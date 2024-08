15 mejores herramientas de colaboración en línea en 2024 (gratuitas/a; de pago)

Todo el mundo es un "jugador de equipo" en su currículum hasta que llega el momento de trabajar con equipos distribuidos. Es entonces cuando todas tus habilidades de colaboración y comunicación entran en juego y se someten a rigurosas pruebas: es la hora de la verdad.

Como alguien que ha visto caer a los equipos más poderosos debido a una comunicación deficiente o a una coordinación discordante, soy un firme partidario de sacar partido de aplicaciones de colaboración y otras herramientas para poner a los equipos en la misma página.

Unas herramientas de colaboración en línea eficaces pueden mejorar significativamente el modo en que los miembros de su equipo (especialmente los que trabajan a distancia o de forma híbrida) se conectan, comunican y trabajan entre sí. Dado que muchos de nosotros ya no trabajamos fuera de la oficina cinco días a la semana, las organizaciones harían bien en invertir en herramientas de colaboración en línea de alta calidad que ayuden a los equipos remotos a trabajar juntos y ser productivos.

En mis años de experiencia, he probado varios de estos programas de colaboración en equipo en distintos proyectos, partes interesadas y sectores. Algunos han sido salvavidas absolutos, conectando equipos globales, manteniéndolos centrados en la meta e impulsando resultados colectivos. Y hay otras aplicaciones que no me han impresionado por su mediocre rendimiento.

Teniendo en cuenta mis experiencias buenas, malas y feas, he elaborado una lista de las 15 mejores herramientas de colaboración en línea y aplicaciones móviles que recomendaré encarecidamente en 2024. Echemos un vistazo.

¿Qué debe buscar en las herramientas de colaboración en línea?

¿Recuerdas esas reuniones de sala de conferencias llenas de energía en las que todo el mundo participa y aporta ideas sobre un tema para que sea altamente productivo? Bueno, capturar la misma energía en una fuerza de trabajo distribuida y remota no es tarea fácil. Hay que conseguir que todo el mundo esté en la misma página, evitar distracciones y asegurarse de que todos puedan participar activamente para mejorar.. la colaboración en el lugar de trabajo .

Las herramientas de colaboración en línea son estupendas para reunir al equipo en una lluvia de ideas y trabajar en un documento o proyecto, pero son mucho más de lo que parece. Para elegir la mejor opción, no basta con añadir una herramienta a su arsenal. Su opción tiene que encajar en sus requisitos únicos y en los procesos existentes. Estos son algunos de los factores que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar las mejores herramientas de colaboración en línea:

Requisitos y caso de uso : Piense por qué necesita una herramienta o plataforma determinada. ¿Cómo se utilizará en su organización y qué propósito resolverá? La herramienta que elija tiene que satisfacer sus necesidades específicas y añadir valor a su organización. Por ejemplo, supongamos que está buscando una plataforma centralizada para gestionar su programa de contenidos de principio a fin; en este caso, podría dar prioridad a la posibilidad de gestionar todo en un único lugar y almacenar los archivos de contenido de forma segura

: Piense por qué necesita una herramienta o plataforma determinada. ¿Cómo se utilizará en su organización y qué propósito resolverá? La herramienta que elija tiene que satisfacer sus necesidades específicas y añadir valor a su organización. Por ejemplo, supongamos que está buscando una plataforma centralizada para gestionar su programa de contenidos de principio a fin; en este caso, podría dar prioridad a la posibilidad de gestionar todo en un único lugar y almacenar los archivos de contenido de forma segura Funciones para equipos : Una vez identificada la necesidad, seleccione una herramienta con todas las funciones adecuadas. Una herramienta de colaboración en línea debe tener todas las funciones cruciales para una colaboración y un trabajo en equipo eficaces. Por ejemplo, gestión y seguimiento de tareas, canales de comunicación en tiempo real, posibilidad de compartir archivos, edición colaborativa de documentos, videoconferencias, etc. Por ejemplo, si diriges una agencia, también querrás que los procesos de revisión y aprobación en línea estén resueltos para

: Una vez identificada la necesidad, seleccione una herramienta con todas las funciones adecuadas. Una herramienta de colaboración en línea debe tener todas las funciones cruciales para una colaboración y un trabajo en equipo eficaces. Por ejemplo, gestión y seguimiento de tareas, canales de comunicación en tiempo real, posibilidad de compartir archivos, edición colaborativa de documentos, videoconferencias, etc. Por ejemplo, si diriges una agencia, también querrás que los procesos de revisión y aprobación en línea estén resueltos para Fácil de usar: Hablando desde la experiencia, los nuevos procesos o herramientas pueden llevar algún tiempo a todo el equipo para acostumbrarse y aprender. Por eso, a la hora de elegir un software de colaboración en equipo, opta siempre por algo fácil de usar. Por eso hemos seleccionado las herramientas de esta lista. Aunque cada una tiene funciones excepcionales, todas son fáciles de usar, implementar y aprender

Hablando desde la experiencia, los nuevos procesos o herramientas pueden llevar algún tiempo a todo el equipo para acostumbrarse y aprender. Por eso, a la hora de elegir un software de colaboración en equipo, opta siempre por algo fácil de usar. Por eso hemos seleccionado las herramientas de esta lista. Aunque cada una tiene funciones excepcionales, todas son fáciles de usar, implementar y aprender Integraciones: Además del uso y la implementación, las plataforma de comunicación colaborativa que elijas debe funcionar sin problemas con tus aplicaciones y sistemas actuales. A mí no me gusta cambiar de contexto y, por tanto, prefiero las herramientas de colaboración digital que me permiten integrar también mis aplicaciones habituales

Además del uso y la implementación, las plataforma de comunicación colaborativa que elijas debe funcionar sin problemas con tus aplicaciones y sistemas actuales. A mí no me gusta cambiar de contexto y, por tanto, prefiero las herramientas de colaboración digital que me permiten integrar también mis aplicaciones habituales Presupuesto: Asegúrate de que la herramienta que elijas se ajusta a tu presupuesto y te permite personalizar el precio en función de tus necesidades. Incluso puedes comparar la versión gratuita/a con las opciones de pago para elegir el mejor software de colaboración online. No olvide tener en cuenta todos los costes que afectan a la fijación de precios, incluidos los costes únicos, los costes de implementación, los gastos recurrentes, las funciones de complemento y otros, algo que eché en falta en mis primeros años

Asegúrate de que la herramienta que elijas se ajusta a tu presupuesto y te permite personalizar el precio en función de tus necesidades. Incluso puedes comparar la versión gratuita/a con las opciones de pago para elegir el mejor software de colaboración online. No olvide tener en cuenta todos los costes que afectan a la fijación de precios, incluidos los costes únicos, los costes de implementación, los gastos recurrentes, las funciones de complemento y otros, algo que eché en falta en mis primeros años Seguridad de los datos: Las mejores herramientas de colaboración no sirven de nada si ponen en peligro sus datos. Asegúrese de que el software elegido incluye sólidas funciones de seguridad, como autenticación de dos factores, cifrado de datos, controles de acceso y otras formas de proteger sus datos

Teniendo en cuenta estos factores, vamos a repasar el mejor software de colaboración en línea para que su equipo funcione a pleno rendimiento.

