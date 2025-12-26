Las 20 mejores herramientas de auditoría de contenido para mejorar tu SEO y tu rendimiento

Hace una década, la estrategia de «publicar todo» de un blog de marketing funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Después de alcanzar los 155 000 visitantes mensuales, su enorme biblioteca de 1000 publicaciones se convirtió en un lastre.

El tráfico cayó a 47 000 visitas al mes, los ingresos disminuyeron y la biblioteca, que antes era muy potente, empezó a lastrar el sitio web. 📉

Una auditoría de contenido reveló cientos de publicaciones escasas, obsoletas y repetitivas que carecían de vínculos externos y debilitaban la autoridad del sitio. Con datos claros en mano, el equipo pudo tomar medidas correctivas. En los meses siguientes, el tráfico orgánico se recuperó en un 76 %.

Si sientes que tu contenido está saboteando tu éxito, aquí tienes las mejores herramientas de auditoría de contenido que te ayudarán a poner orden y obtener resultados similares. 📊

A continuación, te presentamos las mejores herramientas de análisis de auditoría de contenido y lo que ofrecen. 👇

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Auditoría, creación y colaboración de contenido centralizadas para equipos de SEO en agencias pequeñas, marcas del mercado medio y grandes corporaciones. Tareas de ClickUp para el seguimiento del flujo de trabajo, Views para auditorías de calendarios y listas, Documentos y ClickUp Brain para la creación de contenido, agentes de IA, paneles con tarjetas de IA, chatear, Talk to Text y BrainGPT, que admite modelos de IA como ChatGPT, Claude, DeepSeek y Gemini. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Ahrefs Perfiles de backlinks en tiempo real y supervisión del deterioro de los enlaces para especialistas en marketing digital, consultores de SEO y agencias globales. Site Explorer para filtrar la calidad de los enlaces, alertas de backlinks perdidos/ganados, exportación CSV de dominios enlazados, informe de backlinks perdidos, análisis de patrones de texto de anclaje. Gratis; los planes de pago empiezan en 29 $ al mes. Semrush Inteligencia de palabras clave SEO y PPC para especialistas en marketing de contenido autónomo, estrategas de contenido y departamentos de marketing. Comparación de dominios, herramienta Keyword Magic con datos de volumen y dificultad, seguimiento de posiciones, información sobre anuncios PPC y páginas de destino, auditoría SEO con IA y conjuntos de herramientas de optimización. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 60 $ al mes. Sitebulb SEO técnico y análisis de estructura para desarrolladores web, responsables de contenido y equipos de SEO remotos. Programación de rastreos, visualizaciones de mapeo de URL, guía del sistema de sugerencias, modos nube/escritorio, elaboración de informes de nivel ejecutivo en múltiples formatos. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 18 $ al mes. Lumar Rastreo a gran escala y detección de problemas técnicos para grandes sitios de comercio electrónico, dominios multinacionales y plataformas de contenido de corporación. Reglas de extracción de datos personalizadas, flujos de trabajo de control de calidad automatizados, herramientas GEO para búsquedas con IA, velocidad del sitio y diagnósticos del rendimiento del rastreo. Precios personalizados SEOptimer Generación de auditorías SEO de marca para autónomos, pequeñas agencias y consultores web. Informes PDF de marca blanca, motor de elaboración de informes masivos, rastreador SEO para análisis en profundidad, herramienta de supervisión de backlinks, comparación de auditorías en dispositivos móviles frente a ordenadores de escritorio. Versión de prueba gratuita; planes de pago a partir de 29 $ al mes. SE Ranking Seguimiento de posicionamiento local y global para especialistas en SEO, equipos internos y agencias de elaboración de informes. Seguimiento de paquetes locales, redacción con IA para esquemas de contenido, exportación de API para clasificaciones, alertas de backlinks en tiempo real, comparación del rendimiento de la competencia. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 65 $ al mes. Yoast SEO Puntuación de contenido en la página y optimización de metadatos para blogueros de WordPress, emprendedores individuales y editores web. Optimización de frases clave, generación de mapas de sitio XML, control de vistas previas en redes sociales, integración de esquemas, gestor de redireccionamientos integrado. Gratis; los planes de pago comienzan en 118,80 $ al año. WooRank Análisis competitivo de deficiencias y supervisión semanal del SEO para equipos digitales, agencias y pymes. Generador de listas de control de marketing, rastreador de redes sociales, alertas de supervisión para métricas SEO, extensión de Chrome para auditorías en tiempo real. Gratis; los planes de pago empiezan en 19,99 $ al mes. Google Analytics Análisis del comportamiento centrado en la conversión para equipos de producto, estrategas de contenido y gestores de comercio electrónico. Eventos de conversión personalizados, segmentación de la audiencia, exportaciones de BigQuery, informes de rutas de atribución, seguimiento mejorado del comercio electrónico. Gratis; precios personalizados. Google Search Console Diagnóstico del rendimiento de búsqueda y visibilidad del índice para analistas SEO, redactores de contenido y operaciones de marketing. Inspección de URL, datos de palabras clave en informes de rendimiento, seguimiento de Core Web Vitals, diagnóstico de cobertura, sistema de alertas para problemas de indexación. Free Amplitude Seguimiento del embudo de comportamiento y análisis de cohortes para gestores de productos, equipos de crecimiento y plataformas SaaS B2B. Análisis de embudos, recorridos Pathfinder, curvas de retención, creación de cohortes de comportamiento, información sobre el consumo de contenido en múltiples eventos. Gratis; los planes de pago comienzan en 61 $ al mes. Hotjar Auditoría visual de la interacción de los usuarios mediante mapas de calor para redactores de UX, responsables de contenido y equipos de conversión. Mapas de desplazamiento, mapas de calor de clics, herramienta de comentarios entrantes, grabaciones de sesiones en tiempo real, desencadenantes de encuestas en las páginas. Gratis; los planes de pago comienzan en 39 $ al mes. Screaming Frog Rastreo local de escritorios e inventario técnico para técnicos de SEO, consultores y webmasters independientes. Mapeo de enlaces internos, análisis semántico de duplicados, visualizaciones de clústeres de contenido con IA, generador de mapas de sitio XML, filtros de recuento de palabras. Free; la versión de pago cuesta a partir de 279 $ al año. Grammarly Consistencia en la calidad de la redacción en todas las plataformas para directores editoriales, equipos de contenido de distribución y autónomos. Asistentes de redacción con IA, comentarios sobre el tono, revisiones gramaticales en tiempo real, aplicación de estilos en todo el equipo, herramientas de citación y parafraseo. Gratis; los planes de pago empiezan en 30 $ al mes. Hemingway Editor Simplificando la legibilidad y la claridad de la redacción para creadores independientes, blogueros y equipos educativos. Evaluación del grado de legibilidad, indicadores de complejidad de las frases, detección de la voz pasiva, resaltado de la densidad de adverbios. Gratis; los planes de pago comienzan en 25 $ al mes. Surfer SEO Puntuación de contenido basada en SERP e información sobre optimización para redactores SEO, estrategas y agencias. SERP Analyzer, herramienta de auditoría para páginas con bajo rendimiento, editor de contenido con puntuación de optimización, Outline Builder, análisis de diferencias con la competencia. Los planes de pago comienzan en 99 $ al mes. BuzzSumo Descubrimiento de temas de contenido e investigación de interacción social para equipos de relaciones públicas, especialistas en marketing y especialistas en divulgación. Descubrimiento de contenido de tendencia, investigación de influencers, análisis de formatos de contenido, seguimiento del uso compartido, alertas de monitorización de marca. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 199 $ al mes. Clearscope Alineación semántica de contenidos y calificación de la cobertura de temas para equipos de SEO de corporaciones, agencias y redactores internos. Informe de contenido con información sobre términos relacionados, seguimiento del deterioro del contenido, generador de resúmenes semánticos, puntuación de cobertura en tiempo real. Los planes de pago comienzan en 189 $ al mes. MarketMuse Modelado estratégico de brechas de contenido y mapeo de autoridad temática para equipos de contenido de corporación, líderes editoriales y operaciones de contenido. Generación de modelos temáticos, planificador de estrategias de pilares y clústeres, puntuación de inventario para la profundidad de la cobertura, auditoría de completitud semántica, creación de resúmenes de contenido con esquema temático. Gratis; precios personalizados.

¿Qué es una herramienta de auditoría de contenido?

Una herramienta de auditoría de contenido es un software que ayuda a los equipos a evaluar el rendimiento y la calidad de su contenido digital.

Proporciona información sobre métricas como el tráfico, la interacción y el estado del SEO, al tiempo que identifica páginas obsoletas, duplicadas o con bajo rendimiento. Con esta información, los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos para perfeccionar su hoja de ruta de marketing de contenidos y mantener su sitio web alineado con las metas de la empresa.

🔍 ¿Sabías que...? La idea de auditar contenidos no surgió con el marketing digital. En la década de 1970, las bibliotecas ya realizaban auditorías de sus colecciones, lo que significaba revisar qué libros se prestaban y cuáles acumulaban polvo.

Las herramientas de auditoría de contenido proporcionan claridad y orientación para gestionar el marketing de contenidos. Ofrecen muchas ventajas, ya que le permiten:

Identifica las lagunas de contenido: encuentra temas que faltan o áreas con bajo rendimiento que representan un límite para las oportunidades de crecimiento.

Optimice el rendimiento SEO: detecte enlaces rotos, metadatos faltantes, enlaces internos deficientes y debilidades en las palabras clave.

Guía de actualizaciones de contenido: destaca qué activos debes actualizar, combinar o eliminar para mejorar el destaca qué activos debes actualizar, combinar o eliminar para mejorar el proceso de producción de contenido

Refuerza la interacción: identifica las páginas con baja interacción y recomienda actualizaciones para mejorar la legibilidad y la relevancia.

Simplifique la elaboración de informes: elabore informes estructurados con conclusiones prácticas para elabore informes estructurados con conclusiones prácticas para los responsables de marketing.

Realice un seguimiento constante del progreso: mida las mejoras, detecte las páginas en declive y evalúe la eficacia general a lo largo del tiempo.

📮 ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Una buena herramienta de auditoría de contenido debe proporcionarte la información adecuada para que tu flujo de trabajo de creación de contenido funcione sin problemas. Busca:

Análisis exhaustivo: obtenga una vista completa del tráfico, la interacción, el rendimiento SEO y las conversiones en un solo lugar.

Escaneo automatizado: detecta enlaces rotos, páginas obsoletas, contenido duplicado y problemas técnicos sin esfuerzo manual.

