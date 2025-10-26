les 15 meilleurs outils de planification pour organiser vos projets, vos objectifs et vos flux de travail (2025)

Avez-vous déjà eu l'impression que votre liste à faire vous regardait de travers ? Ou que l'échéancier de votre projet avait pris une tournure imprévisible, quelque part entre le chaos et l'optimisme alimenté par le café ?

C'est là qu'interviennent les outils de planification modernes, tels que les plateformes collaboratives ClickUp, Asana et monday.com. Il ne s'agit pas simplement de listes de tâches numériques. Elles vous aident à mapper des objectifs, à suivre des tâches, à établir des échéanciers et à gérer des flux de travail, le tout grâce à l'IA.

Que vous dirigiez le lancement d'un produit ou que vous réorganisiez les opérations internes, le bon outil peut éliminer la prolifération du travail et apporter clarté et contrôle.

Dans cet article, nous allons découvrir 15 outils de planification qui aident les gestionnaires de projet, les managers d'équipe et les professionnels des opérations à planifier plus intelligemment, à mieux s'aligner et à atteindre leurs objectifs. 🎯

Voici un aperçu de tous ces logiciels de gestion de projet. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Objectifs, tâches, échéanciers, modèles, et suggestions IA personnalisables dans un espace collaboratif unique Taille de l'équipe : idéal pour les particuliers, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises Vues ClickUp, assistant alimenté par l'IA (ClickUp Brain), tableaux de bord, Objectifs, rapports avancés, modèles prédéfinis, tableaux blancs, documents Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Wrike Gestion visuelle des flux de travail pour les équipes créatives et opérationnelles Taille de l'équipe : idéal pour les équipes marketing et les PMO Formulaires de demande, tableaux de bord dynamiques, diagrammes de charge de travail, vérification en temps réel et planification de projets marketing Free ; à partir de 10 $/mois par utilisateur Jira Planification agile de projets et suivi des problèmes pour les équipes logicielles Taille de l'équipe : idéal pour les équipes d'ingénieurs et DevOps Feuilles de route avancées, suivi des sprints, lien des problèmes et gestion des versions pour une prise de décision éclairée Free ; à partir de 7,53 $/mois par utilisateur Trello Organisation des tâches sous forme de cartes pour des projets personnels ou d'équipe simples Taille de l'équipe : idéal pour les freelances et les petites équipes Tableaux Kanban, e-mails vers tâches, Power-Ups, suivi de la progression des checklist Free ; à partir de 6 $/mois par utilisateur Microsoft Projet Planification structurée et gestion des ressources dans l'écosystème Microsoft Taille de l'équipe : idéal pour les chefs de projet et les agences de taille moyenne Diagrammes de Gantt, nivellement des ressources, suivi des coûts, intégration MS 365 Gratuit ; à partir de 10 $/mois par utilisateur Travail d'équipe Réalisation de projets clients avec précision de la facturation et des ressources Taille de l'équipe : Idéal pour les agences et les cabinets de services professionnels Suivi du temps, portail client, planificateur de charge de travail et tableaux de bord de rentabilité Free ; à partir de 13,99 $/mois par utilisateur Toggl forfait Planification visuelle légère pour les environnements de projet en évolution rapide Taille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes et les studios de création Calendriers d'équipe, jalons codés par couleur, planificateur glisser-déposer et afficher de la disponibilité en temps réel Free ; à partir de 6 $/mois par utilisateur Todoist Productivité personnelle et collaboration de base avec une expérience utilisateur minimaliste Taille de l'équipe : Idéal pour les entrepreneurs indépendants et les petits groupes de travail Saisie en langage naturel, tâches imbriquées, libellés et filtres, rappels multiplateformes Gratuit ; à partir de 2,5 $ par mois et par utilisateur MindMeister Brainstorming et planification visuels à l'aide de cartes mentales collaboratives Taille de l'équipe : idéal pour les équipes d'innovation et les concepteurs de produits Cartes mentales collaboratives, attribution des tâches, mode présentation, intégration MeisterTask Gratuit ; à partir de 4,5 $ par mois et par utilisateur Asana Coordination du travail et alignement des objectifs entre les différentes fonctions de l'entreprise Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de distribution de taille moyenne à grande Afficher, suivi des objectifs, règles personnalisées, modèles de projet Free ; à partir de 13,49 $/mois par utilisateur Monday Automatisation des flux de travail et suivi des projets dans un format visuel modulaire Taille de l'équipe : idéal pour les équipes interfonctionnelles en entreprise Générateur d'automatisation, tableaux personnalisables, tableaux de bord de données de projet Gratuit ; à partir de 12 $/mois par utilisateur Zoho Projets Exécution de projet de bout en bout avec une logique de tâches personnalisable Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes informatiques, de construction et d'exploitation Diagrammes de Gantt, plans de tâches, suivi du temps, intégration de l'écosystème Zoho Free ; à partir de 5 $/mois par utilisateur TeamGantt Planification intuitive avec diagramme de Gantt et collaboration en temps réel Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de projet de petite à moyenne taille Dépendances, références, planification des ressources, basculement calendrier/liste/Kanban Free ; à partir de 59 $/mois par utilisateur Airtable Planification structurée des projets avec des bases de données et des vues flexiblesTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de contenu et les planificateurs de produits Tableaux personnalisés, interfaces, types de champs, applications Airtable Free ; à partir de 20 $/mois par utilisateur Miro Tableau blanc et planification en temps réel pour le brainstorming et l'alignement Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes produit et les animateurs Canevas infini, notes autocollantes, vote, modèles de planification agile Free ; à partir de 10 $/mois par utilisateur