Las mejores herramientas de colaboración en línea de un vistazo

Antes de hablar de cada plataforma, he aquí una rápida Panorámica de todas las herramientas que hemos preseleccionado y cómo pueden utilizarse para mejorar la sinergia de los equipos :

Herramienta de colaboración Mejor para Características clave Precios ClickUp Colaboración todo en uno Tareas y metas compartibles, documentos y pizarras colaborativas, chatear en tiempo real, De $0 a $19 por mes; precios personalizados para planes corporación Documentos de Google Edición colaborativa de documentos Creación y edición de documentos en tiempo real, almacenamiento en la nube De 0 $ a 39,60 $ al mes De 0 $ a 19,60 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Documentos de Google Edición colaborativa de documentos Creación y edición de documentos en tiempo real, almacenamiento en la nube De 0 $ a 39,60 $ al mes De 0 $ a 39,60 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Documentos de Google Creación y edición de documentos en tiempo real, almacenamiento en la nube De 0 $ a 39,60 $ al mes Slack Comunicación en tiempo real Chatear en equipo, uso compartido de archivos, videollamadas De 0 a 12,50 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación De 0 a 39,60 $ al mes Zoom Videoconferencias Reuniones de vídeo de alta definición, uso compartido de pantallas, seminarios web De 0 a 26,99 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Asana Gestión de proyectos, llamadas de vídeo De 0 a 12,50 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Slack Comunicación en tiempo real Asana Gestión de proyectos Gestión de tareas, planificación de proyectos, comunicación en equipo De 0 $ a 30,49 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación Trello Gestión visual de proyectos Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Trello Gestión visual de proyectos Tableros Kanban, listas de tareas, automatizaciones básicas De 0 $ a 12,50 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Asana Gestión de proyectos Gestión de tareas, comunicación en equipo De 0 $ a 30,49 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Trello Gestión visual de proyectos Tableros Kanban, listas de tareas, automatizaciones básicas De 0 $ a 12,50 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Trello Trello Gestión visual de proyectos Gestión de proyectos Tableros Kanban, listas de tareas, automatizaciones básicas De 0 $ a 12,50 $ al mes; precios personalizados para planes de empresa Miro Pizarra en línea Lluvia de ideas, mapas mentales, colaboración visual De 0 a 20 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación GitHub Gestión visual de proyectos Trello GitHub Control de versiones para desarrolladores Uso compartido de código, control de versiones y gestión de proyectos para desarrolladores De 0 a 31 dólares al mes De 0 a 31 dólares al mes Precios personalizados para empresas Figma Diseño colaborativo Creación de prototipos de diseño, diseño de interfaces de usuario (UI), colaboración en el diseño De 0 a 75 dólares al mes Airtable Airtable Base de datos relacional y colaboración Base de datos flexible, flujos de trabajo personalizables, gestión de proyectos De 0 $ a 54 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación monday.com Sistema operativo de trabajo Gestión de proyectos, comunicación en equipo, flujos de trabajo personalizables De 0 a 24 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación Airtable Microsoft Teams Comunicación y colaboración Chatear en equipo, reuniones de vídeo, uso compartido de archivos De 4 a 22 $ al mes Precios personalizados Canva Diseño gráfico y colaboración Herramientas de diseño fáciles de usar, plantillas, colaboración en tiempo real De 0 $ a 29,99 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación Notion Espacio de trabajo todo en uno Toma de notas, wikis, base de conocimientos De 0 a 28 $ al mes; precios personalizados para planes de corporación Dropbox Dropbox Almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos Almacenamiento seguro en la nube, uso compartido de archivos, funciones de colaboración De 0 a 30 $ al mes; precios personalizados para planes Enterprise De 0 a 30 $ al mes; precios personalizados para planes Enterprise

Las 15 mejores herramientas de colaboración en línea para usar en 2024

A continuación voy a profundizar en las principales funciones y limitaciones, así como en la propuesta única de cada software de colaboración:

1. ClickUp: La mejor herramienta de colaboración en línea todo en uno

Antes de empezar a trabajar en ClickUp, mi pila de tecnología de colaboración era un batiburrillo de herramientas de colaboración en equipo. Utilizaba Slack para actualizaciones rápidas, correos electrónicos para intercambios más largos, notas organizadas en Documentos de Google, Microsoft Teams para videoconferencias y Miro para pizarras. Sin duda, había que hacer malabarismos con muchas cosas a la vez, pero así es como yo creía que funcionaban las cosas: así es el mundo.

Y entonces llegó ClickUp, la app que los sustituyó a todos, literalmente.

ClickUp es un intuitivo hub en línea que reúne a los equipos para idear, planificar y ejecutar su trabajo con facilidad. Lo sé porque nuestra plantilla es remota e híbrida. Así que, tanto si los miembros de mi equipo estaban en la misma habitación como si se encontraban en distintos continentes y zonas horarias, no tuvimos ningún problema para tener todo terminado

Colabore sin problemas con todos sus equipos utilizando ClickUp para crear documentos, asignar tareas y realizar su seguimiento en una única plataforma

Sinceramente, pasar de un mosaico de soluciones de software a una plataforma unificada fue un soplo de aire fresco. El único problema fue acostumbrarse a la curva de aprendizaje de ClickUp, porque reúne un montón de funciones en un potente software de colaboración en línea. Sin embargo, el proceso de aprendizaje fue sencillo y me familiaricé con él.

Una vez que me sentí cómodo con ClickUp, me encontré mucho más productivo, coordinándome con compañeros de equipo en dos continentes, gestionando proyectos de marketing grandes y pequeños, recopilando y analizando información de varias partes interesadas y liderando el equipo.

Mi equipo y yo utilizamos las funciones de colaboración de ClickUp, como por ejemplo Pizarras de ClickUp para aportar ideas sobre contenidos y campañas, Vista del chat ClickUp para intercambiar Mensajes en tiempo real, Documentos de ClickUp para crear todo tipo de documentos, desde POE y contratos hasta wikis internos, Clips ClickUp para capturar vídeos compartibles, y la lista continúa (_vaya a la sección de funciones clave si desea un resumen). Y, por supuesto, gestionamos todas las tareas de cada campaña y cada proyecto con Tareas de ClickUp .

Ya sea ajustando recordatorios de tareas o comprobando actualizaciones de progreso, ClickUp se encarga de todas las tareas de administrador para usted (y su equipo) para que pueda centrarse en el trabajo de mayor valor.

También destaca su asistente basado en IA Cerebro ClickUp . Esta potente función se diseñó específicamente para mejorar la colaboración y ayudarte a sacar más partido a tu espacio de trabajo. Yo la uso todos los días para escribir mejor, pero también puede buscar y analizar información en tus tareas, documentos, comunicación (a chatear, comentarios) y apps conectadas para identificar conexiones y responder a tus preguntas.

Este artículo de G2 refleja exactamente por qué ClickUp es el número uno de mi lista

Me gusta el hecho de que, como gestor, me ofrece una Panorámica de todos los proyectos en los que está trabajando mi equipo; lo que es aún mejor es que puedo desglosar específicamente cuáles son los detalles del proyecto, quién es el propietario, cuál es el estado/actualización actual y cuándo es la fecha límite. Los equipos pueden colaborar fácilmente entre sí, ya que en la sección de comentarios los miembros pueden etiquetarse unos a otros

En Plantillas ClickUp es una de las funciones que más utilizo: ¿a quién no le gustaría disponer de marcos de trabajo preexistentes y completamente personalizables para adelantarse a los planes de acción? ¡No cuente conmigo!

