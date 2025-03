Principales métricas y KPI de gestión de inventarios que se deben seguir

Un solo contratiempo en las operaciones de inventario puede crear un efecto dominó en toda su empresa.

Supongamos que prevé una demanda de ventas de 1.000 unidades de un producto, pero la demanda real es de 2.000 unidades. ¿El resultado? Agotamiento de existencias, clientes insatisfechos, aumento de los gastos de envío, pérdida de ingresos y otras ineficiencias operativas.

Por este motivo, debe realizar un seguimiento de las métricas de inventario y los indicadores clave de rendimiento (KPI) adecuados para mantener un equilibrio de existencias, reducir los costes operativos y los errores, y mejorar la eficacia general del proceso de gestión de inventario.

En esta completa guía, le explicaremos las métricas clave de las que debe hacer un seguimiento para garantizar unas operaciones de inventario perfectas y le proporcionaremos los pasos necesarios para realizar un seguimiento eficaz de los KPI.

⏰ Resumen de 60 segundos

Una mala gestión del inventario provoca roturas de stock, insatisfacción de los clientes y pérdida de ingresos

El seguimiento de las métricas/KPI de inventario es esencial para mantener niveles óptimos de existencias y eficiencia

Las categorías de métricas clave incluyen ventas, recepción, operaciones, rendimiento de los empleados y otras métricas importantes como las tasas de pérdida desconocida y de pedidos pendientes

La selección de KPI debe ser relevante para las metas de la empresa, proporcionar información procesable y alinearse con las especificidades de la industria

La implementación eficaz de los KPI implica el ajuste de metas SMART y centrarse en métricas que respondan a las preguntas clave de la empresa

Evite las métricas de vanidad y realice un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo para conocer mejor el rendimiento del inventario

Comprender los KPI de gestión de inventario

Los KPI de gestión de inventario son métricas cuantificables que evalúan la eficacia de la gestión de inventario. Le ayudan a supervisar y analizar los niveles de inventario, los índices de rotación y la salud general del inventario para alcanzar sus objetivos empresariales.

El seguimiento de las métricas y los KPI de gestión de inventario también ayuda a controlar los costes de inventario, prever la demanda de los clientes y garantizar la eficacia operativa.

Por ejemplo, puede analizar los costes de mantenimiento de inventario para identificar los costes asociados al almacenamiento de inventario y tomar medidas si los costes son demasiado elevados.

Ventajas del seguimiento de métricas y KPI de inventario

Los KPI y las métricas son como bolas de cristal. Le ayudan a predecir y prevenir.

Una vez que comience el seguimiento de los KPI, sabrá lo que funciona bien y lo que no. Estas son algunas de las ventajas de hacer un seguimiento de las métricas de inventario y los KPI.

Mejora de la puntuación de satisfacción del cliente

Supongamos que la puntuación de satisfacción del cliente es del 70%, lo que supone un descenso con respecto al último trimestre debido a las frecuentes roturas de stock. Realice un seguimiento de KPI como la tasa de llenado, el plazo de entrega, la rotación de inventario, los niveles de existencias de seguridad y la relación existencias/ventas para prevenir el desabastecimiento y crear un colchón para los aumentos inesperados de la demanda. Como resultado, puede ofrecer una experiencia de cliente sin complicaciones, aumentando la puntuación de satisfacción general.

Mejora del nivel de servicio y reducción de las roturas de stock

El seguimiento de las métricas de inventario muestra qué tan buenos son sus servicios. Por ejemplo, si sus tasas de llenado y de pedidos perfectos son superiores al 95%, sepa que ha ganado el juego del servicio. Sus entregas son puntuales, siempre hay suficiente inventario y las quejas de los clientes se han reducido significativamente.

🎯 Mayor precisión y eficiencia del inventario

Los KPI de inventario mejoran la eficiencia general y garantizan la precisión de las previsiones de la demanda al poner de relieve las áreas de mejora.

Por ejemplo, si tiene un bajo índice de rotación de inventario, podría significar malas prácticas de compra, exceso de existencias, demandas cambiantes de los clientes o toma de decisiones defectuosas. Así, puede hacer un seguimiento de la precisión de las previsiones de la demanda, evaluar sus compras de inventario e implantar buenas prácticas para evitar el exceso de existencias.

¿Sabía que...? Walmart identificó los retrasos en su cadena de suministro mediante el seguimiento de sus niveles actuales de inventario y sus índices de rotación. Esto ayudó a la empresa a cambiar a un modelo de inventario gestionado por el proveedor que minimizaba los retrasos en el movimiento del inventario y reducía la métrica de tiempo de recepción.