Choisir un outil de planification ne consiste pas seulement à sélectionner le tableau de bord le plus esthétique, mais aussi à trouver le deuxième cerveau de votre équipe. Celui qui se souvient des échéances, effectue le suivi des objectifs et ne vous abandonne pas en plein milieu d'un projet. Voici ce qu'il faut rechercher avant de choisir un outil de planification de projet :

*options de planification flexibles : mappez le travail sur plusieurs jours, semaines ou trimestres à l'aide d'échéanciers, de calendriers ou de diagrammes de Gantt qui s'adaptent à mesure que les choses évoluent

Clarté et structure des tâches : prend en charge les tâches imbriquées, les dépendances, les jalons et les dates d'échéance, ce qui permet de garder les grands projets digestibles et d'aligner les petites tâches sur les objectifs généraux

*planification de la charge de travail et de la capacité : offre une visibilité intégrée sur les ressources, garantissant que personne n'est surchargé ou inactif

Automatisation et déclencheurs intelligents : gagnez du temps en attribuant automatiquement des tâches, en envoyant des rappels ou en modifiant les délais en fonction de flux de travail basés sur des règles

visibilité et collaboration de l'équipe : *permet d'ajouter des commentaires, le partage de fichiers, des mises à jour et d'approuver des tâches en temps réel, ce qui réduit les vérifications de statut et permet à tout le monde de rester synchronisé

*contrôle des données et autorisations : offre une planification de niveau entreprise grâce à des paramètres d'administrateur robustes, des rôles utilisateurs, des journaux d'audit et des fonctionnalités de sécurité conformes aux normes

Si votre outil de planification coche toutes ces cases, félicitations, vous avez trouvé la perle rare. Voyons maintenant quels outils feront réellement l'affaire.

Voici notre sélection des meilleurs outils de planification de projets. 👇

ClickUp (idéal pour personnaliser les objectifs, les échéanciers et les tâches dans un espace collaboratif unique)

Visualisez votre travail dans ClickUp Views. Utilisez les différentes vues de ClickUp pour afficher le travail à votre façon.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp est le premier environnement de travail convergent au monde basé sur l'IA. Il élimine la dispersion du travail en combinant les projets, les connaissances et discuter en un seul endroit, grâce à une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Commencez par sélectionner la manière dont vous souhaitez afficher votre travail grâce aux quatre vues de planification flexibles de ClickUp.

Utilisez la vue Liste pour organiser les tâches ClickUp avec leurs dépendances et leurs échéances dans un format détaillé. Passez à la vue Tableau pour obtenir une disposition Kanban avec des cartes personnalisées, des assignés et des points de sprint. La vue Calendrier vous aide à repérer les lacunes, les chevauchements et les problèmes de charge de travail sur plusieurs jours ou semaines. Et la vue Échéancier vous permet de faire glisser et de redimensionner les tâches tout en conservant les dépendances de l'équipe intactes.

Suivez le suivi de vos objectifs comme un champion

Planifier la manière dont le travail est terminé est une chose, le suivi de son impact en est une autre.

Utilisez ClickUp Tasks pour définir directement des objectifs stratégiques et les intégrer à votre travail quotidien. Créez une tâche objectif, divisez-la en objectifs tels que des sous-tâches ou des champs personnalisés ClickUp tels que des valeurs numériques ou des conditions vrai/faux, et suivez automatiquement la progression au fur et à mesure que le travail est terminé.

Visualisez vos réalisations avec des tâches ClickUp

Par exemple, un chef d'équipe chargé de gérer les performances de son équipe peut créer des tableaux de bord individuels pour chaque employé avec des cibles hebdomadaires. Il s'agit de petites tâches, comme achever 10 tickets d'assistance, répondre à trois appels de clients et soumettre un rapport hebdomadaire sur le projet.

Assistance IA intégrée

Une fois la structure en place, ClickUp Brain accélère le processus de planification stratégique. Il est directement intégré à votre espace de travail et comprend le contexte complet de vos projets complexes.

Laissez ClickUp Brain résumer instantanément les notes de réunion et bien plus encore

Imaginons que vous mettiez en place un nouveau processus. Au lieu de rédiger manuellement les différentes étapes, vous pouvez inviter ClickUp Brain à : « Créer un plan pour l'intégration des nouveaux employés à distance au cours des 30 premiers jours. » Il générera instantanément une checklist par étapes, achevée avec des suggestions d'assignés, des échéanciers et des dépendances.

Et quand vient le moment d'agir, ClickUp Brain peut générer de nouvelles tâches, sous-tâches et même des documents. Il les lie à l'emplacement approprié et remplit automatiquement les champs tels que le statut, l'assigné et la priorité.

🎥 Regarder : Comment élaborer un forfait de projet de haut niveau ?

⚙️ Bonus : utilisez le modèle de planification de projet ClickUp pour mapper vos objectifs, vos priorités et vos échéanciers lorsque vous avez besoin de mobiliser votre équipe et de faire avancer les choses.

Rapports détaillés avec tableaux de bord personnalisés

Une fois les plans mis en œuvre, les tableaux de bord ClickUp vous aident à surveiller leur exécution sans avoir à rassembler les mises à jour provenant de plusieurs outils de gestion de projet.

Vous vous demandez comment ils assurent le suivi de l'avancement des projets?