Aunque soy culpable de experimentar con prácticamente todas las plantillas de ClickUp (vale, quizá no con todas, ¡teniendo en cuenta que hay casi miles de ellas!) Yo recomendaría las siguientes para gestionar la colaboración en equipo:

Gestione fácilmente la colaboración interna y las relaciones con los clientes mediante la plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de Clickup

Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp

Las mejores funciones de Documentos de Google

Trabaja y edita documentos simultáneamente con otros miembros del equipo

Gestiona todos tus archivos y documentos en un almacenamiento en la nube seguro mediante Google Drive, con funciones avanzadas como el control de versiones y los controles de acceso para mantener tus datos seguros y protegidos

Añade comentarios, haz sugerencias de edición y colabora en documentos en tiempo real

Integración con otras aplicaciones del entorno de trabajo de Google, como Hojas de cálculo, Diapositivas, etc

Utiliza Google Gemini, el asistente de IA, en Documentos de Google para escribir mejor

Limitaciones de Documentos de Google

Opciones de formato limitadas y difícil de personalizar en comparación con otros procesadores de texto.

limitadas y difícil de personalizar en comparación con otros procesadores de texto. No hay muchas otras funciones de gestión de proyectos de colaboración más allá de la edición de documentos

La seguridad de los documentos confidenciales puede ser un problema, ya que los enlaces se pueden compartir fácilmente con terceros

Precios de Documentos de Google

Documentos de Google forma parte del entorno de trabajo de Google, que está disponible para:

Free : Hasta 15 GB de espacio en Drive

: Hasta 15 GB de espacio en Drive Business Starter : 7,20 $/mes por usuario

: 7,20 $/mes por usuario Estándar para empresas : 14,40 $/mes por usuario

: 14,40 $/mes por usuario Business Plus : 21,60 $/mes por usuario

: 21,60 $/mes por usuario Google Gemini está disponible como complemento a partir de 18 $/mes por usuario, con un compromiso de 1 año

Valoraciones y valoraciones de Documentos de Google

**G2:NA

Capterra: 4.7/5 (28,125)

La opinión de los usuarios sobre Documentos de Google

Creo que por el hecho de que es bastante fácil de usar, similar a Word, se descarga a Word y es gratis, es mi primera opción para escribir, sobre todo porque siempre estoy en movimiento y puedo abrir documentos desde mi teléfono <3

Usuario de Reddit

3. Slack: La herramienta para chatear y colaborar

Pregunte a cualquier equipo qué herramientas en línea utilizan para colaborar y chatear, y Slack probablemente estará en la lista. Esta popular plataforma de mensajería en equipo en tiempo real permite compartir actualizaciones, colaborar en proyectos y crear un lugar de trabajo en línea conectado a través de canales, mensajes directos, conversaciones en grupo y videollamadas. Me gusta su facilidad de uso y su interfaz de usuario. Puedes usarlo tanto para conversaciones en equipo como para chatear uno a uno, y yo lo utilizo a menudo para compartir ideas y comunicarme con equipos internos y partes interesadas externas (mediante grupos especializados que puedes crear con Slack Connect).

https://slack.com/intl/en-in/blog/collaboration/slack-essentials-organize-your-work-and-conversations Slack /%href/

ClickUp **Se integra de forma nativa con Slack de este modo, puedes crear tareas directamente desde las conversaciones y recibir notificaciones dentro de tus canales de Slack, manteniéndolo todo organizado. Sin embargo, la función de búsqueda de Slack me parece bastante básica, sobre todo si la comparo con la Búsqueda universal de ClickUp.

Las mejores funciones de Slack

Crea y utiliza canales de chat en equipo dedicados a proyectos o temas específicos

Disponer de una única plataforma para gestionar la mensajería directa para conversaciones privadas

Comparte archivos y crea integraciones personalizadas (a través de herramientas como Zapier) para mejorar las funciones

Realiza videollamadas y llamadas de voz con tus conexiones (a internet) de Slack

Simplifique el uso compartido de información y las actualizaciones de proyectos a través de canales dedicados

Utilice Slack IA para encontrar rápidamente su información en Slack, resumir los hilos de conversación y obtener un resumen de los mensajes perdidos

Limitaciones de Slack

Puede llegar a ser abrumador con un gran volumen de mensajes y canales

con un gran volumen de mensajes y canales Funciones limitadas de gestión de proyectos de colaboración más allá de la comunicación

La búsqueda de Mensajes antiguos puede ser engorrosa con equipos grandes

La IA sólo está disponible con el plan Enterprise como complemento independiente

Precios de Slack

Free (mensajes ilimitados con 90 días de historial)

(mensajes ilimitados con 90 días de historial) Pro : 7,25 $/mes (para equipos pequeños que desean una mejor colaboración) Business+: 12,50 $/mes (para empresas que desean aumentar la productividad y mantener conectados a sus equipos)

: 7,25 $/mes (para equipos pequeños que desean una mejor colaboración) 12,50 $/mes (para empresas que desean aumentar la productividad y mantener conectados a sus equipos) Enterprise Grid: Precios personalizados (Para grandes corporaciones que quieren conseguir más cosas terminadas y mejorar la productividad a todos los niveles)

Precios personalizados (Para grandes corporaciones que quieren conseguir más cosas terminadas y mejorar la productividad a todos los niveles) Slack IA está disponible como complemento independiente, pero sólo para los planes Enterprise

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4.5/5 (32,500+ reseñas)

4.5/5 (32,500+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (23,200+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Slack

Me parece que Slack es una plataforma que mejora constantemente y añade funciones nuevas y relevantes. Sin embargo, es tan fácil de usar que puedes navegar por la app y sus funciones con facilidad. Además, ofrece una plétora de formas de comunicación 1 a 1 o en equipo (vídeo, audio, mensajes, y todo ello con uno o varios miembros del equipo).

Opinión de un usuario en G2

4. Zoom: La mejor herramienta de videoconferencia

Zoom es el bebé pandémico de las herramientas de colaboración en línea. Aunque se lanzó en 2011, muy poca gente lo conocía. Avance rápido hasta 2020, y es un elemento básico en casi todas las organizaciones.

Zoom es sin duda una de las herramientas de videoconferencia más fáciles de usar. Sin duda ha facilitado mucho el trabajo a distancia. Con Zoom puedes hacer videollamadas y demostraciones en línea, organizar seminarios web y colaborar virtualmente con tus equipos.

Pero su sencillez no significa que carezca de funciones avanzadas. Zoom te ofrece casi todo lo que puedas necesitar en una herramienta de videoconferencia, como uso compartido selectivo de la pantalla, controles de acceso a las reuniones, unión protegida por contraseña (todos recordamos el Zoombombing, ¿verdad?), pizarras en línea, etc. Esto la convierte en la herramienta ideal colaboración en equipo software para intercambiar ideas, colaborar y mantener debates productivos en un entorno remoto.

www. zoom.com

www.zoom.com https://news.zoom.us/zooms-newest-ai-innovations-help-make-analytics-more-accessible-and-customer-experience-more-impactful/ ampliar /%href/

Una gran ventaja para mí es que Zoom se integra con ClickUp lo que facilita la celebración de reuniones a distancia.

Las mejores funciones de Zoom

Disfruta de videoconferencias de alta definición con pantalla compartida

Organiza reuniones, seminarios web y eventos en línea, e incluso crea salas de reuniones para grupos más reducidos dentro de reuniones más grandes

Grabe reuniones, añada notas y encuestas, organice sesiones de intercambio de ideas y trabaje en documentos con la pantalla compartida

Utilice Zoom IA Companion integrado para generar mensajes y resumir reuniones

Limitaciones de Zoom

El plan Free es bastante limitado, ya que puedes organizar o asistir a reuniones de no más de 40 minutos

La UI y la UX de la herramienta necesitan mejoras urgentes, con funciones cruciales ocultas

Precios de Zoom

Básico: 0 $ (ideal para creadores y empresarios en solitario a los que no les importe que las reuniones se limiten a 40 minutos)

0 $ (ideal para creadores y empresarios en solitario a los que no les importe que las reuniones se limiten a 40 minutos) Pro: 14,99 $ por host al mes (para equipos más pequeños de 1 a 9 usuarios)

14,99 $ por host al mes (para equipos más pequeños de 1 a 9 usuarios) Business: 21,99 $ al mes (para medianas empresas con equipos de hasta 100 personas)

21,99 $ al mes (para medianas empresas con equipos de hasta 100 personas) Business Plus: 26,99 $ al mes (para empresas y organizaciones de mayor tamaño con más requisitos de colaboración)

26,99 $ al mes (para empresas y organizaciones de mayor tamaño con más requisitos de colaboración) Empresa : Precios personalizados (Para grandes organizaciones de más de 100 personas con requisitos específicos para sus reuniones, colaboración, seminarios web, etc.)