Métricas de inventario clave que hay que seguir

Veamos los distintos tipos de métricas de inventario que debe seguir para tomar decisiones informadas.

🌱 Métricas de inventario: KPI de ventas

Los KPI de ventas muestran con qué rapidez su inventario se convierte en ventas. Actúan como un punto de control, ayudándole a determinar si su stock está alineado con lo que quieren los clientes, el precio del producto es correcto y tiene niveles óptimos de inventario.

Básicamente, le indican si su inventario le está ayudando a alcanzar sus metas de ventas o le está frenando. Estos son los principales KPI de ventas para ayudar a su equipo de ventas a supervisar sus metas de ventas:

Índice de rotación de inventario

El índice de rotación de inventario mide el número de veces que el inventario se vende y se sustituye durante un periodo específico. Piense en ello como una forma de comprobar si sus productos se están agotando rápidamente o simplemente están ahí acumulando polvo.

Determina qué parte del stock de la empresa se está vendiendo y si hay demasiado inventario en comparación con las ventas. La métrica también ayuda a identificar los productos de baja rotación, lo que permite optimizar los niveles de inventario.

Índice de rotación de inventario = Coste de los bienes vendidos (COGS) / Inventario medio

Nota: El COGS es el coste directo de producción de bienes/servicios. Incluye los costes de material y mano de obra y los gastos generales directos de fábrica.

📌 Ejemplo: si su COGS es de 300.000 $ y el inventario al principio y al final de un año es de 100.000 y 8.000 $ respectivamente, su índice de rotación de inventario es [ 300.000 $ / (100.000 + 8000) / 2 ] = 5,55

Utilice Plantilla de análisis de costes de ClickUp para obtener una vista detallada de sus costes de material, mano de obra y otros costes directos, de modo que pueda identificar costes innecesarios y áreas de ahorro potencial.

Plantilla de análisis de costes ClickUp

Porcentaje de ventas directas

El porcentaje de venta calcula el porcentaje de existencias vendidas en comparación con las existencias recibidas. Por ejemplo, si su porcentaje de ventas es del 70%, significa que ha vendido 70 de cada 100 unidades de un producto.

Un porcentaje de ventas alto suele significar que sus productos tienen demanda, mientras que un porcentaje bajo podría ser una señal para replantearse sus existencias o su estrategia de marketing. Puede ayudarle a identificar los productos más populares y los que rinden menos, y a tomar decisiones de compra con conocimiento de causa.

Índice de ventas = (Número de unidades vendidas / Número de unidades recibidas) x 100

Margen bruto por producto

El margen bruto por producto le muestra cuánto beneficio obtiene con cada elemento después de cubrir sus costes de producción. Básicamente, es la diferencia entre el precio de venta de un producto y lo que le cuesta fabricarlo.

Así, si vendes un producto por 100 $ y el coste de producción es de 60 $, tu margen bruto es de 40 $. Es una forma sencilla de ver lo bien que le va a cada producto. Le ayuda a identificar los productos más rentables, elaborar estrategias de precios y optimizar la combinación de productos.

Margen bruto por producto = (Ingresos por ventas - COGS / Ingresos por ventas) x 100

📌 Ejemplo: Si sus ingresos por ventas de un tipo de producto específico son de 10.000 $ y su COGS es de 2.000 $, su margen bruto por producto es [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%.

Aproveche el Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp para realizar un seguimiento del margen de beneficio bruto de cada unidad de producto. Puede ajustar y revisar los objetivos de ventas, realizar un seguimiento del rendimiento de los productos, medir los beneficios y tomar decisiones basadas en datos ventas y operaciones decisiones.

Seguimiento de ventas y margen bruto con la plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

Ingresos por unidad

Los ingresos por unidad consisten en calcular cuánto dinero aporta cada producto de media durante un periodo determinado. Le ofrece una imagen clara del rendimiento de cada elemento y de su contribución al conjunto de su equipo de ventas.

Por ejemplo, si vendes un producto por 50 $ y has vendido 100 unidades en un mes, tus ingresos por unidad son de 50 $. Esta métrica te ayuda a detectar los productos que más rinden y a saber dónde deberías centrar tus esfuerzos de ventas para mejorar la rentabilidad

Ingresos por unidad = Ingresos totales / Unidades totales vendidas

Ejemplo: Puede utilizar los ingresos por unidad para calcular los ingresos generados por cada nivel de precios (básico, profesional y corporación) en un mes.