Ils regroupent les données en temps réel issues des tâches, des objectifs, du suivi du temps, des champs personnalisés et plus encore dans une interface visuelle unique. Vous supervisez le processus de recrutement, examinez la vitesse des sprints ou suivez les jalons importants en matière de conformité ? Les tableaux de bord vous permettent de créer ce dont vous avez besoin à l'aide de diagrammes, de tableaux, de vues Charge de travail ou de listes de tâches.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp avec des diagrammes circulaires pour suivre les tâches en temps réel en fonction de leur statut, de leur priorité ou de l'assigné.

Par exemple, vous gérez les honoraires d'un client. Configurez un tableau de bord avec des cartes de Relevé de temps pour suivre les heures facturables par client, un diagramme de charge de travail pour surveiller la capacité de l'équipe et un widget de calcul pour prévoir les dépassements en fonction du rythme actuel.

🚀 Avantage ClickUp : utilisez le modèle de plan de projet ClickUp exemple pour bénéficier d'une disposition claire et structurée qui vous permet de mapper les phases, les jalons et les échéances. Le modèle ClickUp OKR Framework vous permet quant à lui de définir des objectifs à l'échelle de l'entreprise et des résultats clés mesurables.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

Au premier abord, la vaste gamme de fonctionnalités et d'options personnalisées de ClickUp peut sembler intimidante

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 résume parfaitement la situation :

ClickUp est la colonne vertébrale de notre agence. Nous l'utilisons pour tout : gestion de projet, planification de sprints, suivi du temps, documentation et même mises à jour destinées aux clients. Ses possibilités de personnalisation sont inégalées. Grâce aux automatisations, aux champs personnalisés, aux tableaux de bord, aux réponses IA et au discuter lié aux tâches, nous n'avons plus besoin de Slack, Notion et d'une douzaine d'autres outils. Il est rare de trouver une plateforme suffisamment puissante pour les développeurs, mais suffisamment intuitive pour les clients.

ClickUp est la colonne vertébrale de notre agence. Nous l'utilisons pour tout : gestion de projet, planification de sprints, suivi du temps, documentation et même mises à jour destinées aux clients. Ses possibilités de personnalisation sont inégalées. Grâce aux automatisations, aux champs personnalisés, aux tableaux de bord, aux réponses IA et au discuter lié aux tâches, nous n'avons plus besoin de Slack, Notion et d'une douzaine d'autres outils. Il est rare de trouver une plateforme suffisamment puissante pour les développeurs, mais suffisamment intuitive pour les clients.

2. Wrike (idéal pour la gestion visuelle des flux de travail)

via Wrike

Wrike est une plateforme flexible de gestion du travail et de collaboration conçue pour améliorer l'efficacité des équipes et simplifier les flux de travail complexes. Sa flexibilité en fait une option fiable pour réduire les efforts manuels.

De la réservation des ressources aux formulaires de demande dynamiques, il permet une planification détaillée sans sacrifier la rapidité. L'approche modulaire de la plateforme vous permet de gérer les entrées, d'allouer les ressources et de suivre l'exécution.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Adaptez les flux de travail à l'aide de types d'éléments personnalisés qui reflètent la structure, la terminologie et les processus de votre équipe

Rationalisez la prise en charge des projets grâce à des formulaires de demande dynamiques basés sur une logique conditionnelle et un acheminement automatique

Assurez la connexion du travail interfonctionnel à l'aide du cross-tagging, afin que les tâches apparaissent dans plusieurs projets sans duplication

Transformez vos notes ou vos idées de projet en forfaits structurés grâce à l'IA qui génère automatiquement des sous-tâches

Limites de Wrike

Options limitées pour personnaliser les affichages, les champs et les flux de travail

Les utilisateurs signalent des temps de chargement lents lorsqu'ils effectuent un travail sur des projets volumineux ou téléchargent des fichiers lourds

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Bien que Wrike soit facile à configurer, les fonctionnalités personnalisées sont limitées. De plus, l'intégration avec notre système DAM Bynder fonctionne très bien, mais la configuration d'une intégration avec notre système de tickets (ServiceDesk Now) s'est avérée difficile

Bien que Wrike soit facile à configurer, les fonctionnalités personnalisées sont limitées. De plus, l'intégration avec notre système DAM Bynder fonctionne très bien, mais la configuration d'une intégration avec notre système de tickets (ServiceDesk Now) s'est avérée difficile

🔍 Le saviez-vous ? La motivation des gens à l'égard des délais s'affaiblit souvent à mesure que ceux-ci approchent, car leur perception des coûts et des récompenses évolue avec le temps. L'effort semble beaucoup plus important et l'enthousiasme s'estompe. Les chercheurs appellent cela l'actualisation hyperbolique, un tiraillement entre la tentation présente et le bénéfice futur.

📚 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de Wrike

3. Jira (idéal pour la planification agile de projets et le suivi des problèmes)

via Atlassian

Jira s'adapte au style de planification de votre équipe, des échéanciers basés sur des sprints aux feuilles de route multi-équipes. Cet outil de planification de projet vous aide à décomposer les grands objectifs, à mapper les dépendances et à ajuster la capacité.