: Precios personalizados (Para grandes organizaciones de más de 100 personas con requisitos específicos para sus reuniones, colaboración, seminarios web, etc.) El IA Companion está disponible sin coste adicional con todas las cuentas de pago de Zoom

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,5/5 (más de 55.200 opiniones)

4,5/5 (más de 55.200 opiniones) Capterra: 4.6/5 (13,800+)

Lo que opinan los usuarios sobre Zoom

_El aspecto más impresionante de Zoom es que permite la correspondencia cara a cara desde cualquier área, las discusiones cotidianas parecen ser esencialmente tan normales como si estuviéramos en una sala similar, ya que se asemeja a tener un lugar de reunión virtual donde la distancia se desvanece _La comodidad y la ejecución un encuentro decente para mi uso diario. No es difícil de incorporar y tiene muchos aspectos destacados para tener una reunión agradable Lo uso constantemente. Además, la atención al cliente es excelente.

Opinión de un usuario de G2

5. Asana: La mejor herramienta de gestión de tareas y colaboración en línea

via foro Asana Asana es una herramienta de gestión de tareas y proyectos que ayuda a los equipos a trabajar con eficacia, colaborar en las tareas diarias y conectar todo su trabajo en un solo lugar. No sólo te ayuda a asignar tareas a los miembros del equipo, sino que también facilita la notificación de proyectos importantes y el seguimiento de hitos para cada miembro del equipo.

Lo que me gustó de Asana es su interfaz sencilla y su enfoque en ser la herramienta de colaboración definitiva para gestionar múltiples proyectos. Te ayuda a empezar rápidamente con un constructor de flujo de trabajo fácil de usar y también ofrece un intervalo de plantillas para acelerar tu trabajo.

Muchos usuarios coinciden en que Asana es una gran opción para aquellos que necesitan capacidades específicas de gestión de proyectos Enterprise. Un usuario de Reddit dijo,

Asana ayuda a organizar tareas pero puede parecer un poco complicado al principio; prueba diferentes formas en que muestra las tareas.

Redditor

Las mejores funciones de Asana

Simplifica la creación de tareas, la asignación y las fechas límite para organizar proyectos con claridad

Visualiza proyectos a través de vistas como Kanban, Listas, Cronogramas, Calendarios y gráficos de Gantt

Automatización de tareas que consumen mucho tiempo, como notificaciones, recordatorios y procesos de aprobación

Configure fácilmente la automatización del flujo de trabajo mediante formularios, reglas, paquetes y plantillas

Simplifique la comunicación del equipo con funciones como comentarios, adjuntos y @menciones

Automatiza las actualizaciones de estado y obtén respuestas rápidas a preguntas sobre tu trabajo en Asana con el asistente de IA Asana Intelligence

Conecta Asana con más de 200 aplicaciones (incluyendo ClickUp) para ayudarte con la colaboración en equipo, almacenamiento de archivos, gestión de proyectos y más

Limitaciones de Asana

No hay compatibilidad para múltiples personas asignadas y comentarios asignados

Opciones de personalización limitadas, vistas de proyectos, tamaño del equipo y proyectos para el plan gratis, gratuito/a

limitadas, vistas de proyectos, tamaño del equipo y proyectos para el plan gratis, gratuito/a Mensajes para todos los proyectos. No puedes seleccionar qué notificaciones deseas recibir

deseas recibir Asana Intelligence tiene capacidades muy limitadas hasta ahora y sólo está disponible con planes de pago

Precios de Asana

Personal: Gratis/a

Gratis/a **Principiante:$13.49/mes por usuario

Avanzado: $30.49/mes por usuario

$30.49/mes por usuario Empresa : Precios personalizados

: Precios personalizados Empresa+: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Asana

G2: 4.3/5 (9910+ opiniones)

4.3/5 (9910+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,500+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Asana

Asana tiene una interfaz buena y limpia, y puede manejar múltiples proyectos e innumerables categorías y subcategorías. Trabajar con Teams es muy fácil, ya que se pueden agregar, asignar tareas y monitorear fácilmente. La personalización convierte tus áreas de trabajo en sistemas lógicos para tu empresa. Utilicé Asana en múltiples empresas, no sólo en proyectos, y siempre cumplió con mis requisitos

Opinión de un usuario en Capterra

6. Trello: La mejor herramienta de gestión de proyectos y colaboración

He utilizado Trello mientras trabajaba en proyectos más pequeños para clientes con un presupuesto. Me gusta cómo la vista de tarjetas facilita la visualización de tareas. El diseño sencillo de Trello para ver el estado de las tareas y las actualizaciones atrae incluso a los interesados que pueden ser reacios a la tecnología. Esto facilita la colaboración sin esfuerzo. Por no mencionar que es muy gratificante mover una ficha del montón de "Pendientes" al de "Terminadas".

Se acabaron las actualizaciones de estado y las cadenas de correo electrónico. Es una gran herramienta para equipos ágiles que valoran la comunicación clara y el seguimiento visual del progreso. Sin embargo, Trello no es más que eso. Si trabajas en proyectos complejos y tienes requisitos avanzados, Trello no es para ti.

/%img/ trello de Atlas

Las mejores funciones de Trello

Utilizar Tableros Kanban con función de arrastrar y soltar para la gestión visual de tareas

Colaborar con equipos en proyectos utilizando listas y tarjetas para asignar tareas dentro de los proyectos

Comunicarse con los compañeros de equipo en las tareas con comentarios, adjuntos y menciones

Gestione sus tareas en una interfaz sencilla e intuitiva y mantenga a todo el mundo informado sobre el progreso del proyecto

Genere y resuma textos con Atlassian Intelligence integrado

Limitaciones de Trello

La comunicación a través de Tableros y tarjetas se vuelve insostenible en el momento en que el proyecto escala

en el momento en que el proyecto escala Atlassian Intelligence tiene capacidades limitadas y sólo está disponible con los planes Premium y Enterprise

Carece de funciones de debate o chateo que permitan a los equipos debatir sobre tareas o proyectos concretos dentro de la app

que permitan a los equipos debatir sobre tareas o proyectos concretos dentro de la app Mantener los elementos privados, como las notas personales, separados de los Tableros compartidos del equipo es complicado, lo que te llevará a confundirlos mientras colaboras

Precios de Trello

Free: $0(ideal para freelancers e individuos que buscan organizar un proyecto)

$0(ideal para freelancers e individuos que buscan organizar un proyecto) Estándar: $6/mes por usuario (para equipos pequeños o aquellos que desean escalar la colaboración)

$6/mes por usuario (para equipos pequeños o aquellos que desean escalar la colaboración) Premium: $12.50/mes por usuario (Para equipos que necesitan hacer seguimiento y visualizar múltiples proyectos de varias maneras, incluyendo tableros, cronogramas, calendarios, etc.)

