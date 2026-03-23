15 plantillas gratuitas para el inventario diario en Excel y ClickUp

Un estudio de la Federación Nacional de Minoristas estima que la merma de inventario cuesta a los minoristas estadounidenses más de 112 000 millones de dólares al año. Casi el 27 % de esas pérdidas se deben a fallos en los procesos y controles internos; en esencia, un mal mantenimiento de los registros que un mejor sistema de gestión de inventario podría evitar.

Este artículo te guía en la elección de la plantilla de Excel para el inventario diario más adecuada y también explica por qué la mayoría de los equipos acaban dejando de lado las hojas de cálculo. Además, presenta plantillas de inventario alternativas en ClickUp que te ofrecen la estructura de Excel con automatización integrada y colaboración en tiempo real.

Comparación de plantillas de gestión de existencias de un vistazo

Qué debes buscar en una plantilla de Excel para el inventario diario

Una plantilla de Excel para el inventario diario es una hoja de cálculo prediseñada para registrar los movimientos de inventario —lo que entra, lo que sale y lo que queda— día a día. Es un punto de partida habitual para los responsables de almacén, los propietarios de tiendas minoristas y los equipos de operaciones que necesitan visibilidad sobre los niveles de stock sin invertir en software específico.

El principal problema al que te enfrentarás es que la mayoría de las hojas de cálculo genéricas carecen de la estructura necesaria para evitar errores en la entrada de datos, realizar el seguimiento de múltiples categorías de productos o adaptarse a medida que aumenta el número de referencias.

Sin las columnas y fórmulas adecuadas, acabarás con datos incoherentes, errores de cálculo manual y sin un registro de auditoría claro para las discrepancias de stock. Esto da lugar a recuentos de stock inexactos, lo que puede provocar que te quedes sin elementos populares o que malgastes dinero en productos con exceso de stock.

Una hoja de cálculo de seguimiento de inventario bien estructurada evita este caos.

Esto es lo que debe incluir una buena plantilla:

Columnas predefinidas para lo esencial: Tu plantilla debe tener columnas específicas para Nombre del artículo/SKU, Stock inicial, Cantidad recibida, Cantidad emitida, Stock final, Fecha y Observaciones. Esta estructura garantiza que se registre cada movimiento de stock con el contexto necesario.

Cálculos automáticos: Busca plantillas con fórmulas integradas que calculen el saldo final (stock inicial + cantidad recibida – cantidad emitida). Esto elimina el riesgo de errores matemáticos manuales y te ahorra tiempo.

Validación de datos: Una buena plantilla utiliza Una buena plantilla utiliza la validación de datos con listas desplegables o restricciones de entrada para estandarizar las entradas. Esto evita errores tipográficos y garantiza que todos los miembros de tu equipo utilicen la misma terminología para los productos o categorías.

Filtrado y ordenación: Necesitas poder filtrar tu hoja de cálculo de inventario por intervalo de fechas, categoría de producto o ubicación en el almacén. Esto facilita la búsqueda de información específica sin tener que desplazarte por cientos de filas

Escalabilidad: La plantilla debe permitirte añadir fácilmente nuevas referencias, categorías o ubicaciones sin alterar las fórmulas existentes. Una estructura rígida se convertirá en un obstáculo a medida que tu empresa crezca.

Indicadores visuales: El formato condicional es una función clave que utiliza colores para resaltar datos importantes. Por ejemplo, puede resaltar automáticamente las filas en rojo cuando la cantidad de un elemento cae por debajo de un determinado punto de reabastecimiento.

Gestionar el trabajo no debería implicar estar pendiente de actualizaciones, cambiar constantemente de herramienta o coordinar manualmente cada tarea. La IA puede ayudar a los equipos a automatizar tareas y mantener el flujo de trabajo sin necesidad de un seguimiento constante. Mira este vídeo para ver cómo puedes utilizar la IA en tus tareas diarias.