Elaboración de informes personalizables: comparte informes que destaquen exactamente lo que les interesa a los diferentes equipos o partes interesadas.

Organización de contenidos: Etiqueta, clasifica y agrupa los contenidos para poder decidir rápidamente qué actualizar, reutilizar o retirar.

Herramientas de colaboración: asigna tareas, añade comentarios y realiza el seguimiento del progreso mientras tu equipo trabaja en las actualizaciones de contenido.

Integraciones inteligentes: conéctese con su CMS, plataformas SEO, herramientas de análisis y conéctese con su CMS, plataformas SEO, herramientas de análisis y aplicaciones de gestión de proyectos para reducir pasos adicionales.

🧠 Dato curioso: Se evaluaron casi 500 sitios web sobre nutrición en cuanto a legibilidad, calidad del contenido y usabilidad. Los que aparecían en los primeros puestos de los motores de búsqueda populares solían tener una menor precisión en el contenido, un mayor nivel de lectura y una menor usabilidad general. Menos visibles = menos fiables.

Estas son nuestras selecciones de las mejores herramientas de auditoría de contenido, organizadas por categoría para que puedas ver cuáles se encargan de la colaboración, el SEO, el análisis o la optimización. 💪🏼

1. ClickUp (la mejor para gestionar todo el proceso de auditoría de contenido a gran escala)

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de la situación de cada activo en el ciclo de vida de su contenido con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp.

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp te ofrece una forma estructurada de realizar auditorías de contenido a gran escala.

Puede empezar con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp. Catalogue todos sus activos de contenido y pase a:

Convierta las páginas en trabajo práctico.

Una vez que tengas tu marco de trabajo, necesitas que cada activo tenga un siguiente paso claro. Las tareas de ClickUp te permiten hacer precisamente eso.

Gestiona todas las revisiones creativas y actualizaciones de contenido con tareas de ClickUp.

Supongamos que estás revisando 50 páginas de destino con mucho tráfico. Cada una de ellas se convierte en una tarea en ClickUp, con un propietario y una fecha límite. Dentro de la tarea, las subtareas desglosan el trabajo en actualización de palabras clave, reescritura de CTA, actualización de metadatos y sustitución de capturas de pantalla.

Las dependencias de tareas de ClickUp mantienen todo en orden, por lo que los cambios de diseño no se inician hasta que se aprueban las ediciones del texto.

Mantén visible el progreso de tu auditoría.

Realice un seguimiento de las caídas de rendimiento y el contenido obsoleto a través de las tarjetas de IA en los paneles de control de ClickUp.

A medida que aumenta el número de activos, necesitas visibilidad de los patrones. Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista en directo del progreso de la auditoría, mientras que las tarjetas de IA muestran información de forma automática.

Supongamos que 30 páginas de destino han perdido tráfico durante el último trimestre, o que 100 publicaciones no se han modificado en 18 meses. Tu panel las señala al instante para que puedas reordenar las tareas sin ralentizar toda la auditoría.

Los paneles resultan especialmente útiles cuando se realiza el seguimiento de: Grupos de contenido con tráfico en descenso que necesitan actualizaciones urgentes.

Tiempo medio de respuesta para las páginas bloqueadas en revisión

Porcentaje de páginas actualizadas frente al total de páginas en el ciclo de auditoría.

Propietarios que se retrasan en los plazos de entrega de múltiples activos

Impulsa las reescrituras con la IA

Actualiza los metadatos y resume los comentarios durante las auditorías de contenido con ClickUp Brain.

Cuando tu auditoría detecta páginas con bajo rendimiento, querrás que las correcciones se realicen en el mismo lugar en el que las rastreas. En un documento ClickUp enlazado, tu equipo puede redactar actualizaciones, etiquetar a los revisores y, a continuación, incorporar ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, para acelerar las partes más difíciles.

A continuación, le mostramos cómo utilizar la IA en ClickUp durante las auditorías de contenido:

Genere activos SEO, como metadescripciones y etiquetas de título, para las páginas que necesitan metadatos más actualizados.

Resumir documentos largos o hilos de discusión en tareas para ver rápidamente los puntos clave.

Crea nuevos esquemas de contenido a partir de tus ideas preliminares y conviértelos en entradas de blog o páginas de destino completas.

Por ejemplo, si su auditoría muestra 25 páginas de productos con metadatos obsoletos, puede abrir cada documento enlazado, actualizar el borrador y utilizar ClickUp Brain para crear nuevas metadescripciones alineadas con sus objetivos de contenido. O si un estratega de contenido deja un hilo de 20 comentarios sobre mejoras, el asistente de IA resume la discusión para que su redactor sepa qué cambiar.

✅ Prueba esta indicación: Revisa este borrador y genera tres metadescripciones optimizadas para los clics en las consultas de búsqueda de corporaciones.

Comprenda cómo funciona la producción de contenido en ClickUp:

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El gran número de funciones, vistas y ajustes puede resultar abrumador para los equipos de contenido que acaban de empezar.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Como fundador de una agencia de marketing digital, probé todas las herramientas de gestión de proyectos que existen, pero ninguna me ofrecía la flexibilidad, la automatización y la estructura que necesitaba como ClickUp. Dirijo un equipo remoto que trabaja en docenas de cuentas de clientes a la vez. ClickUp me ayudó a centralizar los calendarios de contenido, automatizar la incorporación con formularios, realizar un seguimiento de las revisiones, asignar tareas e incluso configurar una experiencia de panel de control para los clientes. Las vistas personalizadas, las automatizaciones, las plantillas y las integraciones me han ahorrado innumerables horas. Además, he podido convertir mis sistemas en productos digitales vendibles, e incluso enseño a los clientes a utilizar ClickUp para ampliar sus propias empresas.

Como fundador de una agencia de marketing digital, probé todas las herramientas de gestión de proyectos que existen, pero ninguna me ofrecía la flexibilidad, la automatización y la estructura que necesitaba como ClickUp. Dirijo un equipo remoto que trabaja en docenas de cuentas de clientes a la vez. ClickUp me ayudó a centralizar los calendarios de contenido, automatizar la incorporación con formularios, realizar un seguimiento de las revisiones, asignar tareas e incluso configurar una experiencia de panel de control para los clientes. Las vistas personalizadas, las automatizaciones, las plantillas y las integraciones me han ahorrado innumerables horas. Además, he podido convertir mis sistemas en productos digitales vendibles, e incluso enseño a los clientes a utilizar ClickUp para ampliar sus propias empresas.

🌟 Bonificación: Los Super Agents de ClickUp pueden ser tus socios en el proceso de auditoría y actualización de contenidos. Son capaces de realizar razonamientos en varios pasos, tienen una memoria que evoluciona y aprenden de los errores y los comentarios. Para tus procesos de auditoría de contenidos, un Super Agent puede: Informes de auditoría automatizados: el agente revisa todos los elementos de contenido, resume su estado y publica un informe en una lista o chat designado.

Señalización de contenido: el agente señala el contenido obsoleto o de bajo rendimiento y asigna tareas de seguimiento a los editores.

Generación de listas de control: el agente crea listas de control para cada ciclo de auditoría y realiza el seguimiento de su completación. Crea un nuevo Super Agent utilizando solo lenguaje natural con el Super Agent Builder.

2. Ahrefs (la mejor para el análisis de backlinks)

vía Ahrefs

Ahrefs te permite ver exactamente cómo los sitios web construyen su autoridad en línea. La plataforma alberga datos de 295 000 millones de páginas y actualiza su índice de backlinks cada 15 minutos, lo que te ofrece una vista en tiempo real de las actividades de creación de enlaces en toda la web.

Han integrado Web Analytics como alternativa a Google Analytics y han añadido herramientas de contenido basadas en IA que funcionan directamente dentro de su plataforma. Además, Ahrefs te ayuda a comprender los patrones que hacen que determinados contenidos sean naturalmente dignos de ser enlazados en tu sector.

Las mejores funciones de Ahrefs

Filtra los backlinks por valoración de dominio en Site Explorer para centrar tu difusión en sitios web de alta autoridad.

Configura Ahrefs Alerts para recibir notificaciones cuando tus competidores ganen o pierdan backlinks importantes.

Exporta los datos de los dominios enlazados a archivos CSV para la prospección offline y la preparación de campañas de correo electrónico.

Comprueba qué páginas de tu sitio web han perdido backlinks utilizando el informe de backlinks perdidos .

Consulte los patrones de distribución del texto de anclaje en el informe de anclajes para optimizar su estrategia de creación de enlaces.

Limitaciones de Ahrefs

Las puntuaciones de dificultad de las palabras clave proporcionadas por esta herramienta de investigación de palabras clave con IA pueden ser inconsistentes.

Algunos usuarios informan de que se quedan sin créditos rápidamente en los planes de nivel inferior, lo que puede limitar el número de análisis e informes que pueden generar.

Los datos de Ahrefs pueden ser menos precisos para regiones fuera de los principales mercados.

Precios de Ahrefs

Herramientas para webmasters: Gratis

Starter: 29 $ al mes

Lite: 129 $ al mes

Estándar: 249 $ al mes

Avanzado: 449 $ al mes

Corporación: 1499 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Ahrefs

G2: 4,5/5 (595 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (580 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ahrefs?

De un hilo de Reddit:

Para mí, el mayor valor proviene del análisis de la competencia. Poder ver qué es lo que genera tráfico para otros en el mismo espacio me ayuda a crear una hoja de ruta clara con las oportunidades que puedo aprovechar. Las herramientas de backlinks de Ahrefs son realmente sólidas. Las utilizamos tanto para realizar el seguimiento de nuestros propios enlaces como para analizar a la competencia y poder detectar nuevas oportunidades.

Para mí, el mayor valor proviene del análisis de la competencia. Poder ver qué es lo que genera tráfico para otros en el mismo espacio me ayuda a crear una hoja de ruta clara con las oportunidades que puedo aprovechar. Las herramientas de backlinks de Ahrefs son realmente sólidas. Las utilizamos tanto para realizar el seguimiento de nuestros propios enlaces como para analizar a la competencia y poder detectar nuevas oportunidades.

💡 Consejo profesional: Analiza las características de la SERP. Es posible que un blog no ocupe el primer puesto, pero si cuenta con un fragmento destacado, una mención en la descripción general de la IA o una sección de preguntas frecuentes, puede ser más valioso que las páginas que técnicamente lo superan en el ranking. Tu auditoría debe captar este matiz.