$12.50/mes por usuario (Para equipos que necesitan hacer seguimiento y visualizar múltiples proyectos de varias maneras, incluyendo tableros, cronogramas, calendarios, etc.) Enterprise: Precios personalizados (Para organizaciones que necesitan conectar el trabajo entre equipos con más seguridad y controles)

Valoraciones y reseñas de Trello

**G2: 4,4/5 (más de 13.520 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (12,500+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Trello

Trello me resulta útil para tener una vista general de todos los proyectos, tareas, etc. en los que estoy trabajando. Creo que la fuerza de Trello es que es muy simple (Tableros, listas, tarjetas) y fácil de usar por lo que se puede aplicar a casi cualquier cosa en la que usted necesita para organizar la información. No es 100% perfecto, pero a menudo es "suficientemente bueno" y mucho menos complejo y caro que las herramientas centradas en áreas de solución más estrechas

Usuario de Reddit

7. Miro: Mejor herramienta de Pizarra en línea

/%img/

https://miro.com/whiteboard/ Miro /%href/

Como estudiante visual, me encantan las herramientas de colaboración en línea que convierten conceptos en diagramas de flujo, dibujos a mano alzada y mapas mentales. Yo lo llamo el gran ecualizador, porque no tienes que lidiar con terminologías o jerga para transmitir tus ideas. Y Miro es una gran opción para visualización de proyectos.

La pizarra de Miro tiene notas adhesivas virtuales, marcos, objetos interactivos y medios ricos para mantener el flujo creativo de tu equipo durante las sesiones de brainstorming. Mi equipo la ha utilizado en talleres, sprints de diseño y sesiones de resolución visual de problemas, y siempre ha terminado bastante bien.

Nuestras experiencias no son aisladas; a muchos equipos pequeños e individuos también les encanta; como menciona un usuario en G2,

Es fácil ajustar plantillas para que las utilicen los estudiantes. Es fácil de utilizar para los estudiantes que nunca lo han usado

Miro mejores funciones

Intercambia ideas con tus equipos utilizando la pizarra online en tiempo real y los mapas mentales

en tiempo real y los mapas mentales Sea creativo con notas adhesivas, bolígrafos de pizarra y figuras

Mejore la comunicación con una plataforma centralizada para capturar, organizar y revisar ideas

Genere textos sencillos, mapas mentales e ideas con la ayuda del asistente de IA, Miro Assist

Reúna aportaciones e ideas del equipo mediante las funciones de votación y comentarios

Limitaciones de Miro

Funciones de colaboración limitadas, ya que la herramienta está orientada principalmente a la lluvia de ideas y las pizarras

limitadas, ya que la herramienta está orientada principalmente a la lluvia de ideas y las pizarras Curva de aprendizaje para algunos usuarios que no estén familiarizados con las herramientas de pizarra en línea

para algunos usuarios que no estén familiarizados con las herramientas de pizarra en línea El plan gratuito tiene límites en cuanto al tamaño del Tablero, los colaboradores y las funciones

Miro Assist está disponible actualmente en modo beta en todos los planes, pero es probable que se convierta en una función de pago más adelante

Precios de Miro

Gratis : 0$ (para estudiantes, individuos y pequeños grupos con necesidades básicas de colaboración)

: 0$ (para estudiantes, individuos y pequeños grupos con necesidades básicas de colaboración) Iniciador : $10/mes por usuario (Para aquellos que quieren Tableros ilimitados y privados junto con funciones esenciales)

: $10/mes por usuario (Para aquellos que quieren Tableros ilimitados y privados junto con funciones esenciales) Business : 20 $/mes por usuario (Vaya más allá con seguridad y funciones avanzadas, ideal para pequeñas organizaciones)

: 20 $/mes por usuario (Vaya más allá con seguridad y funciones avanzadas, ideal para pequeñas organizaciones) Empresa: Precios personalizados (ideal para equipos grandes que desean colaborar en toda la organización, con compatibilidad, seguridad y control)

Miro valoraciones y comentarios

G2: 4.8/5 (5500+ opiniones)

4.8/5 (5500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1520+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Miro

Miro nos permite generar ideas rápidamente, colaborar en nuevos procesos y avanzar en nuestra planificación Me encanta la flexibilidad y la naturaleza visual de un lienzo infinito. Es genial cuando no sabes por dónde empezar en un proyecto. Un Tablero Miro ha sustituido a varios archivos diferentes y organiza a nuestro equipo en un lugar central. ¡Un salvavidas_!

Opinión de un usuario en G2

8. GitHub: La mejor plataforma para compartir código y colaborar

Si preguntas a cualquier desarrollador por sus herramientas de colaboración en línea, seguro que GitHub está entre las primeras. Sin embargo, a diferencia de otras herramientas de colaboración en equipo que ayudan a los equipos internos a comunicarse eficazmente, GitHub conecta a toda una comunidad, principalmente ingenieros y desarrolladores de software.

/%img/ gitHub Se trata de una plataforma de compartición de código y creación de comunidades con funciones de colaboración, en la que los desarrolladores de software pueden gestionar el control de versiones de su código. Esto incluye la gestión colaborativa del código, el seguimiento de los cambios y la garantía de un desarrollo fluido del proyecto mediante el uso compartido del código y las funciones de ramificación.

A los usuarios les encanta colaborar con otros programadores, como menciona este usuario de Reddit.

Necesitas aprender los conceptos básicos de git. Todos los trabajos de programación deberían obligarte a utilizar algún tipo de control de código fuente, y si no lo hacen, es una gran señal de alarma. GitHub, sin embargo, es el sitio más popular para alojar tus repositorios git

Las mejores funciones de GitHub

Gestionar los flujos de trabajo de desarrollo de código a través de control de versiones y código compartido

Permitir la colaboración sin problemas entre los desarrolladores geográficamente dispersos

Mejorar la calidad del código a través de solicitudes de validación y funciones de revisión de código

Obtenga una plataforma centralizada para la gestión de código, problemas y comunicación de proyectos

Codifique más rápido y colabore mejor con la herramienta de IA GitHub Copilot

Limitaciones de GitHub

Orientado principalmente a desarrolladores y programadores , no es una buena opción para equipos no técnicos

, no es una buena opción para equipos no técnicos Su rol principal es la gestión de código y no la colaboración o la comunicación

Tiene una empinada curva de aprendizaje, especialmente para usuarios no familiarizados con los conceptos de control de versiones de Git

Precios de GitHub

Gratis: $0

$0 Team: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Enterprise: 21 $/mes por usuario

21 $/mes por usuario GitHub Copilot está disponible como complemento a partir de 10 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GitHub

G2: 4.7/5 (2090+ opiniones)

4.7/5 (2090+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (5990+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre GitHub

GitHub es útil para obtener rápidamente opiniones de tus compañeros y colaborar con ellos. Es una forma increíble también de planificar proyectos y hacer el seguimiento de problemas en tus proyectos. También es la mejor manera de organizar tus repositorios git en internet, tanto si quieres mantenerlos públicos como privados._

Opinión de un usuario en G2

9. Figma: La mejor herramienta de diseño y colaboración en equipo

Trabajar en marketing me expone a los tipos creativos singulares que son ferozmente independientes y prefieren trabajar de forma autónoma. Trabajar con otros puede no ser algo natural para algunos, pero cuando forman parte de un equipo, debes hacer todo lo posible para ayudarles a colaborar. Con Figma, la colaboración se convierte en algo fácil para los equipos creativos.

Figma es un software de colaboración en el diseño con funciones de edición y creación de prototipos en tiempo real que ayudan a los equipos a colaborar en proyectos de diseño. Esta función de Figma me parece la más interesante, ya que los equipos pueden trabajar simultáneamente en maquetas y prototipos, lo que ayuda a acelerar las iteraciones de diseño.