8 plantillas gratuitas para la gestión diaria de existencias en Excel

Si necesitas una forma rápida de realizar el seguimiento de las existencias en Excel, no te faltarán plantillas de inventario descargables en línea. Algunas están diseñadas para registros de existencias sencillos, elemento por elemento, mientras que otras incluyen alertas de reposición, datos de proveedores y fórmulas de valoración de existencias. El inconveniente es que incluso las hojas de cálculo más completas siguen dependiendo de actualizaciones manuales, lo que dificulta su mantenimiento a medida que el inventario crece en productos, equipos o ubicaciones.

A continuación, te mostramos con más detalle algunas plantillas de inventario de Excel de uso común y para qué son más adecuadas:

1. Plantilla de control de inventario en Excel de Smartsheet

a través de Smartsheet

La plantilla de control de inventario de existencias de Smartsheet para Excel es una opción sólida para quienes necesitan una forma detallada de gestionar un gran volumen de piezas o productos. Ofrece un entorno estructurado para realizar el seguimiento de los niveles de existencias, los puntos de reabastecimiento y la información de los proveedores, todo en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla

Realice el seguimiento del valor del inventario con columnas integradas para el coste unitario y el valor total del stock

Evita la falta de existencias utilizando la columna de nivel de reposición designada para indicar cuándo es el momento de reponer existencias

Organiza los elementos por SKU, nombre y ubicación en el almacén para simplificar la gestión del almacén

La plantilla es muy completa, pero puede resultar confusa y difícil de manejar si tienes miles de elementos de pedido. Al tratarse de un archivo estático, tendrás que actualizar manualmente las cantidades cada vez que se produzca una venta o un envío.

🚀 Ideal para: Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano que necesitan una vista detallada del valor de sus existencias.

2. Informe diario de entradas y salidas de stock de WPS

vía WPS

Si tu empresa mueve el inventario rápidamente, el Informe diario de entradas y salidas de stock de WPS es la opción ideal. Esta plantilla se centra específicamente en el movimiento diario de mercancías, lo que te permite registrar exactamente lo que llega y lo que sale de tus instalaciones en un plazo de 24 horas.

Por qué te gustará esta plantilla

Simplifica la conciliación diaria con un diseño claro para las transacciones de «entradas» y «salidas».

Mantén un saldo actualizado para cada elemento y consulta tu stock final de un vistazo

Visualiza tus datos en un formato limpio y de alto contraste, fácil de leer tanto en el móvil como en el escritorio.

La principal limitación es su alcance limitado; está diseñada para el seguimiento diario, más que para la previsión de inventario a largo plazo o el análisis histórico. Además, carece de funciones avanzadas como el escaneo de códigos de barras o las notificaciones automáticas de stock bajo.

🚀 Ideal para: Minoristas o responsables de almacén que necesitan realizar el seguimiento de los movimientos diarios de stock de alta frecuencia.

3. Lista de inventario azul de Microsoft

vía Microsoft

La Lista de inventario azul es una plantilla de Excel profesional y visualmente atractiva diseñada para el seguimiento general. Utiliza una combinación de colores azul y blanco muy clara y tablas con formato predefinido para ayudarte a organizar rápidamente tu inventario sin tener que crear una hoja desde cero.

Por qué te gustará esta plantilla

Disfruta de un aspecto pulido y profesional, listo para presentar a las partes interesadas o a la dirección.

Utiliza la columna «Estado» para ver rápidamente qué elementos están en stock o pendientes de entrega.

Ordena y filtra tu inventario fácilmente gracias al formato de tabla de Excel preconfigurado

Aunque tiene un aspecto estupendo, se trata de una lista básica. No incluye fórmulas complejas para calcular la depreciación o los plazos de entrega y, al igual que la mayoría de las herramientas basadas en Excel, carece de la capacidad de sincronizar datos entre diferentes plataformas en tiempo real.

🚀 Ideal para: Usuarios que buscan una forma sencilla y atractiva de organizar una lista básica de productos.

4. Lista de inventario de equipos de Microsoft

vía Microsoft

Diseñada específicamente para activos físicos en lugar de existencias minoristas, la Lista de inventario de equipos de Microsoft es perfecta para realizar el seguimiento de los bienes de la empresa. Desde ordenadores portátiles hasta maquinaria pesada, esta plantilla te ayuda a llevar un registro de los números de serie, las fechas de compra y las condiciones actuales.