3. Semrush (la mejor para la investigación de palabras clave)

vía Semrush

Semrush convierte la investigación de palabras clave en inteligencia competitiva al mostrarte qué términos de búsqueda dirigen el tráfico a las páginas más exitosas de tus competidores. En lugar de limitarse a ofrecerte sugerencias de palabras clave, te revela el panorama completo de búsqueda para cualquier tema.

La herramienta de auditoría de contenido integra IA para SEO y supervisa el rendimiento en interfaces de IA conversacionales como ChatGPT.

Semrush conecta los datos de búsqueda orgánica y de pago para proporcionar información sobre qué palabras clave son lo suficientemente valiosas como para que los competidores pujen por ellas en sus campañas PPC, al tiempo que se dirigen a ellas de forma orgánica.

Las mejores funciones de Semrush

Descarga listas de palabras clave desde la herramienta Keyword Magic Tool con puntuaciones de volumen de búsqueda y dificultad.

Compare el tráfico de búsqueda orgánica entre varios dominios utilizando la función Dominio vs. Dominio .

Realice un seguimiento diario de los cambios en las posiciones de palabras clave específicas mediante campañas de seguimiento de posiciones .

Analice los textos publicitarios y las páginas de destino de la competencia en la sección Investigación publicitaria.

Limitaciones de Semrush

La interfaz de elaboración de informes puede parecer desordenada y difícil de navegar en comparación con las alternativas de Semrush.

Algunas estimaciones del volumen de palabras clave parecen infladas en comparación con los datos de búsqueda reales.

Los precios de Semrush son elevados, especialmente para autónomos y pequeñas empresas que realizan auditorías de contenido SEO.

Precios de Semrush

Semrush One

Prueba gratuita

Starter: 199 $ al mes

Pro+: 299 $ al mes

Avanzado: 599 $ al mes

SEO Classic

Pro: 139,95 $ al mes.

Guru: 249,95 $ al mes.

Empresa: 499,95 $ al mes.

SEO con IA

Base: 99 $ al mes por dominio

Contenido

Base: 60 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Semrush

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Semrush?

Un usuario de Reddit comparte:

SEMrush realizará una auditoría del estado de cualquier sitio web o subcarpeta que especifiques. Puede identificar una gran cantidad de problemas técnicos y de contenido, por lo que es un buen punto de partida. Una vez hecho esto, todo depende del tipo de auditoría que quieras realizar.

SEMrush realizará una auditoría del estado de cualquier sitio web o subcarpeta que especifiques. Puede identificar una gran cantidad de problemas técnicos y de contenido, por lo que es un buen punto de partida. Una vez terminado esto, todo depende del tipo de auditoría que quieras realizar.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de auditoría de marca para la mejora estratégica de la marca

4. Sitebulb (la mejor para auditorías técnicas)

a través de Sitebulb

Sitebulb analiza en profundidad el estado técnico de su sitio web, comprobando todo, desde la velocidad de carga de sus páginas hasta si los motores de búsqueda pueden encontrar y rastrear su contenido correctamente. Obtendrá informes visuales que le ayudarán a comprender datos complejos, mostrándole por qué cada problema es importante para su posicionamiento en los buscadores, con pasos claros para solucionarlos.

La herramienta de auditoría de contenido funciona tanto en el escritorio como en la nube, por lo que puede elegir entre la potencia de procesamiento de su ordenador y la colaboración en línea con su equipo.

Sitebulb también es eficaz a la hora de encontrar páginas que están completamente desconectadas de su sitio web y problemas estructurales que confunden a los motores de búsqueda sobre su contenido.

Las mejores funciones de Sitebulb

Genere mapas interactivos de la arquitectura del sitio mediante URL Mapping para visualizar la estructura de su sitio.

Accede a explicaciones detalladas del sistema de sugerencias que aclaran por qué los problemas técnicos afectan al rendimiento SEO y cómo solucionarlos.

Programa rastreos automáticos para que se ejecuten durante las horas de menor actividad sin necesidad de intervención manual.

Exporta informes de auditoría completos en múltiples formatos, incluyendo resúmenes ejecutivos y análisis técnicos detallados.

Limitaciones de Sitebulb

El software puede consumir una cantidad considerable de recursos informáticos durante rastreos de gran envergadura.

Algunas funciones avanzadas pueden variar entre las versiones de escritorio y en la nube.

Funciona bien con las herramientas de Google, pero ofrece menos integraciones directas con plataformas y API que no sean de Google.

Precios de Sitebulb

escritorio

Lite: 18 $ al mes (para un usuario)

Pro: 42 $ al mes (para un usuario, añada más por 11 $ al mes por usuario)

Servidor en la nube

Mini: 125 $ al mes para dos usuarios.

Pequeña: 245 $ al mes para cinco usuarios.

Medium: 495 $ al mes para 10 usuarios.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sitebulb

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

5. Lumar (antes DeepCrawl) (la mejor para el rastreo de sitios web a gran escala)

vía Lumar

Lumar es útil si su sitio web es demasiado grande para que las herramientas de rastreo habituales puedan gestionarlo. Piense en sitios de comercio electrónico masivos con miles de páginas de productos, sitios web corporativos extensos o plataformas con gran cantidad de contenido.

Además, puede enseñarle a recopilar información específica mientras rastrea, como extraer precios de productos o comprobar patrones de contenido en todo su sitio web.

La plataforma se vuelve aún más potente cuando la conectas a Google Analytics y Search Console, ya que así puedes identificar problemas técnicos de SEO que realmente están perjudicando tu tráfico.

Las mejores funciones de Lumar

Optimice la visibilidad del contenido para los motores de búsqueda con IA y las experiencias generativas con herramientas GEO .

Configura reglas de extracción de datos personalizadas para extraer información específica de las páginas rastreadas en todo tu sitio web.

Configura la programación de rastreos para que se ejecuten automáticamente durante los periodos de poco tráfico.

Automatice el mantenimiento del sitio y los procesos de control de calidad con flujos de trabajo personalizados creados a través del Workflow Builder .

Identifique los cuellos de botella en el rendimiento de millones de páginas simultáneamente con la aplicación Site Speed.

Limitaciones de Lumar

Algunos usuarios informan de inconsistencias en los resultados de renderización de JavaScript.

El proceso de rastreo de Lumar está orientado a lotes, lo que significa que no es adecuado para comprobaciones rápidas de una sola página.

Se ha informado de una falta de claridad en cuanto a las conexiones entre productos y la información sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI), lo que puede complicar las decisiones de optimización de contenido.

Precios de Lumar

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lumar

G2: 4,6/5 (100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lumar?

Según una reseña de G2:

Lumar ha sido una valiosa herramienta de SEO para nuestro equipo. Al ser una solución basada en la nube, podemos programar rastreos en los momentos que más nos convienen, sin ocupar recursos locales. La capacidad de extraer exactamente los datos que necesitamos es increíblemente útil, especialmente gracias a sus potentes funciones de elaboración de informes y filtrado personalizados. Nos da la flexibilidad de analizar nuestro sitio de la manera que más sentido tiene para nuestras metas, es como tener una herramienta personalizada.

Lumar ha sido una valiosa herramienta de SEO para nuestro equipo. Al ser una solución basada en la nube, podemos programar rastreos en los momentos que más nos convienen, sin ocupar recursos locales. La capacidad de extraer exactamente los datos que necesitamos es increíblemente útil, especialmente gracias a sus potentes funciones de elaboración de informes y filtrado personalizados. Nos da la flexibilidad de analizar nuestro sitio de la manera que más sentido tiene para nuestras metas, es como tener una herramienta personalizada.

💡 Consejo profesional: al evaluar el rendimiento SEO, desglose el tráfico por grupos de palabras clave y posiciones SERP. Un blog que ocupa la posición 11 puede ser un candidato más sólido para la optimización que uno que ya se encuentra en la posición 3, incluso si el tráfico es menor.

6. SEOptimer (la mejor para auditorías SEO rápidas)

a través de SEOptimer

SEOptimer cumple lo que promete: auditorías rápidas de sitios web que no te hacen esperar. La plataforma realiza más de 100 comprobaciones de SEO en unos 20 segundos, cubriendo todo, desde la optimización de la página hasta los perfiles de backlinks.

Lo que la distingue es la función de elaboración de informes de Marca blanca y la posibilidad de integrar la herramienta directamente en su sitio web. Esto la hace muy útil para las agencias que desean ofrecer auditorías SEO a sus clientes potenciales sin tener que enviarlos a un sitio web de terceros.

La plataforma también incluye herramientas de investigación de palabras clave, supervisión de backlinks y un rastreador de sitios web. Pero, sinceramente, la mayoría de los usuarios se quedan por la rapidez y la simplicidad con la que se obtienen informes instantáneos sobre el estado del sitio web.

Las mejores funciones de SEOptimer

Genere informes PDF con la marca de su empresa, con sus colores y logotipo, utilizando la función Marca blanca .

Analice varios sitios y páginas web simultáneamente con la función Elaboración de informes masivos .

Supervise las comparaciones de rendimiento entre dispositivos móviles y ordenadores de escritorio, así como las puntuaciones de la competencia, mediante notificaciones semanales automáticas por correo electrónico.

Realice un análisis más profundo del sitio web, más allá de la auditoría rápida estándar, con SEO Crawler .

Utilice la herramienta de supervisión de vínculos de retroceso para realizar el seguimiento de los cambios en los vínculos y las nuevas adquisiciones de vínculos de retroceso a lo largo del tiempo.

Limitaciones de SEOptimer

Algunas métricas avanzadas de SEO y tasa de conversión no están incluidas en la auditoría estándar.

Las funciones de seguimiento de palabras clave están por detrás de las herramientas especializadas en seguimiento de posicionamiento.

Algunos usuarios consideran que la navegación y los menús son confusos.

Precios de SEOptimer

Prueba gratuita

SEO DIY: 29 $ al mes

Marca blanca: 39 $ al mes

Marca blanca e integración: 59 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de SEOptimer

G2: 4,6/5 (295 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SEOptimer?

Esto es lo que un crítico de G2 tenía que decir al respecto:

Una de las cosas que más me gusta de SEOptimer es la claridad y objetividad con la que presenta los informes de SEO. Facilita la identificación de las áreas que necesitan mejorar, tanto a nivel técnico como en términos de contenido. Además, ofrece sugerencias prácticas de optimización, lo que resulta muy útil tanto si gestionas el SEO internamente como si delegas las tareas en un equipo técnico.

Una de las cosas que más me gusta de SEOptimer es la claridad y objetividad con la que presenta los informes de SEO. Facilita la identificación de las áreas que necesitan mejorar, tanto a nivel técnico como en términos de contenido. Además, ofrece sugerencias prácticas de optimización, lo que resulta muy útil tanto si gestionas el SEO internamente como si delegas las tareas en un equipo técnico.