Les mises à jour en direct sont automatiquement reflétées grâce à la synchronisation en temps réel des plans, afin que les dirigeants et les parties prenantes affichent toujours les informations les plus récentes. Pour accélérer l'exécution, Jira propose un large intervalle de modèles de planification prédéfinis pour les projets stratégiques, les programmes interfonctionnels ou les flux de travail agiles.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Décomposez les initiatives à l'aide de feuilles de route avancées qui alignent plusieurs équipes, assurent le suivi de la capacité et révèlent les dépendances entre les projets

Gardez une longueur d'avance sur les obstacles grâce à la mapper des dépendances entre les équipes, puis intégrez vos forfaits dans Confluence pour plus de visibilité

Planifiez vos sprints en fonction des disponibilités à l'aide de la planification de la capacité de l'équipe, afin que le travail reste réaliste et réalisable

Modélisez différents résultats à l'aide de la planification de scénarios pour comparer les échéanciers, les besoins en ressources et les niveaux de risque

Limites de Jira

Certaines configurations nécessitent des compétences administratives, ce qui rend l'installation fastidieuse

Les fonctionnalités de collaboration natives sont limitées et nécessitent souvent un logiciel de gestion de projet externe pour communiquer en temps réel

Tarifs Jira

Free

Standard : 7,53 $/mois par utilisateur

Premium : 13,53 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Jira dans la vie réelle ?

Découvrez ce qu'un critique avait à dire :

J'apprécie particulièrement le fait qu'il conserve les différentes versions des mises à jour du projet et qu'il soit possible de voir qui a modifié quoi et les commentaires ajoutés à différents moments. La possibilité de glisser-déposer facilement pour la planification des sprints rend le processus très simple et moins chronophage. Cependant, je trouve qu'il peut être trop complexe pour les flux de travail créatifs et j'aimerais qu'il soit aussi fluide que pour les flux de travail de développement.

J'apprécie particulièrement le fait qu'il conserve les versions des mises à jour du projet et qu'il soit possible de voir qui a modifié quoi et les commentaires ajoutés à différents moments. La possibilité de glisser-déposer facilement pour la planification des sprints rend le processus très simple et moins chronophage. Cependant, je trouve qu'il peut être trop complexe pour les flux de travail créatifs et j'aimerais qu'il soit aussi fluide que les flux de travail de développement.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Jira pour les équipes agiles

4. Trello (idéal pour l'organisation des tâches sous forme de cartes pour les projets personnels)

via Trello

Trello transforme la planification quotidienne en une expérience visuelle et flexible. Construit autour de tableaux, de listes et de cartes, il offre un moyen gratuit d'organiser votre quotidien sans compliquer le processus.

Vous pouvez transformer instantanément vos entrées en actions en transférant vos e-mails directement dans Trello avec Email Magic ou en envoyant vos messages Slack et Teams dans votre boîte de réception Trello. Atlassian Intelligence les transforme alors en tâches structurées avec des résumés et des liens.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez une structure quotidienne en synchronisant votre calendrier et en réservant des blocs de temps pour vos tâches grâce à la vue Planificateur intégrée

Automatisez les actions répétitives avec Butler pour définir des paramètres de règles, des déclencheurs et des flux de travail planifiés

Dupliquez des cartes sur plusieurs tableaux grâce à la fonction Card Mirroring afin de suivre le travail de partage dans différents contextes sans duplication

Étendez les fonctions avec les Power-Ups, qui assurent la connexion de Trello à des outils tels que Google Agenda, Jira et Confluence

Limites de Trello

L'accès à des fonctionnalités telles que la vue Gantt nécessite une mise à niveau ou un module complémentaire payant

Les performances ralentissent sensiblement lorsque plusieurs tableaux sont utilisés

Tarifs Trello

Gratuit pour 10 utilisateurs

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un critique l'a résumé ainsi :

J'apprécie particulièrement la convivialité de Trello : sa fonctionnalité glisser-déposer est intuitive et rend la gestion des tâches simple et visuelle. Bien que Trello offre de nombreuses fonctionnalités, le nombre de fonctionnalités est parfois moins important que celui d'autres applications de gestion de projet dans le domaine du suivi de projet de haut niveau.

J'apprécie particulièrement la convivialité de Trello : sa fonctionnalité glisser-déposer est intuitive et rend la gestion des tâches simple et visuelle. Bien que Trello offre de nombreuses fonctionnalités, le nombre de fonctionnalités est parfois moins performant que celui d'autres applications de gestion de projet en matière de suivi de projet de haut niveau.

🔍 Le saviez-vous ? L'« illusion de la progression » accélère les comportements et renforce la fidélité. Concrètement, diviser les grands objectifs en étapes avec visibilité, voire prendre une longueur d'avance, peut considérablement stimuler la motivation et les taux de réussite.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Trello

5. Microsoft Project (idéal pour la gestion des ressources au sein de l'écosystème Microsoft)

via Microsoft

Anciennement connu sous le nom de Microsoft Project, Microsoft Planner réinvente la gestion de projet avec une interface plus intuitive et collaborative. Entièrement intégré à l'écosystème Microsoft 365, il structure le suivi des tâches, la coordination des équipes et l'exécution des projets sur des plateformes familières telles que Teams, Outlook et SharePoint.

Si vous utilisez déjà Microsoft, ce logiciel de gestion des tâches est fiable pour les flux d'intégration, les initiatives interfonctionnelles ou les opérations informatiques.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Projet

Travaillez directement dans Teams, Outlook et SharePoint pour attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance et suivre l'avancement des projets.

Transformez les discussions en actions en intégrant des tableaux de planification dans les canaux Microsoft Teams.

Restez à jour dans vos échéanciers grâce à des diagrammes intégrés et des vues de calendrier qui mettent en évidence les charges de travail et les jalons.

Prenez une longueur d'avance grâce à des modèles de définition d'objectifs pour les ressources humaines, les opérations et le développement logiciel.

Limites de Microsoft Projet

Planner ne propose pas de tableaux de bord de rapports robustes ni de prévisions de charge de travail pour le suivi des indicateurs de performance clés.

Des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les dépendances entre tâches nécessitent une intégration avec d'autres outils de planification.