Por qué te gustará esta plantilla

Realiza un seguimiento de la vida útil de tus activos con campos específicos para el precio de compra y la información del modelo

Controla la ubicación de elementos específicos, para que siempre sepas qué departamento tiene cada herramienta

Incluye notas sobre el mantenimiento o las reparaciones para garantizar que tu equipo se mantenga en buen estado de funcionamiento.

Esta plantilla no está optimizada para «productos de consumo» o productos minoristas cuyos niveles de existencias cambian cada hora. Se trata de una herramienta de registro más que de un sistema activo de seguimiento de ventas.

🚀 Ideal para: responsables de TI o administradores de oficina que realizan el seguimiento del hardware y los activos de la empresa.

👀 ¿Sabías que...: Un estudio reciente reveló que el 90 % de las organizaciones siguen dependiendo de tecnología obsoleta, incluidas las hojas de cálculo.

5. Lista de inventario con resaltado de Microsoft

vía Microsoft

Si te cuesta detectar de un vistazo cuándo hay poco stock, la Lista de inventario con resaltado te cambiará la vida. Utiliza el formato condicional para resaltar automáticamente las filas cuando el stock cae por debajo de un nivel determinado, lo que proporciona una «advertencia» visual de que es hora de volver a hacer un pedido.

Por qué te gustará esta plantilla

Identifica al instante las necesidades urgentes de reposición mediante el resaltado de filas con códigos de colores

Realiza el seguimiento de las cantidades de reposición junto con los niveles de stock actuales para optimizar el proceso de compra

Calcula automáticamente el valor total del inventario con fórmulas matemáticas integradas

Dado que se basa en el formato condicional de Excel, la hoja puede volverse lenta o presentar errores si intentas añadir demasiadas reglas personalizadas o miles de filas. También requiere un buen conocimiento de Excel para solucionar problemas si el resaltado deja de funcionar.

🚀 Ideal para: personas con un estilo de aprendizaje visual que quieren que su hoja de cálculo les «señale» los problemas.

6. Plantilla de inventario en blanco de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de inventario en blanco de Template.net es un punto de partida «básico» para quienes desean crear su propio sistema sin la molestia de tener que dar formato a las celdas. Proporciona las columnas esenciales —Elemento, Descripción, Cantidad— y deja el resto en tus manos.

Por qué te gustará esta plantilla

Empieza desde cero, sin funciones que no necesitas

Descarga el archivo en varios formatos, como PDF, Word y Documentos de Google.

Imprime la plantilla para crear hojas de recuento físico para las auditorías manuales del almacén

Esta plantilla ofrece muy poca automatización. No hay fórmulas para calcular totales ni puntos de reorden, lo que significa que tendrás que encargarte tú mismo del trabajo pesado en lo que respecta al análisis de datos.

🚀 Ideal para: minimalistas que necesitan un formulario físico o digital sencillo para el recuento manual.

7. Plantilla de lista de inventario de Template.net

a través de Template.net

Para un enfoque más estructurado, la plantilla de lista de inventario de Template.net ofrece un diseño profesional con campos ampliados. Está diseñada para ser un documento versátil que funciona tan bien como un registro digital como un informe impreso para una pequeña empresa.

Por qué te gustará esta plantilla

Ahorra tiempo con un encabezado y un diseño profesionales listos para su uso en la empresa

Personaliza el documento fácilmente en diferentes aplicaciones, como Apple Pages o Hojas de cálculo de Google

Mantén un registro claro de los precios unitarios y la ubicación de las existencias para una mejor organización

Al tratarse de una plantilla de tipo documental, no ofrece la capacidad de procesamiento de datos de una base de datos específica o de un software de inventario.

🚀 Ideal para: propietarios de pequeñas empresas que necesitan un documento de inventario con un aspecto profesional.

8. Plantilla de control de inventario con hoja de recuento de Vertex42

vía Vertex42

La plantilla de control de inventario de Vertex42 es una herramienta muy funcional que cubre el vacío entre una simple lista y un software complejo. Incluye una función de «Actualización de existencias» en la que puedes registrar las entradas y salidas, lo que a su vez actualiza automáticamente tus niveles de inventario principales.