7. SE Ranking (la mejor para el seguimiento del posicionamiento de sitios web)

vía SE Ranking

SE Ranking le muestra la posición de su sitio web en los resultados de búsqueda a lo largo del tiempo. La plataforma ofrece compatibilidad con datos históricos, lo que le permite observar las tendencias de posicionamiento y evaluar los patrones de rendimiento SEO.

Además, SE Ranking realiza un seguimiento de las clasificaciones a nivel local, por lo que puede ver cómo le va en ciudades o regiones específicas, lo cual es importante si tiene como objetivo atraer clientes locales.

La herramienta de auditoría de contenido también le permite comparar su rendimiento con el de la competencia. Incluye un completo seguimiento de los backlinks con alertas en tiempo real para los enlaces nuevos o perdidos, además de auditorías avanzadas de sitios web que identifican problemas técnicos.

Las mejores funciones de SE Ranking

Realice un seguimiento de las clasificaciones de palabras clave a nivel municipal y regional utilizando Local Pack Tracking para campañas de SEO específicas para cada ubicación.

Crea esquemas de contenido y optimiza el contenido existente para las palabras clave objetivo con su herramienta de redacción con IA.

Exporta datos de clasificación mediante llamadas API para integrarlos con tus sistemas de elaboración de informes existentes.

Supervise hasta cinco sitios web de la competencia junto con su propio rendimiento con la herramienta Comparación de la competencia.

Limitaciones de SE Ranking

El diseño de la interfaz parece anticuado en comparación con las plataformas SEO más recientes.

Algunos usuarios experimentan retrasos en las actualizaciones de los datos de clasificación durante los periodos de mayor actividad.

Aunque la base de datos de backlinks de SE Ranking está mejorando, todavía no es tan extensa como otras herramientas de IA para SEO.

Las agencias han señalado que las funciones de personalización de la elaboración de informes de la plataforma podrían ser más sólidas para prestar un mejor servicio a múltiples clientes.

Precios de SE Ranking

Prueba gratuita

Imprescindible: 65 $ al mes

Pro: 119 $ al mes

Empresa: 259 $ al mes

API: 149 $ al mes

Complemento de búsqueda con IA: desde 89 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de SE Ranking

G2: 4,8/5 (1395 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 285 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SE Ranking?

Un revisor de G2 compartió esta opinión:

La auditoría de sitios web mejorada es muy útil a la hora de analizar los sitios web de clientes potenciales y actuales. Además de estas actualizaciones, la nueva clasificación de búsqueda con IA es una nueva función que he estado probando y que me parece muy útil. También han invertido en excelentes contenidos educativos en forma de seminarios web y conferencias. Esto es muy útil para seguir aprendiendo y mejorando mis habilidades.

La auditoría de sitios web mejorada es muy útil a la hora de analizar los sitios web de clientes potenciales y actuales. Además de estas actualizaciones, la nueva clasificación de búsqueda con IA es una nueva función que he estado probando y que me parece muy útil. También han invertido en excelentes contenidos educativos en forma de seminarios web y conferencias. Esto es muy útil para seguir aprendiendo y mejorando mis habilidades.

🔍 ¿Sabías que...? El Pew Research Center descubrió que, de aproximadamente un millón de páginas web incluidas en muestras entre 2013 y 2023, el 38 % ya no es accesible. Eso significa que hay muchos enlaces obsoletos, páginas que faltan o contenido que se ha eliminado sin redireccionamientos.

8. Yoast SEO (la mejor para comprobaciones de SEO en la página)

a través de Yoast SEO

WordPress impulsa más del 40 % de los sitios web, y Yoast SEO se ha convertido prácticamente en sinónimo de optimización de WordPress.

El complemento se integra directamente en tu editor de contenido, analiza las publicaciones mientras las escribes y sugiere mejoras antes de publicarlas. Verás indicadores rojos, ámbar o verdes que te indicarán al instante el nivel de optimización de tu contenido.

Más allá de las sugerencias de redacción, Yoast se encarga de los aspectos técnicos que, de otro modo, requerirían la ayuda de un desarrollador: los mapas de sitio XML, las etiquetas canónicas y el marcado de esquemas se realizan automáticamente. El complemento, en esencia, incorpora un consultor de SEO a su sistema de gestión de contenidos, guiando sus decisiones en tiempo real.

Las mejores funciones de Yoast SEO

Optimice las publicaciones para varias palabras clave simultáneamente utilizando la optimización de frases clave en la versión Premium.

Genere y gestione mapas de sitio XML automáticamente sin tocar una sola línea de código.

Controle las vistas previas de las redes sociales para Facebook y Twitter utilizando la pestaña Social en cada editor de publicaciones.

Añada marcas de datos estructurados a través de bloques de esquema para mejorar la apariencia en la página de resultados del motor de búsqueda.

Configura redireccionamientos directamente en WordPress utilizando el Redirect Manager cuando cambies URL o elimines contenido.

Limitaciones de Yoast SEO

Algunas sugerencias de optimización pueden ser demasiado rígidas y no tener en cuenta el contexto.

La versión gratuita carece de funciones avanzadas como la optimización de múltiples palabras clave.

Los conflictos entre plugins pueden causar ocasionalmente problemas de rendimiento en el sitio web.

Precios de Yoast SEO

Free

Yoast premium: 118,8 $ al año (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Yoast SEO

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 125 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Yoast SEO?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Yoast SEO es su interfaz fácil de usar y su análisis de contenido en tiempo real. Ofrece sugerencias de SEO y legibilidad fáciles de seguir, lo que simplifica la optimización tanto para principiantes como para expertos. La posibilidad de personalizar las metadescripciones, los títulos y los mapas del sitio directamente desde el plugin supone un gran ahorro de tiempo. En general, es una herramienta potente que simplifica el SEO para cualquiera que desee mejorar el rendimiento de su sitio web.

Lo que más me gusta de Yoast SEO es su interfaz fácil de usar y su análisis de contenido en tiempo real. Ofrece sugerencias de SEO y legibilidad fáciles de seguir, lo que simplifica la optimización tanto para principiantes como para expertos. La posibilidad de personalizar las metadescripciones, los títulos y los mapas del sitio directamente desde el plugin supone un gran ahorro de tiempo. En general, es una herramienta potente que simplifica el SEO para cualquiera que desee mejorar el rendimiento de su sitio web.

9. WooRank (la mejor para comparar con la competencia)

a través de WooRank

La mayoría de las herramientas SEO analizan tu sitio web de forma aislada, pero WooRank pone tu rendimiento en contexto comparándolo directamente con tus principales competidores. Puedes ver exactamente en qué aspectos estás ganando y en cuáles te estás quedando atrás en múltiples factores SEO.

Los informes de seguimiento semanales registran su progreso y le avisan cuando la competencia realiza cambios o mejoras significativos. Este enfoque de inteligencia competitiva le ayuda a priorizar los problemas que debe abordar primero.

Las mejores funciones de WooRank

Accede a análisis de redes sociales junto con datos SEO a través del Social Media Tracker integrado.

Utilice la Lista de control de marketing para obtener acciones prioritarias basadas en las deficiencias competitivas de su estrategia.

Configura alertas de supervisión semanales para métricas específicas y metas de blog que sean importantes para tu empresa.

Audita cualquier página web mientras navegas por los sitios de la competencia con la extensión de Chrome de WooRank.

Limitaciones de WooRank

La profundidad del análisis técnico es inferior en comparación con otras herramientas.

La selección de la competencia se basa en la introducción manual de datos, en lugar de en la detección automática.

Algunos cálculos métricos parecen inconsistentes entre las diferentes secciones del informe.

Precios de WooRank

Prueba gratuita

Lite: 19,99 $ al mes.

Pro: 89,99 $ al mes

Premium: 199,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WooRank

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 65 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WooRank?

Una reseña de Capterra dice:

Utilicé el software para realizar una revisión de mi sitio web, así como para obtener una auditoría más detallada por parte de un miembro del equipo de WooRank. La herramienta en sí es fantástica y proporciona un informe muy útil, pero lo más importante es que ofrece información práctica. Parece que se añaden nuevas funciones constantemente y también hay una extensión para Chrome.

Utilicé el software para realizar una revisión de mi sitio web, así como para obtener una auditoría más detallada por parte de un miembro del equipo de WooRank. La herramienta en sí es fantástica y proporciona un informe muy útil, pero lo más importante es que ofrece información práctica. Parece que se añaden nuevas funciones constantemente y también hay una extensión para Chrome.

🚀 Ventaja de ClickUp: No vuelva a perderse una auditoría de contenido. Las tareas periódicas de ClickUp le permiten automatizar los flujos de trabajo rutinarios, de modo que las tareas vuelven a aparecer automáticamente según una programación diaria, semanal, mensual o personalizada. Mantén las auditorías de contenido al día con las tareas periódicas de ClickUp.

10. Google Analytics (la mejor para obtener información sobre el tráfico a través de múltiples puntos de datos)

a través de Google Analytics

Google Analytics ha evolucionado drásticamente con GA4, pasando del seguimiento basado en sesiones a la medición basada en eventos que sigue a los usuarios a través de dispositivos y plataformas.

Sus Generated Insights (informaciones generadas) basadas en IA dentro de los informes ofrecen a los usuarios una vista mucho más clara de lo que ocurre en sus datos. Además, sus análisis predictivos le ayudan a predecir con precisión el comportamiento de los usuarios, incluyendo la probabilidad de compra y las tasas de abandono.

La plataforma realiza un seguimiento tanto de los recorridos de los usuarios como de las vistas a las páginas, lo que le ayuda a comprender el rendimiento del contenido en los diferentes puntos de contacto. También establece la conexión entre el contenido de su sitio web y los resultados empresariales, mostrándole qué páginas contribuyen a las conversiones.

Las mejores funciones de Google Analytics

Crea eventos de conversión personalizados para realizar el seguimiento de acciones de interacción específicas y obtener una auditoría de contenido completa.

Cree segmentos de audiencia en Audience Builder utilizando criterios demográficos y de comportamiento para orientar el contenido.

Exporta datos sin procesar a BigQuery para realizar análisis avanzados del rendimiento del contenido y realizar la elaboración de informes personalizados.

Mide el impacto de tu contenido en las ventas de productos y los ingresos con el seguimiento mejorado del comercio electrónico .

Comprenda cómo las diferentes piezas de contenido funcionan juntas en las rutas de conversión con los informes de atribución.