Niveles de suscripción Total de suscriptores Ingresos mensuales totales ($) Ingresos por unidad al mes ($) Básico 7000 42.000 6 Profesional 5000 25.000 5 Enterprise 3000 24.000 8

El nivel Enterprise genera los mayores ingresos por unidad a pesar de tener el menor número de abonados. Esto indica lo bien que está funcionando la estrategia de precios premium. Así, puede desglosar el valor de cada nivel de precios y tomar decisiones estratégicas sobre precios, objetivos de clientes, ofertas promocionales, etc.

🌱 Métricas de inventario: KPI de recepción

Los KPI de recepción de inventario le ayudan a evaluar la eficacia con la que gestiona el proceso de entrada de nuevas existencias. Proporcionan información sobre cómo gestiona el inventario entrante, lo que puede afectar significativamente a su rendimiento operativo general.

Tiempo de recepción

El tiempo de recepción mide el tiempo que tarda el equipo en preparar el stock entrante para las ventas. Evalúa la eficiencia de su proceso de recepción de existencias. Un tiempo de recepción más corto implica una disponibilidad de existencias más rápida, menores costes de almacenamiento y una mayor eficiencia operativa.

Tiempo de recepción = Tiempo total desde la llegada del inventario hasta que está listo para la venta (tiempo de validación del stock + tiempo de registro del stock + tiempo de preparación del stock para el equipo de ventas)

📌 Ejemplo: Supongamos que el inventario llega a las 9:00 AM. La descarga comienza a las 9:05 AM, y la verificación de existencias y el control de calidad se terminan a las 11:00 AM. Luego, el inventario está rótulo y listo para la venta a las 11.30 AM. Tiempo total = 9.00 AM a 11.30 AM = 1.5 horas.

Tiempo de almacenamiento

El tiempo de almacenamiento calcula el tiempo que se tarda en trasladar las existencias desde la zona de recepción y almacenarlas en su espacio de almacén definitivo. Cuando los productos se almacenan rápida y correctamente, se reducen las posibilidades de extraviar elementos y se dispone de más superficie de recepción para las nuevas existencias.

Tiempo de almacenaje = Tiempo total empleado desde la recepción del inventario hasta su traslado a la ubicación de almacenamiento

📌 Ejemplo: Si usted recibe el inventario a las 10:00 AM y lo traslada al almacenamiento a las 11:30 AM, su tiempo de guardar será de 1.5 horas.

Pruebe ClickUp Control de tiempo para controlar y analizar fácilmente el tiempo dedicado a actividades de inventario como el almacenamiento, el control de calidad y el registro de existencias, y mejorar la eficacia operativa.

controle el tiempo de inventario y mejore la eficacia operativa con el control del tiempo de ClickUp_

🌱 Métricas de inventario: KPI operativos

Los KPI operativos le indican qué tan bien están funcionando sus procesos de inventario. Le ayudan a medir su eficiencia y a mejorar según sea necesario.

Relación existencias/equipo de ventas

El ratio existencias/ventas mide la relación entre el valor del inventario disponible y las ventas realizadas durante un periodo específico. Le ayuda a comprender la eficiencia con la que su inventario se convierte en ventas.

Si el ratio existencias/ventas es bajo, no dispone de existencias suficientes para satisfacer la demanda de los clientes. Por otro lado, si el ratio es alto, podría indicar un exceso de existencias y un aumento de los costes de mantenimiento.

Ratio existencias/ventas = Valor total de existencias al final de un periodo / Total de ventas del periodo

📌 Ejemplo: Si el valor total de sus existencias al final de un año es de 4000 $ y el total de ventas del año es de 10.000 $, su ratio existencias/ventas será de 4000/10000 = 0,4 ó 40%

Duración del ciclo del pedido

La duración del ciclo de un pedido mide el tiempo que se tarda en satisfacer un pedido de un cliente. Evalúa la eficiencia de sus procesos internos, incluyendo el despacho, la preparación del envío y la entrega.

Del mismo modo, también puede utilizar esta métrica para medir el tiempo que se tarda en recibir un pedido del proveedor. Esta métrica refleja la eficacia del proceso de pedido y ayuda a identificar problemas en la cadena de suministro.