Por qué te gustará esta plantilla

Gestiona los niveles de stock en múltiples ubicaciones o compartimentos dentro de un único libro de Excel

Automatiza tus recuentos de «stock actual» registrando las transacciones individuales de «entradas» y «salidas».

Accede a la pestaña «Datos» para personalizar tus listas de elementos y categorías y facilitar la entrada de datos.

Aunque es una herramienta muy potente para una hoja de cálculo, puede resultar intimidante para los principiantes debido a sus múltiples pestañas y fórmulas interconectadas. Si se borra una fórmula por accidente, todo el sistema de seguimiento podría dejar de funcionar.

🚀 Ideal para: Usuarios avanzados que buscan una experiencia de «software ligero» dentro de Excel.

Aunque estas plantillas gratuitas son un buen primer paso, todas comparten una debilidad común: dependen por completo de la tarea de mantenimiento manual. A medida que tu inventario crezca, pronto te darás cuenta de que mantener la hoja de cálculo se convierte en un trabajo en sí mismo, lo cual es la primera señal de que Excel ya no te basta.

📮ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo; IDC ha descubierto que el 80 % del tiempo de los equipos de análisis se desperdicia en la búsqueda y preparación de datos, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Te presentamos ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana gracias a ClickUp —eso supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Limitaciones del uso de Excel para la gestión de existencias

Excel te resulta familiar, pero esa comodidad desaparece cuando tu inventario se vuelve más complejo. Empiezas a pasar horas buscando un solo error de entrada de datos o intentando averiguar qué versión de la hoja de cálculo es la más actualizada. Esta pérdida de tiempo y la creciente frustración son señales de que la herramienta ya no te sirve.

👀 ¿Sabías que: Un estudio de 2024 reveló que el 94 % de las hojas de cálculo empresariales contienen errores críticos 😨

Estos son los obstáculos a los que se enfrentan la mayoría de los equipos:

Errores en la entrada manual de datos: Una falta de Una falta de integridad de los datos , ya sea por un simple error tipográfico o por una fórmula sobrescrita accidentalmente, puede desbaratar todo tu recuento de existencias. Esto lleva a hacer pedidos excesivos o insuficientes, lo que en ambos casos te cuesta dinero

Sin colaboración en tiempo real: cuando varias personas necesitan actualizar la hoja de inventario, te ves obligado a enviar y recibir archivos por correo electrónico. Esto genera cuando varias personas necesitan actualizar la hoja de inventario, te ves obligado a enviar y recibir archivos por correo electrónico. Esto genera un caos en el control de versiones , en el que es inevitable que alguien trabaje con un archivo desactualizado y se pierdan sus actualizaciones.

Automatización limitada: Necesitas saber al instante cuándo se está agotando un elemento, pero configurar alertas de reposición en Excel requiere macros complejas que son frágiles y se estropean fácilmente. No hay una forma sencilla de automatizar las notificaciones

Límite de escalabilidad: un archivo de Excel con miles de filas que representan diferentes productos y transacciones diarias se vuelve increíblemente lento. Filtrar, ordenar y generar informes se convierte en una experiencia lenta y frustrante.

Sin registro de auditoría: si un número de stock es incorrecto, no hay forma de saber quién lo cambió ni cuándo. Esta falta de si un número de stock es incorrecto, no hay forma de saber quién lo cambió ni cuándo. Esta falta de registro de auditoría hace imposible rastrear las discrepancias y solucionar la causa raíz del problema

Lagunas de integración: Tus datos de inventario no existen en el vacío. Necesitas conectarlos con tu plataforma de ventas, los pedidos de proveedores y el software de contabilidad, pero Excel te obliga a exportar e importar datos manualmente entre sistemas

Estas limitaciones son precisamente la razón por la que los equipos empiezan a buscar un sistema de gestión de inventario mejor, uno que resulte tan intuitivo como una hoja de cálculo, pero que aporte la colaboración, la automatización y la fiabilidad de las que carece Excel.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas desde el chat, los comentarios de las tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic!