Limitaciones de Google Analytics

La curva de aprendizaje de Universal Analytics a GA4 puede ser pronunciada para los usuarios actuales.

El muestreo de datos se produce en las cuentas gratuitas cuando se analizan grandes conjuntos de datos.

Los usuarios informan de problemas con la precisión de los datos, especialmente con las herramientas posteriores al consentimiento de cookies, los modelos de comportamiento y los cambios de privacidad; discrepancias entre el tráfico orgánico y el de sesión.

Precios de Google Analytics

Free

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Analytics

G2: 4,5/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 8145 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Analytics?

Según una reseña de G2:

El valor inmediato que se obtiene con solo conectarla es notable. A las pocas horas de la configuración, ya disponía de estadísticas completas que revelaban patrones de tráfico que nunca había imaginado. Los informes listos para usar proporcionan exactamente lo que la mayoría de las empresas necesitan: datos demográficos de la audiencia, canales de adquisición, flujo de comportamiento y seguimiento de conversiones, todo ello funcionando a la perfección desde el primer día.

El valor inmediato que se obtiene con solo conectarla es notable. A las pocas horas de la configuración, ya disponía de estadísticas completas que revelaban patrones de tráfico que nunca había imaginado. Los informes listos para usar proporcionan exactamente lo que la mayoría de las empresas necesitan: datos demográficos de la audiencia, canales de adquisición, flujo de comportamiento y seguimiento de conversiones, todo ello funcionando a la perfección desde el primer día.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain te permite extraer información de tu inventario de contenido sin tener que buscar en largas listas. Obtenga actualizaciones instantáneas de su inventario de contenido con ClickUp Brain. Por ejemplo, preguntar «¿Qué blogs no se han actualizado en los últimos seis meses?» muestra al instante las tareas relevantes que requieren su atención. O «¿Me pueden ayudar a analizar qué artículo tiene más tráfico y participación?» ayuda a identificar el contenido con mejor rendimiento para que pueda replicar su éxito.

11. Google Search Console (la mejor para el rendimiento de búsqueda)

a través de Google Search Console

Google Search Console te permite acceder directamente a cómo los algoritmos de Google perciben tu contenido, directamente desde el propio motor de búsqueda. La herramienta de auditoría de contenido te muestra exactamente qué consultas llevan a los usuarios a tus páginas, con qué frecuencia aparece tu contenido en los resultados de búsqueda y en qué posición te encuentras para diferentes términos.

La autenticidad de los datos de Search Console la hace única, ya que utiliza métricas de rendimiento de búsqueda reales de los servidores de Google. También le avisa de problemas técnicos que podrían impedir que su contenido sea descubierto, lo que la convierte en una herramienta esencial para mantener la visibilidad en las búsquedas.

Las mejores funciones de Google Search Console

Descargue los datos de consultas de búsqueda del informe de rendimiento para analizar qué palabras clave dirigen el tráfico a contenidos específicos.

Envía URL individuales a través de la herramienta de inspección de URL para solicitar la indexación inmediata de nuevos contenidos.

Supervise los Core Web Vitals en el informe de experiencia de página para identificar las páginas de contenido con problemas de carga.

Configura alertas por correo electrónico en el Centro de mensajes para recibir notificaciones sobre problemas críticos de índice o penalizaciones.

Encuentre y corrija las páginas que no están siendo indexadas correctamente por los rastreadores de Google con el informe de cobertura.

Limitaciones de Google Search Console

El límite de los datos es de 16 meses de historial, lo que dificulta el análisis de tendencias a largo plazo.

Los datos de las consultas de búsqueda suelen filtrarse por motivos de privacidad, lo que muestra información incompleta sobre las palabras clave.

La interfaz puede tardar en actualizarse, a veces lleva días reflejar los cambios recientes.

Opciones de integración limitadas con otras plataformas de análisis en comparación con herramientas de terceros.

Precios de Google Search Console

Free

Valoraciones y reseñas de Google Search Console

G2: 4,7/5 (más de 430 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 205 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 45 % de los trabajadores ha pensado en utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso. Factores como el límite de tiempo, la incertidumbre sobre las mejores herramientas y la abrumadora variedad de opciones pueden disuadir a las personas de dar el primer paso hacia la automatización. ⚒️ Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puedes desbloquear una potente automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de aprender a utilizarlos. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

12. Amplitude (la mejor para el análisis de contenido desde la perspectiva del producto)

vía Amplitude

Amplitude aborda el análisis de contenido desde una perspectiva de producto, tratando cada pieza de contenido como una función con la que interactúan los usuarios.

Hace hincapié en el análisis cuantitativo y se centra en obtener información detallada sobre el comportamiento y el análisis del recorrido del usuario. Esto lo hace especialmente valioso para los equipos de marketing que necesitan comprender cómo progresan los usuarios a través de los embudos de contenido.

La herramienta de auditoría de contenido destaca en el análisis de cohortes, lo que le permite ver cómo diferentes grupos de usuarios interactúan con el contenido a lo largo del tiempo. Además de mostrarle las vistas a la página, Amplitude revela patrones en la forma en que los usuarios consumen secuencias de contenido y dónde abandonan los recorridos de contenido.

Las mejores funciones de Amplitude

Cree embudos personalizados en la herramienta de análisis de embudos para realizar el seguimiento de cómo se mueven los usuarios a través de las secuencias de contenido.

Crea informes de cohortes para analizar cómo cambia el compromiso con el contenido a lo largo del tiempo para diferentes grupos de usuarios.

Comprueba con qué frecuencia los usuarios vuelven a consumir tipos de contenido similares con el análisis de retención integrado.

Descubra recorridos inesperados de los usuarios a través de su ecosistema de contenido con Pathfinder para obtener información valiosa.

Segmente a los usuarios en función de patrones específicos de interacción con el contenido mediante cohortes de comportamiento.

Limitaciones de Amplitude

Si los eventos/datos no se instrumentaron correctamente desde el principio, es difícil corregir o reconstruir los datos pasados de forma retroactiva.

Los usuarios han informado de problemas de recuento excesivo en determinados escenarios de seguimiento, como los trabajadores de servicio/reinicios en las extensiones del navegador, lo que da lugar a un recuento inflado de «usuarios».

Los precios aumentan rápidamente en comparación con las alternativas de Amplitude , especialmente a medida que crece el volumen de eventos o la base de usuarios.

Precios de Amplitude

Free

Además: Desde 61 $ al mes.

Crecimiento: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amplitude

G2: 4,5/5 (más de 2480 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 65 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amplitude?

En G2, un usuario escribió:

La vista de progresión del embudo en Amplitude proporciona una comprensión clara y paso a paso de cómo se mueven los usuarios a través de cada fase, ofreciendo una visibilidad profunda de las métricas de rendimiento. Con un análisis tan detallado, los especialistas en marketing pueden identificar fácilmente lo que funciona y lo que necesita mejorar. Además, el gráfico de segmentación destaca las brechas y las áreas débiles, lo que permite a los especialistas en marketing perfeccionar sus estrategias y centrar sus esfuerzos donde pueden obtener resultados más sólidos y rentables.

La vista de progresión del embudo en Amplitude proporciona una comprensión clara y paso a paso de cómo se mueven los usuarios a través de cada fase, ofreciendo una visibilidad profunda de las métricas de rendimiento. Con un análisis tan detallado, los especialistas en marketing pueden identificar fácilmente lo que funciona y lo que necesita mejorar. Además, el gráfico de segmentación destaca las brechas y las áreas débiles, lo que permite a los especialistas en marketing perfeccionar sus estrategias y centrar sus esfuerzos donde pueden obtener resultados más sólidos y rentables.

💡 Consejo profesional: Realiza una comprobación de actualidad más allá de la fecha de publicación. Si un blog sobre las tendencias de 2023 no se ha actualizado, eso es obvio, pero comprueba también los datos, las capturas de pantalla y las menciones de productos para detectar obsolescencia oculta.

13. Hotjar (la mejor para mapas de calor y grabaciones de sesiones)

vía Hotjar

Hotjar convierte los datos analíticos abstractos en historias visuales mostrándote exactamente cómo interactúan los usuarios con tus páginas de contenido. Se centra principalmente en la investigación cualitativa con información visual a través de mapas de calor y grabaciones de sesiones.

Puede ver grabaciones de sesiones de usuarios reales para ver dónde se desplazan, hacen clic y abandonan su contenido. El software de mapas de calor revela qué partes de sus artículos reciben más atención y qué secciones se saltan por completo los usuarios.

Y lo que es aún mejor, reduce la brecha entre lo que dicen tus análisis sobre lo que hacen los usuarios y lo que realmente hacen en tu sitio web.

Las mejores funciones de Hotjar

Genere mapas de calor de clics que muestren qué elementos de sus páginas de contenido reciben más atención por parte de los usuarios.

Recopile opiniones directas de los usuarios sobre la calidad del contenido con encuestas de opinión que aparecen en páginas específicas.

Descubra hasta dónde leen los usuarios los contenidos largos con los mapas de calor de desplazamiento.

Utilice la herramienta Incoming Feedback para recopilar comentarios espontáneos de los usuarios sobre problemas relacionados con la experiencia de contenido.

Limitaciones de Hotjar

Debido al RGPD y a motivos de privacidad, muchos campos de entrada o datos de usuario están ocultos o censurados, lo que puede limitar el nivel de detalle o la utilidad de algunas grabaciones de sesiones.

La herramienta puede afectar a la velocidad de carga del sitio web cuando se registran altos volúmenes de sesiones.

El plan Free tiene grabaciones y datos de mapas de calor con un límite en comparación con las alternativas de pago de Hotjar.

Algunos planes tienen un límite en el tiempo durante el que puedes conservar las grabaciones o encuestas; es necesario actualizar para una retención más prolongada.

Precios de Hotjar

Free

Crecimiento: 49 $ al mes

Ventaja: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hotjar

G2: 4,3/5 (más de 315 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 535 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hotjar?

Un usuario de Reddit escribe:

Hotjar es una herramienta fantástica que te ayuda a comprender cómo navegan los usuarios por el sitio web en tiempo real y de forma anónima, lo que permite a tu equipo de desarrollo optimizar la experiencia del usuario y realizar cambios basados en los hallazgos de tus equipos.

Hotjar es una herramienta fantástica que te ayuda a comprender cómo navegan los usuarios por el sitio web en tiempo real y de forma anónima, lo que permite a tu equipo de desarrollo optimizar la experiencia del usuario y realizar cambios basados en los hallazgos de tus equipos.