Tarifs Microsoft Project

Free

Planner Forfait 1 : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Planner et forfait Projet 3 : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Planner et forfait Projet 5 : 55 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Microsoft Projet

G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Project ?

Un avis publié sur Capterra le résume ainsi :

Microsoft Planner est un joyau caché, entièrement basé sur le cloud, que vous pouvez emporter partout avec vous. C'est un excellent outil pour un usage personnel ou pour les entreprises qui souhaitent garder une trace de leurs activités. Le seul inconvénient de Planner est que les tâches achevées restent enregistrées dans le menu déroulant « Achevé », ce qui signifie qu'après une utilisation intensive pendant un certain temps, il peut se saturer et ne plus accepter de nouvelles entrées.

Microsoft Planner est un joyau caché, entièrement basé sur le cloud, que vous pouvez emporter partout avec vous. C'est un excellent outil pour un usage personnel ou pour les entreprises qui souhaitent garder un suivi de leurs activités. Le seul inconvénient de Planner est que les tâches achevées restent enregistrées dans le menu déroulant « Achevé », ce qui signifie qu'après une utilisation intensive pendant un certain temps, il peut se saturer et ne plus accepter de nouvelles entrées.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Project (gratuit et payant)

6. Travail d'équipe (idéal pour la livraison de projets clients avec une facturation et une gestion des ressources précises)

via TeamWork

Conçu pour les équipes de services, TeamWork combine la planification de projets et la gestion des ressources. Visualisez les charges de travail, suivez le temps et faites une prévision de la capacité afin de ne jamais accepter un projet sans connaître la bande passante de votre équipe.

Identifiez les membres de l'équipe sous-utilisés ou surutilisés grâce à des vues en direct de leur disponibilité et à des cartes thermiques des ressources. Ensuite, réorganisez les charges de travail à la volée à l'aide d'un planificateur visuel qui met en évidence les lacunes, les capacités et les congés dans un tableau de bord clair.

Les meilleures fonctionnalités de TeamWork

Utilisez le suivi de l'utilisation facturable pour détecter les inefficacités et protéger les marges bénéficiaires pour tous les travaux des clients.

Obtenez des résumés d'utilisation générés par l'IA et des suggestions prédictives en matière de ressources pour anticiper les besoins en personnel.

Effectuez la prévision des besoins en ressources pour les projets provisoires ou à venir à l'aide de espaces réservés et d'affectations planifiées.

Équilibrez le travail à long terme et à court terme grâce à la planification par blocs de temps, avec un contrôle par glisser-déposer et des tampons intégrés.

Limites de TeamWork

Les rapports financiers et de performance ne sont pas bien adaptés aux agences, ce qui limite la planification stratégique.

Les utilisateurs se plaignent du manque d'outils de révision avancés et d'une meilleure intégration avec les logiciels spécifiques à la conception.

Tarifs TeamWork

Free

Livraison : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Échelle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TeamWork

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TeamWork ?

Jetez un œil à cette critique G2:

Plusieurs de mes clients ont commencé à utiliser Teamwork.com et en sont ravis. Ils utilisaient auparavant Excel (ou les e-mails) pour gérer leurs projets. Désormais, ils peuvent facilement suivre les tâches, les dates d'échéance, les affectations, etc. La plupart de mes clients n'ont pas encore utilisé les fonctionnalités de facturation, car ils craignent naturellement de mettre en œuvre un outil qui touche aussi directement leur entreprise.

Plusieurs de mes clients ont commencé à utiliser Teamwork.com et en sont ravis. Ils utilisaient auparavant Excel (ou les e-mails) pour gérer leurs projets. Désormais, ils peuvent facilement suivre les tâches, les dates d'échéance, les affectations, etc. La plupart de mes clients n'ont pas encore utilisé les fonctionnalités de facturation, car ils craignent naturellement de mettre en œuvre un outil qui touche aussi directement leur entreprise.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Teamwork

7. Toggl Plan (idéal pour un forfait de planification visuelle légère dans des environnements de projet en constante évolution)

via Toggl forfait

Toggl Plan est un outil qui transforme les feuilles de calcul encombrantes en échéanciers de projet élégants, faciles à utiliser grâce à la fonction glisser-déposer, rendant ainsi la planification intuitive.

Activer/désactiver (jeu de mots intentionnel) du calendrier du projet à celui de l'équipe, détectez rapidement les problèmes de capacité et modifiez les charges de travail en quelques secondes. Grâce aux calendriers de partage et à l'accès mobile, la planification reste claire, même lorsque les projets se chevauchent.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl forfait

Identifiez et résolvez les conflits d'horaires grâce à la disponibilité en temps réel des équipes pour tous les projets, les congés et les jours fériés

Passez des détails quotidiens aux aperçus trimestriels et aux prévisions de ressources à long terme grâce aux niveaux de zoom

Restez informé grâce aux notifications par e-mail et dans l'application chaque fois qu'une tâche est déplacée, mise à jour ou que quelqu'un vous étiquette

Limites de Toggl forfait

La synchronisation du calendrier Outlook et la gestion des tâches ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit, ce qui limite l'utilité de cet outil pour certains freelances ou petites équipes

Il peut être difficile de répartir son temps entre plusieurs projets, en particulier pour les utilisateurs qui gèrent des tâches qui se chevauchent

Tarifs de Toggl forfait

Free

Capacité : 6 $/mois par utilisateur

Starter : 9 $/mois par utilisateur

Premium : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

🧠 Anecdote : le terme « effet Hawthorne » a été inventé en 1958 par Henry A. Landsberger, après avoir examiné les expériences menées dans les années 1920-1930 à la Hawthorne Works Electric Company. La productivité augmentait, que l'éclairage soit augmenté ou diminué, et redescendait à la fin de l'étude. cela signifie que les travailleurs ne réagissaient pas à un meilleur éclairage, mais au fait d'être observés. Ce phénomène psychologique s'applique également au suivi du temps. *

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Toggl pour le suivi du temps

8. Todoist (idéal pour la productivité personnelle et la collaboration de base avec une expérience utilisateur minimaliste)

via Todoist

Todoist réduit la planification à l'essentiel : des priorités claires, une exécution ciblée et aucune friction. Ajoutez des tâches en quelques secondes à l'aide du langage naturel, organisez-les par projet ou par priorité, et voyez exactement ce qui doit être fait et quand.