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas desde el chat, los comentarios de las tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic!

9 plantillas alternativas para la gestión de existencias

Cuando te canses de lidiar con fórmulas que no funcionan y archivos obsoletos, es hora de contar con un sistema que haga el trabajo pesado por ti. En lugar de luchar contra los límites de una hoja de cálculo de inventario estática, puedes utilizar una plataforma colaborativa que ofrece un diseño familiar basado en cuadrículas con potentes funciones integradas.

Las plantillas de gestión de inventario de ClickUp están diseñadas para resolver los problemas concretos que hacen que Excel resulte frustrante. Ofrecen una forma estructurada, escalable y automatizada de mantener el inventario diario sin la carga de trabajo manual. Con funciones como ClickUp Brain, tu asistente de IA, puedes incluso generar informes o redactar pedidos con solo hacer una pregunta.

1. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los movimientos de stock, la disponibilidad y los cambios en los costes con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp

La plantilla de gestión de inventario de ClickUp es tu centro de comandos integral para el inventario. Está diseñada para equipos que gestionan inventarios de tamaño medio a grande en múltiples ubicaciones y que están cansados de los silos de datos y el seguimiento manual.

Van más allá del simple recuento de existencias e incluyen información de proveedores, puntos de reabastecimiento y el valor total del inventario, lo que te ofrece una visión financiera completa.

Por qué te gustará:

Garantiza la coherencia de los datos añadiendo información estructurada, como el SKU, la cantidad, el coste por elemento y los datos del proveedor, con los campos personalizados de ClickUp

Disfruta de una experiencia de edición similar a la de una hoja de cálculo, en la que podrás actualizar fácilmente las entradas trabajando en la vista Lista o en la vista Tabla de ClickUp

Evita la falta de existencias activando alertas automáticas de reposición cuando un campo de cantidad caiga por debajo del umbral especificado con ClickUp Automatizaciones

Resumir el estado actual de tu stock o redactar un pedido de compra al instante escribiendo @brain en cualquier tarea o comentario con ClickUp Brain

🚀 Ideal para: Equipos que gestionan inventarios de tamaño medio a grande en múltiples ubicaciones

2. Plantilla de inventario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita La plantilla de inventario de ClickUp está diseñada para que el seguimiento del inventario sea rápido, fácil y eficiente.

Si eres un equipo pequeño o una empresa con una sola sede y estás listo para ir más allá de una hoja de Excel básica, este es tu punto de partida perfecto. La plantilla de inventario de ClickUp se centra en los elementos esenciales del seguimiento de inventario: nombre del elemento, cantidad disponible, ubicación y estado. Está diseñada para ser sencilla y fácil de adoptar.

Por qué te gustará:

Disfruta de una interfaz limpia, similar a una hoja de cálculo, con filas y columnas para introducir y realizar la edición de tus datos en la vista Tabla de ClickUp.

Vea al instante lo que requiere su atención filtrando su inventario por estado, como en stock, stock bajo o agotado.

Empieza en cuestión de minutos con una configuración sencilla que no requiere ajustes complejos ni una formación exhaustiva para tu equipo

🚀 Ideal para: Equipos pequeños o empresas con una sola ubicación que quieren ir más allá de las hojas de cálculo

3. Plantilla sencilla de registro de inventario de empresa de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Organízate con esta sencilla plantilla de registro de inventario de empresa de ClickUp

Esta plantilla es ideal para ti si te gusta el formato tradicional de registro diario de existencias, pero detestas los cálculos manuales y la falta de colaboración.

La plantilla de registro de inventario empresarial sencilla de ClickUp reproduce el diseño clásico para registrar los movimientos diarios de existencias: saldo inicial, entradas, salidas y saldo final. Te ofrece la familiaridad de una plantilla de inventario de Excel con la potencia de una plataforma basada en la nube.

Por qué te gustará:

Dispondrás de las mismas columnas que crearías en una hoja de Excel para el mantenimiento diario de existencias, lo que facilita la transición.