Duración del ciclo del pedido = (Fecha de entrega del pedido - Fecha de realización del pedido) / Total de pedidos enviados

📌 Ejemplo: Si su fecha de pedido es el 1 de enero de 2025 y la fecha de entrega es el 31 de enero de 2025 y el total de pedidos enviados es de 6000 unidades, la duración del ciclo del pedido será 31 / 6000 = 0,00517 días x 24 x 60 = 7,44 minutos. Campos personalizados de ClickUp y Estados personalizados de ClickUp pueden ayudarle a agilizar los procesos de inventario. Puede utilizar Campos personalizados para capturar detalles del pedido como ID, fechas de entrega y pedido realizado, especificaciones del pedido, proveedores, etc. Los estados personalizados, como "En espera", "Nuevo pedido" y "Entregado" le permiten realizar un seguimiento en tiempo real del progreso de cualquier pedido.

añada campos de datos exclusivos para agilizar los procesos de inventario y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) mediante los Campos personalizados de ClickUp

Tasa de llenado

La métrica de índice de cumplimiento mide el porcentaje de pedidos de clientes completados completamente a partir del inventario existente, sin agotamiento de existencias ni pedidos pendientes.

Esta métrica de rendimiento del inventario mide la eficacia de sus procesos, identifica problemas de disponibilidad de inventario y ayuda a gestionar las estrategias de reposición de existencias. Un índice de cumplimiento elevado indica que dispone de los productos adecuados cuando los clientes los solicitan, mientras que un índice de cumplimiento bajo indica posibles problemas de disponibilidad de inventario.

Ratio de llenado = (Número de pedidos completados / Número total de pedidos) X 100

📌 Ejemplo: Si el número de pedidos cumplidos es de 10.000 y el número total de pedidos es de 12.000, su índice de cumplimiento es (10.000 / 12.000) x 100 = 83%.

Nota: Una buena tasa de cumplimiento suele estar entre el 85% y el 95%. Sin embargo, las marcas de alto rendimiento aspiran a alcanzar una tasa de cumplimiento superior al 95%.

Plazo de entrega Plazo de entrega mide el **tiempo total entre la realización de un pedido y la recepción del mismo. Puede utilizar esta métrica para medir el tiempo que se tarda en satisfacer un pedido de un cliente y en recibir el inventario de los proveedores después de realizar un pedido.

Esta métrica de inventario ayuda a planificación global la previsión de la demanda y la mejora de la eficacia de la cadena de suministro.

Plazo de entrega = Plazo de aprovisionamiento + Plazo de tramitación del pedido + Plazo de entrega

O

Plazo de entrega = Fecha de entrega del pedido - Fecha de realización del pedido

📌 Ejemplo: Si tarda un total de 15 días en procesar y satisfacer el pedido de un cliente, puede evaluar sus procesos internos para reducir el plazo de entrega. Optimice la gestión del inventario, obtenga información sobre la cadena de suministro y tome decisiones estratégicas de compra y equipo de ventas.

🌱 Métricas de inventario: KPI de los empleados

A diferencia de las otras métricas de inventario, estos KPI miden la productividad y el rendimiento de los empleados. Cuanto mayor sea la productividad, mejor será el rendimiento general de la empresa.

Coste laboral por elemento

El coste de mano de obra por elemento calcula la cantidad gastada en producir una unidad de un producto. Incluye los salarios y los costes de producción adicionales incurridos a lo largo del proceso de producción a venta.

Medir el coste de mano de obra por elemento le ayudará a reducir gastos innecesarios, ajustar los precios de los productos y aplicar procesos para reducir los costes de mano de obra.

Coste laboral por elemento = Coste laboral total / Número de unidades totales

📌 Ejemplo: Si su coste total de mano de obra es de 10.000 $ al mes para producir 500 unidades, su coste de mano de obra es de 10.000 $ / 500 = 20 $.

Eficacia del sistema interno de gestión de almacenes (SGA)

La métrica de eficiencia del SGA mide el ROI (retorno de la inversión) de su sistema interno de software de gestión de inventario . Calcula los beneficios o pérdidas derivados de la compra del sistema de gestión de almacenes.

Esta métrica tiene en cuenta el coste del software, los costes adicionales de hardware, las ganancias no realizadas (por ejemplo, el tiempo ahorrado en el registro de existencias) y las nuevas oportunidades (por ejemplo, atender a más clientes que antes). Con esta métrica, puede:

Evaluar si el SGA produce resultados satisfactorios o no

Identificar las áreas y los procesos del almacén que deben optimizarse

Tomar decisiones informadas sobre inversiones en tecnología

Eficiencia interna del SGA = (Beneficio de la inversión - Coste de la inversión) / Coste de la inversión

📌 Ejemplo: Si su ganancia y coste de la inversión es de 5000$ y 10000$, respectivamente, su eficiencia SGA es [(15000 - 10000) / 10000] x 100 = 50%.