También es muy utilizado por su pizarra, que permite a los usuarios crear gráficos vectoriales y prototipos que van más allá de las simples imágenes.

vía Figma

Las mejores funciones de Figma

Obtenga una plataforma de diseño colaborativo en tiempo real para crear y editar interfaces de usuario (UI), páginas web y otros prototipos con su equipo

en tiempo real para crear y editar interfaces de usuario (UI), páginas web y otros prototipos con su equipo Diseñe para múltiples proyectos utilizando maquetas de alta fidelidad y activos de diseño

Colaborar en diseños con otros diseñadores y partes interesadas mediante un sistema centralizado de gestión del diseño

Mejore la comunicación y los comentarios mediante comentarios, funciones de presentación y opciones de edición en tiempo real

Limitaciones del código

El plan Free tiene proyectos, prototipos y colaboradores limitados

Se centra principalmente en el diseño UI/UX y puede no ser adecuado para otros equipos

No hay asistente o función de IA por el momento

Precios de Figma

Free: $0

$0 Profesional: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Organización: 45 $/mes por usuario (facturación anual)

45 $/mes por usuario (facturación anual) Enterprise: 75 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4.7/5 (1090+ opiniones)

4.7/5 (1090+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (720+ opiniones)

**Lo que opinan los usuarios sobre Figma

Soy diseñador interno y lo utilizo a diario como software de diseño principal. Al igual que otros mencionaron, yo no lo uso para crear iconos u otros trabajos de ilustración detallada, pero confío en él para crear anuncios de banner, mensajes de medios sociales, correos electrónicos, y todos los demás entregables que está destinado a ser sólo digital

Un usuario de Reddit

10. Airtable: La mejor herramienta de gestión de bases de datos y colaboración

Airtable es una solución de gestión de documentos y bases de datos diferente. Utiliza bloques de construcción para permitir a los equipos construir sus hojas de cálculo o bases de datos como quieran. A mí personalmente me resultó muy útil, ya que compatibiliza mi visión estratégica. Desde la gestión de plan de proyectos a calendarios de redes sociales e incluso finanzas, lo hemos utilizado para casi todo.

Lo mejor de Airtable es que puede utilizarse para definir relaciones con otros bloques, colaborar en proyectos e informes e incluso crear vistas adaptadas explícitamente a un trabajo concreto. Es como una hoja de Google o un libro de Excel, pero tiene excelentes funciones complementarias que lo hacen ideal para varios casos de uso.

También han introducido recientemente una nueva función de IA llamada Airtable IA, que te ayuda a generar texto y fórmulas, resumir comentarios, etc.

vía Airtable

Las mejores funciones de Airtable

Utilice la estructura flexible de base de datos relacional para organizar y gestionar diversos tipos de datos (texto, números, adjuntos, etc.)

Visualice datos en vistas personalizadas como tableros Kanban, calendarios y formularios

como tableros Kanban, calendarios y formularios Automatice tareas repetitivas mediante potentes funciones de automatización

Crear texto, generar fórmulas, construir Automatización impulsada por IA , y resumir comentarios con Airtable IA

, y resumir comentarios con Airtable IA Mejorar la colaboración a través de vistas compartidas, comentarios y asignación de tareas en los registros

Limitaciones Airtable

Empinada curva de aprendizaje ya que necesita entender cómo funcionan los bloques y las relaciones

ya que necesita entender cómo funcionan los bloques y las relaciones Requiere planificar y una configuración previa para diseñar la estructura ideal de la base de datos

y una configuración previa para diseñar la estructura ideal de la base de datos El plan Free tiene límites en cuanto a tamaño de la base, colaboradores y funciones

Precios ajustables

Free: $0

$0 Equipo: 24 $/mes por usuario

24 $/mes por usuario Business: $54/mes por usuario

$54/mes por usuario Escala Enterprise: Precios personalizados

Precios personalizados Airtable IA está disponible con todos los planes de pago, a partir de $ 7 / mes por usuario

Airtable valoraciones y comentarios

G2: 4.6/5 (2240+ opiniones)

4.6/5 (2240+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1980+ opiniones)

Lo que dicen los usuarios sobre Airtable

Airtable tiene las opciones más personalizadas para usar como base de datos como alternativa a Hojas de cálculo de Google o productos similares. Es muy fácil de usar. Tiene un plan gratuito bastante robusto.

Una opinión de un usuario en Capterra

11. Monday.com: El mejor sistema operativo para el trabajo

Monday.com es un popular software de gestión de proyectos que promueve la transparencia y la colaboración. Te ayuda a gestionar y ver todas las tareas de tu equipo. Los equipos pueden utilizar esta herramienta para colaborar, crear flujos de trabajo, seguir el progreso de los proyectos y analizar la información relacionada con ellos.

La plataforma te da la opción de cambiar entre diferentes vistas como gráficos de Gantt, tableros Kanban y una vista de Calendario.

Mi única queja es que la integración con otras herramientas de software es un reto, y esto puede ser un factor decisivo para mí. Además, creo que la grabación de pantalla es una capacidad esencial para la colaboración, y Monday no la ofrece.

vía Monday.com

Las mejores funciones de Monday.com

Gestión eficiente de proyectos, equipos y flujos de trabajo

Asignación de tareas y seguimiento de metas para usted y su equipo

Vea sus tareas en tableros Kanban, calendarios y 10+ vistas para la organización de proyectos

para la organización de proyectos Cree y comparta paneles personalizables con más de 30 widgets

Aproveche IA y automatización para simplificar las tareas repetitivas y mejorar la eficiencia

para simplificar las tareas repetitivas y mejorar la eficiencia Colabora con tu equipo utilizando funciones como comentarios, menciones y uso compartido de archivos

limitaciones de Monday.com

Las amplias opciones de personalización pueden requerir tiempo y esfuerzo para su ajuste

para su ajuste El plan Free te limita a sólo dos asientos y no permite invitados ni espectadores

Puede parecer sobrecargado para necesidades simples de gestión de proyectos

para necesidades simples de gestión de proyectos La asistencia de IA sólo puede hacer cosas muy pendientes en este momento

precios de Monday.com

Free: $0

$0 **Básico:$36/mes por usuario

Estándar: $42/mes por usuario

$42/mes por usuario **Profesional:72 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

valoraciones y comentarios de Monday.com

G2: 4,7/5 (10.672 opiniones)

4,7/5 (10.672 opiniones) Capterra: 4,6/5 (4.723 opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre monday.com

Me parece que Monday me facilita organizar mi trabajo, etiquetar a otros miembros del equipo cuando procede y hacer revisiones y actualizaciones a medida que cambian los plazos. No sólo es una tarea muy gratificante etiquetar como "Terminada" al final, sino que también es una fuente de verdad estupenda para el progreso del proyecto.

Opinión de un usuario de G2

12. Microsoft Teams: La mejor herramienta de videoconferencia

Antes del boom de Zoom, muchos de nosotros utilizábamos Microsoft Teams como nuestra principal herramienta de videoconferencia. Y a mí me sigue gustando, porque tiene varias funciones que ayudan a los equipos internos a colaborar, sincronizarse e incluso ajustarse recordatorios mutuamente.

Para las empresas que utilizan el paquete Microsoft Office, Microsoft Teams es la app a la que recurrir para videollamadas, chats y otras necesidades de colaboración en equipo. Tiene una interfaz fácil de usar, puede funcionar fácilmente con otras apps de Microsoft y permite mantener todas las conversaciones en una única plataforma.

vía aplicaciones de Microsoft**ClickUp se integra con Microsoft Teams , permitiéndole crear tareas de ClickUp directamente desde conversaciones de Teams, recibir notificaciones dentro de los canales de Teams y mantener un hub centralizado para la comunicación y gestión de proyectos y tareas.