Ahorra tiempo y elimina errores con los cálculos automáticos del saldo final mediante ClickUp Formulas, un tipo de campo personalizado que realiza los cálculos por ti.

Mantén registros históricos duplicando fácilmente la plantilla para crear instantáneas diarias o semanales de tu inventario

🚀 Ideal para: Equipos que prefieren un formato tradicional de registro diario de existencias

4. Plantilla de inventario de oficina de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Mantente al día de lo que necesita tu equipo con la plantilla de inventario de oficina de ClickUp

Esta plantilla está diseñada para el seguimiento de activos fijos, como mobiliario, ordenadores y equipos de oficina, no para existencias de consumibles.

La plantilla de inventario de oficina de ClickUp es perfecta para los responsables de oficina y los equipos de instalaciones que necesitan saber dónde se encuentra cada activo de la empresa, quién lo tiene y en qué condición se encuentra. Esto evita que los activos se pierdan durante los traslados de oficina o los cambios de equipo.

Por qué te gustará:

Controla qué empleado es responsable de cada equipo con el campo «Persona asignada» de ClickUp

Supervisa el valor de los activos a lo largo del tiempo para el seguimiento de la depreciación y fines contables con los campos personalizados de ClickUp

Recibe recordatorios automáticos de mantenimiento basados en fechas de compra u otras condiciones con ClickUp Automatizaciones

🚀 Ideal para: responsables de oficina y equipos de instalaciones que realizan el seguimiento de los activos de la empresa

💡 Consejo profesional: Olvídate de estar saltando de una pestaña a otra con ClickUp Brain MAX. Este asistente de IA para escritorio tiene el contexto de todo tu trabajo, además de las aplicaciones conectadas. Obtén información sobre el inventario de múltiples herramientas y redacta actualizaciones o documentación de existencias sin necesidad de usar las manos gracias a la función «Talk to Text».

5. Plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp para organizar, realizar automatizaciones y controlar los consumibles de tu lugar de trabajo.

No te quedes sin bolígrafos ni papel para la impresora. La plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp está diseñada para equipos administrativos que gestionan pedidos recurrentes de material de oficina consumible. Te ayuda al seguimiento de lo que tienes, lo que necesitas y cuánto estás gastando, para que puedas mantenerte dentro del presupuesto y garantizar el buen funcionamiento de la oficina.

Por qué te gustará:

No te quedes nunca sin suministros: recibe alertas de stock bajo cuando las cantidades de elementos como tóner o papel bajen por debajo de un nivel establecido con ClickUp Automatizaciones

Realiza el seguimiento de la información y los costes de los proveedores fácilmente, lo que simplifica la realización de pedidos al proveedor adecuado y al precio adecuado, con los campos personalizados de ClickUp.

Evita las prisas de última hora supervisando los patrones de uso mensuales para realizar una previsión precisa de las necesidades futuras de suministro.

🚀 Ideal para: equipos administrativos que gestionan pedidos recurrentes de material de oficina

6. Plantilla de informe de inventario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Organiza tus datos de inventario en una ubicación centralizada con la plantilla de informe de inventario de ClickUp

Compilar manualmente los informes de inventario es una tarea que requiere mucho tiempo y es propensa a errores. La plantilla de informe de inventario de ClickUp automatiza el proceso al agregar tus datos de inventario en vistas generales. Es ideal para responsables de operaciones y equipos financieros que necesitan presentar métricas clave a las partes interesadas sin tener que pasar horas trabajando con hojas de cálculo.

Por qué te gustará:

Consulta tus métricas clave de un vistazo —valor total de las existencias, índices de rotación de inventario y elementos con existencias bajas— con los widgets del panel de ClickUp

Genera automáticamente resúmenes descriptivos de tus datos de inventario para informes semanales o mensuales con ClickUp Brain

Comparte informes con las partes interesadas que no están en tu entorno de trabajo de ClickUp exportándolos fácilmente

🚀 Ideal para: equipos de operaciones y finanzas que elaboran resúmenes de inventario

7. Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza el seguimiento de los pedidos de compra y los niveles de inventario con la plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp

La plantilla de órdenes de compra e inventario de ClickUp crea una única fuente de información al conectar tus órdenes de compra directamente con tu inventario. Cuando una orden de compra se marca como completada, tus niveles de stock se actualizan automáticamente, evitando discrepancias.