Utilice Vista Tabla de ClickUp para visualizar las ganancias y los costes del SGA en un formato similar al de una hoja de cálculo y calcular fácilmente la eficiencia del SGA. También puede organizar las métricas de eficiencia del SGA en tablas para evaluar sus resultados, identificar problemas potenciales y tomar decisiones basadas en datos.

visualice costes, beneficios y otros datos en formato de hoja de cálculo con la vista de tabla de ClickUp

🌱 Otros KPI importantes para la gestión de inventarios

He aquí algunas métricas de inventario más Ejemplos de KPI para ayudarle a comprender mejor el rendimiento de su inventario.

Días disponibles / Semanas disponibles

Las métricas de inventario de días y semanas disponibles miden el número de días y semanas que durará el inventario existente. En otras palabras, calculan los días/semanas que una empresa tarda en vender su inventario.

Días en mano = (Inventario medio/ Coste de ventas) x 365

Semanas disponibles = (Inventario medio/Coste de ventas) x 52

📌 Ejemplo: Si su inventario promedio es de $10,000 y el costo de ventas es de $2000 los días y semanas disponibles serán 1825 días y 260 semanas, respectivamente.

Tasa de pedidos pendientes

Esta métrica de inventario muestra el porcentaje de pedidos de clientes que no se pueden satisfacer inmediatamente con el inventario existente. Esta métrica muestra lo bien que gestiona las existencias en demanda y su alineación de oferta y demanda.

Tasa de pedidos pendientes = (Número de productos pendientes / Número total de pedidos) X 100

📌 Ejemplo: Si tiene 500 productos en pedidos pendientes y el número total de pedidos es de 10000, su tasa de pedidos pendientes es del 5%.

Precisión de la previsión de la demanda

La exactitud de la previsión de la demanda compara el inventario real disponible con la previsión para verificar su exactitud.

Precisión de la previsión de la demanda = [{Real - (Real - Previsión)} / Real] x 100

Ejemplo: Si su previsión de demanda es de 10.000 unidades y las ventas reales son de 9.000 unidades. Entonces, la precisión de su previsión de demanda sería [10.000 - (10.000 - 9000)] / 10.000 = 0,9 x 100 = 90% de precisión.

Tasa de rendimiento / Ratio de ventas perdidas

La tasa de devolución es el porcentaje de productos vendidos devueltos por los clientes. Esta métrica le ayuda a medir la satisfacción de los clientes con los productos.

Tasa de devolución = (Número de productos devueltos / Total de productos vendidos) X 100

📌 Ejemplo: Si los clientes devuelven 500 productos de un total de 10.000 productos vendidos, su tasa de devolución es del 5%.

Por otro lado, el ratio de ventas perdidas mide las ventas potenciales que deja de conseguir debido a las roturas de stock. Esta métrica le ayuda a comprender la eficacia de sus procesos de gestión de inventario y su impacto en los ingresos.

Ratio de ventas perdidas = (Número de días de falta de existencias de producto / 365) X 100

📌 Ejemplo: Si sus días de falta de existencias son 20, el ratio de ventas perdidas es de 5,45.

Ratio de pedidos perfectos / Mermas de inventario

La tasa de pedidos perfectos calcula el porcentaje de pedidos cumplidos perfectamente sin ningún problema o error.

Tasa de pedidos perfectos = (Número de pedidos perfectos / Número total de pedidos) x 100

📌 Ejemplo: Si cumple 5000 pedidos perfectamente de un total de 8000 pedidos, su tasa de pedidos perfectos es del 62,5%.

La métrica de merma de inventario muestra la pérdida de inventario debida a daños, pérdidas en tránsito, robos u otros errores. Esta métrica pone de relieve los problemas con la precisión de su inventario y procesos logísticos .

Merma de inventario = [(Inventario registrado - Inventario real) / Inventario registrado] × 100

Ejemplo: Si su inventario registrado es de $80,000 y el real es de $75000, su tasa de merma es de 6.25%.

Otros factores y métricas en la gestión de inventarios

He aquí algunos otros factores y métricas en la gestión de inventarios para agregar a su Panel de KPI .

Coste por unidad e Inventario medio

El coste por unidad calcula el coste total incurrido en la producción de una unidad de un producto. Esta métrica es crucial para las empresas que fabrican productos en grandes cantidades.