🔍 ¿Sabías que... Las auditorías de contenido cobraron gran importancia tras la actualización Panda de Google en 2011. Ese algoritmo comenzó a penalizar el contenido «pobre» o repetitivo, lo que obligó a las marcas a limpiar sus blogs y sitios web. Muchas empresas que ignoraron las auditorías perdieron posiciones importantes en los rankings de la noche a la mañana.

14. Screaming Frog (la mejor para el mapeo del inventario del sitio)

vía Screaming Frog

Screaming Frog rastrea su sitio web como lo haría un bot de motor de búsqueda, creando un mapa completo de cada página, imagen, enlace y elemento técnico de su sitio. El software de escritorio se ejecuta localmente en su ordenador, lo que le permite controlar completamente la profundidad y la velocidad del rastreo.

También obtendrá un análisis de similitud semántica con incrustaciones LLM, lo que le permitirá identificar contenido duplicado o similar más allá de la simple coincidencia de texto.

Incluye integración de IA con múltiples proveedores como OpenAI, Gemini y Claude de Anthropic, además de visualizaciones de clústeres de contenido que muestran las relaciones semánticas entre las páginas.

Las mejores funciones de Screaming Frog

Exporta inventarios completos del sitio a archivos CSV con configuraciones de columnas personalizadas para los flujos de trabajo de análisis de contenido.

Correlaciona las estructuras de enlaces internos utilizando la pestaña Interna para identificar contenido huérfano y lagunas en los enlaces.

Genere mapas de sitio XML automáticamente a partir de sus datos de rastreo utilizando la función Sitemaps .

Filtra el contenido por número de palabras, códigos de respuesta o problemas de duplicación utilizando las opciones de filtrado avanzadas.

Limitaciones de Screaming Frog

La versión gratuita tiene un límite de rastreos de 500 URL, lo que restringe el análisis de sitios web más grandes.

El uso de la memoria puede ser intensivo durante rastreos grandes en ordenadores antiguos.

Algunos usuarios consideran que la navegación o la presentación de datos son menos intuitivas.

Los usuarios informan de situaciones en las que Screaming Frog pasa por alto algunos problemas, por ejemplo, enlaces internos rotos, renderización de JavaScript, páginas bloqueadas por robots.txt o ajustes predeterminados que no detectan todo.

Precios de Screaming Frog

Free

De pago: 279 $ al año (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Screaming Frog

G2: 4,7/5 (más de 95 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Screaming Frog?

En Reddit, un usuario dijo:

Screaming Frog es, en mi opinión, la mejor herramienta jamás creada para realizar análisis rápidos y sencillos de tus URL. Lo utilizo desde sus inicios. Y es la única herramienta que hace exactamente lo que hace, sin ninguna otra función. Desde que tengo memoria, se han mantenido fieles a la esencia de la herramienta.

Screaming Frog es, en mi opinión, la mejor herramienta jamás creada para realizar análisis rápidos y sencillos de tus URL.

Lo utilizo desde sus inicios.

Y es la única herramienta que hace exactamente lo que hace, sin ninguna otra función.

Desde que tengo memoria, se han mantenido fieles a la esencia de la herramienta.

🧠 Dato curioso: los investigadores analizaron 88 000 sitios web con mucho tráfico y descubrieron que más de un tercio ( el 35,2 % ) tenía al menos un enlace externo roto en la página de inicio.

15. Grammarly (la mejor para la corrección gramatical)

vía Grammarly

Grammarly detecta los errores gramaticales y las inconsistencias que llevarían una eternidad detectar manualmente en cientos de páginas. Aborda retos específicos de auditoría, como la comprobación de plagios, la verificación de la credibilidad de las fuentes y la garantía de la coherencia de la voz de la marca.

Puedes trabajar con Grammarly en diferentes plataformas, por lo que, tanto si tu contenido se encuentra en Documentos de Google, WordPress o tu CMS, la herramienta mantiene la coherencia en los controles de calidad.

La verdadera ventaja se aprecia cuando se trabaja con grandes bibliotecas de contenido. Grammarly aprende su estilo de redacción y le avisa cuando los textos no se ajustan a sus directrices de tono establecidas. Es ideal para equipos de contenido que gestionan múltiples redactores o contenido heredado de diferentes fuentes.

Las mejores funciones de Grammarly

Obtenga ayuda específica con citas, paráfrasis y análisis de audiencia con agentes de IA en la sección de herramientas especializadas.

Instala la extensión del navegador para recibir sugerencias gramaticales y de estilo en tiempo real en todas las plataformas web.

Establece metas de redacción en las preferencias del asistente para obtener sugerencias adaptadas a tu público y tono.

Detecta patrones en los problemas de calidad del contenido mediante el seguimiento de las métricas de rendimiento de la redacción a través del panel de control de Analytics.

Limitaciones de Grammarly

Las sugerencias de IA a veces carecen de contexto y pueden alterar el significado deseado.

Puede ser demasiado agresivo con las correcciones en la redacción creativa o informal.

La versión gratuita tiene una funcionalidad limitada en comparación con las alternativas de pago de Grammarly.

Precios de Grammarly

Free

Pro: 30 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2: 4,7/5 (más de 11 925 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (7210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly?

Según los comentarios de Capterra:

Las indicaciones inmediatas sobre el lenguaje, la acentuación y el estilo le ayudan a corregir rápidamente los errores y a realizar el trabajo de redacción, lo que le ahorra un tiempo valioso. Mejora la calidad de los archivos de la empresa al recomendar mejoras que hacen que su redacción sea más clara, más concisa y más profesional. : Las guías de estilo comunes y las normas de redacción explícitas del grupo son sin duda útiles para mantener la coherencia en las comunicaciones de su grupo.

Las indicaciones inmediatas sobre el lenguaje, la acentuación y el estilo le ayudan a corregir rápidamente los errores y a realizar el trabajo de redacción, lo que le ahorra un tiempo valioso. Mejora la calidad de los archivos de empresa al recomendar mejoras que hacen que su redacción sea más clara, más concisa y más profesional. : Las guías de estilo comunes y las normas de redacción explícitas del grupo son sin duda útiles para mantener la coherencia en las comunicaciones de su grupo.

🧠 Dato curioso: En repositorios de código fuente como GitHub, los investigadores descubrieron que alrededor del 10 % de los enlaces en los comentarios del código ya no funcionan. Para los desarrolladores, eso significa que el valioso contexto puede desaparecer con el tiempo, dejando atrás notas crípticas sin ningún rastro que seguir.

16. Hemingway Editor (la mejor para mejorar la legibilidad)

a través de Hemingway Editor

Hemingway Editor adopta un enfoque práctico para que tus textos sean más claros y fáciles de digerir. La herramienta resalta las frases complejas, la voz pasiva y los adverbios innecesarios en diferentes colores, lo que te proporciona una respuesta visual instantánea sobre los puntos de tu texto que podrían hacer que los lectores pierdan el interés.

A diferencia de otras herramientas de redacción, Hemingway se centra exclusivamente en las métricas de legibilidad y la estructura de las frases. La aplicación de escritorio funciona sin conexión, lo que le permite pulir su contenido sin distracciones de Internet.

Además, asigna niveles de lectura a tu texto, lo que te ayuda a adaptar la complejidad de tu escritura a las preferencias de lectura de tu público con objetivo.

Las mejores funciones de Hemingway Editor

Identifica las construcciones en voz pasiva utilizando el sistema de resaltado en morado para una redacción más directa.

Identifica las frases complejas marcadas en rojo que deben simplificarse o dividirse en frases más cortas.

Cuente los adverbios resaltados en azul para reducir los calificativos innecesarios que debilitan su prosa.

Exporta contenido pulido directamente a WordPress o Medium a través de las integraciones de publicación de la herramienta de auditoría de contenido.

Limitaciones del editor Hemingway

La integración limitada de la IA significa que no hay sugerencias contextuales más allá de las métricas básicas de legibilidad.

No hay funciones de edición colaborativa para los flujos de trabajo de creación de contenido en equipo.

En comparación con las alternativas a Hemingway Editor , las pautas de estilo prescriptivas de esta herramienta pueden no ser adecuadas para la redacción especializada, técnica, académica o creativa.

Precios de Hemingway Editor

Hemingway Editor: Gratis

Hemingway Editor Plus (plan individual 5K): 10 $ al mes.

Hemingway Editor Plus (plan individual 10K): 15 $ al mes.

Hemingway Editor Plus (plan Team 5K): 15 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: Las mejores plantillas para redactar contenido y agilizar el proceso

17. Surfer SEO (la mejor para la optimización de contenido)

vía Surfer SEO

Surfer SEO revela lo que funciona para tus competidores mediante el análisis de las páginas mejor posicionadas para tus palabras clave objetivo. Desglosa su fórmula, mostrándote todo, desde el recuento de palabras y la densidad de palabras clave hasta los títulos específicos y los términos relacionados que incluyen.

Durante las auditorías de contenido, Surfer SEO identifica qué piezas existentes se quedan atrás en los resultados de búsqueda actuales. Puede auditar bibliotecas de contenido completas para detectar lagunas de optimización, estrategias de palabras clave obsoletas y contenido que ha perdido su ventaja competitiva.

También muestra por qué ciertas páginas han bajado en las clasificaciones. Esto hace que las auditorías de contenido sean más estratégicas, ya que te permiten comprender qué es lo que hay que cambiar para recuperar el tráfico perdido.

Las mejores funciones de Surfer SEO

Utilice el Editor de contenido para obtener puntuaciones de optimización en tiempo real mientras escribe, basadas en el análisis de los competidores mejor posicionados.

Examine las estructuras de contenido de la competencia e identifique las lagunas de contenido en su nicho con el SERP Analyzer .

Genere automáticamente esquemas de contenido basados en patrones de clasificación exitosos utilizando el Outline Builder .

Realice un seguimiento del rendimiento del contenido a lo largo del tiempo mediante la función de auditoría para identificar los elementos que necesitan actualizaciones de optimización.

Limitaciones de Surfer SEO

El precio es elevado, especialmente para equipos pequeños, autónomos o usuarios que solo necesitan unas pocas funciones.

Las sugerencias de palabras clave a veces carecen de matices y contexto para sectores o nichos específicos.

Buscar puntuaciones de contenido altas puede llevar a un exceso de palabras clave, a una redacción torpe o a un contenido que resulte ilegible o demasiado elaborado.

Precios de Surfer SEO

Imprescindible: 99 $ al mes

Escala: 219 $ al mes

Enterprise: A partir de 999 $ al mes.