Por qué te gustará:

Vincula una tarea de pedido de compra directamente a su artículo de inventario correspondiente para lograr una trazabilidad total con las tareas enlazadas de ClickUp

Ajusta automáticamente el campo «cantidad disponible» cuando el estado de una orden de compra cambie a «completada» con las automatizaciones de ClickUp

Realiza el seguimiento de los datos de los proveedores y las fechas de entrega previstas junto con tus datos de inventario

🚀 Ideal para: Equipos que coordinan los flujos de trabajo de compras y inventario

8. Plantilla de hoja de cálculo de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Tanto si controlas el inventario como si realizas el seguimiento de los pedidos de los clientes, ¡la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp es un recurso inestimable para cualquier equipo!

Si a tu equipo le encanta la flexibilidad de las hojas de cálculo, pero está cansado del caos de «¿cuál es la última versión?», la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp es lo que necesitas. Ofrece una experiencia de hoja de cálculo de uso general dentro de la vista Tabla de ClickUp, pero con la importante ventaja añadida de la colaboración en tiempo real. Todos los miembros del equipo ven los mismos datos al mismo tiempo.

Por qué te gustará:

Trabaja en un entorno familiar: la interfaz de cuadrícula con filas, columnas y celdas funciona tal y como esperarías en cualquier programa de hojas de cálculo

Elimina los cálculos manuales realizando operaciones directamente en la tabla con las fórmulas de ClickUp.

No te preocupes nunca por sobrescribir el trabajo de otra persona: varios usuarios pueden realizar la edición simultáneamente gracias a la detección de colaboración de ClickUp

🚀 Ideal para: Equipos que buscan la flexibilidad de las hojas de cálculo con colaboración en tiempo real

9. Plantilla de inventario de TI de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Centraliza la gestión de tus activos de TI con la plantilla de inventario de TI de ClickUp

Esta plantilla está diseñada específicamente para la gestión de activos de TI. La plantilla de inventario de TI de ClickUp ayuda a los departamentos de TI a realizar el seguimiento de todo el hardware, las licencias de software y las garantías de toda la organización. Esto garantiza el cumplimiento normativo, facilita la planificación presupuestaria y simplifica la gestión de la asignación de dispositivos para los empleados nuevos y los que abandonan la empresa.

Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento de datos de TI esenciales, como números de serie, fechas de caducidad de la garantía y fechas de renovación de licencias, con los campos personalizados de ClickUp.

No te pierdas nunca una renovación: recibe recordatorios automáticos antes de que caduque una garantía o una licencia de software con ClickUp Automatizaciones

Cumpla con los requisitos de cumplimiento normativo y simplifique la elaboración de informes sobre activos de TI con registros precisos y auditables

🚀 Ideal para: equipos de TI que gestionan hardware, licencias y garantías

📚 Lee también: Cómo usar ClickUp para el seguimiento de inventario

Buenas prácticas para el seguimiento diario de existencias

Tanto si sigues utilizando una plantilla de inventario de Excel como si pasas a un sistema más potente, la calidad de tus datos dependerá de la calidad de tus procesos. Adoptar estos hábitos te ayudará a mantener registros precisos y a evitar el dolor de cabeza que supone conciliar discrepancias más adelante. ✨

Estandariza tu convención de nomenclatura de SKU: Crea un formato coherente para tus SKU (unidades de gestión de stock). Esto evita entradas duplicadas para el mismo elemento y facilita mucho el filtrado y la búsqueda en tu hoja de cálculo de seguimiento de inventario.

Registra las transacciones en tiempo real: No esperes hasta el final del día o de la semana para registrar los movimientos de stock. Registrar las ventas, las devoluciones y las nuevas entregas a medida que se producen reduce drásticamente el riesgo de errores

Establece puntos de reorden para cada elemento: Un punto de reorden es la cantidad mínima que debe alcanzar un elemento antes de que realices un nuevo pedido. Definir estos umbrales garantiza que recibas una alerta antes de que se agote un producto popular. Un punto de reorden es la cantidad mínima que debe alcanzar un elemento antes de que realices un nuevo pedido. Definir estos umbrales garantiza que recibas una alerta antes de que se agote un producto popular.