Coste por unidad = (Costes fijos + Costes variables) / Número de unidades producidas

📌 Ejemplo: Si los costes fijos y variables incurridos son 500 y 300 dólares, respectivamente, y el número de unidades es 1000, el coste por unidad es (500 + 3000) / 1000 = 3,5 dólares.

El inventario medio, por su parte, es una métrica para estimar el valor del inventario que se tiene durante un periodo concreto.

Inventario medio = (Inventario al inicio de un periodo + Valor del inventario al final de un periodo) / 2

📌 Ejemplo: Si el valor del inventario al inicio de un periodo es de $4000 y al final del periodo es de $500, el inventario promedio será de $2250.

Costo en libros del inventario

El coste de mantenimiento de existencias es el coste total en que se incurre por mantener las existencias en un almacén o depósito hasta su venta. Esta métrica suele incluir los costes de capital, almacenamiento, servicio de inventario y riesgo de inventario.

El seguimiento de esta métrica le ayuda a identificar los gastos de inventario ocultos y los costes de mantenimiento innecesarios, y orienta las estrategias de planificación del inventario.

Coste de mantenimiento del inventario = [(Costes de almacenamiento + Costes de seguro + Costes de oportunidad + Costes de servicio) / Valor total del inventario] x 100

📌 Ejemplo: Si su coste de almacenamiento es de 500 $, el coste de servicio es de 200 $, el coste del seguro es de 300 $ y el valor total del inventario es de 20.000 $, su coste de mantenimiento del inventario como porcentaje es (500 + 300 + 200) / 20.000 ] x 100 = 5%.

Margen bruto de rendimiento de la inversión

El ROI del margen bruto mide cuánto gana una empresa en comparación con la cantidad de inventario comprado. Esta métrica muestra su eficiencia en la compra y venta de productos.

Retorno de la inversión del margen bruto = (Margen bruto / Coste medio de inventario) X 100

📌 Ejemplo: Si su margen bruto es de $2000 y el costo promedio de inventario es de $10,000, su ROI de margen bruto es del 20%.

¿Cómo elegir los KPI de gestión de inventario adecuados?

Al igual que no se puede asegurar el intento correcto de un proyecto centrándose sólo en un único recurso o habilidad, la gestión eficaz del inventario requiere una selección equilibrada de KPIs.

A continuación se explica cómo elegir las métricas y los KPI adecuados para la gestión del inventario.

Factores a tener en cuenta al seleccionar los KPI

Tenga en cuenta los siguientes factores a la hora de elegir métricas y KPI de inventario:

🚀 Relevancia para las metas de la empresa

Elija KPI relacionados con los objetivos estratégicos de su empresa. Esto garantiza el seguimiento de métricas que contribuyen a mejorar el rendimiento de la empresa.

Por ejemplo, si su meta es mejorar la satisfacción del cliente, realice un seguimiento de la duración del ciclo del pedido (el tiempo que transcurre entre que se realiza un pedido y se entrega). Una menor duración del ciclo le ayudará a mejorar la satisfacción del cliente.

💡 Información práctica

Elija métricas de inventario e indicadores clave de rendimiento que proporcionen información práctica y le ayuden a mejorar. Asegúrese de elegir métricas que destaquen las áreas que necesitan atención.

Por ejemplo, el seguimiento del ratio existencias/ventas muestra la cantidad de inventario disponible para la venta. Esta métrica puede ayudarle a identificar problemas de exceso de existencias y a evitar que se agoten.

📑 Requisitos del sector

Tenga en cuenta los requisitos del sector a la hora de seleccionar los KPI de inventario. Por ejemplo, los ingresos por unidad pueden ayudarte a analizar y crear estrategias de precios si tienes una empresa basada en suscripciones.

Del mismo modo, si eres una empresa de automoción, el seguimiento de métricas como el plazo de entrega del proveedor es vital para una producción puntual.

Alinear los KPI con las metas de la empresa

Además de los factores anteriores, asegúrese de que sus KPI se alinean con las metas de su empresa. He aquí cómo alinearlos.

Paso 1: Establecer metas SMART para la empresa

Las metas SMART ofrecen un marco claro para el ajuste y la consecución de objetivos, garantizando que sus metas de inventario sean procesables. Este enfoque le permite trabajar eficazmente para mejorar sus operaciones generales de inventario.