Complemento IA Tracker: Desde 95 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Surfer SEO

G2: 4,8/5 (más de 535 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 415 opiniones)

🚀 Ventaja de ClickUp: Durante una auditoría de contenido, es posible que te encuentres con una entrada de blog como «10 consejos para una gestión eficaz del tiempo» que contiene información valiosa, pero que resulta densa y difícil de leer. Con ClickUp Brain, puedes analizar el contenido directamente en documentos. Mejora el contenido y haz que las publicaciones sean más claras durante las auditorías con ClickUp Brain. La IA hace que el texto sea más fácil de digerir para los lectores y comprueba el tono, asegurándose de que la publicación coincida con la voz de su marca.

18. BuzzSumo (la mejor para el marketing de contenido)

vía BuzzSumo

BuzzSumo muestra qué contenido tiene más repercusión entre el público, buscando los artículos más compartidos y atractivos de cualquier tema. La plataforma realiza el seguimiento del uso compartido en redes sociales, los vínculos externos y las métricas de interacción en millones de artículos, lo que le proporciona información basada en datos sobre los patrones de rendimiento del contenido.

Podrá descubrir los temas de tendencia antes de que alcancen su punto álgido, identificar a las personas influyentes clave en su espacio y analizar qué tipos de formatos de contenido funcionan mejor para diferentes públicos.

Las funciones de supervisión de BuzzSumo te avisan cuando se hace una mención de tu marca o de tus competidores en Internet, lo que te ayuda a estar al tanto de las conversaciones del sector. En conjunto, sus funciones de creación y promoción de contenido te indican sobre qué escribir y cómo amplificar tu mensaje.

Las mejores funciones de BuzzSumo

Descubra los contenidos de tendencia en su sector utilizando la herramienta Content Discovery con filtros de actualidad y niveles de interacción.

Supervise las menciones de la marca y el rendimiento del contenido de la competencia a través del panel de control con alertas en tiempo real.

búsqueda de personas influyentes con métricas Identifica a las personas influyentes y a los creadores de contenido clave en tu nicho utilizando lacon métricas de interacción con el contenido.

Analiza los patrones de rendimiento del contenido por formato, longitud y tema utilizando informes de análisis de contenido.

Limitaciones de BuzzSumo

Los datos de las redes sociales pueden ser incompletos, ya que las plataformas restringen el acceso a la API para las métricas de interacción.

La interfaz se centra principalmente en el uso compartido de publicaciones en redes sociales, lo que puede no reflejar todos los indicadores de rendimiento del contenido.

Varios revisores consideran que el coste es difícil de justificar para un uso ocasional o ligero.

Las sugerencias de contenido se inclinan hacia el contenido viral en lugar de temas atemporales o técnicos.

Precios de BuzzSumo

Prueba gratuita

Creación de contenido: 199 $ al mes

Relaciones públicas y comunicaciones: 299 $ al mes para cinco usuarios.

Suite: 499 $ al mes para 10 usuarios.

Corporación: 999 $ al mes para 30 usuarios.

API: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BuzzSumo

G2: 4,5/5 (105 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 145 opiniones)

💡 Consejo profesional: Comprueba si hay contenido huérfano. Si una página no tiene enlaces internos que apunten a ella, es casi invisible tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda. Toda auditoría debe incluir una comprobación de contenido huérfano y un plan para enlazar estratégicamente.

19. Clearscope (la mejor para el análisis semántico)

vía Clearscope

Clearscope se especializa en comprender las relaciones semánticas entre palabras y conceptos que los motores de búsqueda utilizan para evaluar la relevancia del contenido.

La herramienta de auditoría de contenido analiza el contenido mejor posicionado para identificar las palabras clave principales y los términos y conceptos relacionados que indican autoridad temática a los algoritmos de búsqueda. Su interfaz intuitiva se centra en la legibilidad y el uso de términos que funcionan bien para los equipos de contenido de corporaciones.

Clearscope se integra con Documentos de Google, WordPress y Microsoft Word, lo que le permite trabajar desde cualquier lugar mientras accede a información sobre optimización.

Las mejores funciones de Clearscope

Optimice la cobertura semántica del contenido utilizando el Informe de contenido , que muestra términos y conceptos relacionados que se deben incluir.

Realice un seguimiento de la disminución del rendimiento del contenido utilizando la función Content Decay para identificar las piezas que necesitan actualizaciones semánticas.

Genere resúmenes de contenido automáticamente basados en el análisis semántico de la competencia para la creación de contenido nuevo.

Supervise las puntuaciones de cobertura de palabras clave en tiempo real mientras escribe para garantizar un tratamiento exhaustivo de los temas.

Configura alertas semanales de supervisión del rendimiento que te avisen cuando la puntuación del contenido caiga por debajo de los objetivos establecidos.

Limitaciones de Clearscope

Funciones de creación de contenido limitadas que se centran principalmente en la optimización en lugar de en la asistencia a la redacción.

Las sugerencias semánticas a veces incluyen términos irrelevantes que no encajan de forma natural en tu contenido.

Muchos usuarios afirman que Clearscope no ofrece la profundidad ni la variedad de investigación de palabras clave que ofrecen herramientas como Ahrefs o Semrush, especialmente para temas nicho o menos comunes.

Precios de Clearscope

Essentials: 129 $ al mes

Empresa: 399 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clearscope

G2: 4,9/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clearscope?

Una reseña de G2 afirma:

Me encanta cómo Clearscope realiza la automatización de muchos aspectos de la redacción de buen contenido SEO. También aporta un toque de gamificación: ¡me encanta escribir e intentar obtener la mejor calificación posible, sin dejar de mantener una buena legibilidad y calidad en el contenido en sí!

Me encanta cómo Clearscope realiza la automatización de muchos aspectos de la redacción de buen contenido SEO. También aporta un toque de gamificación: ¡me encanta escribir e intentar obtener la mejor calificación posible, sin dejar de mantener una buena legibilidad y calidad en el contenido en sí!

🚀 Ventaja de ClickUp: Cuando su biblioteca de contenidos crece, la ubicación del documento, la tarea o la actualización adecuados se vuelve cada vez más difícil. Encuentre rápidamente cualquier recurso de marketing con ClickUp Enterprise Search ClickUp Enterprise Search lo hace sencillo: puedes buscar instantáneamente entre tareas, documentos y adjuntos, filtrando por proyecto, estado o persona asignada. Por ejemplo, puede encontrar rápidamente todas las tareas enlazadas a una entrada de blog específica, ver qué actualizaciones están pendientes o consultar las notas de auditoría recientes sin tener que realizar un trabajo excesivo.

20. MarketMuse (la mejor para la estrategia de contenido)

vía MarketMuse

MarketMuse analiza toda su biblioteca de contenidos e identifica oportunidades para crear autoridad temática. Utiliza la IA para simular cómo los motores de búsqueda evalúan la exhaustividad de los contenidos y sugiere mejoras basadas en la completitud semántica.

La plataforma crea modelos de contenido detallados que le muestran exactamente qué temas debe tratar, con qué profundidad y qué lagunas de contenido existen en su estrategia actual.

Además, MarketMuse destaca en la planificación de contenidos a nivel de corporación, donde es necesario comprender cómo encajan las piezas individuales en ecosistemas de contenido más amplios.

Las mejores funciones de MarketMuse

Cree estrategias de contenido integrales utilizando la aplicación Compete , que correlaciona su contenido con el de la competencia.

Analiza las deficiencias de contenido en todo tu sitio web utilizando la aplicación Research para identificar oportunidades estratégicas.

Realice un seguimiento del desarrollo de la autoridad temática mediante el análisis de inventario que muestra la profundidad de la cobertura de contenido.

Crea grupos de contenido y estrategias de páginas pilares utilizando la función Connect para optimizar los enlaces internos.

Limitaciones de MarketMuse

La plataforma requiere una inversión de tiempo significativa para realizar el ajuste y interpretar las recomendaciones estratégicas.

La complejidad de la interfaz puede abrumar a los usuarios que solo necesitan una optimización básica del contenido.

Las sugerencias de contenido se centran en la exhaustividad, lo que puede dar lugar a artículos innecesariamente largos.

MarketMuse se centra principalmente en la estrategia de contenido, los resúmenes y la optimización; funciones como la creación de enlaces, las herramientas de redes sociales o las integraciones sólidas con entornos de escritura son más débiles o inexistentes.

Precios de MarketMuse

Free

Optimizar: Precios personalizados

Investigación: Precios personalizados

Estrategia: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MarketMuse

G2: 4,6/5 (más de 215 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MarketMuse?

Como se ha compartido en G2:

MarketMuse es una herramienta muy útil para optimizar el contenido existente o escribir contenido optimizado y obtener una mejor clasificación en los SERP. SERP X-Ray y Heatmap son las funciones que más me gustan, ya que me facilitan la tarea de investigar a la competencia con mi palabra clave principal objetivo. En definitiva, me ayuda a producir un contenido mejor que el de mis competidores.

MarketMuse es una herramienta muy útil para optimizar el contenido existente o escribir contenido optimizado y obtener una mejor clasificación en los SERP. SERP X-Ray y Heatmap son las funciones que más me gustan, ya que me facilitan la tarea de investigar a la competencia con mi palabra clave principal objetivo. En definitiva, me ayuda a producir un contenido mejor que el de mis competidores.

Cómo elegir la herramienta de auditoría de contenido adecuada para sus necesidades

A continuación, le indicamos cómo elegir una herramienta de auditoría de contenido web que mejore realmente sus operaciones de contenido.

Comience por los puntos más problemáticos de su flujo de trabajo.

Antes de entusiasmarte con las funciones avanzadas, averigua qué es lo que está obstaculizando tu proceso de contenido.

¿Los enlaces rotos están perjudicando su SEO durante meses antes de que alguien se dé cuenta? ¿Las partes interesadas siguen preguntando qué publicaciones generan clientes potenciales mientras usted busca frenéticamente en los análisis? ¿La estructura de su sitio web internacional es tan compleja que la mayoría de las herramientas simplemente se rinden?

Anote sus tres principales problemas relacionados con el contenido; estos determinarán su selección de herramientas. Si no puede explicar claramente qué problema resuelve una función, probablemente no la necesite.

🧠 Dato curioso: Las investigaciones sobre la experiencia del usuario y los contenidos muestran que el uso del marco ROT (redundante, obsoleto, trivial) ayuda a identificar las páginas que deben reescribirse, combinarse o eliminarse. Esto mejora la claridad del sitio y, a menudo, mejora el SEO, ya que los lectores (y los bots) prefieren contenidos limpios y relevantes.