Ce qui distingue cette plateforme, c'est la façon dont elle allie productivité personnelle et coordination d'équipe simplifiée. Vous pouvez rationaliser vos forfaits individuels ou impliquer vos collaborateurs grâce à l'attribution de tâches, aux commentaires et au partage de fichiers.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Regroupez et hiérarchisez les tâches par projet, libellé ou niveau de priorité pour achever entièrement les tâches à accomplir ensuite

Utilisez des sections et des tâches pour décomposer les grands projets en étapes réalisables

Définissez et suivez les objectifs du projet grâce à des séries de tâches quotidiennes/hebdomadaires et à un score de productivité intégré pour visualiser la dynamique

Limites de Todoist

Annuler des actions sur mobile, comme marquer accidentellement une tâche comme achevée, n'est pas intuitif par rapport aux alternatives à Todoist

Les paramètres du week-end sont rigides et les intégrations de calendrier entraînent souvent des affichages encombrés ou incohérents

Tarifs Todoist

Free

Pro : 2,5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 560 avis)

💡 Conseil de pro : commencez par l'identité pour réduire la procrastination au sein de votre équipe. Pychyl et Shanahan ont découvert que les personnes qui ont une identité assurée sont beaucoup moins susceptibles de procrastiner. En effet, elles ne gaspillent pas leur énergie à chercher qui elles sont, mais l'utilisent plutôt pour accomplir leurs tâches à faire.

9. MindMeister (idéal pour le brainstorming visuel et la planification à l'aide de cartes mentales collaboratives)

via MindMeister

MindMeister est un outil de cartographie mentale basé sur le cloud qui transforme la façon dont vous capturez, développez et présentez vos idées. Que vous réfléchissiez seul ou que vous créiez un forfait de projet de haut niveau, cet outil peut vous aider à structurer vos pensées à l'aide de cartes visuelles intuitives accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil.

Chaque carte mentale commence par une idée centrale et se développe en branches connectées, ce qui est idéal pour définir des stratégies, gérer des projets ou étudier des sujets complexes.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Créez des forfaits sur mesure grâce à des tableaux, des colonnes et des vues adaptées à votre flux de travail, à glisser-déposer

Changez instantanément de perspective à l'aide des vues Table, Kanban, Échéancier et vue Gantt pour répondre à différents besoins de planification

Ajoutez de la profondeur à vos tâches grâce aux pièces jointes, aux liens, aux dépendances et aux champs personnalisés

Collaborez en contexte à l'aide de commentaires, de mention et de mises à jour connectées dans chaque tâche ou élément

Limites de MindMeister

Il n'est pas conçu pour visualiser les flux de travail comme les outils de planification traditionnels sous forme d'organigrammes

Les performances peuvent baisser lorsque les tableaux deviennent trop volumineux ou contiennent des pièces jointes lourdes et de multiples dépendances

Tarifs MindMeister

Free

Personnel : 4,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Pro : 5,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 8,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur MindMeister

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 290 avis)

🧠 Anecdote amusante : les cartes mentales activent à la fois les côtés analytique et créatif du cerveau, améliorant ainsi la mémoire, la perspicacité et la compréhension. Cette activation des deux hémisphères est ce qui distingue les cartes mentales des méthodes traditionnelles de prise de notes.

10. Asana (idéal pour la coordination du travail et l'alignement des objectifs entre les différentes fonctions de l'entreprise)

via Asana

Asana vous permet de concevoir des flux de travail qui reflètent les processus de votre équipe, d'attribuer des tâches avec une propriété claire et de lier le travail quotidien à des objectifs de haut niveau.

Son automatisation sans code et ses modèles de plans de projet flexibles facilitent la standardisation du travail entre les équipes. Son Work Graph® visuel lie les tâches aux objectifs de l'entreprise, afin que chacun sache non seulement ce qu'il fait, mais aussi pourquoi c'est important.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Concevez des flux de travail reproductibles avec Bundles pour regrouper des modèles, des règles et des formulaires dans des systèmes réutilisables

Équilibrez la charge de travail de votre équipe à l'aide de la vue Charge de travail , qui permet de visualiser les capacités et de répartir les tâches avant l'épuisement professionnel

Alignez l'exécution quotidienne sur la stratégie à long terme à l'aide d' objectifs qui assurent le suivi de la progression en temps réel

Effectuez la prévision de vos besoins en personnel grâce à la planification de la capacité afin de garantir que les projets de priorité disposent des ressources adéquates

Limites d'Asana

Manque de planification granulaire de la capacité par heure, ce qui affecte la précision de l'allocation des ressources

Les outils de planification stratégique avancés tels que les diagrammes de Gantt et les vues Charge de travail sont réservés aux forfaits de niveau supérieur

Tarifs Asana

Free

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 400 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Voici un avis G2 sur cet outil :

Un référentiel centralisé pour stocker les projets et simplifier la gestion, la coordination centrale et la création de rapports. Permet de regrouper des projets, mais peut fournir des complications pour les projets complexes impliquant plusieurs équipes, des révisions importantes, des approbations et des transferts entre plusieurs propriétaires.