Por lo tanto, defina sus metas empresariales antes de seleccionar los KPI. Asegura que tus KPIs compatibilizan directamente tus objetivos

He aquí algunos ejemplos de metas SMART:

Reducir la tasa de devolución de productos en un 10% en el próximo trimestre para mejorar la reputación de la marca

Reducir las roturas de stock en elementos de alta demanda en un 15% en el próximo trimestre para mejorar la puntuación de satisfacción del cliente

Utilice Metas de ClickUp para ajustar las metas de su empresa y automatizar el seguimiento del progreso. Puede organizar sus metas en un solo lugar, correlacionar los KPI, realizar un seguimiento de los objetivos y mucho más.

establezca metas para su empresa y siga su progreso con las Metas de ClickUp

Consejo profesional: Utilice plantillas de ajuste de metas para establecer metas y objetivos SMART de forma organizada. Estas plantillas te permiten visualizar tus metas, seguir el progreso y gestionarlas en un solo lugar.

Paso 2: Lista de preguntas de empresa

Cuando elija los KPI de inventario, haga una lista de las preguntas de negocio a las que quiere dar respuesta y asegúrese de que los KPI responden a estas preguntas. Por ejemplo

¿Por qué se producen retrasos en las entregas?

¿Por qué hay frecuentes roturas de stock?

¿Cuál es la tasa de rendimiento actual?

A continuación, elija los KPI que respondan a las preguntas anteriores: índice de agotamiento de existencias, plazo de entrega, duración del ciclo de pedido, índice de devolución, etc. El seguimiento constante de estos KPI le ayudará a identificar las razones de las ineficiencias operativas.

Paso 3: Deje de perseguir métricas de vanidad

Las métricas de vanidad son indicadores clave de rendimiento (KPI) que tienen un aspecto estupendo pero no proporcionan información procesable para orientar la toma de decisiones. Por ejemplo, el valor total del inventario es una métrica de vanidad, ya que no refleja la eficiencia de la gestión del inventario. Además, puede ocultar elementos de baja rotación y problemas de exceso de existencias.

Paso 4: Seguimiento de tendencias

Supervise las tendencias de sus KPI de inventario a lo largo de meses y años para obtener una visión más profunda del rendimiento de su empresa. Por ejemplo, si observa que el índice de rotación de inventario disminuye, podría indicar que las ventas son lentas. Puede profundizar más para averiguar si se debe a un exceso de existencias, a estrategias de marketing ineficaces o a cambios en las demandas de los clientes.

¿Cómo hacer un seguimiento de los KPI de gestión de inventario?

El seguimiento de los KPI de gestión de inventario es mucho trabajo, como podemos ver. Es necesario definir las metas de la empresa, establecer KPI claros, umbrales y puntos de referencia, crear paneles, y mucho más. Por lo tanto, la salida fácil es implementar Software de KPI . ClickUp es la app todo para el trabajo con sólidas funciones de seguimiento de KPI. No sólo gestiona los recursos de gestión de proyectos pero ofrece una amplia matriz de funciones para definir y seguir los KPI, fijar objetivos, supervisar el progreso, gestionar tareas y colaborar entre varios equipos.

Aproveche Paneles de ClickUp para controlar los KPI en tiempo real. Organice sus KPI más importantes en un solo lugar y utilice gráficos y barras de progreso para ver rápidamente en qué punto se encuentra con respecto a objetivos específicos.

Estos paneles personalizados le ayudan a visualizar los datos para facilitar su comprensión, identificar las áreas problemáticas y actuar con prontitud. Además, orientan la toma de decisiones y garantizan la transparencia entre equipos y partes interesadas.

cree paneles personalizados para el seguimiento de los KPI de inventario con ClickUp Dashboards_

¿Está listo para dar un paso más? Cerebro ClickUp clickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, facilita el trabajo con los KPI. Puede sugerir los KPI que debería seguir, ayudarle a definirlos claramente y, a continuación, extraer toda la información necesaria de su entorno de trabajo de ClickUp (como tareas, Campos personalizados y control de tiempo) para calcularlos realmente.

A continuación, se pone a trabajar en el análisis de los datos, la detección de tendencias y valores atípicos extraños, e incluso averiguar lo que los datos significa. Usted puede literalmente hacer preguntas como "¿Cómo lo hicimos en este KPI el mes pasado?" y le dará respuestas basadas en los números. Además, ¡te ayuda a crear informes y a poner todo en paneles de control para que puedas ver tu progreso de un vistazo!

Utilice ClickUp Brain para analizar los datos de inventario y obtener información procesable

Y eso no es todo. También puede utilizar las plantillas de ClickUp para poner en marcha sus procesos de inventario. Las plantillas de inventario de ClickUp vienen con una estructura prediseñada para ayudarle a realizar un seguimiento de los elementos esenciales, mantener registros de existencias y listas de proveedores, automatizar informes, supervisar y analizar métricas, y mucho más.