Microsoft Teams también ofrece una aplicación móvil para que nunca te pierdas una notificación. La app cuenta con funciones básicas de colaboración, como pantalla compartida y llamadas de audio y vídeo.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Utiliza canales dedicados para debates sobre proyectos específicos, uso compartido de archivos y colaboración en tiempo real

para debates sobre proyectos específicos, uso compartido de archivos y colaboración en tiempo real Organice reuniones en línea, presentaciones o reuniones virtuales con la posibilidad de compartir la pantalla

Integre OneDrive y SharePoint para trabajar con su equipo en documentos, hojas de cálculo y presentaciones

Asigne tareas, realice un seguimiento del progreso y colabore en proyectos directamente desde Teams

Realice y reciba llamadas de voz y envíe mensajes directos, eliminando la necesidad de sistemas telefónicos independientes

Resuma las reuniones y recapitule los elementos de acción tratados con la IA integrada Copilot

Limitaciones de Microsoft Teams

El plan gratuito/a tiene límites en cuanto a almacenamiento, funciones y duración de las reuniones

Puede resultar "abrumador" con un gran número de canales e integraciones

Puede no ser ideal si no utilizas el resto de soluciones de Microsoft Office

Precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mes por usuario (se factura anualmente)

: 4 $/mes por usuario (se factura anualmente) Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mes por usuario (se factura anualmente)

: 6 $/mes por usuario (se factura anualmente) Microsoft 365 Business Standard : 12,50 €/mes por usuario (se factura anualmente)

: 12,50 €/mes por usuario (se factura anualmente) Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mes por usuario (se factura anualmente)

: 22 $/mes por usuario (se factura anualmente) La asistencia de Copilot IA está disponible como complemento de pago para los planes Business y Enterprise

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (más de 14.900 opiniones)

4,3/5 (más de 14.900 opiniones) Capterra: 4.5/5 (9440+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Microsoft Teams

Lo mejor de Microsoft Teams, es decir, que tiene todo lo que ofrecer con un montón de funciones que contiene. Es tan fácil de usar que los usuarios pueden crear cosas como reuniones y grupos y enviar mensajes, etc. Los usuarios pueden implementar fácilmente con la ayuda de la aplicación móvil y la aplicación dekhtop.

Opinión de un usuario de G2

13. Canva: La mejor herramienta de colaboración en diseño

Canva es una herramienta fantástica para colaborar en el diseño. Mis equipos la utilizan para crear imágenes asombrosas sin necesidad de grandes conocimientos de diseño. Su interfaz intuitiva y su amplia biblioteca de plantillas la convierten en una opción popular para crear de todo, desde gráficos para redes sociales hasta presentaciones y materiales de marketing.

Incluso si eres como yo (es decir, no eres diseñador ni estás familiarizado con los conceptos de diseño), puedes usar Canva para crear creaciones de aspecto profesional. Créeme, lo he usado para crear material de marketing (y alguna que otra invitación electrónica para eventos) en un momento de apuro, ¡y algunas de mis creaciones han dado envidia al equipo de diseño gráfico!

Además, me encanta experimentar y jugar con su nueva función de IA, Magic Studio Mi favorita es la función de conversión de texto a vídeo. Para mi trabajo, probé a utilizar su función Magic Write, que funciona de forma similar a AI Writer de ClickUp Brain. Sin embargo, no actúa como asistente virtual o gestor de conocimientos como ClickUp Brain.

/%img/ canva

Las mejores funciones de Canva

Diseña cualquier cosa utilizando la interfaz de diseño arrastrar y soltar con funciones fáciles de usar

con funciones fáciles de usar Colaborar en diseños con otros miembros del equipo para co-edición o aprobaciones

o aprobaciones Mantener un kit de marketing de marca para asegurar que todos los diseños son consistentes en todos los proyectos

Crear y programar publicaciones en redes sociales utilizando Content Planner

Aprovechar las plantillas y los recursos de diseño prediseñados para ahorrar tiempo y recursos

Simplificar los flujos de trabajo de diseño y la comunicación en una única plataforma

Integre la herramienta con varios CRM y herramientas de gestión de proyectos

Limitaciones de Canva

Opciones de personalización del diseño limitadas en comparación con el software de diseño profesional

El plan Free tiene limitaciones, como la imposibilidad de utilizar funciones de IA como Magic Write, Magic Studio, Background Removal u otras funciones. También tiene un límite de almacenamiento de 5 GB, y las imágenes de stock o plantillas premium sólo están disponibles con la opción Pro

Se centra principalmente en la creación de imágenes estáticas, con limitadas funciones de colaboración y lluvia de ideas

Precios de Canva

Canva Free: $0

$0 Canva Pro: 14,99 $/mes para un usuario

14,99 $/mes para un usuario Canva for Teams: 29,99 $/mes para los cinco primeros usuarios

29,99 $/mes para los cinco primeros usuarios Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4.7/5 (4620+ opiniones)

4.7/5 (4620+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (11,780+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Canva

Llevo las redes sociales de varias empresas y me encanta. Sé usar Illustrator y Design, y a menudo opto por usar Canva porque es fácil. Puedes publicar directamente desde Canva (en tu teléfono) a Instagram, lo que es genial._

Un usuario de Reddit

14. Notion: El mejor espacio de trabajo personalizable y colaborativo

Descubrí Notion gracias a los muchos creadores en línea que lo utilizan e incluso venden plantillas de Notion listas para usar en casos de uso específicos. Así que, ya sea para planificar un proyecto, visualizarlo o cumplir otros requisitos, puede convertirse en tu app de cabecera.

Sin embargo, hemos incluido Notion en nuestra lista porque ofrece un potente espacio de trabajo todo en uno que puede moldearse para adaptarse a las necesidades específicas de colaboración de tu equipo. Tanto si estás gestionando proyectos, aportando ideas o creando una base de conocimientos, Notion te permite crear un hub centralizado para tu equipo. Además, ahora hay Notion IA, que puede responder a tus preguntas de trabajo, escribir por ti y autocompletar datos en tablas.

Debo mencionar, sin embargo, que al principio me costó bastante crear plantillas y proyectos personalizados, ya que no era la herramienta más fácil de usar.

/%img/ notion_

Las mejores funciones de Notion

Utilice bloques para gestionar texto, listas de tareas pendientes, tablas, bases de datos y tableros Kanban, e incluso combínelos para crear espacios de trabajo personalizados

Organice la información con diversos diseños de página: columnas, tarjetas, calendarios, etc.

Edite, añada comentarios y agregue menciones @ para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo

Ponga en marcha proyectos con una amplia biblioteca de plantillas preconstruidas para reuniones, planes de proyectos, wikis, etc.

para reuniones, planes de proyectos, wikis, etc. Guarda fragmentos de la web directamente en tu entorno de trabajo de Notion para facilitar la consulta y la organización

Integración con diversas herramientas como Slack, Google Drive y Calendario para agilizar los flujos de trabajo

Ahorre tiempo con Notion IA escribiendo rápidamente textos para mensajes, etc. y creando tablas con datos

Limitaciones de Notion

Puede resultar abrumador y llevar mucho tiempo, especialmente cuando se crean proyectos desde cero

Existen múltiples plantillas oficiales y creadas por usuarios para diversos casos de uso, pero encontrar la ideal puede ser difícil. Algunas plantillas son de pago, y tendrás que pagar más aunque tengas un plan premium

El plan Free sólo permite hasta 10 invitados y un historial de páginas de 7 días

La app, aplicación móvil es algo tosca de usar

Precios de Notion

Plan Gratuito

**Más:10 $/mes por usuario

Plan Business : 18 $/mes por usuario

: 18 $/mes por usuario Empresa : Contactar con el equipo de ventas para precios

: Contactar con el equipo de ventas para precios Notion IA: Añádalo a su entorno de trabajo por 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4.7/5 (5260+ opiniones)

4.7/5 (5260+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2160+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Notion

Recomiendo Notion. Sin embargo, no recomendaría usarlo para reorganizar toda tu vida de inmediato Me entusiasmé demasiado cuando configuré mi entorno de trabajo hace unos años y no terminé utilizando la mitad de las cosas que configuré, pero sí me encontré utilizándolo para un puñado de casos clave_.