Un référentiel centralisé pour stocker les projets et simplifier la gestion, la coordination centrale et la création de rapports. Permet de regrouper des projets, mais fournit des complications pour les projets complexes impliquant plusieurs équipes, des révisions importantes, des approbations et des transferts entre plusieurs propriétaires.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Asana

11. Monday (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et le suivi des projets dans un format visuel modulaire)

via Monday

Du lancement des projets au suivi des échéances, les tableaux à code couleur et les flux de travail personnalisables avec des colonnes flexibles de Monday offrent aux équipes un espace partagé pour planifier, attribuer et exécuter leurs tâches.

La plateforme offre une interface intuitive avec des éléments glisser-déposer, des modèles de gestion de projet et des automatisations qui réduisent le travail manuel. À mesure que vos besoins en matière de planification évoluent, Monday s'adapte grâce à des structures de tâches hiérarchisées, un suivi du temps et des tableaux de bord de projet personnalisés qui s'adaptent à votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Suivez les performances grâce au suivi du temps intégré pour les tâches et les membres de l'équipe

Ajoutez des pièces jointes, des commentaires et des documents intégrés directement sur les tableaux de tâches

Intégrez plus de 200 outils, dont ClickUp, Google Drive, Zapier et bien d'autres encore

Limites de Monday

Les actions automatisées sont limitées par les niveaux de forfait, ce qui peut limiter l'échelle

Vous ne pouvez pas envoyer plus de 500 e-mails à la fois contenant plus de 500 éléments

Tarifs Monday

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday

G2 : 4,7/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday ?

Un évaluateur G2 a partagé ce commentaire :

Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans Monday, que ce soit la facilité de création de flux de travail ou l'automatisation de la création en fonction de n'importe quelle exigence, ou encore l'intégration ultra-rapide pour une application personnalisée... Il m'est arrivé d'avoir besoin de faire quelque chose avec des sous-éléments, mais en raison des limites des actions que nous pouvons effectuer sur ceux-ci, j'ai dû trouver une solution de contournement.

Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans Monday, que ce soit la facilité de création de flux de travail ou l'automatisation de la création selon n'importe quelle exigence, ou encore l'intégration ultra-rapide pour une application personnalisée... Il m'est arrivé d'avoir besoin de faire quelque chose avec des sous-éléments, mais en raison des limites des actions que nous pouvons effectuer sur ceux-ci, j'ai dû trouver une solution de contournement.

🎥 Regarder : Comment utiliser les tableaux blancs ClickUp pour la planification de projets ?

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de monday.com

12. Zoho Projects (idéal pour l'exécution de projets de bout en bout avec une logique de tâches personnalisable)

via Zoho Projets

Zoho Projects est destiné aux planificateurs qui apprécient la visibilité, l'automatisation et la collaboration efficace. Les diagrammes de Gantt vous aident à repérer les retards dans les tâches avant qu'ils ne s'accumulent. Les relevés de temps enregistrent les heures facturables en temps réel et synchronisent avec Zoho Invoice, afin que votre équipe puisse se concentrer sur son travail et non sur les tâches administratives.

Il permet également aux équipes de rester synchronisées à l'échelle mondiale grâce à l'IA et à la recherche en langage naturel pour trouver tout ce dont elles ont besoin. Zia Translate brise les barrières linguistiques grâce à la traduction automatique dans plus de 70 langues, ce qui est idéal pour les équipes véritablement internationales.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projets

Créez des flux de travail personnalisés avec Blueprints , qui permet des automatisations conditionnelles, des actions basées sur le rôle et des notifications

Bénéficiez de suggestions et de mises à jour de statut alimentées par l'IA grâce à Zia , son assistant intégré pour les indicateurs, les informations et la recherche intelligente

Simplifiez les transferts de travail en attribuant des étapes d'approbation et en automatisant les mises à jour sur le champ grâce à la logique de transition des tâches

Limites de Zoho Projets

La personnalisation des modèles est limitée, en particulier lors de la gestion de plusieurs projets similaires

Nécessite une formation approfondie pour que les équipes puissent adopter et utiliser efficacement toutes les fonctionnalités

Tarifs de Zoho Projets

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projets ?

Un utilisateur de Zoho sur G2 a déclaré :

Zoho Projects se distingue par son interface épurée et son intervalle de fonctionnalités personnalisables. Le suivi des tâches, les journaux de temps et les outils de collaboration d'équipe sont bien intégrés, ce qui rend la gestion de projet plus organisée et plus efficace. Cependant, il faut un certain temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Certaines intégrations nécessitent davantage d'installation ou d'accompagnement.

Zoho Projects se distingue par son interface épurée et son intervalle de fonctionnalités personnalisables. Le suivi des tâches, les journaux de temps et les outils de collaboration d'équipe sont bien intégrés, ce qui rend la gestion de projet plus organisée et plus efficace. Cependant, il faut un certain temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Certaines intégrations nécessitent davantage d'installation ou d'accompagnement.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Zoho pour les projets et la gestion de la relation client (gratuites et payantes)

13. TeamGantt (idéal pour la planification intuitive de diagrammes de Gantt et la collaboration en temps réel)

via TeamGantt

L'interface glisser-déposer de TeamGantt vous aide à créer en quelques minutes des échéanciers de projet perfectionnés, achevés avec les dépendances entre les tâches, les jalons et les comparaisons de référence.