Adapta la herramienta a las habilidades de tu equipo.

Una plataforma repleta de funciones técnicas de SEO no servirá de nada si el objetivo de su equipo es ampliar la producción de contenido.

Por otro lado, una herramienta ligera para realizar comprobaciones rápidas no será suficiente si gestionas varios dominios internacionales. Fíjate en cómo se presentan las recomendaciones: ¿son lo suficientemente prácticas como para que los gestores de contenido puedan actuar en consecuencia, o requieren la intervención de un especialista en SEO para traducirlas?

La plataforma más sofisticada se vuelve inútil cuando tu equipo no entiende lo que les indica que deben hacer.

Pruébalas con tu contenido más desordenado.

Las demostraciones siempre muestran sitios web perfectos con estructuras limpias. Es probable que su sitio tenga URL extrañas debido a la migración de la plataforma en 2019, tipos de contenido mezclados y páginas que nadie se atreve a tocar.

Durante las versiones de prueba, prueba la herramienta con tu contenido más problemático. ¿Puede manejar tus tipos de publicaciones personalizadas? ¿Entiende la compleja arquitectura de tu sitio? Las herramientas que funcionan con tu desorden son las únicas que vale la pena comprar.

Piensa en la integración real del flujo de trabajo.

Hoy en día, todos los programas de gestión de auditorías se conectan a Google Analytics. La pregunta es si se adapta al modo de trabajar de su equipo. Pregúntese:

¿Crea tareas que se ajustan a su calendario editorial?

¿Puede enviar alertas útiles a las personas adecuadas?

¿Generará informes que los diferentes departamentos puedan utilizar realmente?

Busca la automatización que te ahorre tiempo sin crear pasos adicionales. Las mejores herramientas te ayudan a convertir los conocimientos en acciones como parte de tu proceso actual.

Planifique el crecimiento sin arruinarse.

Comprueba cuidadosamente los precios, ya que los costes pueden dispararse a medida que creces. Algunas herramientas cobran por página, otras por usuarios, y los cálculos se complican rápidamente. Una plataforma que cuesta 50 dólares al mes por 500 páginas puede pasar a costar 500 dólares por 5000 páginas.

Ten en cuenta también cómo cambiarán las necesidades de tu equipo.

Las herramientas básicas de auditoría de contenido que funcionan bien ahora pueden resultar limitantes a medida que su estrategia se vuelve más sofisticada. Elija algo con margen de crecimiento sin tener que forzar una migración completa de la plataforma más adelante.

Vea este vídeo para descubrir cómo la IA puede ayudar a los profesionales del marketing:

Cómo realizar una auditoría de contenido de manera eficiente

Aquí tienes una lista de control completa para la auditoría de contenido que te ayudará a empezar: Reúne todo el contenido en un solo lugar, incluyendo blogs, páginas de destino, vídeos, archivos PDF y páginas heredadas/a.

Obtenga datos de rendimiento para cada activo: tráfico, interacción, conversiones, posicionamiento SEO y visitas repetidas.

Marca el contenido duplicado o superpuesto y decide qué piezas combinar o retirar.

Revisa cada página para comprobar su precisión, claridad e información obsoleta; actualiza los elementos visuales o multimedia según sea necesario.

Comprueba los elementos SEO: títulos, metadescripciones, encabezados, palabras clave y enlaces internos.

Correlaciona el contenido con las fases del recorrido del comprador para ver qué lagunas existen en cuanto a conocimiento, consideración o conversión.

Identifica los temas que faltan o el contenido escaso y crea un plan para ampliar o reutilizar los activos.

Sigue estos pasos para realizar una auditoría de contenido con facilidad.

Paso n.º 1: Reúna todo su inventario de contenido

Una auditoría fiable comienza con la visibilidad.

Incluye todos los activos: páginas web, entradas de blog, contenido restringido, artículos de soporte y cualquier cosa que se encuentre en subdominios.

El uso de un rastreador agiliza el proceso, pero compruébelo dos veces con su sistema de gestión de contenidos para detectar elementos ocultos o heredados/as. Con un inventario completo, no pasará por alto oportunidades de actualización o consolidación.

🚀 Ventaja de ClickUp: La plantilla del plan de auditoría de ClickUp proporciona un marco estructurado para gestionar y ejecutar auditorías de contenido de manera eficiente. Obtenga una plantilla gratuita Prepárese para un proceso de auditoría de contenido más centrado con la plantilla de plan de auditoría de ClickUp. La sección Antecedentes le ofrece espacio para definir por qué es importante la auditoría. A continuación, en Objetivos de la auditoría, puede especificar lo que desea conseguir, como detectar lagunas en la cobertura de temas o señalar activos con bajo rendimiento. A continuación, comience la planificación real en la sección Visión estratégica de la plantilla del plan de auditoría. Describa cómo abordará la auditoría paso a paso, ya sea decidiendo qué formatos de contenido priorizar primero, estableciendo criterios de evaluación o creando un cronograma. El análisis DAFO le ayuda a planificar el futuro, correlacionando lo que ya funciona, dónde se necesitan mejoras y qué riesgos podrían ralentizarle.

Paso n.º 2: Define las métricas de éxito antes de lanzarte

Las métricas le proporcionan una lente a través de la cual evaluar el rendimiento. El tráfico y las clasificaciones son útiles, pero no lo dicen todo.

El informe de atribución de contenido de Superpath reveló que la mayoría de los equipos admiten que la elaboración de informes «solo captura el valor de alguna manera». Para evitar el mismo error, añade capas como visitas repetidas, profundidad de interacción o influencia a largo plazo al decidir qué se considera un intento correcto.

💡 Consejo profesional: Comprueba si hay canibalización de palabras clave. Si dos blogs compiten por la misma palabra clave, ninguno de los dos obtendrá buenos resultados. Utiliza tu auditoría para señalar los solapamientos y combinar el contenido siempre que sea posible para crear un artículo único y autoritario.

Paso n.º 3: Evalúa el rendimiento e identifica las deficiencias.

Los patrones comienzan a surgir una vez que los datos se superponen a su inventario.

Algunos contenidos atemporales seguirán aportando resultados constantes, mientras que otros lastrarán el rendimiento general. Las páginas de destino pueden posicionarse bien, pero no conseguir conversiones, o varios artículos pueden competir por la misma palabra clave.

Esta información destaca qué activos deben actualizarse, cuáles deben combinarse y cuáles pueden retirarse por completo.

Paso n.º 4: Correlaciona los conocimientos con las acciones

La auditoría cobra sentido cuando los resultados se incorporan directamente a su flujo de trabajo.

Convierte tus observaciones en tareas en una aplicación de gestión de proyectos SEO como ClickUp:

Combina los artículos que se solapan en un único recurso más sólido.

Actualiza los títulos, los encabezados y las palabras clave para el SEO.

Añade enlaces internos desde páginas con mucho tráfico a páginas con bajo rendimiento.

Actualiza imágenes, gráficos y elementos visuales para aumentar la participación.

Los pasos claros a seguir evitan que la auditoría se convierta en otro informe estático y la transforman en un motor de resultados a largo plazo.

💡 Consejo profesional: Audite sus CTA como una capa separada. Realice un seguimiento de qué CTA están generando conversiones, cuáles están obsoletas (por ejemplo, las que apuntan a ofertas retiradas) y qué formatos funcionan mejor (enlaces de texto frente a botones frente a tiras). A menudo, la simple actualización de las CTA puede aumentar las conversiones sin tener que reescribir el contenido.

Desempolva tu biblioteca de contenido con ClickUp.

Cada auditoría cuenta una historia: blogs obsoletos que reducen el tráfico, enlaces rotos que merman la autoridad y páginas duplicadas que confunden tanto a los lectores como a los motores de búsqueda. Detectar esos problemas es el primer paso, pero lo que marca la diferencia es la rapidez con la que se actúa al respecto.

ClickUp te ofrece la estructura necesaria para pasar de la auditoría a la acción. Crea tareas directamente a partir de tus hallazgos, realiza el seguimiento de cada corrección en los paneles, reescribe en Docs y utiliza ClickUp Brain y BrainGPT para descubrir información que se te escaparía en una hoja de cálculo. Todo permanece conectado, por lo que tu equipo puede ver el progreso a medida que se produce.

Así que, si tu biblioteca de contenido necesita una limpieza, hazlo de una vez por todas. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una auditoría de contenido es el proceso de revisar todo el contenido de su sitio web para ver qué funciona bien, qué necesita actualizarse y qué se puede eliminar. Ayuda a mejorar el SEO, la experiencia del usuario y la estrategia de contenido en general.

Depende del volumen de contenido y de tus metas. Para la mayoría de los sitios web, una auditoría exhaustiva una o dos veces al año es suficiente. Los sitios web grandes o los blogs de alta frecuencia pueden beneficiarse de auditorías trimestrales para detectar a tiempo el contenido obsoleto y los problemas de SEO.

Algunas herramientas gratuitas populares para la auditoría de contenido son Google Analytics, Google Search Console y SEOptimer. Puede utilizar ClickUp junto con estas herramientas para organizar los resultados y realizar el seguimiento de las actualizaciones en todo su equipo.

La IA puede acelerar algunas partes de una auditoría de contenido, como la búsqueda de contenido duplicado, páginas con poco contenido o enlaces rotos, pero no sustituye el criterio humano. Los equipos siguen teniendo que decidir qué actualizar, combinar o eliminar.

Herramientas como SE Ranking, SEOptimer, Screaming Frog y ClickUp (para organizar auditorías y realizar el seguimiento de las tareas) ofrecen funciones de auditoría de contenido a un coste menor.

Screaming Frog, Sitebulb y Ahrefs son las mejores herramientas de auditoría de contenido para identificar enlaces rotos en tu sitio web. Pueden rastrear miles de páginas y generar informes para que sepas exactamente qué debes corregir.

Céntrate en el tráfico, las conversiones, la interacción (como el tiempo de permanencia en la página), el posicionamiento en los motores de búsqueda, los backlinks, las citas de IA y la visibilidad, y la frescura del contenido. El seguimiento de estos aspectos te ofrece una visión clara de lo que funciona, lo que hay que actualizar y lo que está frenando tu sitio web.

Screaming Frog es una herramienta de escritorio, ideal para sitios web más pequeños o auditorías técnicas detalladas, y ofrece un control granular sobre las reglas de rastreo. Lumar (antes DeepCrawl) es una herramienta basada en la nube, más adecuada para sitios web muy grandes, con la automatización en la elaboración de informes y supervisión escalable.