Un usuario de Reddit

15. Dropbox: Lo mejor para almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos con seguridad

La plataforma de almacenamiento y uso compartido de archivos por excelencia Sigo recurriendo a Dropbox por su sencillez.

Dropbox es pionero en el almacenamiento en la nube y ofrece una plataforma fiable y segura para almacenar, acceder y compartir tus archivos desde cualquier lugar. Aunque no es estrictamente una herramienta de colaboración, Dropbox se integra sin problemas con varias plataformas de colaboración para que tus equipos puedan trabajar de forma eficiente con documentos y archivos compartidos.

/%img/

https://blog.dropbox.com/topics/product/new-ways-to-do-more-with-digital-content buzón /%href/

Me ha gustado Dropbox se integra con ClickUp lo que me permite adjuntar archivos de Dropbox directamente a las tareas de ClickUp, colaborar en documentos dentro de Dropbox y mantener un hub centralizado para el almacenamiento de archivos y la gestión de proyectos.

Las mejores funciones de Dropbox

Disfruta de un almacenamiento en la nube seguro con un sólido cifrado de datos y controles de acceso

y controles de acceso Gestiona tus archivos en una interfaz fácil de usar

Accede a tus archivos desde cualquier ordenador, teléfono o tableta con la aplicación de Dropbox

Realice un seguimiento de los cambios e identifique quién ha realizado ediciones en sus archivos

e identifique quién ha realizado ediciones en sus archivos Comparta archivos y carpetas con miembros del equipo o colaboradores externos

Intégrese con varias herramientas de productividad y colaboración como Slack, Zoom y Microsoft Office

Limitaciones de Dropbox

El plan gratuito/a ofrece un espacio de almacenamiento limitado (sólo hasta 2GB)

Límite de tamaño de archivos para usuarios del plan gratuito/a

para usuarios del plan gratuito/a Centrado principalmente en el almacenamiento y uso compartido de archivos, sin funciones de colaboración sólidas como la edición o los comentarios dentro de la plataforma

Precios de Dropbox

Básico : Free (hasta 2GB)

: Free (hasta 2GB) Plus : 11,99 $/mes

: 11,99 $/mes Essentials : 19,99 $/mes

: 19,99 $/mes Empresas : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Business Plus : 30 $/mes por usuario

: 30 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (26.840+ opiniones)

4,4/5 (26.840+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (21,560+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Dropbox

Me gusta mucho ¡¡¡Puedo guardar mis vídeos y fotos aquí y luego borrarlos de mi teléfono guardados en mi app de fotos de esa manera puedo tener más almacenamiento en mi teléfono para actualizar apps e instalar apps y tal!!! Tiene un límite de 2gb ... que está muy bien .. Hasta ahora no he experimentado ningún problema ... afortunadamente. Puedo volver y visitar mis vídeos subidos en cualquier momento en cualquier lugar

Una revisión de G2

La mejor herramienta de colaboración en línea (todo en uno)

chat centralizado en ClickUp para toda la comunicación de su organización_

Esta inmersión en el mundo de las herramientas de colaboración en línea me ha abierto los ojos. Hay opciones fantásticas, cada una con sus puntos fuertes y su público objetivo.

Hemos explorado las 15 mejores herramientas de colaboración en línea disponibles en la actualidad, cada una con su propio caso de uso. Aunque cada herramienta destaca en sus áreas de interés, hay una que sobresale por su capacidad para unificar la comunicación, la colaboración y la gestión de proyectos: ClickUp.

En menos de dos meses, ClickUp ha cambiado tanto las reglas del juego que personas de otros departamentos están pidiendo demostraciones para ver cómo podría mejorar sus operaciones

~ Elizabeth Bruker, Coordinadora de cuentas, Verivest

Con ClickUp en su kit de herramientas, posiblemente no necesitará ninguna otra herramienta de colaboración en línea de nuestra lista. Dispondrá de chat en tiempo real, gestión de documentos, pizarra integrada en la app y otras funciones colaboración en proyectos como parte de la suite ClickUp. Además, la automatización, la personalización, la integración y mi favorita, la inteligencia artificial, le ayudarán a conseguirlo.

ClickUp ha dado en el clavo. Hace honor a su lema "una app que los sustituye a todos" al permitir que los equipos colaboren eficazmente en una única plataforma. Esta función permite a todos estar en la misma página, ver las contribuciones, comentarios y actualizaciones de los demás. En nuestra organización, nos ha resultado extremadamente útil dividir las tareas en varios niveles, proyectos y listas. Los recordatorios por correo electrónico nos ayudan a mantener la concentración, mientras que la posibilidad de seguir el progreso de las tareas periódicas es una gran ventaja. Además, la herramienta tiene un precio razonable y el servicio de atención al cliente es excepcional. Configurar y empezar a utilizar ClickUp es pan comido_

~ Opinión de un usuario en G2

ClickUp no es sólo una plataforma de colaboración o comunicación, es una plataforma de gestión de proyectos en toda regla. De hecho, es una de las mejores herramientas de gestión de proyectos que existen. Pero no se fíe sólo de nuestra palabra: esto es lo que opinan los usuarios:

_Hemos estado usando Clickup durante al menos 4 años y honestamente es de lejos una de las mejores herramientas de gestión de proyectos. Hemos probado con Asana, Monday.com y Trello antes de decidirnos por Clickup. La mejor elección Nunca he tenido grandes problemas y el servicio de atención al cliente ha sido de gran ayuda. Tengo una suscripción de pago y con la nueva versión, sigue mejorando. En general, por el precio y la gran cantidad de herramientas, Clickup ha superado todas mis expectativas Definitivamente he ganado perspectivas en nuestros procesos de flujo de trabajo después de aprender a utilizar ClickUp con eficacia

~ Usuario de Reddit

Puede personalizar ClickUp para adaptarlo a sus necesidades cambiantes y ampliarlo o reducirlo sin ningún coste significativo. Además, siempre puede utilizar la versión gratuita para comprobar el impacto de ClickUp en su empresa. Y lo que es más importante, ClickUp se adapta a los flujos de trabajo y procesos de su empresa, y no al revés.

Tanto si es una pequeña empresa como una gran corporación, ClickUp es para todos.

Mejore la colaboración en línea con ClickUp

ClickUp combina la gestión de proyectos, la colaboración, la gestión de tareas y la comunicación para ofrecerle una solución única y completa.

Pruébela y descubra cómo ClickUp puede convertirse en su ventanilla única para mejorar la colaboración y alcanzar la máxima productividad. Después de todo, para conquistar sus metas no debería tener que hacer malabarismos con multitud de herramientas. ClickUp puede ayudarle a hacerlo todo y hacerlo mejor. Regístrese para obtener una cuenta gratuita/a y conseguir la máxima productividad y simplificar la colaboración de sus equipos.