Vous pouvez passer des diagrammes de Gantt aux tableaux Kanban, aux calendriers ou aux listes. Les fonctionnalités intégrées d'équilibrage de la charge de travail, de suivi des coûts et d'analyse du chemin critique vous aident à respecter des échéanciers de livraison réalistes et à maintenir la concentration des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Comparez les prévisions aux résultats réels à l'aide de rapports de référence et identifiez les retards avant qu'ils ne s'aggravent

Restez sur la bonne voie financièrement à mesure que les tâches évoluent grâce à une planification tenant compte des coûts pour le suivi des budgets

Surveillez la disponibilité de votre équipe et attribuez des tâches sans épuisement grâce à un onglet de ressources en direct

Générez des plans WBS entièrement structurés avec le générateur de forfaits de projet IA et téléchargez-les directement dans votre environnement de travail

Limites de TeamGantt

Le contrôle limite des dépendances rend plus difficile l'automatisation des mises à jour entre des tâches faiblement connectées

Surcharge de fonctionnalités pour les petites équipes, ce qui peut entraîner une sous-utilisation lors de l'intégration par rapport aux alternatives à TeamGantt

Tarifs TeamGantt

Free

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Tout illimité : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TeamGantt

G2 : 4,8/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

💡 Conseil de pro : insérez des tâches tampons factices (comme « Test de sécurité » ou « Révision Slack ») sans assignés afin de compter les retards imprévisibles. De cette façon, vous pouvez absorber les petits contretemps sans perturber l'ensemble de l'échéancier.

14. Airtable (idéal pour une planification de projet structurée avec des bases de données et des vues flexibles)

via Airtable

Airtable apporte structure et flexibilité à la planification grâce à son utilisation hybride de feuilles de calcul et de bases de données. Il vous permet de planifier des projets, de gérer l'allocation des ressources et d'organiser les flux de travail en créant des bases composées de tableaux interconnectés, liant les tâches, les équipes, les clients ou les jalons.

Les champs personnalisés, les relations entre les enregistrements et les mises à jour en temps réel facilitent la création d'une source fiable pour tout type de plan de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

IA App Builder, qui convertit les données structurées en outils de planification interactifs Transformez instantanément vos plans de projet en applications grâce àqui convertit les données structurées en outils de planification interactifs

Automatisez la prise de décision grâce à des agents IA qui déclenchent des actions ou des mises à jour en fonction des conditions en temps réel

Gérez d'énormes ensembles de données de planification à l'aide d'HyperDB, avec une connexion de millions d'enregistrements provenant de plateformes telles que Snowflake et Databricks

Limites d'Airtable

Les performances peuvent être ralenties dans les bases de données volumineuses ou complexes contenant de nombreuses données et plusieurs tableaux liés

L'exportation des données est fastidieuse, en particulier lorsqu'il s'agit de fusionner des champs ou d'exporter des données structurées

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 20 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 45 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Un petit extrait d'un utilisateur réel :

Airtable est un excellent outil de stockage de données qui combine la simplicité d'un tableur et les fonctionnalités d'une application, ce qui le rend très flexible pour une grande variété d'utilisations. Cependant, Airtable n'est peut-être pas la solution la mieux adaptée aux projets impliquant de grands ensembles de données, car les limites d'enregistrement peuvent devenir un goulot d'étranglement en fonction de vos besoins.

Airtable est un excellent outil de stockage de données qui combine la simplicité d'un tableur et les fonctionnalités d'une application, ce qui le rend très flexible pour une grande variété d'utilisations. Cependant, Airtable n'est peut-être pas la solution la mieux adaptée aux projets impliquant de grands ensembles de données, car les limites d'enregistrement peuvent devenir un goulot d'étranglement en fonction de vos besoins.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents d'Airtable

15. Miro (idéal pour le brainstorming et la coordination en temps réel sur tableau blanc)

via Miro

Miro est un logiciel de planification de projets qui transforme une organisation en un processus dynamique, visuel et collaboratif. C'est un excellent outil pour les équipes à distance et interfonctionnelles.

Sa toile infinie vous permet de mapper vos idées, d'organiser vos flux de travail et d'aligner les parties prenantes en temps réel. Les outils glisser-déposer, les modèles et l'assistance IA facilitent la structuration des plans, la connexion des concepts et le passage de l'idéation à l'exécution plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Réalisez automatiquement la connexion des idées connexes pendant les sessions de planification grâce à des suggestions basées sur l'IA

Choisissez parmi des centaines de modèles conçus pour la planification de projets Agile , les rétrospectives, le mind mapping et l'alignement des équipes

Résumer instantanément des tableaux de planification complexes grâce aux points forts et aux actions à entreprendre mis en évidence par l'IA

Collaborez en direct avec les membres de votre équipe grâce à des commentaires, des réactions et des modifications en cours en temps réel

Limites de Miro

L'accès aux fichiers sur macOS peut être peu intuitif, ce qui rend difficile l'emplacement ou la gestion des ressources locales

Les liens vers les images liées ne peuvent pas être mis à jour de manière dynamique, ce qui limite lorsque vous utilisez des visuels qui changent fréquemment dans vos forfaits

Tarifs Miro

Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 7 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 600 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le mind mapping, popularisé par Tony Buzan en 1995, exploite le mode de pensée naturel du cerveau, ce qui facilite la mémorisation des informations par rapport à la prise de notes traditionnelle. L'utilisation de couleurs, d'images et d'indices visuels peut stimuler la mémoire et vous aider à voir d'un seul coup d'œil les connexions entre les idées.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

