per una persona

: $14,99/mese per una persona Teams: $29.99/mese per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.000+ recensioni)

9. EdrawMax

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/max1-1400x758.png Dashboard di EdrawMax /$$$img/

Via: EdrawMax EdrawMax è lo strumento ideale per creare facilmente grafici e diagrammi di grande impatto visivo. È utile per progettare diagrammi di relazioni tra entità grazie ai suoi strumenti di progettazione personalizzabili e accattivanti. 🌻

Per creare un nuovo ERD, aprite il vostro account EdrawMax e passate alla sezione Modellazione di database (sul lato sinistro dello schermo). Scegliete uno dei modelli per iniziare, oppure utilizzate una tela vuota.

EdrawMax consente di definire facilmente relazioni complesse tra entità con connettori e linee e di convertirle in uno schema relazionale. Il diagramma che ne risulta può aiutare ad avere una consapevolezza dei problemi in anticipo, soprattutto se si vogliono limitare gli errori di distribuzione.

Una volta entrati in modalità di risoluzione dei problemi, è possibile perfezionare il diagramma aggiungendo o rimuovendo elementi. Salvate i vostri file in sicurezza sul cloud o esportateli in formati popolari come PDF, Visio, HTML e SVG.

Le migliori funzionalità/funzioni di EdrawMax

Utilizzo online e offline

Funzionalità "Snap and Glue" per la connessione delle forme

Esportazione di file in più formati

Disponibile su Windows, Mac e Linux

Limiti di EdrawMax

Può essere costoso per alcuni utenti

Le funzionalità di ridimensionamento e allineamento sono da migliorare

Prezzi di EdrawMax

Per i privati * Piano di sottoscrizione : $99/anno * Piano a vita : $198 (pagamento unico) * Piano bundle a vita : $245 (pagamento unico) * Piano bundle annuale: $126,4/anno

Piano di sottoscrizione Piano a vita Piano bundle a vita Piano bundle annuale: $126,4/anno Per Teams: $505,75/anno (per cinque utenti)

$505,75/anno (per cinque utenti) Per le aziende: Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

10. Paradigma visivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Visual-Paradigm.png Paradigma visivo /$$$img/

Via: Paradigma visivo Visual Paradigm è uno strumento online con un editor intuitivo per la modellazione ERD. La sua interfaccia senza pubblicità garantisce un'esperienza libera da distrazioni commerciali.

Create entità ERD con campioni di dati o utilizzate Model Transitor per duplicare diagrammi e transizioni esistenti. Utilizzate gli editor Tabella Record e Database View per modellare la struttura dei dati in modo metodico e aggiungere tabelle, colonne e relazioni per una rappresentazione visiva accurata. È possibile generare direttamente istruzioni SQL ad hoc per le tabelle di dati.

Grazie alla creazione illimitata di diagrammi e alle opzioni di esportazione delle immagini senza watermark, questa piattaforma è una scelta versatile sia per i singoli che per i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Paradigm

Editor di ERD intuitivo

Diagrammi illimitati per gli abbonati idonei

Permette di inserire note, testi e immagini

Permette di duplicare i modelli

Limiti di Visual Paradigm

Integrazione insufficiente con altri sistemi

Strumenti ERD non disponibili per i sottoscrittori di piani Modeler

Prezzi di Visual Paradigm

Modeler : $6/mese

: $6/mese Standard : $19/mese

: $19/mese Professionista : $35/mese (modello di fatturazione trimestrale)

: $35/mese (modello di fatturazione trimestrale) Azienda: $89/mese (modello di fatturazione semestrale)

Visual Paradigm valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

Padroneggiare l'arte dei diagrammi delle relazioni tra entità

Nella ricerca dei migliori strumenti per la creazione di diagrammi delle relazioni tra entità, è sempre opportuno scegliere uno strumento che si allinei alle vostre esigenze specifiche. I prodotti di cui abbiamo discusso oggi sono altamente accessibili e disponibili a diversi livelli di prezzo, per cui la vostra processo decisionale dovrebbe essere fluido.

Come scelta di spicco, prendete in considerazione ClickUp -non solo semplifica la creazione di diagrammi per i gestori di database, ma offre anche una miriade di altre funzionalità/funzione per la produttività. 🤩