Por ejemplo, la plantilla Plantilla de gestión de inventario ClickUp tiene todo lo que necesita para organizar, seguir y actualizar los datos de inventario. Además, esta plantilla automatiza el seguimiento del inventario y facilita su actualización. También puede ajustar alertas automáticas para nuevos pedidos.

Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Con esta plantilla podrá:

Realizar un seguimiento de los niveles de inventario, la disponibilidad de existencias y los movimientos

Registrar precios con imágenes de productos en una base de datos

Analizar las tendencias del inventario para tomar decisiones con conocimiento de causa

Identificar costes innecesarios, fuentes de desperdicio y pérdidas de equipo de ventas

🍭 Bonus: Utilizar Plantilla de métricas de proyecto de ClickUp para crear un proceso de control de calidad sin fisuras para sus entregables. Esta plantilla le ayudará a identificar áreas de mejora y a garantizar una reducción de la tasa de rendimiento.

Además, Plantilla de KPI de ClickUp permite el seguimiento de todas sus métricas de intento correcto en un solo lugar. Puede ver el progreso de su equipo hacia las metas establecidas, realizar un seguimiento del rendimiento y asegurarse de que todo el mundo está en la misma página.

Dicho esto, no basta con implantar el software de gestión de inventario adecuado. Hay algunos pasos y buenas prácticas para supervisar eficazmente las métricas de inventario.

Implementación de buenas prácticas métricas de inventario

Estos son los pasos para implantar y supervisar eficazmente los KPI de inventario.

🙌 Utilizar la herramienta adecuada: Crear un sistema de gestión de inventarios con el software adecuado para organizar y realizar un seguimiento de los datos de inventario e informar sobre los KPI seleccionados

🙌 Formar a los equipos: Asegúrese de que su equipo entiende y utiliza el software en todo su potencial. Lleve a cabo sesiones de formación, reciba comentarios y calcule el ROI del sistema para evaluar las ganancias y las pérdidas

🙌 Revisar y ajustar los KPI: Realice un seguimiento de los KPI y siga ajustando las estrategias en función de los resultados. Por ejemplo, usted puede sentir que su meta de rotación de inventario no es realista después de una revisión de rendimiento. Por lo tanto, haga los ajustes necesarios

Además de aplicar las buenas prácticas, tenga cuidado con estos desafíos comunes en el seguimiento de los KPI.

⚠️ Inconsistencia: Realizar un seguimiento coherente de los KPI es todo un reto. Establezca una rutina para realizar un seguimiento periódico de las métricas o utilice un sistema automatizado de seguimiento del inventario para mantener la coherencia

⚠️ Visibilidad limitada de los datos: Las empresas a menudo luchan por obtener una vista completa de los datos en todos los equipos y almacenes. Utilice sistemas de gestión de inventario centralizados para ver los datos en un solo lugar y mantener la transparencia entre los equipos

⚠️ Métricas demasiado complejas: Utilizar demasiados KPI o demasiado complejos puede abrumar a los equipos y oscurecer las perspectivas procesables. Céntrese en unos pocos KPI clave y procesables que estén estrechamente alineados con las metas de la empresa

Consejo profesional: La colaboración de ClickUp plantillas de inventario le permiten gestionar el inventario en varios almacenes. Proporcionan una vista centralizada de todos los datos y facilitan el seguimiento de la ubicación de los productos, los niveles de existencias, etc.

Simplificación del seguimiento de métricas y KPI de inventario con ClickUp

El seguimiento de los KPI es esencial para mantener bajo control la salud y el rendimiento de su inventario. Sin embargo, la incoherencia de los datos y la falta de herramientas eficaces pueden dar lugar a métricas inexactas.

Aquí es donde necesita ClickUp como su solución de gestión de inventario. Con ClickUp, puede establecer fácilmente objetivos de gestión de inventario, planificar el inventario de forma eficaz, crear sus propios paneles de KPI, colaborar con equipos, garantizar una documentación precisa, mantener registros de inventario, automatizar la elaboración de informes de inventario, etc.

Además, obtendrá una gran cantidad de plantillas gratuitas para estandarizar los procesos de seguimiento del inventario y reducir los errores.

¿A qué espera? Regístrate gratis, gratuito/a para explorar ahora las funciones de ClickUp y mejorar la eficacia del inventario