Realiza recuentos físicos periódicos en periodos regulares: Ningún sistema es perfecto. Realizar recuentos físicos periódicos de tu inventario ( Ningún sistema es perfecto. Realizar recuentos físicos periódicos de tu inventario ( recuento en ciclos ) te ayuda a detectar discrepancias entre el stock registrado y lo que realmente hay en las estanterías.

Limita el acceso de edición: No todos los miembros de tu equipo necesitan modificar los datos de inventario. Restringir los permisos de edición al personal capacitado reduce la posibilidad de sobrescrituras accidentales o entradas incorrectas.

Haz copias de seguridad de tus datos: Tanto si utilizas un archivo de Excel local como una herramienta basada en la nube, realiza copias de seguridad periódicas. Esto te protege de una pérdida catastrófica de datos en caso de fallo del sistema o error humano.

Revisa y limpia los datos mensualmente: Dedica tiempo cada mes a revisar los datos de tu inventario. Elimina los SKU obsoletos, corrige cualquier error que encuentres y archiva los registros antiguos para que tu sistema funcione de manera eficiente.

Implementar estas prácticas es mucho más fácil con una herramienta como ClickUp, que ofrece automatización integrada y registros de auditoría, lo que refuerza el valor de ir más allá de una simple hoja de cálculo.

💡 Consejo profesional: ¡Crea un Superagente de reposición de existencias y resumen de inventario en ClickUp! Configura un Superagente de ClickUp para que analice tus datos de inventario, señale los elementos con stock bajo, elabore recomendaciones de reposición y comparta un resumen de stock listo para revisar con tu equipo, de modo que puedas convertir el seguimiento del inventario en un flujo de trabajo automatizado en lugar de una tarea manual con hojas de cálculo. ¡Aprende hoy mismo a configurar tu primer Super Agent!

Optimiza la gestión de tu inventario con ClickUp

Aunque Excel es un entorno familiar para iniciar el proceso de gestión de inventario, sus limitaciones en materia de colaboración, automatización e integridad de los datos suelen generar más trabajo del que ahorran. El mejor enfoque consiste en estandarizar los procesos, realizar un seguimiento de todo en tiempo real y auditar los datos con regularidad.

El seguimiento manual del inventario genera constantes atascos y errores costosos. Cada hora dedicada a conciliar hojas de cálculo defectuosas es una hora que le resta al crecimiento de su empresa. Centralice sus operaciones con el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp: una plataforma única y segura donde conviven proyectos, documentos, conversaciones y análisis, con la IA integrada como capa de inteligencia que comprende su trabajo y le ayuda a avanzar.

Elimina la proliferación de herramientas, obtienes una visibilidad total de tu stock y ahorras horas de trabajo administrativo manual cada semana. 🤩

Empieza gratis con ClickUp y descubre la diferencia que puede suponer un sistema de gestión de inventario diseñado específicamente para este fin.

Preguntas frecuentes

Un registro diario básico de existencias siempre debe incluir columnas para Fecha, Nombre del elemento/SKU, Stock inicial, Cantidad recibida, Cantidad emitida, Stock final y Observaciones.

Una plantilla estática de Excel es un único archivo sin conexión que genera problemas de control de versiones, mientras que una herramienta colaborativa es una plataforma basada en la nube que permite la edición y la automatización en tiempo real por parte de varios usuarios.

Los métodos más eficaces consisten en utilizar funciones de validación de datos, como las listas desplegables, para estandarizar la introducción de datos, y automatizar los cálculos con fórmulas para eliminar las operaciones matemáticas manuales.

Deberías plantearte cambiar de sistema si encuentras errores en los datos con frecuencia, pierdes tiempo averiguando qué versión de la hoja de cálculo es la actual o necesitas funciones de automatización como alertas de stock bajo.